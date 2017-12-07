DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)İRANLI ÇOBANLAR TİPİDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ



KARS merkez Yücelan köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti. Çobanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekibi (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı. Dün sabah saatlerinde Yücalan köyünden çıkardıkları hayvanları otlatmaya götüren İranlı iki çoban, kar yağışının duracağını düşünerek köye dönmedi. Ancak, bir süre sonra tipi başladı ve çobanlar yollarını kaybetti. Çobanlardan Ahmad Rasegh bitkin düşerken, kendisinden daha iyi durumdaki adı öğrenilemeyen arkadaşı ise köyü cep telefonuyla arayıp yardım istedi. Köy halkı da durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Çobanları kurtarmak için operasyon başlatan AFAD ve UMKE ekipleri, paletli ambulansla olay yerine hareket etti. Yaklaşık 3 kilometrelik kapalı yolu ambulansa aşan ekipler, Ahmad Rasegh ile arkadaşına ulaştı. Durumu ağır olan Rasegh ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan diğer çoban ise köye gönderildi.

ÖLÜMDEN DÖNEN ÇOBAN O ANLARI ANLATTI

Kars merkez Yücelan köyünde yoğun kar yağışı, tipi ve sis altında yollarını kaybeden iki İranlı çobandan donmak üzereyken son anda kurtarılan Ahmad Rasegh, yaşadıklarını anlattı. Hayatını kurtaran UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür eden ve kaldırıldığı Harakari Devlet Hastanesi\'nde tedavisi süren Rasegh, \"Soğukta 3 saat kaldım. Zor anlar yaşadım. Köylüler sağ olsunlar bana yardım ettiler. Ekiplerde beni kurtarıp hastaneye getirdi. Kabus dolu anlar yaşadım, çok korktum` dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dış görüntüsü

-Ahmad Rasegh\'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)BUZLU YOLDA MİDİBÜS YAN YATTI: 7 YARALI



KAYSERİ\'de, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatan midibüsteki 7 kişi yaralandı. Osman Kavuncu Bulvarı\'na fabrika işçilerini taşıyan Saygı T. yönetimindeki 38 BF 997 plakalı midibüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan midibüs, yan yattı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------------:(ÖZEL)

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ORDU\'DA İKİ AYRI YANGINDA, 2 KİŞİ ÖLDÜ



ORDU\'nun Altınordu ilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmak isteyen Güçlü Özata, dumandan etkilenerek öldü. Gürgentepe ilçesinde ise bahçedeki ateşi söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde besicilik yapan Hayati Özata\'nın ahırında yangın çıktı. Özata\'nın oğlu 38 yaşındaki Güçlü Özata, içerideki hayvanları kurtarmak için ahıra daldı. Alevlerin arasında kalan, vüucudunda yanıklar oluşup, dumandan etkilenen Güçlü Özata, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun\'a sevk edilen Özata, yolda yaşamını yitirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10\'u büyükbaş, 13 hayvan telef oldu.

YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRÜRKEN ÖLDÜ

Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi\'nde ise bahçede yaktığı ateşi söndürmek isteyen 65 yaşındaki Hıdır Akıncı, müdahale sırasında dumandan etkilenip yere düştü. Bir anda alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı, yanarak yaşamını yitirdi. Hıdır Akıncı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet mahallesinde ahır yangınından görüntü (cep telefonu)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BİRİ OYALADI, DİĞERİ ÇANTADAKİ VE KASADAKİ PARALARI ÇALDI



KONYA\'da girdikleri marketin sahibini adres sorma bahanesiyle oyalayarak, çanta ve kasadan yaklaşık 5 bin 600 lira çalan Suriyeli iki şüphelinin soygun anı, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 4 Aralık günü saat 15.35 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi Murat Zavrak dışarda oturduğu sırada yanına Suriyeli olduğunu ve kaybolduğunu söyleyen bir kişi geldi. Zavrak, Suriyeli gence yol tarifi yaptığı sırada diğer şüpheli markete girdi. Etrafı kolaçan eden şüpheli daha sonra kasanın olduğu bölüme gitti. Şüpheli, Murat Zavrak\'ın çantasındaki 5 bin lira ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı alıp, montunun cebine ve çorabının içine koyarak hızla dışarı çıktı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Markete giren Murat Zavrak kasanın ve çantasının açık olduğunu gördü. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ve soyulduğunu anlayan Zavrak, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Birinin kendisini oyaladığını diğerinin de paraları aldığını söyleyen Murat Zavrak, \"Ben kapının önünde kahve içiyordum. Suriyeli bir vatandaş arka taraftan dolaşıp yanıma geldi. Kaybolduğunu, çarşıda arkadaşlarının olduğunu ve kendisini beklediklerini söyledi. Biz ona iyilik yapmak istedik. Yol tarif ettik. Diğer iş ortağı bu sırada işyerimizi soyuyormuş. Çantamda 5 bin lira param vardı. Kasadan da 500-600 lira gibi bir para vardı. Sadece paraları almış\" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Murat Zavrak röportaj

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ATM DOLANDIRICILARI YAKALANDI



ÇORUM’da bankaların ATM\'lerine kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera yerleştirip insanları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir ATM\'ye kart kopyalama cihazı takıldığı ve ATM\'yi kullanan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıldığı bilgisi aldı. Polis ekipleri aldığı bilgi üzerine ihbar edilen ATM üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda ATM\'ye kart kopyalama cihazı ve gizli kamera düzeneğinin yerleştirildiğini tespit eden polis, cihazları izlemeye aldı. Bir süre sonra ATM\'ye gelen ve cihazları almaya çalışan O.T. ve F.T.\'yi takibe alan polis düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen O.T. ve F.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Dolandırıcıların adliyeye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADANA\'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan ve mühimmat temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerin evin bahçe kapısı koçbaşıyla kırması

- Özel harekat polislerinin evin avlusuna girmesi

- Özel harekat polislerinin evin demir kapısına koçbaşı ile vurması

- Polislerin baskın yapılan bir diğer evin demir kapısındaki bezi yırtması

- Özel harekat polislerinin evin demir kapısına koçbaşı ile kırarak içeri girmesi

- Polislerin \"Yat yere\" diye bağırmaları

- Evdeki bir kadının yerde oturması ve yakınlarının kendisine ilaç vermesi

- Özel harekat polislerinin evden çıkışı

- Sokaktaki polis aracından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)EVİNİN AVLUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ



ADANA\'da 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran, evinin avlusunda cezaevinden yeni çıkan komsusu Mert S. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran\'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran\'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran\'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran\'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.\'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Evin önündeki kalabalıktan görüntü

- Taşkıran\'ın ağlayan bir yakınından görüntü

- Cenaze aracının gelişinden görüntü

- Cenazenin evden çıkartılıp araca konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)PARKTA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU



BURSA\'da bir parkta, geçen hafta ilaç içerek intihar girişiminden kurtulan Mesut Ş.\'nin cesedi bir ipe halde bulundu. Polis ekipleri Mesut Ş.\'nin ölümünü şüpheli olarak değerlendi.

Olay Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı\'nda dün gece meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan 2 kişi bir ağaçta ipe asılmış ceset görünce polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri cesedin üzerinde yaptığı ilk aramada Mesut Ş\'nin kimliğine ulaştı. 34 yaşındaki Mesut Ş. parktaki yerinden sökülmüş bir çöp kovası üzerinde ağaca asılmış durumda bulundu. Polis ekipleri Mesut Ş.\'nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Mesut Ş.\'nin cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Mesut Ş.\'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarından ayrı olduğu, bu konuda psikolojik sorunları bulunduğu. geçe nafüa ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Polis araçları ve ambulanstan detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 YARALI



ZONGULDAK\'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi 49 yaşındaki Yakup Karataş\'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonunun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Karataş\'ın bacağı diz altından kesildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi\'ndeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan maden işçisi Yakup Karataş\'ın sağ ayağı devrilen kömür vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kaldırılan vagonun altından kurtarılan Karataş, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karataş\'ın ezilen bacağı diz altından kesildi. Yoğun bakıma alınan Karataş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önünden detaylar

-Yaralının fotoğrafları

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)YOLCU OTOBÜSÜNDE İNTİHARA KALKIŞTI

DİYARBAKIR\'dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa\'da hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır\'dan Ankara\'ya gitmekte olan 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, otobüs hareket ettikten sonra iddiaya göre ailesi olduğu kişilerle cep telefonuyla konuştuktan sonra yanında bulunan haplardan topluca yuttu. Kadın yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine 72 EF 333 plakalı otobüsün sürücüsü, Şanlıurfa Terminali\'ne girdi. Baygınlık geçiren geçen kadın için olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otobüste ilk müdahalede bulunduğu kadını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ailevi nedenler yüzünden intihara kalkıştığı ileri sürülen kadın için polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ÖZEL

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- Sağlık görevlileri intihara kalkışan kadına müdahale etmesi

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- İntihara kalkışan kadının yolculuk yaptığı otobüs

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ALACAĞINI TAHSİL EDEMEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ

ESKİŞEHİR\'den, alacağını tahsil etmek için gelen Muhterem Molacı (61), borçlusundan parayı alamayınca girdiği bunalımın etkisiyle 30 metrelik falezlerden atladı. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Molacı, hastanede tedaviye alındı.

Konyaaltı Varyantı\'ndaki olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eskişehir\'de oturan Muhterem Molacı, iddiaya göre alacağını tahsil etmek üzere Antalya\'ya geldi. Borçlusundan parasını alamayan Molacı, bunalıma girdi. Konyaaltı Varyantı\'na gelen Molacı, falezlerin kıyısında oturup bir süre alkol aldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Muhterem Molacı daha sonra 30 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Dikey düşmeyen ve falezlerden yaklaşık 15 metre yuvarlanan Molacı, ağaçlara takılarak kayalıklara düşmekten kurtuldu. Bu sırada balık tutan Celil Demircan, Molacı\'nın yardımına koştu. Demircan, düştüğü yerde ilk yardımda bulunduğu Molacı\'yı güvenli bir noktaya taşıyarak 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Molacı\'nın bilincini açık tutmak için sohbet eden Demircan, aralarında geçen diyalogları da cep telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Molacı\'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Falezlere kurtarma istasyonu kuran ekipler daha sonra yaralının yanına indi. Önce sedyeye alınan Muhterem Molacı, uzatılan halata bağlanarak yukarı çekildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Molacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kollarında kırık bulunan Molacı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Muhterem Molacı\'ya ilk yardımda bulunan Celil Demircan, \"Aşağıda balık tutuyordum. Bir andan şahıs kendini aşağıya attı.Eskişehir\'den alacaklarını tahsil etmek için geldiğini söyledi. Bana bırakmam için yalvardı. Kurtarma ekipleri gelinceye kadar konuşturdum. Hatta bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yerde yatan Muhterem Molacı\'dan detay (falezler ve deniz kadrajlı)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kurtarma çalışmaları

-Muhterem Molacı yakın plan detaylar

-Muhterem Molacı\'nın sedyeye alınıp yukarı çekilmesi

-Muhterem Molacı\'nın ambulansa alınması

-Celil Demircan ve Molacı\'nın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

-İki arasında geçen diyaloglar(cep telefonu)

-Celil Demircan röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)KAZADA ÖLEN KAÇAKLARDAN 9\'U TOPRAĞA VERİLDİ



HATAY\'ın Altınözü ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden Irak uyruklu 9\'unun cenazeleri Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Geçen 3 Aralık\'ta Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada, 6\'sı çocuk, 11 kişi öldü. Ölenlerden minibüs sürücüsünün Türk, 9\'unun Irak, birinin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Minibüs sürücüsü Mehmet Yiğit\'in cenazesi, 2 gün önce Hatay\'da toprağa verildi.

Dün cenaze araçları ile Reyhanlı ilçesindeki Hatay Büyükşehir Mezarlık kompleksine getirilen 6\'sı çocuk 9 Iraklı, kılınan cenaze namazlarının ardından göçmenlerin gömüldüğü bölümde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Suriyelinin cenazesi ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin morgunda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze aracı Reyhanlı\'ya mezarlık kompleksine gelirken

- Cenazeler araçtan alınırken

- Yıkandıktan sonra taşınırken

- Namazları kılınırken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU /REYHANLI(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE \'KUDÜS\' EYLEMİ

ANKARA\'da yaklaşık 50 kişilik bir grup ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\' açıklaması üzerine Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan 50 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Kuran-ı Kerim okudu. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Mileltvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ABD Başkanı Trump\'ın açıklamasını tanımadıklarını ifade ederek, \"İslam dünyası ayakta. Bu karar bütün İslam dünyasını incitimiştir, ayağa kaldırmıştır. Kabul edilemez bulunmuştur. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Bütün dinler açısından kutsal olan bir beldedir. Biz Müslümanlar açısından da Miracın ayak basamaklarıdır. İlk kıblemizidir. Burayı oldu bittiye getirerek İsrail\'in başkenti ilan etmek, 2 milyarlık İslam alemine açıkça bir saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hristiyanlar açısından da bu böyledir. Onlarda bu kararı şaşkınlıkla karşıladılar. Amerika\'nın bu politikayla neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Bu kararı verenler mutlaka bu kararın altında kalacaktır.\" dedi. Bu arada polis ekipleri tarafından ABD Büyükelçiliği önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, büyükelçilik önü otobüsle kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden görüntü

-AK Parti Milletvekili Hasan Turan açıklama

-Güvenlik önlemleri

-Genel detay

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)GAZİANTEP\'TE \'KUDÜS\' PROTESTOSU

GAZİANTEP\'te gönüllü sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Yaklaşık 500 araçlık konvoy oluşturan grup kentte klaksonlar çalarak ve sloganlar atarak tur attı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından kentte gönüllü kuruluşlardan oluşan bir grup protesto gösterisi yaptı. Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan grup, yaklaşık 500 araçlık konvoy yaptı. Klaksonlar çalarak slogan atan grup Üniversite Meydanı ve Karataş Mahallesi\'nde tur attıktan sonra ABD temsilciliğinin bulunduğu Ali Fuat Cebesoy Bulvarına geldi. Geniş güvenlik önemlerinin alındığı temsilcilik önünde araçlardan inen grup sloganlar atarak, tekbirler getirdi.

Grup adına konuşan Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, batılı ülkelerin İslam coğrafyasına ihanet ettiğini söyledi. Batılı devletlerin kendilerinde her şeyi yapabilecek cüret içinde bulunduklarını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

\"Bugün Avrupa\'nın, Amerika\'nın alçak yüzünü bir kez daha gördük. Bu bizi hiç şaşırtmadı. Bunlar yıllardır İslam coğrafyasına tecavüz ediyor. Batılı devletler kendilerini dünyanın sahibi zannediyor. İstediği yere gidip istediğini alabileceğini zannediyor. Halbuki biz buradan sesleniyoruz yeryüzü sadece Allah\'ındır. Bugün Kudüs işgal altındayken Selahattin Eyyübi\'nin torunları ile Fatih Sultan Muhammed Han\'ın torunlarına tek yumruk olmak yaraşır. Tek yumruk olacağız Allah\'ın izniyle. Selahattin Eyyübi kadar Kürt, Fatih Sultan Muhammed Han kadar Türk, Eyüp El Ensari kadar Arap, Selmani Farisi kadar Acemiz ve biz tek yumruğuz ve Kudüs\'ü size bırakmayacağız.\"

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan duanın ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araç konvoyu

- Araçların klakson çalması

- Araçtakilerin sloganlar atması

- Grubun toplanması

- Grubun sloganlar atması

- Gruptakilerin ellerindeki dövizler

- Ahmet Gök\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)AK PARTİ İZMİR TEŞKİLATI\'NDAN ABD\'NİN KUDÜS KARARINA TEPKİ



AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Kararı kınadıklarını belirten İl Başkanı Bülent Delican, \"İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir durum değildir.\" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanlarının da katılımıyla Konak\'taki tarihi Saat Kulesi\'nin önünde bir araya gelerek, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını kınadı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD Başkanı Trump\'ın yapmış olduğu açıklamayı talihsizlik olarak değerlendirdi. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararını şiddetle kınamak toplandıklarını belirten Delican, şunları söyledi:

\"Genel Başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, asla kabul edilemez olan bu durumu şiddetle kınıyoruz. Kudüs, Harem-i Şerif olarak, bizim inancımızda ilk kıblemiz olarak büyük öneme sahiptir. Üç Semavi dinin yüzlerce yıl, binlerce yıl başkentliğini yapmış, bizim atalarımızın huzur içerisinde 700 yıl hüküm sürmüş olduğu dönemde hiçbir zaman ötekileştirme ve kan dökme görmemiştir. Batı\'nın o hain planlarıyla, Haçlı seferleriyle başlayan o zihniyetiyle, jandarmaları İsrail\'e teslim edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kesinlikle İsrail\'in işgalini kabul etmediği bu toprakları tanıyarak Birleşmiş Milletler\'in kararlarını ihlal etmiştir. 1967 yılında Doğu Kudüs\'ün işgaliyle başlayan süreçte, İsrail\'in ben yaptım oldu mantığıyla, bir devşirme devlet olarak o topraklarda hak iddia etmesi bizim için kabul edilebilir bir şey değildir.\"

Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin huzur ve barış içerisinde yaşadığı topraklarda kan istemediklerini belirten Delican, \"ABD, 11 Eylül\'deki gibi bir şeyleri bahane edip Orta Doğu\'yu nasıl kan gölüne çevirdiyse, burada da Kudüs\'ü tanıyarak acaba hangi hain planı devreye sokmak istemektedir?\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)CANİK\'TE ÇEVRECİLER ORMAN ALANINDAKİ BETONLAŞMA DURMAZSA YARGIYA GİDECEK



SAMSUN\'un Canik ilçesinde \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından çeşitli beton uygulamaların yapıldığı projeye çevrecilerin tepkisi devam etti. Canik Belediyesi\'nin beton uygulamaların bir kısmını söktüğünü ancak projenin diğer kısımlarıyla devam ettiği belirtildi. Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, ilçe belediyesinin ilgili adımları atmaması halinde proje ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Canik\'te bulunan mülkiyeti Orman İşletmesi’ne ait \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından \'Meşe Orman Park\' projesi hazırlandı. 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında geçen ay orman arazisinin içine beton yürüyüş yolları yapılırken, üzerleri ahşap malzeme ile kaplandı. Orman arazisinin bazı bölümlerinde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton ile kaplandı. Zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımlar daire şeklinde boş bırakıldı. Yapılan çalışmaları gören çevreciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Orman arazisindeki toprak zeminin betonla kaplanmasını kabul etmeyen çevrecilerin itirazı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı.

Samsun Çevre Platformu da projeye tepki göstererek ilgili ilçe belediyesinin projeyi durdurmasını istedi. Gelen tepkiler üzerine Canik Belediyesi tarafından yapılan beton uygulamaların bir kısmı iş makineleri ile söküldü. Ancak proje kapsamında yapılan çalışmalara devam edildiği. Beton yürüyüş yolların üzerlerinin ahşap malzeme ile kaplandığı, ayrıca alana, büfe, kafe, hanım konağı, restoran, açık nikah alanı gibi bazı yapıların da yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

\'MİLLETİN MALINA SAHİP ÇIKINIZ\'

Samsun Çevre Platformu adına basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, \"Samsun’un önemli orman alanlarından biri olan Canik Hasköy Fidanlığı\'nı savunmak için bir aradayız. Yerinde yapılan imalatlardan da anlaşılacağı üzere Canik Belediyesi, projede yer almayan detaylarla imalat yapmış, alanı doğal alanlarda olmaması gereken yoğunlukta betonla kaplamıştır. Tepkiler sonucu yapılan uyarıları dikkate alan Canik Belediyesi, yapılan beton imalatların büyük bir bölümünü sökmüş, bazı bölümlerini projeye aykırı biçimde bırakmıştır. Geçen süre içerisinde kalan olumsuzlukların giderilmesi noktasında Canik Belediyesince hiçbir adım atılmadığı gibi, beton imalatların üzeri ahşapla kaplanmak suretiyle proje dışı imalatlara devam edilmiştir. Gerek projenin içeriği, gerekse keyfi uygulama yöntemleri kentimize kalan bu doğal mirasın tahrip edilmesi anlamını taşımaktadır. Buradan devletin temsilcisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, Samsun Valiliği’ne sesleniyoruz. Milletin malına sahip çıkınız. Hasköy meşe alanı doğal mirastır, tüm doğallığıyla ve en az müdahale ile halkın kullanımına bırakılmalıdır. Samsun halkının doğası ve yaşam alanları yok edilmeye devam edilmemelidir\" dedi.

\'YARGIYA BAŞVURACAĞIZ\'

emişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bu açıklama ile bizim amacımız belediyeye de bir mesaj vermek. Yerel irade bunu ne oranda bir tepki verecek onu bekleyeceğiz. Aslında burada yapılması gereken savcılığa suç duyurusunda bulunulması. Gerekirse onu da yapacağız. Her ne koşulda olursa olsun biz bu doğa parçasını savunmaya devam edeceğiz. Belki günümüzde hukukun üstünlüğü konusunda bazı endişelerimiz olsa dahi yine de son çaremiz hukuk ve buna da baş vurmaktan geri durmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bakalım nasıl bir tepki alacağız yargıya başvurmak için bir hafta belki 15 gün bekleyeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın toplantısından detay

-Orman arazisinden detay

-İshak Memişoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER /SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)YEŞİLÇAM\'IN USTA İSİMLERİNE BOŞ SALON ŞOKU



HATAY’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Onur Ödülü sahipleri Nuri Alço, Selda Alkor ve Tuğrul Meteer, ödüllerini boş salonda aldı. Yeşilçam\'ın usta isimleri, ödüllerini alırken boş salondan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ansam Kültür Derneği-Fotofilm Sanat Merkezi\'nin birlikte organize ettiği 5‘inci Uluslar arası Antakya Film Festivali’nin açılışı, Hatay Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivalin açılış töreninde Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Nuri Alço, Selda Alkor ile Tuğrul Meteer’e onur ödülü verildi. Törene Hatay protokolünden Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız katıldı.

BOŞ SALONU GÖRÜNCE ÜZÜLDÜLER

Yaklaşık 500 kişilik olan Hatay Kültür Merkezi’ndeki törene yaklaşık 50 kişinin katılması, Yeşilçam’ın usta isimlerini üzdü. Festivalde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen usta oyuncu Selda Alkor, festivalin yeterince tanıtımının yapılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Törene gelmeyenlerin güzel bir geceyi kaçırdığını söyleyen Alkor, \"Sayın Valim ve yetkili olan herkesten önümüzdeki sene, bu güzel kentin festivalini memleketin en ücra köşesine kadar duyurulmasını istiyorum. Neden bu güzel olayın, bu sanatsal işin içinde olmasınlar, neden gelmesinler, niye gelip filmleri seyretmesinler? Belki bir defa kendileriyle karşılaşacağız. Niye burada olmasınlar? Ben şahsen çok üzüldüm. Keşke herkes duyabilseydi. Zaten duysalardı buralar tıklım tıklım olurdu. Bizim isimlerimizi duyanlar zaten koşarak gelirdiö diye konuştu.

KADINLARI BAŞTACI YAPIN

Aldığı ödülü tüm kadınlara adayan Alkor, “Büyük Atam’ın çok değer verdiği bu kentte, ben bu ödülü tüm kadınlar adına almak istiyorum. Artık çocuk gelinler olmasın, artık kadınlar şiddet görmesin, artık kadınlar Atam\'ızın bize vermiş olduğu bütün hakları kullanma imkanına sahip olsunlar. Kadınlarımızın baş tacı olduğunu artık beyler anlasınlarö dedi.

ALÇO: BELEDİYE BAŞKANININ DAHİ HABERİ YOK

Yaşam boyu onur ödülü alan bir başka usta isim Nuri Alço ise, törene katılımın az olmasının yeterince tanıtım yapılamamasından kaynaklandığını söyledi. Hatay’ın sinema ve sinema sanatçısını çok seven bir halkının olduğunu aktaran Alço, şöyle devam etti:

\"Ama ne yazık ki reklamların yapılmaması, afişlerin görünmemesi. Kimsenin böyle bir festivalden haberi yok. Belediye başkanının dahi haberi yok. Olsa kendisi de muhakkak burada olurdu. Sadece ön sıra var, zaten bizim İstanbul’dan gelen grup. Onun dışında çok az kişi var. Çok üzücü bir olay. Türk Sineması\'na verilen değer böyle değildi. Burada seneye çok görkemli, böyle Antalya, Adana gibi çok büyük bir festivali halka hediye edeceğimizin şimdiden sözünü aldık yetkililerden. Böyle sinema sanatçılarına böyle bir halk yakışmıyor, dolduramadık tek sırayı bile. Ama gelmiş olduk, böyle olsun bu seferlik, inşallah devamı olmaz. Diğer gelecek arkadaşlar buradan mutlu ve memnun ayrılırlar. Çünkü bu kadar yol geliyorsak biz sanatçılara verilen değer daha başka olmalı diye düşünüyorum. Böyle konuştuğum için de özür diliyorum. Hepinize de bu olaydan dolayı teşekkür ediyorum.ö

Konuşmaların ardından ödüllerini alan usta oyuncular, sahneden kendilerini izlemeye gelen az sayıdaki sinemaseveri selamladı. Festival 12 Aralık’a kadar ilçelerde gerçekleştirilecek film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. 95 film gösteriminin yapılacağı festivalde, Uluslararası Uzun Metrajlı Film, Uluslararası Kısa Metrajlı Film ve Uluslararası Belgesel Film kategorilerinde finale kalan 10 eser dereceye girmek için yarışacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Boş salondan görüntü

-Dans gösterisinden görüntü

- Selda Alkor, Nuri Alço ve Tuğrul Meteer\'e ödüllerinin verilmesi

- Selda Alkor ve Nuri Alço\'nun konuşması

- Ödül alan üçlünün ödüllerini havaya kaldırıp seyircileri selamlaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)ZEKİ MÜREN\'İN ŞARKILARINA HAYAT VERDİ



BURSA\'da konser veren Limak Filarmoni Orkestrası, dün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla müzikseverlerle buluşturdu.

LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesi kapsamında Zeki Müren\'in doğduğu Bursa\'da konser verdi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserde orkestra, bugün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören konseri, Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Zeki Müren\'in ailesi de izledi. Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserde, orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi. Orkestra, Zeki Müren’in \'Şimdi Uzaklardasın\', \'Elbet Bir Gün Buluşacağız\' ve \'Yaralı Gönül\' gibi eserleri seslendirildi.

İlk konserlerini 4 Ekim\'de Ankara\'da verdiklerini ve İstanbul\'un ardından sonraki duraklarının Bursa olduğunu dile getiren tenor Murat Karahan, \"Sanat güneşimizin doğduğu şehirde ve doğum gününde Bursa\'da sevenleriyle birlikte kendisini anıyoruz\" dedi.

Şef Rengim Gökmen de Zeki Müren\'in eserlerini seslendirmenin ayrı bir özellik olduğunu belirtti.

Geceye şiirleriyle renk katan Zeki Müren\'in yeğeni Özlem Olgaç Güner ise, \"Bu gece onur duyuyorum, burada olmaktan çok mutluyum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nihat Özdemir açıklamalar,

-Murat Karahan açıklamalar,

-Rengim Gökmen açıklamalar,

-Özlem Olgaç Güner açıklamalar,

-konserden detaylar

Haber-Kamera: Recai GÜLER /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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