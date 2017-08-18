DHA YURT BÜLTENİ-10

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ABDULLAH AKDENİZ\'E UĞURLAMA TÖRENİ (EK)

1)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz\'in cenazesi görev yaptığı Hatay\'ın Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Kışlası\'ndaki törenin ardından karayoluyla Osmaniye\'ye getirildi. Akdeniz\'in cenazesini memleketi Düziçi İlçesi\'ne bağlı Böcekli Beldesi Gümüş Mahallesi\'nde yaklaşık 5 bin kişi karşıladı. Şehidin annesi Emine ve çiftçilikle uğraşan babası Mustafa Akdeniz ile kardeşleri ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Şehit için düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EŞİNİN BERESİYLE KATILDI

Ailenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz\'in eşi Mükerrem Akdeniz törende eşinin beresini elinden bırakmadı.

1 çocuk annesi Mükerrem Akdeniz\'in hamile olduğu belirtildi. Şehit Abdullah Akdeniz, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Törene gelen vatandaşların görüntüsü

- Cenaze aracının gelişi

- Şehidin tabutunun taşınması

- Cenaze namazının kılınması

- Babanın dua etmesi

- Anesi ve eşinden görüntü

- Cenazeden detay görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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2)ŞEMDİNLİ\'DE PKK TUZAĞI: 1 KORUCU ŞEHİT, 1 KORUCU YARALI

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Köyü kırsalında görev giden korucuların geçtiği güzergaha PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Göreve giden korucuların geçtiği güzergaha teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı korucuların geçişi sırasında patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA) -

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3)TÜPRAŞ\'TA YANGINI KENDİ İTFAİYESİ SÖNDÜRDÜ

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi\'nde çıkan yangın, kuruluşa ait itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Bugün öğle saatlerinde, Tüpraş İzmit Rafinerisi\'nde Faz 2 olarak adlandırılan kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Tüpraş\'a ait itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında belediyenin itfaiye ekiplerinden yardım alınmadı.

SAYAÇLARIN DEĞİŞİMİ SIRASINDA PARLAMA OLDU

Tüpraş İzmit Rafinerisi yangınla ilgili basın açıklamasında bulundu. Tüpraş tarafından yapılan açıklama şöyle:

\"Bugün saat 14.00\'te, Tüpraş İzmit Rafinerisi ürün iskelesinde sayaçların değişimi sırasında açığa çıkan ürün parlaması nedeniyle kısa süreli dumanlama olmuştur. Rafineri teknik emniyet ekiplerimiz olaya müdahale ederek kontrol altına almış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmenin rafineri operasyonlarına ve çevreye etkisi bulunmamaktadır\"

Görüntü Dökümü

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Rafineriden dumanların yükselmesi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

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4)6 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ KURAN KURSU YANGININDA 6 KİŞİYE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyü\'ndeki müftülüğe bağlı Kuran Kursu\'nda 1 Aralık 2015 günü meydana gelen ve 6 çocuğun hayatını kaybettiği yangın ile ilgili, aralarında köy muhtarı, kuran kursu öğreticisi ve köy ihtiyar heyeti üyeleriinin de bulunduğu 6 kişi hakkında \"Görevi kötüye kullamak \" ve \"Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\" suçlarından 2\'şer yıldan 18\'er yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyündeki yatılı Kuran kursunda 1 Aralık 2015 günü saat 02.00 ve 02.15 arasında çıkan ve Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun adlı 6 çocuğun yanarak ölmesine, 6 çocuğun yaralanmasına neden olan yangın ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ve 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Kuran Kursu öğreticisi Faruk Işık ve Köy Muhtarı Özcan Ceylan hakkında, \"Görevi kötüye kullanma\" ve \"Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma\" suçlarından 3’er yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Kuran Kursu binasını işna eden Köy İhtiyar Heyeti\'nden Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya’nın ise \"Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma\" suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

SAVCI: KURS YATILI OLMAMASINA RAĞMEN ÖĞRENCİLER YATILI KALDI

İddianamede, Kulp Müftülüğü\'ne Kuran Kursu\'nda öğrencilerin yatakhane olarak kullandıkları bölümde, yatarken fişe taktıkları elektrikli ısıtıcıdan başlayan yangın sonucunda aynı odada kalan 5 erkek öğrencinin balkon kapısı çıkışında dışarıya çıkmaya çalıştıkları esnada hayatını kaybettiği ifade edildi. Bir çocuğun ise, dumandan zehirlenerek sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdiğini belirten savcı, yangın çıkan kursun Kulp Müftülüğü\'ne bağlı remsi bir kurs olduğunu ifade etti. Yangın çıkan kursun 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belge ile faaliyet yürüttüğünü belirten savcı, kursun yatılı Kur\'an kursu olmamasına rağmen öğrencilerin yatılı olarak kaldıklarını vurguladı. Kaldıkları odanın soğuk olmasından dolayı öğrencilerin elektrikli ısıtıcı ile ısınmaya çalıştıklarını ifade eden savcı, olayda hayatını kaybeden 6 çocuğun babasının ve yaralanan 6 çocuğun olaydan dolayı şikayetçi olmadığını kaydetti.

KURS ÖĞRETİCİSİ 1\'İNCİ DERECE ASLİ KUSURLU

Olayla ilgili aldırılan bilirkişi raporuna göre; Kuran kursu öğreticisi Faruk Işık\'ın 1\'inci derecede asli kusurlu olduğunu belirten savcı, Karaağaç Kur\'an kursunun elektrik tesisatını yapan firma ve ihtiyar heyetinin yangın olayının meydana gelmesinde 2\'nci derecede tali kusurlu olduğu, Kulp Müftülüğü\'nün ise bir kusurunun olmadığı ifade edildi. İddianamede, yangında ölen ve yaralanan öğrencilerin ise ilim ve fen kuralları gereği, kanuni yönetmelik ve yönergeler kapsamında hiç bir kusurlarının olmadığı vurgulandı.

KURS ÖĞRETİCİSİ: BİNADA ELEKTRİK SAYACI YOKTU

Kursun öğreticisi olan şüpheli Faruk Işık, iddianameye yansıyan ifadesinde, \"Binanın ruhsatı olup olmadığını bilmiyorum. Binanın elektrik tesisatı ile ilgili bir porje olup olmadığı hakkında bilgim yok. Binada elektrik olduğu için köylülerin abonelik başvurusu yaptığını düşündüm. Ancak binada herhangi bir elektrik sayacı yoktu. Kursa elektrik faturası da gelmiyordu. Kurs yatılı hale getirdikten sonra elektrik aboneliğine başvurmaya düşündüm. Ancak bu mümkün olmadı. Kur\'an Kursu\'nda müftülüğe bağlı gündüz C sınıfı eğitimi vardı. Kur\'an kursunu yatılı hale getirmek istediğimi sözlü olarak bildirdim Müftü bey kursa gelerek yatılı olabilmesi için gereken standartları inceledi. Kursun eksikliklerini bana bildirdi. Eksiklikleri giderip tekrar müftü beyle görüştüm. Yatılı Kuran kursu olmaya yönelik talebi resmi kuruluşlara gönderdik. Kuran kursunun ısınması kalorifer sistemiyle yapılıyordu. 4 kata yetecek ısıtmaya sahip kalorifer sistemi vardı. Çocukların kaldığı odada elektrikli ısıtıcı olduğunu bilmiyorum. Kursa kalmaya gelen öğrenciler, bu kursun yatılı olduktan sonra nasıl bir eğitim vereceğini ve ortamın nasıl olacağı hakkında fikir sahibi olmak için birkaç günlüğüne geldi. Tamamen her günü kapsayacak şekilde kurs yoktu\" dedi.

Şüpheli Karaağaç Mahallesi Muhtarı Özcan Ceylan da, binanın yapımından sonra muhtar seçildiğini belirterek, \"Müftülük gelip binayı kontrol etti ve onay verdi. Bina kusurlu ise müftülük onay vermemeliydi. Köylüler iyi niyetli bir iş yaptı. Olay olunca sorumlu tutulmaya çalışıldım. Bu doğru değil\"dedi.

Gece yatılı belgesi olmayan Kuran kursunun yatılı olarak faaliyet vermesinden öğretici Faruk Işık\'ın sorumlu olduğunu belirten savcı, binanın elektrik tesisatının da 2015 yılında vefat eden bir vatandaşın maddi yardımları ile yapıldığını kaydetti. Karaağaç Köyü Muhtarlık ihtiyar heyetinin, Kur\'an kursunun fen ve sağlık kurallarına uygun olarak inşa edilip edilmediğinin tespiti için resmi makamlara başvuru yapmadığını kaydeden savcı, Muhtar ve 4 azanın yangın olayında tali sorumlu olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri görüntüleri(Arşiv)

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) -

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5)FABRİKA YANGININDA ÖLEN İŞADAMI İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

AZİANTEP\'te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangından 70 saat sonra ceset parçalarına ulaşılan 63 yaşındaki Tuncay Kara için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sam Mahallesi\'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00\'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Tuncay Kara\'nın ceset parçalarına, yangından 70 saat sonra ulaşılabildi. Evli ve 3 çocuk babası Kara\'nın kemik ve yanan doku parçaları, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ceset parçalarının kriminal incelemesi sürerken, Kara ailesi, Tuncay Kara için gıyabi cenaze namazı düzenledi. Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi\'nde Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına; Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kara ailesi ve işadamları katıldı. Boş tabutun önünde saf tutan kalabalık, Kara için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeye katılanlar

- Gıyabi cenaze namazının kılınması

- Dua edilmesi

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk Tamer- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

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6)\'TACİZCİ\' OLDUĞU İDDİASIYLA TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

ANTALYA\'da bir sokak satıcısının ürünlerine bakan genç kızın etek altı görüntülerini kamerayla çektiği iddia edilen adı açıklanmayan genç, vatandaşlar tarafından dövüldü. Gencin linç edilmesini araya giren vatandaşlar ve polis önledi. Gencin dövüldüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay geçen çarşamba akşamı Muratpaşa İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Antalya\'ya dedelerinin yanına tatile gelen iki kız kardeş, Üçkapılar karşısındaki Karakaş Camii önünde engelli bir kadın takıcıdan ürün bakmak için durdu. Bu sırada kızlardan biri yanlarındaki kişinin, ablasının mini eteğinin altından kamerayla görüntü almaya çalıştığını iddia ederek bağırmaya başladı. Panikleyen genç, elinde siyah bir çanta ve kamerayla kaçmaya başladı. Ayakkabısının teki ayağından fırlayan genç bir vatandaşın çelme takmasıyla olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride yere düşürüldü.

Olaya şahit olan ve durumu öğrenen esnaf ve vatandaş, şüpheliye yumruk atıp darp etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise gencin önüne geçerek engellemeye çalıştı. Bu arada olay yerine polis çağrıldı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, şikayetçi kız kardeşlerle birlikte polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, D. adlı kızı çok beğendiğini, kamerasında sim kart olmadığı için cep telefonuyla görüntü çekmeye çalıştığını, ancak yanındaki kızın durumu fark edip kendisine vurması ve bağırması üzerine kaçtığını, kamerayı rögara atmak istediğini ancak sığmadığı için atamadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan ve daha önce suç kaldı bulunmayan şüphelinin, kamera, cep telefonu ve sim kartının inceleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lİnk atıldı

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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7)LOTO MİLYONERİ 40 YAŞINDA SİROZDAN ÖLDÜ

EDİRNE\'nin Süloğlu İlçesi\'nde hamallık yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce Süper Loto\'dan 11 milyon lira kazanan evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, siroz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde dün akşam hayatını kaybetti.

Edirne\'nin Süloğlu İlçesi\'nde tarım ürünleri satan bir firmada hamallık yapan Fuat Özdemir, 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto\'dan 11 milyon 345 bin 642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince yanında hamal olarak çalıştığı patronu B.A.’dan yardım istedi.

Bir süre sonra Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na giden Fuat Özdemir, patronu B.A.’nın kendisini kandırarak kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, patron B.A.’nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir koydu. Yerel mahkeme kupona ortak oldukları yönündeki karar vermesinin ardından dosya Yargıtay\'a gitti.

BAŞI DERTTEN KURTULMADI

Gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil alan Özdemir kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi\'ndeki 5 katlı iş merkezinin 4’ncü katından büro satın aldı. Ancak büro önünde farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırılar sırasında kurşunlardan biri Özdemir\'in bürosunun camına isabet etti. Bu dönemden sonra parasını mafyaya kaptırdığı öne sürülen Fuat Özdemir\'in kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin\'in oğullarına da para verdiği öne sürüldü.

SİROZA BAĞLI KANAMA SONUCU ÖLDÜ

Üç yıllık süreçte parası kalmayan Özdemir, geçen Ocak ayında siroz hastalığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gitti. Süper Loto talihlisi Özdemir\'in tedavisine başlanırken, dün gece alkole bağlı sirozun sonucu kanama meydana geldi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fuat Özdemir\'in cenazesi, Süloğlu İlçesi\'nde toprağa verildi. İlçenin Merkez Camii\'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına yakınlarının yanı sıra yaklaşık 50 kişi katıldı. Merkez Camii imamının kıldırdığı namazın ardından Fuat Özdemir\'in yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özdemir\'in cenazesinin camiye getirilmesi

-Cenazeye katılanlar

-Cami dışındaki yakınları

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin araca taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-