DHA YURT BÜLTENİ-1

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\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 22\'nci gününde acı haber: 11 şehit



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 22\'nci gününde kırıma uğrayan helikopterde 2, çatışmada ise 9 olmak üzere 11 asker şehit oldu. Harekat kapsamında 118\'i dün olmak üzere 20 Ocak\'tan bu yana toplam 1180 terörist de etkisiz hale getirildi.

Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçesinin karşına düşen Suriye\'nin Mamaluşağı ile Ömeruşağı arasındaki bölgede terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzilerinin imha edilmesine yönelik operasyona katılan komando birliği ile bölgeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine hava desteği vermek için gelen ATAK helikopterinden biri, saat 13.01\'de kırıma uğrayıp düştü. Helikopterdeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepede olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda ise Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu, bazı askerler de yaralandı. Çatışmada yaralanan askerler, bölgeden tahliye edilerek Kırıkhan ve Hatay\'daki devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Operasyon bölgesinden alınarak Hatay ve Kırıkhan devlet hastanelerine getirilen şehitlerin cenazeleri de memleketlerine gönderilecek.

BUGÜN 118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ile jetler, gün boyu terör örgütlerine ait mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alıp imha etti. Bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKATIN BAŞINDAN BU YANA 1180 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı ise ayrı ayrı açıklamalarla kırıma uğrayan helikopterde 2, çıkan çatışmada ise 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterle ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, 118\'i bugün olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana toplam 1180 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi.

\"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI

\'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası\'na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan\'dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜ

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

BOMBALANAN BÖLGEDEN YÜKSELEN DUMAN, KİLİS\'TEN DE GÖRÜLDÜ

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile jetler tarafından ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

KONVOY ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Özel komando birliklerini taşıyan askeri konvoy, sınır birliklerine doğru hareket ederken yolda vatandaşlarca alkışlandı. Yolda askeri konvoyu gören çevredekiler, alkışladıkları askerlere moral verdi. Öte yandan Afrin\'deki operasyonda yaralanan bazı askerler Kırıkhan ilçesindeki hastanede tedaviye alındı. Bir kısmı ise Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

FIRTINA OBÜSÜ VE ÇNRA\'LAR İLE AFRİN\'DEKİ YPG HEDEFLERİ VURULDU

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Fırtına Obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar\'lar (ÇNRA) ile Afrin\'deki YPG hedefleri vuruldu.

AFRİN\'DEKİ YPG HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu. YPG hedeflerinin vurulma anı ve sonrasında yükselen duman görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(HATAY)

-Uçağın düştüğü bölgeden görüntü

-Ambulansların görüntüsü

-Askeri araçlardan görüntü

-Bölgedeki helikopter hareketliliği

-detaylar

(HATAY)

Kışladan çıkan özel birliklerin görüntüsü

askeri araçlardan görüntü

detaylar

(HATAY)

-Askeri konvoyun görüntüsü

-Kırıkhan Devlet Hastanesi\'nden görüntü

- Hatay Devlet Hastanesi\'nden görüntü

-Detaylar

(HATAY)

-Atışlardan görüntü

-detaylar

(KİLİS)

- Jetlerin havadan bombalaması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler

(KİLİS) (GECE)

- Sesler

- Bombalanan bölgeler

- İzli roketler

(AZEZ- KİLİS)

-YPG hedeflerinin vurulma anı

-Yükselen dumanlar

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY - KİLİS (DHA)

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İzmir\'e şehit ateşi düştü

Başbakan Yıldırım, şehit Yüzbaşı Karaman\'ın ailesini ziyaret etti

Şehidin ankara\'daki eşine de haber verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın İzmir\'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman\'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi\'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman\'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman\'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman\'ın Ankara\'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesinin yarın İzmir\'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi\'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında, düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın başkentteki eşine de acı haber verildi.

Ankara\'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi\'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Karaman\'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Karaman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.

Şehidin eşi Duygu Karaman\'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİT YÜZBAŞI KARAMAN\'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın İzmir\'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman\'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi\'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman\'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman\'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman\'ın Ankara\'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesinin bugün İzmir\'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi\'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(İZMİR)

- Şehit evinden görüntü

- Mahalledeki kalabalıktan görüntü

- Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerin evden ayrılmasından uzaktan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

(ANKARA)

Görüntü dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Evden görüntü

-Balkona asılan Türk bayrağından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR - ANKARA - (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale\'ye helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı

Acı haber Malatya\'daki eşine de verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut\'un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK\'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale\'nin Çalılıöz Mahallesi\'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi\'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un Malatya\'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut\'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

ACI HABER MALATYA\'DAKİ EŞİNE DE VERİLDİ

Suriye\'nin Afrine kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\' operasyonunda düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un (32), Malatya\'da oturan 4 yıllık evli olduğu eşi Gizem Mut\'a acı haber askerler tarafından verildi.

Malatya\'daki 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'ndan havalanan ATAK tipi helikopterin bugün öğle saatlerinde kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erdem Mut\'un şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından Çilesiz Mahallesi\'nde ikamet eden eşi iki çocuk annesi Gizem Mut\'a verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ikamet ettiği evine dev Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan arkadaşları ikamet ettiği eve geldi.

Görüntü dökümü:

(KIRIKKALE)

-Sokaktan görüntü

-Annesi ve babasının hastaneye kaldırılışı

-Evin önündenki askeri araçlar

-Bayrakların asılması

-Valinin açıklaması

-Detay

(MALATYA)

- Evden görüntüler

- Türk bayrağından detaylar

- Ekiplerden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KIRIKKALE - MALATYA- (DHA)

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Eskişehir\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin şehit haberi Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye verildi.

Uzman çavuş Ege\'nin acı haberi Tatvan\'daki askeri lojmanda kalan eşi Dilek Ege\'ye ve Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye aynı anda verildi.

Eskişehir\'in 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak\'ta oturan anne Gülten Ege evine gelen Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililerden öğrendi. Gülten Ege\'nin kaldığı Nergiz Apartmanı\'nın balkonuna askerler tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bir 112 ambulansı da evin önünde hazır bekletildi.

Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Serdar Ege\'nin babasının yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin anesinin evine gitmekte olan ambulans

-Sivil ve askeri yetkililerin şehidin anesini oturduğu apartmana girişi

-Apartman balkonunana askerlerin Türk Bayrağı asmaları

-Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu\'nun acı haberi ailesine ulaştı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun (26) acı haberi Giresun\'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu\'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: GİRESUN, (DHA)

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Kuzeni gibi şehit oldu

AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz\'in acı haberi, Hatay\'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz\'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz\'in Eskişehir\'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz\'in de 2010\'da İstanbul\'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evinden genel detay görüntüler

- Şehit yakınları taziyeleri kabul ederken

- Askeri görevliler başsağlığı dilerken görüntüler

- Türk bayrağı asılan şehit evi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ ERZİN (Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun\'a şehit ateşi düştü

AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın\'ın acı haberi Samsun\'da yaşayan ailesine ulaştı.

Samsun\'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin\'de devam eden operasyonlarda görev alan bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburu\'nda görevli iken Afrin\'e gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

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-Detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun\'a ikinci şehit ateşi düştü



AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin şehit oldu.

Samsun\'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis\'in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin\'e gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)-

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Gaziantep\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24) acı haberi, Gaziantep\'te oturan ailesine verildi.

Afrin\'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın acı haberi, Gaziantep\'in İstiklal Mahallesi\'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan\'a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2\'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay\'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan\'ın cenazesi, bugün Adıyaman\'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi\'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman\'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, \"Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay\'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit Sarıaslan\'ın fotoğrafları

- Şehidin baba evi

- Taziye çadırı

- Taziyeye gelenler

- Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anamur\'a şehit ateşi düştü



AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş\'un (33) Mersin\'in Anamur İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi\'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş\'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin bugün Anamur\'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Adana\'ya şehit ateşi düştü



AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca\'nın (28) ailesine acı haber ulaştı.

İmamoğlu İlçesi\'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca\'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca\'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca\'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Bayrak asılan şehit evinden genel ve detay görüntüler

- Fenalık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'e 2\'nci şehit haberi geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), şehit oldu. Şehidin İzmir\'de yaşayan ailesine, acı haber ulaştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın şahadet haberini İzmir\'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi\'nde oturan ailesine askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Fatma Akdoğan\'ın yükselen feryatları yürekleri dağladı.Türk Bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın kardeşi Gökhan Akdoğan\'ın (23) da Hakkari\'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve ağabeyinin şahadet haberini alır almaz cenazeye katılmak için İzmir\'e doğru yola çıktığı kaydedildi.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın cenazesinin sabah saatlerinde Çiğli 2\'inci Ana Jet Üssü\'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Baba Zeki Akdoğan\'dan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Başbakan\'dan şehit ailesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak\'ta Bitlis\'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz\'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz\'ün Karşıyaka\'daki evini ziyaret etti. Baba Özer Öz\'e taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından evden çıktığında kendisini bekleyen çocukları sevdi. Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladığı sırada yanına gelerek kendisine Türk bayrağı vermek isteyen Muhammet Arıkan ile birlikte fotoğraf çektirerek, bayrağın kendisinde kalmasını istedi. Arıkan, Başbakan Yıldırım\'ın kendisine \"Bu bayrağı hayatın boyunca sakla\" dediğini söyleyerek, \"Ben de bayrağı hayatım boyunca saklayacağıma söz veriyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Yıldırım\'ın evden çıkması

- Çocukları sevmesi

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yaralanan Turgutlulu asker, memleketine getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız (22), memleketi Manisa\'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kent protokolüyle Yıldız\'ı hastanede ziyaret etti.

Turgutlulu Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından sevk edilen Yıldız, havayoluyla geldiği İzmir\'den, ambulansla Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yıldız\'ı, ailesinin yanı sıra Turgutlu Devlet Hastanesi önünde Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız\'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Özel odada tedavisine devam edilen Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız, \"Ağlamayacağım, vatan sağolsun\" diyerek yaralı oğluna sarıldı. Yıldız\'la bir araya gelen protokol üyeleri, geçmiş olsun isteklerinde bulundu.

VALİDEN ZİYARET

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer deTurgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ı ziyaret etti.Turgutlu\'ya gelen Vali Güvençer\'e hastane ziyaretinde; Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren eşlik etti.

AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ

Vali Güvençer ve beraberindekiler, yaralı Yıldız\'ı kaldığı özel odada ziyaret etti. Yaralı asker Yıldız ile anne Fadime Yıldız ve ağabeyi Hulusi Yıldız\'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Güvençer, \"Duyunca önce çok telaşlandınız. Rabbim size bağışladı. Bütün Türkiye\'nin duası, aklı fikri bu çocuklarda. Onlar hepimizin ortak kahramanları. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaman içinde toparlayacaktır, inşallah. İyileşip, gideceğim diyormuşsun. Şu anda çok ağrı sızın yok. Doktorlar iyi olduğunu söylediler. Devlet olarak sizin yanınızdayız. Bugün Manisa\'ya Başbakanımız da gelecek. Onun haberi yok, söyleyince üzülür, selam söyler. Ben onun adına size geçmiş olsun diliyorum. Sizin de selamınızı söyleyeyim. Başbakanlar, valiler, kaymakamlar sizin sayenizde bu memlekette alnı açık gezebiliyor. Allah sizden razı olsun. İyileşin de sizi evde ziyaret edelim. Oradaki arkadaşlarınla konuşursan bizden selam söyle\" dedi.

Yıldız\'ın durumunu iyi gördüklerini ve çok sevindiklerini dile getiren protokol üyeleri de aileye destek mesajı verdi. Yaralı Yıldız\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Güvençer ve protokol üyeleri, annenin elini öperek hastaneden ayrıldı.

ANNE YILDIZ: \"ALLAH\'IMA ŞÜKÜR SAĞSALİM GELDİ\"

Yaralı uzman çavuşun annesi Fadime Yıldız ise, \"Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Kendisinden haber alamayınca endişelendik. Daha sonra haberini alınca sevindik. Allah\'ıma şükür sağsalim geldi. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağolsun. Türkiye sağ olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Güvençer\'e hastanede karşılama

- Vali Güvençer ve beraberindekilerin yaralı uzman çavuş Talat Yıldız\'a ziyareti

- Vali Güvençer\'in konuşması

- Anne Fadime Yıldız\'ın konuşması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Ereğli\'de \'Mehmetçik\' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktı



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde aynı mahallede oturan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğe bere ve boyunluk ören kadınlar, ilk teslimatını gerçekleştirdi. Hazırlanan boyunluk ve bereler kargo ile Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'na gönderildi.

Ereğli Akarca Mahallesi Ressam Zeki Osman Oral Sokak\'ta oturan ev hanımları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere desteklerini hissettirmek için bere ve boyunluk örmeye başlamıştı. Mahalle sakinlerinden Saliha Karaahmetoğlu, Gülcan Karaahmetoğlu, Mihriye Yavaş, Zübeyde Aruz ve Neşe Yılmaz tarafından ilmik ilmik işlenen örgülerle hazırlanan bereler ve boyunluklardan 40 adedi dün kargo Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'na gönderildi. Bere ve boğazlıkları poşetleyen mahalleli kadınlar, poşetlerin içine \'Karadeniz Ereğlili Annelerinizden Kınalı Kuzularımıza hediyemizdir\' yazısını koydu. Kolinin üzerine Türk bayrağını asan kadınlar, koliyi kargo ile gönderdi. Kadınlar bere ve boyunluk örmeye devam edeceklerini de ifade ettiler.

Saliha Karaahmetoğlu, \"Afrin\'de görev yapan yavrularımız kınalı kuzularımız için ördüğümüz boyunluk ve berelerimizi gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcıları olsun. Allah korusun. Sağ salim inşallah oradan kurtarmak nasip etsin. Anne ve babalarına kavuştursun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahalleli kadınların bereleri poşetlemesi

İçlerine yazıları bırakması

Kolinin üzerine Türk bayrağının asılması

Saliha Karaahmetoğlu ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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