DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ELAZIĞ\'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



ELAZIĞ\'da askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Elazığ- Karakoçan karayolunun Kuruca geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Elazığ\'dan Van\'a giden 15 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan araç, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen ambulansla, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda çift yönlü uzun araç kuyruğu oluştu. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askeri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ELAZIĞ\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Elazığ\'da askeri konvoyun geçişi sırasında zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Faruk Barut\'un ailesine acı haberi verildi. Acı haberin ailesine verilmesi sırasında bir ambulans hazır bekletildi. Şehidin yakınları ise Barut\'un baba evine akın etti.

2)VAN\'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

VAN\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van\'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kentte eğitime ara verildi. Kar tatilini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu, Twitter\'da paylaştığı mesajda, \"Değerli Öğretmen ve Öğrencilerimiz, Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde eğitim öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir\" dedi. Vali Zorluoğlu, yine olumsuz hava şartlarından dolayı kamuda çalışan hamile ve engelliler içinde 1 günlük idari izin verildiğini açıkladı.

3)SİVAS’TA, YOLDAKİ BUZLANMA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU



SİVAS\'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 20 araç birbirine girdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Sivas-Ankara-Erzincan çevreyolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi, 20 araç birbirine girdi. Bazı araçlar bariyerlere çarptı, bazıları da refüje çıktı. Bazı sürücüler de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücüler, yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi. Kaza nedeniyle çevreyolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı saatlerde, kentin farklı noktalarında birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

4)KAMYONUN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ KIZ, ÖLDÜ



ŞANLIURFA’da sokakta oyun oynarken kamyonun çarptığı Suriyeli 3 yaşındaki Şam El İsa isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen 47 DA 437 plakalı kamyon evinin önünde oyun oynayan Şam El İsa\'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şam El İsa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan kamyon şoförü, polise teslim oldu.

5)KAHVEHANEYE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 4 YARALI



DENİZLİ\'de bir otomobilden kahvehaneye pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Aktepe Mahallesi 2172 Sokak\'ta meydana geldi. Otomobille gelen R.G, A.K, O.K, ve D.D., pompalı tüfekle kahvehaneye doğru iki el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kahvehanedeki Arif Kurt, Mevlüt Koçyiğit, Yakup Aldemir ve Mehmet Koçyiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polisin kovalamacasıyla Hürriyet Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı.

6)TARTIŞTIĞI DAMADINI ÖLDÜRDÜ



ÇORUM’da 53 yaşındaki Halil Dur, tartıştığı damadı 26 yaşındaki Oktay Gers\'i bıçaklayarak öldürdü. Nakliyeciler Sitesi\'nde dün Oktay Gers ile kayınpederi Halil Dur arasında ailevi nedenlerle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil Dur, Oktay Gers\'i göğüsünden bıçakladı. Dur, arbede sırasında araya girmeye çalışan Bilal Sarı ile kendini de bıçakla yaraladı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi\'ne bağlı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Gers, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halil Dur ile Bilal Sarı\'nın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

7)KOLU KIRIK KADIN, HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU



GAZİANTEP\'te, daha önce kolu kırılan Zeytun Akal (56), misafir olduğu yakınının evinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Beştepe Mahallesinde meydana geldi. Daha önce kolu kırılan Zeytun Akal\'dan haber alamayan yakınları, cep telefonuyla da ulaşamayınca jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, evin havuzunda Zeytun Akal\'ın cesedine ulaştı. Havuzdan çıkarılan Akal\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

8)ARKADAŞLARININ KAPIYI KIRIP GİRDİKLERİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



ANTALYA’nın Kemer İlçesi\'nde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının kapıyı kırarak evine girdikleri 63 yaşındaki Hasan Turan, ölü bulundu. Yeni Mahalle Atatürk Caddesi\'nde bir otel ve yanındaki arazide bekçilik yapan Hasan Turan’dan sabahtan beri haber alamayan arkadaşları, saat 18.30 sıralarında evine gitti. Zili çalmalarına karşın cevap alamayan arkadaşları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Hasan Turan’ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Turan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Hasan Turan’ın cansız bedeni, önce Kemer Devlet Hastanesi\'nin morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hasan Turan\'ın arkadaşlarından Salim Uysal, “Telefona cevap vermeyince biz de merak ettik. Evi yakın olunca \'gidip bakalım\' dedik. Kapıyı vurduk cevap vermedi. Dışarıdan tekrar aradık, içeriden telefonu çalıyordu. Kapıyı kırdık içeri girdik, baktık yatıyor. Ardından da polisi aradık\" dedi.

9)SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN KADIN, ÇIPLAK ÇIKTIĞI PENCEREDE İNTİHARA KALKIŞTI



BURSA’da, sevgilisi Mümin K.’yi (40) bıçakla bacağından ve sırtından yaralayan Gülşen A. (32), çıplak çıktığı pencerede bıçakla intihara kalkıştı. Kadını, kilitli kapıyı çilingire açtıran polisler engelledi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi\'ndeki bir binanın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Gülşen A. ile Mümin K. aşırı derecede alkol aldıktan sonra para yüzünden tartışmaya başladı. Gülşen A., eline geçirdiği bıçakla sevgilisi Mümin K.’yi sırtından ve bacağından bıçakladı, daha sonra da evin kapısı kilitleyip anahtarı da tuvalete atarak sifonu çekti. Genç kadın, daha sonra çıplak bir halde elinde bıçakla evin salonunun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada yaralı Mümin K., polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen polisler, kilitli kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. Polisler Mümin K.\'yi kurtarırken, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp içeri giren diğer polis ekibi de genç kadını pencereden uzaklaştırdı. Diğer ekip, Gülşen A.\'yı etkisiz hale getirdi. Mümin K. ve Gülşen A. hastaneye kaldırıldı. Oyla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)KENDİNİ SUBAY OLARAK TANITARAK KADINLARI DOLANDIRIYORDU



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, kendisini subay olarak tanıtarak kadınlarla arkadaşlık kurup paralarını aldığı iddia edilen Ü.S. polisin operasyonu ile yakalandı. Körfez\'de kendisini subay olarak tanıtarak kadınlarla arkadaşlık yapan, güven sağladıktan sonra paralarını alan Ü.S. hakkında şikayette bulunuldu. Polis, kadınları dolandırdığı iddia edilen Ü.S\'yi Esentepe Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. İşlediği bir suçtan dolayı arandığı belirlenen Ü.S. emniyet müdürlüğüne getirilirken, soruşturma başlatıldı.

11)BAHÇELİ;\'SURİYE\'DE SİNSİ VE ALÇAK BİR HESAP YAPILMAKTADIR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış törenleri için geldiği Manisa\'da son olarak Turgutlu İlçesi\'ni ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün konuşmalarının ardından kürsüye Devlet Bahçeli, çıktı. Bu sırada alandaki bazı gençler, \"İşte ordu, işte komutan\" sloganı attı. Elini kaldırıp gençleri susturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha\" uyarısında bulundu. Türkiye\'nin güney sınırlarında kaygı verici gelişmeler yaşadığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Suriye\'de yaşanan iç savaş ortamı hala sıcaklığını korumaktadır. Siyasi çözüm çabaları konuşulmasına rağmen, şiddet son bulmamıştır. Dahası IŞİD\'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açılmıştır. Halihazırda PKK/PYD, Suriye\'nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD\'ten alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır. Suriye\'de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD\'ye verilen binlerce TIR silahtan bahsetmemektedir. Suriye\'de bundan sonraki süreçte PKK/PYD\'yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır\" dedi.

\'ORTADOĞU, OSMANLI\'DAN SONRA İSTİKRAR BULAMADI\'

Bölgede etnik ve mezhep temelli ayrışmaların bitmediğini, aksine daha da bilendiğini söyleyen Devlet Bahçeli, \"Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan\'da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. Ortadoğu\'da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır. Bütün bu olan bitenlere bir de Ilımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır. Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamuflajı olacak bu söylemle Müslüman\'ın Müslümanı kırması hedeflenmektedir. Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir. Ortadoğu Osmanlı\'dan sonra hala istikrarı aramasına rağmen bulamamıştır. Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu\'da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır\" diye konuştu.

\'ARTIK VAKTİ GELMİŞTİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Türkiye\'nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kimsenin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır. Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sevdamızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz. Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi yerine getirecek şartları oluşturmalıyız. Bizim için bekleyecek zaman yoktur. Çünkü Türkiye\'nin hasımları beklememekte, İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır. Kan tutkunları pusudadır. Mazlumun ahı yükselmektedir. Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünümlü uluslararası örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir. Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur.\"

\'HÜKÜMETİN YANINDAYIZ\'

Devletin ve hükümetin yanında olduklarını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak, istikbalimizi teminat altına almalı, istiklalimizi güvenceye kavuşturmalı, mazlumlara kol kanat geren bir iradeyi ortaya koyabilmeliyiz. Değişen hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1\'e çıkmasından dolayı CHP\'nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz\'dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP\'nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi, şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir. Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız. İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek safta toplanacağız. Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız. Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK\'nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız\" dedi.

\'NATO PARMAK SALLIYOR\'

NATO\'nun, Türkiye\'ye parmak salladığını da söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, \"ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO\'nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO\'ya mahkum değildir. Türkiye, NATO\'cu kafaların, FETÖ\'cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada\'da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum. O yüzden diyorum ki, ihanete karşı iman, ihtilafa karşı irade, ilkelliğe karşı itibar, iftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Unutulmasın ki, Türkiye\'nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz\'dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir\" diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turgutlu\'daki programın ardından karayoluyla Ankara\'ya hareket etti.

12)MİNİK HÜSEYİN\'İN YAŞAMASI KARACİĞER NAKLİNE BAĞLI

İZMİR\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 7 aylık Hüseyin Can Çetin\'in yaşaması için organ nakli yapılması gerektiği bertildi. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin (39), \"Oğlum son saatlerini yaşıyor. Çok acil şekilde 0 ve B grubu kana sahip donöre ihtiyacımız var\" dedi.

Manisa\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde çiftçilik yapan Ünal Çetin ve ev kadını eşi Aysun Çetin\'in bebekleri Hüseyin Can, doğumdan sonra sarılık geçirdi. Bir süre hastanede kalan minik Hüseyin Can, taburcu edildi. Eve döndükten sonra karnı şişen Hüseyin Can bebek, tekrar hastaneye yatırıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde muayene edilen Hüseyin Can\'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorlar, Hüseyin Can bebeğin yaşaması için çok acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiğini söyledi. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin, oğlu için 0 ve B grubu kan taşıyan kişilerden karaciğer nakli yapabileceğini belirterek, \"Oğlum, bir aydan fazladır hastanede yatıyor. Bize acilen karaciğer nakli yapılaması gerektiğini, aksi takdirde öleceğini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin. 0 ve B grubu kan grubuna sahip 18 yaşından küçük olmayan kişilerden nakil yapılabiliyormuş. Hastane önünde bekliyoruz\" dedi.

13)ÖĞRENCİLERİ AYBÜKE ÖĞRETMENİ UNUTMADI: BİZE ANA BABA OLDU, ONU UNUTMAYACAĞIZ

Batman\'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran tarihinde PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın öğrencileri onu unutmayacaklarını söyledi. Öğrencilerinden Yasemin Uzdan, \" Aybüke öğretmenimi çok özlüyorum.Öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum\"dedi.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı bir teröristin silahlı saldırısında kurşunların hedefi olarak 9 Haziran\'da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, öğretmenler gününde unutulmadı. Aybüke öğretmenin şehit olmasından sonra Kozluk\'taki Çok Programlı Anadolu Lisesine ismi verilmiş ve şehit öğretmen Yalçın\'ın oluşturduğu müzik sınıfının enstrümanlar artırılmıştı. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın\'ın yerine atanan müzik öğretmeni Merve Sırlan, öğrencilerle birlikte müzik çalışmasını sürdürürken, öğrenciler Aybüke öğretmeni çok özlediklerini söyledi. Lise öğrencisi Yasemin Uzdan, Aybüke hoca ile çalıştığını ve onu çok sevdiğini belirtirek, \"Onu kelimelerle ifade edemiyorum. Okula her sabah geldiğimde onu özlüyorum. Hep ona selam vererek içeriye giriyorum. Aybüke öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum. Aybüke öğretmenimizin başına gelenlerden sonra kararımı değiştirdim. Gerçekten bizimle çok ilgileniyordu, bize karşı o kadar samimiydi ki onu çok özleyeceğiz, unutmayacağız\"dedi.

\"AYBÜKE ÖĞRETMEN ÖLMEDİ, KAHKAHALARI KULAĞIMIZDA ÇINLIYOR\"

Batman Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Helin Sönmezsoy ise, \"Aybüke öğretmenden aldığım hava ve ortam bambaşka bir şeydi. Çoğu insan Aybüke öğretmenimizi o kötü anla hatırlamaya çalışıyor ama ben hiç bir zaman o kötü anı hatırlamadım, hatırlamayacağım da. Aybüke öğretmenimizi güler yüzüyle hatırlıyorum, kahkahaları kulaklarımızda çınlıyor hala. Aybüke öğretmen ölmemiş, o Çorum\'da yeni öğrencilerine müziği sevdirmeye çalışıyor. Aybüke öğretmenimiz hiç bir zaman gitmedi ki buradan hergün yaşıyoruz. Biz onu çok seviyoruz, çok özledik. Keşke burada olsaydı ama şu anda Merve öğretmenimiz burada Aybüke öğretmenizin bıraktığı yerden devam ediyoruz\"diye konuştu.

\"BİZE ÖĞRETMEN GİBİ DEĞİL ANA BABA OLDU\"

Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın öğrencisi Büşra Savur da, \"24 Kasım öğretmenler günü geldi, Aybüke öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız da.Öğretmenler günü kutlu olsun. Kardeş gibiydik, bize arkadaş oldu,ana baba oldu, herşey oldu, öğretmenimizi çok seviyoruz. Bana gitar öğretti\"dedi.

14)ŞEHİT, NECMETTİN ÖĞRETMEN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLE ANILDI

TUNCELİ\'de 3 ay önce PKK?lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık öğretmen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Gümüşhane\'nin Torul İlçesi?ndeki mezarı başında anıldı.

Tunceli\'de PKK?lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında düzenlenen anma programına babası Hamit Yılmaz?ın yanı sıra Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Belediyesi?nden temsilciler ile ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Mezarının üzerindeki karlar temizlenen şehit öğretmen için Kuran-ı Kerim okutuldu.Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, baba Hamit Yılmaz?a taziyelerini sundu. Anma sırasında duygulu anlar yaşayan ve şehit oğlunun hasretine dayanamadığını anlatan baba Hamit Yılmaz, \"Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim devletimizi, vatanımızı muhafaza etsin. Devletimiz var olsun.Askerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar var bizde varız, onlar yok bizde yokuz. Yüreklerimiz onlarla beraber. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Tüm öğretmenlerimizi yad ediyorum. Öğretmenlerimiz bundan sonraki nesilleri de vatan, bayrak ve millet sevgisi ile yetiştireceğine inanıyorum\" dedi. Torul Kaymakam?ı Ertuğrul Aslan da Öğretmenler Günü vesilesiyle şehit öğretmeni mezarı başında ziyaret ettiklerini belirterek \"Ailesine, Torul haklına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum.Şehidimize rahmet diliyorum Türkiye Cumhuriyeti terör belasını def etmek için çalışıyor. Bu uğurda çalışan herkese Allah?tan yardım diliyorum\" ifadelerini kullandı.

15)ŞANLIURFA PKK\'NIN ŞEHİT ETTİĞİ NECMETTİN ÖĞRETMEN, İSMİNİN YAŞATILDIĞI OKULDA ANILDI

PKK\'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen, isminin yaşatıldığı okulda anıldı

PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı.

Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'nde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinde memleketi Gümüşhane\'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz\'ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım\'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'n kutlu olsun notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

16)TİLKİ, ÇOBAN KÖPEĞİNİ KOVALADI

ELAZIĞ\'da bir tilkinin, sürüyü koruyan çoban köpeğini kovaladığı anlar, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Merkeze bağlı Değirmenönü Köyü\'nde oturan İsmail Aksakal, arazide hayvanlarını otlatırken, sürününün yanına bir tilki yaklaştı. Tilki, hayvanları koruyan çoban köpeğine doğru hamle yaptı. Köpek kaçarken, tilki de kuyruğundan ısırarak yakalamaya çalıştı. Ancak tilkinin her hamlesine köpek, geri dönüp kendisini güvene alarak cevap verdi. Köpek ve tilki, bir süre sonra sırtı aşıp, gözlerden kayboldu.

Sürü sahibi İsmail Aksakal, o ilginç anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

