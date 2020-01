DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KALDIRIMA ÇARPIP TAKLALAR ATAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU: 5 YARALI



BİNGÖL\'de aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atan otomobil, 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Olay dün saat 18.00 sıralarında, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AK 315 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kalbettik otomobil kaldırıma çarptıp, taklalar atarak yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten İbrahim Bürlükkara\'ya ait evin bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

2)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Cesur Güllüoğlu yönetimindeki 67 ND 936 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Cesur Güllüoğlu ile 43 yaşındaki Esaret Güllüoğlu, 36 yaşındaki Resul Güllüoğlu, 36 yaşındaki Tercan Güllüoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

3)ZONGULDAK\'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Onur A. yönetimindeki 67 TD 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, 28 yaşındaki Bilal G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan Onur A. ile diğer araç sürücüsü Bilal G., eşi Şaziye ve çocukları Hayal G. yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Onur A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

4)TRABZON\'DA TRAFİK POLİSİ SÜRÜCÜLERE TÜRKÜLÜ, MANİLİ CEZA YAZIYOR



TRABZON\'da görev yapan trafik polisi 42 yaşındaki Hüseyin Yeşiltaş, hatalı park ve kural ihlali yapan sürücülere türkü ve mani söyleyerek ceza yazıyor. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendine özgü davranışlar sergileyerek trafiği denetlemeye çalışan polis memuruna ait sosyal medya hesabında yer alan görüntüler de beğeni rekoru kırıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Hüseyin Yeşiltaş, denetim alanı olan Valilik ve Emniyet Müdürlüğü mevkiinde sürücülere ilginç bir yöntemle ceza yazıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin yanına kendine has tavrıyla maniler söyleyerek gelen polis memuru Yeşiltaş, ihlal yapan sürücülere yazdığı ceza makbuzunu veriyor. Trafikte polis memurunun bu ceza şekli ise çevredeki vatandaşlar başta olmak üzere ceza yiyen sürücüleri de gülümsetiyor. 23 yıllık polis memuru olan Yeşiltaş, trafik akışını düzenlediği cadde üzerinde birçok esnaf ve vatandaş tarafından da beğenilerek takdir topluyor.

MANİLER SÖYLEYEREK ARACA YAKLAŞIYOR

Polis memuru Yeşiltaş, \"Geliyor geliyor polis amca geliyor. Polis amca gelecek makbuzunu kesecek, cezasını yazacak. Buralardan gidecek. Polis amca geldi mi? Makbuzunu kesti mi? Cezasını yazdı mı? Buralardan gitti mi?\", \"Polis gelir paşa paşa, cezasını yaza yaza, paşam park etmiş bak buraya gör bak nasıl da geliyor ceza\" şeklinde maniler söyleyerek görevini yapması dikkat çekiyor.

DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ VE ESNAF MEMNUN

Kentte birçok dolmuş ve servis sürücülerinin de tanıyarak benimsediği Yeşiltaş\'ın bu sıra dışı çalışma şeklini \"Böyle polise can feda. Ceza alsak da gücümüze gitmiyor\" şeklinde yorumlarken çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar da polis memurunu çok sevdiklerini söyledi. Cadde üzerine çay ocağı işletmecisi olan İsmail Özer, \"Hüseyin çok renkli bir polis kardeşimiz. Kendisini çok seviyoruz. Sürücülere esprili dille yaklaşıyor. Burada herkes ondan çok memnun\" dedi.

SÜRÜCÜYE CEZA ÇOCUKLARA ÇİKOLATA

Lokanta işletmecisi Akın Burnaz ise polis memuru Yeşiltaş\'ın sürücülere ceza yanlarında eğer çocuk varsa onlara da çikolata hediye ettiğini anlatarak şöyle konuştu: \"Hüseyin abi burada bir ekol. Sürücülere manilerle ceza yazıyor. Sürücülere nazik ve kibar dille kuralları hatırlatıyor. Kendisi burada neşe kaynağımız. Hatta çoğu zaman ceza yazdığı sürücünün yanında çocuk varsa ona da çikolata alarak veriyor. Böyle insanları biz çok seviyoruz.\"

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

5)BODRUM\'DA OTEL ÇALIŞANINA \'HERO\' GÖZALTISI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otel personeli, \'Hero\' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce\'de \'kahraman\' anlamına gelen \'Hero\' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan bir kişinin \'Hero\' yazan tişört giydiğini öğrenen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ismi açıklanmadı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, \'Hero\' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle çalıştığı otelde gözaltına alınan şüphelinin 30 yaşındaki Ömer Can K. olduğu ortaya çıktı. Otelde resepsiyoniste olan Ömer Can K.\'nin spor eğitmenliği de yaptığı belirtildi.

HERO TİŞÖRTÜ\'NÜN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde HERO yazılı tişört giydiği için bir otelde göz altına alınan Ömer Can K., yaklaşık 4 saat süren sorgulamasının ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Gurup Amirliği\'ne getirilen Ömer Can K.\'nin emniyete gelen yakınlarının basın mensuplarına sert sözlerle saldırdığı görüldü. Bazı gazetecilerin makinaları alınmak istendi, araçları tekmelenip, tehdit edildi. Ömer Can K\'nin ifadesinde \"Bu tişörte bilerek giydim spor eğitmenliği ve vücut geliştirme çalışıyorum, eskiden beri odamda olan bir tişörttü, suç olduğunu bilmeden giydim, tişört ile dolaşıp otele girdikten sonra bazıları bunun suç olduğunu söyledi, değiştirmeye gidecekken polisler geldi beni gözaltına aldı. Benim FETÖ gibi veya başka bir terör örgütü ile hiç işim olmadı, o gibi örgütlerle bağlantımda olmadı, Suç olduğunu bilseydim giymezdim, üzgünüm\" dediği öğrenildi. Ömer Can K., İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek parmak izi alındı ardından evraklarının bugün adliyeye götürüleceği belirtilerek serbest bırakıldı. Ömer Can K. çıkışta yakınlarına sarıldı açıklama yapmak istemediğini belirterek ayrıldı.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

6)AK PARTİLİ ÇALIK: İHA VE SİHA\'LAR SADECE TERÖRİSTLERİ VURUYOR



AK Parti\'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İHA ve SİHA\'ların sadece teröre karşı kullanıldığını belirterek, \"Vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi\" dedi. \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları\' projesi\'nin startını Hakkari\'de veren Öznur Çalık, kentteki şehit korucular ve engelli ailelerini ziyaret etti. Daha sonra şehir stadında antrenman yapan Hakkari Gücü kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelip, spor malzemesi dağıtan Çalık, buradan da partisinin il başkanlığına geçti.

KAZDIKLARI ÇUKURLARA KENDİLERİ DÜŞTÜ

Burada açıkmalalarda bulunan Öznur Çalık, Ak Parti hükümetleri döneminde Hakkari\'ye şu ana kadar 7 milyar TL\'lik yatırımın yapıldığını belirterek şunları söyledi: \"Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Devletin sert yumruğunu teröre ve teröriste gösterirken, vatandaşımıza, Kürt kardeşimize, burada yaşayan bütün Türk kardeşlerimize devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz. HDP\"nin burada geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yordam vermediniz. Çukur siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu, bu kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz.\" Bölgedeki operasyonların sadece terör örgütlerine yönelik olduğunu vurgulayan Çalık, \"İHA ve SİHA\'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA\'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA\'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin söylemleriyle, teröristlerin cenazelerine yapmış olduğu ziyaretlerle saflarının ne olduğunu bize çok net gösterdiler. Bizim safımız belli. Biz saflarımızı sık tutacağızö diye konuştu. Çalık, daha sonre Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

7)TERMİNALDE ÖLÜ BULUNDU

Karabük\'te işsiz 38 yaşındaki Harun Nehir, terminalin peron kısmında bulunan bankın üzerinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde peronların bulunduğu alanda meydana geldi. Bank üzerinde hareketsiz yatan Harun Nehir\'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Nehir\'in öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede cesedin yanındaki poşet içerisinde 2 boş kolonya şişesi bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nehir\'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

8)AİLESİNE \'BORÇLARIM VAR\' NOTU YAZIP İŞYERİNDE İNTİHAR ETTİ

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyeri bulunan 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi\'nde bulunan Belediye İşhanı\'nda meydana geldi. Burçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Gazi Öztürk, işhanının ikinci katında bulunan hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı ipi boynuna geçirip intihar etti. İşhanında bulunanlar, Öztürk\'ü tavanda asılı halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Öztürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk\'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayı haber alıp işyerine gelen evli ve çocuğu bulunmayan Öztürk\'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat\'ın basın danışmanı İsmet Öztürk\'ün ağabeyi olan Öztürk\'ün yazdığı nota da incelenmek üzere el konuldu.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

9)TOKAT\'TA EVRAKTA SAHTECİLİK OPERASYONU: 12 GÖZALTI



Tokat\'ın Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak ile mermi satın aldıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak düzenleyerek tabanca mermisi alındığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ilçe merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, 11 bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 tabanca şarjörü, 527 adet 9 mm çapında mermi, 15 sahte mermi satın alma belgesi ele geçirdi, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe Muhalefet Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

10)MİDAS\'IN KULAKLARI SEYİRCİ İLE BULUŞTU



MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ferit Tüzün\'ün bestelediği Midas\'ın Kulakları operasını, ölümünün 40\'ıncı yıldönümünde sahneledi. 16 yıl aradan sonra yeniden sahnelenen temsilde besteci Tüzün, anıldı.Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde seyircisiyle buluşan eseri Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, MDOB Müdürü ve Sanat Danışmanı Ufuk Kasar ile çok sayıda sanatsever izledi. Frigya Kralı Midas\'ın hakemliğinde Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan arasındaki güç ve usta tartışmasının anlatıldığı eser, ünlü rejisör Evin Atik tarafından sahneye taşırken, müzik yönetmenliğini Murat Kodallı ve İ. Aytuğ Ülgen birlikte yaptı. Ferit Tüzün\'ün bestelediği, librettosunu Güngör Dilmen\'in yazdığı eserin dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostümünü Nursun Ünlü, Koro şefliğini O. Öner Özcan, koreografisini F. Gülben Çay, ışık tasarımını ise D. Tarı Deniz üstlendi. Eserde başlıca rolleri ise M. Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, T. Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, K.Erdem Özdemir, Ziya Humar, A. Ulvi Karaca, Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Y. Ziya Büyükaslan, Hulusi Polat, Ünsal Öztekin, M. Özkan Çavdaroğlu, Mustafa Özer, Serkan Sevinç, C. Eftal Böllü, Hakan Yıldız, Ercüment Şirin paylaştı.

Temsil sonrası sanatçılar, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra sahneden izleyenlere hitap eden rejisör Evin Atik, Midas\'ın Kukları\'nın Anadolu için çok önemli olduğunu belirtti. Midas\'ın Kulakları\'nın Anadolu\'nun bir parçası olan Frigya Krallığı\'ndan alınan bir konu olduğunu hatırlatan Atik. \"Eser, çok değerli bestecimiz Ferit Tüzün tarafından bestelendi. Bu yıl Ferit Tüzün\'ün ölümünün 40\'ıncı yılı, eseri de onun anısına sunuyoruz. Bu kez eseri başka bir anlayışla sahneye koyuyoruz. Baştan sonar hızlı akışlı, oldukça renkli ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Seyirciden de bu tepkiyi aldık. Bu konuda çokta mutluyuz. Çünkü bütün ekip tüm varlığı ile çalıştı. Bazı sanatçı arkadaşlarımız çift görev yaptılar\" dedi.

Eser, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00\'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde yeniden sahnelenecek.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

11)ARTVİN TANITIM GÜNLERİ İSTANBUL\'DA BAŞLADI

Artvin\'den fuar alanına getirilen şampiyon boğalar büyük ilgi gördü.

Artvin Valiliği ve İstanbul Artvin Federasyonu tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Artvin Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Tanıtım günleri için Artvin\'den getirilen şampiyon boğalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Maltepe\'deki fuar alanında Artvin Tanıtım Günleri başladı. Artvin Tanıtım Günleri\'nin açılışına istanbul Valisi Vasip Şahin, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe,ve İstanbul Artvin Federasyonu Başkanı Ferman Erşan katıldı. Açılışta konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Artvin\'in tüm renklerini İstanbul\'a taşıdıklarını söyledi. Vali Doğanay, açılış törenine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan İstanbul Valisi Şahin ve katılımcılara teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin Artvin\'in tanıtımına, gelişimine ve turizmine çok büyük faydalar sağlayacağına inandığını belirtti.İstanbul Valisi Vasip Şahin, ise Artvin\'in doğasıyla, madenleriyle, ve enerji kaynağı Çoruh nehriyle Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Artvin Tanıtım Günleri\'nin açılış töreninin ardından ziyaretçiler tarafında tulum eşliğinde horon oynandı. Fuar alanında Karadenizli kadınların el emeği ile yaptığı bebekler, masa örtüleri, nakış işleri ve yöresel yemeklerin bulunduğu stantlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, Artvin\'in kestane balı, ceviz, böğürtlen reçeli, köme ve cağ kebabının tadına bakmayı ihmal etmedi.

ŞAMPİYON BOĞALAR FUAR ALANINDA

Artvin Tanıtım Günleri için Artvin\'den fuar alanına getirilen şampiyon boğalara ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Boğaların yanısıra atmacalar da fuardaki yerini aldı.

TANITIM GÜNLERİ 29 EKİM\'E KADAR SÜRECEK

Maltepe\'deki fuar alanında yer alan Artvin Tanıtım Günleri 29 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Haber-Kamera: ARTVİN - İSTANBUL (DHA)

