DHA YURT BÜLTENİ-1

ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN KARDAN HEYKELLERİNE YOĞUN İLGİ

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars\'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inen JAK timi, varış noktasında hazırlanan \'Sarıkamış 103\'üncü yılı\' yazısını meşaleler ile yaktı. Anma etkinliğine gelen bakanlar ve vatandaşlar yanan ateş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



HEYKELLERİN AÇILIŞI İKİ BAKAN TARAFINDAN YAPILDI

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Sarıkamış Harekatı’nın 103\'ncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı iki bakan tarafından gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı ile örtülen karda heykellere, kırmızı karanfiller bırakıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Değerli hocalarımıza ve valimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Buradaki amaç özellikle ecdadı anmak yâd etmek ve gençlere o bilinci aşılamak, o bilinçle ecdat bundan 103 sene önce gözünü kırkmadan donmak pahasına şehit oldu. Çünkü bir hedef var bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma ideali var o ideal kapsamında gözlerini kırkmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar. Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yâd ediyoruz\"dedi.

Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak ise şunları söyledi: \"103 yıl önce vatanı milleti için gözünü kırkmadan şehit olan bir milletiz biz. Her zaman her noktada tüm dünyaya ispatlamış bir milletiz. Bir az evvel açtığımız heykellerle onu yapan öğrencilerimize hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Sarıkamış’ı hatırlamak Çanakkale’yi hatırlamak geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Gerek geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz\"

ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN KARDAN HEYKELLERİNE YOĞUN İLGİ

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 10 günlük çalışması ile tamamlandı. Dev Türk Bayrağı’nın üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk Bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, \"Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış dağlarında yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Burası Sarıkamış, burada hava belli olmuyor. Eksi 5’ten eksi 15 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin. Bizler Sarıkamış’taki destanı anlatmak adına her yıl daha büyük heykeller yapıyoruz, seneye daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz\" dedi.

Askerlerin kardan heykelleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın katılımı ile bugün açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kardan asker heykellerinin gece görüntüsü

-Bakanların alana gelişi

-Meşaleli kayak görüntüsü

-Meşalelerle Sarıkamış 103 yazısının ateşlenmesi

-Bakanlar ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesi

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-Bakankar ve protokol kardan heykeller üzerindeki bayrağı kaldırışı

-Açılışı yapılan kardan heykeller üzerine karanfil bırakılması

-Vatandaşlarla ve askerlerle hatıra fotoğrafları çekilmesi

-Bakan Ahmet Arslan\'ın konuşması

-Bakan Osman Aşkın Bak\'ın konuşması

-Heykellerden ve alandan genel detay görüntüler

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-Heykeltıraş çalışma genel detay

-Heykeller ve iş makineleri detay

-Heykeller önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar

-Askerler detay

-Muhammet Hanifi Zengin röportaj



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tokat\'da iki dakika arayla 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde deprem



TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde iki dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre, dün saat 22.45\'te merkez üssü Erbaa İlçesi Hacıali köyü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bu depremden iki dakika sonra, saat 22.47\'de yine aynı bölgede, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLÇEDE VATANDAŞLAR SOKAKTA BEKLEDİ

Tokat\'ın Erbaa İlçesi\'nde merkez üssü Hacıali köyü olan 4.1 ve 3.3 büyüklüklerindeki depremler, paniğe neden oldu. İlçede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Soğuk havada ateş yakıp, uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine geri döndü.

Görüntü dökümü:

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- İlçede sokağa çıkan vatandaşlar

- Röportajlar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR - TOKAT / (ERBAA) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahta yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 15\'inci kilometresindeki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viranşehir\'den Diyarbakır\'a yönüne giden Sabahattin Seyhan (48) yönetimindeki 34 YPJ 46 plakalı otomobil, aynı yöne giden kalıp tahtası yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahtalar, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Sabahattin Seyhan ile yanındaki Hüsna Seyhan (47), Fatma Gül Seyhan (7), Mahir Seyhan ve Gülbahar Seyhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Gül Seyhan ile Hüsna Seyhan kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünde bekleyen kalabalık

- Kazayı öğrenenler acil servise gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bardak içindeki el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş

Sanat Sokağı\'nda bulunan Konak Apartmanı\'nın 3\'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3\'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın meydana geldiği apartman

-Olay yerine gelen itfaye, ambulans ekipleri

-Polislerin güvenlik önlemi alması

-Vatandaşların olay yerini izlemesi

-Kırılan camlar

-Özel harekat timlerinin gelmesi

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa\'da öğrenciler tekme- tokat kavga etti



BURSA\'nın İznik ilçesinde iki öğrenci grubu, okul çıkışında tekme-tokat kavga etti. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle sonlanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi\'nde iki öğrenci grubu arasında, çıkan tartışma dışarıya taştı. Okul çıkışında karşı karşıya gelen yaklaşık 30 öğrenci, tekme- tokat kavga etti. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Bir aracın zarar gördüğü kavga, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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-Güvenlik kamerasından kavga anı

Haber: İZNİK(Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Devrilen tırın sürücüsü camı tekme ile kırıp çıktı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen saman balyası yüklü TIR\'ın şoförü Erdin Çelik (49), hafif yaralandı.

Malkara\'dan yüklediği 30 ton saman balyasını İstanbul\'a götüren Erdin Çelik yönetimindeki 01 CKU 32 plakalı TIR, Şahin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi. TIR\'daki saman balyaları tarlaya saçıldı. Kazada hafif yaralanan Erdin Çelik, ön camı tekme ile kırarak araç içinden çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çelik, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün ön camı kırıp çıkması

-Sağlık ve kaza kırım ekiplerinin gelmesi

Sağlık ekipleri ve polisin çalışması

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Evinde çıkan yangında öldü

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde Halil Uzun (82), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Siteler Mahallesi Girne Caddesi Akbaba Sokak 7 numarada yalnız yaşayan Halil Uzun\'un evinde, dün saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Evden yüklenen dumanları fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, evde yaptığı incelemede, Uzun\'un cesediyle karşılaştı.

Halil Uzun\'un cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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24 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı



AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman\'ın (66) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen Ziya Y. (80) ile oğlu Erdal Y. (38) tutuklanırken; Kahraman\'ın kemikleri, gömülü olduğu portakal bahçesinde bulundu.

Sultanhisar\'ın kırsal Atça Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman\'a ulaşılamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.\'yi, teknik takibe aldı. 2 aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler, öldürdükleri Mehmet Kahraman\'ın cesedini Atça\'da kendilerine ait portakal bahçesinei gömdüklerini söyledi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. 2 gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.

Atça\'nın yerlilerinden olan Zihni Eymir, \"Olayın meydana geldiği yerin yanında benim de arazim var. Polisimiz bu işin peşindeydi. Çok çalıştılar. Dün itibariyle polislerimiz; Sultanhisar, Nazilli ve Aydın ekipleri çalışarak bu olayı çözdüler. Bugün de kemiklere ulaştılar\" dedi.

Atça Mahallesi Muhtarı Olgun Belci ise, \"Portakal bahçesi içinde kemik parçaları bulundu. İş artık şu an itibarı ile polis tarafından araştırılıyor\" diye konuştu.

HIRSIZ SANMIŞLAR

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, olay gecesi bahçelerinin yakında bir karartı gördüklerini, hırsız sanıp ateş edince Kahraman\'ın öldüğünü, cesedini de bahçeye gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden ve bölgeden görüntü

- Kazı çalışmalarından görüntü

- Kazı bölgesinde kazı çalışmasını takip eden polis ekiplerinden görüntü

- Kazı bölgesinden bahçe komşusu olan Zihni Eymir, konuşması

- Atça Mahalle Muhtarı Olgun Belci konuşmaları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Lüks otomobilde suikast silahı bulundu



ADANA\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramada, suikast silahı buldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi\'nde yol kontrölü yapan polis ekipleri, lüks bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın direksiyonunun yan tarafındaki zulada ruhtasız Glock marka tabanca ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Polis silahın herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin otomobilde arama yapması

- Zuladan çıkarılan tabanca

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İYİ Parti Lideri Elazığ\'da

\'İYİ PARTİ, GENÇLERİMİZİN UMUDU OLACAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Tunceli\'deki temaslarının ardından Elazığ\'a geçti. Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılan Meral Akşener, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış öncesi partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti\'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade ederek, \"Batı\'da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sıkışmış, tercihe zorlanan seçmen, Güneydoğu\'da ise HDP ile Ak Parti arasına sıkışmış ve onun dışında bir seçenek bulunmayan seçmenlerin talebi ile ortaya çıkmış bir partiyiz. İyi Parti Türkiye\'ye iyi gelecektir. Şırnak\'tan Edirne\'ye, Edirne\'den Tunceli\'ye, Tunceli\'den Mardin\'e, Mardin\'den Artvin\'e pek çok şehir dolaştık. Doğu ile Batı\'nın, Elazığ\'da dahil ortak bir sorunları var. Bu sorun genç işsizliğidir. Yani 4 yıllık üniversite mezunu olmuş ya da 2 yıllık üniversite mezunu olmuş, iş bulamayan genç işsizler var. İnşallah iktidarımızda üreten bir Türkiye\'yi, üreten bir ekonomiyi, üreten bir sanayi sistemini birinci tercihimiz yapacağız. Gittiğimiz her şehirde kocaman binalar var. Bu binalar, devlet binaları. Bu binaların yanına 300 ya da 500 kişi çalıştıran fabrikalar niye açmıyorsunuz, olanları da niye kapattınız?İnşallah İyi Parti gençlerimizin umudu olacaktır\" dedi.

\'UTANMIYOR MUSUN KUL HAKKI ALMAYA\'

KPSS sorularının çalınmasına da değinen Meral Akşener, \"KPPS sorularını FETÖ\'cülerin çaldığını öğrendik. Tamam ama FETÖ\'cüler çaldı, sen çaldırdın. Hesabını sormadın. FETÖ\'cülerin çaldığı sorular ile FETÖ\'cüler girdi de, senin yakınların kağıt götürerek ne yaptı? Utanmıyor musunuz kul hakkı almaya, sıkılmıyor musunuz haram lokma yemeye?\" diye konuştu.

\'ELİNDE AK PARTİ KAĞIDI OLMAYAN İŞE GİREMİYOR\'

Elinde Ak Parti\'den kağıt getirmeyenlerin hiçbir yerde iş bulamadığını öne süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Onun için bizler İYİ Parti olarak liyakatı öne alacağız. Gençlerin işe layık olanları istedikleri işte çalışabilecek. Liyakat tercihini öne koyacak bir yönetim anlayışını Türkiye\'nin gündemine getireceğiz. Amerika\'ya \'eytt\' yapıyorlar. Bekliyorsunuz ne olacak, acaba İncirlik kapatılır mı? Acaba Amerika çiftçisinin zengin edilmesini sağlayan mısır ithalatı durdurulur mu? Bizim pancar yetiştiricilerinin kurban edildiği o mısır ithalatını durdururlar mı? Derken öğrendik ki, 11 milyar dolara uçak almışlar .Şimdi Rusya\'ya da ayıp olur. Ne yapmak lazım, S-400\'ü de Rusya\'dan almak lazım. Bildiğim kadarıyla 2,5 milyar dolar oraya verildi. Şimdi Fransa\'ya gidildi. 5 bin 700 ton parça et ithal etmiş. Ağanın eli tutulmaz ya. Gittiği her yerden alıyor. Haksız kazançların, haksız işe alımlarının ve pek çok insanın umudunun çalınmasına dur diyeceğiz. Bunların hesabını da tek tek soracağız. Eskiden padişahın yanında bağırırlarmış, \'Mağrur olma padihaşım, senden büyük Allah var\' İşte bu bağıran ses biziz. \'Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Allah var, senden büyük Millet var.\' Türkiye gerçekten mutsuz ve huzursuz. Bütün araştırmalar da birinci problemin işsizlik, ikinci problemin huzur talebi olduğu ortaya çıkıyor.\"

Akşener, konuşmasının ardından dualar eşliğinde İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı\'nın açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşların davul ve zurna ile oynaması

- Meral Akşener\'in gelişi

- Akşener\'in konuşması

- İl Başkanlığı\'nın açılışı

Haber - Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Soylu: Biz dünyayı değiştirdik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa, bunun sebebinin milletin yaptığı tercih olduğunu belirtti, \"Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik\" dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir\'in cenaze törenine katıldı. Tören sonrası Vakfıkebir ilçesinde giden Bakan Soylu, burada partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı.

Kongrede gençlere seslenerek tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, 16 Nisan\'daki referandumun ardından Türkiye\'de çok önemli bir sürecin yaşadığını ve bundan sonra da adımların planlanarak ve hesaplanarak atılacak bir döneme girdiklerini söyledi.

\'AK PARTİ\'DEN MİLLET RAZIDIR\'

Milletin 15 yıldan beri Ak Parti\'den razı olduğunu sandıkta gösterdiğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki; herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çocuğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah\'ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece Ak Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler Ak Partili oldunuz. Yani Ak Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için Ak Partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan\'ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum.\"\'

\'BİZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİK\'

Darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa bunun sebebinin milletin ortaya koyduğu tercih olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bugün Kudüs\'te birileri eskisi kadar rahat at oynatamıyorsa; belki tarihinde olmamış bir şey, Birleşmiş Milletler Türkiye\'nin yanında, ABD\'ye rest çekebiliyorsa, bugün \'mazlumların sözünün sahibiyiz\' diyen bir lider, bütün dünyaya sesini duyurabiliyorsa, bugün Türkiye\'nin güneyinde 4 bin TIR silah yardımına rağmen, terör koridoru açmaya birilerinin gücü yetmiyorsa, 1960\'tan beri işleyen tezgâh eğer 15 Temmuz\'da işlemediyse, bugün darbelerle, operasyonlarla bu ülke teslim alınamadıysa, işte sizin yaptığınız, aziz milletin yaptığı bu tercihin, ortaya koyduğunuz bu duruşun neticesindedir. İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık. Tamamen ve sadece duruşumuzla, tavrımızla, değerlerimize olan inancımızla yaptık. Ve biz bu topraklarda bin yıldır neyi nasıl başardıysak, tam olarak da bununla yaptık.\"

Tek liste ile gidilen kongrede Onur Yıldırım Ak Parti Vakfıkebir Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Soylu konuşma

- Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Fatih TURAN /TRABZON (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması

TUNCELİ\'de bugün yapılan CHP İl Olağan Kongresi\'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun çelenginin olmaması ve mesajının okunmaması delegelerin ve partililerin tepkisine neden oldu.

CHP Tunceli İl Başkanlığı\'nın bugün yapılan Olağan Kongresi\'nde mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenginin olmaması tepkilere neden oldu. Kongrede konuşan Şükrü Kılıç, Kılıçdaroğlu\'nun mesajının okunmaması ve çelenginin olmamasını eleştirdi. Kılıç, \"Tunceli il örgütü, Genel Başkan\'a karşı bir tavir sergilemektedir. Bütün salonu iyice kontrol edin. Genel Başkanımızın çelengi var mı? Ben bulamadım, siz bulduysanız söyleyin. Sayın Genel Başkanımızın mesajı bile okunmadı\" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise CHP örgütlerinin 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini belirterek, \"Örgütümüz topyekün seferber olmalı. 2019 seçimlerinde en başarılı sonucu almak, belediye başkanlıklarını kazanmak için çabalamalıyız. Bazı kişiler delege hesabı içinde, bazıları kongreye müdahale etmek niyetinde. Biz buna müsaade etmeyiz\" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, Ali Rıza Güder ise 37 oyda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan görüntü

- İl Başkan adayı Şükrü Kılıç\'ın konuşması

- Milletvekili Gürsel Erol\'un konuşması

- Kongreden detaylar

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Okul yolunda \'köprü\' çilesi

Antalya\'nın merkez Aksu \'da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle\'yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle\'de dere yatağına yakın konumda olan 138\'inci Sokak\'ta oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Mahalle sakinleri köprü olmadığı için paçaları sıyırıp yaklaşık yarım metrelik suya girip karşıya geçiyor. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Köprünün olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Yeni Mahalle\'de oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. 4\'üncü sınıf öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya her gün okula gitmek için bu dereden sabah ve akşam geçmek zorunda. Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri Kardelen Uzunkaya\'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Servis şoförünün yolun bozuk olması ve yol kenarındaki sazlıkların aracını çizmesini gerekçe göstererek dere kenarına, hem de mahalleye gelmediğini öne süren Havva Ören, dereyi geçtikten sonra 500 metre yürüyüp çocukları servise bindiriyor.

Görüntü Dökümü

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Dere yatağının görüntüsü

Havva Ören su içinden karşıya geçmesi

Dereden görüntü

Ören Çocukları teker teker sırtına alarak sudan geçirmesi

RÖP 1: Havva Ören

RÖP 2: Saliha Ören

RÖP 3: Hatice Demir

RÖP 4: Kardelen Uzunkaya

RÖP 5: Ayşe Zeybek

RÖP 6: Durmuş Zeybek

RÖP 7: Hilmi Akbulut

Sudan geçen köpeklerin görüntüsü

Geriye dönen köpeğin görüntüsü

Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Edirne\'de \'Bocuk Gecesi\' renkli geçti



EDİRNE\'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma bir gelenek olan \'Bocuk Gecesi\' kutlandı. Gecede beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençler, evlerin pencerelerine vurarak, köy sakinlerini korkuttu.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası\'nın katkılarıyla bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen \'Bocuk Gecesi\', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk Patent Enstitüsü\'nce \'Çamlıca Bocuk Gecesi\' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü\'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, \'Çamlıca Bocuk Gecesi\'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne girebilmesi için çalışmalar başlatıldığını belirterek, \"Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca, artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk\'u da işlersek, Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi\'nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır\" dedi.

\'BOCUK GECESİ\'

Bocuk Gecesi, Orta Çağ\'dan kalma bir gelenek. Balkanlar\'daki Hristiyanların \'bojic\' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, \'Bocuk\' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını \'Bocuk geliyor\' diye korkuturlar. Gecede \'Bocuk\' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Görüntü Dökümü

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-Yüzleri boyalı ve pelerin giyen gençler

-Etkinlik alanı genel gör.

-Çevredeki süslemeler

-Dans edip, eğlenenler

-Kabak tatlısı dağıtılması

-Pencerelere vurulması ve ev korkutması

-Detaylar

-Vatandaşlar röp.

-Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu röp.

-Muhabir Ali Can Zeray anons

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Osmanlı\'nın Bafeus Savaşı\'nı kazandığı Çobankale gün yüzüne çıkarılacak



MERHUM Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın \"Osmanlı Devleti 1302\'de Yalova\'da kuruldu\" iddialarıyla gündeme gelen, Osmanlı\'nın Bizans\'a karşı kazandığı Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova\'daki Çobankale, kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılacak ve restore edilecek.

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın Osmanlı Beyliği\'nin \'devlet\' statüsünü kazandığını iddia ettiği, Bizans\'a karşı 1302 yılında zaferle sonuçlanan Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova Çobankale\'deki çalışmalar, geçen yıl nisan ayında başladı. Çalışmalar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün izni ile kalenin bulunduğu Altınova ilçesi Karadere köyündeki temizlik faaliyetine Bursa Müze Müdürü Sinan Özbey\'in başkanlığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin\'in bilimsel danışmanlığında, Altınova Belediyesi\'nin de maddi katkılarıyla başlandı. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen kale, Çevre ve Orman Bakanlığı\'ndan Altınova Belediyesi\'ne tahsis edildi.

Geçen yıldan bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunulması amacıyla Altınova Belediyesi\'nde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral\'ın yanı sıra Altınova Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Bursa Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin katıldı.

KAZI ÇALIŞMALARI 5 YIL SÜRECEK

Çobankale\'nin Yalova\'nın ve Türkiye\'nin bir değeri olduğunu söyleyen Altınova Beledıye Baskanı Metın Oral, \"Bu değeri gün yüzüne çıkarıp turizme ve ülkemize kazandırmamız lazım. Güzel bir çalışma yapılıyor. Bunu paylaşmak istedik. Yapılacak kazı çalışmalarıyla hem elimizde güzel bir bilgi olacak hem de turizme kazandıracağımız bir alan ortaya çıkacak\" dedi.

Bursa Müze Müdürü ve Çobankale Kazı Başkanı Ali Sinan Özbey ise \"Müzecilik anlamında 8 aylık süre içerisinde çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. Çobankale\'de kazı çalışmaları uzunca bir zamana yayılacak. Bunun hepimiz bilincindeyiz ancak arkeoloji camiasında kısa sayılabilecek 5 yıllık süreçte Çobankale\'nin gezilebilir, dolaşılabilir, sürdürülebilir turizm destinasyonu içerisinde yer almasını istiyoruz. Geçen sene içerisinde büyük oranda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise temizliklerle birlikte ortaya çıkan kalıntıların açığa çıkması ve korunmasına yönelik projeleri yürüteceğiz\" diye konuştu.

1087 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

Kazı çalışmalarını yürütecek olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, bugüne kadarki faaliyetlerle ilgili bilgi vererek Çobankale\'nin önemine değindi. Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"İstanbul ile Batı Anadolu\'yu birbirine bağlayan vadi Yalakdere Vadisi\'dir. Bu vadi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hep popüler bir yer olmuş. Roma Dönemi\'nde \'Haçlı yolu\' olmuş, Osmanlı Dönemi\'nde de \'Hac yolu\' olmuş. Çobankale de bu vadinin düğümü. Çobankale kimin elindeyse bu vadi ve yol onun elinde olmuş. Çobankale\'nin stratejik önemi her dönem var olmuş. Kalenin kaynaklarda İmparator Alexius tarafından 1087 yılında yapıldığı belirtiliyor\" dedi.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞMENİN KAHRAMANI

Çobankale\'nin tarihsel süreçte Türk ve dünya tarihinde iki önemli gelişmenin kahramanı olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, şunları kaydetti:

\"Bunlardan birincisi 1. Haçlı Seferleri. Papa II. Urbanus\'un çağrısıyla başlayan 1. Haçlı Seferleri, 1. Kılıç Arslan\'ın Çobankale\'yi geri alması ve Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratmasıyla, Çobankale sayesinde oldu. İkinci önemli olay ise Osmanlı güçlerini buradan söküp atmak isteyen Bizans güçlerini, Osman Gazi komutasındaki Türk gücü haber alarak, gizlice 27 Temmuz 1302\'de Çobankale\'nin etrafından geçerek sahil boyuna inmiş ve Bizans askerinin çıkacağı noktalara pusu kurarak onları bozguna uğratmıştır. Osmanlılar\'ın Bizans\'a karşı kazandığı ve Bafeus Muharebesi olarak bilinen zafer Osmanlı Beyliği\'nin tescili niteliğini de taşımaktadır. Bu zafer de Çobankale\'nin önemini ve savaştaki rolünü açıkça göstermiştir. Bu zafer İslam dünyasında çok sevinçle karşılanıyor. Küçük bir beyliğin koskoca Bizans\'ı dize getirmiş olduğu düşünülüyor. Rahmetli Halil İnalcık da Osmanlı\'nın kuruluşunun gerçek tarihinin 1299 değil 1302 Bafeus Savaşı olduğunu söylüyor ama 1299 tarihi daha çok kabul görmüş\" diye konuştu.

30 KAÇAK KAZI YAPILMIŞ

Bölgede ilk yıl ağaç ve bitki temizliği yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, temizlik ve yüzey çalışmalarında bulunan Bizans seramik örneklerini gösterdi. Alanda 30\'a yakın kaçak kazının yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Maalesef çok sayıda kaçak kazı var. Ben 30\'a yakın kaçak kazı saydım. Bu temizlik çalışması sonrası kamera sistemi ve uyarı sistemleriyle tahribat da giderilecek\" dedi.

RÖNTGENİ ÇIKARILACAK

2018 yılı içerisinde jeoradar çalışması yapacaklarını da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Yapılacak olan jeoradar çalışmasıyla kalenin röntgeni çekilecek. Kazılacak yerler de ortaya çıkacak. Bir de alanın haritalanması yapılacak. İlk etapta 5 yılda restorasyon yapılmaya müsait hale gelecek. Şu an belli bir periyotta çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Altınova Belediye Başkanı açıklama

-Bursa Müze Müdürü konuşması

-Mimar Sinan Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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