DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TSK\'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI: 2 ŞEHİT 11 YARALI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye yönelik düzenenlen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 447\'ye çıktığı belirtildi. TSK, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklama yaptı. 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, dünkü operasyonlarda 53 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \"Zeytin Dalı Harekâtı\" başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.

\"Zeytin Dalı Harekâtı\" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.

\"Zeytin Dalı Harekâtı\" planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber: Ankara (DHA)

2)MUT\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen piyade 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş\'ün memleketi Mersin\'in Mut ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki baba evine gelen askeri hayat acı haberi, baba Mükremin Gümüş\'e verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalık geçiren baba Mükremin Gümüş\'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Gümüş, oğlunun kendisini en son perşembe günü telefonla aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi.

BEBEK BEKLİYORLARDI

Anne Münevver Gümüş ise oğlunun şahadet haberini şehidin 6 aylık hamile eşi Hanife Gümüş ile birlikte Kayseri\'de aldı. Geçen dünyaevine giren Şehit Ali Gümüş ile Hanife Gümüş\'ün yakın bir zamanda bebek bekledikleri öğrenildi. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. 3 erkek kardeşin ortancası olduğu belirtilen şehidin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri\'den Afrin\'e gönderilen komando timinde yer aldığı bildirildi. Şehidin cenazesi, bugün yapılacak tören ile memleketi Mut\'ta toprağa verilecek.

3)REYHANLI\'YA ROKET ATILDI: 4 HAFİF YARALI

SURİYE topraklarından PKK/YPG\'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Çarşı Camii\'nin arkasındaki bir eve isabet etti. Roket patlamazken, 1\'i çocuk, 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha uzmanları da infilak etmeyen roketle ilgili önlem aldı.

4)KİLİS KENT MERKEZİNDE GECE TOP ATIŞI SESLERİ DUYULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye sınırının diğer tarafında PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik yaptığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' devam ederken, Kilis kent merkezinde bu gece Türk topçsunun atışlarının sesleri duyuldu. Yine sınırın diğer tarafını hedef alan atışların sesleri rahatlıkla duyulurken, aynı anlarda şehir içinde hareket halinde olan ve caddede ilerleyen askeri bir konvoy da dikkat çekti.

5)ORGENERAL AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Kilis\'teki temaslarının ardından Hatay\'a geçti,. Orgeneral Akar, buradaki sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi\'ne geçerek, Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

6)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUVACIK İLÇESİ\'NDE HALKA HİTAP ETTİ

\'KEFENİMİZLE BERABER BU YOLDAYIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nu ziyaretinin ardından Yuvacık Meydanı\'nda Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsün üzerinden vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, \"Hatırlarsanız yola çıkarken bir şey demiştik. Ne demiştik, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken ne dedik? Kefenimizle beraber bu yoldayız. Ta ki bu can bu tende oldukça, biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin içerisinde olacağız. Bu nedir? Millete efendilik değildir. Bu sadece halkımıza hizmettir. Biz şuna inanıyoruz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır\" dedi.

\'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Biz bu yolda yolumuza devam ederken, önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da işte sabah aldım netice, 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı. Bunu Mehmedim yaptı. Bunu ÖSO\'lar yaptı. Hani o bu CHP\'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya. Hani o terörist diye ifade ettiği ÖSO\'lar var ya. Ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO\'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı, şimdi kim bilir 400\'ün üzerindedir. Ne 500\'ü, bunların kökünü kazıyacağız, kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp da oradan Hatay, Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa, Akçakale\'ye buralara oradan havan atacaksın ha. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Kökünü kazıyacağız hem içeride, hem dışarıda. Bu yolda yorulmak yok\" Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle İstanbul\'a gitti.

7)DENİZLİ-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DENİZLİ\'DE KONUŞTU

** BAKAN SOYLU: AZEZ\'DE, CERABLUS\'TA, MAREL\'DE KAYMAKAMIMIZ VAR

** BAKAN SOYLU, ŞEHİDİN BABASINI ZİYARET ETTİ

DENİZLİ\'de AK Parti\'nin Merkezefendi İlçe Kongresi\'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, dünyanın en meşru harekatını yaptıklarını belirterek, \"Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez\'de, Cerablus\'ta, Marel\'de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var\" dedi.

AK Parti Denizli Merkezefendi İlçe Başkanlığı Kongresi EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Kongreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Kongrede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili şöyle konuştu:

\"Bugün evlatlarımız büyük mücadele veriyorlar, inşallah oralar sulha kavuşacak. 3,5 milyon misafirimiz de kendi topraklarıyla huzur içerisinde buluşacaklardır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır. Suriye\'de 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturduk. 3.5 milyon Suriyeli bugün Türkiye\'dedir ve biz millet olarak misafirlerimizi başımızın üstüne taç ettik. Cerablus\'ta, Marel\'de, Azez\'de, El-Bab\'da, 2 bin kilometrelik sınırda oluşturduğumuz huzur ile biz büyük bir milletiz. Biz onlara benzemeyiz. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Azez\'de, Cerablus\'ta, Marel\'de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz. Biz büyük bir milletiz.\"

\'DÜNYANIN EN MEŞRU HAREKATINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\'

Türkiye\'nin menfaat hesabı yapmadan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, komşusunu da unutmadığını belirten Bakan Soylu, \"Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. İfade etmek istiyorum ki, her birisi seslerini kestiler. Bugün Amerika orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD\'ye, PKK\'ya sahip çıkıyor, 5 bin tır silah gönderiyor, yüzlerce kargo uçağıyla birlikte orada o bölgenin kaos içerisine girmesine zemin hazırlıyor\" dedi.

BAKAN SOYLU, TABİPLER BİRLİĞİ\'NE DE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği\'nin Afrin konusundaki açıklamalarına sert tepki göstererek, \"Türk Tabipler Birliği\'nin bu anlayışını duyduğumuzda, bu anlayışını okuduğumuzda ve hissettiğimizde içimiz içimizi yiyor. \'Acaba bunlar bu memlekete mensup mu\' diye soruyoruz. Siyaset, bakanlıklar biter ama bilmenizi isterim ki, hayatınızın en önemli, en onurlu işi bu memleketin, bu milletin mensubu olmaktır ve bu millete dahil olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta, barıştayken bir terör örgütü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır ve cibilliyetsizliktir. Biz de gelecek nesillere bir ülkeye nasıl ihanet edilir, diye göstermek istediğimizde, bir millet arkasından nasıl hançerlenir diye göstermek istediğimizde, gösterebileceğimiz örneklerinde olduğunu bugünleri hep birlikte yaşıyoruz. Yazıklar olsun! Bu ülke sizi okuttu. Yazıklar olsun, bu millet dişinden tırnağından arttırdı, biriktirdi. Kimisi kara sabanı ile kimisi tarlasında kimisi direksiyonun başında vergi vererek bu okulları imar ettiler.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: BAŞI DİK VE ALNI AÇIK BİR TÜRKİYE OLACAK

Kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye\'nin ihracat rakamlarına değindi. Milletin menfaatinin peşinde olduklarını ifade eden Zeybekci, yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye\'nin başı dik alnı açık bir şekilde duruş sergilediğini söyledi. Zeybekci, Türkiye\'nin 2017 yılı büyüme rakamlarının 5 defa revize edildiğini ihracatta da rekorlar kırıldığını belirterek, \"Türkiye şu an itibariyle artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor, 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibarıyla artık 150\'li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 160\'lı rakamlarla konuşacak. Başı dik ve alnı açık bir Türkiye olacak\" dedi.

Davos\'ta katıldığı toplantıda mültecilerle ilgili konuya da değindiğini belirten Zeybekci, \"Biri, biz 17 bin tane aldık. Öteki, 60 bin tane alacağız, öteki bilmem ne yapacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söz aldım. Türkiye olarak 3 milyon 300 bin Suriyeli kardeşimizi Allah\'ın izniyle onlar geri dönene kadar misafir ediyoruz. Asıl amaç mülteci almak değil, onlar neden mülteci olmuşlar, onu ortadan kaldırmak lazım. Orada zulmü bitirmek lazım. Senin haddine mi, Türkiye\'nin Suriye\'ye girdiğinde ne kadar kalacağını söylemek. Gerektiği kadar kalacağız. Orada Türkiye\'ye saldıran, çevreleyen, Türkiye\'yi kuşatmaya çalıştığınız terörün kökünü kazıyana kadar Allah\'ın izniyle oradayız, orada kalacağız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim en büyük amacımız Suriye\'nin toprak bütünlüğü. Onların amacı Suriye\'yi dörde bölmek. Bizim en büyük amacımız Irak\'ın toprak bütünlüğü. Onların amacı Irak\'ı üçe bölmek. Buna müsaade etmeyeceğizö dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli ziyaretleri kapsamında Vali Hasan Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı da ziyaret etti. Bakan Soylu, daha sonra Bitlis\'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay çavuş Hilmi Öz\'ün babası Özer Öz\'ü Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi\'ndeki evinde ziyaret etti. Baba Öz\'e başsağlığı dileklerini ileten Soylu, baba Öz ile bir süre sohbet etti. İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Zeybekci daha sonra bir otelde düzenlenen düğün törenine katıldı. İki bakan düğünde eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören\'in oğlunun nikah şahitliği yaptı.

8)ZEYTİN DALI\'NA İLK İNCİR EKONOMİ KULÜBÜ\'NDEN

EKONOMİ Kulübü Aydın Şubesi, Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için başlatılan kampanyaya destek vererek 600 paket incir gönderdi.

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi, AYTO tarafından başlatılan, Afrin\'e yönelik harekatta görev yapan Mehmetçiklere kuru incir gönderme kampanyasına ilk desteği veren kuruluş oldu. Mehmetçik için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirten Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, \"TSK\'nın 20 Ocak Cumartesi günü başlatmış olduğu sınır ötesi \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlerimize verilmek üzere incir gönderiyoruz. Onlara dualarımızla birlikte, Aydın Ticaret Odası öncülüğünde yapılan bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak Aydın\'dan destek veriyoruz. Mehmetçiğe yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda başarılar ve zaferler diliyoruz. Bir tek Mehmetçiğimizin ayağına bir taş dahi değmesini istemiyoruz. Bunun için dua ederken, gönlümüzün onlarla olduğunu göstermek amacıyla, Aydın\'ın yöresel ürünü olan incirimizi onlara moral ve şifa olsun diye gönderiyoruz. İnşallah Türk ordusu yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda en kısa sürede sonuca ulaşır. Şehit vermeden daha fazla kayıplarımız olmadan kısa sürede zafere ulaşır. Ekonomi Kulübü her zaman vatanın birlik ve bütünlüğünden yana olduğunu göstermiştir. AYTO\'nun yürütmüş olduğu bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak 600 paket incirle katılım sağlıyoruz. Bölgedeki askerlerimize ulaştırılmak üzere AYTO\'ya teslim edeceğiz\" dedi.

9)DİYARBAKIR VALİLİĞİ BİNASI YAKINLARINDAKİ PATLAMA PANİK YARATTI

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binasının arkasındaki sokakta, çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki valilik binasının arkasından geçen Hintli Baba Sokak\'ta dün saat 18.00 sıralarında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, sokak, vatandaş ve araçların giriş-çıkışına kapatılarak önlem alındı. İkinci bir patlama ihtimaline karşı polis, bölgedeki diğer çöp konteynerinde araştırma yaptı. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bu arada patlama anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte sokaktaki vatandaşların kaçıştıkları görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI PATLAYICI

Diyarbakır\'da valilik binasının arkasındaki sokakta meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde yapılan incelemede parçalanmış piknik tüpü bulundu. Polis, patlamaya piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesiminde valilik binası civarında bulunan çöp konteyneri içerisinde patlama meydana gelmiştir. Konuyla ilgili olarak olay yeri güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk incelemede; patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Olay nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile şehrimizin huzurunu bozmaya dönük bu patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır.\"

10)POLİS KARAKOLU YAKININDAKİ ECZANENİN ÖNÜNDE PATLAMA



ADANA\'da kimliği belirsiz kişiler, polis karakolu yakınındaki bir eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası ve havai fişek, kısa süreli paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Karakolu\'nun yakınındaki bir nöbetçi eczanenin önüne, kimliği belirsiz kişilerce ses bombası ve havai fişek atıldı. Ses bombası ve havai fişeğin patlamasıyla eczanenin camları kırıldı. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, eczane çalışanları \'Eylem dolayısıyla kapattık\' yazısı asıp, işyerini kapattı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Büyük bir gürültü çıkartan patlamanın ardından olay yerine Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçış istikametlerini belirleyen ekipler, bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, bölgede yaptığı çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma, çok yönlü olarak sürüyor.

Minibüsle otomobil çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı (EK)

11)YAN YANA GÖMÜLDÜ

İZMİR\'İN Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer\'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra memleketleri Ödemiş\'in Türkmen Mahallesi\'ne getirildi. Evinin önünden helallik alınan ikiz kardeşler, Köseler Mahallesi Camii\'nde kılınan ikindi namazından sonra Köseler Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi. İkizlerin babası Mehmet, annesi Ömürşen, ağabeyi Murat, kardeşi Ersen Gencer ile diğer yakınları ve arkadaşları taziyeleri kabul etti.

İKİSİ DE YENİ EVLENMİŞ

Ölenlerin ağabeyi Murat Gencer, ikiz kardeşlerinin hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, \"Allah beraber yarattı, beraber aldı. Okula beraber gittiler, askere beraber gittiler. İkisi de evliydi. Yeni evlendiler. Daha 1 yıl olmadı. Süt ürünleri üzerine ortak olarak yeni işyeri açtılar. Dün gece, İzmir\'den mal almış, geliyorlardı\" dedi.

Cenaze evine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, \"Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz, Allah sabır versin\" diyerek aileye başsağlığı diledi.

Kenan ve Ferhat Gencer ile aynı minibüste bulunan, kazada hafif yaralanan, tedavisi sonrası taburcu olan Hakan Çarpan (22) da cenaze evine gelerek aileye destek verdi. Başından yaralanan Hakan Çarpan, olay anını ve kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, (YENİDEN)

12)ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

NİĞDE\'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlama sesinden ve dumandan etkilenen çok sayıda işçiye ise ayakta müdahale edildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında dün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 55 kişinin çalıştığı fabrikanın kimyasal işlem yapılan bölümünde meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, Muharrem Alkan (33)ve aynı yaştaki İlyas Ünlü yaşamını yitirdi. Patlama sesinden ve ardından ortaya çıkan dumandan etkilenen işçiler ise ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilere ayakta müdahale edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bor Kaymakamlığı ve Niğde Valiliği\'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri, olayla ilgili isimleri açıklanmayan fabrika sahibi ve oğlu ile fabrikanın sorumlu müdürü ve iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı.

13)SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI AKRABASINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ



İZMİT\'te, B.D. sokak ortasında tartıştığı akrabası Sinan Deniz\'i (41) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak\'ta meydana geldi. B.D. ile akrabası olduğu öğrenilen Sinan Deniz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.D. yanında bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş ederek Sinan Deniz\'i başından vurdu. B.D. olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibi Sinan Deniz\'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışma yaptığı sırada, Sinan Deniz\'in yakınları olayın yaşandığı yere girmek istedi. İnceleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle polisin izin vermediği öfkeli kalabalık olay yerindeki polis ekiplerine saldırdı. Polis, öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kalırken, arbede sırasında bir polis aldığı darbe ile başından hafif yaralandı. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, Çevik Kuvvet ekipleri takviye olarak olay yerine geldi. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Sinan Deniz\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan B.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14)TECAVÜZ MAĞDURU GENÇ KIZ: HAYALLERİMİ YIKTILAR

MARDİN\'de sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B.\'ye tecavüz ettiği öne sürülen özel harekat polisi B.K. hakkında \'Nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan B.K. ve polis arkadaşlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren M.B., can güvenliğinin olmadığını öne sürüp kenti terk etti. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kız, \"Hayallerim yıkıldı. Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var \" dedi.

İddianameye göre; Mardin\'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası M.B., B.K.\'dan kendisini eve bırakmasını istedi. Genç kızı bir süre gezdiren B.K., bir arkadaşını da çağırıp M.B.\'yi eve gitmeye ikna etti. Polis memuru B.K., iki arkadaşı ve M.B. eve gidip, bir süre alkol aldı. B.K., M.B.\'yi daha fazla alkol almaya teşvik edip, sarhoş olmasını sağladı. B.K. daha sonra üniformasını gösterme bahanesiyle aşırı alkollü M.B.\'yi odasına götürüp tecavüz etti.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, İKİNCİ KEZ TECAVÜZ ETTİ

Olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.\'nın konuşma isteği üzerine alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez tecavüz etti. B.K.\'nın elinden kurtulan genç kız, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Mağdurun ifade değiştirmesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan B.K., M.B.\'nin rızası ile seviştiklerini söyledi. Olaydan bir gün sonra Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilen M.B\'nin kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edilirken, bulguların tecavüz ile uyumlu olduğu belirtildi.

YARALI MAĞDURA \'DARP İZİ YOK\' RAPORU

Soruşturma dosyasında, olay gecesi mağdura kaldırıldığı hastanede \'Darp izi yoktur\' raporu verildiği ortaya çıkarken, hastaneye yazı yazan savcı, raporun neye göre düzenlendiğini sordu. Mardin Devlet Hastanesi\'ne gönderilen yazıda, \"Adli Tıp\'ta yapılan muayenede; vücudunun değişik yerlerinde morarma ve yaygın hassasiyet olması nedeniyle, çelişkinin neden kaynaklandığına dair kati rapor\" istendi.

SAVCI 3 KEZ TUTUKLANMASINI İSTEDİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Bu arada, Mardin Emniyet Müdürlüğü\'ne yazı yazan savcılık, genç kızın ifadesini değiştirmek için baskı yaptıkları iddia edilen polis V.Y. ve Komiser H.Y.\'nin \'Suç delilini gizleme veya değiştirme\' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Şüpheli polis B.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski tarihli olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.\'nın serbest bırakılmasına itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi. İtirazın reddedilmesi üzerine dosya 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderildi. 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle savcılığın itirazının reddine karar verdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık B.K. hakkında \'Nitelikli cinsel istismar\" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK

Tutuksuz sanık B.K.\'nın yargılanmasına Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. İlk ifadesinde ilişkiye girmediklerini söyleyen sanık B.K., mahkemedeki ifadesinde ise, \"Rızası ile cinsel ilişkiye girdik. Işığı açıp yatağa baktığımda kan gördüm. Para vermemi istedi. O an tuzak kurduğunu anladım. İfade vermekten utandığımdan yalan söyledim\" dedi.

POLİSLERDEN TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Duruşmadaki ifadesinde emniyette baskı altında ifade verdiğini söyleyen M.B., \"Bana 2 kez tecavüz etti. Silahı çıkarıp dirseğime vurdu. Direncimi tamamen yitirdim. Evden çıktığımda yanıma gelip, \'Polisim bana birşey olmaz, sana olur\' dedi. Arkadaşları doğruyu söylememem için baskı yaptı. Arkadaşları ve H. komiserin baskısından korkup yalan söyledim. Olay sırasında camdan aşağı atlamak istedim\" diye konuştu.

M.B. duruşmada ifade verdiği sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Sinir krizi geçiren M.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahkeme genç kızın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle duruşmayı erteledi.

BAKANLIK: TANIKLARI BASKI ALTINA ALIYOR, TUTUKLANSIN

Son celsede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

KORKUDAN YAŞADIĞI ŞEHRİ TERK ETTİ

Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan, psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın ve arkadaşlarının baskı ve tehditleri karşısında başka şehre taşındı. M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

M.B., \"Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kar kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur.\"

15)POLİS, KENDİSİNİ SAVCI OLARAK TANITIP İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

KARABÜK\'te, evden uzaklaştırma cezası olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan A.K. (48), kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edildi.

İnönü Caddesi\'ndeki 8 katlı Belediye İş Merkezi\'nin çatısına yangın merdivenlerinden çıkarak aşağıya sarkan kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açıp önlem aldı. Polis ekipleri de, evden uzaklaştırma cezası bulunduğu için ikiz çocuklarını göremediğini söyleyen A.K.\'yi ikna etmeye çalıştı. Caddede ve üst geçitte toplanan çok sayıda meraklı vatandaş yaşananları izlerken, bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. A.K., gazetecilere açıklama yapacağını söylemesi üzerine bir gazeteci çatıya çıktı. Açıklama yapmaktan vazgeçen A.K., bu kez de evden uzaklaştırma kararının düzeltilmesi için olay yerine savcı istedi.

Kendisini ikna etmeye çalışan polis, çatıya çıkan sivil polise, \"Savcım buyurun. Suçu yokken evden uzaklaştırma cezası vermişler. Bunu iptal ettirebilir miyiz?\" diye sordu. Sivil polis de, \"O kararı ben verdim. Tamam iptal ettirelim. Bana yanlış anlattılar olayı, sen gel ben gerekeni yapacağım. Muhtar olayı yanlış anlattı, sen gel. Ne yapayım ben, bana yanlış anlattılar. Ben olayı bilmiyorum. Gel anlat dinleyelim. Koskoca savcı senin ayağına gelmiş\" dedi.

A.K., bunun üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildikten sonra baygınlık geçiren A.K., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

16)ÇÖPLÜK ALANDA YANGIN

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çöplükte gaz sıkışması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının ardından söndürme çalışması başlatıldı. Alev gözükmemesine rağmen çöplüğün çevresini dumanların kapladığı yangına, 2 iş makinesi müdahale etti. Ekipler, zaman zaman duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme için başlatılan çalışmalar sürüyor.

17)HAKKINDA \'ÖLDÜ\' SÖYLENTİSİ YAYILAN MUHTAR, TEPKİSİNİ MEZARA GİREREK GÖSTERDİ

ADIYAMAN\'da, sosyal medyada kalp krizi geçirip öldüğü haberleri yayılan Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, paylaşımlara, dün mezara girerek tepki gösterdi, yaşadığını söyledi.

Sosyal medyada muhtar Mahmut Göksu\'nun fotoğrafıyla birlikte \"Adıyaman\'ımızın sevilen simalarından Eskisaray Mahalle Muhtarı neşe dolu güzel insan Mahmut Göksu az önce geçirdiği vahim kalp krizinden dolayı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın öğle namazına müteakiben Yeni Mezarlık caminde defnedilecektir\" notu paylaşıldı. Bunun üzerine birçok kişi taziye mesajları paylaşırken, ismini açıklamayan bir kişi de Organize Sanayi Bölgesi\'nde muhtar Göksu için yemek dağıttı. Haberi alan yakınları da Mahmut Göksu\'yu arayarak yaşadığını teyit etmeye çalıştı. Muhtar Mahmut Göksu ise, yayılan paylaşımlardan bıktığını söyleyip tepkisi mezara girerek gösterdi. Yeni Mezarlıkta mezara giren Mahmut Göksu, \"Geçen gün bir haber yapmışlar kalp krizi diye vefat etmiş. Tabi bu arada telefonlarım susmadı. Sağ olsun dostlar aradılar, sesimi duyunca tabi çok sevindiler. Ne yapalım adamın biri muziplik yapmış öldürmüş bizi ama yaşıyoruz, hayattayız, herkesi seviyoruz. Mahallemize hizmete devam diyoruz. Adıyaman\'da geçmiş günlerde böyle şakalar yapılırdı. Beni ölmeden öldürmeye çalışıyorlar\" dedi.



18)AYDIN\'DA GEZİCİ KÜTÜPHANE AÇILDI

AYDIN Valiliği\'nce İl Halk Kütüphanesinde engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Engelli İnternet Erişim Merkezinin tanıtımı yapıldı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyan gezici kütüphane törenle hizmete alındı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, önce Atilla Koç Gezici Kütüphanesi\'ni açtı, sonra bedensel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için İl Halk Kütüphanesindeki \'çipli şapka\' uygulamasını başlattı. Açılışta konuşan Vali Köşger, \"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il halk kütüphanesine ait gezici kütüphanemiz var. Bu küphane, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyor. Burada 1980 tane kitap var. Burada internet bağlantısı da yapılabiliyor. Yapılan çalışmaların çıktılarını yapabilecek bir altyapıda oluşturulmuş. Buradan diğer kütüphanelerede üye olunabiliniyor. Aydın\'ın kültürüne ve eğitimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm ilçelerimize istenildiği zaman hizmet verebilecek\" dedi.

İLK DENEMEYİ ENGELLİLER YAPTI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, görme engelliler için 1 sesli okuma makinesi, 1 klavye, 1 yazıcı, 26 kitap, 15 sesli kitap ve 7 sesli dergi, bedensel engelliler için çipli şapkayla bilgisayarın hizmete girdiğini de söyledi. Özellikle çipli şapkanın önemli bir adım olduğunu aktaran Köşger, engellilerin, maus özelliği gören şapkayı takarak kafasını hareket ettirdiğinde ucundaki çip sayesinde bilgisayardaki işlerini rahatlıkla yerine getirebileceğini anlattı.

Açılışa katılan Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen de engellilere yönelik bir istekte bulundukları zaman Valiliğin hemen devreye girerek kendilerine yardımcı olduğunu belirterek Köşger\'e teşekkür etti.

19)BARIŞ MANÇO\'YU ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, ünlü şarkıcı Barış Manço ölümünün 19\'uncu yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Ortakent Yahşi Mahallesi\'nde bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikle, 19 yıl önce vefat eden sevilen sanatçı Barış Manço sevenleri tarafından anıldı. Etkinlikte Manço\'nun kuzeni Ömer Yüzbaşıgil, kuzeninin sevilen şarkılarını seslendirdi. Manço\'yu anmak için düzenlenen geceye katılanlar da unutulmaz şarkılar eşliğinde güzel bir gece geçirdi. Yüzbaşıgil, sahneye Barış Manço\'nun unutulmaz şarkısı \'Kol Düğmeleri\' ile çıktı. Daha sonra \'Can Bedenden Çıkmayınca\' gibi sevilen şarkıları seslendiren Yüzbaşıgil, \"Öldüğünden bu yana her yıl İstanbul\'da anma geceleri yapıyorduk. Bu yıl da Bodrum\'da böyle bir gece yapalım dedik. Barış Manço\'yu 7\'den 70\'e herkes çok severdi. O bizim gönlümüzde, ölmedi. 19 yıl oldu fakat 5 yaşındaki çocuklar bile şarkılarını biliyorlar. Kendisi tarihe geçmiş bir insan\" dedi.

