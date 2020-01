DHA YURT BÜLTENİ-1

Eğitim sırasında el bombası patladı: 2 asker yaralı

TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda eğitim sırasında el bombasının kazara infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı\'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ

Artvin\'de ev yangını: 1 ölü



ARTVİN\'in Şavşat İlçesi\'nde bir ahşap evde çıkan yangında 90 yaşındaki Hatice Işık hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çukur Köyü Tetraket Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Hatice Işık\'a ait tek katlı evde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede Hatice Işık\'ın cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Işık\'ın cesedi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER:Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin)

Lise müdür yardımcısı, kız öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı



EDİRNE\'de, lise müdür yardımcısı 59 yaşındaki E.Y., okulda 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Edirne\'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi E.Y., iddiaya göre, okulda eğitim gören 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kız öğrenciler, olayı kendilerine yakın gördükleri bir öğretmene anlattı. Öğretmenin de okul müdürünü bilgilendirmesiyle konu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı çalışmanın ardından kız öğrencilere cinsel istismar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Müfettişlerin bir hafta süren çalışmayla hazırladığı rapor da savcılığa iletildi. Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız öğrencilerin ifadelerinden sonra lisenin müdür yardımcısı E.Y., savcılık talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından kız öğrencilere \'cinsel istismarda bulunduğu\' iddiasıyla tutuklandı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de tutuklanan E.Y.\'yi yürüttüğü idari soruşturma kapsamında açığa aldı.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE

Gaziantep\'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

GAZİANTEP\'te, birbirine akraba ve komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri operasyon düzenlediği evlerde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Doğan Davulcu eşi Emine Davulcu\'ya şiddet uyguladı. Bu gerekçe ile evden uzaklaştırma cezası verilen Doğan Davulcu, eşinin yaşadığı kayınbabası Mustafa Damlen\'e komşu olduğu için kendi evine gidemedi. İki aile arasında bu sebeple başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Davulcu ailesi fertleri kavga sırasında yanlarındaki tüfeklerle Damlen ailesinin yaşadığı eve doğru ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polislere rağmen Davulcu ailesi ateş etmeyi kesmeyince, özel harekat polislerinden destek istendi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri mahalleyi ablukaya alırken, ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polisler, şüphelilerin mahalledeki akrabalarının evlerine operasyon düzenleyerek Nimet ve Doğan Davulcu\'yu gözaltına aldı. Açılan ateş sonucu yaralanan Damlen ailesine mensup 5 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis yeni bir olay yaşanmaması için mahalledeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP

Kayıp olarak aranıyordu, Seyhan Nehri\'nde cesedi bulundu



ADANA\'da ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 37 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel\'in, Seyhan Nehri\'nde cesedi bulundu.

Dün saat 22.30 sıralarında Seyhan Nehri\'nde eski baraj kapaklarına yakın bir bölgede suda ceset gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinden Hacı Ahmet Gürel adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ailesinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edilen Gürel\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA

Eşiyle tartıştı, 3 çocuğunu rehin aldı

İZMİR\'in Çiğli İlçesinde, eşiyle tartışıp, 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Olay, Yakakent Mahallesi 8087 Sokak Sümbül Apartmanı\'ndaki bir dairede meydana geldi. 4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartıma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi. Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiperin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.\'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR

Pompalı tüfekli saldırıda yaralandı



NİĞDE\'de sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Ali Doğrul, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürüyen Ali Doğrul\'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Doğrul, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne kaldırdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE

Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü



HATAY\'da bir apartmanın giriş katındaki dairede helyum gazından kaynaklı, patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, evin duvarları yıkıldı.

Merkez Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde bulunan Yaşar Dağlı Apartmanı\'nın giriş katındaki D.T.\'ye ait evde gece yarısı sıralarında patlama meydana geldi. Evinin duvarlarının yıkıldığı, çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, patalmanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.\'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü. Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.

Gece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, \"Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördükö dedi.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY

Malatya\'da \'suç örgütüne\' operasyon: 10 gözaltı

MALATYA\'da, polis tarafından, çok sayıda suça karışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'silahla kasten öldürme\', \'silahla yaralama\' ve \'ihaleye fesat karıştırma\' suçlarına karışan şebekeye yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken polis tarafından yakalandı.

Sorgulanmaya başlanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 35 av tüfeği kartuşu, 115 kurşun, 1 plastik cop, çok sayıda belge ile sahte kimlik ele geçirildi.

Haber-Kamera: MALATYA

Afganlar\'ın evini basıp paralarını gasp ettiler



Denizli\'de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42), Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, evsahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp etti, paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mağdurlardan Nure Kavame, \"Polisiz diyerek geldiler, kapıyı açtık. Gördük ki hırsızlarmış. Evdeki telefon ve üzerimizdeki paralarımızı aldılar, evde bizi sopalarla dövdüler, ellerinde bıçak vardı. Bizi tehdit ettiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı\" diye konuştu. Alınan ifadelerden yola çıkan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ

Manisa\'dan İzmir\'e yolcu taşıyan servis aracı şoförlerinden mücavir alan tepkisi

MANİSA\'dan İzmir\'e öğrenci ve işçi taşıyan servis sürücüleri, yapılan denetimlerde D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kendilerine para cezası kesilmesine tepki gösterip, Sabuncubeli mevkiinde yol kapatma eylemi yaptı. Zaman zaman trafik polisleri ile gerginlik yaşayan servisçiler, jandarma ekiplerinin araya girmesi üzerine yolu tekrar açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Manisa- İzmir arası öğrenci ve işçi taşımacılığı yapan 50 servis aracı sürücüsü, dün öğle saatlerinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda biraraya gelip, kendilerine D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kesilen cezalara karşı tepkilerini dile getirdi. Servisçiler adına bir açıklama yapan İZBON Servis Taşımacılığı Firma Sahibi Kadir Koç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın kendilerine verdiği ve şehirler arası servis taşımacılığı belgesi olan D2 belgesi taşımalarına rağmen, bölge trafik ekiplerinin kendilerine sürekli ceza yazdığını söyledi. 10 yıldır servis taşımacılığı yapan Koç, \"Son aylara kadar D2 belgesi ile Manisa-İzmir servis taşımacılığı yapıyorduk. Şu an halen kanunda geçerli olan ve ilgili bakanlığın verdiği D2 belgesi nedense Manisa\'da geçerli olmamaya başladı. Manisa- İzmir arasında servis taşımacılığı yapılabilmesi için Manisa Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz aylarda D4 (S) belgesinin gerekli olduğu yönünde karar verdi. Bu belgeyi de nedense \'J\' plaka sahibi olanlara veriyor. Bölge trafik ekipleri her gün servis araçlarımıza D2 Belgesi olmasına karşın, D4 (S) belgesi bulunmadığı için bin 259 lira para cezası kesiyor. Bir arkadaşımız ayda neredeyse 10 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor\" dedi. İki kent arasında taşımacılık yapan yaklaşık 850 servis aracı bulunduğuna dikkat çeken Koç, yetkililere seslenerek, şunları kaydetti: \"Artık cezalar canımıza tak ettirdi. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulsun. Ödenmesi gereken kredi ve diğer borçlarımız var. Eğer borçlarımızı ve kredilerimizi ödeyemezsek ya kendimizi asacağız ya da servis araçlarımızı yakacağız. Bir çıkmazdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz. Eğer sorunumuza çözüm bulunmazsa gerekirse Ankara\'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın sesimizi duymasını istiyoruz.\"

SABUNCUBELİ MEVKİİNDE YOL KAPATTILAR

Açıklamanın ardından 50 servis aracı, klakson çalarak Mimar Sinan Bulvarı\'nın takip edip, cezaların kesildiği Sabuncubeli mevkiine hareket etti. Yol boyunca klakson çalan servisçiler, Sabuncubeli mevkiine ulaştıklarında araçlarını 2 sıra halinde park ederek yolu trafiğe kapattı. Servis sürücüleri ile yolu trafiğe açmalarını isteyen Manisa Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarma ekiplerini de araya girmesiyle yarım saat sonra sürücüler yolu açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA

Antakya Medeniyetler Korosu\'ndan ABD\'de 10 Kasım anması

HATAY\'ın Antakya Medeniyetler Korosu, çeşitli konserler vermek için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'te İstiklal Marşı\'nı okuyarak, andı.

Hatay\'da 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren Medeniyetler Korosu\'nun üyeleri, Atatürk yazılı Türk bayraklı tişörtler giydi. Sanatçılar, Vaşington\'da saatler 01.05\'i gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 09.05\'te, bulundukları otelin önüne çıkıp, İstiklal Marşı\'nı okudu. Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, \"Türkiye\'de, 10 Kasım\'da saatler 9\'u 5 geçeyi gösterdiğinde biz, dünyanın neresinde olursak olalım minnetle ve özlemle anıyoruz\" dedi.

Haber: Ramazan ÇELİK/Hatay

Göç yolunda zorunlu mola



GÜNEY yarımküreye göç eden pelikan sürüsündeki bir yavru pelikan, Bursa\'nın Mudanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan Eğerce sahiline indi.

İlgi odağı olan yavru pelikan, yaşlı bir hastaya ilaç getiren Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Zeytindalı ekibi tarafından alınarak tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Belediye Veterinerlik İşleri Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Şükriye Çelikkollu\'nun ilk bakımını yaptığı yavru pelikan, sağlık kontrolünün ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Bakanlık Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu tarafından teslim alınan yavru pelikanın, koruma altındaki kuş türü olduğundan yaşını tamamlayıncaya kadar burada gözetim altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Haber: BURSA

Yaralı geyiklerin tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında geçen 2 Kasım\'da düştükleri sulama kanalında yaralanan kızıl geyik ve yavrusunun tedavileri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde sürüyor.

Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'ndeki sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kızıl geyik ve yavrusu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü. Geyikler, Hayvanat Bahçesi\'ne bağlı Fidanlık Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde veterinerler tarafından bakım ve tedaviye alındı. Kanaldan çıkmak isterken tırnakları aşırı biçimde zarar gören ve ayakta durmakta zorlanan geyiklerin bandaja alınan ayaklarındaki yaralar veterinerler ve görevliler tarafından haftada bir temizlenerek, merhem sürülüyor. Geyiklerin hızla iyileşmesi için 2 yaşındaki anneye ve 4 aylık yavrusuna değişik dozajlarda antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Hayvanat Bahçesi veterinerleri, ayakları bandaja alınan geyiklere gerekli ilaç tedavilerinin uygulandığını belirterek, hızla iyileşmeleri için bakım ve beslemelerinin de özenle yapıldığını, yaralı geyiklerin tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacaklarını söyledi.

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR

