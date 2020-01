DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ADANA\'DA 1000 POLİSLE HAVA DESTEKLİ OPERASYON: 50 GÖZALTI



ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla Cono Aşireti üyelerine yönelik 100 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, çoğunluğu kadın 50 kişi gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan bazılarının sağlık kontrolüne kucaklarında bebekleriyle geldiği görüldü. Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono Aşireti mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Evlere, demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli detektör köpklerle evlerde arama yapan ekipler, çoğunluğu kadın 50 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

2)BAKAN FAKIBABA\'DAN AKADEMİSYENLERE \'ŞUNU YİYİN, BUNU YEMEYİN\' TEPKİSİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yiyecek konusunda tavsiyelerde bulunan bazı akademisyenleri eleştirerek, \"Bunlar kendini bilmez şekilde anlatıyor, şunu yiyin, bunu yemeyin. Ya Allah aşkına hoca sıfatıyla çıkıyorsun milleti yanlış yönlendiriyorsun\" dedi.

Antalya\'da Kundu oteller bölgesindeki Aska Lara Otel\'de 9 Ocak\'ta başlayan \'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı\', Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi. Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Bakan Fakıbaba, Türkiye\'de hayvan envanteri konusunda net bir bilgi olmadığını söyledi. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Fakıbaba, kesin bilgileri bu yıl alacaklarını kaydetti.

HAYALİNDEKİ KÖYÜ ANLATTI

Sorunun temelinde kırsal kalkınma olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba, kırsal kalkınma gerçekleştirilmediği takdirde tarımda ve hayvancılıkta başarılı olmanın mümkün olmadığını belirtti. Bakan Fakıbaba, hayalindeki köyü de şöyle anlattı: \"Ahırı pırıl pırıl, hayvanı ile haşır neşir, hayvanı ona ürününü veriyor. Onu geçindiriyor. Sonra evine gelip üstünü başını değiştirip duşunu alıyor. Sonra halı sahaya gidiyor. Köyünde kütüphanesi var, kitap okuyor. Bunu başarabiliriz. Köysel dönüşüm çok daha rahat ve ekonomik, huzurlu bir olay ki. Tarımı, hayvancılığı ve sanayiyi tutabileceğiniz yerler. Bunun bilincinde değiliz.\"

\'ÇİFTÇİ ÖRGÜTE, ÖRGÜT ÇİFTÇİYE GÜVENMİYOR\'

Yerel örgütlenmede yetersizlik vurgusuna dikkati çeken Ahmet Eşref Fakıbaba, bir güvensizlik olduğunu söyledi. Üreticinin örgütüne güvenmediğini dile getiren Fakıbaba, örgütün de çiftçiye güvenmediğini aktardı. Devletin de örgüte güvenmediğine işaret eden Fakıbaba, \"Ters bir olay almış başına gidiyor. Kurumsallaşmamız lazım. Problemi açık ve net konuşmamız lazım. Küçük üretici örgütünü kendini sömüren bir araç olarak görüyor. Bu güvensizliği el ele verip kırmamız lazım. Gelişeceksek örgütler sayesinde gelişeceğiz. Ama üyelerin örgütlerine çok iyi bakması lazım. Acilen bunun düzeltilmesi lazım\" diye konuştu.

\'HOCA SIFATIYLA ÇIKIYORSUN MİLLETİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYORSUN\'

Halk sağlığının çok önemli olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, bazı akademisyenlere de eleştirilerde bulundu. Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Bunlar kendini bilmez şekilde anlatıyor, şunu yiyin, bunu yemeyin. Ya Allah aşkına hoca sıfatıyla çıkıyorsun, milleti yanlış yönlendiriyorsun. Yok efendim bal iyi değildir, Türkiye\'de üretilen bal kalite olarak nerede var. Aşırıya kaçmadan karnınız doyduğu an bırakmak kaydıyla yiyin kardeşim. Tereyağını da balı da ekmeğini de yiyeceksin, ben demiyorum ki 5 ekmek yiyeceksin. Herkesin bir kalori seviyesi vardır. Bazı insan acaba 50 zeytin yiyebilir miyim diye uğraşıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yiyebildiğiniz kadar yumurta yiyin deniyor, böyle şey olur mu arkadaş\" dedi.

\'KADINA DEĞER VEREMEZSEK BAŞARILI OLAMAYIZ\'

Bakan Fakıbaba, kadın ve gençlere önem verilmesi gerektiğini de belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:\"Kadına önem vermediğimiz takdirde hiçbir şey de başarılı olamayız. Sosyal güvencesi de olacak. Nüfusun yüzde 65-70\'i şehirlerde yüzde 30\'u köylerde yaşıyor. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteğe bakıyorum yeterli değil. Yeterli olmadığı zaman kırsal kalkınma olmuyor. Kırsal kalkınmayı geliştirmemiz lazım. Gencin ve kadının şehirde durmamasının nedeni budur.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA CEVAP VERDİ

İthal et konusunda da açıklama yapan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal etin tüketimin yüzde 4- 5\'i kadar olduğunu belirtti. Bakan Fakıbaba, \"Sen zam yapmak istiyorsun dışarıdan gelen eti bahane ediyorsun. Niye direkt konuşmuyorsun, vatandaşı niye yanlış yönlendiriyorsun? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bana \'Sırbistan\'da etler nasıl kesiliyor, kim kesiyor\' diye soruyor. Sırbistan\'da daha kestirmedik ki. Daha oradan et almadık. Sayın Kılıçdaroğlu, size danışmanlar bilgi getirdiği zaman doğruluğuna bir bakın. Ben Sırbistan\'dan et almadım, ben almadım ki kesilsin. Sözleşmeler yapıldı ama daha almadık\" dedi.

Konuşmasının ardından Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı akademisyenlere teşekkür plaketi verdi.

3)BAKAN ZEYBEKCİ DEVREYE GİRDİ, MUSTAFA BEBEK TEDAVİSİ İÇİN İSTANBUL\'A GÖTÜRÜLDÜ

DENİZLİ\'de gazeteci Fedai Oruç ile sağlıkçı eşi Elif Oruç\'un 1 ay erken doğumla 2 kilo 200 gram dünyaya gelen Mustafa Alp Oruç adlı erkek bebeklerinin kalp rahatsızlığı ortaya çıkınca, ameliyata karar verildi. Konudan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması sırasında haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin devreye girmesiyle gönderilen ambulans uçakla, hayati tehlikesi bulunan Mustafa Alp bebek İstanbul\'daki hastaneye götürüldü.

Denizlili gazeteci Fedai Oruç\'un 8 aylık hamile eşi Elif Oruç, geçen pazartesi günü bir özel hastanede erken doğum yaptı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat Gül tarafından gerçekleştirilen doğumda, 2 kilo 200 gram dünyaya gelen ve \'Mustafa Alp Oruç\' adı verilen bebek kuvöze alındı. Bir süre hastanede kuvözde kalması kararı verilen bebek, aynı akşam fenalaştı. Bu kez hastanede devreye, Çocuk Doktoru Hazal Tancer Elçi girdi. İlk muayene ve tahliller sonucu Mustafa Alp bebeğin aort damarında 7 milimetrelik darlık olduğu tespit edildi. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Oruç çiftinin 2 günlük bebeği Mustafa Alp Oruç\'un ortaya çıkan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak bu tür bebek kardiyoloji ameliyatının Denizli\'de yapılamayacağı ve bunun için bebeğin uzman bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Uzman Doktoru Kazım Küçüktaşçı, ameliyat için görüşmeler yaptı. Bu arada Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de devreye girerek 112 Acil\'in genel ağı ve Sağlık Bakanlığı\'nın Ankara Kriz Koordinasyon Birimi\'ni harekete geçirdi. İzmir, İstanbul ve Ankara\'da bebeği kabul edecek ve ameliyata alabilecek uzman hastane ve hekimler araştırılmaya başlandı. Ancak bu kez de boş yer ve yatak sorunu ortaya çıktı.

GAZETECİLER GÜNÜ\'NÜ KUTLARKEN ÖĞRENDİ

Ameliyat ve hastane araştırmaları sürerken, Denizlili gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutlarken sıkıntıdan haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci devreye girdi. Zeybekci\'nin girişimleri ile Sağlık Bakanlığı\'nın ambulans uçaklarından biri, bebeğin bulunan ilk hastaneye taşınması için hazır hale getirildi. İzmir, Ankara, Kayseri ve İstanbul\'da çocuk kardiyoloji operasyonu yapabilecek tüm sağlık merkezleri tarandı. Bu arada İstanbul\'da bir özel hastane bebeği kabul edeceğini bildirdi. Ameliyatın yapılacağı hastanenin bulunmasının ardından ambulans uçak, Denizli\'nin Çardak Havaalanı\'na gönderildi. Mustafa Alp bebek ile anne babası Elif-Fedai Oruç, uzman doktor eşliğinde ambulansla dün saat 21.00 sıralarında Çardak\'a gönderildi. Ambulans uçakla İstanbul\'a götürülen bebek, hastanede kalbinden aort darlığı ameliyatı olacak.

Bebek Mustafa Alp Oruç\'un ameliyat, bakım, yatak ücretlerinin ve sağlık maliyetlerinin Bakanlık aracılığıyla bebeğin tedaviye alındığı özel hastane ve İstanbul Siyami Hersek Hastanesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Gazeteci Fedai Oruç ve eşi Elif Oruç; Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'ye teşekkür etti. Gazeteci Fedai Oruç bebekleri için gösterilen çabalardan dolayı duygusal anlar yaşadı. Bakan Zeybekci\'ye teşekkür eden Oruç, \"Bu benim için en ulvi Gazeteciler Günü hediyesi oldu. Tüm sağlık teşkilatı çok sağ olsun\" dedi.

- Çiftin hastanede odasında doğumdan önceki görüntüleri

- Bebeğin ambulansla havalimanına götürülmesi

- Ambulans uçaktan görüntüler

- Bebekten görüntüler

- Anne Elif Oruç\'un konuşması

- Bebeğin uçağa alınması

Haber- Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

4)3\'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

KONYA\'da bir inşaatın 3\'üncü katından düşen 47 yaşındaki işçi Yahya Akbuğa, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Davet Sokakta meydana geldi. Tesisat işçisi Yahya Akbuğa, inşaatın 3\'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akbuğa\'nın düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akbuğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP, KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

BOLU\'da, bir inşaatın çatısına çıkıp, üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen F.T. (39) adlı kadını, polis ikna etti. Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi 436. Sokak\'ta meydana geldi. Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen F.T. 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak üzerine benzin döküp, kendisini yakmak istedi. Elinde çakmak bulunan kadın için itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle hazır bekledi. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu F.T., eylemine son verdi. Sinir krizi geçiren F.T., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

-Kadının çatıdaki görüntüsü

-Polisin ikna çalışmaları

-Kadının ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

6)HASTANE KANTİNİNDE ENGELLİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi\'nin kantininde zihinsel engelli P.C.\'yi (13) taciz ettiği iddia edilen O.D. (34), gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nin kantininde meydana geldi. Bir yakının yanında refakatçi olarak bulunan O.D., hastane kantininde zihinsel engelli P.C. isimli kız çocuğunu, iddiaya göre öpmek istedi. O.D., ardından P.C.\'ye evlilik teklifinde bulundu. P.C.\'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine arbede çıktı. Araya giren özel güvenlik görevlileri, O.D.\'yi kantinden alarak hastane polisinin olduğu bölüme getirdi. Bir süre ortalığın sakinleşmesi beklendikten sonra O.D., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan O.D.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

- O.D.\'nin hastaneden çıkarılması

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

7)TRAFİK KAZASINDA CAN PAZARI YAŞANDI

Adana\'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde sıkışan 5 yaralı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kozan Yolu Hakkıbeyli Han mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 33 N 1509 plakalı otomobil, Nabi Alakabak\'un idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü Mustafa Kaçar, Zeynep Kaçar, Recep Zorlu ve Hülya Zorlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Nabi Alakabak sıkıştı. Çevredik vatandaşların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.Yaralılar gelen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü.

- Olay yeri cep telefonu çekilen görüntü

- Araçta sıkışan adamın görüntüsü

- İtfaiye ve cankur yaralılara müdahalesi

8)SIĞINDIĞI CAMİNİN DEPOSUNDA ÖLÜ BULUNDU

BURSA\'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimsesiz ve evsiz olduğu belirtilen Ahmet Turgut, havalar soğuyunca bir hafta önce Zafer Camii\'nin avlusundaki malzeme deposuna yerleşti. İki gündür kendisinden haber alamayan cami cemaati, depoyu kontrol ettiklerinde Ahmet Turgut\'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KOAH hastası olduğu belirlenen Ahmet Turgut\'un öldüğü saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Turgut\'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

-Caminin görüntüsü

-Polisin görüntüsü

-Cemaatten görüntü

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

9)MUĞLA\'DAKİ KAZADA 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 Atakent Mahallesi Mopak Lojmanları önünde meydana geldi. Suriye uyrukla 4 yaşındaki Ruba Halil, kaldırımda bekleyen ailesinin yanından ayrılıp koşarak yola fırladı. Dalaman istikametinden gelen 44 yaşındaki Serdar S. yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulup metrelerce sürüklenen talihsiz çocuk, arkadan gelen 52 yaşındaki Mustafa B., yönetimindeki 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Halil\'i ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattığı soruşturma kapsamında, sürücüler Serdar S. ile Mustafa B.\'yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:Ercan KAYLI Kamera: Güvenlik Kamerası / DALAMAN (Muğla), (DHA)

10)HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZASI YAPTI: 4 YARALI

Siirt\'teki hastayı Batman\'a getirmekte olan ambulans ile karşı istikamette gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Siirt Devlet Hastenesi\'nden tedavi gören hasta Emrullah Ayten\'i Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne götürmekte olan Murat Doğan yönetimindeki ambulans, İli köprü beldesi yakınlarında karşı istikametten gelen Tarık Karataş yönetimindeki 21 HD 160 plakalı minübüsle ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarında bulunan direğe çarparaka durabildi. Kazanın yaşanması ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan hasta Emrullah Ayten, ambulans sürücüsü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş\'ı ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne sevk ederek, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kazaya karışan ambulans

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

11)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANDI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Ali Çakırer (80), yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi\'nde meydana geldi .İbrahim Sadi Gündüz yönetimindeki 34 TF 2557 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çakırer\'e çarptı. Kazada, Çakırer ağır yaralandı. Çakırer, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Çakırer, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi. Minibüs şoförü Gündüz de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

- Kaza yerinden detay

- Güvenlik kamerası detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

12)DEVRİLEN TIR\'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP\'te kontrolden çıkarak yan yatan plastik ev eşyaları yüklü TIR\'ın sürücüsü 35 yaşındaki İbrahim Caymaz hafif şekilde yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Otogar yönüne ilerleyen İbrahim Caymaz yönetimindeki 63 FD 720 plakalı plastik ev eşyaları yüklü TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada sürücü Caymaz hafif şekilde yaralandı. İhbarla gelen polis, olası bir kaza yaşanmaması güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise İbrahim Caymaz\'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kaza nedeniyle yan yatan ve hasar gören TIR ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

- İtfaiye ve polis ekipleri

- Devrilen TIR

- Genel ve detay görüntüler

13)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZADA YARALANDI

ADANA\'da ehliyetsiz halde otomobil kullanan 17 yaşındaki S.K., aracın kontrolden çıkıp takla atması sonucu yaralandı. Kaza, saat 03.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre, S.K.\'nın kullandığı 33 BJN 92 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran S.K., kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kazayı yapan S.K\'nın kaza anını polislere anlatması

- Kaza yapan araç

- S.K\'nın ambulansa alınması

- genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

14)ZEHİR MİNİBÜSÜNDEN 111 KİLO EROİN ÇIKTI

KOCAELİ\'de polisin durdurduğu bir minibüste narkotik köpeği \'Millow\' ile yapılan aramada, kaplamaların altına, stepneye ve ses sistemine gizlenen 111 kilo eroin ele geçirildi. Minibüsteki baba ile 2 oğlu gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen minibüs, İzmit\'te TEM Otoyolu\'nda durdurularak narkotik köpeği \'Millow\' ile arama yapıldı. Millow\'un tepki vermesi üzerine araç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne çekildi. Polislerin yaptığı detaylı aramada, sökülen kaplamaların altından, ses sistemi ve stepnenin içerisine gizlenmiş 210 paket halinde 111 kilo eroin ele geçirildi.

Polis, minibüsü kullanan M.L.Ç. ve oğulları A.Ç. ile A.Ç.\'yi gözaltına alırken, kucağında bebeği bulunan eşi ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi ifadelerinde, Kocaeli\'de yakalanmamak için \'41\' plakalı araç seçtikleri ve aile görünümü vererek yolculuk ettiklerini söyledi.

-Narkotik köpeği Millow ile arama yapılması

-Polisin araçta yaptığı arama

-Polisin gizlenmiş paketlere ulaşması

-Araç içerisinden çıkarılıp sıralanan paketler

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

15)GEDİZ\'DE 3 KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI



KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, 12 ev ve işyerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.Gediz ilçesinde 11, Altıntaş ilçesinde 1 olmak üzere toplam 12 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapıldı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlıklarla ilgili araştırma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu; hırsızlık yaptıkları tespit edilen Yüksel K., Bünyamin A. ve Tacettin Ö. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

- Zanlıların girdiği bir işyerinden çelik kasa çalarken kamera görüntüsü

Haber- Kamera: Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)

16)BOŞ EVİ KUNDAKLADILAR

ADANA\'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan boş evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi 98063 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, Hamza Kaya\'ya ait boş evin penceresinden yanıcı madde döküp ateşe verdi ve bunu gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan evi kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasara yol açan yangının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yangını, Kaya\'nın hasım olduğu bazı kişilerin yapmış olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



- İtfaiyenin çalışması

- Polisin icelemesi

- Yanan ev

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

17)AK PARTİLİ VEKİLİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ KAT ARTIŞI YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TEKRAR İNCELENECEK

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit\'te imar değişikliği ile 10 katlı olması planlanan alışveriş merkezi ve rezidans projesine, \"Ekstra bir imar artışı, imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir\" diyerek tepki gösterirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında imar değişikliği ile kat artışını içeren madde tekrar incelenmek üzere komisyona gönderildi.

İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yıkılarak imar değişikliği ile kat artışı yapılmak istenmesi, tepkilere yol açtı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden kat artışına tepki göstererek, \"Real AVM\'nin bulunduğu 35 dönümlük arazide, inşaat yoğunluğu ve kat adeti arttırılmış AVM/rezidans projesinin hayata geçmesi için bir imar değişikliğinin KBB Meclisine geleceğini, şehrimizin bir milletvekili olarak basından duydum. Perşembe günü oylanacakmış. Hemen yanı başında kurulacak Perşembe/Cumartesi pazar alanını da düşündüğümüzde, ana ulaşım akslarına cephe, ana kavşakların tam ortasında yer alacak böylesine devasa ve çok katlı (10 kat) bir AVM/rezidansın şehir trafiğini kilitleyeceği, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta eleştirdiği dikey mimari ile kentin siluetini bozacağı muhakkaktır. Ekstra bir imar artışı ise imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir. Üzerimde taşıdığım sorumluluk gereği bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İzmit Belediyemizin olumsuz görüş verdiği bu düzenlemeyi, KBB Meclis üyelerinin de, şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacaktır\" diye yazdı.

Paylaşık çok sayıda kişi tarafından destek görürken, imar değişikliği ile ilgili madde dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin yılın ilk meclis toplantısında görüşüldü. Alışveriş merkezinin bulunduğu alanla ilgili imar değişikliği ve kat artışını içeren madde, konunun tekrar incelenmesi için komisyona gönderildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, \"Biz bunun tamamen gündemden kaldırılmasını talep ediyoruz. Kentin ortasına dinamit koyulacak\" dedi.



-İmar değişikliğinin yapılmak istenildiği alandan görüntü

-Milletvekilinin paylaşımı

-Milletvekilinin fotoğrafları

Haber: İZMİT (Kocaeli), (DHA)

18)ASLI BAŞ DAVASINDA DOSYALAR BİRLEŞTİ



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, 8 yıl önce turizmci Ahmet Bayer\'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş\'ın (32) ölümüne ilişkin davaya Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmada, cinayetten sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U., H.C.E. ve S.H. hakkında \'delilleri karartma\', \'delilleri gizleme\' suçundan Bodrum 6\'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava, bu dosya ile birleştirildi. Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer\'in tedavi amacıyla yurt dışına çıkış talebini 300 bin TL adli teminat yatırılması şartıyla kabul etti.

2003 yılında \'Miss Model Of The World\' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer\'in Bodrum Yalıkavak\'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından turizmci Ahmet Bayer (62) ve oğulları Hakan (32) ile Volkan Bayer (30) hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov (41) hakkında ise \'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dün Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş\'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı. Duruşmada, Aslı Baş cinayetinden sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U., H.C.E., S.H. hakkında \'delilleri karartma\', \'delilleri gizleme\' suçundan Bodrum 6\'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava, Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ana dava ile birleştirildi. İki davanın birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığın mahkemeye getirilip, ifadelerinin alınmasına kararlaştırdı.

Duruşmada, turizmci Ahmet Bayer\'in avukatı, müvekkilinin 15 Ocak 2018 ila 15 Nisan 2018 tarihleri arasında tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini belirtti, bu tarihler arasındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul edip, 300 bin TL adli teminat yatırıldığı takdirde, sanık Ahmet Bayer\'in yurt dışı çıkış yasağının söz konusu tarihler arasında kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Aslı Baş\'ın Babası Mehmet Yavuz Baş, \"Kızımın öldürülmesini FETÖ ile bağlantıya geçerek örtmek istediler. Bu bağlantıları artık herkes biliyor. İşi örtmek için çalışan İhsan Kalkavan yurt dışına kaçmıştır. Kızımın öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan yeni deliller bizleri umutlandırdı\" dedi.

Aslı Baş\'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü de, \"Mahkeme, Bodrum\'da açılan dava dosyası ile bu dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Bu, bizler için olumlu bir karar. Mahkeme Bodrum\'daki davanın tanıklarını ve sanıkları artık burada dinleyecek\" diye konuştu.



-Adliye binasından görüntü

-Ahmet Bayer ve oğullarının görüntüsü

-Aslı baş\'ın babası Mehmet Yavuz Baş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN BABASI, OĞLUNUN OKULUNU ZİYARET ETTİ/EK

19)YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit öğretmenleri anma programı düzenlendi. Türk Eğitim- Sen tarafından Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen geceye Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yıldız, daire amirleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın’ın hayat hikayelerini anlatan sunumlar yapıldı. İlçede görev yapan müzik öğretmenleri şehit öğretmenler anısına seslendirdiği türkülerin ardından öğretmen arkadaşları tarafından yılın öğretmeni seçilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın plaketini babası Hamit Yılmaz aldı.

Plaketi alması için sahneye davet edilen Yılmaz sahnede asılı bulunan Türk Bayrağı\'nı öptü. Salondakiler tarafından ayakta alkışlanan Yıldız, \"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm milletime şükranlarımı sunuyorum, iyiki bu milletin bir evladı bir ferdiyim, bana Necmettin Yılmaz gibi bir evlat bahşettiği için Rabbime şükür ediyorumö dedi.

Şehit babasına plaket veren Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ise \"Bu gece Hamit amcamızı burada ağırlıyoruz, onu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Daha çok güvenlik kuvvetlerimizden şehit haberleri alıyoruz. Maalesef bu sene iki öğretmenimizi şehit verdik. Eğitimcinin şahadeti tabiki çok etkiliyor\" diye konuştu.



- Anma programı

- Kuran-ı Kerm okunması

- Şehit öğretmenlerin hayat hikayeleri

- Şehit babasının plaket alması

- Baba Hamit Yılmaz\'ın konuşması

- Kaymakam Halid Yıldız\'ın konuması

- Öğretmenlerin plaket alması

- Genel ve detay görüntüler

20)SANATÇI GÜNEY\'DEN ŞIRNAK\'TA MEHMETÇİK KONSERİ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu\'ya, yılbaşında askerlere konser verme sözünü yerine getiren sanatçı Yusuf Güney, Şırnak Çakır söğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Akçay 6\'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki askerlere konser verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesini Kato Dağı\'nda geçirirken görüştüğü sanatçı Yusuf Güney\'den askerlere konser vermesi için söz almıştı. Akşam saatlerinde Şırnak\'a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6\'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

Şırnak bölgesinde yapılan tüm operasyonlarda yeralan Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki Mehmetçikler, operasyonların stresini Yusuf Güney\'in şarkıları ile eğlenerek attı. Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler, Güney\'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek, coşkuyla eğlendi.

Sanatçı Yusuf Güney sahneye çıkardığı bir askerle Kemal Sunal ve Halit Akçatepe takliti yaptı. Taklit, konseri izleyenleri kahkahaya boğdu. Ardından sesi güzel olduğu belirtilenh asker, bir de şarkı söyledi.

Konser sonrasında Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, sanatçı Yusuf Güney\'e birliğin plaketini hediye etti. Tuğgeneral Yaşin, \"Gerçekten soğuk kış gecesinde bize sıcak bir gece yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Bu gecenin mimarı Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin\'dir. Biliyorsunuz yılbaşı gecesinde hep beraber Kato Dağı\'ndaydık. Orda değerli kardeşim Yusuf Güney ile konuştu Sayın Bakanımız. Sanatçımız da bir konser verebileceği sözünü verdi. Biz de çok memnun olduk. Bu gecenin güzelliği Şırnaklı hemşerilerimiz var. Asker ailelerimiz var. Mehmetçiklerimiz burada. Hakikaten çok mutlu oldum. Çok sıcak bir geceydi. Belki eksi 3 olmasına rağmen çok güzel bir geceydi\" dedi.

Sanatçı Yusuf Güney de, Şırnak\'tan sonra başka birliklere giderek konser vereceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Buradan Çukurca\'ya gideceğiz. Oradan Tunceli\'ye, Diyarbakır\'a, Van\'a, Hakkari\'ye, Yüksekova\'ya Doğudaki tüm illerimize, hem halkımızla kucaklaşmaya, hem de askerlerimize moral vermeye, ellimden geldiği kadar koşturmaya çalışacağım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu\'ya, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin paşamıza, Kara Kuvvetleri Komutanımız Yaşar Paşamıza, bütün teşkilata çok teşekkür ediyorum. Böylesi değerli kardeşlerimle buluşmama sebep oldukları için çok teşekkür ediyorum. Buradaki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın göstermiş oldukları fedakarlığın yanında hiç bir şey bu benim yaptığım. O yüzden onların, canına, kılına, tırnağına zarar gelmesin inşallah. Ben onları dualarımda hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah diğer sanatçı arkadaşlarımla irtibata geçip, ben hiçbir zaman sizleri ve buraları yalnız bırakmayacağım. Her zaman buraların gelip görünmesi gerektiğine, Batıda bakaraktan olmaz, Doğu\'ya buralara gelip bizzat görerek bilmemiz lazım. Halkımızın ne kadar misafirperver olduğunu ben biliyordum, bizzat gözlerimle görerek onure oldum.\"

Sanatçı Yusuf Güney, konser sonunda asker ve vatandaşlarla özkeçim yaptı.



-Konserden detay

-Eğlenen vatandaşlar ve askerler

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

21)BM HEYETİ, ŞANLIURFA\'DA

Şanlıurfa\'da Suriyeli ve Türk kadınlarının birlikte hazırladığı yöresel ara sıcak eğitim ve üretim tesisi açıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano\'nun aralarında bulunduğu heyet, merkezde çalışan kadınlarla bir araya gelerek çalışmalara destek verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik tarihi Balıklıgöl\'deki \'Hamarat Eller Mutfağı\' bünyesinde yöresel ara sıcak üretim merkezi açıldı.Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ağzı yumuk, içli köfte, ağzı açık ve semsek gibi yöresel yemekler, kentteki sosyal tesislerde yerli ve yabancı turistlere ikram edilecek. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano\'nun çok sayıda davetli katıldı. Açılışta 12 bin yıllık tarihi geçmişi ve mutfak kültürüyle Şanlıurfa\'nın önemli damak tatlarının tanıtılmasına yönelik hazırlanan tesisin hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. 12 bin yıllık gelenekten gelen bir yemek kültürü şehrimizde hakimdir. Turizm şehri ile birlikte bunu ileriye taşımamız gerekiyor. Şanlıurfa\'ya gelen misafirlerimizi bu damak tadından mahrum bırakmamak lazım. Bu proje hem Şanlıurfa mutfağını ilerletecek hem bayanların Gastronomi noktasındaki yeteneklerinde eğitim olarak katkı verecektir. İstihdam yaratan, içerisinde eğitim ve ikramı geliştirerek katkı veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve BM UNDP Türkiye Temsilciliğine teşekkür ediyoruz. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkese Şanlıurfa halkımız adına teşekkür ediyorum\" dedi. BM Koordinatörü Sollorano ise \"Yemek yapabilmek gerçekten zor bir iş, beceri gerektiriyor. Bunu yapmak için de yıllarca deneyim kazanmak gerekiyor. Şanlıurfa mutfağının tadı muhteşem, bu lezzetleri daha fazla geliştirip daha fazla tanıtacağız\" diye konuştu.

- Açılaşa katılan davetliler

- Tesisin açılışıyla ilgili konuşmalar yapılması

- Türk ve Suriyeli kadınların hazırladığı yöresel ara sıcaklar

- Genel ve detay görüntüler

22)MARMARİS\'İN CENNET ADALARINDAN 5 TON ÇÖP ÇIKTI

Muğla\'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin güneydoğusunda bulunan, Milli Parklar Müdürlüğü\'ne ait Palmiye, Keçi, Cennet ve Bedir adalarında temizlik yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden 60 personel ve 3 balıkçı teknesi, bir hafta süreyle adalardan atık topladı. Denize atılarak kıyıya vuranlar ile karadaki, çoğunluğu cam, pet şişe olmak üzere buzdolabı, halı, paspas, naylon poşet, ayakkabı, sandalet, kablo ve çeşitli metal atıklar toplandı. Toplanan çöpler, balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık 5 ton çöp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi\'ne götürüldü.

TEMİZLİĞE DEVAM

Vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Ekibimizle beraber yıl boyunca temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özelikle turizm sezonu sonunda sorumluluk alan gözetmeden doğanın korunması için planlı olarak temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için bu çalışmaları yapıyoruz. 4 adada 1 hafta süreyle çöp ve atık toplanma yapıldı. Denizde atılan çöplerin karaya vurması yanı sıra adaların içinde çok sayıda atıklar mevcut. Duyarsız insanlar yüzünden yeşil alan zengini adalarımız, çöp içinde kalmış. Kendi elimizle cenneti cehenneme çevirmişiz. Duyarsız insanlar çöp atmaya devam etse bile bizler bıkmadan doğamıza sahip çıkmak için mücadelemizi vereceğiz\" dedi.

- Adaların denizden görüntüsü

- Belediye ekiplerinin adalarda temizlik çalışmalarından genel-ayrıntılı görüntüsü

- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile röportaj

