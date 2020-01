DHA YURT BÜLTENİ-1

1)CİNNET GEÇİREN BABA EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kayseri\'de cinnet geçiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı ve komaya girdi. Olay, Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba 41 yaşındaki Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman\'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman\'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman\'ın komaya girdiği öğrenildi. Adıyaman\'ın olay anında alkollü olduğu daha önce uyuşturucu kullanmaktan da sabıkasının bulunduğu bildirildi..

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük

2)HAYATINI KAYBEDEN 1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 1 İŞÇİ KURTULDU

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi 46 yaşındaki Fevzi Dereli hayatını kaybetti. Saat 03.00 sıralarında, Kilimli İlçesi\'ndeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı ocakta, yerin 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi. İşçilerden Fevzi Dereli, ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana geldiği öğrenilen göçükte kaldı, bir işçi ise son anda kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan Fevzi Dereli\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ocaktan çıkarılan Dereli\'nin cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, ani gaz püskürmesi sonucu meydana gelen göçükle ilgili olarak, \"Nezaretçi arkadaşımız en son işçi arkadaşları aşağıya indiriyor. Gaz püskürmesiyle beraber postanın altında kalmış arkadaşımız. Diğer arkadaşlar aşağıdaymış. Bir arkadaş kendini kurtarıyor, bir arkadaş göçüğün altında kalıyor. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar göstermesin\" dedi.

3)EŞİNİN KIZINA ŞİDDETİNİ GİZLİ KAMERAYA KAYDEDEN BABA, KIZINA KAVUŞTU

ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde eşi Tuğba Tülübaş\'ın 2 yaşındaki kızları Esila\'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağlayan 29 yaşındaki baba Erdem Tülübaş, Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde mahkemeye delil olarak sunduğu görüntülerin ardından çocuğunun geçici velayetini aldı. Kızıyla evine gelen Erdem Tülübaş, \"Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk\" dedi. Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila\'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş\'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya giden Tuğba Tülübaş, Aile Mahkemesi\'ne boşanma davası açtı. Mahkeme, Esila\'nın geçici velayetini anneye verdi. Tuğba Tülübaş, uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü avukatı ve polis ile birlikte Gökçebey\'e giderek Esila\'yı aldı. Erdem Tülübaş da avukatıyla birlikte Çorlu\'ya giderek elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğunun velayetini talep etti. İzleyen tüm insanların tepkisini çeken görüntüleri değerlendiren mahkeme, küçük kızın velayetini annesinden alarak babasına verdi.

\"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM\"

Erdem Tülübaş, polis ve avukat aracılığıyla Tuğba Tülübaş\'ın yaşadığı eve giderek küçük kızı aldı. Gökçebey\'e dönen Erdem Tülübaş, yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Kızını öperek seven Erdem Tülübaş, kızının geçici velayetini almasıyla büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Boşanma davası sürecinde çocuğunun velayetini almak için mücadele edeceğini anlatan Erdem Tülübaş, şunları söyledi: \"Ben her akşam geldiğimde eve, çocuğumun sağında solunda morluk görüyordum. Bunu söylemiştim \'ne oldu bu çocuğa?\' diye. Oda bana \'sağa sola vuruyor çocuk, düşer\' dedi. Ben inanmadım. Gizli kamera yerleştirdim, çok şüphelendim. Gizli kamerada bazı görüntüler gördüm. Kan dondurucu görüntüler gördüm. O sinirle hemen polis karakoluna gittim. Ondan sonra savcı yanına çıktık. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğu da bana verdi. 3 ay bittiği zaman çocuğumu benden almaya geldiler. Çocuğumun canından endişe ettim. Bazı yerlere başvurdum. Sesimi duyurdum. Allah razı olsun herkesten. Sayın Cumhurbaşkanımdan, devletimden, bakanlığımdan. Ben çok mutlu oldum. Bu çok güzel bir mutluluk. Anlatamıyorum. Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk. Orada hakim görüntüleri izlememiş. Görüntüleri sunduk biz. Ondan sonra hakim kararıyla hemen çocuğu bize verdiler. Olması gereken oydu zaten.\"

BABAANNE: \'TORUNUMU ALMALARININ ARDINDAN DÜNYAM YIKILDI\'

Babaanne Fatma Tülübaş da gelininin 3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından torununa kendisinin baktığını söyledi. Geçen cuma polis eşliğinde eve gelen gelininin torununu almasıyla dünyasının yıkıldığını anlatan Fatma Tülübaş, \"3 ay baktıktan sonra o cuma günü gelip benden çocuğumu aldılar. O günden beri ne ses vardı ne bir şey vardı. Şimdi o ses geri geldi, yavruma kavuştum. Duygularımı ifade edemiyorum. Çok sevinçliyim. Yavrumu aldım. Ben herkesten, Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm Türkiye arka oldu. Herkese binlerce Allah razı olsun\" dedi.

4)RİZE\'DE ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDAKİ YEMEKTEN 187 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ



Rize\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampusunda yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 187 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi. Fener Mahallesi\'nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nde öğrenim gören öğrenciler dün öğlen kampus yemekhanesinde çorba, köfte, patates ve makarnadan oluşan menüden yedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra ev ve kaldıkları yurtlara giden öğrencilerden bazıları akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetler görülen öğrenciler, özel araç ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısındaki artış üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü \'Acil\' koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini görevlerinin başına çağırdı. Rize\'deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampusda yenilen yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerin hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, zehirlenme olayının hemen ardından öğrencilerin durumu ile ilgili araçtırma yapıldığını belirtti. Öğrencilerin yurtta değil, kampusda yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi: \"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00\'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar.\"

HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 187 OLDU

Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 187\'ye ulaştığı. Tedavi altına alınan öğrencileri serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için de yemeklerden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini açıkladılar.

VALİ BEKTAŞ: SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Devlet Hastanesi\'ne gelerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. 190 civarında öğrencinin 2 hastaneye başvurduğunu açıklayan Vali Erdoğan Bektaş, şunları söyledi:

\"Ağır bir tablo yok. Toplu çıkan yemeklerde bu tür sıkıntılar çıkabiliyor. Olmaması için dikkat ediliyor ama yinede istenmeyen durumlar olabiliyor. Üniversitemizde 3 bin dolayında personel ve öğrenci yemek yiyor. Bu işi her yönüyle araştırıyoruz. Numuneler alıyoruz. Çok daha dikkatli olunmalı. Üniversite yönetimi de daha dikkatli olacaktır. Bu olay nasıl meydana geldi, sorumlular kim bunun bulunacağından ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.\"Olayla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

5)CİPTEN ATLAYAN ÜNLÜ DOKTORUN OĞLU TIR\'IN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

BABA DOĞAN: HERKESE SAHİP ÇIKTIM, OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, içinde yolcu olarak bulunduğu cipin içinden kendini karayoluna atan Dr. Hasan Doğan\'ın oğlu 27 yaşındaki Cem Baran Doğan, TIR\'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Ankara\'dan dün Denizli\'ye dönerken cipten atlayarak hayatını kaybeden Doğan\'ın olay yerine gelen babası Hasan Doğan, \"Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım\" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Denizli-Ankara Karayolu Gürlek girişinde meydana geldi. Denizli\'nin tanınmış Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Doğan\'ın oğlu Cem Baran Doğan, bir süre psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Ankara\'da tedavi gördükten sonra bir yakınıyla dün akşam saatlerinde Denizli\'ye dönmek üzere yola çıktı. Cem Baran Doğan, içinde bulunduğu ve Hasan Beydilli\'nin kullandığı 20 DR 119 plakalı cip hareket halindeyken, iddiaya göre arka koltuğundan kapıyı açarak karayoluna kendini attı. Bu sırada karayoluna düşen Doğan, Sadık Akar yönetimindeki 20 DG 406 plakalı TIR\'ın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA DOĞAN: HERKESE SAHİP ÇIKTIM, OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM

Olayı haber aldıktan sonra kaza gerine giden baba Dr. Hasan Doğan, \"Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım\" diyerek gözyaşı döktü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Doğan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Cipin sürücüsü Hasan Beydelli ve TIR şoförü Sadık Akar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

6)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Antalya\'da, Lütfü Atar\'ın (42) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aksu ilçesi Serik Caddesi\'ndeki kaza, saat 18.30\'da meydana geldi. Aksu ilçesinden Alanya yönüne seyreden Lütfü Atar\'ın kullandığı 07 N 1638 plakalı otomobil, Serik Caddesi\'nde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araçtaki Ali Dönek (30) yaşamını yitirdi, sürücü Lütfü Atar ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi daha yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım isterken, yaralılar ambulans beklemeden çevreden geçen araçlarla hastaneye gitti. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Ali Dönek\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

7)MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN EVİ, AHIRI, HAFİF TİCARİ ARACI YAKTI

BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, Tek ailesinin mutfağında çıkan yangın evi sardı. Tek çifti çocuklarını da yanlarına alıp dışarı çıktıktan sonra ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtardı. Yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlık, garaj ile hafif ticari araç yandı.

Mudurnu Mangırlar köyünde 48 yaşındaki Raşit Tek\'in eşi 45 yaşındaki Hatice ve oğlu 12 yaşındaki Mehmet ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan çıkan yangını fark eden Hatice Tek eşi ile birlikte yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ancak başarılı olamayan Tek çifti çocuklarını da yanlarına alarak evden dışarıya çıkarak itfaiyeyi aradı. Hatice Tek, komşularının da yardımıyla evin yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını dışarı çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evi tamamen sardıktan sonra yanında bulunan ahır ve samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri köy yollarının dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı. Mudurnu Orman İşletme Şefliği\'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katılırken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık, odunluk, garaj ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)GÖYNÜK\'TE HEYELANDA 5 EV HASAR GÖRDÜ

Bolu\'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde meydana gelen heyelanda, 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Göynük Himmetoğlu köyünde kar sularının erimesi sonucu önceki gece toprak kayması meydana geldi. Heyelan, bölgede yeni yapılan bir termik santralin üretim alanının yakınında bulunan köydeki, kamulaştırılmamış alanda oldu. Heyelanda, Sadık Kaya\'ya ait tek katlı ev yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan 4 evde de büyük çapta oluştu. Evlerde oturanların kısa sürede dışarı çıkması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Göynük Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede evlere oturanların tahliye edilmesine karar verildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de elektrik bağlantısı kopan köye farklı hatlardan enerji sağlamak için çalışma yaptı. Köyün içerisindeki yollarda da toprak kaymaları oldu. Köyün bulunduğu zeminde ufak çaplı kaymalar devam ederken, hafif hasar gören evlerin sahipleri, eşyalarını taşıdı. Köyde oturan Erol Aydın, \"Gece saat 23.00 sıralarında ufak bir çatlak başladı. Daha sonra enerji kesintisi oldu. Daha sonra SEDAŞ ekipleri gelerek köyde önlem aldı. Hatlar kesildi. 20 saat falan enerjisiz kaldık. Yeni yeni elektrikler gelmeye başlıyor. Evler büyük zarar gördü. Yıkılan evin sahibi eşyalarını bile alamadan evi boşalttı. Girilmesi tehlikeli olan evler var. Heyelan önce yavaş yavaş olduğu için evler boşaltılmıştı. O yüzden herhangi bir can kaybı yaşanmadı\" dedi.

9)ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ALTINDAN PKK SIĞINAĞI ÇIKTI



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda boş bir evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinin altında girişi tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında köyde bulunan bir boş evde arama yaptı. Aramada, evin mutfak bölümünde bulunan çamaşır makinesinin altında, bir sığınağın girişi tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınakta yapılan aramada KCK asayiş yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi.Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

10)GAZİANTEP\'TE EVE KALAŞNİKOFLU SALDIRI: 1 ÖLÜ

GAZİANTEP\'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından kalaşnikof tüfekle saldırı düzenlenen evdeki 27 yaşındaki Fehmi Amaç yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı saldırganlar, kalaşnikof tüfekle Fehmi Amaç\'ın evine ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Fehmi Amaç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 çocuk babası Amaç, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Amaç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Olay yerindeki boş fişekleri toplayan polis, inceleme yaptı. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

11)ORMANDA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI ÖLÜ OLARAK BULUNDU

KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ahmet Sevinç (67) Örenköy yakınlarında ölü olarak bulundu. Dereköy\'de yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu selirtilen Ahmet Sevinç mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. 3 gündür jandarma, kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından aranan Sevinç\'in cesedi hayvan otlatan Havva Önlü adlı kadın tarafından bulundu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından ekipler cesedin bulunduğu yerde incelemede bulundu. Ahmet Sevinç\'in cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

12)EŞİ VE OĞLUNU KAYNAR SU İLE HAŞLADI

Karaman\'da Zeynel D. (37), akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi Emine Ayşe D. (35) ile o oğlu Süleyman D.nin (17) üzerine sıcak su döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Zeynel D. gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.

13)BURSA\'DA SİLAHLA VURULMA ANI KAMERALARDA

BURSA\'da gece saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada, 1 çocuk babası 44 yaşındaki Tankut Alkurt silahla vurularak ağır yaralandı. Çıkan kavga ve Alkurt\'un vurulma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi Ferah Sokak\'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Tankut Alkurt, 2 arkadaşı ile birlikte evinin önündeydi. Alkurt ve 2 arkadaşı sokağa giren hafif ticari aracı görüp yanına gitti. Bu sırada araçtakiler ile Alkurt ve arkadaşları tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Alkurt silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından Alkurt\'un arkadaşları ve araçtaki kişiler kaçtı. Alkurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Alkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alkurt\'un 1 çocuk babası olduğu ve uzun süredir işsiz olduğu bildirildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovan, döner bıçağı ve alkol şişeleri ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Alkurt ve 2 arkadaşının sokağa giren hafif ticari araca yaklaştıkları, daha sonra tartışmanın çıktığı ve Alkurt\'un vurulması görüldü.

Yıldırım Araştırma Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkurt\'un 2 arkadaşı ve araçtaki kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

14)ŞANLIURFA\'DA 55 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa\'da polis tarafından yapılan aramada, TIR ile minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 sürücü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüleri açıklanmayan TIR ile minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın tankerine ve minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, iki sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

15)VEFAT EDEN EŞİNİN KARİKATÜRLERİYLE EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ



Eskişehirli emekli Almanca öğretmeni Vicdan Özer, 2011 yılında kaybettiği eşi Prof. Dr. Atila Özer\'in yaptığı yüzlerce karikatürü tüm odalara asarak, evini karikatür müzesine dönüştürdü. Sergilenen karikatürleri ziyaret etmek için çeşitli illerden sanatseverler de ziyaret geliyor.

Şeker Mahallesi\'nde oturan Vicdan Özer, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı üniversiteye bağlı Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürü olan eşi Prof. Dr. Atila Özer\'i 62 yaşındayken 23 Nisan 2011\'de, 2 gün sonra da kendi babası Necmettin Bulunmaz\'ı 87 yaşındayken kaybetti. 25 Nisan\'da, hem babasını, hem de eşini toprağa veren Özer, tek katlı bahçeli evin tüm odalarını eşinin yaptığı karikatür, afiş ve resimlerle donattı, evin girişine de \'Karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer Müze Evi\' tabelası astı. Vicdan Özer, aralarında eşinin ödül aldığı karikatürlerin de yer aldığı evi, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen sanatseverlerin ziyaret ettiklerini söyledi. Özer, eşinin vefat ettiği 2011 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi yöneticiliğini yürüttüğünü belirterek, \"Eşim resim yapar, afiş yapar, karikatür çizerdi. Tüm sanat dallarıyla ilgilenmişti. Ondan geriye karikatürler, afişler, resimler, kitaplar kaldı. Karikatürleri, afişleri ve resimleri evin duvarlarına astım. Hepsini asmaya imkan yok. Beraber geçen 36 sene var. İyi bir insandı, sakin bir insandı. Herkese bir şeyler yapmaya çalışırdı. Üniversite çevresindeki zamanda kim afiş isterse, kim kitap kapağı istediyse karşılıksız yaptı. Üniversite gazetesine 420 civarında karikatür çizdi \" diye konuştu. Vicdan Özer, eşinin ölümünden sonra Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Espark Alışveriş Merkezi yanındaki sanat galerisine \'Prof. Dr. Atila Özer\' adının verildiğini anlattı.

HER 3 NİSAN\'DA 1 SERGİ

Karikatür, afiş ve resimleri ziyarete gelenler arasında eski büyükelçilerin de olduğunu söyleyen Özer, şöyle konuştu: \"Gelenler anı defterimize de yazabiliyorlar. Herkes gelebilir. Burası sadece karikatür değil, Atila Özer\'in evi. Karikatürler, resimler, çalışmalar, afişler, her şey var. Her yıl 3 Nisan tarihinde ben Atila Özer adına bir sergi açıyorum. Geçen yıl 3 Nisan tarihinde 34 adetten oluşan Eskişehir karikatürlerini açtım. Sonra onları ben Tepebaşı Belediyesi\'ne hediye ettim. Bu yıl 82 tane ilk yaptığından son afişine kadar olan afişlerinin hepsini yine Atila Özer Karikatürlü Ev Sanat Galerisi\'nde 3 Nisan\'da sergileyeceğim. Neden 3 Nisan? Bizim için 3 Nisan\'ın birkaç tane önemi var. Atila 3 Nisan\'da doğmuş, 3 Nisan\'da profesör oldu. 2012 yılında kurduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü için Belçika\'da eşimin doğum günü olan 3 Nisan Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi.\"

ATİLA ÖZER KİMDİR?

Prof.Dr.Atila Özer, 3 Nisan 1949\'a doğdu. İlk karikatürü 1973 yılında yayınlandı. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi\'ni bitirdi. Karikatür sanatı ile çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, jüri üyeliği yaptı. Kurduğu Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ile buna bağlı olarak açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi\'nin müdürlüğünü yürüttü, 23 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.

