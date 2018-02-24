DHA YURT BÜLTENİ-1

\'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\' sloganı atarak, dil kursu çalışanlarını rehin aldı



ADAPAZARI\'nda, \"Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekâtçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı, rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki bir pasaja \"Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi. Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti. İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.

İl EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dersanenin camı kırık. 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50\'li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çevredeki insanlar

Pasajın giriş kapısından görüntüler

Emniyet Müdürü açıklaması

Saldırganın polis tarafından götürülmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma



ADIYAMAN\'da gittikleri taziye evinde ölen kişinin yakınlarının ağıtlarını taklit etikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan iki 112 Acil sağlık görevlisi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp haklarında soruşturma başlatıldı.

112 Acil İstasyonu\'nda bulunan 2 sağlık çalışanı, gittikleri bir taziye evindeki vatandaşların ağıtlarının taklitlerini yaptıkları görüntüleri 10 Şubat gecesi çekip, 19 Şubat\'ta da sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde kız olan görevlinin arkasındaki erkek sağlık çalışanına gittikleri taziyede ne yaptıklarını sorduğu, onun da ağıtları Kürtçe taklit ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından tepki gösterilen görüntülerle ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıp, görüntülerdeki iki sağlık görevlisini görevden uzaklaştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İnsanların acıları ile dalga geçen sağlık çalışanları adlı videonun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman\'da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay öğrenilir, öğrenilmez bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Buna göre; söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır. Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlıkçıların çektiği video

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü



KAYSERİ\'de, Ferhat Y. (40), birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Y.\'yi (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve bir çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y., bileklerini keserek intihara kalkıştı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 43\'üncü Cadde\'de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Y., hesapları inceledi. Eşiyle para anlaşmazlığı yaşayan Ferhat Y. sinirlendi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.\'nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Y., kavgayı ayırmak isteyen amcasının oğlu Hamza Y. (33) ve çalışanı Erol S.\'yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Y., bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Polis tarafından aranan Ferhat Y. otomobilini bırakarak yaralı şekilde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi, Mete Caddesi üzerinde bir binanın kömürlüğüne girdi. Polis, önce otomobili, ardından kan izlerini takip ederek kömürlükteki Ferhat Y.\'yi buldu. Ferhat Y. ve diğer 2 yaralı, farklı ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hatice Y.\'nin cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bıçaklanan Hamza ve Erol\'un hastaneye getirilişi

- 14 yıllık eşinin bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışan zanlının yaralı olarak hastaneye gelişi

- Olayın yaşandığı atölye genel görüntü

- Hastane ve polislerden görüntü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hayvan çalmaya giden hırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurdu



İZMİT\'te, büyükbaş hayvan hırsızlığı için girdikleri ahırda karşılaştıkları ev sahibini pompalı tüfekle yaralayanlardan biri mahalle sakinlerince yakalanarak polise teslim edildi. 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Saygı Sokakta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ergin Yılmaz (62) ve eşi Fatma Yılmaz (57) gelen sesler üzerine ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olduğunu gören Ergin Yılmaz, içeride elinde pompalı tüfek bulunan hırsız ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, tüfeği ateşleyen hırsız ahırın önünde bulunan ev sahibi Fatma Yılmaz\'ı başından yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri bir kişiyi olay yerinde yakalarken, 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri hemen polisi ve 112 Acil servisi aradı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Fatma Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yakalanan ve darp edilen hırsız polis ekiplerince gözaltına alınarak Seka Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ahırın önünde plakası bulunmayan şüphelilere ait lüks bir araç üzerinden parmak izi aldı. Otomobil içinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka ve pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Aracın hemen yanında bulunan pompalı tüfek incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Annesinin başından yaralandığını söyleyen Mustafa Yılmaz, \"Babam ve annem burada oturuyor. Annem, evin altındaki ahırın kapısını açık görünce babama seslenmiş. Babam ahıra girince tüfekli birisi \'Yaklaşma vururum seni\' diyerek bağırmış. Sonra da ateş etmiş. Annem yaralanmış. Sesleri duyanlar buradaki kişiyi etkisiz hale getirmişler. Kamyonetle gelen kişiler kaçmışlar. Annemle babamın büyükbaş hayvanları var. Benim ailem yıllardır sütçülük yapar ve geçimini sütçülükten kazanır. Daha önce de ahırda buna benzer hırsızlık olayları yaşamıştı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Araçtan parmak izi almaları

-Mustafa Yılmaz olayı anlatırken

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kars\'ın üç ilçesinde hayvan pazarları 35 gün süreyle kapatıldı

KARS merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvan pazarı genel görüntü

-Alışverişler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTINOK / KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor\'un Özlüce Tesisleri\'nde ortalık karıştı



BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri\'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı.

Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray\'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.

1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena\'dan ayrılan Bursaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri\'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından, tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Taraftar ile polis arasında yaşanan gerilim

- Tesisten detaylar

-Genel detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar



ADANA\'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74113 Sokak\'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan Tülin Gündaz\'a ait 01 FD 828 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği alevler, aracı tamamen sarmadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, aracı kundaklayan kişinin Gündaz\'ın husumetli olduğu bir şüpheli üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kundaklanan otomobilden görüntü

- Otomobilde inceleme yapan polisten görüntü

- Otomobilin yanan kıskından görüntü

- Kundakçının attığı pet şişeden görüntü

- Apartmanın otoparkındaki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polisler otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu, 3 şüpheli kaçtı



SAMSUN\'da, sürücüsünün uygulama yapan polislerin \'dur\' ikazına uymayarak kaçtığı otomobili, kovalamaca sonrasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan inen 1\'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Olay, Samsun\'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Yol üzerinde uygulama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ikazına uymayan sürücü, uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa süre süren kovalamacanın ardından otomobil 3 polis memurunun lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu. Lastikleri patlayan otomobilden inen 1\'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevresinde bomba olma ihtimaline karşı çalışma yaptı. Polisin otomobili terk eden 3 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-3 Polisin otomobile ateş etmesi (Cep telefonu)

-Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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700 Harbiyeli\'nin 15 Temmuz\'da Ankara\'ya götürülmesi davasında karar



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı\'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara\'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya\'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. 7 sanık ömür boyu hapse mahkûm olurken, 14 sanık beraat etti. 1 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşması, Adliye Konferans Salonu\'nda yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin Akkaya, Devran Çetinkaya, Salih Solcu ve Ali Akpınar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Gökhan Açıkgöz, Mustafa Kayar, Selçuk Bayrak, Ahmet Özmutlu, Ömer Faruk Kasım, Yasin Öztoprak, Süleyman Tezel, Abdullah Burak Yükselen, Osman Ceran, Şahin Köse ile tutuksuz sanıklar avukatlarıyla salonda hazır bulundu.

ESKİ TÜMGENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Yargılama sonunda, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklar hakkında verilen kararı açıkladı. \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\' suçlarından yargılanan ve daha önce görevlerinden ihraç edilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya, kurmay başkanı albay Devran Çetinkaya, albay Ali Akpınar, binbaşı Süleyman Tezel ve yüzbaşı Salih Kolcu ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. Mahkeme yine, görevden ihraç edilen yarbay Mustafa Kayar, binbaşı Gökhan Açıkgöz, yüzbaşı Osman Ceren, üsteğmen Abdullah Burak Yükselen, üsteğmen Yasin Öztoprak, üsteğmen Şahin Köse ve teğmen Ömer Faruk Kasım\'ın ömür boyu hapsine karar verdi. 2\'si tutuklu 14 sanığın beraatine karar veren mahkeme, tutuksuz 1 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sanık yakınlarından görüntü

- Polisin üst araması yapması

- Sanıkların taşıyan midibüslerin adliyeye gelişi

- Sanıkların jandarma arasında duruşma salonuna alınması

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ-Nurettin ARKAN / ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çavuşoğlu: \'Kim koruma sağlarsa bizim için eşittir PKK, YPG\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Kumluca ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Belediyesi\'nin yaptırdığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nin açılışına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın her yerinde eserler açtıklarını söyledi. Bir haftada Antalya\'ya 4 yeni fakülte açtıklarını belirten Çavuşoğlu, hedeflerinin üniversite sayısını 10\'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Batı Antalya\'da bir üniversite kuracaklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu üniversitenin adının da Tekeli Üniversitesi olacağını dile getirdi.

\'KİM KORUMA SAĞLARSA BİZİM İÇİN EŞİTTİR PKK, YPG\'

Konuşmasında Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na da yer veren Bakan Çevuşoğlu, \"Karşılaştığımız zorluklar karşısında zayıf olsaydık, savunma sanayimiz güçlü olmasaydı başımıza gelebilecekleri düşündünüz mü?\" diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Güçlü olmasak gözümüzü kırpmadan Afrin\'e gider miydik? Bize tehdit oluşturan kim varsa onu yok etmeye devam edeceğiz. Benimle masaya gelip konuşmak isteyenlerle konuşurum. Ama vatana, millete ihanet edenlere yapacağımız tek bir şey var; gömeceksin. Sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi şehit edeceksin, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, sonra ben sana fırsat vereceğim, yok öyle bir şey. Afrin\'e o girecekmiş, bu girecekmiş fark etmez. Teröristlerle kim mücadele edecekse bizim için sıkıntı yok. Ama teröristlere kim koruma sağlarsa bizim için eşittir PKK, YPG o ülke veya o kişi. Çözüm sürecini geçmişte denedik. İyi niyetle risk aldık. Hainler bunu suistimal etti. Tam tersi şehirlerde kendi kafalarına göre kantonlar, kuşatılmış bölgeler, çukurlar. Sonuç, oralara gömüldüler. Etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar.\"

ABD\'YE: TERÖRİSTLERE DEĞİL MÜTTEFİKİNE DESTEK VERİRSE İŞBİRLİĞİ

ABD\'nin kendileri ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, ABD\'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Biz uzlaşmaya varız, ama bize verilen sözler tutulursa. Biz ilişkileri düzeltmeye varız ama bizimle dürüst olurlarsa. Teröristlere değil müttefikine destek verirse. Teröristlerle değil, Türkiye gibi güvenilir bir ülke ile işbirliği içinde samimi olursa. Yok FETÖ\'ya belge eksikmiş, yok. Nesine itiraz ediyorsun. Kuracağız mekanizmayı. Mart ayında ilk etapta uzmanlarımız buluşacak. Sonra ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile buluşacağız. Vaat dönemi ve oyalama dönemi bitti, somut adımlar atılmalı. Tüm dünya ile böyle çalışıyoruz. Biz neyi kabul edersek o doğrultuda yaparız. Münbiç\'de başlayacağız, Suriye\'nin geri kalan bölgelerinde de teröristleri temizleyeceğiz. Yanı başımızda teröristlerle yaşayamayız. Bugün olmazsa yarın başlar tehdit olmaya. Bugün uyusa yarın yaz gelir, sıcaklar artar yılan sokar. Yılan bugün yerin altında uyuyor diye rahat olamayız\" diye konuş.

AB\'YE SESLENDİ

Avrupa Birliği\'ne (AB) de seslenen Çavuşoğlu, \"AB, ne istiyorsun Türkiye\'den veya ne istemiyorsun. Dürüst ve kararlı ol, ne istediğini söyle. Ne bize gelsin ne başka yere gitsin, köşede bir yerde beklesin. Bizim kontrolümüzde olsun, yok ya. Sen hangi Türkiye\'den bahsediyorsun. O Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye var, bunu itina ile öğretiyoruz\" dedi.

HOLLANDA\'NIN ERMENİ SOYKIRIMI KARARI

Eskiden bir ülkenin Ermeni meselesi ile ilgili bir karar aldığında kıyamet koptuğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Ne önemi var, aldığın kararla neyi değiştiriyorsun. Artık ciddiye bile almıyoruz. Bizim için de hukuk için de yok hükmündedir. Yapmaya çalıştığı şey Türkiye\'yi rahatsız etmek. Bu karar, bu ülkenin içinde bulunduğu acı tablonun bir göstergesi. Yarın bu moda değişir, daha önce din savaşları yapıldığı gibi Katolik, Protestan savaşları başlar. İkinci Dünya Savaşı gibi kendi aralarında çatışmaya başlarlar. Geçmişten biraz ders alın. O günlere mi dönmek istiyorsunuz? Türkiye ile uğraşmayı bırakın, Türkiye sizin için bir güvence ve sigortadır. Türkiye olmazsa Avrupa kıtası ve birliği aktör olamaz, istikrar olmaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun salona gelişi

- Salondan detay

- Halk oyunları gösterisi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun açılış kurdelesini kesmesi

Habe-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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