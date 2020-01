DHA YURT BÜLTENİ-1

ZEYTİN DALI HAREKATI\' 9\'UNCU GÜNÜNDE; TERÖR MEVZİLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULDU

1)BURSEYA ELE GEÇİRİLDİ

Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, dün saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan ÖSO mensupları, en yüksek noktaya kırmızı flama taktı.

Bu arada Kilis\'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin\'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

TSK: BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR

Genelkurmay Başkanlığı, dün saat 14.30 sularında Burseya Dağı\'nın ele geçirildiğini duyurdu. Bölgenin teröristlerinden temizlenmesine devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

SINIR KAPISINDA \'BURSEYA\' SEVİNCİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki Burseya Dağı\'nın ele geçirilmesinin ardından Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, sevinç gösterisi yaptı. Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler lehine slogan atıp tezahüratlarda bulunan kalabalık, bir süre Burseya Dağı\'nın ele geçirilmesini kutladı.

TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİ AKŞAM DA BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı. Hedef alınan mevziler imha edilirken, atılan roketler Kilis\'te geceyi aydınlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca, dün ele geçirilen Burseye Dağı\'ndaki terör örgütü mevzilerinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda teröristlerin beton bloklarla inşa ettiği gizli tünelleri ve mevzileri yer alıyor.

TSK: 557 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 9\'uncu gününde teröristlere ait 20 hedefin 13 uçakla imha edildiğini, 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekatta 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557\'ye yükseldiği ifade edilerek, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

2)TERÖR MEVZİLERİ F-16 İLE VURULDU

HATAY\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında terör mevzileri, Türk F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu.

Havanın kararmaya başlamasına yakın saatlerde Türk savaş uçakları, hedefteki yerleri bombaladı. Vurulan terör mevzilerinden yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Savaş uçakları, daha sonra sınır bölgesinden ayrıldı.

3)ISPARTA\'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ



ISPARTA\'nın Gelendost İlçesi\'ne bağlı Madenli Köyü\'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi. Yangının ardından itfaiyenin çalışmaları sonrası enkaz altındaki 85 yaşındaki Mehmet Zengin\'in cesedine ulaşılırken, eşi 80 yaşındaki Fadime Zengin\'i ise bulmak için çalışmalar sürüyor.

Madenli Köyü\'nde gece yarısı Mehmet-Fadime Zengin çiftinin yaşadığı evde çıkan yangında ihtiyar karı-koca alevlerin arasında kaldı. Alevleri gören köylüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekipleri ile Jandarma\'ya bildirdi. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, ev tamamen yandı ve çökme meydana geldi. Yangını söndürmek için Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir\'den çok sayıda itfaiye ekibi köye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürülürken enkazdan 85 yaşındaki talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. 80 yaşındaki talihsiz kadına ise ulaşmak için çalışmalar iş makinaları ve itfaiye erleri tarafından devam ediyor. Mehmet Zengin\'in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yangında 3 ev daha zarara gördü. Bu evlerde yaşayan olmaması can kaybını önledi.

YANGINI YERİNDE TAKİP ETTİLER

Öte yandan, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz ile Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de çalışmaları yerinde takip etti.

4)KASAP, DÜKKANDA TARTIŞTIĞI İKİ KARDEŞİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde kasaplık yapan Zeynel Başar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Duran ve Mehmet Taşova kardeşleri tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar\'a(48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova(36) ve kardeşi Mehmet Taşova(33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışma tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Taşova ve Duran Taşova\'nın vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova\'nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova saldırıyı yara almadan atlattı. Haberi duyarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet ve Duran Taşova\'nın cesetleri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

5)GAZİANTEP\'TE BOŞ ARAZİDE BEBEK CESEDİ BULUNDU



GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, boş araziye bırakılan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Çelikhan Caddesi\'ndeki boş arazide oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla boş araziye gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de erkek bebeğin 1 günlük olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Polis, bebeği araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

6)NİŞAN DÖNÜŞÜ KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI



KARABÜK\'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara\'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR\'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük\'te bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara\'ya dönmek üzere yola çıkan Rahman Aksoy (59) idaresindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, Özgür Yılmaz idaresindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Rahman Aksoy ile Zekiye Aksoy (53), Uğur Erorhan (32), Seda Erorhan (30) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Adana\'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu\'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu\'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu\'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu\'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu\'nun cesedi, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

8)BEBEK ARABASINDA YANAN 2 YAŞINDAKİ AHMET\'İN TEDAVİSİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI



ESKİŞEHİR\'de bebek arabasında çıkan yangında alevler arasında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Ahmet Sevinç\'in ameliyat masraflarını karşılanması için kampanya başlatıldı.

Erenköy Mahallesi\'nde 7 ay önce meydana gelen olayda Fatma ve Atilla Sevinç çiftinin çocukları Ahmet\'in içerisinde bulunduğu bebek arabası, çakmakla oynayan Down sendromlu, 13 aşındaki akrabası tarafından tutuşturuldu. Yakınlarının müdahale ettiği yangında, alevler arasında kalıp, yaralanan küçük Ahmet, Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uzun süre kaldığı hastanede 11 ameliyat geçirdikten sonra taburcu edilip evine götürülen Ahmet Sevinç\'in sağlığına kavuşabilmesi için birçok özel amileyat daha geçirmesi gerektiği belirtildi.

Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu, Ahmet Sevinç\'in ameliyat masraflarının karşılanması için kampanya başlattı. Bu amaçla ameliyatları gerçekleştirecek olan Bodrum\'da özel kliniği olan Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile görüşen Platform yetkilileri, 170 bin liraya ihtiyaç olunduğu öğrendi. Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı, Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, 2 yaşındaki Ahmet Sevinç\'i evinde ziyaret etti. Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Atilla Sevinç\'in oğlunun hastane masraflarını karşılayacak gücü olmadığını, bu nedenle kampanya başlattıklarını belirten Volkan Doğan, şöyle konuştu:

\"Ahmet\'in geleceğe daha umutla bakması adına özel ameliyatlar geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte Ahmet\'in tüm hemşerilerimizin yardımına ihtiyacı var. Bizler, ailemizin 3 ayrı ameliyatının birinci ameliyat ücretini işadamlarımız vasıtasıyla bir şekilde temin ettik. Şimdi geriye kalan süreci ve iki ameliyatı planlamak adına da bir takım ihtiyaçlarımız var. Ahmet\'in yaşama tutunmasına ve bundan sonra hayata daha güçlü tutunmasını sağlayacağız. Ahmet şu an gece uyuyamıyor, göz kapakları olmadığı için. Gözleri açık ve dolayısıyla gözlerini kaybetme riski ortada. Yine ellerinden kaynaklı sıkıntılar var ve bileklerinden ellerini kaybetme riski var. Bunu Türkiye\'de yapabilen birkaç hoca var. Bunlardan bir tanesi Bodrum\'daki Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Ailemiz ile birlikte Bodrum\'a gittik. 3 ayrı ameliyat gerektiği söylendi. Hayata tutunması adına bu ameliyatları gerçekleştireceğiz. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Ahmet hepimizin evladı. İnşallah Ahmet\'e hep beraber sahip çıkacağız.\"

Anne Fatma Sevinç de \"Yıllarca bir çocuğumuz olsun diye uğraştık. Allah bize Ahmet\'i verdi. Sonra da bu olay başımıza geldi. Ahmet gece uyuyamıyor. Gözleri açık kalıyor. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan Ahmet\'in sağlığına kavuşabilmesi için yardım istiyorum\" dedi.

Ahmet Sevinç için Ziraat Bankası\'nda açılan TR52000100231084405260 nolu hesaba yardımda bulunulabilineceği belirtildi.

9)HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ



NİĞDE\'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 işçiden İlyas Ünlü, memleketi Konya\'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlama işçilerden Muharrem Alkan ve İlyas Ünlü hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İlyas Ünlü\'nün cenazesi dün memleketi Konya\'nın Karapınar ilçesinde eskiden belde olan İslik Mahallesi\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İslik Mezarlığı\'na defnedildi.

Ölen İlyas Ünlü\'nün daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Niğde Sungurbey Koleji\'nde idari kadroda görev yaptığı, kolej kapatıldıktan sonrada havai fişek fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.

10)ANTALYASPORLU OYUNCULARI TAŞIYAN OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI



DENİZLİ\'de, Antalyaspor\'lu taraftarları taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan taşlı saldırıda yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Olay, dün saat 20:30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Antalyasporlu oyuncuları taşıyan otobüs, Akhisarspor maçı sonrası Antalya\'ya dönerken Denizli şehir merkezindeki kırmızı ışıklarda dururken kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken otobüsün camları kırıldı. Otobüsteki taraftarların ihbarı üzerine gelen polis, otobüse şehir çıkışına kadar Antalyaspor\'lu taraftarlara refakat etti. Öte yandan polis, saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Antalyaspor yöneticilerinin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

EMRE GÜRAL PAYLAŞTI

Antalyasporlu futbolcu Emre Güral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu olaya tepki gösterdi. Emre otobüsün son halini video şeklinde takipçilerine aktarırken; \"Denizli\'de bize yapılana bakar mısınız? Yazık, gerçekten çok yazık\" notunu düştü.

11)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN İSMET İNÖNÜ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ



CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önceki gün Kocaeli\'de yaptığı konuşmalara değinerek eleştiride bulundu. Özel, \"Çıkmış diyor ki, \'Adaları siz kaybettiniz.\' Buradan kendine meydan okuyoruz. Çıkalım Lozanı da, Kurtuluş mücadelesini de, Atatürk\'ü de, Vahdettin\'i de, Abdulhamid\'i de açık açık tartışalım. Açık açık konuşalım. Hodri meydan diyoruz.\" dedi.

CHP Manisa İl Kadın Kolları 13. Olağan Seçimli Kongresi Pazarcılar Odası Konferans Salonu\'nda yapıldı. CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2 yıldır yürüten Zühre Karabulut\'un tek aday olduğu kongreyi, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel\'in yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ile çok sayıda partili izledi.

Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, önceki gün katıldığı Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi\'nde yaptığı açıklamalarını eleştirdi. Özel, \"Dünyanın hiçbir yerinde kurucu babalara ve kadrolara laf edilmez. Amerika\'da kimse çıkıp, Amerika\'nın kurucu kadrolarına ne Cumhuriyetçiler, ne de demokratlar laf etmez. Fransa\'da hiçbir lider ne Cumhuriyetçiler ne karşısındakiler, Almanya\'da hiçbir lider kurucu kadrolarına laf etmezler. Geçmişteki kuruluş değerlerine herkes saygılıdır. Ama bugün geldiğimiz noktada dinin ve kinin sahibi, talimat vermiş yeni bir tarih yazıyor. Cumhuriyet ile Atatürk ile İsmet Paşa ile sorunu olan bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Buna karşı görev hepimizin. Adalar meselesi var. Çıkmış diyor ki, \'Adaları siz kaybettiniz.\' Buradan kendine meydan okuyoruz. Hangi düzeyde istiyorsanız. Cumhurbaşkanıyla yani AK Parti Genel Başkanı\'yla bizim genel başkanımız. AK Parti\'den hangi grup başkanvekili, hangi bakan olursa olsun, milletvekillerimizle milletvekili, il başkanımızla il başkanı, çıkalım Lozanı da, Kurtuluş mücadelesini de, Atatürk\'ü de, Vahdettin\'i de, Abdulhamid\'i de açık açık tartışalım. Açık açık konuşalım. Hodri meydan diyoruz.\"

\"İKİ İNÖNÜ YOK\"

Özel konuşmasında partililere İsmet İnönü hakkında bilgi de vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Cumhuriyet asla ve asla kendinden önceki dönemi reddetmedi, küçümsemedi, lanetleştirmedi, şeytanlaştırmadı. Cumhuriyet, Osmanlı\'nın borcunu devraldı. Yıllarca Düyun-u Umumiye\'de borçlarını ödedi. Kendinden öncekilere laf söylemedi. Ama bugün Abdulhamid\'i, Sultan Abdülhamid Han\'ı anlat anlat ondan sonra git İnönü\'ye laf et. Sanki 2 İnönü var. Yunanistan\'a gidip Lozan\'ı uygulamıyorsunuz. \'Yunanistan\'ta müftümüzü kendimiz seçmemiz lazım\' derken sanki o İnönü, Recep Tayyip Erdoğan\'ın inandığı İnönü. Ama buraya gelip adalar konusunda şeytanlaştırdığı İnönü başka bir İnönü. 2 İnönü yok. Bu ülkenin topraklarını kazanan, savaş meydanlarında kazanıp masa başında tescil ettiren İsmet İnönü bu ülkenin en önemli değerlerinden birisidir. Atatürk\'ün yol arkadaşıdır. Bizimde canımızdır. Ona laf söyleyeninde ellerimiz iki yakasındadır.\"

\"İNÖNÜ\'YE 1 SÖYLENECEKSE, VAHDETTİN\'E 100, ABDÜLHAMİD\'E BİN LAF SÖYLERİZ\"

CHP\'li Özel, İsmet İnönü ile ilgili yapılan eleştirilere de sert bir şekilde cevap vererek, \"Şimdi birisi çıkıp İnönü\'ye laf ediyorsa, \'2. Dünya Savaşı\'na niye girmedi\' demektir. \'O savaşa girmeyip de Türkiye\'yi neden bölük pörçük ettirmedi\' demektir. \'Bir takım hayallerin peşine düşüp de Paris Antlaşması\'na gidipte bu ülkenin topraklarını kaybetmedin\' demektir. Biz burada ne geçmişteki Abdülhamid\'e laf söyleriz ne de işgal zamanındaki tüm olumsuz tavrına rağmen Vahdettin\'e. Laf söylemeye kalkacak olursak, İsmet İnönü\'ye 1 söylenecekse Vahdettin\'e 100, Abdülhamid\'e 1000 söyleriz. Atatük\'e söylenecekse Vahdettin\'e 500 bin, Abdülhamid\'e 5 milyon söylenir. Ama CHP anlayışında geçmişine küfür etmek yoktur. Küfreden namussuzlara da hesap sormak vardır\" diye konuştu.

\"SURİYELİLER\'İN ÜLKESİNE GERİ DÖNMESİ GEREKİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye\'deki Suriyeliler\'in topraklarına geri gönderilmesiyle ilgili sözlerini de eleştiren Özel, şöyle konuştu:

\"Elbetteki gitmeleri gerekir. Ülkelerinde savaşın bitmesi gerekir. O ülkenin yaşanacak bir hale dönüşmesi gerekir. Bütün Suriyeliler\'in kendi istedikleri takdirde kendi memleketlerine gidip vatanlarına kavuşması gerekir. Önce oradaki huzuru boz. Bu kadar Suriyeli\'yi getir. Onları vatandaş yapma üzerinden hesap yap. Hesap tutmayınca da \'Hadi bakalım Suriyeliler\'i geri yollayım\' de. CHP mültecilere karşı değildir. Ancak mülteci yaratan politikalara, başta savaş, iç karışıklık, terör ve mülteci yaratan ayrımcılık yaratan politikalara karşıyız. Buradaki mültecilerimizi kardeşimiz olarak göğsümüze basıyoruz.\"

\"KARABULUT, GÜVEN TAZELEDİ\"

Konuşmaların ardından kongrede il kadın kolları başkanlığı seçimi için delegeler oy kullandı. 302 delege sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut başkan Zühre Karabulut, güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi.

12)ÜSTEĞMEN USTA\'NIN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEKİ SİVİLLERE YARDIM ELİ

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın çatışmada şehit olduğu Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı Köyündeki sivillere, Mehmetçik ve ÖSO mensupları yardım eli uzattı. Türk askerleri ve ÖSO mensupları, teröristlerden arındırılan köydeki Suriyelileri evlerinde ziyaret ederek isteklerini sordu, ardından yiyecek ve meyve dağıttı. Çocuklara da bisküvi ve çikolata veren askerlere, bölgede halkı teşekkür edip harekattan duydukları memnuniyeti ifade etti. Askerlere sarılıp Kürtçe konuşan yaşlı bir kadın, \"Ben ÖSO askerlerinin iyi ve kibar olduklarını, halimizi sorduklarını söylüyordum. Allah ÖSO\'dan razı olsun. İyiki geldiler ve buradalar\" diyerek bölgenin teröristlerden temizlenmesine sevindiğini kaydetti.

13)ULUDAĞ\'DA TELEFERİK KUYRUĞU



KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla tatilci akınına uğradı. Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanırken, teleferiğe binmek isteyenler ise uzun süre sırada bekledi.

Kış ve kayak turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100\'e ulaştı. Bazı tatilciler, pistlerde kayak yaparken, bazıları da kızakla kayarak, tatilin keyfini çıkardı. Güneşli havanın hakim olduğu Uludağ\'da kar kalınlığı, 130 santimetre olarak ölçüldü.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Tatilciler, sömestir tatili ile hafta sonu tatilini Uludağ\'da geçirmek isteyince Bursa- Uludağ yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Uludağ Milli Parkı gişelerinde yüzlerce sürücü, araçlarıyla sıra bekledi. Uludağ yolunun yoğun olduğunu öğrenen bazı kişiler ise kara yoluyla dağa çıkmak yerine teleferikle çıkmayı tercih etti. Binlerce kişi, teleferiğe binebilmek için metrelerce kuyruk bekledi.

14)İŞİTME ENGELLİLER İÇİN İŞARET DİLİNİ ÖĞRENİYORLAR



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla düzenlenen İşaret Dili Kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs eğitmeni Şermin Taşpınar, “Onların zaten kendi aralarında iletişimi var. Biz, onlarla anlaşmak istiyorsak, işaret dilini öğrenmeliyiz diye düşünüyorumö dedi.

Ayvalık’ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu açıldı. Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen kursa katılan 20 kursiyer, eğitmen Şermin Taşpınar’dan işaret dilini öğreniyor. Aralarında anne ve babası işitme engelli olan, küçükken işitme engelli olan ve zaman içinde iyileşen kişilerin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde engelli öğrencilere el sanatları öğreten usta öğretici, engelli bireylere yönelik çalışmalar yapmak için yeni kurulan Kanatsız Melekler Derneği Başkanı, Özel Engelli Merkezi eğitmenlerinin yanı sıra, ev hanımı ve cami müezzini de bulunuyor.

\'BU BİR SORUMLULUKTUR\'

Kursiyerlere, 120 saat süreli verilen kursta birinci seviye eğitim kapsamında, kutlama, tebrik, yakın çevre aile, eğitim, yiyecek ve içecekler, parmak alfabesi öğretiliyor. Kursa katılanlar işitme engelli bireylerin hatırını sorabilecek ve hafif düzeyde iletişim kurabilecek duruma geliyor. Kurs öğretmeni Şermin Taşpınar (28), “Çeşitli konu başlıklarımız var. Başta işitme engelli ile karşılaştığımızda nasıl tanışır, nasıl hal, hatır sorarız konusu var. Üç ay sonunda hafif düzeyde iletişim kurabilecek düzeyde kursumuzu noktalıyoruz. Herkesin işaret dili öğrenmesi gerekiyor. Bu vakit öldürmekten öte bir sorumluluktur. Vicdan sahibi herkesin bunun öğrenmesi gerekiyor ö dedi.

\"İŞARET DİLİ, MİMİKLERDEN, BEDEN DİLİNDEN OLUŞUYOR\"

Eğitimin çok zor olmadığını belirten Taşpınar, “Herkes konuşurken beden dilini, mimiklerini kullanıyor az çok. İşaret dili de mimiklerden tiyatrodan ve beden dilinden oluşuyor. Yani bu işin içine girmeniz yeterli. Herkesi işitme engellilerin dünyasına davet ediyorum. Çünkü işitme engelliler duyan ve konuşulabilen insanlar tarafından anlaşıldıklarını gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar ve siz de bu mutluluktan nasipleniyorsunuzö diye konuştu.

Kursiyerlerden özel eğitim öğretmeni Büşra Altınel, Bir öğretmen olarak tüm branş öğretmenlerinin işaret dilini öğrenmesi gerektiğini söyledi. En küçük kursiyer 9 yaşındaki öğrenci Yiğit Değim ise annesiyle birlikte geldiği kursa merakının arttığını ve artık işaret dilini konuşabildiğini ifade etti. Ev hanımı Mehtap Onbaşı da, daha önce oturdukları mahallede işitme engelli biri olduğunu, bu dili bilmediği için yardım edemediğini söyleyip, \"İşitme engelli vatandaşlarımıza yardım etmek için bu kursa katıldım. Evde boş oturacağıma bir şeyler öğreniyorumö diye konuştu. Öğrenci olan kursiyer Enbiye Sarığlu ise “Dışarıda bir işitme engelli ile karşılaştığımda yardım etmek istiyordum. Nasıl biz sizinle şu an anlaşabiliyorsak onlarda bizi anlayabilir. Herkes işaret dilini öğrenmeliö dedi.

15)GÜREŞEN DEVENİN YIKTIĞI DEMİR KAPI, GÖREVLİYİ YARALADI



ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 12’ncisi yapılan güreşlerde develer Emniyet Müdürlüğü’ne ekip aracı alınması yararına güreşti. Güreş sırasında bir devenin devirdiği demir kapının altında kalan görevli yaralandı.

Kumluca Belediyesi’nin desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ekip aracı alma yararına düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri, Karatepe Stadı’nda yapıldı. Güreşleri Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikler için dua edildi.

‘KALBİMİZ MEHMETÇİKLERİMİZLE BİRLİKTE’

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Biz burada güvenlik güçlerimize ekip aracı kazandırma yararına güreş düzenliyoruz. Mehmetçiklerimiz Afrin’de ülkemizin bekası için operasyon düzenliyor. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. Tek dileğimiz operasyonların geri kalan kısmını şehit vermeden başarıyla tamamlamaktırö dedi.

DAVUL, ZURNA VE MÜZİK ÇALINMADI

Organizasyonda davul, zurna ve müzik çalınmadığını belirten Başkan Çetinkaya, “Bugün örf, adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak için belki eğleniyoruz. Ancak güvenlik kuvvetlerimize araç kazandırmak zorundayızö diye konuştu.

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, etkinliğe katkısı olanlara teşekkür etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle bugün (dün) operasyonun en kritik gününde olduğu ve bu eşik aşıldığı takdirde Afrin ayağının başarıyla tamamlanmış olacağını söylediğini hatırlattı.

100 DEVE GÜREŞTİ

Konuşmaların ardından güreşlere geçildi. Güreş ağalığını sebze ve meyve tüccarı Osman Öcal’ın üstlendiği güreşlerde Ege ve Akdeniz bölgesinden 100 deve, ‘Kaymakamlık Kupası’, ‘İl Emniyet Müdürlüğü Kupası’, ‘Ağalık Kupası’, ‘Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kupası’ ve ‘Komisyoncular Derneği Kupası’ için güreşti.

DEVELER DEMİR KAPIYI YIKTI

‘Çakır Bey’ ile ‘Gümüş Bey’ adlı develerin güreşi esnasında kaçan bir deve güreş sahasının etrafındaki tel örgüde bulunan demir kapıya çarptı. Devrilen demir kapının altında kalan görevli Özkan Garip (44) yaralandı. İlk müdahalesi sahada yapılan Özkan Garip daha sonra ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

16)BURHANİYE’DE DEVE GÜREŞLERİ YAPILDI



BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 14’üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında düzenlenen ve tahminen 900 yıllık bir geleneğin devamı olan deve güreşleri büyük bir heyecana sahne oldu. Önceki gün güzellik yarışmasında boy gösteren 160 deve, dün de kıran kırana güreşti.

Burhaniye Belediyesi’nin düzenlediği 14’üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ilçede iki gün renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Önceki gün gelin gibi süslenerek düzenlenen güzellik yarışmasında boy gösteren develer, dün de arenada kıran kırana güreş yaptı.

Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran ve AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde, büyük coşku yaşandı. Bazı develer kıran kırana güreşirken, bazı develer ise arenaya çıkmak istemedi. Arenanın çevresini piknik alanına çeviren vatandaşlar, güneşli havada eğlenceli bir gün yaşadı.

Sunucu Emrecan Mayacı’nın saha içinde yaptığı milli ve manevi değerleri öne çıkaran konuşması izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Güreşlere 160 deve katılırken, Ege ve Marmara’nın yanı sıra Antalya yöresinden de izleyiciler güreşleri izledi. Kupa güreşi yapan develerin ödüllerini, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün hava çok güzel. Katılım çok güzel. Dün develerin güzellik yarışmasını yaptık. Bugün de güçleri ile yarışıyorlar.Güreşlerin, kütür etkinlikleri kapsamında yararlı olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

Devecilere kupalarını veren Belediye Başkanı Necdet Uysal da, \"Yörede 900 yıldır bu gelenek devam etmektedir. Şu anda Antalya’ya kadar geniş bir bölgeden katılımcılar var. Bugün hava güzel. Yaklaşık 10 bin kişi güreş izliyor. Geçen yılda ilgi fazlaydı. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. İnşallah, her şey daha güzel olacak ülkemiz adına. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan da, festivalin çok renkli geçtiğini ve160 devenin kıran kırana güreştiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür etti.

17)ZONGULDAK\'TA ASKER ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde vatani görevini yapmaya gidecek gençler, dualarla askere uğurlandı.

Ereğli Belediyesi ve Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından Ereğli Belediyesi\'nin düğün salonunda gerçekleştirilen törene 98/1 tertip asker adayı 390 genç ve ailelerinin yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Murat Türker, Askerlik Şube Başkanı Jandarma Üsteğmen Bahri Yalçınkaya, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından programda ilk konuşmayı 98/1 tertip asker adayları adına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan ve tertipleri ile askere gidecek olan Özgür Coşkun yaptı. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gideceklerini belirten Özgür Coşkun, \"Bugün şahsımın da dahil olduğu vatani görevini yapmak için can atan kardeşlerimizi uğurlamak için toplanmış olduğumuz bu salonda söylemek isterim ki gerek Afrin\'de, gerekse de ülke sınırları içerisinde devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza karşı yapılan tüm hain girişimleri bozmak için gerekirse canımızı ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerekirse her Türk askerinin ve her Türk vatandaşının şehit olmaya hazır olduğunu söyleyerek, \"Bugün buradan sizleri inşallah uğurlayacağız. 98/1 tertip gençlerimizi cepheye, askerliğe kışlalara göndereceğiz. Hiç şüphe yok ki asker ocağı hepimizin bildiği üzere Peygamber ocağıdır. Oraya giden insanlar o kutsal ocakta asker olur, Mehmetçik olur. İşte sizlerde oraya gidecek ve Mehmetçik olacaksınız. Vatanımızın birlik ve beraberliği için, bütünlüğü için her türlü kutsal değerimiz için, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sizler gerekirse çok aziz bildiğimiz canınızı kanınızı verecek ve şehit olacaksınız\" diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, \"Bizler bir aileyiz. Bizim milletimizden başka hiçbir millet yoktur ki kına yakarak davullarla, düğünlerle askerleri yolculuyan hiçbir millet yoktur. Vatan, millet, bayrak sevgisi sevgilerin en güzeli, en kutsalıdır. Bugün artık sizler askere gidiyorsunuz. İnşallah askerliğinizi hayırlısı ile bitirip hayırlısı ile tezkerenizi alırsınız\" dedi.

Törende, askeri malzemelerin olduğu çantalar asker adaylarına teslim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona ererken, asker adayları davul ve zurna eşliğinde aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.

