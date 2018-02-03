DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEHİT EŞİNİ 4 AYLIK KIZIYLA UĞURLADI



IRAK\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde, PKK\'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Şık (28), Mersin\'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Halil İbrahim Şık\'ın cenazesi, Hakkari\'de düzenlenen törenin ardından havayolu ile Antalya Gazipaşa Havalimanı’na, oradan da karayoluyla Anamur\'a getirildi. Bekir ve Sıdıka çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, İskele Mahallesi\'ndeki eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine götürülerek helallik alındı. Şehit Şık için Otagar Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Oktay Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILIP AĞLADI

Törende şehidin babası Bekir ile annesi Sıdıka ve eşi Ece Şık gözyaşlarını tutamazken, acılı aileyi yakınları teselli eti. Şehidin 4 aylık kızı Nevra\'nın bir yakınının kucağında babasının tabutuna bakması herkesi duygulandırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna sarılarak öpen eşi Ece Şık\'ı askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Ece Şık, \"Seni çok seviyorum. Ne olur gitme, benden ayrılma\" diyerek ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi Anamur Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Caminin genel görüntüsü

- Şehidin evinin sokağındaki Türk Bayrağı\'nın görüntüsü

- Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe\'nin açıklaması

- Cenaze aracının gelmesi

- Şehidin araç önündeki fotoğrafının görüntüsü

- Cami önündeki kalabalığın görüntüsü

- Askerin şehidin fotoğrafını tutması

- Şehidin fotoğrafı ile çocuğunun yan yana fotoğrafı

- Şehit ailesinin görüntüsü

- Çocuğun dedesinin kucağında durması

- Kalabalığın ve protokolün görüntüsü

- Şehidin eşinin tabutun üzerinde ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Şehit cenazesinin araca konması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL /ANAMUR(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)TELABYAD\'DAKİ SİLAH SESLERİ, AKÇAKALE\'DE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI



ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye\'nin Telabyad kentindeki silah sesleri tedirginliğe neden oldu. Güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentinde dün akşam saatlerinde yoğun silah sesleri duyuldu. Sınır hattındaki Hürriyet Mahallesi\'nden duyulan silah sesleri Akçakale’de tedirginliğe yol açtı. Güvenlik güçleri, Telabyad’daki silah sesleri nedeniyle sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.

Görüntü Dökümü

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- Telabyad gece görünüş

- Gelen silah sesleri

- Akçakale gümrük kapısı

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)SAFRANBOLU\'DA TARİHİ 2 EV KÜL OLDU



KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde 2\'şer katlı tarihi 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde, Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak\'ta bulunan cami imamı Abid Ulu\'nun oturduğu tarihi 2 katlı ahşap evde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Alevleri fark ederek dışarıya çıkan Abid Ulu, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye, dar sokaklar ve hatalı araç parkları nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın\'a ait 2 katlı tarihi eve de sıçradı. Çevredeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları da yüksek yerlere çıkıp söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, \"Can kaybı olmaması sevindirici. Safranbolu\'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Söndürme çalışmaları,

İtfaiye ekiplerinden görüntü,

Çevrede toplananlar,

Kaymakamdan görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BURSA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ\'NDE KORKUTAN YANGIN



BURSA\'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında çıkan yangın endişe yarattı. Dumanların hastaneye yayılması üzerine hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nde dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

15 KİŞİ ÇEVREDEKİ DİĞER HASTANELERE KALDIRILDI

Bursa\'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nin eksi 2\'nci katında bulunan MR odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan ve alevler ile etkileşime giren bazı kimyasallardan yayılan kokudan etkilenen 15 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ, HASTALAR TEKRAR HASTANEYE TAŞINDI

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin eksi ikinci katındaki MR odasında elektrik kontağından çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. Hastane tamamen boşaltıldı. Otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneyi dolduran dumanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 15 kişi başka hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Duman tahliyesinden sonra dışarıda bekletilen hastalar tekrar hastaneye taşındı. Aynı hastanede 2009 yılında kablo tutuşması nedeniyle çıkan yangında 3\'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirmişti.

YANGIN PANOSUNDAKİ ALARM AKTİF HALE GELMİŞ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangın alarmıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"02.02.2018 Cuma günü saat 18.30 sularında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Ana bina eksi 2\'nci katta bulunan görüntüleme merkezindeki MR ünitesi teknik odasında, yangın panosundaki alarm belirlenemeyen bir sebeple aktif hale gelmiştir. Söndürme sistemi devreye girmiş ve olası yangını engellemek üzere otomatik olarak FMF kuru gazı ortama boşaltmıştır Dolayısıyla herhangi bir yangın durumu ya da kablo dumanı oluşmamıştır. Devreye giren yangın alarmı nedeniyle hastanemize gelen itfaiye yangın oluşmadığı için olay yerini kontrol ettikten sonra hastanemizden ayrılmıştır.

Otomatik yangın söndürme sisteminin ortama verdiği kuru gazın kokusunun hastanemiz acil servisine ulaşıp, oluşabilecek olası paniğin önüne geçmek üzere hastanemiz acil servisi boşaltılmıştır. Acil servisimizin kırmızı alanında bulunan hastalar yakındaki hastanelerimize nakledilmiş, diğer acil bölümlerindeki hastalar hastanenin uygun bölümlerine alınmıştır. Yaklaşık yarım saat sonra acil servisteki yangın söndürme sisteminin kuru gazının kokusunun dağılması üzerine hastane acilimiz normal işleyişine geri dönmüştür.

Bu olaydan dolayı herhangi bir hasta ya da çalışanımızda yaralanma, etkilenme vs bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.\"

Görüntü Dökümü

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- Hastane kapısındaki kalabalık

- Hastaneden çıkarılan hastalar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)17 YAŞINDAKİ CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI



KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde F.E. (17), kendisine cinsel ilişki teklif ettiği için bıçaklayıp kaçtığı 54 yaşındaki Abdullah Y.\'nin ölmüş olabileceğini 3 gün sonra emniyete giderek polise anlattı. Abdullah Y., ölü olarak bulunurken, F.E. ise tutuklandı.

Olay, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'nde Abdullah Y.\'ye ait bir villada meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Y., telefonla görüştüğü F.E\'yi evine davet etti. F.E., birlikte alkol aldıktan sonra kendisine bıçak çekip cinsel ilşki teklif eden Abdullah Y. ile kavga etmeye başladı. F.E. elindeki bıçağı alıp Abdullah Y.\'yi bıçaklayarak evden kaçtı. Abdullah Y\'ye ait otomobille Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine giden F.E. otomobilin içinde uyurken yanına polis ekibi geldi. Otomobilin bir yakına ait olduğunu söylediği, polisin sorgulamasında yurttan kaçtığı öğrenilen F.E., Karabük\'te yaşayan ailesine teslim edildi. F.E., yaşadığı olayları 3 gün sonra ailesine sonra da karakola giderek polise anlattı. Polis, Abdullah Y\'yi evinde ölü olarak buldu. Yapılan incelemelerde Abdullah Y\'nin yardım istemek için kanlar içerisinde evin giriş kapısına kadar sürüklenerek gittiği ancak burada öldüğü belirlendi. Vücudunda 2 bıçak darbesine rastlanan Abdullah Y.\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.E.\'nin hırsızlıktan, Abdullah Y.\'nin ise çocuğa cinsel istismardan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cinayet zanlısının adliyeden çıkarılması

-Cinayet zanlısının olay yerinde keşif

-Cinayet zanlısının adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADLİYEYE SEVK EDİLEN 13 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNDEN 9\'U TUTUKLANDI

İZMİR\'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9\'u tutuklandı, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla\'nın kırsal Demircili Mahallesi\'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye\'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9\'u önceki gece saatlerinde tutuklanırken, 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırdakıldı.

Tutuklanan şüpheliler arasında, Yunan adalarından, lüks yatla Türkiye\'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucu sevkiyatının uluslararası bağlantısını sağlayan Arnavutluk uyruklu, \'Dany\' lakaplı A.Ş.\'nin de olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KAYBOLDUĞU SANILAN KADIN EVİNDE ÇIKTI



DÜZCE\'de, nehir kenarına eşi ve çocukları ile giden kadın, eşi ile tartıştıktan sonra otomobilden inerek kayıplara karıştı. Arama kurtarma ekipleri intihar ettiği düşünülen kadını nehir kenarında ararken, çocuklar \'Annemiz kayıp\' diyerek ağladı. 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kadının evde olduğu haberi geldi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, Melen Nehri kenarında meydana geldi. Körpeçler Mahallesi\'nde oturan Ayşegül ve Özgür Güneş çifti 3 çocuklarını da yanlarına alarak 81 BR 128 plakalı otomobilleri ile gezmeye çıktı. Bir süre gezen çift daha sonra Melen Nehri kenarına geldi. Özgür Güneş, eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu otomobilden inen Ayşegül Güneş geri gelmedi. Bunun üzerine araçtan inen Özgür Güneş etrafta eşini aramaya başladı. Eşinin başörtüsünü bulan Özgür Güneş, eşinin intihar ettiğini düşünerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramanın ardından kadına ulaşamayınca, bu kez olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca Ayşegül Güneş\'i aradı. Bu sırada oldukça korkan Güneş çiftinin çocukları \'Annemiz kayıp\' diye ağladı. Çocuklar, 112 Acil ambulansına alındı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ettiği sırada Ayşegül Güneş\'in evde olduğunu bildiren komşuları herkese rahat bir nefes aldırdı.

Ayşegül Güneş ifadesi alınmak üzere Çatana Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmaları

Çocukların ve Özgür Güneş\'in ağlarken görüntüleri

İtfaiye, 112 Acil, jandarma, DAKE, AFAD ve polis ekiplerinin görüntüleri

Polis memurunun kadının evinin önünde bulunduğuna dair telefon konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)İMAM İNTİHAR İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İZLEYENLER İSE İNTERNETTE CANLI YAYIN YAPTI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı 43 yaşındaki M.A. (Mesut Akdağ), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç verince M.A., çatıdan indi. O anları izleyen bazı vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi\'ndeki özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İmam M.A., bir süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açtığını öğrenince, çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede temizlik işçisi olan eşinin tekrar barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfke krizine giren M.A., son kata gidip, çatıya çıktı. Çatıya çıkan M.A.\'yı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A.\'yı önce hastanenin başhekimi ve doktorlar ikna etmeye çalıştı. Doktorlar yaklaşık 30 dakika uğraştı, ancak başarılı olamadı. Polis ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayı izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarından görüntü çekerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis canlı yayın yapanları uyardı. Polisler ve doktorlar tarafından bir süre sonra ikna edilen M.A., ardından çatıdan indirildi. M.A. daha sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Çatıdaki M.A.\'dan görüntü

- Doktorların ve polislerin ikna etmeye çalışması

- İzleyenlerden ve canlı yayın yapanlardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA, DİKİLİ VE BERGAMA\'YI ZİYARET ETTİ



İZMİR\'deki programının ardından Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Dikili ve Bergama ilçelerini ziyaret etti. Türkiye\'nin en büyük domates serasını ziyaret eden Fakıbaba\'ya işletme sahipleri Ahmet Şentürk ve Arzu Şentürk serayı gezdirerek üretim ile ilgili bilgi verdi.

Sera da çalışan kadınlarla da görüşen Fakıbaba kadınların çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, \"Böyle tesisleri gezdikçe gurur duyuyorum. Tamamen yerli sermaye ile kurulan bu devasa tesislerin gerek istihdama, gerekse ekonomiye verdiği katkı azımsanmaz\" dedi.

Bakan Fakıbaba, tesiste yediği akşam yemeğinin ardından Bergama\'ya geçerek muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba burada yaptığı konuşmada, \"Şanlıurfa\'da Belediye Başkanlığı yaptığım sırada hayallerim vardı. Şayet hayaliniz varsa ve çalışırsanız yaparsınız. Ben Şanlıurfa için hayallerimi gerçekleştirdim. Sizlerin de mutlaka hayalleri olsun ve hayallerinizi gerçekleştirmek için daha fazla çalışın\" diye konuştu.

\"İTHAL ETİ SONA ERDİRECEĞİZ\"

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla küçük işletmelere 100 bin liralık kredi vereceklerini söyleyen Fakıbaba, \"Bu krediyi nakit olarak değil 80 bin TL\'lik düve ve 20 bin TL\'lik yem olarak vereceğiz. Bu düvelerden elde edilecek buzağıları da Tarım Bakanlığı olarak alarak yetiştirip Et ve Süt Kurumları aracılığıyla vatandaşa satacağız. Böylelikle ithal eti sona erdireceğiz. Vatandaş yerli eti ucuza alacak. Bu proje 1 veya 2 ay içerisinde start alacak\" dedi.

Muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunlarını da dinleyen Fakıbaba saat 22.30\'da Bergama\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fakıbaba\'nın serayı gezmesinde görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşmasından görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın işçilerle sohbetinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN /BERGAMA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AKŞENER: YÜREĞİN YETİYORSA SEÇİME SOKMA DA GÖREYİM



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Yalova\'ya geldi. Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, \"Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK\'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim\" dedi.

Cumhuriyet Caddesi\'ndeki partisinin il binasının açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i İl Başkanı Ünlem Üstel, ilçe başkanları, partililer ve kalabalık bir grup karşıladı. Yalova\'yı yakından tanıdığını belirten Akşener, kentin yengesi olduğunu dile getirdi. Kayınvalidesinin Termal Gökçedereli olduğunu kaydeden Akşener, \"Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum. Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim\" dedi. Akşener, Yalova\'nın 16 yıldır bir kimlik arayışı içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

\"Yalova\'nın yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova\'sı ile şimdinin Yalova\'sını size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti mi, tarım kenti mi, yoksa turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap, hiçbiridir. Ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova\'ya kafasını çevirenler, acaba Atatürk Yalova için, \'Benim şehrim\' dediği için mi böyle oldu. Bunu da kocaman bir soru olarak sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova\'yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı.\"

Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da değerlendiren Akşener, \"Suriye\'de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat\'ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin\'le ilgili olarak ne burası, koca Yalova\'yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensinö diye konuştu.

Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek, \"Partimiz için \'Kurdurtmayacağız\' dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki \'Seçime sokmayacağız\'. Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK\'yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan\'da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena\'ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim\" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında İl Başkanı Ünlem Üstel ve partililerle de görüşen Akşener, daha sonra Yalova\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Akşener\'in konuşması

- Açılış

- Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)VAN\'DA, MEHMETÇİK VE GÜVENLİK KORUCULARI AFRİN\'E DESTEK İÇİN KAN VERDİ

SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Van\'ın Edremit ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada, Mehmetçik ve Güvenlik korucuları kan verdi.

Edremit Belediyesi tarafından, Mehmetçik ve güvenlik korucuları , Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Şabaniye Mahallesi\'nde bulunan Hacı Ömer Cami ve Erdemkent Eski TOKİ Camide kurulan Kızılay araçları kan topladı. Mehmetçik ve güvenlik korucuları, Türk Kızılayı\'na ait mobil araçta kan bağışında bulundu.

İlçenin Köprüler Mahallesi Korucubaşı Saim Tarhan, Afrin\'deki güvenlik güçlerine destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu emir etmesi durumunda seve seve operasyonda görev yapamaya hazırız.\"dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, belediye olarak başlattıkları kan bağışı kampanyasına mehmetçik ve güvenlik korucularının da destek verdiklerini belirterek, \"Devletimizin ve milletimizin yurt dışında gurur kaynağı olan bir kurumun hem hizmet farkındalığının artırılması, hem de fakir fukaraya, aş, elbise desteğini esirgemeyen Kızılay\'ımızın yurt dışında insanlığa olan desteğinin yurtiçinde de vatandaşımızın her türlü kan ihtiyacını karşılayacak önemli bir hizmet yapıyor. Bu farkındalığın milletimiz tarafından hatırlanması adına Edremit Belediyesi olarak \'Ümmette Kan Desteği\' adı altına bir kan bağışı kampanyası başlattık. Bu kampanya kan bağışı farkındalığını umarım arttırır. Yaptığımız çağrıya İlçe Jandarma Komutanlığımızın da verdikleri destek için teşekkür ederiz.\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Edremit ilçe Jandarma Komutanlığında kan veren asker ve korucular

-Detaylar

-İlçe jadarma komutanlığı bahçesindeki mobil kızılay aracına kan vermek için bekleyen askerler

-Kan veren bir korucu ile röportaj

-Korucubaşı Saim Tarhan ile röportaj

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin kan vermesi

-Kaymakam Çiçekli\'nin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)BİN 500 YILLIK KİLİSE ORTAYA ÇIKARILDI

KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesinde, Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu\'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1\'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8\'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu\'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu. Ortaya çıkarılan mozaiklerin üzeri zarar görmemesi için koruyucu malzemeyle kapatıldı. Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, bölgede incelemede bulundu.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, ortaya çıkan kilisenin Anadolu\'nun en erken kiliselerinden biri olduğunu belirterek, \"Elde ettiğimiz arkeolojik veriler M.S. 5\'inci yüzyılın ortalarını bize işaret etmekte ki bu Anadolu\'daki kilise mimarisine baktığımızda en erken kiliselerden bir tanesini yansıttığını söyleyebiliriz. İlerleyen yıllarda çalışmalarımızı bu noktada devam ettireceğiz. Stiylos Alpius ile ilgili antik kaynaklar Eskipazar\'da ona ait bir erkek ve kız manastırının varlığından bahsediliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da bu manastırların veya kiliselerin varlığını tespit etme ihtimalimiz çok yüksek. Kilise bu anlamda çok önemli bir konuma sahip. Yaklaşık olarak 20 metre uzunluğa sahip. Önemli zemin döşemeleri var. Yeni bulduğumuz mozaiklerde önemli figürler bulduk. Buranın büyük bir antik kent olması milattan sonra 4\'üncü yüzyılda başlıyor. Çünkü burası Stiylos Alpius\'un doğup burada öldükten sonra Hristiyanlık dünyası için çok önem arz ediyor bu kent. Özellikle o dönemde Hristiyanların Amasra limanına gelip yaya bir şekilde Hadrianapolis\'i ziyaret ettikten sonra İstanbul\'a ticaret amaçlı gittiklerini çok iyi biliyoruz\" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çelikbaş kilisenin bulunduğu yerin hac yolu üzerinde bulunduğu söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Burası hac yolu güzergahı yani. Hadrianapolis\'inde bu dönemden itibaren sahip olduğu önemli Hristiyanlık yapıları var. Biz bu yapıları yaklaşık olarak Hadrianapolis\'in çekirdek noktasından 20 kilometre bir genişliğe sahip olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Tabii ki ileride yapacağımız çalışmalarla bunları arkeolojik verilerle de destekleyeceğiz, belgelendirme çalışmaları da yapacağız. Hadrianapolis, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli arkeolojik kenti konumuna sahip. Bunu arkeolojik çalışmalarda antik kaynaklarda bizlere sunmaktadır. Yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında elde ettiğimiz veriler şu anda bizim çekirdek bölgenin, hac merkezinin tam merkez noktasını işaret ediyor. Dolayısıyla manastırlarında Stiylos Alpius\'unda bu çekirdek bölge içerisinde yer alması gerekiyor. İlerleyen yıllarda bunu arkeolojik verilerle destekleyeceğiz\"

Görüntü Dökümü

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-Kazı çalışmalarının drone ile görüntüsü

-Kazı yerinden detay

-Ersin Çelikbaş\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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