DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı\'nın Konya\'daki babaevine ateş düştü. Hakkari 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı\'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı\'nın Konya\'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi\'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı\'ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi. Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı\'nın iş için İstanbul\'da olduğu öğrenildi.

Bekar olduğu ve 4 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı\'nın cenazesinin bugün Konya\'ya getirilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Şehidin (Osman Karağlı) fotoğrafı

- Şehit evinden görüntüler

- Şehit annesinin görüntüsü

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

2)ARIZA YAPAN YOLCU OTOBÜSÜNE KAMYON ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda arıza yapan, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne kamyon çarptı 1 kişi hayatını, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Aslan Demirtaş yönetimindeki 59 AH 357 plakalı kamyon, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran Nail Çemrek yönetimindeki 16 KN 685 plakalı içinde 27 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonun sağ koltuğunda oturan Yılmaz Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan Selami Kandemir, Buket Songur Tekin ile Suriye uyruklu Erbe Al Zain (3) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yılmaz Demirtaş\'ın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, otobüs firmasına ait başka bir yolcu otobüsüyle yollarına devam etti. Otobüsün İstanbul\'dan Van\'a gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Bekleyen yolcular

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

3)SİVAS\'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI



SİVAS\'ta, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Engin Çetin\'e (4), otomobil çarptı. Küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer-Nazmiye Çetin çiftinin çocukları Turan Engin Çetin\'e çarptı. Ağır yaralanan küçük Turan Engin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedaviye alınan Turan Engin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şoka giren sürücü Mustafa K. ise yakınlarda bulanan bir züccaciye mağazasına sığındı. Bir süre burada bekleyen Mustafa K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Mağazaya sığının sürücünün götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)HUSUMETLİSİNİ RÖNTGEN ODASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi\'nde, geçirdiği kaza nedeniyle röntgen filmi çekilmek istenen Harun Güler (31), husumetli olduğu Serdar A. (28) tarafından röntgen odasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Devlet Hastanesi\'nin röntgen odasında meydana geldi. İddiaya göre, başka hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi\'ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden husumetlisi olan Serdar A. tarafından ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Serdar A., hastane polisi ile hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Devlet Hastanesi acil servisi genel görüntü

-Öldürülen Harun Güler\'in sağlık fotoğrafı,

-Cinayet zanlısı Serdar A.\'nın vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

5)ÇÖP YIĞINLARININ ARASINDA ÖLÜ BULUNDU



ADIYAMAN\'da, Mehmet Zeynal Daşdelen\'in (58), çöp yığınlarının arasında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe TOKİ B-1 blok karşısındaki boş arsada meydana geldi. Boş arsada çöp yığınlarının arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada ölü bulunan kişinin Mehmet Zeynal Daşdelen olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Daşdelen\'in cesedi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Çöp yığınındaki ceset

- Görevlilerin olay yerine gelmesi

- Cesedin incelenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı (2)

6)TUTUKLANDI

Karaman\'da trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker\'i (28), bıçaklayıp öldüren sağlık personeli Mehmet Sekmen (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Sekmen\'in jandarmada verdiği ifadesinde \"Trafikte tartıştık, sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Nezarette bütün gece, onu kurtaramadığım için ağladım. Hastaneye gidene kadar müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi\" dediği öğrenildi.Adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Mehmet Sekmen\'in ağlayarak jandarma arabasına binmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Mehmet Sekmen\'in ağlayarak adliyeden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamare:Muammer SEN/KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

7)SURİYELİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriyeli ve daha önceden husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu İbrahim Haybar (42), bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, yaralanan Haybar ise sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Haybar, hayatı tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, Haybar\'ı bıçaklayıp kayıplara karışan A.A.\'yı (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeri

- Yerdeki yaralı

- Polisin olay yeri çalışması

- Suç aleti bıçaklar

- Hastane acil girişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (3)

8)\'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM\'

Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K. (13) ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.

İdris K., Kurban Bayramı tatili için yakın bir köyde oturan akrabalarını ziyaret ettiklerini belirterek olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

\"Dodurga köyümüzden Yaylakent beldesine doğru seyir halinde iken çocuğum arabanın bisiklet koyulan yerine binmek için çok ısrar etti. Ben \'Olmaz\' dediysem de kızım çok ısrar etti. 8 çocuğum var. Bu nedenden dolayı yol güzergahındaki bir çeşmenin yanına durdum. Kızımın ısrarına dayanamadım. Arka koltukta abileri izledi, aracımın arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum. 15-20 kilometre hızla, yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Böyle bir şey yok. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok.Bana trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesildi. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Yine de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Başka ceza gelirse devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Yaptığım işten pişmanım. Aracımın arkasındaki bisiklet taşıyıcı, çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığını söyledi satıcı firma.\"

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çankırı\'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, 13 yaşındaki kızı F.K.\'yi seyir halindeki minibüsün arkasında yolculuk yaptıran İdris K.\'nın serbest bırakılması olayı ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesinin alındığı, araç sürücüsünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

\"Ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat edildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Olayın anne, baba ve 6 çocuklu bir ailenin seyahati esnasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Aracın ailecek seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında; minibüsün arkasında bulunan mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi gözönüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep gibi karar verilmiştir. Dosya kapsamında, Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca mağdur hakkında mahkemeden tedbir talep edilmiş olup, mahkemece talep doğrultusunda karar verilmiştir. Ailenin ikamet ettiği yer mülki idari amirliği ile çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hususunda irtibata geçilecektir. Soruşturma, tüm yönleriyle, titizlikle yürütülmektedir.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

-İdris K. ile yanında kızı F.K. ile birlikte görüntüleri

-İdris K., ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ORTA, (Çankırı) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

9)POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ, MAKAMINDA İNTİHAR ETTİ



SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

2015 yılında Trabzon\'dan Samsun\'a atanan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Alagöz\'ün 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu\'ndaki makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi geldi. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz\'ü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına ateşleyen Alagöz\'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cihan Alagöz\'ün mesai arkadaşları olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ATANDI

1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz\'ün Çorum\'da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi\'nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin\'de uluslararası kuruluşta görev yaptığı öğrenildi. Alagöz\'ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015\'te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında (SAĞLIK FOTOSU)

-19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu nizamiyesinden detay

----------------------------

- Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (ARŞİV)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

10)HALK OTOBÜSÜNDE ŞÖFÖR İLE YOLCUNUN KAMERAYA YANSIYAN GERİLİMİ

MANİSA\'da, halk otobüsü sürücüsünün, otobüste unuttuğu çantasını götürdüğü kadın tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa\'da meydana gelen olayda Serhat Gürkan, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-Garaj seferini yaptığı 45 D 0151 plakalı halk otobüsüyle, yolcuları otogarda bıraktı. Sefere devam eden Gürkan, bir yolcunun uyarısı üzerine otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek için terminale döndü. İddiaya göre, çantayı sahibi İ.B.\'ye vermek için kapıyı açan sürücü Gürkan, İ.B.\'nin cam şişeli saldırısına uğradı. İ.B\'nin otobüs sürücüsü Gürkan\'ı çantayı çalmakla suçladığı iddia edildi. Otogarın güvenlik görevlileri, yaşanan arbedeye müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Öte yandan, olay anı otobüsün kameralarınca kaydedildi. İyilik yapmak isterken saldırıya uğradığını belirten sürücü Gürkan, karakola giderek İ.B.\'den şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay anının kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

11)ATATÜRK\'ÜN KALDIĞI \'YEŞİL EFENDİ KONAĞI\' MÜZE OLDU



ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı\'nı \'Atatürk ile Bir Gün Galerisi\' adıyla müzeye dönüştürdü.

Odunpazarı ilçesindeki \'Atatürk ile Bir Gün Galerisi\'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çarkırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Yılmaz Büyükerşen törende yaptığı konuşmada, \"Eskişehir, gelecekte müzeler şehri olarak ün yapacak ve müzeleri çok olan Orta Avrupa şehirleri arasında yer alacaktır. Bu gibi müzeler Eskişehir\'in kültür hayatına değer kazandıracak\" dedi.

Odunpazarı Beldiye Başkanı Kazım Kurt da konuşmasında Atatürk\'ün 27 Ağustos 1920 tarihinde Kurban Bayramı\'nın birinci gününde, Batı Cephesi\'ndeki ordulara moral olsun diye Eskişehir\'e gelerek Yeşil Efendi Konağı\'nda kaldığını belirtti. Başkan Kurt, Yeşil Efendi\'nin o dönemin Kuvayı Milliye hareketinin temsilcilerinden, Sivas Kongresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin ilk üyelerinden olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açılış kurdelesini birlikte kesti. Büyükerşen ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları galeriyi gezdi. Galerinin her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-İstiklal Marşı\'ndan,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-Müzenin gezilmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Yüzen boğanın yeni sahibi Haluk Levent oldu; adını \'Ferdinand\' koydu (ek)

12)BOĞA TESLİM ALINDI

Rize\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı satın alan sanatçı Haluk Levent\'in ekibi, \'Ferdinand\' adı verilen hayvanı teslim aldı. Haluk Levent\'in sosyal medyadaki \'AHBAP\' adlı grubunun üyeleri, Trabzon\'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi\'nde kamyona yükledikleri boğayı, İzmir Çiftlik Hayvanları Merkezi\'ne götürmek üzere yola çıktı.

\'ASLINDA YÜZEREK DE İZMİR\'E GİDERDİ\'

Boğa sahiplerinden Zekeriya Balık, \'Ferdinand\'dan ayrılacaklarını için üzgün olduklarını söyledi. Balık, \"Boğamızın Haluk Bey\'e gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bayağı bir hikâyesi oldu boğanın. Pek çok macera yaşadı. Denizde 3 gün boyunca kaldı, yüzdü. Şimdi yeni sahibi Haluk Levent. Aslında kamyona gerek yoktu, boğamız yüzerek de İzmir\'e gidebilirdi. SAS komandosu olacak bir boğamızdı. Kesilmesini zaten istememiştik, yeni evinde de inşallah iyi bakılır\" dedi.

\'ÖZGÜR OLMAK İÇİN YAŞAYACAK\'

\'Ferdinand\'ı teslim alan Trabzon AHBAP Temsilci Yardımcısı Sefa Yılmaz da boğanın özgür yaşam süreceğini belirtti. Yılmaz, \"AHBAP olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz de Trabzon AHBAP olarak şehrimizde elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz. Başkanımız yeni adı Ferdinand için de böyle bir görev verdi. Ferdinand\'ın sahipleriyle anlaştığını söyledi. Biz de Trabzon\'dan Of\'a kadar geldik ve şimdi Ferdinand\'ı insanlar tarafından istismara uğramış, engelli veya ölüme terk edilmiş hayvanlara yuva olan İzmir\'deki Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı\'na göndereceğiz. O barınağın sahibi Sibel Hanım ile de iletişim halindeyiz. Belki Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki şimdi, özgür olmak için yaşayacak. Uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı İzmir\'de de Ferdinand\'ı İzmir AHBAP ekibi karşılayacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Hayvanın kamyona yüklenmesi

- Hayvan sahibi ile röp.

- AHBAP grubu üyeleri ile röp.

- Detaylar

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

13)BOZCAADA\'DA 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ SONRASI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ



ÇANAKKALE ve Kuzey Ege\'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından \'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza \'geçmiş olsun\'a gidiyoruz\" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı. Toplanan çöpler ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı\'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek için sergilendi.

Çanakkale\'de 9 günlük kurban bayramı tatilini Bozcaada ilçesinde geçiren tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktıkları çöpleri toplamak için Bozcaada Belediyesi \'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza \'geçmiş olsun\'a gidiyoruz\" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Temizliğe Bozcaada halkı da destek verdi. Dün Bozcaada\'nın Katranbolu, Poyraz Liman, Tuzburnu, Akvaryum, Ayana, Beylik, Sulubahçe, Habbele, Günbatımı, Ayazma Çamlığı ve Çayır mevkilerinin bir kısmında gerçekleştirilen çöpleri toplama temizliği, bugün koylarda, Perşembe ve Cuma günleri ise ada merkezi ve çevresinde gerçekleştirilecek.

Dün ilçenin koylarında Belediye çalışanları, Bozcaada halkı ve gönüllü çevrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen çöpleri toplama etkinliği kapsamında 6 traktör çöp toplandı. Toplanan bu çöpler traktörler ile ilçe merkezine getirilerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Meydanı\'nda sergilendi.

Bozcaada\'ya gelen tatilcilerin adayı temiz tutmaları konusunda çağrıda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz, \"10 günde Bozcaada\'da çok ciddi bir bayram yoğunluğu yaşadık. Yaklaşık 19 bin araçla, 86 bin misafirimizi ağırladık. Temizlik konusunda yaptığımız duyurunun ardından çevreye duyarlı dostlarda edindik. Ama ne yazık ki her turizm bölgesinde bunlar yaşanıyor. Ne yazık ki doğaya değer vermeyen, çevresine, yaşadığı yere saygı duymayan vatandaşlarımız oldu. Bizde Bozcaada halkının duyarlılığıyla bu sabahta adanın doğu koylarından itibaren temizliğe başladık. O kadar ciddi bir yoğunlukla karşılaştık ki, gördüğünüz gibi buradaki çöp yığınları sadece bugün topladığımız çöpler. Ve planımızın da bugün yarısında kaldık. Yarın da devam etmeye karar verdik. Daha günbatımına, çamlık içine ormanlara, adanın merkezine giremedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampamya bir temizlik kampanyasının yanı sıra bir farkındalık kampanyası. Biz istiyoruz ki misafirlerimiz de Bozcaada\'ya geldikleri gibi bulmak istiyorlarsa, biraz çevrelerine duyarlı olsunlar. Doğaya saygılı olsunlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Bozcada\'nın koylarında toplanan ve ilçe merkezine getirilen çöpler

-Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz açıklaması

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

14)İPE TAKILARAK AYAĞI KIRILAN EBABİLE İLK MÜDAHALE İTFAİYE ERİNDEN



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde ağaçtaki ipe takılarak yaralanan yavru ebabili, itfaiye ekipleri kurtardı. Sol ayağından yaralanan ebabile ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı.

Yenice Mahallesi\'nde bir ağaçta çırpınan kuşu görenler İnegöl Belediye İtfaiyesi\'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaçta ipe takılan yavru ebabili kurtardı. Sol ayağından yaralandığı belirlenen ebabil, itfaiye merkezine götürüldü. Yaralı ebabile, ilk müdahaleyi ilk yardım eğitimine sahip itfaiye eri yaptı. İlk tedavisi yapılan ebabil, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne teslim edildi. Ebabilin, iyileştikten sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-İtfaiye erleri görüntü

-Ebabil kuşu

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ-İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

15)BARINAKTAKİ SOKAK HAYVANLARI KLİMALAR İLE SERİNLİYOR

ÇORUM\'da hava sıcaklıkları 35 derece civarında seyrederken, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ndeki sokak hayvanları klimalarla serinletiliyor.

Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 2007 yılından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyor. 4 yıl önce barınaklara klimalar yerleştirildi. Klimalarla yazın hayvanlar serinletilirken kışın ise soğuktan korunuyor. Yaz döneminde 35 derece civarında seyreden sıcaklarda, barınaktaki sokak hayvanları klimalar sayesinde sıcaktan etkilenmiyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, \"Hayvanların yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı konteyner barınaklar oluşturduk. Belki bu Türkiye\'de ilk ve tektir. Bu barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse oda içerisinde durabiliyor. Bu barınaklar özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor. Barınağımızı isteyen herkes ziyaret edebilir. Barınağımızda tedavileri devam eden kedi ve köpeklerin yanı sıra birçok hayvan da yer alıyor. Bu hayvanlardan sadece kedi ve köpeği sahiplendiriyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 94 köpek sahiplendirdik. Ayrıca yaralanan yaban hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedavisi biten hayvanları yeniden doğal hayatlarına bırakıyoruz. Şu anda barınağımızda tedavileri devam eden yabani kuşların yanı sıra yavru karacalar var. Bu hayvanlarımız sağlığına kavuşur kavuşmaz doğal hayatlarına salıvereceğiz\" dedi. Başkan Gül barınakta şu an yaklaşık 300 hayvanın olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Barınaktan detay

-Barınaktaki hayvanlardan detay

-Klimadan detay

-Detaylar

(SÜRE:2 Dk ) (BOYUT: 286 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

16)BİR TON MARAŞ DONDURMASI DAĞITTILAR



İKİNCİ Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yalova\'da 1 ton Maraş dondurması dağıttı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'na vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı. Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün destek verdiği organizasyonda bir ton Maraş dondurması özel hazırlanan tırda vatandaşlara ikram edildi. Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ağustos\'ta Osmaniye\'den programlarının başladığını ve 14 Eylül\'de Kahramanmaraş\'ta düzenlenecek ana festivale kadar 35\'e yakın merkezde vatandaşlara dondurma dağıtacaklarını kaydetti.

Yumruk, amaçlarının Maraş dondurmasının popülaritesini ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, \"Bugün de Yalova\'dayız. Halk dondurmaya çok yoğun ilgi gösteriyor. Daha önce yedikleri dondurma ile Kahramanmaraş dondurmasını kıyaslıyorlar. Her gittiğimiz şehirde ortalama bir tona yakın dondurma dağıtıyoruz. Bunun fazlası da var. Bu alanda 2,5, 3 saat boyunca hiç kimse dondurma yememiş olmayacak. Herkse yetecek dondurmamız varö diye konuştu.

BOYUT: 307 mb - SÜRE : 02.44 dk

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk\'un Konuşması

-Dondurma ikramı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

17)\'TEKNELERLE MARMARİS TARİHİ\' SERGİSİ AÇILDI



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, \'Teknelerle Marmaris Tarihi\' isimli, el yapımı maket tekne ve gemi sergisi bir marinada açıldı. Tarih sayfalarında yer almış 68 tekne ve gemi maketi, üç gün boyunca sergilenecek.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ilçedeki bir marinada \'Teknelerle Marmaris Tarihi\' isimli, el yapımı maket tekne sergisi açıldı.

İş insanları, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı sergide, maket ustası Şeref Nural Çayırlı\'nın 10 yıllık süre içerisinde yaptığı \'Nusret Mayın Gemisi\', \'Ertuğrul Fırkateyni\', \'Süngerci tekneleri\', \'Arap tekneleri\', \'Paraçele\' (Bozburun Kayığı) ve diğer birçok tarihi gemi ve tekneyi tasvir eden 68 eser davetlilerin beğenisine sunuldu.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi\'nin kurucusu kaptan Kenan Özdemir, amaçlarının ilçe tarihini tekneler ve gemiler üzerinden tanıtmak olduğunu belirterek, \"Marmaris\'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaliyle birebir aynı, küçültülmüş halidir. Tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi ve Marmaris ile özdeşleşmiş olan, dünyada adını duyurmuş Süngerci Tekneleri gibi birçok eser sergilenmektedir. Marmaris, milattan önceden günümüze kadar çok önemli bir liman şehriymiş. 1890 yılının 16 Eylül\'ünde, Japonya\'da batan Ertuğrul Fırkateyni\'nin maketi de yine sergimizdeki yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında, Marmaris Körfezi\'ne gelen İngiliz donanmasına ait tekneler de yer alıyor. Bu tekneler özenle yapılmış olup ilçe tarihimize ışık tutmaktadır\" dedi.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucularından Süleyman Ekin ise \"Hedefimiz, Marmaris gençliğine tekne tarihini aktarmak ve Marmaris\'in denizlerdeki önemini kamuoyuna doğru anlatmaktır. Uzman arkadaşlarımızın desteğiyle, üç gün süreyle gelen misafirlerimize gemilerimizin tanıtımını yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Sergiden görüntü

- Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucusu Kaptan Kenan Özdemir röp.

- Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucusu Süleyman Ekin ile röp.

- Sergiyi gezenler ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ