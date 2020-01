DHA YURT BÜLTENİ-10 

İpsala Sınır Kapısı\'nda \'Türk tatilci\' yoğunluğu (3)

KAPIKULE\'DE ÇİFTE KUYRUK

Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen TIR\'lar 8 kilometre, yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler ise çift sıra 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kapıkule\'den 6 bin 871 araçla 35 bin 335 yolcu çıkış yaptı.

Edirne\'de günlerdir süren gurbetçi kuyruklarına hafta sonu olması nedeniyle TIR kuyruğu da eklendi. Dün geceden itibaren Bulgaristan\'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR araçları yolun bir şeridinde 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler ise gümrük sahası dışında çift sıra halinde yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Almanya\'ya gitmek üzere Kapıkule\'ye geldiğini anlatan Fatma Koç, her yıl geldiklerinde, kuyruklar nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini ve çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, \"Tatilimiz bitti, dönüş yoluna geçtik ama bizim için çile oldu. Yaklaşık 5 saattir bekliyoruz ama daha gümrüğe ulaşamadık. Bir an önce sınırları geçerek Almanya\'ya gitmek istiyoruz\" dedi.

GÜMRÜK İÇERİSİNDE 400 ARAÇ VAR

Bulgaristan\'a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelerek gümrük içerisine girebilen yaklaşık 400 araç, çıkış yapmak için gümrük sahası içerisinde bekliyor. Gümrük dışına taşan kuyrukta ise gurbetçiler sıranın kendilerine gelmesini araçları içerisinde oturarak bekliyor. Uzayan kuyruklar nedeniyle trafik ekipleri, TIR araçlarını Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na yönlendirmeye başladı.

İPSALA\'DA EK PERON AÇILDI

Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda ise tatilci ve gurbetçi kuyruğunun uzaması üzerine ek peronlar açılarak hizmete alındı. Gümrük yetkilileri geçişlerde önceliği TIR araçları yerine küçük araçlara verdi. Bu nedenle 12 kilometreye kadar uzayan kuyruk kısa süre 8\'e kadar düştü.



Alsancak\'ta taciz mağduru genç kızların tartaklanmasında polise tahliye



İZMİR\'in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer\'i tartakladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

Alsancak\'ta geçen 10 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer\'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren genç kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi.

Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, \"Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın\" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç\'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

Olaydan sonra Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri, 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceledi. Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan O.G., itiraz üzerine tutuklandı.

POLİSE DE ÖNCE TUTUKLAMA SONRA SERBEST KALDI

Motosikletli saldırgan O.G.\'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç\'ı tartaklayan polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. \'Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama\' suçundan tutuklanan Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

Bandırma\'da tatil yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullalar, feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir\'in ilçeleri ile Ege sahiline gidiyorlar.

Balıkesir\'in Bandırma lçesinde dün başlayan tatil yoğunluğu bugünde devam etti. Kurban bayramı yoğunluğu değem ediyor. Tatilin 10 güne çıkartılmasıyla İstanbul\'da yaşayan tatilciler sefer sayılarını artıran İDO\'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya geliyorlar: Tatilciler buradan otomobilleri veya otobüslere binerek Balıkesir\'in sahilde bulunan ilçeleri Erdek, Ayvalık ve Edremit ile İzmir\'in ilçelerine gidiyorlar.

Bandırma İlçe Eminyet MüÜdürlüğü yaşanan trafik yoğunluğu aldığı önlemlerini artırdı. Yoğunluğun önümüzdeki haftada devam edeceğini söyleyen İDO yetkilileri, \"sefer sayılarını artırdık. Son altı gün içersinde 37 hızlı feribot ve 13 deniz otobüsüyle 40 bin 120 yolcu ve 8 bin 140 araç taşıdık.\" dediler.

İDO yetkilileri, yoğunluğa göre, saat 07.00\'de başlayan deniz ulaşımının gece 01.30\'a kadar süreceğini açıkladılar.

Yalova’da bayram trafiğine ‘Drone’ ile denetim

YALOVA’da Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında trafik denetimleri drone ile yapılıyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı, kentteki trafik denetimlerinde ‘drone’ kullanmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için önceki yıllarda olduğu gibi bu bayram tatili için de bir dizi önlem alındığı belirtildi. Yalova’nın, İstanbul, Bursa, hem de Kocaeli’nin arasındaki üçgende bulunması ve 3 büyük şehri bir birine bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda Yalova’da yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde ilk kez drone ile havadan denetim yapıldı. Yalova ile Bursa’yı ve Yalova ile Kocaeli’ni bir birine bağlayan D-575 Karayolu’nda bayram boyunca özel denetimler yapacak. İlk kez drone ile denetim yapan Yalova Emniyeti ve Yalova Jandarması, Bursa Yolu’ndaki kontrol noktasında yapılan çalışmaları basına açtı. Drone ile sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri ile brandasız yük taşıyan kamyonlardaki ürünler denetlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Sinan Tiryaki, konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaparak, “Bilindiği gibi polis ve jandarmamızın görevi proaktiftir yani önleyicidir. Bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle biz de denetimlerimizi artırdık. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlamaları ve kaza seviyesini de minimuma düşürmek. Bizim göremediğimiz hatalar da oluyor. Teknolojik gelişmelerden de faydalanıyoruz. Bizim göremediklerimizi drone görüyor. Vatandaşlarımızda da bu konuda bir algı oluşturmak istiyoruz. Trafik kuralları ihlallerini yapmamaları hususunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz.ö

Bayram tatiliyle Bodrumlu esnafın yüzü güldü (2) (Yeniden)

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, akşam mesai bitimiyle bayram hareketliliği başladı.

Kurban Bayramı tatilinin dün akşam başlamasıyla Bodrum\'a gelen tatilciler, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. Bazı tatilciler, Bodrum\'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde gezerek, alışveriş yaptı. Günübirlik tekne turları içinse rezervasyonlar şimdiden dolduğu öğrenildi.

Hareketlik hakkında konuşan Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Emre Köroğlu, \"Türkiye 10 günlük bir tatile girdi. Bodrum bilindiği üzere gerek Türkiye\'nin gerekse dünyanın turizm destinasyonu anlamında en önemli merkezlerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda ki daha derin ekonomik çalkantılar dış politikalardaki bazı durum belirsizliklerinin, bazı giderlerimizin inişli-çıkışlı hareketlerinin turizmi ciddi anlamda etkilediğini biliyoruz. Bu 10 gün içerisinde aşağı yukarı 250- 300 bin civarında bir turistin geleceğini biliyoruz. Bu da ekonomik anlamda Bodrum ekonomisine 300- 350 milyon TL gibi bir ek katkı sağlayacaktır. Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerinde 150\'ye yakın yalnızca Bodrum destinasyonu için koymuş olduğu ek seferler var. Umarım bu bayram esnafımızın turist anlamındaki kayıplarını bir nebze kapatmış olacak. İyi bir dönem bekliyor bizi. Bu 10 günlük dönemde turist açığımızı aşağı yukarı yüzde onlarda kapatmış olacağız. Geçen seneye göre yüzde 60 kaybımız vardı. Şimdi yüzde 40\'larda. Bunu da yüzde on arttırdığımız zaman, yüzde 30-32\'lerde tamamlarız gibi geliyor\" dedi. 17 yıllık günlük tur teknesi kaptanı Enver Kantarmış (35), \"Bodrum bu günden hareketli. Bayramda daha da hareketli olacak. Çünkü Bodrum Türkiye\'nin kalbi, koyları ve güzel eğlencesi var. Bodrum deyince aklımıza eğlence geliyor, ama eşsiz cennet koyları da bir başka güzel. Tekne turları için rezervasyonlarımızın yüzde 99 doldu, yerimiz kalmadı. İyi bir bayram bekliyoruz. Çünkü 10 gün tatil var, herkesi Bodrum\'a bekliyoruz. Bodrum farklı bir yer güzel bir yer Bodrum\'a gelen bir daha gelir\" dedi.

BAYRAM SÜRESİNCE ÜNLÜ İSİMLER BODRUM\'DA

Bodrum\'da Kurban Bayramı tatili için birçok işletme özel program hazırladı. Tatilciler çeşitli etkinliklerle tatillerine renk katacak. Bodrum Antik Tiyatro\'da Bayramın birinci günü Türk pop müziğin güçlü sesi Sıla, tatilciler ile buluşacak. Bayramın ikinci gününde MFÖ grubu, üçüncü gününde ise Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası Bodrum Antik tiyatroda sahne alarak izleyicilere keyifli bir gece yaşatacak.

Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden Pasha Clup\'ta birinci gün Serdar Ortaç, ikinci gün Gülşen, üçüncü gün ise Pascal Nouma ve dördüncü gün ise Fatih Ürek sevenleriyle buluşacak. Posh Club\'ta bayramın birinci günü DJ Halil Ergin, ikinci günü Ozan Doğulu ve üçüncü gününde de ünlü pop sanatçısı Demet Akalın sahne alacak.

Yüzer disko Club Catamaran\'da tatilciler ilk gün Ece Seçkin, ikinci gün Sinan Akçıl, üçüncü gün ise ünlü DJ Hakan Kakız ve dördüncü gün de yine DJ Şenol Uzman ile coşacak.

Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden olan Marina Yacht Club Bodrum\'da Cuma akşamı The Shot Band, eskimeyen klasikleşmiş Türkçe ve yabancı parçalar ve son dönem hitlerinden oluşan repertuarlarıyla tatilcilere eğlenceli bir müzik ziyafeti sunacak. Cumartesi akşamı Amerikalı şarkıcı Maya Azucena, Pazar ve Pazartesi akşamı Aşkın Arsunan&Jazzino Feat Fatih Erkoç 70 ve 80\'li yılların klasikleriyle, yılların klasikleriyle, jazz ve nostaljik parçalarla dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Bodrum\'un en güzel koylarından birisi olan Bardakçı Koyunda yer alan Azka Otel de, bayram için farklı konserler hazırladı. Tatilciler, bayramın birinci günü Aycan Adalı ile Fasıl Gecesi\'nde ikinci günü İstanbul Arabesoue Projekt ile Arabesk Rock ve üçüncü günü de Kubat eğlenecek.

BEACH CLUPLARDA EĞLENCE TAVAN

Ünlü Şarkıcı Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz\'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj Beach Club da bayramın birinci günü Gülşen, ikinci günü ise Hadise tatilcileri coşturacak. Ayrıca La Plajın, 2 Eylül\'deki Hadise konseri ile sezonu kapatacağı öğrenildi.

BAYRAM, ÇOCUKLARA GELECEK

Bodrumluların ve tatilcilerin uğrak noktası Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Kurban Bayramı için çocuklara birbirinden renkli aktiviteler sunacak. 2-3-4 Eylül tarihlerinde 14.00-18.00 saatlerinde; yüz boyama, masa aktiviteleri, dans ritim, zumba, şans çarkı gibi etkinliklerle ziyaretçiler hem eğlenip hem de sürpriz hediyeler kazanarak bayramda keyifli zaman geçirecekler. Saat 21.00-00.00 arasında ise bayrama özel canlı müzik programıyla farklı gruplar Oasis sahnesinde yer alacak.

AK Partili Zeybekci: \"Biz de milletin adaletini istiyoruz\"

DENİZLİ\'de, AK Parti Acıpayam 6. Olağan İlçe Kongresi\'ne katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP\'nin adalet yürüyüşünü eleştirerek, kendilerinin de adalet istediğini söyledi. Zeybekci, \"Adalet yürüyüşü yapanlar var ya. Biz de adalet istiyoruz. Adana\'daki benim soydaşlarıma giden o MİT TIR\'larına ihanet eden, Türkiye\'yi terör örgütüne yardım ediyor diye gösterenlere karşı bu milletin adaletini istiyoruz biz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. İhanetin cezasını çekmesini istiyoruz. Tarihinden haberi olmayan hainlerin hesap vermesini istiyoruz\" dedi. Zeybekci konuşmasının devamında, ülkenin bu yıl büyüme ve ihracatta da rekorlar kıracağını söyledi.

Acıpayam Belediyesi Talip Özkan Kültür Merkezi\'nde yapılan 6. Olağan İlçe Kongresi\'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra MKYK üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Divan Başkanlığı\'na verilen önergeyle Kadir Tıkaç seçilirken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı, çalışmaları hakkında bilgi verdi, faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı.

Belediye başkanları ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Zeybekci, kızının düğününe katılımları nedeniyle partililere teşekkür etti. AK Parti\'nin kuruluş sürecini anlatan Zeybekci, kuruluştan bu güne çok emekler verildiğini belirtti. Zeybekci, Nazım Hikmet\'in şiirine değinen ve \'sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa\' sözünü hatırlattı.

\"BİR BAKIYORLAR TEPELERİNDE TÜRKİYE DURUYOR\"

Türkiye\'nin 2023\'te dünyanın en büyük 10, Avrupa\'nın en büyük 3. ekonomisi olma hedefini hatırlatan Zeybekci, IMF\'nin geçen hafta hazırladığı raporda Türkiye\'nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi, Avrupa\'nın 5. büyük ekonomisi olarak açıklandığını, İspanya\'yı geçtiğini söyledi. Türkiye\'nin büyümesini, gelişmesini görenlerin rahatsız olduğunu belirten Zeybekci, \"İşte bunları görenler, geleceği görenler Türkiye\'nin gelişinden rahatsız olanlar \'bu masaya sen oturmayacaksın\' diyor. Biz ayakta duralım diyoruz. Bir bakıyorlar, Türkiye\'nin o muhteşem gövdesi masayı kaplamış. Ondan rahatsız oluyorlar. Ellerinde kalemlerle haritalar çizecekler, Türkiye\'yi orasından burasından saracaklar. Bir bakıyorlar ki tepelerinde duruyor Türkiye. Onun için rahatsız oluyorlar. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil işgal girişimiydi. İlk gün meclise girerken bomba tepemize yağarken söylediğim oydu\" diye konuştu.

\"BİZ DE ADALET İSTİYORUZ\"

2013 yılının Mayıs ayında Türkiye\'de her şeyin iyi gittiği bir dönemde Gezi olaylarının, ardından 17-25 Aralık kumpasının, ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını söyleyen Zeybekci, \"Adalet diye yola çıkanlar var ya. O adalet yürüyüşü yapanlar var ya. Biz de adalet istiyoruz. Adana\'daki benim soydaşlarıma giden o MİT TIR\'larına ihanet eden, Türkiye\'yi terör örgütüne yardım ediyor diye gösterenlere karşı bu milletin adaletini istiyoruz biz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. İhanetin cezasını çekmesini istiyoruz. Tarihinden haberi olmayan hainlerin hesap vermesini istiyoruz. 1974\'teki Barış Harekatı\'nın öncesi 15 yıl boyunca Kıbrıs\'ta direnen mücahitler kendileri mi silah, cephane ürettiler, gökten mi yağdı? Bu millet güçlü bir millettir. Soydaşını, kendine ecdadının emanet ettiği kültür coğrafyasındaki emanetlerini hainlere emanet etmez. Onun için gereği neyse yaparız. Gereği tepelerine binmekse onların tepelerine de bineriz Allahın izniyle. Ta dünyanın öteki tarafından geleceksin, Güneydoğu\'da çukur terörü başlatacaksın, ardından ürettiğin DAEŞ terör örgütü yaratacaksın, sonra oradan temizliyorum diyeceksin. Biz de bekleyeceğiz öylemi? Yok, öyle şey. Türkiye buna asla müsaade etmez. Müsaade etiğimiz gün çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atmış oluruz\" diye konuştu.

\"SİYASİ İHTİRASLARI AKILLARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA\"

Türkiye\'nin güçlü bir ülke olduğunu, her söylenen söze cevap yetiştirmek zorunda olmadığını vurgulayan Zeybekci, \"Türkiye bir dünya devletidir artık. Her söze söz söyleme gayreti içinde olunmaz. Türkiye büyük bir ülkeyse ecdadın bize söylediği gibi her önüne gelene laf yetiştirmek zorunda olmayacağız. Sebebi budur, sebebi şudur. Almanya\'yla ilgili söylüyorum. Türkiye\'nin, AB ile ilişki içinde olmasında, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinde bir numaralı menfaat sahibi Almanya\'dır. Türkiye değil. Önce O. Ve bunu bütün dünyaya şimdi bu Türkiye\'ye bir hediyeymiş gibi, bir lütuf gibi anlatmaya çalışıyorlar. Gülüp geçiyoruz sadece. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Türkiye ve Almanya büyük bir güçtür. Beraber 40 milyar dolar yapıyoruz, ticaret değeri 100 milyar dolar. Cahilce bu değere tekme atmaya çalışıp, ayak sallayanlara gülüp geçiyoruz sadece. Kendilerine defalarca söyledik. Bundan kim zarar görecek Almanya ve Türkiye zarar görecek. Kim sevinecek, kim mutlu olacak. FETÖ ve bölücü terör örgütü. Bunu bile bile yapıyorsunuz. Maalesef, siyasi ihtirasları akıllarının önüne geçmiş durumda şu anda. İnşallah bir an önce derlenirler, toparlanırlar diye düşünüyoruz\" dedi.

\"BÜYÜME VE İHRACATTA REKOR KIRACAĞIZ\"

Kardeşlik vurgusu yapan, fitne çıkarılmamasını isteyen Zeybekci, \"Bizi biz yapan kardeşliğimiz, fitne çıkarmayacağız, birbirinin yüzüne söyleyemeyeceğiz sözü arkasından konuşmayacağız. Bizi biz yapan değerleri koruyacağız. Biri gelip aranızı bozmak isterse o haindir. Bir tek arkadaşımız hakkında şu benim adamımdır demedim. Memleketin Denizli\'nin hesabına kim iyiyse o olsun. Çünkü biz biriz. Benim için bütün ilçe başkanlarım aynı. Merak etmeyin Türkiye gümbür gümbür geliyor. Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri yenilemeye zamanları yetmiyor. Yüzde 2.\'den 3.5\'a yenilediler, sonra 4 olarak yenilediler. Yetmeyecek. Birinci çeyrekte yüzde 5 dünyada üçüncü sıradayız. İkinci çeyrekte yüzde 5- 5.5 gibi olacak inşallah. Üçüncü çeyrekte yüzde 7.5 civarında büyüme görecek Türkiye. Dünyada belki ikinci olacak. Neye rağmen. Bir bakalım ve liderimizle, partimizle, kendimizle gurur duyalım. Etrafımızdaki tüm tuzaklara rağmen. İhracatta tarihimizin rekorunu kıracağız. İçerideki ve dışarıdaki tüm tuzaklara, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen. Türkiye\'ye partinize inanmaya güvenmeye devam edin. Partinize inanmaya devam edin\" diye konuştu.

AK Parti\'nin kurulduğu günden bu yana hep zora talip olduğunu belirten Zeybekci, güçlü teşkilat vurgusu da yaptı. Yüzde 45 ile tek başına hükümetler kurulabildiğini, buna rağmen AK Parti\'nin zoru seçtiğini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini söyleyen Zeybekci, \"Beş yıl boyunca iktidarın üzerinde hiçbir gölge olmamalı. Zora talip olduk. Yüzde 45 ile tek başına iktidar olabilirdik. Şimdi de Denizli\'de 16 Nisan\'da tam anlamında istediğimiz sonuç çıkmadıysa, 7 Haziran\'da istediğimiz sonucu alamadıysak bunun sorumluluğu bizimdir. Anlatamıyoruz, anlatma kabiliyetimizle ilgili sıkıntımız vardır. Ama en önemlisini söylüyorum, birlik beraberlik ve kardeşliğimizle ilgili bu millete tereddüt yaşatırsak bu millet biraz böyle mesafeli durur bize. Maalesef bu da Denizli\'de yaşandı. Birlik ve beraberliğimizle tereddüt yaşadık belki. Ama bunların hepsi geldi geçti. Şimdi hep beraber zafere koşma zamanı. 2019 yerel seçimlerinde, 2019\'un kasımında yüzde 50\'nin üzerinde bir sonuçla çıkmalıyız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Güçlü bir teşkilat olmadan olmaz\" dedi.

KADIN BAŞKAN TEKRAR SEÇİLDİ

Acıpayam 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı yeniden aday oldu, tek listeyle gidilen seçimlerde 401 delegeden katılanların tamamının oylarıyla Nurhayat Şanlı güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kongrenin ardından Acıpayam\'da her geldiğinde ziyaret ettiği Nurten Ertürk\'ü çocuklarının çalıştırdığı kuyumcu dükkanında ziyaret etti. Yaşlı kadın ile Nihat Zeybekci, arasında keyifli bir sohbet yaşandı. Zeybekci, daha sonra Çameli İlçesi\'ne geçti, Acıpayam-Çameli yolunun inşaatı ve durumu hakkında bilgi alıp inceleme yaptı. Zeybekci, ardından Çameli İlçe Kongresi\'ne katıldı.

Ege\'nin efeleri Bergama\'da buluştu

BÜYÜK Taarruzun 95. yıldönümü nedeniyle Efeler diyarı İzmir\'in Bergama İlçesi\'nde düzenlenen 1\'inci Zeybek Festivali, Ege\'nin farklı ilçelerinden gelen efelerin de katılımıyla başladı.

Bergama\'yı Sevenler Turizm Derneği ile Bergama Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 2 gün sürecek Bergama Zeybek Festivali, birbirinden güzel etkinlikleriyle başladı. İlk olarak Bergama Kültür Merkezi\'nde Mustafa Ali Kasap\'ın resim, Abdurrahim Karademir\'in fotoğraf sergilerinin açılışı yapıldı. Sergi açılışlarına; Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç ile birlikte CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok ile Musa Çam da katıldı.

ZEYBEKLER VE BERGAMA ZEYBEK KÜLTÜRÜ

Daha sonra BerKM büyük salonda \'Zeybekler ve Bergama Zeybek Kültürü\' adlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Kemal Ergen\'in yaptığı panele, Usta Zeybek Öğreticisi Vecdi Yazıcıoğlu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Öcal Özbilgili, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Ege Üniversitesi D.T.M.K Emekli Öğretmen/Araştırmacı Abdurrahim Karademir, Usta Zeybek Öğreticisi Volkan Timurşah, Zeybek Kaynak Kişi İlker Arol ve Ege Üniversitesi D.T.M.K Öğretim Görevlisi Tarkan Erkan katıldı. Panel öncesi ressam Mustafa Ali Kasap, \'Zeybek Kadını\' tasvirli tablo çalışmasını salona katılanlar ile birlikte yaptı. BerKM\'deki etkinliklerin sonunda, Başkan Gönenç ve Bergama\'yı Sevenler Derneği Başkanı Gökhan Gönlügür, tüm konuşmacılara katıldıklarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

\"BERGAMA\'DA EFE SESİ VAR\"

BerKM\'de yapılan etkinliklerin ardından Maltepe Mahallesi\'ndeki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar Bergama Zeybek Festivali Kortej Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı\'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açılış konuşmalarına geçildi. Burada konuşma yapan Başkan Gönenç, \"Bugün Bergama\'da efe sesi var ama ilçede Anadolu\'da, Ege\'de yüzyıllardır Efe sesi var. Onların ayak sesi var. Onların diz vuruşları var. Onların geçmişten günümüze gelen destansı öyküleri, onların kültürüne, felsefesine ayrı bir bağlılık yaratıyor. Hep haksızlığa karşı durmuşlar. Vatanlarına, topraklarına, namuslarına bir el uzandığında dimdik duruşlarıyla bütün bu adaletsizliklerin önüne geçmişler. O yüzden bu ülkenin insanları onları bir başka seviyor. Bugün de biz Zeybek Festivalini anlamlı bir günde başlamasını istedik. Bu yüzden tarih olarak 26 Ağustos\'u seçtik. 26 Ağustos bir başka efenin, bu toprakların, bu ulusun büyük kurtarıcısı, şayak kalpaklı, mavi gözlü, sarışın dev adamın büyük taarruzu başlattığı akşam. Tam 95 yıl önce şafak sökerken, sabaha karşı Kocatepe\'de başlayan büyük direnişin, 30 Ağustos Zaferiyle taçlandığı gün. Bu zaferden sonra Türk ulusunun eşsiz ve ebedi başkomutanı doğmuştu. Cumhuriyet\'in kurulmasıyla da birlikte aydınlık günler başladı. Bugün hala cumhuriyetin bize sunduğu erdemlerle yaşıyoruz\" dedi.

Ardından Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ve Bergama\'yı Sevenler Derneği Başkanı Gökhan Gönlügür\'de birer konuşma yaptı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ VE EMEL TAŞÇIOĞLU KONSERİ

Konuşmaların ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın, Cumaovası, Ödemiş, Torbalı, Akhisar ve Bergama\'dan zeybek ekipleri yöresel gösteriler sergiledi. Zeybek ekiplerinin gösterileri Bergamalılar tarafından büyük beğeni ile izlendi. Gün boyunca çeşitli gösterilerle süren festival dünyanın her yerine Bergama\'nın ismini taşıyan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Türk Halk Müziğinin değerli sanatçısı Emel Taşçıoğlu\'nun konseriyle sona erdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda ki konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Sivas Valisi\'nden sürücülere baklava ikramlı uyarı

SİVAS Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Durdurulan sürücülere baklava ikram eden Vali Gül, hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, il girişlerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Gül, görevlerinde başarılar dileyerek şimdiden bayramlarını kutladı. Vali Gül ayrıca bayram tatili için yola çıkan ve kontrol noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara da sürpriz yaptı. Vali Gül sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Gül, kazaların genellikle dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ifade ettiği sürücülere, \"Gideceğiniz yere gerekirse bir saat geç gidin ama kesinlikle aşırı hız yapmayın ve kurallara uyun\" dedi. Gül, ayrıca sürücü ve araçtaki yolculara baklava ikramında bulundu. Denetleme noktalarında Vali Gül\'ü karşılarında gören sürücüler ise şaşkınlık yaşayarak ilgisinden dolayı teşekkür etti.

