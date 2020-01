DHA YURT BÜLTENİ-1

1)GİRESUN\'DA EREN BÜLBÜL\'Ü ŞEHİT EDEN PKK\'LI TERÖRİST YAKALANDI



GİRESUN\'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram\' kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. PKK\'lı teröristin, Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı belirlendi. Dereli İlçesi\'nde, önceki gün saat 15.25 sıralarında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kulakkaya Yaylası\'nda terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda \'Aram\' kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı. Yapılan araştırmada, PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın, geçen 11 Ağustos\'ta Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedirö denildi. nBölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun\'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde PKK\'lı teröristin yakalanmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine Jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir\"

PKK\'LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Giresun\'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram\' kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa \'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?\' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma\'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı. PKK\'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK\'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

-Saldırının yaşandığı ev

-Eren\'in fotoğrafı

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)

2)ŞEHİT EREN BÜLBÜL\'ÜN \'KARA LASTİK\' AYAKKABISI MÜZEDE

TRABZON\'un Maçka ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün \'kara lastik\' ayakkabıları, Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ndeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi\'nde sergilenmeye başladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan müzede, başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış kişilerin ayakkabıları sergileniyor. Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, eski milli kaleci Rüştü Reçber, merhum ses sanatçısı Ahmet Kaya, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, merhum Oya Aydoğan, cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, şarkıcı Atiye, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gibi birçok ünlü ismin yanı sıra şarkıcı, sanatçı ve önemli iş adamlarının ayakkabılarının bulunduğu müzede, bazı ünlü isimlerin yazdığı notlar da yer alıyor. Müzeye son olarak, geçen Ağustos ayında jandarma ekiplerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül\'ün \'kara lastik\' ayakkabıları konuldu. Ağabeyi Arif Bülbül tarafından bağışlanan şehit Bülbül\'ün ayakkabıları, müzede camekan bölüme konularak sergileniyor. AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale, şehit Eren Bülbül\'ün ayakkabılarını da müzeye kazandırdıklarını ifade ederek şöyle dedi: \"Sosyal medyada müze adına bir sayfa vardı. Ben oraya \'Acaba rahmetli Eren Bülbül\'ün de ayakkabısını müzeye koyabilir miyiz?\' diye yazmıştım. O sırada liseden bir arkadaşım Trabzon\'da tatildeymiş. \'Hocam ben elimden geleni yapmaya çalışırım, ayakkabıyı size temin etmeye çalışırım\' dedi. 15 gün sonra da Eren Bülbül\'ün ağabeyi ile görüşerek elden teslim aldı. Bana da kargo yoluyla gönderdi. Biz Türkiye\'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika\'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor.\"

-Müzeden görüntüler

-Şehit Eren Bülbül\'ün kara lastikleri

-Ünlülerin ayakkabıları

-Nurettin Akçakale ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

3)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, İZMİR\'DE

BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, iki günlük İzmir ziyareti başladı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı\'nı ziyaret etti, komutanlardan brifing aldı.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın iki günlük İzmir ziyareti, yoğun programlarından dolayı gecikmeli olarak başladı. AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu toplantısını erteleyen Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı ziyaretini ise ertelemedi. Uçakla üsse inen Başbakan Binali Yıldırım, burada komutanlardan brifing aldı. Yaklaşık 3 saat ana jet üssünde kalan Başbakan Yıldırım, daha sonra otele geçti. Otelde ikili görüşmeler yapması beklenen Başbakan Binali Yıldırım, yarın da Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle Swissotel\'de düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum\'a katılacak. Başbakan\'ın öğle saatlerinde kentten ayrılmasının bekleniyor.

-Başbakan Yıldırım \'ın uçaktan inişi

-Başbakan Yıldırım\'ın karşılanması

-Yıldırım\'ın Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı\'nı ziyareti

Haber :İZMİR, (DHA)

4)KUMLUCA\'DA SAĞANAK VE FIRTINA SERALARA ZARAR VERDİ



ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte fırtına seralara zarar verirken, bir kafenin çatısına yıldırım isabet etti. Kumluca\'da öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde hızını arttırdı. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına nedeniyle Mavikent Mahallesi\'nde seralar zarar gördü. Şiddetli sağanak bölgede su taşkınlarına neden oldu, Kumluca Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Narenciye Mahallesi\'nde ise Ali Fuat İşitemiz\'e ait bir kafeye yıldırım isabet etti. Birkaç dakika önce müşterilerin yıldırım düşen alanı terk ettiğini söyleyen Ali Fuat İşitemiz, \"Aşırı yağmur vardı. Müşteriler oyun oynuyordu. Oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden gürültüyle yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısına zarar verdi ve bazı yerleri deldi. Masayı ikiye böldü. Çok korktukö dedi.

- Yağmur ve şimşek çakması esnasından görüntü

- Yıkılan seralardan görüntü

- Sera sahiplerinin incelemesi

- Sera sahipleriyle röportaj

- Yıldırım düşen kafenin sahibiyle röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA (Antalya), (DHA)

5)KÖYCEĞİZ\'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE YOL AÇTI



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Fethiye-Muğla Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Uzun süredir devam eden sağanak yağış, Bağcılar, Balıklar ve Toparlar mahallelerinde sele neden oldu. Köyceğiz Belediyesi ve Karayolları ekipleri 12 iş makinesi ve 40 personelle çalışma başlattı. Çift şeritli yolda trafik kontrollü olarak verildi. Jandarma ve polis ekipleri de olası kazalara karşı güvenlik önlemini arttırdı.

Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, \"Fethiye-Muğla Karayolu Balıklar Mevkii\'ndeki aşırı yağışta oluşan sel sebebiyle yolun tek şeridi tamamen kapandı. Ulaşım diğer şeritten veriliyor. Ekskavatör ve kepçeler yolu ulaşıma açmak için gayret gösteriyor. İnşallah sağanak devam etmez ve trafik normal seyrinde devem eder. Şu an için mal ya da can kaybı söz konusu değil\" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ise, \"Dün geceden başlayan yağmur bugün öğleden sonra şiddetini arttırdı. Balcılar Mahallesi Balıklı Mevkii\'nde aşırı yağış nedeniyle karayolunda su birikmesi oldu. Ekiplerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliğini aksatmamak adına trafiği tek şeritten veriyoruz. Kısa sürede diğer şeritleri de trafiğe açacağız. Herhangi bir mal ya da can kaybı yok\" dedi.

Toparlar Kazancı Mevkii\'nde dağdan yola düşen kayalar nedeniyle bazı araç ve otomobillerde hasar oluşurken, sel nedeniyle araç trafiği bir süre durduruldu. Fethiye-Muğla istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Temizlime çalışmaları sonrasında trafik tek şeritten sağlandı.

Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik ise Meteoroloji\'nin uyardığı sbeklenen yağmurların geldiğini belirterek, \"Biz belediye olarak gerekli tedbirleri aldık, vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah beterinden korusun\" dedi.

- Yolun kapalı anından görüntü

- Afetten görüntü

- Yolun temizlenmesinden görüntü

- Kaymakam ve Belediye Başkanlarıyla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

6)NAZİLLİ\'DE SAĞANAK YAĞIŞ, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev işyerlerini su bastı.

Nazilli\'de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle sokaklar göle dündü, araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Logarların taşması nedeniyle bazı ev ve işyerleriyle apartmanların bodrum katlarını su bastı. Nazilli Toptancı Hali girişinde su birikti. Vatandaşlar evlerine, esnaf ise işyerlerine dolan suları, kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlar yardım için ASKİ\'yi aradıklarını, fakat bir muhatap bulamadıklarını öne sürerek, tepki gösterdi.

- Yağmurdan görüntü

- Evleri su basmasından görüntü

- Alt geçitin su altına kalmasından görüntü

- Vatandaşlardın isyanından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

AFYONKARAHİSAR\'DA MÜHİMMAT DEPOSU PATLAMASI DAVASI YENİDEN BAŞLADI(EK)

7)\"ADALET TECELLİ ETSİN İSTİYORUZ\"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 5 yıldır şehit ailelerinin her mahkemede, her duruşmada evlatlarının acısını yaşadıklarını belirterek, kimsenin bunu yaşatmaya hakkının olmadığını kaydetti. Şehit ailelerine son günlerde farklı davranıldığını ileri süren Köksal, \"Bunu bugün mahkeme salonunda da yaşadık. Lütfen herkes davranışlarına dikkat etsin. Bugün bu topraklar üzerinde rahatça yaşıyorsak, Cumhurbaşkanı da olsanız, Başbakan da olsanız, milletvekili de olsanız, hakim, savcı da olsanız bunu şehit ve gazilere borçlusunuz. Bunu hiç kimse unutmasın. Herkesin bulunduğu mevki ve makamlar gelip geçicidir. Ama bu ülkede bu makamlara gelebiliyorsa bir insan, bu ülkede birlik ve beraberlik içinde rahatça yaşayabiliyorsa, bunu şehitlere borçlu. Onun için şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine, yakınlarına karşı daha nezaketli, daha hoşgörülü, daha insanca davranılması gerekiyor. Biraz önce bir şehit yakınına mahkeme salonunda azarlar gibi bir konuşma yapılmıştır. Bunu da bundan sonra görmek, duymak ve yaşamak istemiyorum. Herkes şehit ailelerine hak ettiği gibi davransın. Bundan sonra da adalet tecelli etsin istiyoruz. Biz hak hukuk mücadelesini Türkiye\'de herkes için istiyoruz\" diye konuştu.

\"YAZIKLAR OLSUN\"

Şehit babası Zekai Fırat Düger, salondan azarlanarak çıkarıldıklarını iddia ederek, \"Şehit anne ve babasına \'çıkartın bunları\' diye bağırmalarına hiçbir hakları yok. Çünkü biz evlatlarımızı verdik burada, parça parça oldu yavrularımız. 20 kilometre öteden topladılar yavrularımızın parçalarını. Bunu mu hak ediyoruz biz? Yazıklar olsun\" dedi.

\"BU SAVCI HAKKINDA ŞİKAYETÇİYİM\"

Kendilerinin salondan bir savcının \"defolun çıkın\" söylemiyle çıkarıldıklarını iddia eden şehit babası Ali Taştan da duruma tepki gösterdi. Taştan, şöyle dedi:

\"Biz hiçbir mahkemeden terslenerek çıkmadık. Bizler bedel ödedik, bedel öderken savcılarımız, hakimlerimiz, milletvekilimizin söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, muhalefet partilerimiz yerlerinde bir görev yapabiliyorlarsa bizim çocuklarımız ve bundan sonra gelecek şehit ve gazilerimizin sayesinde yerlerine gelmişlerdir. Ama bir savcımızın beni bugün ilk defa 6 senedir hiçbir savcının, hakimimizin, polisimizin, askerimizin bugüne kadar bize rest çekmediğini bugün savcımızın şehit ailelerine \'defolun çıkın\' gibi bir kelimesi beni üzmüştür. Ben bu savcım hakkında şikayetçiyim. Şehit anne ve babalarına hiçbir suçları olmadan bağırması beni acıtmıştır. Ama 5 yıl geçti biz askeri mahkemede bunların, bu zorlukların hiç birini görmedik. Tamam ufak tefek hatalarımız olmuştur ama sivil mahkemede bu işin çözüleceğini görmüştüm ama maalesef hepimizin başı sağ olsun.\"

- Afyonkarahisar Adliyesi dış görüntü

- Adliye önünde bekleyenler

- RÖP 1: Mustafa Sait Aksu (Şehit Aileleri Avukatı)

- RÖP 2: Burcu Köksal (CHP Afyonkarahisar Milletvekili)

- RÖP 3: Zekai Düger (Şehit Babası)

-Şehit ailelerinin tepkileri

-RÖP: Ali Taştan (Şehit Babası)

-Şehit ailelerinin tepkileri

-Şehit Ailelerinin patlamanın olduğu kışlaya girişleri

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

8)TBMM İNSAN HAKLARI İZLEME KOMİSYONU ALİAĞA\'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi almak üzere Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri; Ak Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda insan kaçakçılığı olaylarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, \"Bugün dünyanın en büyük mezarlığı Akdeniz olmuştur. Son 5 yılda Akdeniz\'de ölen sığınmacı sayısı 45 bindir. Hakikaten çok fazla bir dram var. Bu insanlar ölmesin diye bizim başta sahil güvenliğimiz olmak üzere mücadele ediyor, geçişleri durdurmaya çalışıyor. Aylan bebek olayıyla birlikte dünyada vicdani bir hareketlenme oldu ama, ondan sonra bu süreç durdu. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz durmuyor. Hem ölmemeleri için, hem de onların insani ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor\" dedi. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise komisyon olarak insanın korunmasını esas aldıklarını söyledi. İnsan haklarını savunarak yalnızca Türkiye\'deki değil, dünyadaki bütün insanların yaşama hakkının yükseltilmesi için çabaladıklarını söyleyen Sarıhan, \"Ama ne kadar özenli olursa olsun, insan yaşamının bir demir çerçeve içine sıkıştırılmış olması hepimizin içini acıtan bir durum. Bu acının durması için ne yapabiliriz? Parlemento olarak bu acıların son bulması için ne gibi bir katkımız olur, bu konudaki tespitlerimizi bu çalışma sonrası ifade edeceğiz\" diye konuştu. MHP Osmaniye Milletvekili Ersoy da farklı siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan heyetin ortak vicdan ve ortak duygu ile önemli işlere imza attığını vurgulayarak, \"Seyahatimizde bir kez daha gördük ki Türk beklenendir. Türk\'ün neden beklenen olduğunu denizin, deryanın ortasında çığlık atan çocukları kurtarmaya giden güvenlik güçlerimizi görünce bir kez daha anlıyoruz. Kimi kendi sınırına güvenlik bariyeri koyar ve mültecilerin ülkelerine girmesine karşı önlem alır, ama Türkler sınırından çıkıp gidenleri ölmesinler diye canlarını kurtarmak için seferber oluyor. O sebeple insanca bir yaşam için insanlığın Türk\'ün vicdanına çok ihtiyacı var. Türk devletinin güçlü olmasının, birlik içinde olmasının önemini böyle gezilerde daha iyi görüyorum\" şeklinde konuştu.

- Vekillerin açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

9)SOĞUK HAVA DEPOSU YANGINDA KÜL OLDU

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde içerisinde nar ve elma dolu olan soğuk hava deposu çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Finike- Elmalı yolu üzerinde bulunan soğuk hava deposunda personelin dışarıda yemekte olduğu saat 19.30 sıralarında elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. 10 bin ton kapasiteli içerisinde elma ve nar istiflenmiş tesisteki yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Elmalı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.

- Yanan depodan görüntüler

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)

10)KOCAELİ\'DE GECEKONDU YANDI

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 21.30 sıralarında, Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi Yaman Sokak\'ta bahçe içerisindeki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre binalarda oturanların ifadesine göre gecekondu da bazı kişilerin yaşadığı, alevlerin yükselmesiyle birlikte evi terk ettikleri belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Haber :Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

11)YOL KENARINDA SU SATAN SURİYELİYE OTOMOBİL ÇARPTI

ADANA\'da yol kenarında su satan ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi, Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muzaffer A. yönetimindeki 01 PY 730 plakalı otomobil, yol kenarında su satan 50 yaşlarında Suriyeliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Suriyeli su satıcısı ağır yaralanırken, olay yerine sağlık, Can-Kur ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can-Kur ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muzaffer A. gözaltına alınırken Suriyeli kişi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Kaza yapan araç

-Yaralanan Suriyeli

-Yaralının ambulansa alınması

Haber: Salih ÜÇTEPE - Kamera: ADANA, (DHA)

12)BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERALARINDA



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, takla atıp bir köfteci restoranının bahçesine uçtu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl İlçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa\'dan İnegöl yönüne giden henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde giden Mehmet B. yönetimindeki 26 UK 663 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, taklalar atıp, yol kenarındaki köfteci restoranının bahçesine uçtu. Otomobil sürücüsü kaçarken, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet B. hafif yaralandı. Mehmet B., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, görüntülerden plakasını tespit ettiği otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

-Kaza yeri genel görüntü

-Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

13)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON YOL KENARINDAKİ NAR SATICISINA ÇARPTI

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarında nar satan Süleyman Eren ve tezgahına çarptı. Kazada Süleyman Eren ile kamyon sürücüsü yaralanırken, tezgahtaki narlar ise çevreye saçıldı.

Kaza, Kemer-Antalya karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Murat Ayama\'nın kullandığı 07 GJJ 85 plakalı kamyon Göynük Kavşağı\'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında Süleyman Eren ve nar sattığı tezgahına çarptı. Kazada şoför Murat Ayama hafif yaralanırken, savrulan Süleyman Eren ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Murat Ayama, Özel Antalya Yaşam Hastanesi\'ne, Süleyman Eren ise Özel Antalya Olimpos Hastanesi\'ne götürüldü. Eren\'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazanın görgü tanıklarından Turgut Çot, kamyonun çok hızlı şekilde trafik ışıklarından geçtiğini ve nar tezgahının yanında duran Eren\'e çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan narların etrafı kıpkırmızı yaptığını anlatan Çot, Eren\'in yerde yattığını ve hemen yardım ettiklerini anlattı. Olay sonrası Süleyman Eren\'in yakınları gelerek çevreye saçılan narları toplayarak araca yükledi.

- Alandan detay

- Ambulans yazısı detay

- Ambulansın olay yerinden gidişi

- Kamyondan detay

- Kamyon camı yakın detay

- Turgut Çot\'un olayı anlatması

- Savrulan narları toplanması detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

14)TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ



ELAZIĞ\'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D.R. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak\'taki bir lokantada meydana geldi. Lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç ile arkadaşı D.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.R., cebinden çıkardığı bıçağı, Erkan Akkoç\'un kalbine sapladı. Ağır yaralanan Akkoç, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Erkan Akkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akkoç\'un cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kaçan D.R.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Olay yeri

- Yerdeki kan lekeleri

- Akkoç\'un olay yerinde kalan bir çift ayakkabısı

- Olay yeri inceleme ekibinin çektiği güvenlik şeridi

- Hastane acil servisi önü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

15)HASTA YAKINI GÖREVLİYİ BIÇAKLADI



ADANA\'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen Kadir S. kendisine sıra gelmediği gerekçesiyle tartıştığı hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'yi bıçakla yaraladı. Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan Adana Şehir Hastanesi\'nde meydana geldi. Kadir S. rahatsızlanan annesini acil servise getirip sıra numarası aldı. Bir süre sonra Kadir S. kendisine sıra gelmeyince hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'nin üstüne yürüdü. Çıkan tartışmada Kadir S. cebinden çıkardığı bıçakla Ferhat K.\'yı iki yerinden yaraladı. Hastane güvenlik görevlisi ve polisin müdahalesiyle Kadir S. etkisiz hale getirilirken, Ferhat K. aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir S.\'nin polis merkezine götürülmesi sırasında annesi baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Kavga görüntüsü**cep telefonu

- Şüphelinin annesinin bayılması

- Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)

16)CİNAYET ZANLISI, SAKLANDIĞI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP EDİP, KAÇTI



BURSA\'da bir süre önce kendisini yakalamak isteyen 2 polisi yaralayıp, kaçan cinayet zanlısı Burak Örekli, 2 arkadaşıyla birlikte 10 gün boyunca saklandığı evde, evsahibini silahla tehdit edip, bir miktar parasını gasp ederek kaçtı.

Yaklaşık bir ay önce, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 aydır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi\'nde jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekli yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Burak Örekli\'nin polisleri yaraladıktan 4 gün önce merkez Yıldırım İlçesinde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker\'i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı.

SAKLANDIKLARI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP ETTİ

Burak Örekli ve 2 arkadaşı, bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları Demirtaş Mahallesi\'ndeki bir evde 10 gün boyunca saklandı. Eve gelen evsahibini tehdit eden Örekli ve arkadaşları, bir miktar para aldıktan sonra kaçtı. Evsahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Bölgeye, Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, zırhlı araçlar ve bursa emniyetine bağlı 50 polis memuru sevk edildi. Ormanlık alanı ablukaya alan polis ekipleri, Burak Örekli\'nin arkadaşlarından birini gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

-Ekiplerin koşturmasından görüntüler

-Evlere girmesinden görüntüler

-Uzun namlulu silahlar ile önlem alınması

-Ormanlık alanda arama yapılması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

