DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ADANA\'DA REHİNE KURTARMA OPERASYONU (1)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

REHİNE TUTULAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ADANA\'da Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi\'nde kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi evde bulunan bir erkek ve kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis timleri 3 katlı binanın 2\'nci katında 2 kişiyi rehin tutan kişiyi vazgeçirmek için harekete geçti. Bölgeye ayrıca çok sayıda özel harekat timi ve sağlık ekibi sevkedildi.

Özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi altında şüphelinin bulunduğu eve girdi.Eve gaz bombası atan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Rehine tutulan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

2)40 İLDE FETÖ OPERASYONU: 134 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



KONYA merkezli 40 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'Mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 134 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

3)ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG\'YE YENİ SİLAH VE ARAÇ GÖNDERDİ



ABD\'nin Suriye\'nin Deyrizor kentinde DEAŞ\'a karşı yürütülen operasyon için terör örgütü YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri\'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtildi. Suriye\'nin Deryrizor kentinin DEAŞ\'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri\'ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi. Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantası YPG\'nin oluşturduğu DSG\'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG\'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

4)BOLU DAĞI\'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı. Kentte dün sabaha karşı başlayan kar yağışı bu gece etkisini kaybetti. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da kar yağışı durdu. TEM ve D-100 geçişlerinde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Ancak trafik ekipleri, kar yağışının ardından bölgede buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler, elektronik tabelalar ile buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

5)ERZİNCAN\'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.Erzincan\'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan -Sivas Karayolu\'nun 38\'nci kilometresi Sakaltutan Mevki\'nde ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Erzincan -Gümüşhane karayolu Ahmediye Mevki\'nde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yağışlı hava nedeniyle trafik ekipleri Erzincan- Sivas Karayolu\'nun 15\'inci kilometresinden itibaren TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi.

6)KARS\'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ



SOĞUK hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Kars ve çevresinde de yılın ilk karı yağdı.Kars\'ta gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar, tarihi kentte birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Yoğun kar yağışına yolda yakalananlar evlerine giderken, birçok kişi ise tarihi Kars Kalesi civarında kar altında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kar yağışının keyfini kayak yapıp, kar topu oynarak yaşadı.

Niğde\'ye kar yağışı

7)İLK KAR TATİLİ

Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi.

Haber: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

8)OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Şekerpınar ile Gebze arasındaki yolunda meydana geldi. Ersin Şakar idaresindeki 44 DJ 497 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ferhat Çelik idaresindeki 41 UM 726 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ersin Şakar, Ferhat Çelik, eşi Serap Çelik, çocukları Sıla Çelik ile Koray Çelik yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekibi araçta sıkışan Ersin Şakar\'ı hasar gören araçtan çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI



ADANA\'da kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak ikiye bölünda. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Mithat Özsan Bulvarı Çukurova Üniversitesi öğrenci yurtlarının yakınında meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Nevzat Tümer\'in yönetimindeki 80 BC154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil şoför mahallinden ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi çevreye savruldu. Yaralanan 5 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

10)HALK OTOBÜSÜ EVE GİRDİ

ERZİNCAN\'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin mutfak duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi 1270\'inci Sokakta meydana geldi. Adem Öskan yönetimindeki 24 EF 228 plakalı halk otobüsü, Radiye Yılmaz yönetimindeki 24 BA 672 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir evin bahçe duvarını yıktı ardından bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11)TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI, SEFERLER 2 SAAT DURDU

ESKİŞEHİR\'de kent içi yolcu taşıyan tramvay, Büyükşehir Belediyesi yakınında raydan çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar başladı.

Otogar- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü seferini yapan tramvay, Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Bankası arasında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Olayda, tramvay içerisindeki yolculara bir şey olmazken, Otogar- SSK ve Otogar ESOGÜ tramvay seferleri karşılıklı olarak durdu. Tramvay yolcuları belediye otobüsleriyle taşındı. Büyükşehir Belediyesi ESTRAM ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından tramvay tekrar raylara oturtuldu ve seferlere başlandı.

12)İZMİR\'DE 2 GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA; 1 ÖLÜ, 2 YARALI



İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamuran Ülker ve Recep Ülker\'in içinde bulunduğu otomobille giderken Ümmet Hüseyin Karaca yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde 26 yaşındaki Mustafa Gök ve Eren Gök\'ün de bulunduğu otomobille karşılaştı. Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı. Otomobil sürücüsü Karaca\'nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca\'nın öldüğünü belirledi. Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olaydan otomobil ile kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker\'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

13)TARSUS\'TA OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, okul önünde meydana gelen kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Serhat Yıldız, yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesinde 2 ay önce eğitim ve öğretime açılan Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dışarından gelen sivil giyimli 6-7 kişilik bir grup genç ile okul öğrencileri arasından tartışma çıktı. Okul kapısının dışında başlayan tartışma bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dışarından geldikleri söylenilen kişiler tarafından darp edilen 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, bıçakla, T.K. ve R.M. isimli öğrenciler ise bıçak, yüzlerine taş ve mermer parçaları vurularak yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi\'ne yaralı olarak kaldırılan 3 öğrenciden Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 öğrencinin tedavisi ise sürüyor. Meydana gelen olayın ardından polisler okulda yaptıkları çalışmanın ardından olay yerinde buldukları bir bıçağa incelemek üzere el koydu. Olay sonrasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Yıldız\'ın yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14)PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN GENÇ EVİNİ YAKIP KAÇTI



BURSA\'da psikolojik tedavi gören 27 yaşındaki Suat E. yalnız yaşadığı evde yangın çıkarıp, kayıplara karıştı. Merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak\'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 25 yaşındaki Suat E., saat 23.00 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Evden dumanlar yükselmesi üzerine komşuları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeriye girerek yangını söndürdü. Evde yapılan aramada Suat E.\'nin evi yaktıktan sonra kaçtığı belirlendi. Mahalle sakinleri psikolojik tedavi gören Suat E.\'nin zaman zaman evini yaktığını öne sünrdüler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını hak ediyor

15)AB HEYETİ HARRAN\'I GEZDİ

Şanlıurfa\'da temaslarını sürdüren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki 24 ülkenin büyükelçileri, dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı kalıntıların bulunduğu kümbet evleriyle meşhur Harran\'ı gezdi. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz\'dan ilçenin hakkında bilgi alan heyet daha sonra kent merkezindeki temaslarını sürdürdü.

16)\'AYLA\' FİLMİNİN GAZİANTEP GALASI YAPILDI

TÜRKİYE\'nin Oscar\'da \'Yabancı Dilde En İyi Film\' kategorisinde aday gösterdiği \'Ayla\' filminin galası Gaziantep\'te yapıldı. Gaziantep\'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya; filmin yönetmeni Can Ulkay, \'Ayla\' filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim ile oyuncular İlber Gürtunca, Meral Çetinkaya ve Kim Seol katıldı. Oyuncu Kim Seol, \"Ben daha önce çekimler için Türkiye\'ye gelmiştim. Buraya her geldiğimde memleketime gelmiş gibi hissediyorum\" dedi.

Eunja Kim ise, \"Bu film beni çocukluğuma götürüyor. Filmi bu kadar çok kişinin izlemeye gelmiş olması beni çok mutlu etti. Kore ve Türkiye birbirine çok yardım etmiş ve birbiri ile çok iyi ilişkileri olan ülkeler. Umarım bu ilişkiler çok daha iyi yerlere gelir\" diye konuştu.

Filmin yönetmeni Can Ulkay da, \"Gaziantep bizim için çok önemli. Biz bu filmi bütün Türkiye\'de ve bütün dünyada göstereceğiz inşallah. Filme izlendiği her yerde çok güzel tepkiler varö diye konuştu.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

