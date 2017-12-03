DHA YURT BÜLTENİ-1

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı



İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Başkan İnce, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum\" dedi.

Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



SALDIRGAN ARAÇLA ARKADAN ÇARPMIŞ

Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustaf İnce ile eşi Nilüfer İnce\'nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce\'ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce\'nin bacağına isabet ettiği ifade edildi.

CHP\'Lİ VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ

CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'yi kaldırıldığı 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. İnce\'nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan vekiller, çıkışta açıklama yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Mustafa İnce\'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Saat 22.00 sıralarında evine doğru giderken, sayın başkanımızın bir silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bir tanesinin dizine isabet ettiğini, ancak Allah\'a şükür, yaşamsal bir tehlikesinin olmadığını öğrendik. Hastaneye İzmir İl Emniyet Müdürümüz de geldi. Başkan ile görüştü, ifadesini aldı. Şu anda bizim için sevindirici olan yaşamsal bir problemin olmaması. İlerleyen günlerde, saldırının siyasi, ticari ya da ya da başka bir nedenden dolayı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz\" dedi.

Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Kendisiyle görüştüm, çok şükür önemli bir şey yok. Doktorlarıyla da görüştüm kurşun girmiş, çıkmış. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz\" diye konuştu.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Ersoy, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnce\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Prof.Dr. Gürkan Ersoy, şöyle konuştu:

\"Belediye başkanımızın hayati bir tehlikesi şu an itibariyle kesinlikle yoktur. Antibiyotik tedavisi, tetanoz aşısı, serum takılması gibi ilk tedavisi yapılmıştır. Filmleri çekilmiştir. İleri tetkik ve tedavi amacıyla şu amda özel kata yatırılmıştır. Ameliyat gerekebilir ama bilemiyorum, onu ortopedist arkadaşlar yapacaklar. Kurşun girip çıkmış. Ameliyat olmasa da belki 1-2 gün burada kendisi dinlenip çıkacaktır.\"

KOCAOĞLU: KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR BAŞKANIMIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Mustafa İnce\'yi hastanede ziyaret etti. Çıkışta, açıklamada bulunan Kocaoğlu, \"Mustafa İnce başkanımız kimseyi incitmeyen herkesin yardımına koşan bir belediye başkanımız. Bu hareketin yapılmasını ne Güzelbahçeliler\'in ne İzmirliler\'in ne bizlerin kabullenmesi mümkün değil. Acil şifalar diliyorum\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: HENÜZ GÖZALTI YOK

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, şu anda gözaltı olmadığını belirterek, \"Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor\" diye konuştu.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasatanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte yaşandığını belirtirken \"Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acil Servis önü

- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın açıklaması

- Doktor Gürkan Ersoy\'un açıklaması

- Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın açıklaması

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun açıklaması

- Saldırının yaşandığı evin önü

- Mustafa İnce\'nin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj

Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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AK Partili Ünal: \'Biz\' yerine, \'Ben\' demeye başlamışsanız metal yorgunluğu da başlamıştır



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partideki metal yorgunluğuna değinerek, \"Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir\" dedi.

Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş\'ın Elbistan ve merkez Dulkadiroğlu ilçelerinin olağan kongrelerine katıldı. Dulkadiroğlu İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partiden 3 yıl uzak kalması ile siyasetin merkezinde eksen kayması yaşandığını belirten Ünal, şunları söyledi:

\"Siyasetin merkezinde ortaya çıkan eksen kayması Cumhurbaşkanı\'mızın tekrardan siyasete dönmesi ile birlikte yerli yerine oturdu. Ama bizim bir değişim ve yenilenme ihtiyacımız apaçık orta yerdeydi. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduktan sonra metal yorgunluğu olarak ifadelendirdiği bu 3 yılda, yaşanan eksen kaymasından kaynaklanan o boşlukta, birilerinin siyasetin o ilk günkü heyecanını, o ilk günkü önceliklerini, değerlerini, ilkelerini, o ilk günkü aşkı kaybedip kaybetmediğini kendilerine sormasını istedi Cumhurbaşkanı\'mız. Çünkü metal yorgunluğundan bizim kastettiğimiz nedir? Eğer ilk günkü aşkınızı, heyecanınız kaybetmişseniz, önceliklerinizi kaybetmişseniz artık \'Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir.\"

Siyaset anlayışlarında \'edep\'in önemine vurgu yapan Ünal, şöyle dedi:

\"Çünkü bizim siyasetimizde siyaset edeptir. Bu coğrafyada eğer bir kelime ile bu meselenin özünü izah edin derseniz bu meselenin özü edeptir. İlla edep, illa edep. Edep nedir? Edep, kişinin haddini bilmesidir, yerini bilmesidir. Edep, yaptığın işi, siyasetinin ve o siyasetin de nefsinin aracı haline getirmemektir. Biz Tayyip Erdoğan\'dan böyle gördük. Büyüklerimizin olduğu yerde edep ettik, büyüklerimizin olmadığı yerde de büyüklerimizi edeple temsil ettik. İşin ahlakı budur, işin ahlakı şov yapmak değildir. Büyük bir mücadele veriyoruz, her şey sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor. Olup bitenleri görüyorsunuz, televizyonlardan, sosyal medyadan her şeyi takip ediyorsunuz, Türkiye\'ye kurulan tuzakların farkındasınız. Verilen mücadelenin farkındasınız. Asıl soru burada şu; bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmak için neye ihtiyacımız var? O yüzden edepten başladım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongrenin yapıldığı yer

- Ünal\'ın aracının gelişi

- Ünal\'ın araçtan incemsi

- Ünal\'ın salona girişi

- Sayı duruşu ve İstiklal marşı

- Ünal\'ın konuşması

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İyi Parti Genel Başkanı Akşener : Madenleri devlet çıkartmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Artvin il başkanlığı binasının açılını yaptıktan sonra İnönü Caddesi\'nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Akşener, daha sonra dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe\'ye çıktı. Atatürk heykeli önünde anı fotoğrafı çekinen Akşener, ardından Grant Artvin Otel\'de düzenlenen mitingte yaklaşık bin kişiye seslendi.

Artvin\'de, İYİ Parti\'nin birinci parti çıkmasını isteyen Akşener, kentte bulunan ve çevrecilerin tepkisine neden olan Cerattepe\'ye ilişkin konuştu. Akşener, başta Cerattepe olmak üzere Artvin\'deki bütün madenlere karşı Yeşil Artvin Derneği\'nce başlatılan imza kampanyasına kendisinin de katılarak destek verdiğini söyledi. Akşener, \"Artvinlilere maden meselesinin sorduğumda deniliyor ki; bir işadamına Artvin peşkeş çekiliyor. Evet, Artvin\'in her tarafı dünyanın madenleriyle dolu. Bunu devlet çıkarabilir, devlet. Madenleri devlet çıkartmalıdır ve yoluna, yordamına dikkat ederek çıkarmalıdır. Devletin uygun şekilde doğaya, tabiata zarar vermeden ve siyan kullanmadan önlemler alındıktan sonra çıkarsa, hem madende çalışan kazanır, hem de çıkacak madenlerin katma değeri burada kalır, ülkeye fayda sağlar\" dedi.

\'AYNAYA BAKACAKLAR, FETÖ\'CÜLERİ GÖRECEKLER\'

Kendisine FETÖ\'cü iftirasını atanlara tepki gösteren Meral Akşener, \"Sizden korkmuyoruz. Ahan da bir gariban kadınım, FETÖ\'cü dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. Benim dokunulmazlığım yok, dedikodu yapacağınıza, iftira atacağınıza, masaların altında saklanıp, sıfır sıfır konuşacağınıza, varsa elinizde belge, bilgi kardeşim ensesinden yakalayın, koyun hapishaneye. Benim önerim devlet büyüklerimize, önce sağlarına bakacaklar, sonra sollarına, sonra da aynaya bakacaklar, FETÖ\'cüleri görecekler, PKK\'lıları da görecekler\" diye konuştu.

HOPA\'DA \'CAMLARINIZI TAŞLARIM\' ESPİRİSİ

Konuşmasının ardından Akşener, Hopa ilçesine geçti. Akşener burada kendisini karşılayan vatandaşlarla selamlaştı. Eşinin Hopalı olduğunu hatırlatan Meral Akşener, \"Eşim buralı, dolayısıyla ben de buralıyım. 37 yıldır kaymakamla yaşıyorum. Sizden burada partimizi birinci parti yapmanınızı bekliyorum. Yoksa kaynanamla gelir, camlarınızı taşlarım\" espirisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatepe ziyareti

- Esnaf ziyareti

- Halka sesleniş

- Detaylar

- Hopa ziyaret

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR-Osman ŞİŞKO / ARTVİN (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi

İZMİR\'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Güney Mahallesi 1159 Sokak\'ta bulunan eski cam fabrikasına ait metruk yapılarda çıktı. Isınmak için yakılan bir piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, bölgedeki metruk yapıda yaşayan ve çevre sakinlerinin yaşlı bir adam olduğunu belirttikleri kimliği belirsiz bir kişi yanarak can verdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- Tahmini yangın sebebi olan piknik tüpünden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zonguldak\'ta mobilya fabrikası yandı



ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi\'nde mobilya fabrikasında çıkıp, yanındaki binaya da sıçrayan yangında maddi zarar meydana geldi.

Bakacakkadı Beldesi\'nde Özgür Çapçı\'ya ait mobilya fabrikasında, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. Alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Bakacakkadı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Fabrika ile yanındaki binanın birinci katı ve çatısında zarara neden olan yangının cıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan fabrika

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Detaylar

-Alevlerin sıçradığı evden görüntüler

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yanan evin enkazında arama sona erdi

KASTAMONU\'nun Bürme köyünde, yanarak kül olan evde yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda 5 kişilik Çataloğlu ailesinin 4 ferdine ait iz bulunamadı. Enkazda, torun Serdar Çataloğlu\'na ait kafatası ve kemikleri bulunmuştu.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde geçen çarşamba sabaha karşı çıkan yangında, Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 ev tamamen yandı. Köyün dışında olduğu için geç fark edilen yangında kül olan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait olanın boş, diğerinde Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'nun oturduğu belirlendi. Evin enkazında yapılan aramalarda sadece Serdar Çataloğlu\'nu ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikleri bulundu. Evin enkazında aramalar dün de devam etti. Ancak kayıp 4 kişiye ait iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar, bu akşam itibariyle sonlandırıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile birlikte yanan evlerin enkazında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz, enkazdaki aramaların sonlandırıldığını söyleyerek, \"Enkazdaki aramalarda kayıp 4 kişiye ait bir iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar sona erdi. Ancak ormanlık bölgedeki arama çalışmaları sürecek\" dedi. Vali Karadeniz, olayla ilgili gözaltı olmadığını da söyledi.

Evi yanan Fazıl Çataloğlu\'nun, yangından 1 gün önce 200 küçükbaş hayvan satın aldığı, bir kısmının yangında telef olduğu, bir kısmının ise evine 10 kilometre uzaklıkta orman içindeki yolda terk edilen traktörün römorkunda olduğu belirlenmişti. Üst brandası da yanan traktörde yapılan incelemede kayıp aile fertlerine ait iz bulunmamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Olay yerinde inceleme

-Valinin olay yerine gelişi

-Valinin açıklaması

-Yanan evlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolda karşılaştığı kadına tecavüze kalkıştı

Güvenlik kamera görüntüsü

DENİZLİ\'de, hastanede tedavi gören kızının yanında refakatçi olarak sabahladıktan sonra işyerine gitmek üzere yola çıkan 48 yaşındaki Ş.K.\'yi dövüp, bıçak zoruyla götürdüğü inşaatta tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ahmet Y., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 06.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi\'nde Bayramyeri Meydanı\'nda meydana geldi. Tekstil işçisi, evli ve 2 çocuk annesi Ş.K., Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören kızının yanında sabaha kadar refakatçi olarak kaldı. Sabah eşinin hastaneye gelmesiyle Ş.K., çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için ayrıldı. İddiaya göre, Ş.K., Bayramyeri Demirciler Caddesi\'nde yürürken önünü alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet Y. kesti. İlişkiye girmek istediğini söyleyen Ahmet Y.\'ye, Ş.K. sert tepki gösterdi. Ahmet Y., ardından kadını dövmeye başladı. Şoka giren Ş.K.\'yi bıçak zoruyla bir inşaata götüren ve kıyafetlerini zorla çıkartan Ahmet Y., kadına tecavüz etmek istedi. Ahmet Y., daha sonra, kendisine direnen Ş.K.\'yi Gökpınar Barajı bölgesine götürmek istedi. Bu sırada Ahmet Y.\'nin elinden kurtulan Ş.K., polise sığınarak yardım istedi.

Ş.K.\'nin ifadesiyle soruşturma başlatan Denizli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki tüm işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 155 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ahmet Y. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Y., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kadının önünün kesilmesi

- Dövülmesi ve taciz edilip, zorla götürülmesi

- Sokaktan ve kameralardan görüntüler

- Zanlı Ahmet Y.\'nin adliyeye getirilmesi

- Ramazan Çetin haberle ilgili anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erzincan\'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı



ERZİNCAN\'da kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına uçan otmobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolunun 8\'inci kilometresinde Ganiefendi Köyü girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 24 EV 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak, sulama kanalına uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 26 yaşındaki Tugay Tokgöz olay yerinde, Umut Acar (23) ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Tugay Tokgöz\'ün cesedi, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Hurdaya dönen araçtan görüntü

-Hastane acilinden görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşıp, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Mertcan Deve yönetimindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan araç, karşı yönden gelen Murat Çevik yönetimindeki 34 JJP 96 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mertcan Deve, İlayda Deve ile aynı araçta bulunan Nur Eraslan ve Tuba Dumlu, otomobil sürücüsü Murat Çevik ve Fehmiye Çevik yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri taraftından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık bir saat sonra yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmaris\'teki kazada 5 kişi yaralandı



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan 1 yaşındaki çocuk, yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Marmaris-Datça karayolunun 23\'üncü kilometresinde, Hisarönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Taş (57) yönetimindeki 17 HP 532 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Demirer (59) yönetimindeki 48 SP 064 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Taş ve Demirer ile her iki araçta bulunan Dilek Çalışkan (27), İclal Çalışkan (12) ve Emine Taş (54) yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Dilek Çalışkan\'ın 1 yaşındaki çocuğu Ayberk ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen bir kadın sürücü, yerdeki bebeği kucağına alarak sakinleştirdi.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarmanın uyarılarını dinlemeyip, yaralıları kurtarmaya çalışan ekiplerin arasına girerek cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışan kişilere, diğer vatandaşlar tepki gösterince tartışma çıktı. Tarafları, araya giren jandarma uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza görüntü

- Kazadan yara almadan kurtulan bebeğin görüntüsü

- Sıkışan yaralılara ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Karayolundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil, oto galeriye daldı; 2 yaralı



KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç yönetimindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı. Ardından otomobil galerisine dalan otomobil, buradaki 5 araca çarparak durabildi.

Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasar gören araçlardan görüntü

- İtfaiye ekiperinden görüntü

- Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / DERİNCE (Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR üzerindeki otomobiller düştü, otoyol 2 saat trafiğe kapandı



BURSA\'da otomobil yüklü TIR\'ın iddiaya göre, aniden fren yapması sonucu üzerinde bulunan iki araç yola düştü, otoyolun Bursa girişi yaklaşık 2 saat süreyle kısmen trafiğe kapandı. Otoyol, düşen araçların kaldırılması ile açıldı.

Dorsesi otomobil yüklü 34 FZ 0419 plakalı TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Bursa girişindeki Selçukgazi Tüneli\'ne yaklaştığı sırada, sürücü Zübeyir Ağırbaş, iddiaya göre, önündeki aracın duraklaması üzerine aniden frene bastı. Bu sırada, TIR üzerinde bulunan araçlardan ikisi kayarak otoyola düşünce yolun bir bölümü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin haber vermesiyle gelen çekicilerin araçları kaldırması ile otoyolun Bursa\'ya gelişi yeniden açıldı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği ileri sürülen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR dorsesinden düşen araçlar

- Araçların kaldırılması

- Detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gönüllü mahalle bekçisi bıçaklanarak öldürüldü



GAZİANTEP\'te mahallede gönüllü bekçilik yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Karagöz Mahallesi\'nde gönüllü bekçilik yaptığı belirtilen evli ve 4 çocuk babası Ramazan Sevici, dün akşam saatlerinde 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevici bıçaklandı, saldırganlar ise kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ramazan Sevici, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sevici\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapıp görgü tanıklarından bilgi alan polis, kaçan iki saldırganın kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Sevici\'nin sağlık fotoğrafı

- Olay yeri

- Polislerin incelemesi

- Sokaktaki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İnternetten aldığı pompalı tüfekle marketi soydu



ANTALYA\'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle girdiği markette kadın kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 700 lirayı gasp eden Kırgızistan uyruklu soyguncu, olay yerinden 2 sokak ötede yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine giren yüzü maskeli kişi, elindeki pompalı tüfeği kadın kasiyere doğrultup, para istedi. Kasadaki parayı alan soyguncu, kasiyer kadını polise haber vermesi halinde, geri gelip öldüreceğini söyleyerek kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi marketin 2 sokak ötesindeki kapalı pazarda yakaladı. Şüphelinin gasp ettiği para ise kullandığı otomobilin torpido gözünde ele geçirildi.

Kazakistanlı olduğu belirlenen ismi açıklanmayan şüpheli, ilk ifadesinde pompalı tüfeği internetten satın aldığını, bulvar üzerindeki bir başka markete daha girmeye çalıştığını, ancak kapıların kilitli olduğunu görünce vazgeçtiğini söyledi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Market şubesinden detaylar

Kasiyer kadından detay

Polisin parmak izi çalışması

Şüphelinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uşak\'ta kayıp adamı arama çalışmaları sürüyor

UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde, 5 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar\'ı arama çalışmaları sürüyor.

Selçikler beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da gezmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınları, olaydan 2 gün sonra durumu polise bildirdi. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, AFAD\'tan destek istedi. AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmalarına, jandarma ekipleri de drone ile destek verdi.

Şaban Çakar\'ın çocukları Önder ve Murat Çakar\'ın da katıldığı dünkü çalışmalarda, mesire alanı içerisinde bulunan Evrenli Göleti\'nde, bot ve kancayla arama yapıldı. Daha sonra, kullanılmayan bir eğlence merkezi önündeki bir havuz, vidanjör aracılığıyla boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla son verilen çalışmalara, Ankara\'dan gelen bir kadavra köpeği ile dalgıç polislerin de katılımıyla bugün devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

- Göletten görüntü

- Havuzu boşaltmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Kayıp Çakar\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Trabzon\'da havaya ateş açan magandalar için vali devreye girdi



TRABZON\'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, \"İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlarö paylaşımında bulundu.

Polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonu görüntüsü

- Vali\'nin Twitter paylaşımı

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa\'da 262 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



ŞANLIURFA\'da, 262 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kasasında gümrük kaçağı 262 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonda arama yapan polis

- Polis ekiplerinin kutuları açması

- Ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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