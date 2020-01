DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MUZAFFER İZGÜ’YE SAYGI TÖRENİ



BÜYÜK bölümü çocuklar için olmak üzere 150\'ye yakın kitap yazan ve cumartesi akşamı 84 yaşında yaşama veda eden Muzaffer İzgü için İzmir\'de İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde saygı töreni düzenlendi. Törene katılan oğlu Ahmet Şahin İzgü, “O benim kahramanımdı, şimdi çocuklarımın, torunlarımın, tüm çocukların dedesi. Bana onunla geçirdiğim 64 yıl yetmedi\" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yakında temelini atacakları 3 kültür merkezinden birine İzgü’nün adını vermek istediklerini açıkladı. Çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü için Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde saygı töreni düzenlendi. Törene, oğlu Ahmet Şahin İzgü, gelini Muhterem İzgü, torunları, edebiyat dünyasından dostları, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve sevenleri katıldı. Törende söz alan oğlu Ahmet Şahin İzgü, “O benim kahramanımdı, şimdi çocuklarımın, torunlarımın, tüm çocukların dedesi. Bana onunla geçirdiğim 64 yıl yetmedi\" dedi. İzgü\'nün \'Kızım\' dediği yazar Mavisel Yener, Muzaffer İzgü’nün kitap kahramanlarından olan \'Anne annem\' serisinden Hikmet Anneanne\'nin dilinden İzgü’ye moral olması için derledikleri bölümü okudu. Yener, şöyle dedi: “Hepimizin başı sağolsun. Gençliğinde kitaplarını okudum. Çocuklarım kitaplarıyla büyüdü. Ben yüzlerce kez onunla birlikte imza yapma sevincini yaşadım. Eşi Günsel İzgü’nün yasını tuttuk, beraber ağladık. Çocukluklarımızın pınarlarında yüzlerimizi yıkadık, ne çok güldük, ne çok düşündük, ne çok sevdik. 4 gün önce çocuk ve gençlik yayınları derneğinin onur ödülünü sunmak üzere evine gittiğimizde veda sözcükleri dolaşıyordu dilinde. 29 Ekim’i doğum günü seçmişti kendine, veda için 26 Ağustos’u seçmesi rastlantı olamaz.\" Arkadaşı Hüseyin Yurttaş, Muzaffer İzgü’nün son günlerinin kendilerine acı verdiğini anlatırken, \"Doktorunun kanser olduğunu onun yüzüne söylemesi, medyada paylaşılması, bir haberle, ölmüş gibi algılanıp taziye için ailenin aranması Muzaffer Ağabey\'e ek bir sıkıntı oldu. Çocukluğunu hepimiz zaten biliyoruz. Acılardan gelen kavruk bir çocuk Muzaffer Abi, onu hiçbir zaman bir kenara atmadı ve hep alçak gönüllü kaldı. Onu sonsuzluğa uğurluyoruz o çünkü bütün kitapları ve anılarıyla sonsuzlukta hep bizimle olacak\" dedi.

\'İZMİR İLE SİMGELEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, geçen hafta İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün bu saatlerde ziyaret etmeyi planladıklarını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Ama burada buluştuk. Bir çocuk öykü yarışması düzenlemek istedik. Tek telefonla seçici kurul üyeliğimize katılmıştı. ‘Bu yıl beni affeder misin? Bu yıl pek iyi hissetmiyorum ama gönlüm sizinle’ dedi. Ödül gününde aradım \'Araç göndersek ödül için çocuklarla kucaklaşmaya gelir misiniz?\' diye yine affını istedi. Bugün yine geç kaldık. Öyküleri kağıtta isterdi seçici kurul için. Kağıtla dosya halinde almak isterdi. ‘Ben anlamam o elektronik işlerden kağıdın kokusunu seviyorum\' derdi. \'Kıymayın çocuklara ön elemede hepsi girsin bizim işimiz biraz daha uzun sürsün\' derdi. Onun yanında onunla bir şeyler yapabilmiş olmanın onurunu hayatım boyunca taşıyacağım. İzmir edebiyatçılar açısından çok şanslı. Adanalı muzafferin de İzmir ile simgeleştiğini düşünüyorum.\"

\'BANA \'OĞLUM\' DEMESİ HOŞUMA GİDİYORDU\'

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, partisinin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’dan geldiğini belirterek, “Ben ve benim gibi sevdiği arkadaşlarına \'Oğlum\', \'Kızım\' demeyi seviyordu. Bana \'oğlum\' demesi çok hoşuma gidiyordu. Öksüz büyüyen birine bir baba şefkatiyle yaklaşmış. Aslında çocuklar için yazdı ama yazdıklarıyla büyükleri eğitti. Büyükleri yarına hazırladı. Sadece eserleri değil insana yaklaşımı ile de yaşayacak\" dedi.

\'YAŞARKEN ADINI BİR YERE VERMEK İSTİYORDUK\'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzgü\'yü birkaç kez ziyaret ettiğini ifade ederken \"Her karşılaşmamızda bir ağabey gibi yakın hissettiğimiz bir insandı. İnsan olmak kolay değil. Bu günlerde insani değerleri ayakta tutmak zor. Muzaffer ağabeyimiz böyle birisiydi. Son hastane ziyaretimde moral vermek istedim. Yaşarken adını bir yere vermek istiyorduk. Hastane ziyaretimde yorgun gördüm kendisini, \'iyileşin de bir salon yaptık oraya tabelayı beraber koyalım\' dedim. Gözleri parlıyordu. Biz tabelayı koyarken o bizlerle olacak. Kültürü yaymak temelini oluşturmak bizim temel görevimiz vasiyeti olarak alıyoruz\" dedi.

\'O ADANA’DAN İZMİR’E GELEN KARA TRENDİ\'

Hem oğlu hem babası olarak adlandırdığı Sanatçı Menderes Samancılar, “Datça’dan dönerken ‘İstanbul’da pencereyi açık bırakmışız. Dönüyorum dönüşte buluşuruz’ dedim. Buluşamadık. Hep konuşurduk. Birbirimizin babası ve oğlu olmuştuk. O Adana’dan İzmir’e gelen bir kara trendi. Biz de dumanının izinden buraya geldik. O hepimizin rüyasıydı. Nur içinde yatsın\" diye konuştu.

\'ADANA’DA DOĞDU AMA 40 YILLIK GERÇEK BİR İZMİRLİYDİ\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir aydını, üretken yazarı, hepsinden önemlisi büyük bir insanı kaybettiklerini anlatırken, \"Anadolu’da bir laf vardır, ‘dolgun başak eğik durur’ diye. Dolu adam başı öne eğik yürür. Dik yürümez anlamındadır. Tevazuu anlatır. Adana’da doğdu ama 40 yıllık gerçek bir İzmirliydi. Düzenlediğimiz mizah etkinliğine onur konuğu olarak katılmıştı. Konuşmasında ‘mizahı anlamak için zeki olmak gerekir. Mizah topsuz tüfeksiz bir silahtır. Vurdu mu yıkar. Mizahçılar korkmaz. Bu halk beni 3 yıl okuttu. Yedirdi içirdi çamaşır verdi. Ben halkıma borcumu hala ödeyemiyorum. Belki de yazdığım 154 kitabın altında yatan budur’ demişti. 3 büyük kültür sanat merkezi projemiz var. 2018 yılının sonuna kadar temelini atmak istiyoruz. Dostlarıyla karar verip o komplekse adını vermekten onur duyarız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar tabutun üzerine karanfil bıraktı. İzgü’nün cenazesi tören için Hocazade Camii’ne götürüldü.



İZGÜ’NÜN CENAZE NAMAZI HOCAZADE CAMİİ’NDE KILINDI

Muzaffer İzgü için İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen saygı toplantısı ardından Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İzgü\'nün cenazesine sinema sanatçısı Menderes Samancılar, Şair Ataol Behramoğlu, Yazar-Şair Hidayet Karakuş, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzgü\'nün yazar dostları, yakınları ve okuyucuları katıldı. İzgü, daha önce verdiği bir röportajda, öldükten sonra “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti\" denilmesini istemişti. İsteği üzerine cenaze namazı sırasında bu sözleri sarf edildi.

“BAZEN BABA BAZEN OĞUL DERDİ\"

Cenaze törenine katılan Menderes Samancılar, “Muzaffer ağabey bizim her şeyimizdi, babamız ağabey, hemşeri, yoldaşı, hocamız. Biz canımızdan bir parça yitirdik ama asıl yokluğunu bu ülke yaşayacak. Muzaffer ağabey gibi insanlar yok olup gittikçe, acısını geride kalan toplumlar yaşayacak. 2 romanın sinemaya uyarlamasında çalıştık. ‘Zıkkımın kökü’ ve ‘Dilber’de çalıştık. Biri hem babasının hem de kendisinin hayatıydı. Babasını oynamıştım. Ondan dolayı bana bazen baba, bazen oğlum derdi. Kendisi zaten benim her şeyimdi. Onun için yerini doldurmak mümkün değil\" diye konuştu.

“SONUNA KADAR DİRENDİ\"

Yazar Hidayet Karakuş ise, “Türk gülmece edebiyatının başı sağ olsun\" dedikten sonra, \"Onunla birlikte yola çıkıp pek çok kişi gülmece konusunu bırakmışken o sonuna kadar direndi, öyküde edebiyatta dilde, Türkçe’de direndi. Cumhuriyet\'in büyük bir aydınıydı. Onunla birlikte Silivri’ye gittik, Bergama’da gözaltına alındık. Ne insanlığından, ne dostluğundan, ne güzelliğinden bir şey yitirmedi\" dedi.

Muzaffer İzgü’nün tabutunun üzerine sevenleri kırmızı karanfiller bıraktı. Bir okurunun ise, \'Bana okumayı sevdiren yazar Muzaffer İzgü’ye’ yazılı not dikkat çekti. Sevenleri tabutun önünde dua ederken, Menderes Samancılar bir süre tabutun baş ucunda bekledi. Cenaze namazının kılınması ardından İzgü’nün cenazesi dostlarının omuzlarında, alkışlar arasında defnedileceği Doğançay Mezarlığı’na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.

2)UZMAN ÇAVUŞ MEZARLIK YANINDA İNTİHAR ETTİ



AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde Yayman Köyü Mezarlığı yanına giden Uzman Çavuş 43 yaşındaki Önder Özbek, beylik tabancasıyla başına ateşe ederek intihar etti.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Mezarlığa giden köy sakinleri, yol kenarında park edilen Uzman Çavuş Önder Özbek\'e ait 43 RZ 699 plakalı otomobili gördü. Köylüler, araca yaklaşık 20 metre uzaklıkta mezarlığın istinat duvarı dibinde, başından vurulmuş, elinde tabanca olan Önder Özbek\'i fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Önder Özbek\'in öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Özbek\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi. Özbek\'in otomobili ise incelenmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Önder Özbek\'in Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde görevli olduğu, kısa süre önce izne geldiği kaydedildi.

3)SAMOS ADASI, TÜRKLER\'LE DOLDU

KURBAN Bayramı tatilinde Kuşadası\'ndan 2, Seferihisar\'dan 1 firmanın sefer yaptığı Yunan adası, Sisam (Samos) Türklerle doldu.Yunanistan\'ın Samos adası, 10 günlük bayram tatilinde en fazla talep gören ada oldu. Bayramı aileleriyle tatil yaparak geçirmek isteyenler, bayram öncesi Samos\'un yolunu tuttu. Samos Adası\'na 2 gemisiyle yolcu taşıyan Meander Turizm\'in 40\'ıncı yılı nedeniyle uyguladığı yüzde 40\'a varan indirim, Samos\'a ilgiyi arttırdı. Adanın en büyük yerleşim yeri Samos\'un Vathi Limanı\'na Kuşadası\'ndan iki, Seferihisar\'dan bir firma sefer yaptı. Samos\'a giden teknelerin tamamının dolu olduğu gözlendi.

MENÜ VE DUYURULAR TÜRKÇE

Türkler\'in en çok şikayet ettiği konuların başında Pythagorion Limanı\'nda bir, Vathi Limanı\'nda ise 2 gümrük polisinin pasaport kontrolü yapması oldu. Kontrol sırasında uzun kuyrukların oluştuğunu dile getiren ziyaretçiler uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Yoğun ziyaretçi akını Samos esnaflarını ise mutlu etti. Tutucu olmalarıyla bilinen Samos esnafı, restoran menülerini, araç kiralama acentelerinin duyurularını Türkçe yazmaya başladı. Samos merkezi ile Pythagorion ile Kokkari\'de otel ve pansiyonlar Türk müşteriler için bayrama özel paket fiyatlar uygulamaya başladı.

EK SEFERLER KONULDU

Meander Travel\'in sahili Abdullah Gür, Samos\'a ek seferler konulduğunu, gidiş ve dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek şöyle dedi:

\"Meander\'in 40\'ıncı, on-line satış firmamız www.tatillimanı.com\'un 10\'uncu yılı nedeniyle 55 euro olan feribot fiyatlarını 35 euro\'ya indirdik. Otel paketlerinde aynı şekilde indirimler yaptık. Bayrama özel ek seferler koyduk. Samos ve Pythagorion\'a ayrı ayrı seferler düzenliyoruz. Dönüş yoğunluğunun yaşandığı son iki günün akşamı hiçbir tatilcimizin sıkıntı yaşamaması, keyifli anılarının tatsızlıklarla gölgelenmemesi için üç ayrı sefer yapılacak. Saat 17.00-19-00 ve 21.00\'de teknelerimiz dönüş yapacak\" dedi.



Latif SANSÜR/SAMOS(Yunanistan), (DHA)-

======================================================

4)GAZİANTEP\'TE OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'te çarpıştığı TIR\'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Çimen öldü, arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu\'nun kuzey gişeleri çıkışında meydana geldi. İbrahim Gümüşhan yönetimindeki 63 TK 638 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mustafa Çimen yönetimindeki 01 FCH 91 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR\'ın dorsesinin altında ezilip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Çimen ile yanında bulunan arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. edavisi süren Ebubekir Aksoy\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kazada TIR şoförü İbrahim Gümüşhan kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araç ve parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

5)BAŞKALE\'DE 4 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalında insansız hava arçalarından yarararlanılarak yapılan hava destekli operasyonlarda 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerin Başkale bölgesinde güvenlik korucularını ve vatandaşları şehit eden, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları karayolu ve köy yollarına da mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren kişiler oldukları belirtildi.

Van\'ın Başkale ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarla ilgili Van Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede öldürülen PKK\'lı terörist sayısının 4 olduğu belirtildi. Başkale ilçesinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştiren ve yeni eylem hazırlığı yapan 4 PKK\'lı teröristin, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü\'nün insansız hava arçalarından yarararlanılarak 27 Ağustos 2017 günü yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan ilk tespitte, etkisiz hale getirilen teröristlerin, bugüne kadar Başkale bölgesinde güvenlik korucularını ve vatandaşları şehit eden, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları karayolu ve köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren teröristler olduklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

\"Operasyonun devamında, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise; 1 M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 dolu şarjör, 61 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 adet battaniye, 1 adet araç telsizi, 40 metre kablo, 1 güneş paneli, 1 akü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 radyo ele geçirilmiştir. Öte yandan, ilimiz Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgeçit-Yalınca karayolu üzerine aynı örgüt mensuplarınca yerleştirilmiş, mayınlar 26 Ağustos 2017 günü vatandaşlarımızın desteği ile tespit edilerek, her hangi bir zayiata sebep olamadan, güvenlik güçlerimiz bünyesindeki uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir.\"

10 GÜNDE ÖLDÜRÜLEN PKK\'LI SAYISI 18 OLDU

Açıklamada, ayrıca, Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran-Esenyamaç mahalleleri arasındaki yol üzerine, yine teröristlerce büyük çapta patlayıcının, 27 Ağustos 2017 günü güvenlik korucularının dikati ile tespit edilerek imha edildiği de belirtilerek, \"Böylelikle; son 10 gün içerisinde halkımızın üst düzey desteği, güvenlik korucularımızın ve güvenlik güçlerimizin 6 ayrı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18\'e ulaşmış, operasyonların ardından çok miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlı şekilde devam edecektir.\"denildi.

VAN, (DHA)

========================================================

6)OKUL HARÇLIĞI İÇİN HAMALLIK YAPAN ÜNİVERSİTELİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ



KARABÜK\'te, okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 10 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi\'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3\'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 10 gün boyunca tedavi altında tutulan Salim Karapınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karapınar\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Salim Karapınar\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Karabük\'te toprağa verilecek.

======================================================

7)OSMAN YARDIMCI\'DAN MARKETLERDE TAKSİTLİ KURBAN SATIŞINA TEPKİ

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, hipermarketlerde taksitle kurban satışına tepki gösterdi.

Osman Yardımcı, kentteki kurban satış noktalarını gezerek satıcılara sahte paraların tespitinde kullanılan özel kalem dağıttı. Kepez ilçesindeki Varsak Çamlıca Mahallesi\'ndeki Hayvan Satış Pazarı\'na giden Osman Yardımcı, pazarcılarla sohbet etti satışlar hakkında bilgi aldı. Yardımcı, daha sonra gazetecilere kentteki kurbanlık satışlarıyla ilgili bilgi verdi.

VADELİ 9 TAKSİTLİ KURBAN OLMAZ

Osman Yardımcı, kredi kartına taksit imkanı sunarak kurban eti satışı yapan hipermarketleri eleştirdi. Esnafın hayvanlarının, hipermarketlerin fiyatlarından çok daha ucuz olduğunu belirten Osman Yardımcı, \"Ticaret Kanunu\'nda bir madde vardır, haksız rekabet diye. Şimdi benim üreticimin sattığı mal 40 TL\'ye mal olurken, 60-70 TL\'ye satan marketler bu karı nasıl beyan edecek? Bu aldıkları hayvanları yine iddia ediyorum nerede kesiyorlar ? Biz bunları vatandaş olarak sorma hakkına sahibiz. Biz hem üreticinin, hem tüketicinin hem de devletimizin yanında olduğumuz için bunları soracağız. Bugün 60-70 TL bir et olmaz. Ben yine söylüyorum müftümüz de bunu çıkıp açıklasın. Vadeli 9 taksitli kurban olmaz. Dinimiz çok güzel söylüyor. Diyor ki paran varsa kes, paran yoksa kesme. 9 taksitle verdiğin kredi kartında faiz girdiği zaman o kurban kurban olmaz\" diye konuştu.

KURBANI NEREDE KESİYORLAR?

Hipermarketlerdeki kurbanlıkların nerede kesildiğini soran Osman Yardımcı, konuşmasını şöyle devam etti;

\"Ben bir vatandaş olarak sorma hakkımı kullanıyorum. Nerede kesiyor ? Bugün Türkiye\'de 5 bin kapasiteli bir mezbaha yok. Ben yine iddia ediyorum. Ben etin kesildiğini görmek istiyorum. Beni götürsünler nerede, nasıl kesiyorlar görmek istiyorum. Bir etin kilosu 70-80 TL, benim üreticim, besicim o fiyata satmıyor ama bu haksız rekabeti kazanan kişilerin mesleği de bu değil. Herkes mesleğini yapsın. Bir meslek standardı olsun. Bugün marketler her şeyi satıyor. Bir de kurbana el attılar. Yarın öbür gün bizim evdeki banyo tellerine de el atarlarsa şaşmayın. Bu kadar da olmaz. Vatandaşı kandırmayalım. Ben de mezbaha çalıştırıyorum. Büyükşehir belediyesiyle beraber iki yerde kesim yapacağız, bir de mezbahayı açtık. Benim 5 bin hayvanı kesecek adamım da yok, yerim de. Yalanlara gerek yok. Ben onların bu durumu açıklamasını istiyorum.\"

Basın açıklamasında ticaret ve tarım bakanlarına seslenen Osman Yardımcı, bakanlığın bu konuya el atmasını istedi. Yardımcı, \"12 kg kurban diyor. Fabrika mı var 12 kg diyorsun. 100 tane aldın. 100 tane 12 kg nereden bulacaksın. Vatandaşı kandırmayalım. Sen et kg ile satmıyorsun, 12 kg da gelir, 15 kg da gelir. Zaten 12 kg kurban mı olur. 20 kg\'dan aşağı olan kurban değildir. Ticaret ve tarım bakanımıza buradan sesleniyorum. Bu vatandaş, üreticiler hepimizin. Bizi 3-5 markete kurban etmesinler. Bunların nasıl aldıklarını, nasıl kestiklerini denetlesinler\" diye konuştu.

KİMSE HAYVANSIZ VE KURBANSIZ KALMAZ

Son 5 senedir esnafa, besicilere, üreticilere ve satıcılara destek olmak için sahte para kalemi dağıttıklarını dile getiren Başkan Yardımcı, Türkiye\'de bunun ilkini yaptıklarını dile getirdi. Yardımcı, \"Belediyelerimizin açtığı yerlerde para kalemi dağıtıyoruz, dolandırılmasınlar diye. Bu sene de güzel övgüler duyduk. Satışların da iyi olduğunu görüyoruz. Birkaç arkadaşın elinde az mal kalmış, ama inşallah seneye buralar daha güzel olacak. Belediyelerimiz bu konuda çok iyi çalışıyor. Kesim yerlerimiz var. Hiç kimse korkmasın ve tedirgin olmasın. Kimse hayvansız ve kurbansız kalmaz. Spekülatörler bunu her sene yapıyor. Mal yok mal kıt diyor ama bizim vatandaşımızın elinde malı kalıyor bu sefer. Onlar kendilerine pay çıkarıyor ama benim gariban üreticim ve besicimin elinde mal kalıyor. Millet kıtlık var diyor bu sefer de pazara çıkmıyor. Öyle bir şey yok. Herkes memnun, biz de bundan gurur duyuyoruz\" dedi.

KURBAN ve KESİM FİYATLARI

Kurbanın kilogram fiyatlarının dana 19 TL, koyun 18 TL ve keçi 18 TL olarak belirlendiğini kaydeden Yardımcı, \"Büyükbaş kesim ücreti 320 TL, küçükbaş ise 90 TL olacak\" dedi.

8)MOTOFEST NEFES KESTİ

Mersin\'nin Çamlıyayla İlçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları Derneğinin birlikte düzenlediği Uluslararası 3. Motofest Zevzek Tepesinde gerçekleştirildi.

2 gün süren Motofest\'e 4\'ü yurt dışından olmak üzere 44 motor tutkunu sporcu katıldı.

Amerika, Kanada, İtalya ve İsveç ile Türkiye\'den Adana, Anamur, Bursa,Hatay, İskenderun, İstanbul,Konya, Mersin, Osmaniye\'den motor tutkunları Çamlıyayla\'nın Zevzek Tepesinde oluşturulan zorlu parkurda motor tutkunları engelleri zamana karşı yarışarak aşarlarken, engelleri geçerlerken yerden hayli yüksek noktalara ulaşarak adeta uçtular.

Motofest\'e Mersin Büyükşehir Belediyesinin çok büyük katkısının olduğunun altını çizen Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepbağlı, \"Yerli ve yabancı sporcuları Çamlıyayla\'da misafir ederek düzenlediğimiz etkinlikle vatandaşlarımıza görsel bir şölen hazırladık. İlgi oldukça iyi bundan sonraki Motofest\'lere katılımın daha fazla olacağını düşünüyoruz. Türkiye\'nin en büyük çarşı içi parkurunu ve yine Zevzek Tepesinde hazırladığımız bin üç yüz metrelik zorlu parkurda çok güzel yarışma oldu. Hiçbir sıkıntı yaşanmadan yarışlarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda bu festivali geliştirerek devam ettirmenin gayreti içindeyiz, bu sayede Uluslarası boyutta daha fazla sporcuyu Çamlıyayla\'ya çekmiş olacağız\" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ise yaptığı konuşmada \"Belediye olarak bir çok etkinliğe destek verdiklerini dile getirerek, genel manada üçüncüsü, Uluslarası manada ilki düzenlenen Motor Yarışları Festivalini bu güne kadar Çamalıyayla Belediyesi kendi imkanları ile yapıyordu, Büyükşehir\'in katkılarıyla Uluslararası boyuta taşınmış oldu, o yüzden yarışmanın önemi bir kat daha artmış oldu. Şu artık bilinen bir gerçek, şehirlerin, bölgelerin tanıtımında spor en iyi tanıtım aracı haline geldi. Bizde bu düşünce ile bu tür etkinlikleri yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından verilen start ile yarışmacılar en iyi zamanı elde etmek için zorlu parkurda engelleri bir, bir geçerek finiş çizgisine ulaştı.

Yarışmada zorlu parkuru geçerek finişe gelen sporculardan en iyi zamanı elde eden Kunter Kuşçu birinci, Yunus Mor ikinci, Soner Yılmaz üçüncü oldular.

Derece giren sporcular tam, yarım, çeyrek altın, madalya ve kupalar ile ödüllendirildiler.

Motofest\'te küçük mosikletler ile küçük yaştaki motor tutkunlarına deneme turları attırılırken, festival alanına kurulan çardılar alışveriş stantları kuruldu.

