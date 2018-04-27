DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ORGENERAL ÇETİN:HENDEK OPERASYONU DEVLETE BAŞ KALDIRAN EŞKİYANIN SONU OLMUŞTUR

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde bulunan jandarma birliklerini denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar odasını ziyaret etikten sonra çarşı esnafı gezdi. Nusaybin\'de konuşan Orgeneral Çetin, hendek operasyonlarının, devlete baş kaldıran eşkiyanın sonu olduğunu söyledi.

Bölgedeki birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin\'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel\'i ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan Orgeneral Çetin, yeni ve modern Nusaybin\'in hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Nusaybin\'in modern bir şehir olacağını söyleyen Çetin, \"Nusaybin\'in geleceği hepinizin geleceğidir. Nusaybin\'in başarısı hepinizin başarıdır. Şehirde gördüğüm manzara gurur verici. Hendek operasyonları devlete karşı baş kaldıran eşkiyanın sonu olmuştur. Bu da Allah\'ın yardımı, siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır. Sizlerin desteğiyle Nusaybin huzurlu bir şehir olmuştur. Bundan sonra da modern bir şehir olacak. Sivil toplum kuruluşları olarak çalışmanız ayrı değere sahip. Çünkü siz olmasanız hiç bir şeyin anlamı yok, her şey sizler için var.\"dedi. Nusaybin\'in huzuru ve güvenliği için iki ay içerisinde ilçeye Jandarma Komando Taburu kurulacağını söyleyen Çetin, hafta sonları da askerlerin çarşı iznine çıkacağı müjdesini verdi.

Orgeneral Çetin\'in Nusaybin\'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ise, Nusaybin halkı olarak her zaman devletin, milletin yanında ve emrinde olduklarını söyledi. Özel daha sonra Jandarma Genel Komutanı Çetin ve Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ı Nusaybin\'in fahri hemşerisi olarak ilan ettiklerini belirtti. Orgeneral Çetin, ziyaret anısına Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Özel\'e Jandarma şilti verdi. Orgeneral Çetin ve beraberindekilen daha sonra Nusaybin\'de esnafları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Orgeneral Çetin\'in gelmesi ve karşılanması

- Çetin\'in konuşması

- Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanına jandarma şilti vermesi

- Orgeneral Çetin\'in esnafları ziyaret etmesi

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu\'nda (ÇEVAK) dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerin 70\'i ile 2 öğretmen zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme belirtisine rastlanan 32 öğrenci ile 2 öğretmen tedaviye alındı. Diğer 38 öğrenci ile okulun hastaneye başvurmayan 10 öğrencisi de tedbir amacıyla çağrılarak müşahede altına alındı. 80 öğrencisi bulunan ÇEVAK Anaokulu\'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, önceki gün kermes düzenlendi. Kermes için öğrenci velileri de okula gelir sağlamak için evlerinde yaptıkları ürünleri satılması için okula getirdi. Velilerden bazıları da kermeste satılması için tavuklu pilav getirdi. Ancak, tavuklu pilavı kermeste satılmayan kalanı iddiaya göre dün öğleyin öğrencilere dağıtıldı. Okul çıkışında evlerine giden öğrencilerde ishal, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. 70 öğrenci aileleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Hastaneye getirilen öğrencilerden 32\'sinde zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı. 38 öğrenci ise doktorlar tarafından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Okulun diğer 10 öğrencisi de tedbir amacıyla hastaneye çağrıldı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numune alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuvara gönderildi. Çocuklarla birlikte yemekten yiyen 2 öğretmen de kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Anne ve babaların çocuklarını hastaneye getirmesinden

-Hastane dışından görüntü

-Anaokulundan dış görüntü

Haber-Kamera: Tunay YAZICI / ÇİVRİL(Denizli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)REFÜJDE PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERİN ARASINA OTOMOBİL DALDI: 3 ÖLÜ

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Dün saat 16.00 sıralarında, Turgutlu\'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Enginer ise Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren diğer belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sektereter Yardımcısı Mustafa Genç, olay yerine gelen kazayı gören diğer belediye işçilerinden bilgi aldı. Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yolda gerekli önlemler alındıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanıkları otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu belirtirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 YIL ÖNCE DE 3 BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLMÜŞTÜ

Manisa\'da 19 Mayıs 2016 tarihinde İzmir\'den Manisa yönüne giden Mustafa Kaya yönetimindeki 45 E 0301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, Organize Sanayi Bölgesi\'ne (OSB) ait arıtma tesisi arkasındaki Çevreyolu\'nda refüjde peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin arasına dalmış, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt yaşamını yitirmiş, Hasan Hüseyin Yiğit ise yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza ölen işçilerin olay yerinden görüntüsü

-Ardaşları gözleri önünde ölen belediye işçilerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU /MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ŞANLIURFA\'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4\'Ü ÇOCUK 7 YARALI



ŞANLIURFA\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4\'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezine gelen Ahmet Günhan (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters dönüp devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Cihan (2), İclal (33), İkra İslim Günhan (1), Abdurrahman Yılmaz (5), Hiranur Demir (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobil

- Ambulansa alınan yaralılar

- Kaza yerinde incelemede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)EŞ KATİLİ: ONU ÇOK SEVİYORDUM

ANTALYA\'da cezaevinden kaçıp aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak\'ı (60) öldüren Sedat Uluışık (36), ilk duruşmada \"Eşimi çok seviyordum. Öldürme niyetim yoktu\" dedi.

Olay, geçen yıl 4 Aralık günü saat 21.30\'da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir 2 çocuk annesi eşi Sultan Uluışık\'a, iddiaya göre defalarca şiddet uygulayınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultan Uluışık son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat Uluışık ise Dalaman Açık Cezaevi\'ne gönderildi.

Sedat Uluışık olaydan bir gün önce cezaevinden firar ederek, eşi ve annesinin evine geldi. İddiaya göre eşi Sultan Uluışık\'ı Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gören Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak\'ı ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık evden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Mehmet Sabir Öztoprak, çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Öztoprak\'ı Kepez Devlet Hastanesine, Sultan Uluışık\'ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Elinden yaralanan Sedat Uluışık ise daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dün görülen ilk duruşmaya, ölen Sultan Uluışık\'ın annesi Ayşen Kara, tutuklu Sedat Uluışık ve taraf avukatları katıldı. Savcı iddianamede Uluışık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulunurken, tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

\'EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM\'

Savunmasına \"Eşimi çok seviyordum\" diyerek başlayan Sedat Uluışık, her ailede olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını söyledi. Eşinin ve annesinin iftirası yüzünden şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdiğini iddia eden Sedat Uluışık, \"Ben inşaatlarda aç susuz çalışarak aileme bakardım. Hatta onlara bakmak için dişlerimi bile yaptıramadım. Ben Dalaman Açık Cezaevi\'nden eşimle görüşmek, şikayetini geri çekmesini konuşmak için kaçtım. Ancak ben hiçbir zaman eşimi tehdit etmedim. Dalaman\'dan otostop çekerek ertesi gün geldiğim Antalya\'da, kaynanamla birlikte yaşadığımız eve geldim. Öldürme niyetim yoktu. Açık olan kapıdan içeri girdiğimde eşim ile adı geçen şahsı aynı yatakta çırılçıplak sevişirken gördüm. \'Ne oluyor, sen kimsin\' deyince içerideki kişi çıplak vaziyette bana bıçakla saldırdı. Elime iki bıçak darbesi aldım. Ben de yerdeki kovada bulunan başka bir bıçağı alarak Mehmet denen adamı bıçakladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Adam sonra \'kurtarın beni\' diyerek çıplak halde evden kaçtı. Ben de eşimi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurdum hatırlamıyorum\" diye konuştu.

Sultan Uluışık\'ın annesi Ayşen Kara ise damadına çok değer verdiğini, ancak onun bu değeri bilemediğini söyledi. Damadının kendisine, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Ayşen Kara, \"Kızım eşinin şiddetine dayanamayarak intihar etmeye çalıştı. Bana defalarca, \'Seni, kızını ve çocuklarını ormana götürüp öldüreceğim\' derdi. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Mahkeme başkanı, olaydan bir süre sonra yaşamını yitiren Mehmet Sabir Öztoprak\'ın ölüm nedeninin öğrenilmesi için hastaneden detaylı rapor istenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

Cinayet zanlısı Sedat Uluışık\'ın yakalanması

Polisin Sedat Uluışık\'ı gözaltına alıp otomobile bindirmesi

Uluışık\'ın \'Neden öldürdünüz?\" sorusuna verdiği \'sizin sorularını sonra cevaplayacağım\' yanıtı

Cinayetin işlendiği evden dış detay

Evin içerisinden detaylar (arbede yaşanmış, televizyon devrilmiş, cam kırılmış)

Polislerden detay

Haber-Kamera: Süleyman EKİN-Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)HAYVAN OTLATAN 2 ÇOCUK SULAMA GÖLETİNDE ÖLÜ BULUNDU



GAZİANTEP\'te, hayvan otlattıkları arazideki sulama göletine girdiği tahmin edilen Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş (12) boğularak yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaylıca Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, büyükbaş hayvanları otlatmak için mahalle dışındaki araziye giden Yusuf Kaya ve Berat Taş hava kararmasına rağmen eve dönmedi. Çocukları gelmediği için durumdan şüphelenen aileleri araziye çıkarak aramaya başladı. Tarlaların yanında çocuklarının otlatmaya çıkardığı hayvanları gören aile fertleri, burada sulama amaçlı oluşturulan gölete baktıklarında çocuklarının ayakkabısını görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri suda yaptıkları aramada Kaya ve Taş\'ın cansız bedenlerine ulaştı. Olayı haber alan çocukların yakınları ve mahalle sakinleri ise olay yerine akın etti.

Çocukların cesetleri sudan çıkarılarak olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki kalabalık

- Ağlayan vatandaşlar

- Olay yerinrdeki jandarma ve ambulanslar

- Olayın yaşandığı gölet

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)CHP\'Lİ TANAL\'IN PAYLAŞTIĞI \'ÇİFTÇİYE DARP\' GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA

CHP\'li Mahmut Tanal\'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde Şanlıurfa\'da jandarma ekiplerince darp edilen bir çiftçi için Valilik soruşturma başlattı.

Şanlıurfa\'nın Harran ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan bir çiftçinin elleri kelepçeli şekilde jandarma ekiplerine direnince tekme-tokat ve coplarla darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik müfettiş aracılığıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Jandarmanın çiftçiyi darp etmesi aynı mahallede oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlananan görüntüleri CHP\'li Milletvekili Mahmut Tanal, kendi sosyal medya hesabından; \"Yer Şanlıurfa Harran; Aydınlar Mahallesi bu görüntüler ne anlama geliyor. Biri bize bu görüntüleri anlatsınö notuyla paylaştı. Yaşanan gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği darp edilme görüntülerine ilişkin soruşturmanın başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

25.04.2018 tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden Jandarma Görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen Müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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- Jandarma ekiplerince darp edilen çiftçi

- Tekme-tokat ve copla darp edilen şahıs

- Olay yerinde bulunan jandarma aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Burdur Valisi Yılmaz, milletvekilliği için istifa edeceğini açıkladı (2)

8)VALİ YILMAZ BURDUR\'A VEDA ETTİ

Memleketi Manisa\'da Ak Parti\'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Vali Şerif Yılmaz, Burdur\'dan ayrıldı. Öncesinde makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, \"Haziran 2016 tarihinde göreve başladığım ve ilk beyanatımı verdiğim koltukta veda etmek için sizlerle beraberiz. Bu koltuklar, makamlar geçicidir. Bir gün bunun son olacağını bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemiştim. 2 yıla yakın bir süre Burdur Valiliği görevim süresince kanunların, diğer mevzuatın mağdur ve mazlum insanların mağduriyetinin giderilmesinde, insanımızın hayat seviyesini yükseltecek olan çalışmaların yapılmasında gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın, bakanlarımızın vermiş oldukları desteklerle hizmet noktasında mesafe kaydettik. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burdur\'da kendi evimde gibi hissedip o sıcaklığı yaşayarak vatandaşlarımızla beraber gece gündüz demeden güzel hizmetlere vesile olduk\" dedi.

Valilik görevini alnının akıyla tamamladığını vurgulayan Vali Yılmaz, \"Tüm Burdurlu hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Daha önce görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Burdur\'daki iş ve işlemlerle ilgili Burdurlu hemşehrilerimin her zaman yanında olacağım. Menfaate dayalı olmayan dostlukların kalıcı olduğunu tekrar hatırlatarak tüm Burdurlu hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum, benden tarafa helal olsun\" diye konuştu.

Vali Yılmaz daha sonra mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelen Burdurlularla vedalaşarak, \'RTE\' plakalı özel otomobiliyle Ankara\'ya hareket etti. 1993 yılında şehit olan Er Süleyman Efek\'in annesi Fatma Efek, Vali Yılmaz\'a sarılarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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- Vali Yılmaz\'ın açıklamaları

- Mesai arkadaşlarına vedası

- Vatandaşlarla vedası

- 06 RTE 30 plakalı otomobil ile gidişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KAYALIKLARA SÜRÜKLENEN YARALI, TSK\'YA AİT HELİKOPTERLE KURTARILDI

MALATYA\'nın Doğanşehir İlçesi\'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Görevlinin helikopterden yaralının yanına inişi

- Görevlinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının sedyeye konuluşu

- Yaralının sedyeyle helikoptere çekilmesi

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)SİVEREK\'TE ÇEKİRGE İSTİLASI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor. Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, \"Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz\" dedi.

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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- Çekirgler

- Mahalle sakinlerinin mücadelesi

- Ekinden uzaklaştırılan çekirgeler

- Çekirge sürüleri

- Gençlerin konuşmaları

- Ekili tarlalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)NUSAYBİN\'DE SU BORUSU PATLADI, YOLAR GÖLE DÖNDÜ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesindenden şehir merkezi ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyunun şebekesinde meydana gelen patlak, yolların göle dönmesine sebep oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile içme suyu şebekesi kapatılırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mardin\'in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi\'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında yapılan bir alt yapı çalışması sırasında içme suyu şebekesi patladı. İş makinasının Beyazsu\'dan Mardin\'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesine kazara hasar vermesi sonucunda, İpekyolu Mahallesi\'nin bir bölümü sular altında kaldı. Kısa sürede mahallenin büyük kısmı sular altında kalırken, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin içme suyu şebekesini kapatması ile suyun seviyesi düştü. Su şebekesinin hasar gördüğü yerde esnaf ve vatandaşlar büyük zarar görürken, vatandaşlar altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiklerini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Su şebekesinin patlaması sonucunda vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çocuklar oluşan su birikintileri içinde oyun oynarken, vatandaşlar ise bölgeden ayrılmak için At arabalarını kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Marsu ekipleri, su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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- Patlayan su borusundan akan sular

- Sokak ve caddelerin su gölüne dönmesi

- Suyun içinde yüzen çocuklar

- Su nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar kaldırımda beklemesi

- İşyerini su basması nedeniyle tepki gösteren vatandaş

- İşyerlerinin önünü toprak çuvallarıyla kapatan esnaf,

- İçeriye su dolan işyerlerinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet AKKUŞ /NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÇOCUKLAR SİGARAYA BAŞLAMAYACAKLARINA DAİR SÖZLEŞME İMZALADI

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nin \"Çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen \'Bir Kereden Çok Şey Olur\' tiyatro oyunu sonrası, katılımcı çocuklara sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı\'nın \"Çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirmeö sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bir Kereden Çok Şey Olur adlı oyun sahnelendi. Salih Tozan Kültür Merkezi\'nde sergilenen oyunu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Tiyatro oyunu öncesi çocuklara sigaranın zararlarını anlatan bir video izletildi.

PROJE İLE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Oyun sonrası etkinlik hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Fatih Aysel, çocukların ilere de başlayabilecekleri kötü alışkanlıklara düzenledikleri proje ile dur demek istediklerini söyledi. Balıkesir merkezdeki ilkokullarda proje kapsamında \'Bir Kereden Çok Şey Olur\' adlı oyunu sahnaye koyarak çocuklara sözleşme imzalattıklarını ifade eden Aysel, \"Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuyla ilgili ciddi bir savaş veriyor. Çocuklar şuan farkında değil bunun ama sigara şuanda en büyük tehdit ve en büyük düşmanımız bizim. Hiçbir şey olmasa da anne ve baba da görüyorlar. Kafede oturanda görülüyor, bundan bir şey olmaz diyorlar ama bir kere bile denense çok şey olur. Bu gösteriyi Karesi ve Altıeylül ilçelerimizdeki 60 okulda yaparak 15 bin öğrencimize ulaştık. Devamını Türkiye çapında ses getirerek devam ettirmek istiyoruzö diye konuştu.

Oyun sonrası öğrencilere protokol üyeleri tarafından gelecekte sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Sözleşme sonrası öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Sözleşmeyi imzalayan çocuklar protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel görüntüler

- Tiyatro oyunundan görüntüler

- Proje Sorumlusu Fatih Aysel konuşma

- Çocukların siharaya başlamayacaklarına dair söz verişi ve sözleşme imzalaması

Haber-Kamera: Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ÇOCUKLARA DÜRÜST TİCARETİ TİYATRO OYUNUYLA AŞILAYACAKLAR



İZMİR\'in Ödemiş Ticaret Odası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocuklara dürüst, ve ahlaklı ticareti öğretmek için \"Dersimiz Ticaret\" konulu bir tiyatro oyunu hazırlatıldı. Oyunun, bir tiyatro topluluğunun oyuncuları tarafından mayıs ayından itibaren Ödemiş, Beydağ ve Kiraz\'daki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi.

Ödemiş Ticaret Odası, geleceğin dürüst işadamlarının yetişmesi için kolları sıvadı. Bunun için geleceğin işadamı olan çocukların eğitimi amacıyla \"Dürüst ve ahlaklı iş adamı nasıl olur?\" düşüncesiyle yola çıkıldı. Bu kapsamda çocuklara bu konuda en iyi eğitimin görsel olarak verilebileceği kanısına varılarak pedagog, oyun yazarı ve yönetmen Ümit Görgülü ile görüşülüp, bu konuda bir tiyatro oyunu yazması istendi. Görgülü, bunun üzerine \"Dersimiz Ticaret\" isimli bir çocuk oyunu yazdı. Yönetmenliğini Ümit Görgülü\'nün yaptığı oyunu, Ödemiş\'te faaliyet gösteren Camsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları laborant Kenan Kandemir, üniversite öğrencisi Sema Vural, emlak memuru Özkan Doğrusöz, öğretmen Elvan Öztürk, emlakçı Asım Aktay, öğretmen Kerime Abdüsselamoğlu rol alacak. Oyun için bir süre önce Ödemiş Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu\'nda çalışmalara başlandı. Oyunun, mayıs ayında Ödemiş\'in yanı sıra Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi. Salonu olmayan okulların öğrencileri ise oyunu izlemeleri için Ödemiş Kültür Merkezi\'ne taşınacağı belirtildi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, başlattıkları yeni sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ödemiş, Kiraz, Beydağ\'da eğitim, gören bütün ilkokul öğrencilerine doğru dürüst, ahlaklı, ticareti öğretmek amacıyla bir tiyatro oyununa imza attıkların söyledi. Eriş, tiyatro oyunuyla, doğru, dürüst ticaretin yanında, girişimcilik kültürü, ahilik teşkilatı, genç ve kadın girişimciliğin önemi, vergisini ödeyen, vatanını seven tüccar gibi birtakım konuları genç beyinlere oyunla yerleştirmek, iyi tüccarın ahlaklı tüccarın, doğru ticaret ahlaklı dürüst ticaretin önemini bir algıyla öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Tiyatro oyunundan sahneler

-Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ile röp.

-Oyunun yazarı ve yönetmeni Ümit Görgülü ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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