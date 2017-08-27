DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Bak: Biz asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birlikte güçlü, büyüyen ve gelişen Türkiye\'yi arzuladıklarını belirterek \"Biz ayağa kalkan ve asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz\" dedi.

Gençlik ve Spor Baklanı Osman Aşkın Bak, Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'nde yapılan AK Parti 6\'ıncı İlçe Kongresi\'ne katıldı. Partililere hitap eden Bakan Osman Aşkın Bak, dün bu toprakları vatan kılan Sultan Alparslan\'ın kazandığı Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümü kutlamalarına katıldığını hatırlattı, Türkiye\'nin belini bükük olarak görmek isteyenler olduğunu söyledi. Türkiye\'nin ağaya kalktığını ifade eden Bakan Bak,\"Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz. Çünkü biz Allah\'a ibadet eder, sadece ondan yardım dileriz. Herkes bilmeli ki artık yeni Türkiye bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan AK Parti 2001 yılından beri girdiği bütün seçimlerde oyunu yükselterek milletin desteğini arkasına aldı. Cumhurbaşkanımız \'Ben bu teşkilatımla yürüyorum. bu teşkilatıma çok güveniyorum\' diyor. Ona \'Bu kadar yoğun seçim kampanyası geçiriyorsunuz, hiç yorulmuyor musunuz?\' diye soruyorlar. Oda \'Ben nasıl yorulabilirim? Teşkilatlarım gece gündüz çalışıyor. Onlar çalıştıkça bana güç veriyor. Ben nasıl yorulabilirim. Ben bütün gücümü teşkilatımdan alıyorum\' diyor. İşte teşkilat demek bu. Teşkilat demek sevgi, kardeşlik, tek yürek olmak, disiplin demek. işte bütün bunları yaptığımız için AK Parti 15 yıldır bu ülkede iktidar oluyor. Şimdi en son 16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber çıta yükseldi. Artık iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 oy gerekiyor. Onun için bize düşen çok ama çok çalışmak. Bunun nasıl yapacağız? Bunu yine tek yürek olarak yapacağız. birlikte yapacağız. Birbirimizi seveceğiz, güveneceğiz, kol kola yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz yürümeye devam edeceğiz. Birlikte tek yürek olarak yürümeye devam edeceğiz. Gönüllere hükmedeceğiz. Cumhurbaşkanımız \'Güneysu\'dan, Rize\'den daha fazla oy bekliyorum\' dedi. Oyumuzu daha fazla yükseltmemiz lazım. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Yeni rekorlara doğru koşacağız. bunu yaparken tüm teşkilatımızla beraber kucaklaşacağız. Tek yürek olacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.\" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde birilerinin bir önceki darbeler gibi bu darbeye milletin tepki göstermeyeceğini beklediğini ifade eden Bakan Bak, \"Cumhurbaşkanımız siyasi hayatında yaklaşık 40 yılını dolduruyor. Ama onun geçmişinde ilmik ilmik dokunduğu bir şey var. İnsanlara dokunarak ve gönüllerine girerek siyaset yapıyor. İşte o yüzden bir telefon bağlantısı ile milleti meydanlara çağırdı. Millet meydanlara koşarken işte onunla kurduğu gönül bağını hatırladı. Milletimiz \'Bu lider bize bir şekilde dokundu. memlekete dokundu. Bu çağrıya kucak açalım ve karşılık verelim\' dedi. Milletimiz meydanlara koştu. Milletimiz meydanlardan dünyaya \'biz ülkemizi seviyoruz, milli iradeye sahip çıkıyoruz, biz milletin iradesine ipotek konmasına asla müsaade etmeyiz\' dedi. \'Biz bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok seviyoruz\' dedi ve meydanlara koştu. Biz hep beraber liderimizin arkasında yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Tek yürek olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin. kim hangi oyunu yaparsa yapsın. Dış ve iç güçler, terör örgütleri kim olursa olsun hepsi beraber gelsinler. \'Bize millet yeter\' diyor Cumhurbaşkanımız. Onunla beraber yürümeye devam edeceğiz. Yeni oyunları kurmaya çalışıyorlar. Bunları yenmenin tek yolu birlikte olmak, tek yürek olmak ve birlikte yürümeye devam etmek, birbirimizi sevmek ve birbirimize daha fazla güvenmekten geçiyor. Biz birlikte güçlü Türkiye\'yiz. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. Biz ayağa kalkan asla diz çökmeyen Türkiye istiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz\" diye konuştu. Bakan Bak, konuşmasının ardından Güneysu AK Parti ilçe yönetimi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Bak\'ın konuşması

-Genel görüntüler ve detaylar

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

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KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl ihraç edilen hemşire 37 yaşındaki Sevgi Balcı, Isparta\'da oturduğu evde kendini asarak intihar etti. Balcı\'nın cenazesi, eşinin memleketi Burdur\'da toprağa verildi.

Burdur Bucak İlçesi\'nde görev yapan biri 7 aylık 3 çocuk annesi hemşire Sevgi Balcı, FETÖ/PDY soruşması kapsamında 29 Ekim 2016\'da çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildi. İhraç kararının ardından Isparta merkez Çünür Mahallesi\'ne taşınan Sevgi Balcı, 15 Ağustos\'ta saat 19.30\'da evinde kendisini iple astı. Balcı\'yı asılı halde bulan yakınları hemen indirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye götürülen Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevgi Balcı\'nın cenazesi eşinin memleketi Burdur\'un Bucak İlçesi Çavuşlar Mahallesi\'ndeki Hacı Sarılar Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Sevgi Balcı\'nın devlet memuru olan eşi Halil İbrahim Balcı\'nın da KHK ile ihraç edildiği kaydedildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, (DHA)

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8 asırlık gelenekte kınalı koçlar Eren için atladı

DENİZLİ\'nin Çal İlçesi\'nde, 8 asırdır sürdürülen, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne aldığı Sudan Koyun Geçirme Yarışları\'nda 49 çoban, \'el koyun\' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri\'nin soğuk sularını atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Yarışlar bu yıl Trabzon\'da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlendi.

Çal\'ın Aşağıseyit Mahallesi\'nde bu yıl 844\'üncü kez düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Aşağıseyit Mahallesi Büyük Menderes yatağında yapılan yarışa AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, MHP\'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve 3 bine yakın kişi katıldı. Yarışlarda 49 çoban, \'el koyun\' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri\'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çoban önce kendisi suya atlayarak çıkardığı sesle koç ve koyunlarının suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabaya rağmen koyunlarını sudan geçiremedi. 8 asır önce bir beyin, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak yapılan yarışlara özellikle fotoğrafçılar büyük ilgi gösterdi.

YARIŞLAR EREN BÜLBÜL ANISINA DÜZENLENİYOR

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, etkinliğin Trabzon\'da terör örgütü PKK tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Erer Bülbül anısına yapıldığına dikkat çekerek, \"844 yıllık geleneği yaşatarak bu günlere getirenlere şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu geleneğimizi gelecek yıllara aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün de vatandaşlarımız Sudan Koyun Geçirme Yarışları\'na yoğun ilgi gösterdi. Dereceye girenlere, altın yem ve kepenek ödüllerimiz var. Bu yıl etkinliğimizde koyunlarımız Trabzon\'da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül için atlıyor. Eren bize Hey 15\'li 15\'li türküsünü hatırlattı. Umarım böyle hadiseler bir daha yaşanmaz. Bu topraklar ve bu bayraklar için şehit olanlara Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koyunların atlamasından görüntü,

-Çobanlardan detay görüntü,

-Kınalı koçlardan görüntü,

-Çobanlardan röp,

-Çal Belediye Bakanı Fethi Akcan ile röp.

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ,(DHA)

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Çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini boşalttılar



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde eğitime açılacak bir kreşe giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafa sıktı.

Gece saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Hilal Sokak\'ta bulunan kreşe hırsızlar girdi. Kreşten gelen sesleri duyan vatandaşlar polise haber verdi. Polis olay yerine gelirken, kapıyı kırarak içeri giren kişilerin çalacak bir şey bulamayınca yangın tüplerini etrafı sıktıkları görüldü. Kreşin önümüzdeki günlerde eğitime açılacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

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Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL

Ülke genelinde farklı meslek gruplarında yaşanan teknoloji gelişimi Kayseri’de çay ocaklarında ilk kez başladı. 57 yıllık çay ocağı siparişleri telsiz ve internet üzerinden alıyor.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Millet Caddesinde uzun yıllar çay ocağı işletmeciliği yapan firma, işletmelere dağıttığı telsiz ve kurduğu sosyal medya hesapları ile hizmet veriyor. Çay ocağı işletmecisi Kaplan Uzak (62) \"Gerçek mesleğim öğretmenlikti. Ancak, babamın vefatı ve şartlar gereği baba mesleği olan çaycılığı yapıyorum. Çalıştığımız işletmelerde çırakların yorulmaması, işletmeleri zaman kaybı yaşamaması için ve diyafon sistemi demode olduğu için telsiz ve internet sistemini kurdum. Bu sistemden esnaf ve biz memnunuz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Esnafla telsizle haberleşmemiz daha rahat oluyor. Sipariş geldiğinde anında cevap veriyoruz. İnternet üzerinden de müşterilerimize şifremizi vererek içecek siparişlerini vermelerini sağladık. Esnaflarımıza teslim ettiğimiz telsizleri şarjlarını kendimiz yapmak suretiyle\" dedi. Müşterilerine sigarayı bırakmaları durumunda yıl boyunca bedava çay kampanyası gerçekleştirdiğini ifade eden esnafın Kaplan abisi, \"Sigara yasaklanmadan 5 yıl önce ben sigarayı yasakladım. Birçok gazeteye sigarayı bırakan bir yıl boyunca bedava çay ilan verdim. Yaptığım kampanya sayesinde birçok kişinin de sigara bırakması sağladım\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çay ocağı genel görüntü

- İşletme sahibi ile röportaj

- Telsiz sistemi ile aldığı sipariş görüntü

- Bilgisayar sistemi ile aldığı sipariş görüntü

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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Adana\'da sırılsıklam festival

ADANA\'nın merkez Seyhan Belediyesi, \'Cımcılık Festivali\'nin 2\'ncisini düzenledi. Vatandaşların su savaşı yaptığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Adana\'nın bunaltıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar için düzenlenen festivalde tankerlerden sıkılan sularla vatandaşlar serinledi. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu kentte belediye binası yanında bulunan alanda 2 su tankerinden sıkılan suların altına giren vatandaşlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalte katılımcılara su tabancası,tişört,su baloncuğu dağıtıldı. Adana yöresine ait olan bir kelime olan \'cımcılık\' tamamen ıslanmak anlamına geliyor. Seyhan Belediyesi de buradan yola çıkarak festivalin adını \'cımcılık\' koydu.



Görüntü Dökümü:

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- Festivale gelen vatandaşlar

- Tişört dağıtılırken

- Gençlerin bir birbirilerine su sıkarken

- tankerden su sıkılırken

- gençlerle röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

SÜRE:02\'59\" BOYUT:182 MB