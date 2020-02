DHA YURT BÜLTENİ-1

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Diyarbakır\'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır\'da konuşlu 7\'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası\'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi\'nden Mardin\'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ASKERİ KONVOY İSLAHİYE\'YE ULAŞTI

Hatay\'dan Suriye\'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep\'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay\'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye\'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Görüntü Dökümü

------------

DİYARBAKIR

- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntü

GAZİANTEP

- İslahiye çevre yolu

- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR- GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Başkan Kocaoğlu\'ndan \'grev\' hamlesi: Sendika yüzde 25 zam teklifini reddetti



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş.\'ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yaptı. Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürdü. Ancak sendika bu teklifleri reddetti. 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, \"Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. \'Nasılsa ben değil gelen ödeyecek\' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metro A.Ş.\'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı ve verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Halkapınar\'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen Başkan Kocaoğlu, 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren Metro toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin maaşlarına yüzde 25 zam önerisi götürdü. Kocaoğlu, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de \'yüzde 30\' teklifini ortağı TCDD\'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi.

İzmir Metro A.Ş. işçilerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, \"31 Mart akşamına kadar görevimin başında olacağım. Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. \'Nasılsa ben bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek\' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım. Alkışlanıp gitmek için değil, 15 yıldır neyi doğru biliyorsam yine aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesiyle çalışacağım\" dedi.

Toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının İzmirlileri ve İzmir\'e konuk gelenleri olduğu kadar aynı zamanda kendi eş ve çocuklarını, yakınlarını, akrabalarını, komşularını taşıdığını, onları işe, okula, hastaneye yetiştirdiğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Biz bir aileyiz. Bu kent ve bu belediye hepimizin. 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı yapıyorum. Yaptığım yatırımları bir kenara bırakın. Ama çalışanlarım arasında kimseyi siyasi görüşünden, mezhebinden, nereden gelip nereye gittiğinden ötürü ayırmadığımı, onlara aynı nazardan baktığımı herkes iyi bilir. Böyle bakmaya da devam edeceğim. Türkiye\'de ilk defa 6 bin 500 taşeron işçiyi bir günde kadroya ben aldım. Bundan dolayı \'icat çıkartıyor\' diye başıma gelmeyen kalmadı. 15 yıldır icat çıkartmaya devam ediyorum. 3 ay daha devam edeceğim. 88 gün kalmış. Hep emekten, işçiden, köylüden, ezilenden yana tavır aldım. Yaşamım boyunca da almaya devam edeceğim. Her şeyimi sorgulayabilirler ama kimse benim emeğe, ezilene, insana bakışımı sorgulama hak ve hukukuna sahip değildir. 71 yıllık yaşamımda bunu ispat etmiş bir kardeşinizim. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Para vardır, yoktur. Para verilebilir, verilemez. Hesap tutar, tutmaz ama önemli olan kötü gün dostluğudur. Önemli olan dostluktur. Önemli olan belediye başkanının ne yapacağını, ne yapmayacağını 27 bin kişilik Büyükşehir Belediyesi ailesinin bilmesidir. Başkanın net olması, açık olması önemlidir. Vereceğini verirsin, veremeyeceğini nasıl vereceksin?\"

\'İZMİRLİLERİN PARASINI KULLANIYORUM\'

Başkan Kocaoğlu, 1 Ekim tarihi itibariyle yaptığı basın toplantısı ile 2019 yerel seçimleri için Büyükşehir belediye başkanlığına aday olmama kararını duyurduğunu, ancak 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olacağının altını çizerek şunları söyledi:

\"15 yıl belediye başkanlığı yaptım ve bu süre yeterli. Şimdi bayrağı bir arkadaşa devredip hizmetleri daha da ileriye taşımasını istiyorum. 15 yıldır neyi doğru biliyorsam, son güne kadar aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesi ile çalışmaya devam edeceğim. Sendika\'nın İzmir Şube yönetimiyle bir önceki toplu sözleşme döneminde bir araya geldik. Toplu sözleşmeyi imzalayamadılar. Bunun böyle olacağını da zaten söylemiştim. Nitekim Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay\'la birlikte imzaladık. 70 yıllık Demiryol -İş Sendikası bu kadar yıl içinde sadece bir kere greve gitmiş. Son iki yıl içinde de İzmir\'de iki defa grev yapıyor. Aynı sendikanın başka yerlerde toplu sözleşmeleri var. Biliyoruz. Oradaki rakamların bizim verdiğimiz rakamla uzaktan yakından alakası yok. Bu ayrı bir oyun. Eğer ben popülist davransam \'bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek nasılsa\' derdim. Ama bu doğru değil. 15 sene boyunca İzmirliler\'in 3 defa güvenerek oy verdiği, kentin şehremini olarak benim yapacağım bir iş değil bu. Yapmamam da gerekir. İzmirlilerin parasını kullanıyorum ve 27 bin kişilik koca bir gemiyi su almadan yürütmek zorundayım.\"

\'AKLIMIZA FARKLI SENARYOLAR GETİRİYOR\'

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun salondan çıkmasının ardından işçilerle toplanarak yüzde 25\'lik zam önerisini değerlendirdi ve teklifi reddetti.

Metro\'da anlaşma sağlanması durumunda İZBAN için de yüzde 30\'luk zam teklifini ortağı TCDD yönetimine ileteceğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Ancak bunu da yapamadık. Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir\'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize toplu ulaşım hizmeti konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben İzmir ve İzmirliler için mücadele ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun çalışanlarla tokalaşması

- Çalışanlara hitap etmesi

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Antalya\'da evleri su bastı



Antalya\'da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Antalya\'da kent merkezinde önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi\'nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak\'taki Kültür Kent Sitesi\'nde zemin katlarda bulunan 20\'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikâyet eden Işıl Yurdal, \"Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz\" dedi.

SERİK\'TE VİLLALARI SU BASTI

Serik\'te önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50\'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Su basan evler

- Köpekler

- İtfaiyenin çalışması

- Işıl Yurdal röp.

SERİK

- Su basan evlerden görüntüler

- Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Namık Kemal KILINÇ /ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Kahramanmaraş\'ta ulaşıma kar engeli, Göksun\'da okullar tatil edildi



Kahramanmaraş\'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ilçelerle ulaşım durma noktasına geldi. Göksun ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş\'ın özellikle kuzey ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman kapanmalar yaşanırken, karayollarına bağlı ekipler anında müdahale ederek yolu açık tutmaya çalışıyor.

GÖKSUN-ELBİSTAN KARAYOLUNDA TIR KAYDI TRAFİK DURUDU

Trafik ekipleri de yollarda önlemler alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Kar nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, Göksun-Elbistan karayolunun Karaömer mevkiinde meydana gelen TIR kaymasından dolayı trafik ekipler, iki ilçe arasında araç geçişlerine izin vermiyor.

öksun Kaymakamlığı ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

KAYSERİ TARAFINA AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GİDİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, kaydığı zaman yolun uzun süre kapanmasına neden olabilecek TIR, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların gidişine izin vermiyor. Ekipler, diğer araçlarda ise zincir olup olmadığını kontrol ediyor ve zinciri takılı olmayan araçların da Kayseri istikametine gidişine izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Yolda bekleyen tankerler

- Polisin TIR\'ları yönlendirmesi

- Polis aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

Yüksekova\'nın köy yollarında kardan tüneller oluştu



Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer 4 metreyi aştı. Kırsal bölgelerde yol açma çalışmaları sürerken, kardan oluşan tüneller ilginç görüntü oluşturdu.

Yüksekova\'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı, salı gününe kadar aralıklarla devam etti. Bir anda yağan yoğun kar, özellikle ulaşımda büyük aksamaların yaşanmasına neden oldu. 62 köy ve 115 mezranın yolunun kapalı olduğu Yüksekova\'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

Kar yağışının dün durmasının ardından Yüksekova Kaymakamlığı\'nın talimatıyla Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. 35 araç ve yaklaşık 70 personelle yürütülen çalışmalar, zaman zaman gece geç saatlere kadar sürdü. Karla mücadele ekipleri, en zorlu çalışmayı ise ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy ve Yeniışık köyleri ile Köprücük, Akocak, Gürkavak, Cevizli, Pınargözü, Köşkünü köylerinin yollarında yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı bölgede çalışmalar oldukça zor koşullarda sürdürüldü. Adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede ekipler, saatlerce karla mücadele çalışması yürüttü, bu arada ilginç görüntüler de oluştu.

Yetkililer, şu ana kadar kapalı köy ve mezra yollarından birçoğunun açıldığını, diğer köylerin yollarının kardan temizlenmesi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.

Bu arada bugünden itibaren bölgede yine kar yağışının beklendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----

-Bölgede çalışan iş makinaları

-Karla mücadele ekiplerini çalışymaları

-Oluşan kar tünelleri

-Kar tüneli içinden geçen araç

-Yol şefinin çalışmaları yerinde denetlemesi

-Karlı yoldan detaylar

-Adeta kara gömülen köy

-Kalınlığı 4 metreyi aşan kar kütleleri ve bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandı



Adana\'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi. Yangında ev sahibi Aslı Ç. ve 7 aylık oğlu Emir, dumandan etkilendi, kayınvalide Songül Ç. ise elinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 Sokak\'taki iki katlı müstakil binan üst katındaki evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden Aslı Ç., oğlu Emir\'i da yanına alarak dışarı çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç., evin yandığını görüp, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada elinde ve yüzünde küçük yanıklar oluşan Songül Ç. ile dumandan etkilenen Aslı Ç. ile bebeği Emir, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayınvalide, gelini ve torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerince söndürülen ve evi küle çeviren yangının, elektrik kontağından çıktığı saptandı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Binanın içindeki itfaiye erleri

- Ambulanstan görüntü

- Yanan evin içinden görüntü

- Evin içindeki itfaiye erlerinden görüntü

- Evin içinde inceleme yapan itfaiye erleri

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'27\" Boyut: 162 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

Adıyaman\'da otomobil, üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Adıyaman\'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) yaşamını yitirirken, Emine Şevval Aytemir ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1\'nci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir\'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci, kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

ELİF KURTARILAMADI, EMİNE\'NİN DURUMU AĞIR

Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerinden Elif Dağdelen doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emine Şevval Aytemir\'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye gelen öğrencilerin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü M.D.\'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hasstanesi

-Hastanede bekleyen yakınlarından görüntü

-Morgtan genel görüntü

-Morgun önündeki kalabalıktan görüntü

-Kaza yapan araçtan görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

Yalova-Bursa yolunda narenciye yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü



Yalova\'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U.Ü. (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa yolu Soğucak mevkiinde meydana geldi. Yalova\'ya istikametine giden U.Ü. yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı mandalina ve portakal yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Metrelerce sürüklenen kamyonun sürücüsü U.Ü., araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun devrilmesiyle birlikte, kasasında bulunan portakal ve mandalinalar ise yola saçıldı. Kaza sonucu Yalova-Bursa yolunun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisine sıkışan U.Ü.\'nün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sürücü U.Ü.\'nün cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Kaza sonrası amatör kameranın çektiği görüntü

-İtfaiye ve jandarmanın müdahalesi

Süre:0.42 sn Boyut: 1.64 MB

Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

Cenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralı



Bolu TEM yolunda, cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kastamonu\'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan Sancaktepe Belediyesi\'ne ait Muhsin Baş yönetimindeki 34 SU 0803 plakalı midibüs, bir TIR\'dan fırlayıp yol ortasında kaldığı düşünülen lastiğe çarparak devrildi. Kazada sürücü Muhsin Baş ile midibüste bulunan Ahmet A., Ekrem Ç., Sedat B., Tuncay B. Şaban G., Yaşar Ç., Adem Ç., Cevdet C., İbrahim D., Halit K., Recep G., Ercan A., Ergun T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Bölgeye ihbar üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu\'daki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri de el fenerleriyle yol kenarındaki yeşil alanlarda yaralı olup olmadığını kontrol etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Ekiplerin yol kenarındaki yeşil alanları kontrol etmesi

-Trafikten görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ercan Başaran idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, yapımı devam eden battı çıktı inşaatı etrafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler polis ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Kazada otomobil içinde sıkışan Ercan Başaran ile yan koltukta oturan Kübra Sönmezer itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada arka koltuklarda oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Kaza yapan araç

-Olay yerinden itfaiye yaralılara müdahale ederken

-Kazayı izleyenler, itfaiye ve polis detayları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli)(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı



Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birine ait köpeğin yaşadığı kazanın şokuyla titrediği görüldü.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Hisarönü Mahallesi yakınlarında Datça- Marmaris Karayolu\'nda meydana geldi. Marmaris\'e giden Nazmi Alaç Alataş (39) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Akman\'ın kullandığı 48 SM 713 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerinde sıkışan her iki sürücüyü kurtardı. Alataş\'ın köpeği \'Jack\' de araçtan çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Jack\'in yaşadığı kazanın şokunu atamadığı görüldü. Oldukça korkan ve titreyen köpeği sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, Alataş\'ın eşini telefonla aradı. Alataş\'ın ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, Jack\'i jandarmaya teslim ettiklerini iletti. Korkulu gözlerle etrafı izleyen sevimli köpek, karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralı sürücü Alataş\'ın ambulansa götürülmesi

- Vatandaşların eşiyle telefonla konuşup, köpeğin ve sahibinin iyi olduğunu söylemesi

- Köpeğin titremesi

- Jandarma tarafından köpeğin götürülmesi

- Otomobillerden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / MARMARİS, (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündü



Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), \"Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım\" dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi\'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ

Sürücü Abdülaziz Hebbo\'nun ambulansa gittiği sırada ise \"Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım\" demesi dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araç sürücüsünden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

6 yaşındaki oğlunu, elektrik süpürgesi borusuyla döverek ağır yaraladı



Hatay\'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y., iddiaya göre, oğlu M.Y.\'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine, Mehmet Y.\'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.\'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., \"Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Şu anda yoğun bakımda, durumu çok kritik. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Anne ile röp.

- Anneden detay

- Çocuğun fotoğrafları

SÜRE:01\'32\" BOYUT:170 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

Altın kavgasında polise de ateş açtı



Antalya\'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polislerin bulunduğu bölgeye ateş açan Coşkun G. ile birlikte 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2345 Sokak\'ta bulunan iki katlı binanın 1\'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Ünder ailesi ile Gülcan ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ünder ailesinin fertleri, Gülcan ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ünder ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OPERASYON TALİMATI

Polisin ikazına rağmen Coşkun G.\'nin ateş açmayı sürdürmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan telsizle anons ederek, ekiplerin çelik yeleklerini giyip, operasyon yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine olay yerine Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Aşık ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, şüphelilerin bulunduğu eve giren ekipler, aralarında Coşkun G.\'nin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Çevrede önlem alan polislerden görüntü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Özel harekat polislerinin bina altında görüntüsü

- Özel harekat ekibinin odaya baskın yapmaları

- Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkartılmaları

- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmeleri

- Operasyon sonrası özel harekat polislerinden görüntü

- Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

Denizli\'de borç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre borç-alacak meselesi yüzünden evde çıkan tartışma, sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda, M.Y. ile S.K. yaralanırken, İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çakmak Mahallesi 134 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Y., borçlu olduğu İ.K.\'nın yaşadığı eve gitti. İkili arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan İ.K.\'nın kardeşi S.K., araya girerek kavgayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.K., pompalı tüfekle ateş açarken, M.Y. ise yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayda M.Y. karnından, kavgayı ayırmak isteyen S.K. ise bacağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, İ.K.\'yı gözaltına alındı. İ.K.\'nın yakınları da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ise olay yerinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide bulundu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

-Olay yerinden detaylar

-İnceleme yapan polis ekiplerinden detaylar

-Polis ekiplerinin tüfeği bulması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

Bodrum\'da \'Yasak aşk\' iddiasıyla öldürülen iş adamı davası başladı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir\'in, eski ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Özbelen \"Ali\'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali\'nin T.S.\'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım\" diyerek emniyetteki ifadesini bu değişiklikle tekrarladı. Diğer tutuklu sanık, Mustafa Özbelen\'in eski kayınpederi Arif Sobacı ise \"Ben Ali Özdemir\'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay olmasaydı çok iyiydi ama oldu\" dedi.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir beach club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir\'in kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen, tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Özbelen, tedavisinin ardından 15 Ocak\'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek, Özdemir\'i evde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Özbelen, itirafının ardından Özdemir\'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Özbelen ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif Sobacı, kayınvalidesi F.S. baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Özbelen ile kayınpederi Arif Sobacı tutuklandı. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.S., eşi Mustafa Özbelen\'in eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.S. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir\'in cenazesi, memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

GEÇEN NİSAN AYINDA BOŞANDI

Yaşananların ardından T.S. Bodrum Aile Mahkemesi\'ne başvurup, eşi Mustafa Özbelen\'den geçen nisan ayında anlaşmalı olarak ilk celsede boşandı. Mahkeme çiftin 10 yaşındaki çocuğunun velayetini, boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başlayan anne T.S.\'ye verdi.

6 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, iş adamı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilgili soruşturmayı bir süre önce tamamladı. Mustafa Özbelen, kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Mustafa Özbelen\'e \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, kayınpederi Arif Sobacı ve baldızı K.S.\'nin \'kasten öldürmeye yardım etmek\', kayınvalidesi F.S.\'nin ise \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Özbelen\'in eski eşi T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İLK DURUŞMA

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Özbelen ve Arif Sobacı, tutuksuz sanıklar K.S., F.S. ve İ.A. ile avukatları, Ali Özdemir\'in yakınları ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık J.D. ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Mustafa Özbelen savcılık ve emniyetteki ifadeleri soruldu. Bu ifadelerini kabul eden Mustafa Özbelen, o gün yaşananları tekrar anlattı. Mustafa Özbelen daha önce sadece bir noktada yanlış ifade verdiğini belirterek, \"Ben yılbaşından önce T.S.\'nin telefonunda sadece Ali\'ye gönderdiği resimleri gördüm. Herhangi bir mesajlaşma görmedim. 5 Ocak 2018 tarihinde ben tost yaptırmaya giderken, Ali\'nin bizim evimize girdiğini ve T.S. ile birlikte üst kata çıktıklarını gördüm. Ancak herhangi bir şekilde Ali\'nin T.S.\'nin karşısında durup pantolonunu indirdiğini görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ben bu olayı ifademde abarttım\" dedi. Mustafa Özbelen cinayet aleti silahı ne yaptığı konusundaki soruya ise \"Olaydan sonra silahı almadım ve denize atmadım\" diye konuştu.

KAYINPEDER ÖZÜR DİLEDİ

Mustafa Özbelen\'in ardından, eski kayınpederi Arif Sobacı savunması yaptı. Sobacı cinayet silahını kendisinin aldığı yönünde ifade veren Mustafa Özbelen\'in iddialarını kabul etmeyerek, \"Ben silahı hiç görmedim. Ayrıca olaydan sonrada silahı ben almadım. Mustafa Özbelen\'in bu yöndeki beyanını kabul etmiyorum. Ben eve gidip duş aldıktan sonra kesinlikle eşime, üzerimde bulunan mont, pantolon ve diğer kıyafetleri vererek yıkamasını söylemedim. İkinci kez evlerine geldiğimde ben Mustafa Özbelen\'in temizlik yaptığını da görmedim\" dedi. Sanık Arif Sobacı son olarak, \"Ben Ali Özdemir\'in ailesinden özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay olmasaydı çok iyiydi ama oldu\" diye konuştu.

\'11 AYDIR KADIN BAŞIMA KAHVEHANE İŞLETİYORUM\'

Arif Sobacı\'nın ardından Mustafa Özbelen\'in eski baldızı sanık K.S. ifade verdi. K.S. de daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra Mustafa Özbelen\'in eski kayınvalidesi sanık F.S.\'nin ifadesi alındı. F.S. tansiyon hastası olması nedeniyle ilk verdiği ifadelerde bazı yanlışlıklar olabileceğini belirtti. Olayla ilgili bildiklerini anlatan F.S. ifadesinin sonunda, \"Ben 11 aydır kadın başıma kahvehane işletiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bizler kendi halinde yaşayan insanlardık\" dedi. F.S.\'nin ardından Mustafa Özbelen ve eski eşinin arkadaşları sanık İ.A.\'nın ifadesine geçildi. İ.A.\'da daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

\'OLAY NAMUS CİNAYETİ DEĞİL\'

Duruşmada konuşan işadamı Ali Özdemir\'in ağabeyi Şaban Özdemir ise olayın bir namus cinayeti olmadığını belirterek, \"Ben olayı görmedim. Olayın maddi sebepleri olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum\" dedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Tutuksuz sanık J.D.\'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı bugüne erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Mustafa Ö. ve A.S.\'nin adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Kahramanmaraş\'ta sahte içki operasyonu



Kahramanmaraş\'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi\'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Ele geçirilen içkiler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Bursa Valisi Canbolat\'ın annesi hayatını kaybetti

CENAZE ÇORUM\'A GÖNDERİLDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat\'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Nezaket Canboat\'ın cenazesi, Çorum\'da defnedilmek üzere Bursa\'dan yola çıktı. Vali Canbolat, cenaze aracının sürücüsüne yolda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ\'TAN TAZİYE

Hastaneye giderek Bursa Valisi Yakup Canbolat\'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi. Nezaket Canbolat\'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, \"Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. Şimdiden sabırlar diliyorum. Bugün öğle namazında Çorum\'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Valiye taziye detayları

-Hastane önünden detaylar

-Genel detaylar

-Büyükşehir Belediye Başkanı röportajı

Süre: 01.28 Boyut: 165 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Barış manço doğum gününde şarkılarıyla anıldı



Sanatçı Barış Manço anısına 76\'ıncı doğum günü dolayısıyla Bitlis\'in Adilcevaz ilçesinde konser düzenlendi.

Adilcevaz Karaşeyh İlkokulu Müdürü Şener Çelik ve piyano kursiyerleri tarafından Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu\'nda \'Barış Manço konseri\' düzenlendi. Anma programına, İlçe Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin piyano eşliğinde verdiği konserde, Barış Manço\'nun \'Bir gün ölürsem öldüğüm günü değil, doğduğum günü hatırlayın\' sözleriyle yola çıkarak, Sanatçı Manço\'ya ait eserleri seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, rahmetli Barış Manço\'nun doğum günü nedeniyle düzenlenen anma programının çok anlamlı olduğunu belirterek, \"Karaşeyh Köyü İlkokulu öğrencileri, üç aylık bir çalışma sonucunda öğretmenlerinden piyano eğitimi alarak, piyano çalma konusunda kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz bu çalışma sonunda, ülkemizin unutulmaz sanatçılarından olan Barış Manço\'nun doğum yıldönümünde anma etkinliği düzenledi. Çok güzel bir program oldu. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Barış Manço için düzenlenen konsere gelenler

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş\'in konuşması

-Öğrencilerin piyano çalarak verdiği konser

-Detaylar

Haber-Kamera: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

Rizeli işletmeciden müşterilerine sıra dışı hizmet



Rizeli Ramazan Köse (40) sahil parkında işlettiği kafeteryanın açık alanına kurduğu sobalarla müşterilerini ısıtıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekiyor.

Rizeli Ramazan Köse sahil parkında işlettiği kafeteryanın açık alanına masalar yerleştirdi. Köse, kış ayları nedeniyle soğuk havada dışarıdaki masaları tercih etmeyen müşterilerinin üşümemesi için ilginç bir çözüm buldu. Açık alana sobalar kuran Köse, müşterilerini ısıtmaya çalışıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.

İşletmeci Ramazan Köse, açık alanda da hizmet verdiklerini belirterek müşterilerinin üşümemesi için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Köse, \"Akşam saatleri çok soğuk oluyor. Müşterilerimizi nasıl ısıtalım diye düşündük. Elektrikli soba yerine bu sobanın daha iyi ısıtacağını düşündük. Özellikle genç müşterilerimiz bu durumu çok sevdi. Sobayı kurduktan sonra giderimiz düştü, işimizde arttı. Olumlu tepkiler alıyoruz. Sobayı da odunla yakıyoruz. Müşteriler gayet iyi ısınıyor. Otantik bir ortam olduö dedi.

Müşteri Burak Akgül ise \"Rize\'de dışarıda oturabileceğimiz mekanlar arasında en çok tercih ettiğimiz yer burası. Bu alanda soba olması gerçekten ilginç ve güzel bir şey. İlk gördüğümüzde tuhaf geldi. Acaba dışarıda soba olması bizi ısıtır mı diye düşündük. Sonra geldik oturduk sobaların arasına ve bayağı da ısındık. Rize sahilini güzelleştiren şeylerden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

Ozan Oğuzhan Öz de \"Birçok sahilde bulunmama rağmen daha önce böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir durum\" ifadelerini kullandı.

Hazar Yılmaz adlı müşteri de \"Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir uygulama. İnsanlar sahilde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordur. Çok hoş olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları burası çok güzel oluyor. Bence herkes buraya gelmeli ve Rize\'de bu ortamı yakalamalı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Sobalardan detay

- Müşterilerden detay

- Soba yakılması

- Müşteri ve iş yeri sahibi ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ