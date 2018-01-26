DHA YURT BÜLTENİ-1

1)AFRİN\'DE YARALANAN ASKER MEMLEKETİ ERZİNCAN\'A GETİRİLDİ



AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ikinci gününde sürücüsü olduğu tanka yapılan roketli saldırıda ayağından yaralanan tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar, tedavisi için memleketi Erzincan\'a getirildi. Akpunar tedavisi tamamladıktan sonra silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi. Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kullandığı tanka terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu ayağından yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Akpunar, Hatay\'da yapılan ilk tedavisinin ardından Erzincan\'ın Üzümlü ilçesindeki baba evine geldi. Karayolu ile memleketine gelen Akpunar, burada babası Bekir, annesi Huriye, ablası Arzu, erkek kardeşi İbrahim, eşi Esra ile Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar tarafından karşılandı. Erzincan Vali Vekili Fatih Acar ve Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan\'da Yaralı askeri evinde ziyaret etti.

\"EN KISA SÜREDE İYİLEŞİP GÖREV YERİME DÖNECEĞİM\"

Yaralı Uzman Çavuş açıklamasında saldırının meydana geldiği anda ilk olarak aklına ailesinin geldiğini ifade ederek; \"Yapacak bir şey yok her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime tekrar döneceğim. Çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah bende döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim\" diye konuştu.Oğluna sarılarak gözyaşı döken Anne Huriye Akpunar ise; \"Canı sağ geldi, inşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için\" dedi.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Vekili Fatih Acar ise, \"Türk milleti, vatan millet bayrak gibi kavramlar için binlerce yıldır şehitler gaziler yaralılar veriyor. Sana da Allah şifalar versin inşallah en kısa sürede iyi olacaksın\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı askerden görüntü

-Yaralı askerin anne ve babasıyla görüntüsü

-Yaralı askerin açıklaması

-Askerin annesinin açıklaması

-Vali Vekili Fatih Acar\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HATAY\'DA SINIR BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6\'ncı gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte dün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’nde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkının sevk ve idaresi ile ilgili bilgi aldığı kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Harekat Merkezi\'nden detay görüntüler

- Merkez önünde bekleyen asker ve korumalar

- Konvoyun çıkışı

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)OBÜS ATIŞLARINI SEYREDİYORLAR



ZEYTİN Dalı Harekatı\'nın 6\'ncı gününde, terör örgütü PYD/PKK\'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı.

Operasyon kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da operasyonu evlerinden izliyor. Suriye sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Hassa\'nın Mazmanlı Köyü, Kanlıören Mezrası\'nda köylüler obüs ve top atışlarını evlerinin balkonunda izliyor. Bir obüsten yapılan atışları cep telefonu kameralarıyla çeken köylülerin heyecanlı konuşmaları da kayıda yansıyor.

Görüntü Dökümü

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-Obüs atışları

-Vatandaşların konuşmaları

-Suriye sınırından görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Zeytin Dalı Harekatı\' 6\'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (EK)

4)FEYZİOĞLU KİLİS\'TE

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Fleyzioğu, Zeytin Dalı Operasyonu\'nun merkezlerinden Kilis\'te baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu\'yla basın toplantısı düzenledi. Kilis\'in huzurunun Türkiye\'nin, Kilis halkının Hatay halkının huzuru olduğunu söyleyen Feyzioğlu, \"Kilis\'in büyük bir ızdırap içinde yaşadığını, can güvenliğinin kalmadığını tüm kamuoyuna duyurmak adına daha önce buraya geldik. Yıkılan evleri de gezdik. Şimdi DAEŞ\'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler, tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor\" dedi.

\"PKK VE PYD AYNI YAPININ PARÇASIDIR\"

Hukukçu olarak net açıklama yapmaları gerektiğini ve PKK ile PYD\'nin bağlı bulunduğu yapının kongragel olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, \"PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin\'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. TSK\'nın burada öncelikleri elbette vardır. Bunun titizlikle planlandığından ben eminim. Bunlardan birisi Afrin\'in mümkün olan en az şehitle alınmasıdır. TSK dünyada bunu yapabilecek az sayıda ordudan birisidir. Bu imkan ve kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağından kuşkumuz yoktur. İkinci önceliği orada yerel halka ağırlığı kürt etnik kökenli halka en ufak zarar gelmemesini temin edecektir. Sivillere en az zarar geleceğini düşünüyorum\" diye konuştu.

\"MİLLİ DUYGULARIMLA SORUYORUM: BU HAREKATIN POLİTİK HEDEFİ NEDİR ?\"

Fırat Kalkanı Harekatı\'nda sağlanan başarının Zeytin Dalı Harekatı\'nda da elde edileceğini söyleyen Metin Feyzioğlu, konunun siyasi boyutuna da değindi. Feyzioğlu, \"Şu soruyu en milli duygularla vatansever ve milliyetçiyim diyen herkesin önünde sormak istiyorum. Bu harekatın politik hedefi nedir? Bu bizi ilgilendirmektedir. Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir. Hedef buraya ÖSO\'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO\'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz. Önce yapılması gereken güvenli bölge tesis edip sivillerin güvenliğini sağlamak ardından da 2010 yılında olduğu gibi iyi ilişkiler kurduğumuzu Suriye hükümetiyle tekrar dostluğun yollarını aramak olmalıdır. Bunun yollarını ararken Suriye liderinin halkına eziyet etmemesini de önlemek zorundayız. Suriye vatandaşı olan hiç kimseye eziyet etmemesini, hepsini kucaklamasını Türkiye olarak sağlamak durumundayız\" diye konuştu.

MEKTUP YAZAN AYDINLARA SERT ÇIKTI

Metin Feyzioğlu son olarak milletvekilleri operasyonla ilgili mektup yazar aydınlara sert eleştirilerde bulunark şunları söyledi:

\"O mektubun adresini değiştirin. Kandil\'e gönderin. Kilis\'e bombalar yağdıran Reyhanlı\'ya bombalara yağdıran Kandil\'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil\'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim.\"

Görüntü Dökümü

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-Metin Feyzioğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay

Haber: KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)TTB\'NİN \'SAVAŞ\' AÇIKLAMASINA ANTALYALI DOKTORLARDAN TEPKİ



ANTALYA\'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği\'nin (TTB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Kepez Devlet Hastanesi önünde bir grup doktor adına açıklamayı, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Süleyman Coşkun yaptı. TSK\'nın operasyonunu desteklediklerini söyleyen Op. Dr. Süleyman Coşkun, \"Şahsımın üyesi olmadığı, ancak milli ve manevi değerlere bağlı birçok hekim arkadaşımızın üyesi bulunduğu TTB operasyonu eleştirmiş ve sözde barış çağrısı yapmıştır. Daha önce Ayn-el Arab bölgesinde yaşanan operasyon sırasında da aynı tutumu sergileyen ve adeta terör örgütleri ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir\" dedi.

Kendi meslek grubundan hekim arkadaşları ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğrayıp, darp edildiğini ve şehit düştüğünü ifade eden Op.Dr. Coşkun, \"Böyle durumlarda dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak tanımıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı hekimler olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz ki; bu birlik bizi temsil etmiyor ve edemiyor\" diye konuştu.

Açıklamayı yapan doktor meslektaşlarını ağır cümlelerle eleştiren Op. Dr. Süleyman Coşkun, \"Bizlere göre asıl bu açıklamaları yapanların kendi ruh hallerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Eğer bu şahıslar istiyorlarsa, ücretsiz olarak bizler kendilerini tedavi etmeye hazırız\" dedi.

TTB AÇIKLAMASINDA NE VARDI?

TTB\'den önceki gün yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

\"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.\"

Görüntü Dökümü

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- Doktorların hastaneden dışarıya çıkışı ve yürüyüşleri

- Hastane tabelasından görüntü

- Op.Dr. Süleyman Coşkun konuşması

- Hastane dış plan

Haber-Kamera: Süleyman EKİN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)SİİRT\'TEKİ BİR AHIRDA PKK CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ



SİİRT\'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir ahırda terör örgütü PKK\'ya binlerce mermi ve çok sayıda el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Afetevleri Mahallesi\'nde bir ahıra düzenlenen operasyon ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı/bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, Afetevleri Mahallesi\'nde tespit edilen bir ahırda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan arama kararıyla yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'mızın talimatı gereği bir şahıs gözaltına alınmış, olayın diğer fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 10 bin 463 adet bixi fişeği, 1063 adet M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, 1522 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 adet uçaksavar fişeği, 5 adet bixi termal aparatı, 6 adet savunma tipi el bombası, 18 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 1 adet 100\'lük bixi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjörlük, 30 adet fişek sandığı ele geçirilmiştir.\"

Operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmat, eski polis okulu binasında basına gösterildi. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile binaya gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik; yaptığı açıklamada, mühimmatların ele geçirilmesinde emeği geçen emniyet personeline teşekkür ederek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar üzerinde oluşturulan Türk Bayrağı, \"Afrin\" yazısı ve \"Mehmetçiğe Dua\" yazıları

-Vali Atik\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK /SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)SAMSUN\'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

SAMSUN\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Samsun\'da önceki gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun-Ordu Karayolu otogar mevkisinde yaşayanan trafik kazaları nedeniyle araç trafiği zaman zaman durdu. Yaklaşık iki saat yolda kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Ardından yapılan çalışmalar sonrasında ulaşım normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından detaylar

-Karla kaplı kentten vevatandaşlardan detay

-Araç traifğindeki aksamalar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ÖLDÜRÜLEN SERVİS ŞOFÖRÜ YASAK AŞK KURBANI ÇIKTI



HATAY\'ın İskenderun ilçesinde trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Mehmet Ateş\'in, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ateş\'in katil zanlıları olarak eşi ile ilişki yaşadığı belirtilen yeğeni tutuklandı.

İskenderun\'da bulunan özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Ateş\'in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ateş\'in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi\'nde geniş çaplı araştırma yaptı. Ateş\'in kullandığı 34 AZ 6066 plakalı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti.

EŞİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı genişleten polis,ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş\'in yakın çevresi üzerine odaklandı. Ateş’in eşi Zeynep Ateş (29) ve yeğeni Vedat Karaca (22) ile ağabeyi H.A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Zeynep Ateş\'in, Vedat Karaca ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayeti de \'yasak aşk\' yüzünden işlediği iddia edildi. Mehmet Ateş’in öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TABANCAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Bu arada polis şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada bahçede gömülü olarak bir tabanca ile evlerde 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Ateş ile yeğen Vedat Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlılarının adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)JANDARMANIN UYGULAMA NOKTASINDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı. Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi. Önündeki araçların çarpıştığını gören Fahrettin Yücelen idaresindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi. Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman\'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat Malkara\'dan Keşan yönüne tek yönlü olarak kapanan yol, savcı ile jandarmanın olay yerini incelemesinin ardından araçların yol üzerinden çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa konulması

-Kaza yapan araçlar

-Polis ve jandarmanın incelemesi

-Cipin çarptığı \'dur\' tabelası

-Trafiğe kapanan yolda bekleyen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKAN OTOMOBİL, KAZAYA NEDEN OLDU: 4 YARALI

DÜZCE\'de, caddeye kontrolsüz çıkan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan henüz sürücüsü belirlenemeyen 81 AV 500 plakalı otomobil, Alkan Çetin yönetimindeki 81 AB 658 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Alkan Çetin ile yanındaki Çiğdem, Şevket Berk ve Özge Çetin yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada başka bir olaya gitmek için bölgeden geçen 112 Acil ekibi yaptı. Çağırılan ambulansla yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilini bırakak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Araçlardan görüntü

-Yaralıların vatandaşlar tarafından sakinleştirilmesi

-Olay yerinden geçerken kazaya rastlayan sağlık ekibinin diğer sağlık ekiplerine yaralılar hakkında bilgi vermesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)YANGINDA ÜŞÜTEN ALİ DEDE HASTANEYE KALDIRILDI



BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan, kurtulan kedisiyle teselli bulan Ali Meşe (83), soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ahmet Meşe, babasının yangın günü üşüttüğünü söyledi.Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, geçen hafta evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli buldu, herkesin kalbinde yer etti. Yangında elinden yaralanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Meşe tedavisi sürerken kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Taburcu olduktan sonra Bolu\'da yaşayan oğlu Ahmet Meşe\'nin yanına yerleşen Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları Servisi\'ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi. Ahmet Meşe, babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, \"Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ali Meşe\'den görüntü ve röp.

-Odadan görüntüler ve detaylar

-Oğlu ile röp.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SÜPER LOTO\'NUN REKOR ÇEKİLİŞİ ERZİNCAN\'A İSABET ETTİ



SÜPER Loto\'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL\'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan\'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan \'para kime çıktıysa ortaya çıksın\' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi\'nin Ankara\'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto\'nun rekor çekilişi Erzincan\'a isabet etti. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto\'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan\'a ait bayii de oynadığı tespit edildi. 7 bayiinin bulunduğu kent merkezinde, Ordu Caddesi üzerindeki büfesinde iki yıldır şans oyunları oynatan 42 yaşındaki Orhan Işık, ikramiyenin Erzincan\'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Işık, \"İkramiyeyi kazanan talihli kardeşimizin Erzincan\'a yatırım yapmasını ve ayrıca oynadığı bayiyide unutmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bu arada büyük ikramiyenin Erzincan\'a isabet etmesi kent genelinde de büyük yankı oluşturdu. Vatandaşlar sürekli şans oyunları oynayan yakınlarına ulaşma çabasına girerken, sosyal medya da \"para kime çıktıysa ortaya çıksın\" gibi paylaşımlarda bulundular.

Görüntü Dökümü

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-Kuponun oynandığı bayiden görüntü

-Şans oyunları oynatan başta bir bayiden genel detay görüntü

-Bayii sahibinin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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