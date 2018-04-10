DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)CAM FABRİKASINDA KİMYASAL SIZINTI: 28 İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 28 işçi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Saray\'ın Çukurtyurt Mahallesi\'nde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada, cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı yaşandı. Bir süre sonra işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma görülmesi üzerine, Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı. Saray Devlet Hastanesi\'nde 10 işçi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 5 işçi ise Saray Devlet Hastanesi\'nde bulunuyor. Toplam 28 işçinin tedavileri hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde devam ediyor.Fabrikada çalışan ve hastanede tedavisi süren bir işçi, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek,\"Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan yaklaşık 30 işçi rahatsızlandı ve hastanelere geldik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olayın meydana geldiği fabrika

Fabrikadan detaylar

Çorlu Devlet Hastanesi

Hastane önündeki ambulanslar

Çerkezköy Devlet Hastanesi

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY / SARAY(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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2)BAKAN EROĞLU TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar\'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi\'nde tedaviye alınan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, akşam saatlerinde taburcu oldu. Hasta odalarını da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Eroğlu, hastane çıkışı kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin \"Geçmiş olsun Sayın Bakanım, 3- 4 günlük tatil yaptınız diyebiliriz\" sözüne gülerek cevap verdi. Bakan Eroğlu, \"Hayatımda 4.5 gün en güzel tatili yaptım. Sağ olsun böyle bir imkanı sağladığı için rektörüme, başhekimime, değerli doktoruma ve başhemşireme teşekkür ediyorum. Perşembe günü Afyonkarahisar\'a geldim erken saatte. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldiler ve onunla koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben bakanlığımızın koordinasyon toplantısını yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı bunu göstereyim diye geldim. Dediler ki \'bu mesele değil asıl mesele çok üşütmüşsünüz.\' Hakikaten geçen salı günü bir merasimde üşütmüştüm, üzerimde pardösü yoktu. Çok ince bir takım elbise ve neticede ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Neticede üşüdüğüm anlaşıldı, gizli üşütme diyelim. Dolayısıyla yatmam gerektiği söylendi ve neticede yattık. Çok iyi teşhis ve tedavi. Doktorumuz ve başhekimimiz çok iyi teşhis koydular. İstirahat etmem gerektiğini söylediler, gerekli ilaçları da verdiler. Ve şimdi turp gibi dönüyoruz. Özellikle bu hastaneyle, başta rektörümüz, başhekimimiz, hekimlerle gurur duydumö dedi.

\'BAKANLAR KURULUNA YETİŞEMEDİM\'

Yarın sabah itibariyle mesaiye başlayacağını aktaran Bakan Eroğlu, \"Biz de daha zinde şekilde yarın sabahtan itibaren görevimizin başındayız. Laf aramızda bugün Başbakan Yardımcımıza sordum; \'Bakanlar Kurulu bitmediyse yetişeyim\' diye. Kendisi de ilk defa erken bittiğini söyledi. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu da bitmiş efendim. Yarın sabah mesaiye başlıyoruz. Hayırlı olsunö diye konuştu.

\'TURP GİBİ GÖNDERİYORUZ\'

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Bakan Eroğlu\'nun durumuyla ilgili bilgiler verdi. Solak, \"Bakanımıza yaptığımız işlemler 3\'üncü basamak sağlık hizmetleri anlayışıyla genel kontrol yaptık. Genel kontrolde de tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun tedavide bulunuldu. İnşallah kendisini şu anda sapa sağlam, turp gibi göndermenin huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz ve taburcu ediyoruzö dedi.

\'4 GÜNLÜK BİR TEDAVİ UYGULADIK\'

Göğüs hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Çilekar da Bakan Eroğlu\'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti. Çilekar, şöyle dedi: \"Sayın Bakanımızın akciğer enfeksiyonu mevcuttu, hemen tedaviye başladık geç kalmadan. 4 günlük tedavi sonrasında çok güzel cevap verdi. Şu anda tamamen iyileşti. Kendisine sağlıklı yaşam diliyoruz.

ANKARA\'YA HAREKET ETTİ

Açıklamaların ardından Bakan Eroğlu, serviste görevli sağlık çalışanları ve diğer görevlilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Eroğlu, hastanenin acil servisinden makam aracına binerek Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin dışından detay

- Hastane önünde bakanın makam aracından detay

- Bakanın yattığı servisten detay

- Bakan\'ın yattığı servisteki hemşirelerden detay

- Bakan Odasından çıkarken detay

- Bakan hastalarla konuşurken teday

- Bakan konuşması

- Rektörün konuşması

- Dr. Şule Çilekar\'ın konuşması

- Bakan personelle birlikte fotoğraf çektirirken

- Bakan hastaneden ayrılırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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3)SOBADAN ZEHİRLENEN ANNEANNE İLE TORUNU ÖLDÜ



TRABZON\'un Araklı ilçesinde Kıymet Soyyiğit (77) ile torunları Alparslan (28) ile Hüseyin Sungur (25), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ve torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Alparslan Sungur ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İlçede dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak\'taki 4 katlı binanın 2’nci katında ziyaretine gelen torunlarıyla oturan Kıymet Soyyiğit’ten haber alamayan yakınları eve geldi. Evde bulunanların hareketsiz halde yattığını fark edilmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alparslan Sungur ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda hayati fonksiyonları duran ancak, yapılan müdahalelerle yaşama döndürülerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Alparslan Sungur\'un, hayati tehlikesinin sürdürdüğü bildirildi. Sungur\'un kentte bir otelde çalıştığı öğrenildi. Acı haberle aile yakınları ve ilçe sakinleri de üzüntüye boğuldu. Yaşamını yitiren Kıymet Soyyiğit\'in cenazesi, Araklı ilçesi Yeşilköy Mahallesi\'nde, torunu Hüseyin Sungur\'un cenazesinin ise Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi\'nde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan anneanne ile torunun yaşamlarını yitirdiği binada geçtiğimiz günlerde bu tür olaylara karşın önlem alınarak baca ve soba temizliği yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Binadan genel görüntüler

-Çevreden görüntüler

-Komşuların konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM / TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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4)YOZGAT\'TA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA CAN VERDİ, MAHALLE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

YOZGAT\'ın Sarıhacılı Mahallesi\'nde hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık ölümlü trafik kazalarına karşı önlem alınmadığına tepki göstererek yolu bir süre trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi.

Yozgat\'ın Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, süratli geldiği belirtilen sürücüsünün adı belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu öne süren mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol trafiğe tekrar 2 saat sonra açıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Faruk\'un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza sonrası hafriyat kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan ve kimliği belirlenemeyen harfiyat kamyonu şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Detay

-Cenazenin kaldırılması

-Yakınlarının sinir krizi

-Konuşmalar

-Yoldan görüntü

-Yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri

-İkna çalışmaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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5)OTOMOBİL, OKUL SERVİSİNE ÇAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

MALATYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Yunus Kaya yönetimindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önündeki Duhan Güleryüz yönetimindeki 44 S 0729 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile yanında bulunan Gülşen Yüksekdağ, Neslihan Yüksekdağ ve Yusuf Yüksekdağ ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yüksekdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca okul servisinde bulunan 12 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Ambulanstan görüntü

- Yaralılardan görüntüler

- Yaralıların ambulansa konuşu

- Araçlardan görüntüler

- Polisler ve itfaiyeden görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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6)DÜZCE\'DE SİS KAZASI;1 ÖLÜ



DÜZCE\'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda hafif ticari aracın önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü. Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cemal Ünver yönetimindeki 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, önce önünde ilerleyen Tolga Kaya yönetimindeki 06 KN 364 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sırasında hafif ticari araçtan fırlayan Hüseyin Ünver (46), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Sis görüntüsü

Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü

Ölen şahsın cesedinin şarampolden çıkarılırken görüntüsü,

Detaylar

Haber-Kamera Tezcan SOLMAZ DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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7)FRENİ BOŞALAN KAMYON DERE YATAĞINA UÇTU: 1 ÖLÜ

İZMİT\'te yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyon dere yatağına uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Kenan Yazıcı(57) idaresindeki 54 DJ 168 plakalı kamyon frenleri boşalarak kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak parçalayan kamyon, yaklaşık 50 metre yükseklikten Bıçkı Deresi yatağına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Kenan Yazıcı\'yı bulunduğu yerden çıkartarak sedyeye koydu. İp bağlanan sedye çevredeki vatandaşların yardımıyla yaklaşık 50 metrelik yukarı çekildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yazıcı\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, kamyonun yanan balatalarına su ve köpük ile müdahale ederek söndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün ip bağlanan sedye ile çıkarılması

-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonun görüntüleri

-İtfaiyecilerin kamyonun balatalarını söndürmesi

- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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8)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ



SİVAS\'ta otomobilin çarpıp kaçtığı Mehmet Erdoğan (85) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y.\'nin (29) kullandığı 60 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan\'a çarptı. Erdoğan yaklaşık 30 metre aracın altında sürüklendi. Sürücü F.Y., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazanın ardından başlattığı çalışmayla sürücü F.Y.\'yi kısa sürede yakaladı. F.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erdoğan\'ın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Erdoğan\'ın haberi alan yakınları ise fenalık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen yaşlı adamın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin kaldırılışı

-Ölen adamın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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9)İZMİT\'TE TEM YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 34 NKG 71 plakalı otomobil, 54 BB 066 plakalı otobüs, 34 FF 4216 plakalı TIR, 34 ZN 25 83 plakalı TIR ve 34 ALS 738 plakalı otomobil ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan TIR sürücüsü Osman Memik, otobüste bulunan yolcular Hakan Yelen, Tezcan Kuşan ve Hatice Gönülal\'a ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 4 kişi İzmit\'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Çekici ile araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Çalışmalardan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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10)İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

KONYA\'da iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ve Aslıvar aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, her iki ailenin yakınlarınında karışmasıyla kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden olan Polat, Bektaş ve Nizamettin Aslıvar vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarınında kırıldığı görüldü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise çok sayıda boş mermi ve fişek buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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11)BAR ÇIKIŞI SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI



ADANA\'da iki grup arasında bar çıkışı meydana gelen silahlı kavgada 19 yaşındaki Dilek K., tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, barda eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, bardan çıkarak kavga etmeye başladı. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada Dilek K., yaralandı. Kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun omzuyla boynu arasında bir noktaya isabet ettiği belirtilen Dilek K., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Dilek K., burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Dilek K.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki boş av tüfeği kartuşundan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Yerdeki delil numaratörlerinden görüntü

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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12)MURADİYE\'DE EVİ YANAN AİLE DIŞARDA KALDI

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kiracı olan aile, kalacak yerlerini olmadığını söyledi.

Yangın, Muradiye ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nde Vedat Tanrıkulu\'nun kiracı olarak oturduğu tek katlı evde, sabah saatlerinde meydana geldi. Banyodaki soba bacasından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında evde olan aile üyeleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafınan kurtarıldı. Aile, evleri yangında büyük hasar gördüğü için dışarıda kaldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Evdeki yangında yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Vedat Tanrıkulu\'nun annesi ile röportaj

-Yangın söndürme çalışmalarından detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

-İtfaiye ekipleri

Haber-Kamera: MURADİYE(Van),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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13)ULUDAĞ\'DA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN GENÇ KAYBOLDU, 5 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

ULUDAĞ\'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, ormanlık alanda kayboldu. Telefon ile iletişimi kesilen genç, 5 saattir ekipler tarafından aranıyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken gencin ailesi göz yaşları ile haber bekliyor.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla\'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç bir süre sonra yolunu kaybederek ailesini telefon ile aradı. Ormanda kaybolduğunu söyleyen genç kısa bir süre sonra yanlarına geleceğini söyledi. Altan\'ın ailesinin yanına dönmemesi ve telefonunun kapanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, BAKUT\'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler ormanlık alana dağılarak arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması ile Drone kamera ile havadan arama da yapılıyor. 5 saattir süren çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Altan\'ın ailesi de Kirazlıyayla Köyü\'nde oğullarından gelecek olan haberi göz yaşları ile bekliyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin arazide arama yapması

Gencin ailesinden görüntüler

AFAD ve Jandarmadan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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MARDİN\'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ GERGİNLİĞİ (EK)

14)JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Mardin\'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolunun köylüler tarafından kesilmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede güvenlik önlemi alan jandarma birlikleri, gerginliğin tırmanması üzerine toplanan gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalenin ardından toplanan kalabalık köye doğru yürümeye başlarken, bölgedeki bekleyiş devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Grubun taşkınlık yapması

- Gerginlikten görüntüler

- TOMA\'dan tazyikli su sıkılması

- Kalabalığa gaz bombası atılması

- Askere taş atılması

- Köylülerin yürümesi

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER /KIZILTEPE(Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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15)MADEN İŞÇİLERİ SERVİS ARAÇLARINI YAVAŞLATTI

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında taşeron firmanın iş akitleri sonlandırdığı 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini sürdürürken, işçileri taşıyan araçların önünü keserek yürüdü. Araçlar yavaş gitmek zorunda kalınca, araçlardan inen işçiler yürüyerek iş iş yerine gitti.

Amasra\'da, özel maden şirketine ait Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürüyor. Çalışmayı yapan taşeron firma, 148 işçisinin sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde işlerine son verdi. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle 26 Mart gününden itibaren Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirketin binası önünde çadır kurarak eylemlerini sürdürüyor. Eylemde olan işçiler, 16.00-24.00 mesaisine gelen maden işçilerini taşıyan minibüslerin önünü kesti. Slogan atan işçiler kol kola girip araçların önünde yürüdü. Yaklaşık 50 işçi, \'Madenci burada Hattat nerede\', \'Hakkımızı istiyoruz\' diyerek ıslıklar ve alkışlarla şirketi protesto etti. Minibüste bulunan bazı maden işçilerinin yürüyerek işe gitmelerine eyleme katılan işçiler tepki gösterdi. İşçiler meslektaşlarına \'yuh\' çekti. İşçilerin yürüyüşü sırasında konvoya takılan ve bir kamyon şoförü ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İşçiler yaklaşık 2 kilometre boyuncu sloganlar ve alkışlarla şirket önüne gelerek, burada ıslıklar eşliğinde eylem yaptıkları çadırlara döndü.İşten çıkartılan Veysel Akdoğan, \"Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı, tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 15 gündür bekliyoruz. Bizim sesimizi duymuyorlar. Her gelen siyasi parti paranız yatacak diyor. Ama bize yatırılan bir para yok. Artık sabrımız taşmak üzere, bugün de şirkete mesaiye gelen işçi servislerinin önünde yavaş yavaş yürüyerek, işlerine geç gitmelerini sağladık. Artık sesimiz duyulsun, hepimiz perişan olduk\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-İşçilerden detay

-Yürüyüşten görüntü

-Kamyon şoförü ile yaşanan gerginlik

-İşçilerin yürüyen iş arkadaşlarına tepkisi

-Şirketin önünde slogan atmaları

-Çadırlarda kızarmış tavuk yemeleri

-İşçilerden Veysel Akdoğan ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

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16)HDP\'Lİ ÖZKAN\'A 7 YIL 3 AY HAPİS

MUŞ Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 6 yıl hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan\'a üç ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. HDP\'li vekilinin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

HDP\'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı\'nda bir konuşma yaptı. Konuşmada, koruculara yönelik, \"Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz\" diyen Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017\'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017\'de görülen karar duruşmasında \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'terör örgütü üyesi olmak\' suçlamalarından beraat, \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi.

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bugün uçakla tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan jandarmalar eşliğinde Erzurum\'a getirildi. Burcu Çelik Özkan\'ın duruşmasını yakınları, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Mardin Milletvekili Erol Dora da takip etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Burcu Çelik Özkan, şahsına haksızlık yapıldığını söyledi. Son sözü sorulan Burcu Çelik Özkan, \"Gerçekten suçsuzum. Hakkımın teslim edileceğine inanmak istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır. Ümit ediyorumki adil bir karar verilecektir\" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi Muş Ağır Ceza Mahkemesinin \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan verdiği 6 yıllık hapis cezasını bozdu. 2\'nci Ceza Dairesi \'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit\' suçundan Burcu Çelik Özkan\'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, \'terör örgütü propagandasından\' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özkan\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten\' ise 1 yıl 10 gün hapis cezası verdi. Toplam 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Burcu Çelik Özkan\'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölge Adliye Mahkemesi

-Önlem alan polis

-Ailesi

-Burcu Çelik Özkan\'ı götüren aracın çıkışı

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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17)HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ YILDIRIM\'IN DAVASI KARARA KALDI

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında, 7 kez \'terör örgütü propagandası yapmak\', 4 kez \'suç ve suçluyu övmek\', 2 kez \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\' ile 6-8 Ekim olaylarında \'suç işlemeye tahrik\' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, Kocaeli 1 nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan sanık Gülser Yıldırım ilk kez hazır edildi. Duruşmayı Yıldırım\'ın ailesi ile HDP milletvekilleri Ziya Pir, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan da izledi. Duruşmada Kürtçe savunma yapan Gülser Yıldırım, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi. Daha sonra söz alan sanık avukatları da Yıldırım\'ın tahliyesini talep etti. Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, HDP\'li Gülser Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma kararı verilmesi için 19 Nisan gününe ertelendi.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, \"Gülser vekilimizin mahkeme başında söylediği sürekli iktidarlar, sürekli yöneticiler biz kardeşiz diyorlar Madem biz kardeşiz, o zaman niye bize kardeş hukuku uygulanmıyor. Bizim bu mahkemelerde olmamız kardeş hukukun uygulanmadığının göstergesidir. Ben de buna tamamıyla katılıyorum. Bir partinin milletvekilleri, belediye başkanları içeride. Her ne hikmetse bunların tamamı Kürt. Vekillerimiz, belediye başkanlarımızın etnisitesinden de anlayabiliyoruz. Gerçekten de Türkiye\'nin gidişatı hukuksal anlamda, ekonomik anlamda, eğitim anlamında bir felakete doğru sürükleniyor. Bu da tamamıyla hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalar sonucudur. Ülkenin tam tersine ilerlemeya gelişmeye, hukuka ve adalete ihtiyacı vardır. Bu olmayınca da her yerde patlama oluyor, gemi su alıyor\"dedi.



Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Milletvekillerinin mahkemeden çıkması

- Mehmet Ali Aslan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ /MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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18)CHP\'Lİ İNCE: CUMHURBAŞKANI ADAYI İLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ÖN SEÇİMLE BELİRLENMELİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Belediye başkan adayları ve Cumhurbaşkanı adayını örgütün seçmesi gerektiğini söyledi. Kulislerde adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesi konusunda ise İnce, \"Ankara\'ya aday olmak isteyen arkadaşlarım beni İstanbul\'a aday gösteriyor. İstanbul\'a aday olmak isteyenler de Ankara\'ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacakö dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova\'da CHP İl Örgütü\'nün düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecine yaklaşıldığını hatırlatarak partililere tavsiyelerde bulunan İnce, CHP\'de örgütün en önemli unsur olduğunu kaydetti. Adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçtiğinin hatırlatılması üzerine de İnce, şöyle konuştu:

\"Benim önerim, öteden beri söylüyorum, cumhurbaşkanlığı adayımızı da belediye başkan adaylarımızı da örgütün seçmesi. Sandığı koyalım, sandıktan kim çıkarsa aday odur. Doğrusu da budur. Peki sen kendin ön seçimle mi geldin Muharrem İnce? Hayır gelmedim, ama hep ön seçim istedim ve istiyorum. Yalova\'nın milletvekili sayısı 3\'e çıktığı için, Yalova özel durumunda birici sıra milletvekili adayı ön seçimle gelmeli, 2 ve 3. sıra atama olmalıdır. Çünkü ikiyi çıkarma ihtimalimiz var. Onu dengeleyebilmek için 1 ön seçimle gelsin, 2 ve 3 merkez yoklamasıyla olsun, dengeli olalım, 2 çıkarmak için uğraşalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek 200 bin üyemiz var. 200 bin üye parayla, pulla, şanla, şöhretle satın alınabilir mi, manipüle edilebilir mi? Olamaz, mümkün değil. 200 bin üye hiçbir şekilde yönlendirilemez. Hiçbir şekilde, medyayla, ekonomik güçle yönlendirilemez. CHP\'liler ekonomik güçle zaten yönlendirilemez. Sökmez yani bize. Başka partilerde olabilir de bizde olmaz o iş. Yıllardır olmadı. 200 bin kişinin önüne sandığı koyarsan oradan bir sonuç çıkar. Ben adayların böyle belirlenmesini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için de 1 milyon 200 bin üyemiz var. Örgütün önüne sandık konulmasını doğru buluyorum. En azından büyük şehirlerde bunun doğru olacağını düşünüyorum; küçük şehirlerde farklı bir yöntem olabilir, ona bir itirazım yok. Ama 80 bin, 100 bin, 200 bin üyesi olan bir kentte ön seçimin doğru sonuç vereceğini düşünüyorum. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıma gelince, Ankara\'ya aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide, onlar beni İstanbul\'a aday gösteriyor; İstanbul\'a aday olmak isteyen arkadaşlarım da beni Ankara\'ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacak. Ancak bildiğim birşey var;Genel Merkez\'in İstanbul\'da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum.ö

Görüntü Dökümü

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Salondan genel görüntü

İnce\'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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19)YENİ HASANKEYF\'E ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

BATMAN\'lı dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Hasankeyf\'e çağdaş bir sanat müzesi kurmak için çalışmalara başladı. Bugün Mimar Emre Arolat ile Hasankeyf\'e gelen Güneştekin, yeni yapılacak müze için ön çalışma yaptı.

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman\'ın tarihi ilçesi Hasankeyf\'te çağdaş bir müze kurmak için kolları sıvadı. Ünlü mimar Emre Arolat ile birlikte Vali Ahmet Deniz\'i ziyaret eden Ahmet Güneştekin, daha sonra Hasankeyf\'te kuracağı müzenin yerini görmek için bir dizi temaslarda bulundu. Güneştekin, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bayülgen, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte yeni Hasankeyf\'teki yerleşim biriminde Arkeoloji Müzesi içinde yer alacak Sanat Müzesi için incelemelerde bulundu. Geçen ay geldiği Batman\'da dünya çapında bir müze için vaatte bulunduğunu belirten Güneştekin, \"Bugün yeni müzenin içinde yer alacak Sanat Merkezi için neler yapabileceğimizin ön çalışmasını yaptık.\"dedi.

AROLAT:ÇAĞDAŞ BİR MÜZE KURACAĞIZ

Daha önce de tarihi ilçe Hasankeyf\'e geldiğini belirten ünlü mimar Emre Arolat, ressam Ahmet Güneştekin\'in kuracağı Sanat Müzesi\'ne katkıda bulunmayı bir görev bildiğini ifade etti. Arolat, \"Burası çok önemli bir coğrafya. Bütün dünyanın aslında gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyadır. Buranın gelişmesi ve Türkiye\'nin de kültürel hayatı içinde önemli bir noktaya kavuşması mümkündür. Burada dikkatli adım atılması gerekiyor. Hem fiziksel, sosyal olarak hem de kültürel olarak büyük bir potansiyel duruyor. O potansiyeli çok iyi değerlendirmek lazım. Ben de bir mimar olarak daha önce ziyaret etmiştim bu bölgeyi ama bugün tekrar bir hatırlama fırsatım oldu. Yeni yapılan binaları da gördüm. Müze için bir takım fikirlerimiz var. Burada kültürel ve coğrafi yapısıyla uyumlu, onunla yarışmayan ama onun içinde çok uyumlu bir şekilde oturan bir binanın içerisinde, dünyanın da ilgisini çekecek çok önemli bir kültür noktası haline gelecektir\"dedi.

ARKEOLOJİK MÜZENİN YANINA ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin yeni Hasankeyf\'e çağdaş bir müze kazandırmak istediklerini belirterek, \"Hasankeyf\'in bizim belleğimizde önemli bir yeri var. Müze fikri oluşunca ilk aklıma gelen Mimar Emre Adolat oldu. Hem bir birimizin sanat dilimizi çok bildiğimiz, hem dostluğumuzdan dolayı, hem de dünya çapında bir isim olması böyle bir projeye dokunmasının bile çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü burada düşünülen daha arkeolojik bir müze. Tabi arkeolojik bir müze bir coğrafya için çok önemli. Fakat dünyada da birçok benzer müzeler ilgi çekebilmesi için biraz çağdaş sanatla entegre olduğu zaman daha çok ilgi çekiyor. Bu açıdan bir yeni çağdaş sanat müzesi fikrini anlattığım zaman, başta Batman Valisi ve yöneticiler çok sıcak baktı. Muhtemelen bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğiz.\"diye konuştu

Hasankeyf\'te müze yerini Ressam Ahmet Güneştekin ve Mimar Emre Arolat ile gezen Batman Valisi Ahmet Deniz ise, \"Yeni Hasankeyf butik bir ilçe olacak. İnşaatlarla tarihi eserlerin taşınıp bütünleşmesiyle bölgenin en önemli müzelerden biri olan arkeolojik müze bitti. Tabi Batmanlı hemşerimiz Ahmet Güneştekin ve Emre Arolat Türkiye\'nin en önemli mimarlardan biri, burada çağdaş sanatlar müzesi, hemen arkeolojik müzenin yanında projesi var. Bu Hasankeyf\'in değerini artacak. Hem arkeolojik müzesi ile beraber bir çağdaş sanatlar müzesini kazandırmak istiyoruz. Tabu Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle her türlü desteği sağlayacağız.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hasankeyf müzesinin gezilmesi

- Vali\'nin müze alanını gezmesi

- Emre Arolat ile röportaj

- Ahmet Güneştekin ile röportaj

- Vali Ahmet Deniz ile röportaj

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİDİ

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