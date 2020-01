DHA YURT BÜLTENİ- 1

KOZAN\'DA KARAYOLLARI BİNASINDA YANGIN

ADANA\'nın Kozan ilçesinde Karayolları Şube Şefliği binasında çıkan yangında binada maddi hasar meydana gelirken, 1 kamyon ve 2 kamyonet küle döndü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana-Kozan Karayolu\'nda bulunan Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 56\'ıncı Şube Şefliği binasında çıktı. Gece hizmet binasından alevlerin yükseldiğini fark eden gece bekçisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne itfaiye ekipleri, hizmet binası ve garajı saran alevleri güçlükle söndürebildi. Yangında hizmet binasında büyük maddi zarar meydana gelirken, garajda bulunan 1 kamyon ve 2 kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasına devam eden itfaiye ekibi, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ÇİFTLİK EVİNDE ALACAK KAVGASI: 3 ÖLÜ



ESKİŞEHİR\'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlikevinde alacak meselesinden çıkan tartışmada Serdar Sarıtepe, Balıkesir\'den geldikleri belirtilen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı Sarıtepe İstanbul\'da yakalandı.

Olay Eskişehir\'in Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Soğukhpınar mevkiindeki Sarıtepe Çiftiği\'nde meydana geldi. Hayvan alım satımı nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan çiftlik sahibi Serdar Sarıtepe, iddialara göre Balıkesir\'den gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul\'da polis ekiplerince yakalandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞINA DAYADIĞI SİLAHI ATEŞLEDİ



KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Hastaneye kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi\'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneyi işleten Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde ruhsatsız tabancasını başına dayayarak ateşledi. Şevket Şevke kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı. Şevket Şevke\'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA\'DA ALEVİ VATANDAŞIN EVİNİN İŞARETLENMESİNE TEPKİ



MANİSA\'da, Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan Kazım İnce\'nin (74) evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce, polise şikayette bulunurken, evinin duvarındaki kırmızı boya ise güvenlik güçlerince silindi. CHP\'liler evin önüne gelerek, duruma tepki gösterdi.

Geçen 5 Aralık\'ta, Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan Kazım İnce\'nin evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce\'nin oğlu, evin duvarındaki çarpı işaretini fark ederek babasına gösterdi. İnce de polislere haber verip, şikayetçi oldu. İnce\'nin evinin duvarındaki çarpı işareti, polisler tarafından beyaz boyayla silindi.

Olayın ardından CHP\'liler dün Kazım İnce\'nin evinin bulunduğu mahalleye giderek, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer basın açıklaması yaptı. Bozyaka, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede geçtiğimiz günlerde de araçlara benzer işaretlerin bırakıldığı duyumları aldıklarını öne sürdü. Serdar Bozyaka, şunları söyledi:

\"Özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölgede yapılan bu eylem, hepimizin aklına kötü hatıraları getirmiştir. Bu olay, Alevilerin inançları ve yaşam felsefelerine cephe alan bir anlayış tarafından yapılmıştır. Ülkemizde bu olaylar karşısında Aleviler sürekli tedirgin bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Aleviler kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hükümette çözüm konusunda beklenen adımları atmamaktadır. Buradan Başbakan, İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerini acilen göreve çağırıyorum. Bu evlerin kapısını işaretleyen kişileri ve bu alçak saldırıyı azmettirenleri bir an önce ortaya çıkarın. Bu saldırıların arkasında, mezhepçi ve ötekileştirici bir zihniyet bulunmaktadır. Birileri eğer Alevi yurttaşlarımız üzerinden gündem belirlemeye çalışıyorsa, Aleviler bu oyunlara dün olduğu gibi bugün de asla gelmeyeceklerdir. Aleviler bu kadar ayrımcılığa rağmen asla kin ve nefretle hareket etmeyeceklerdir. Demokrasiye, insan haklarına, Cumhuriyet\'e, Atatürk\'e, eşitliğe ve barışa her zaman sahip çıkacaklardır. Bu alçak eylem hepimize karşı yapılmış bir eylemdir. Bu ayrıştırıcı işaretleri; hepimizin evinin kapısına yapılmış olarak kabul ediyoruz.\"

\'BENİM DEDEM ÇANAKKALE\'DE ŞEHİT OLDU\'

Evinin duvarına çarpı işareti koyulan İnce ise olaya anlam veremediğini söyleyip, \"Ben eve saat 16.30\'da geldiğimde görmedim. Benim oğlum fark etmiş. Emniyete gittim. Polisler çok güzel karşıladılar, bütün tahkikatı yaptılar, olay savcılığa gitti. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Bunlar ayrımcılığı körüklüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Benim dedem Çanakkale şehidi. Ben Türkmen\'im. Başka bir şeyim yok\" dedi.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Doğan Günel de olaya tepki gösterdi.

CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ, CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI



BURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis üyesi Erdal Aktuğ, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Dursun, Bursa Büyükşehir ve Mudanya belediye meclisleri üyesi Erdal Aktuğ’un, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aktuğ’un da kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika sonra kaldırdığı öne sürüldü.

Aktuğ, polis tarafından Mudanya\'da gözaltına alındı. Erdal Aktuğ\'un İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ, sevk edildiği adliyede \'adli kontrol\' şartıyla serbest bırakıldı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ\'NDE \'KUDÜS\' PROTESTOSU



KARABÜK Üniversitesi\'nde akademisyen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, ABD\'nin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını, düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Karabük Üniversitesi rektörlük binası önünden başlayan yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 bin kişi, \'Müminler İslam\'a karşı durana, biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olur Mescid-i Aksa\' yazılı pankartı açarak, tekbirler eşliğinde yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalık, \'Trump şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\' sloganları attı. Kampus içerisindeki caminin önünde son bulan yürüyüş sonrası kalabalık, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okudu. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, \"Kudüs, yalnızca Filistinlilerin değil, hepimizin öz vatanıdır. ABD\'nin aldığı bu kararı protesto ediyor, ABD ve İsrail\'i bu karar ve uygulamalarından dolayı telin ediyorum. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Kudüs Filistin\'in başkenti ve insanlığın ortak mirasıdır. Unutmayalım ki; gecenin en koyu karanlığında güneş doğar\" dedi.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKILDI

Sivil toplum örgütleri de Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Temsilcisi Aziz Gündoğdu, ABD ve İsrail\'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini belirterek, \"Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail\'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler, izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur ve iffetimizdir. Biz Allah\'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans\'ın akıbeti ne olduysa, Amerika ve İsrail\'in akıbeti de o olacaktır\" dedi.

Basın açıklamasının ardından \'Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD\' sloganı atıp tekbirler getirildi. Protestoda, İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

TIR İLE ÇARPIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜ YARALANDI



DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan kamonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, D-655 karayolu Borsa İstanbul Endüstri ve Teknik Mesleki Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Naci İslam (58) yönetimindeki 81 FJ 103 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti, 46 yaşındaki Hüseyin Yurttadur yönetimindeki 61 K 21577 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Naci İslam yaralandı.

İslam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA YAPTIKLARI ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

ANKARA\'da gece saatlerinde otomobil ve lüks cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası lüks cipte bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi başka bir araçla kaza yerinden kaçtı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı önünde meydana geldi. Aydan Caddesi\'nden gelen 06 AV 6970 plakalı lüks cip, İvedik Caddesi üzerindeki kavşakta 34 GL 496 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası parçalanan otomobil yaklaşık 100 metre ileri savrulurken, lüks cip ise yol kenarındaki bir direğe çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Lüks cip içinde bulunan ve alkollü oldukları belirtilen iki kişi ise iddiaya göre araçtaki alkol şişelerini yol kenarındaki arsaya atarak başka bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri cipteki kişilerim bulunması için çalışma başlattı.

UYGULAMA YAPAN POLİSLERE KADINLARDAN TANDIR EKMEĞİ İKRAMI



DİYARBAKIR\'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulamaya zırhlı araçlar da destek verdi. Uygulama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında mahalleleri kadınlar, polislere pişirdikleri sıcak tandır ekmeğinden ikram etti. Uygulama sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.

PROF. DR. KARATAY: ERKEKLERİN ÖMRÜ, KENDİLERİNE BAKMAZLARSA KADINLARDAN DAHA KISA OLUR

İÇ Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, \"Erkeklerde X ve Y kromozomu var. Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. O sebeple erkeklerin ömrü, kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur\" dedi.

Prof.Dr.Canan Karatay, Eskişehir\'de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Çınaraltı Sohbetleri adı altında düzenlenen \'Kendine İyi Bak\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki konferansı Vali Yardımcısı Akın Ağca, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hasan Davulcu ile çok sayıda üniversite öğrencisi takip etti.

YAĞLARIN FAYDALARINI ANLATTI

Prof.Dr.Canan Karatay, konuşmasında yağların kalp krizine neden olmadığını savunarak şunları söyledi: \"Ben iç hastalıkları ve kalp hastalıkları uzmanı olarak tıbbın her kademesinde meşakkatle çalışmış, 50 yıllık bir hekimim. Hastalanmamak ve kendine iyi bakmak her şeyden kolay ve basit. 1980 yılından sonra yağlarda çok büyük bir algı yaratıldığı için bütün dünyada sanki kalp krizini yağlar yapıyormuş algısı herkesin beynine yerleşmiş ve bunu çıkartmak mümkün değil. Ama siz gençler, bunu bu şekilde düşünürseniz, yağların ne kadar faydalı olduğunu, hangi yağların zarar verdiğini hakikaten seçici olursanız, inan ki fizik ve ruh sağlığınızı elde edersiniz. Ona göre kendinize iyi bakarsınız. Vücudumuz protein ve yağlardan meydana gelmiştir. Proteinler birçok aminoasitlerin birleşmesinden meydana gelir. Yağlar da 30 türlü yağ asidinin birleşmesinden meydana gelir. Vücudumuzun hücrelerinin yüzde 60\'ı su, yüzde 20\'si protein, yüzde 19\'u da yağ. Çok küçük kısmı da karbonhidrat. Doğal olan yağlar, vücudumuza şarttır. Yağsız hayat mümkün değildir. Az yağlı diyetler de hastalık nedenidir. Vücudumuz her türlü yağın ihtiyacına göre, gereksinimine göre üretebilmektedir, üretir. Öyle programlanmışız. Ama 2 türlü yağı üretemiyoruz. Onu hayvanlar üretiyor, bitkiler üretiyor. Bunlar omega 3 ve omega 6 dediğimiz temel yağlar, esansiyel yağlar diyoruz. Çünkü neden esansiyel diyoruz, bunların vücudumuza girmesi şart. Doymuş katı yağlar, yani hayvansal yağlar hayvanlarda da vardır, bitkilerde de vardır. Doğal hayvansal yağlar ve doğal virjin yağlar koyun, kuzu yağları tokluk hissi verir. Sağlıklı bozulmadığı için acıktırmaz. Bildiğimiz köy tereyağı. Doğal, bozulmamış zeytinyağı uzun süre enerji sağlar, dinçlik verir, beynimizi açar, ruh sağlığı sağlar, karaciğer yağlanmasını önler.\"

\'ERKEK MİLETİNE SÖYLÜYORUM\'

Erkeklerde X ve Y kromozomunun olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, \"Hepsinin başında da telomerler var. Fakat Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. Yani bir bacağı kökten itibaren telomeri eksik. O sebeple erkeklerin ömrü kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur. Onun için kendinize iyi bakacaksınız. Erkek milletine söylüyorum. Sizin bir telomeriniz zaten baştan eksik, doğuştan eksik\" dedi. Prof.Dr.Karatay, şekerden uzak durulması gerektiğini de söyleyerek, \"Şeker en tatlı zehirdir. Şeker, ekmek, şekerli-şekersiz gazlı içecekler, şimdi şekersiz gazlı içeceklerin propagandasını yapıyorlar, \'şeker yok\' diye, bakın onlar çok daha tehlikeli\" diye konuştu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNİ TEKNOLOJİ DEVRİMİ OLUŞTURMALI



TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturduğunu belirterek, \"Yani Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi gibi Teknoloji Devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

TEKNOLOJİK TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKTİ

İş Bankası\'nın, Dünya Gazetesi iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlediği İş\'le Buluşmalar\'ın \"Dijital Dönüşüm ve Yeni Sanayi Devrimi\" başlıklı 41\'inci toplantısı Bursa\'da gerçekleştirildi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün şu anda bankacılık sektörünün önemli bir gündemi olduğunu söyledi. Dijtilalleşmeyi, ilk sunucu ile son kullanıcı arasındaki mesafenin daralması ve ilişkinin etkin şekilde yürütülmesi olarak anladığını ifade eden Bali, \"İş dünyasında cari sorunları yönetmekten daha önemli bir hadise uzun dönemde ortaya çıkan teknolojik tehditleri zamanında fark edememiş olmaktır. Uzun yaşayan teknolojik şirketlerin sırrı kendilerini yeni teknolojik trendlere ve yeni iş modellerine adapte edebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmelerinde yatıyor. Bunun dışında kalanlar ise yok oluyorlar\" dedi.

\"GİRİŞ BARİYERLERİ ARTIK ESKİ SINIRLIYICILIĞINDA DEĞİL\"

Bali, çok ciddi bir değişim ve dönüşüm trendinin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: \"Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturmaya devam ediyor. Yani tarım devrimi, sanayi devrimi gibi teknoloji devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları çalışıyor, katma değerli büyüme derken bu alanlardaki farkları konuşuyor olmamız gerekir. Bankacılık yapma şeklimiz de buna göre dönüşüm geçiriyor. Yaptığımız işin şu anda yürüttüğümüz şekliyle devam edeceğini asla varsaymamalıyız. Ortaya çıkan tehditleri ve fırsatları birlikte algılayarak iş modelini sürekli güncelleme çalışmaları içindeyiz. Çünkü bankacılık dahil bütün sektörlere giriş bariyerleri hızla düşüyor. Artık varsayılan, korunduğumuzu düşündüren giriş bariyerleri artık eski sınırlıyıcılığında değil. Bu nedenle ortaya çok kıvrak, çevik firma yapıları, fintechler, startup\'lar çıkıyor. Bunlar yenilikçi, müşterilerin hayatını kolaylaştıran kişiselleşmiş çözümler üretiyor. Bu firmalarla sadece işimizi elimizden alıyorlar diye değil iş birlikleri yapmak suretiyle oyunu daha da büyütmenin çabası içinde olmalıyız.\" İş Bankası\'nın Türkiye\'nin büyük dönüşümlerine tanıklık ettiğini kaydeden Bali, \"İş Bankası\'nın kuruluş misyonu çerçevesinde üreticinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, çiftçinin, hane halkının yanında olmaya, özellikle kötü günlerinde yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kurum yoluna aynı ilkeler, aynı çalışma anlayışıyla devam edecek.\" dedi.

\"HAYATIMIZI ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK\"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da Endüstri 4.0\'a ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bitcoin\'e vurgu yapan Eczacıbaşı, \"Bitcoin bir teknoloji ürünü. Belki bir para birimi olarak da anlaşılabilir, ama Bitcoin dediğiniz zaman öğrendik ki çok daha öteymiş. Bizim hukukta gördüğümüz, sözleşme kavramını tepeden tırnağa değiştirebilecek, çok özgün, yeni bir teknoloji. Bunun dışında yapay zeka var, derin düşünce var, nesnelerin interneti var. Bunlar gittikçe hayatımızın içine derinlemesine girecek oluşumlar. Bunlar da bizim hayatımızı çok farklı bir şekilde değiştirecektir.\" açıklamasını yaptı.

\"HERKESİN BİZE RAKİP OLABİLECEĞİNİ BİLEREK HAREKET ETMEMİZ LAZIM\"

İnternetin önemine de vurgu yapan Faruk Eczacıbaşı, şunları söyledi: \"Bundan sonraki rekabet ortamında şunu bilmeliyiz ki, bilgiyi en iyi kullanabilen en iyi değerlendirebilen, bunu en çabuk şekilde dönüştürebilen kurumlar rekabette çok daha fazla olacaktır. Bunu da coğrafya, sınırlar veya zaman aylar, yıllar ve günler hesabından çok öte anında ve heryerde kullanabileceğini ve herkesin bize rakip olabileceğini bilerek hareket etmemiz lazım.\" Etkinlik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ\'ın moderatörlüğünde, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Arçelik Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk Özer, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt\'un katıldığı panelin ardından sona erdi.

HIDIRELLEZ UNESCO\'NUN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ\'NDE

EDİRNE\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, UNESCO\'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne kaydedildi.

Edirne\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, her yıl 6 Mayıs günü Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi\'nde yakılan dev şenlik ateşiyle kutlanıyor. Türkiye ile Makedonya\'nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO\'ya sunduğu, \'Bahar Kutlaması: Hıdırellez\' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore\'nin Jeju Adası\'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12\'inci Hükümetlerarası Komite Toplantısı\'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne kaydedildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Hıdırellez\'in UNESCO\'ya kaydedilmesi için başlattığı çalışmalar sırasında, Edirne Belediyesi\'nden Hıdırellez ile ilgili belge ve dokümanları talep ettiğini ve bunu bakanlığa gönderdiklerini söyledi. Uzun zamandır Hıdırellez\'in UNESCO listesine girmesini heyecanla beklediklerini kaydeden Gürkan, \"8300 yıllık tarihe sahip olan Edirne\'mizin adını sadece tarihi ile değil aynı zamanda kültürel değerleri ile de tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne\'ye çeken böylesine özel bir değerin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne alınması bizim için gurur kaynağıdır. 2010 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne ve ardından 2011 yılında Selimiye Camii\'nin Dünya Mirası Listesi\'ne alınmasından sonra, şimdi de Hıdırellez\'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne alınmasının Edirne\'nin kültürel ve turizm kimliğine büyük değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehir için gerçekten büyük heyecan duyuyoruz\" dedi. Gürkan, Hıdırellez\'in Kakava şenlikleri ile birlikte kabul edilmemesinin üzücü olduğunu belirterek, \"Ama biz Kakavayı kutlamaya devam edeceğiz. Hıdırellez şenliklerini bir festival havasında kutlayacağız. Edirne en son uluslararası yapılan araştırmalarda 2 milyon 845 bin turistle tüm dünyada yüz şehir arasında 68\'nci sırada yer aldı. Şimdi UNUSCO\'nun yeni bir tesciliyle bu sayıyı daha da artıracağız. Ortada vadede 5 milyona, uzun vadede 10 milyona çıkarmak istediğimiz hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak\" dedi.

Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, daha önce ebru sanatı içinde başvuruda bulunduklarını ancak Hıdırellez ve Kakava olarak listeye girmeyi çok istediklerini söyledi. Hacıoğlu, \"Ama UNESCO, sadece Hıdırellez olarak kabul etti. Baharın başlangıcı yeniden doğuş, iyilik güzellik, biliyorsunuz Hıdırellez\'in en önemli ritüellerinden biri ateştir. Ateşler yakılır üzerinden atlanır. Ateşten atlanılarak hastalıktan ve kötülüklerden korunulacağına inanılır. Bizim inancımıza göre Hızır ve İlyas Aleyhisselam\'ın birleşiminden gelen bir kelimedir. Hep iyilik üzerinedir. Güzellik üzerinedir. Kötülüklerden arınmak üzerinedir. Bu ritüelin yaşaması ve yaşatılması için artık UNESCO kültür mirasına girmiştir\" dedi.

MEVLANA\'YI ANMA TÖRENLERİ BAŞLADI



KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen \'Uluslararası Mevlana\'yı Anma Törenleri etkinliği sema gösterisiyle başladı.

Mevlana Kültür Merkezi\'nde, bu yıl \'Kardeşlik Vakti\' temasıyla düzenlenen törenlerin ilk günü, sema gösterisiyle başladı. Anma etkinliklerine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Bedediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Ahmet Özhan, tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu.

BİRÇOK GÖNÜLE TOHUMLAR EKECEĞİZ

Uzun bir aradan sonra anma etkinliklerine Şems Hazretlerini ziyaret ederek başlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, \"Çok mutluyum. Hamd olsun rabbime bugünlere yetiştirdi bizleri. Bu sene bir değişiklik yapıldı. Benim çocukluğumda da böyle idi. Önce Şems hazretleri ziyaret edeiir, ondan sonra Hz. Mevlana\'yı ziyarete gelirdik. Bu sene hamd olsun bu şekilde oldu. Şems hazretlerinde duamız okundu. Ondan sonra Hz. Mevlana da küçük bir sema gösterisi izledik. İnşallah bütün hafta dolu dolu üniversiteler. kültür müdürlüğü. Uluslararası Mevlana Vakfı olarak pekçok etkinliğine imza atacağız. İnanıyorumki birçok gönüle tohum ekmiş olacağız. O tohumlar yeşermiş olacak\" dedi.

YURTDIŞINDA BÜYÜK BİR İLGİ VAR

Yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Bayru, \"Yurtdışında her gittiğim yerde lütfen gelin burada bir yer açalım, burda kalın bize Hz. Mevlana\'yı anlatın diyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah gün gün dünyaya sulhu ve sükunu getirir diye düşünüyorum. Hz Mevlana\'nın fikirleri, onun islamiyetten aldığı özle birlikte insanlara anlattığı güzellikler, birlik beraberlik bugünde kardeşlik bunların hepsi Hz. Mevlana\'nın sözlerinin içinde var. Nasıl yapacağımızın formülleride var. İnşallah bunlardan ders alırız, bütün dünya faydalanır\" diye konuştu.

