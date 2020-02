DHA YURT BÜLTENİ-1 

Antalya\'da deprem

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem, Isparta ve Konya\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD\'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak bildirildi.

Merkez üssü Antalya\'nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde deprem meydana geldi. deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya\'nın Seydişehir ve Isparta\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki\'de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kitap yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde dini kitap yüklü TIR\'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün 18.20 sıralarında Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 25\'nci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR\'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş şekli ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü\'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında, Taraklı-Adapazarı arası ulaşımı sağlayan yolda bulunan Geyve Cevat Ayhan Köprüsü\'nde meydana geldi. Geyve istikametine giden Hakan Zapçı idaresindeki 34 TC 4710 plakalı otomobil iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Cahit Keçen idaresindeki 54 H 3006 plakalı otomobile daha sonra da arkasından gelen Mehmet Akif Kalaycı idaresindeki 64 AJ 649 otomobile çarptı. Köprü adeta savaş alanına dönerken, Cahit Keçen, oğlu Muhammet Çağrı Keçen, diğer araçların sürücüleri Mehmet Akif Kalaycı ve Hakan Zapçı yaralandı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Geyve Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cahit Keçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan Geyve-Taraklı yolunda araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil iki araca çarptı: 7 yaralı

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda kontrolden çıkan otomobilin önünde ilerleyen otomobil ile TIR\'a çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Kuruçay köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Muhammed Gökalp yönetimindeki 34 HF 7299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Musa Atmaca idaresindeki 34 FL 8659 plakalı otomobile, ardından da Musa Karapınar idaresindeki 34 KP 3499 plakalı TIR\'a çarptı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp, eşi Nurşan, çocukları Eda(2), Mayide(4) ile annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt\'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİİRT\'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerinin deposunu su basarken,sürücüler trafikte zorluk çekti.

Siirt kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde bazı iş yerlerinin depolarını su bastığı belirtilirken, etkili olan yağış aynı zamanda trafiği de aksattı. Kentin, Aydınlar, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle caddesinde araçlar zorlukla ilerlerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar, aniden bastıran sağnak yağıştan işyerlerine ve saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Diyarbakır\'da yağış etkili oldu

DİYARBAKIR\'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kaldı.

Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur alan Diyarbakır\'da bugün şiddetli bir yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 45 dakika şiddetli şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.

Aksaray\'da silahlı kavga: 1 yaralı

AKSARAY\'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Hashas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan İsa Numan Demirtaş (26) ve Osman Karaağaç (45), konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü. Osman Karaağaç aracında bulunan tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş\'a bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Numan Demirtaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demirtaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli Osman Karaağaç\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray\'da 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi

AKSARAY\'da bir eve yapılan operasyonda 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evde sahte içki üretilildiği bilgisini aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında Mustafa Ç. (38), Nuh B. (44) ve Ramazan Ç. (32) suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 bin 500 adet sahte içki, 5 bin adet sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Emniyete götürülen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Organları 4 kişiye hayat verecek

GÜMÜŞHANE\'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk\'ün (39) organları yakınları tarafından bağışlandı. Aktürk\'ün böbrekleri, Samsun\'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise gönderildiği İstanbul\'da 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane\'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 223\'üncü Şube Müdürlüğü\'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Aktürk, 10 Nisan\'da yüksek tansiyona bağlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alınan hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bayram Aktürk\'ün organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, 5 saat süren operasyonla hastanın aldığı böbreklerini Samsun\'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise İstanbul\'a ulaştırdı. Aktürk\'ün organları 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane\'de ilk kez gerçekleştirilen organ nakli konusunda ailenin önemli bir karar verdiğini belirtti. Atay, \"Aile bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldı. Hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesileyle Gümüşhane\'de ilk defa yaşanan bir organ nakli başka hastalara umut oldu. Ailelerinin umutları yeşerdi. İnşallah bundan sonraki süreci de daha iyi bir hale gelecekler\" diyerek ilde ilk kez gerçekleşen organ bağışının artmasını diledi.

Bayram Aktürk\'ün yakını Ali Baki de öİnsanın başına her şey gelebilir. İnsanlar empati kursunlar. Yalnızca her şeyin her insanın başına gelebileceğini bilsinler. Tamamen insan vicdanıyla ilgili bir durum. Bu süreçte ailesini zorlu bir karar verdi. İnşallah yeni hayatlar yeşerecekö diye konuştu.

İzmir\'in bekçileri göreve hazır

İZMİR Emniyet Müdürlüğü\'ne atamaları yapılan 750 bekçiden, eğitimleri tamamlanan 228\'i, Bornova\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde gerçekleşen törenle yemin etti.

Yaklaşık 25 yıllık aradan sonra Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilmeye başlanan bekçiler, İzmir\'deki görevlerine başladı. İzmir\'e atamalarının yapılmasının ardından hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 228 çarşı ve mahalle bekçisi, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ile bekçilerin yakınları katıldı.

Eğitimi birinci olarak tamamlayan bekçi Sami Özdilli törende yaptığı konuşmada, \"Burada aldığımız eğitimin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti\'ni korumada ve onun düşmanlarına karış vereceğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatacağına inancımız tamdır. Ben ve arkadaşlarım, eğitimlerimiz süresince insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş, bilgili, ahlaklı, milli kültürümüze bağlı, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş bekçiler olarak yetiştirilmenin haklı gururunu yaşıyoruz\" dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, geçen yıl 5 Ocak\'ta, İzmir Adliyesi\'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin\'i hatırlatarak, \"Bu kentte, bekçisinden il emniyet müdürüne, bana kadar, hepimiz vatan için canımızı vermeye hazırız\" diye konuştu.

MAYIS\'TA SAYI 750 OLACAK

İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla, bekçilerin tekrar emniyet teşkilatında görülmeye başladığını vurgulayan Aşkın, \"Çarşı ve mahalle bekçiliği ilk İstanbul\'da başlamıştı, 750 bekçi kadrosunun da İzmir\'de istihdamına karar verilmesi üzerine, bu güzel kentimizde de bu uygulamaya başlandı. Şimdilik 228 arkadaşımızla başladı, önümüzdeki ay da geri kalan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayınca 750 sayısına ulaşacağız\" dedi.

Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İzmir\'in daha güvenli olması için, gençlerin, çocukların, kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çok büyük projeler geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi:\"Biz istiyoruz ki İzmir\'de hiç uyuşturucu satılmasın, terör eylemi olmasın, hiçbir evde hırsızlık olayı olmasın, İzmir\'e turistler gelsin, sanayisi gelişsin, kültürü gelişsin. Bunun için, emniyet teşkilatı olarak üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu biliyoruz ve bu amaçla hareket hareket ediyoruz. İşte bugün aramıza katılan bu yiğit arkadaşlarımız, bekçilerimizle birlikte bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına biraz daha güçlenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir aylık süreç içerisinde eğitmen arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler ama bu arkadaşlarımız da çok çabuk öğrendiler. Sokaklarda suçla ilk karşılaşacak olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, polis memurlarımız ve orta kademe polis amirlerimiz bu işin en önemli ayağını oluşturuyorlar. Onları çok iyi eğitmemiz gerektiğinin bilinciyle, bekçilerimize sıkı bir eğitim verdik ve onlar da bundan fayda sağladılar.\"

Tören, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Datça\'da baz istasyonu davasında keşif yapıldı

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, çocuk oyun parkı ve okul yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde keşif yaptı.

İskele Mahallesi Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yılmaz İlkokulu\'nun hemen yanında bir GSM şirketi tarafından bir süre önce konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, Datça Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde açılan dava kapsamında mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde olay yerinde keşif yaptı. Öğrenci velileri ise aynı yerde imza kampanyası gerçekleştirdi.

Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der) Datça Şubesi tarafından çocuk oyun parkı önünde açılan stantta, üç günde 943 imza toplandı. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve görevlilerin yanı sıra İzmir\'den gelen bir teknoloji uzmanı bilirkişi ile davalı ve davacı avukatlarının hazır bulunduğu keşif incelemesi, çevrede toplanan öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi. Davanın 17 Mayıs\'ta gerçekleştirilecek ikinci duruşmasında yapılan keşif sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Veli-Der Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi, öğrenci velileri tarafından açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, \"Okul ve çocuk parkının bulunduğu, Datça halkının çok fazla vakit geçirdiği bir alanda baz istasyonu istemiyoruz. Toplayacağımız imzaları mahkemeye sunacağız. Baz istasyonları, halktan ve çocuklardan uzak noktalara kurulmalıdır\" dedi.

Baz istasyonunun arkasında yer alan uyarı levhasında, güvenlik mesafesinin en az 19.2 metre olduğuna dikkat çekilirken, hemen yanındaki otopark ve çay bahçesi dikkat çekiyor.

\'Kuş dili\' kursu açıldı

GİRESUN\'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip \'Kuşdili\' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açıldı.

Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü\'nde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme geleneğinin yaşatılması için harekete geçildi. Kuş sesine benzediği için \'Kuş dili\' olarak da anılan haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO\'nun \'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine alınmasının ardından eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için kurs açıldı. Kursta özellikle çocuk ve gençlere yönelik eğitim verilecek.

Kurs açılışını gerçekleştiren Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yörenin temel markasının ıslık dili olduğunu belirterek \"Turizm Haftası olması dolayısı ile çok anlamlı ve manidar bir adım attık. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizin sayısını arttırabilmek adına çok güzel bir kültür.Somut olmayan kültürel miras listesine ıslık dilimizin alınması noktasında emek sarf eden herkesi tebrik ediyor ve gönülden kutluyorumö dedi.

\'BÜYÜKLER ISLIK DİLİ İLE HABERLEŞİYOR\'

Kuşdili eğitmeni Orhan Civelek de gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş kültür miraslarına sahip çıktıklarını belirterek, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Telefondan daha da pratik bir iletişim yöntemi olduğunu ifade eden yöre sakini Muazzez Köçek ise \"Telefonun tuşuna basacaksın falan derken çok fazla zaman geçiyor. Çocukluğumuzdan beri ıslık dili kullanıyoruz. Tarlalardan evlere, komşularımızla, babam ve çocuklarımla genellikle ıslık dili ile haberleşiyoruzö diye konuştu.

Tamamlanmayan evleri satın alınca mağdur oldular

İZMİT\'te, bir kooperatiften yapımı tamamlanmayan evleri satın alan aileler, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat sırasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmayınca mağdur oldu. Vatandaşlar, kooperatifin eksikleri gidermesini talep etti.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak üzerinde inşaatına 2000 yılında başlanan ancak halen yapımı tamamlanmayan evlerden satın alan aileler mağdur oldu. 6 blok ve 105 daireden oluşan kooperatifte, henüz tamamlanmayan ilk bloğa taşınanların evlerine, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat aşamasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmadı. Evlerde yaşayan 15 aile, kooperatifin eksikleri gidermesini, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

4 yıl önce kooperatiften ev satın alan Özkan Çökren, \"İnşaata 2000 yılında başlandı. Kendi aramızda yapmış olduğumuz sözleşmede, bize anahtar teslim şeklinde verileceği söylendi. Şu an burada elektrik sıkıntımız, yol sıkıntımız, doğal gaz sıkıntımız mevcut. Evimizde şu anda elektriğimiz yok, çamaşırlarımız var, yıkayamıyoruz. Benim hasta çocuğum var, astım hastası, mecburen aşağıdaki mahalledeki yakınlarıma götürüyorum oksijen cihazını kullanabilmek için. Doğal gaz olmadığı için soba yakıyoruz. Banyolarda şofbenlerimiz çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa başvurduk ama yönetim kooperatifte olduğu için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Kooperatif burada çevre düzenlemesini sağlamadığı için sorunlarımız çözülemiyor. Elektrik kullanmadığımız halde yüklü miktarda elektrik faturası talep ediliyor bizden. Yıllardır mühürlerin açılmasından dolayı yüksek cezalar geliyor. Kooperatif de bu cezaları bizden tahsil etmeye çalışıyor\" diye konuştu.

Vatandaşların kooperatife inşaat bitmeden taşındığını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ise şöyle dedi:

\"Bu inşaat 18 seneden beri devam etmektedir. Vatandaşlar buraya inşaat bitmeden, her şey tamamlanmadan taşınmışlar. Bundan dolayı da vatandaşlar ve müteahhit arasında bazı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş mağdur durumda. Biz elimizden geldiği kadar kurumlarla iletişim kurarak bazı şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Burada yol sorunu var, elektrik sorunu var, doğal gaz sorunu var. Buranın mahalleden uzak ayrı bir yerde olmasından dolayı bu sıkıntılar devam ediyor. İnşaat bitmediği için de bu sorunlar prosedür gereği çözülemiyor.\"

Liseli kızın geleceğini çalan sanıklara tutuksuz yargılama



MARDİN\'in Derik ilçesinde 2014 yılında, silah ve sopalarla 17 kız öğrencinin olduğu okul servisinin önünü keserek, o zaman 17 yaşında olan Hanife Ç.\'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçıran 6 kişi hakkında 19\'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. 6 sanığın yargılandığı dosyanın tek tutuklu sanığı Resul O., 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılırken, Hanife Ç. kaçırılma olayı nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi. Üniversiteye hazırlanırken hayalleri yarıda kalan genç kız, mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmak üzere Manisa\'ya gönderildi.

Derik ilçesinde taşımali eğitim sistemi ile Mezopotamya Kız Teknik Meslek Lisesi\'nde eğitim gören 17 kız öğrenciyi evlerine götüren okul servis aracının önü, 25 Aralık 2014 günü silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Arkadaşları ile birlikte servisin önünü kesen Resul O., araçtaki öğrencilere önce silah çekip tehdit etti, sonra 2 ay önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hanife Ç.\'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçırdı. Hanife Ç.\'yi araçla kaçıran Resul O. ve arkadaşları Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp, kaçtı. Takibe başlayan polis, trafik ışığında yavaşlayan araçtan 2 kişinin kaçtığını gördü. Bir süre sonra aracı durduran polis, Resul O.\'yu gözaltına aldı. Aracın arkasında oturan Hanife Ç., polisleri görünce baygınlık geçirip, hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde olayı anlatan Hanife Ç., araçtakilerin kendisini kaçırdığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRÜ 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ

Genç kızın ifadesi üzerine gözaltına alınan Resul O. tutuklanırken, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, servisin asıl sürcüsü Cahit Ç.\'nin 2 bin 500 lira para karşılığında genç kızın kaçırılması için Resul O. ile anlaştığı tespit edildi. Cahit Ç.\'nin olay günü aracının arızalı olduğunu bahane ederek işe gitmediğini belirleyen polis, 17 kız öğrencinin okulda herhangi bir kaydı bulunmayan Aziz B. tarafından taşındığını belirledi.

19\'AR YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı 27 Mart 2015 günü tamamlayan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı kaçıran Resul O., okul servisinin asıl sürücüsü Cahit Ç., kayıtlarda ismi olmadan servis aracını kullanan Aziz B. ile Ömer D., Hamdin O. ve Aziz D. hakkında \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'Silahlı tehdit\' suçlarından 19\'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Servisteki 17 kız öğrencinin mağdur olarak yazıldığı iddianamede, mağdur Hanife Ç.\'nin ifadesi de yer aldı. Hanife Ç. ifadesinde, \"Olay günü servisimiz arızalandığı için başka araca binmek zorunda kaldık. Resul ile 4 yıldır duygusal ilişkimiz vardı ve 2 ay önce ayrıldık. Beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan eski arkadaşım Resul ve 3 kişi indi. Resul\'un elinde silah, diğerlerinde sopa vardı. Servis şoförünü indirip, silahla tehdit ettiler. Sopa ile vurdular, Resul beni zorla araçtan indirdi. O anda bayıldım\" dedi.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ GEÇTİKLERİ GÜZERGAHI BİLDİRMİŞ

Servis aracında bulunan 16 öğrenci ise, okul servislerinin arızalanması üzerine Aziz B.\'nin aracına bindirildiklerini belirterek, \"Aziz yol boyunca telefonla konuştuğu kişiye nerede olduğumuzu söylüyordu. Virajlı, kör noktaya geldiğimizde bir araç önümüzü kesti. Ellerinde silah ve sopalar vardı. Biri öğrencilere silah çekip, \'Bağırana, sesini çıkarana sıkarım. Servisten inerseniz sizi öldürürüm\' diye bağırdı. Hanife\'yi zorla indirmeye çalıştılar. Hanife inmemek için direndi. Sonra sopa ile ayağına vurdular. Araç sürücüsü ne yaptıklarını sordu, ancak tavırları çok yapmacıktı. Bu kişiler, şoföre vuruyormuş gibi yaptı. Sonra Hanife\'yi yanlarına alıp gittiler. Şoförden aracın kapısını açmasını istedik. Çok geç davrandı ve bu kişiler uzaklaştıktan sonra açtı. Sürücüden telefonunu istedik, telefonu da vermedi\" dediler.

OKUL SERVİSİNİN ŞOFÖRÜ İLE 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞTIK

Genç kızı kaçıran Resul O. iddianameye yansıyan ifadesinde, Hanife\'yi okula götüren servis şoförü Cahit Ç. ile anlaştığını belirterek, \"Cahit\'e, Hanife\'yi istemeye gittiğimizi ancak ailesinin vermediğini söyledim. Cahit yardımcı olabileceğini söyledi. Cahit, servisin önünü kesmemi, kendisinin karşı koymaya çalışacağını, o sırada kızı götürmemi söyledi. Cahit, kızı vermesine karşılık 2 bin 500 lira para istedi. Bin 500 lirasını verdim, bin lirayı kızı alınca verecektim. Olay günü Hanife ile okul önünde görüştük. Hamile olduğunu ve kendisini kaçırmamı istedi. Hanife rızasıyla araçtan indi. Cahit ile 2 bin 500 liraya Hanife\'yi ikna etmesi için anlaşmıştık\" dedi.

Kayıtlı sürücü olmamasına rağmen servis aracını kullanan Aziz B. ise ifadesinde, servisin asıl sürücüsü Cahit Ç.\'nin kendisini planlanmış bir kaçırmanın içine çektiğini söyledi. Servisin asıl sürücüsü olan ve aracının arızalandığı bahanesiyle işe gitmeyen Cahit Ç. ise \"Kasıtlı birşey yapmadım. Hanife\'nin kaçırılmasından haberim yoktu. Resul\'un para karşılığı anlaştığı iddiası yalandır\" dedi.

İLK CELSEDE SERBEST BIRAKILDI

İddianamenin kabulünün ardından Resul O.\'nun tutuklu, 5 sanığın tutuksuz yargılanmasına Viranşehir 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 2015 yılında başlandı. 28 Nisan 2015 günü yapılan ilk duruşmada savunması alınan ve suçlamaları reddeden Resul O., 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mağdur Hanife Ç. ise mahkemeye başvurup, sanıklardan şiddet gördüğünü belirterek, koruma kararı istedi.

MAĞDUR AVUKATI, 14 CELSEDİR TUTUKLANMALARINI İSTİYOR

Yargılamayı başından beri takip eden Hanife Ç.\'nin avukatı Nezahat Almaz, 14 celse boyunca sanıkların tutuklanmasını talep etti. Son duruşmada sanıkların tasarlayarak olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Almaz, \"Bu suç 17 çocuğa karşı işlenmiştir. Hanife\'nin yaşam ve eğitim hakkı elinden alınmıştır. Okul Müdürlüğü onayı olmadan olay günü Aziz B. servis şoförlüğü yapmıştır. Bu da göstermektedir ki; tasarlayarak ve anlaşarak kız kaçırma vardır. Suç silahla işlenmiştir. Bu nedenle sanıklar tutuklanmalıdır\"dedi. Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

ÜNİVERSİTE HAYALLERİ YARIM KALDI

6 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın mağduru Hanife Ç. ise yaşanan olay nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi.

Üniversiteye hazırlanırken okuldan alınan Hanife, evlendiği kişi ile mevsimlik işçi olarak tarlalarda ve fabrikada çalışmak üzere Manisa\'ya gönderildi.

Öte yandan Hanife Ç.\'nin okuduğu dönemde tehdit edildiğini öğretmenine anlattığı, öğretmenin ise \"Servisle okula gidip geliyorsun, bir şey olmaz\" dediği iddia edildi. Davanın mağduru Hanife Ç., Manisa\'da mevsimine göre tarlada veya fabrikada çalışarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

