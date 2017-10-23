DHA YURT BÜLTENİ-1

1)VAN\'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT

VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Van\'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Helikopterle Van\'a sevki edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Van Valiliği, Başkale İlçesi\'nde 1 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 teröristin saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, arazide yapılan aramalarda 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca, 3 el bombası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 1 taşınabilir akü ile 1 harita ele geçirildiği belirtildi.

Haber: VAN,(DHA)

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2)5 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDA 174 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



BİNGÖL\'ün Genç İlçesi kırsalında 5 teröristin öldürülğü operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile 174 kilo esrar ele geçirildi.

Genç İlçesi Toklu Mezrası kırasılında 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, biri kadın 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, arama tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ile esrar ele geçirildi. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 5 M-16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. tabanca, 17 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 mm. mermi, 97 adet 7,62 mm. mermi, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 büyük Yeasu telsiz, 1 Yeasu el telsizi, 174 kilo esrar, örgütsel doküman ile elektronik cihaz ve muhteviyatları, bol miktarda yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

Haber:BİNGÖL, (DHA)

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3)KARDEŞLERİ KAZA AYIRDI

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 2 kardeşten 68 yaşındaki Hasan Uysal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki kardeşi Elif Uysal\'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün öğlen İzmir-Aydın Karayolu, Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Uysal ve kardeşi Elif Uysal\'a Faruk Aras\'ın kontrolündeki 35 DB 5862 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan iki kardeş, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralılardan, iç kanama geçiren Hasan Uysal, doktorların müdahalesine rağmlen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kardeşi Elif Uysal\'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölen Hasan Uysal\'ın Aydın\'ı Bozdoğan ilçesinden Torbalı\'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi. Bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Faruk Aras\'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: TORBALI (İzmir), (DHA)

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4)KONYA\'DA KAZA: 1\'İ AĞIR 3 YARALI

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde otomobille yolcu minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Seydişehir-Taraşçı karayolu 3\'cü kilometresinde meydana geldi. Hakan Aşıcı idaresindeki 17 KN 069 plakalı otomobil ile Durmuş Şakacı\'nın kullandığı 42 ZV030 plakalı yolcu Minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Hakan Aşıcı, minibüs sürücüsü Durmuş Şakacı ile Habibe Şakacı, Fatma Dal yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Hakan Aşıcı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Sağlık görevlilerin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yerinden detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya)(DHA)

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5)DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ÇİFTİN OTOMOBİLİ, MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, düğün alışverişinden dönen gelin ve damadın da içinde bulunduğu otomobil, minibüse arkadan çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam üzeri, İslahiye-Hassa karayolunun 5\'inci kilometresindeki Serinevler mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Cemal Cavcavakar\'ın kullandığı 01 R 7885 plakalı otomobil, önünde giden 28 yaşındaki Hasan Emre Diken\'in yönetimindeki 27 VG 766 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 57 yaşındaki Meral Dikey, 62 yaşındaki Zeynep Demirkıran, 56 yaşındaki Nurten Günderenoğlu ve 22 yaşındaki Aykut Dikey yaralandı. Düğün hazırlığı için otomobiliyle geldiği İslahiye\'den Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ne dönen 24 yaşındaki Cavcavakar ve nişanlısı ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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- Kaza yeri

- Ambulansta yaralılara müdahale

- Görgü tanıklarıyla röp.

- İslahiye Devlet Hastanesi

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

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6)OTOMOBİL YAMAÇTAN YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI



AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, kestane işçilerini taşıyan otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Malgaç Mustafa Mahallesi\'ndeki Ovacık Yaylası\'nda maydana geldi. Kestane işçilerininin içerisinde bulunduğu Durmuş Karatekin yönetimindeki 44 AY 583 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 80 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü Karatekin ile yanındaki işçilerden Şengül Özbay ve Şennur Şan öldü, 10 yaşındaki Nergiz Göz ise yaralandı. Yaralı Nergiz Göz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Göz\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

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7)EREĞLİ\'DE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İlçeye bağlı Ortacı Köyü\'nde Gökhan Tekin\'e ait kereste ve tahta palet fabrikasında bugün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli ve Ormanlı Belediyelerinin itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, yangın söndürüldü.

Fabrika sahibi Gökhan Tekin, kendilerine daha yakın olan Ormanlı Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahalede bulunduğunu öne sürdü. 100 bin liralık maddi zararı olduğunu ifade eden Tekin, \"Biz fabrikadan ayrılmadan hemen önce elektrikler gidip geldi. Biz çıktıktan 10 dakika sonra elektrik panosundan alevler çıkmış\" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan kereste fabrikası

- Yükselen alevler

- Kerestelerden çıkan alevler

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Gökhan Tekin ile röportaj

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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8)SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIP, İNTİHAR ETTİ



KAYSERİ\'de, kendisinin rızası alınmadan, kızının evliliğine izin verildiğini öne süren 54 yaşındaki Ayhan Uzun, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, yakınlarına sitem edip, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendisinin rızası alınmadan, kızının evlenmesine izin verildiğini iddia eden tekel bayi işletmecisi Ayhan Uzun, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Uzun, Facebook hesabında \'Akşam Canlı Yayın Var\' ve \'Vasitetimdir beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin\' diye yazdı. Evde yalnız olduğu belirtilen Uzun, saat 22.30 sıralarında Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yaptı, yaklaşık bir dakika boyunca yakınlarına sitem etti.

CANLI YAYINDA YAKINLARINA SİTEM ETTİ

Ayhan Uzun, \"Kızımın en mutlu gününde beni arayıp baba buyur tatlıya gel diyorlar. (Tatlı yemek: nişan) Beni elden ele çağırır gibi. Bu mutlu günümüzde yanımıza gel diyen olmadı. Kimse benden bir haber sormadı. Kimse de beni adam yerine koymadı. Kayınbabam olacak kişi, geçti benim minderime, çocuklarımın üzerinde hakkı olmadan geçti kızımı verdi. Bu adamın babası ölmedi ki diye bana soran olmadı. Çocuklarımın üzerinde bir lokma hakkı olmamasına rağmen geçti kızımı verdi. Oysaki kızımdan ve ailemden şunu beklerdim ki, baba gel de aramızda ol demelerini isterdim. Eşim aradı söyledi. Dedim ki yanıma geldiniz de gelmedim mi desem de, eşim senin ayağına mı geleceğiz dedi... Belki bazılarınız bu yaptığıma şov diyeceksiniz. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Biraz sonra elimdeki silahla hayatıma son vereceğim\" dedi.

VEDA EDİP, YAŞAMINA SON VERDİ

Facebook\'taki yakınlarının \'yapma\' şeklindeki ifadelerine karşın Ayhan Uzun, \"Hadi Allaha ısmarladık, ben gidiyorum, kendinize iyi bakın\" diye veda edip, üçe kadar saydı, ardından da tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Olay sonrası eve gelen yakınları, Ayhan Uzun\'un cesediyle karşılaştı. Ayhan Uzun\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ayhan Uzun\'un sosyal medyadan konuşması

- Silahı şakağına götürmesi

- Tetiği çekmeden hemen önce 3\'e kadar sayması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN / Kayseri, (DHA)

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9)BELEDİYE BAŞKANININ AMCASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

ADIYAMAN\'ın Gerger İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili Zeynel Aslan\'ın amcası 56 yaşındaki Ramazan Aslan, otomobilinde uğrdaığı silahlı saldırı sonucu öldü, yanındaki akrabası Hasan Aslan ise yaralandı.

Gerger ilçe merkezinde Ramazan Aslan yönetimindeki 34 FPE 80 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabanayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği sürücü Ramazan Aslan ve yanındaki akrabası 31 yaşındaki Hasan Aslan yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar ihbar üzeri olay yerine sevk edilen ambulansla Gerger Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan\'ın amcası Ramazan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aslan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı haber alıp hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olay sonrası ilçede geniş güvenlik önlemi polis ve jandarma, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Yaralının getirilmesi

- Acil servis

- Ölen Ramazan Aslan\'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,(DHA)

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10)ERBAA\'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 43 yaşındaki Ali Kış öldü, aynı yaştaki Yaşar Demir ise yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan Ali Kış ve değirmenci Yaşar Demir, yanlarında arkadaşlarıyla birlikte boş arazide buluştu. İki arkadaş arasında alacak verecek meselesiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aliş Kış ve Yaşar Demir, birbirlerini bıçakladı. Yaralı Yaşar Demir, kendisine ait 60 EV 484 plakalı otomobille Erbaa Devlet Hastanesi\'ne gitti. Ali Kış da yanındaki arkadaşlarının çağırdığı ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Yaşar Demir ise ameliyata alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Ölen kişinin fotoğrafı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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11)ADIYAMAN\'DA AMATÖR MAÇTA GERGİNLİK

ADIYAMAN\'da, Bölgesel Amatör Ligi 2\'nci Grup\'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor karşılaşmasında yaşanan kısa süreli gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Atatürk Stadyumu\'nda oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Dersim Spor karşılaşmasında ev sahibi takım tribünlerinden sahaya pet şişeler atıldı. Oyunu durduran hakem, diğer hakemlerle birlikte polis kontrolünde soyunma odalarına götürüldü. Saha içine de yansıyan gerginlik, polislerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi. Ardından yeniden başlayan karşılaşmayı, Adıyaman 1954 Spor 2-0 kazandı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor oyuncuları, galibiyeti sahada davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Görüntü Dökümü:

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- Atatürk Stadyumu

- Maçtan detay

- Sahaya pet şişe atılması

- Maçın bitmesi

- Davul-zurna

- Sporcuların sahada halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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12)FESTİVALİN İLK YARIŞMA FİLMİ YARIDA KALDI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi. 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi Çinli Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı \'İnsan Seli\' adlı belgesel, film oldu. Önceki yılların aksine bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nin yanında kurulan açık hava sinemasında seyircilerle buluşan film, 60\'ıncı dakikaya geldiğinde Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen görüntüler ekrana yansıdı. Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesinin geçmesi üzerine seyircilerden bazıları tepki gösterdi. Bazı sinemaseverler ise tepki olarak açık hava sinemasından ayrıldı. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.

\'FİLM YENİDEN GÖSTERİLECEK\'

Bir yetkili, film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirterek, \"Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz\" dedi.

FİLM HAKKINDA

Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gösterim öncesi salondan görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Yetkililerin teknik sorunla ilgili açıklamaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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13)İZMİR MİSS UNİVERSE\' İÇİN EFES ANTİK KENTİ KLİBİ

MISS Turkey 2017 Yarışması\'nda ikincisi seçilerek ABD\'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan \'Miss Universe\'te Türkiye\'yi temsil etme hakkını kazanan İzmirli Pınar Tartan, yarışma için hazırladığı klibiyle kendisiyle birlikte, Türkiye\'yi ve Efes Antik Kenti\'ni de tanıttı.

Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Pınar Tartan\'ın, 26 Kasım 2017\'de ABD\'de düzenlenecek \'Miss Universe\'te kendisiyle birlikte Türkiye\'yi, İzmir\'i tanıtarak Türk turizmine katkıda bulunması amacıyla çok özel bir klip hazırlandı.

Pınar Tartan\'a dünyaca ünlü İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu da destek verdi ve Efes Antik Kenti\'nde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimlerinde kullanılmak üzere Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadını Helen\'in kıyafeti başta olmak üzere bu formata uygun 4 kıyafet verdi. İzmir\'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi Efes Antik Kenti\'nde gün boyu süren çekimlerde Celcius Kütüphanesi, Antik Tiyatro ve değişik bölümlerde, yerden ve havadan drone ile çekimler yapıldı.

Ören yerini gezen Japon, Çinli ve Koreli turistler de yoğun ilgi gösterip, Pınar Tartan\'ın fotoğraflarını çekti, ayrıca birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Bu yüzden zaman zaman çekimler aksadı. Yapımcı Anıl Elçi tarafından saatlerce yapılan çekimlerin içinden özenle seçilen görüntülerden 1.5 dakikalık bir tanıtım klibi hazırlandı.

Çekimle ilgili bilgi veren Miss Universe adayı Pınar Tartan, İzmir\'i tanıtıyor olmaktan, Efes\'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir\'in şirin ilçesi Selçuk\'ta yer alan Efes\'i tanıtıyor olmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Tartan, \"Çok önemli bir antik kenti, bütün dünyaya gösterecek olmak benim için bambaşka bir duygu. ABD\'ye daha önce gitmemiştim. Orada yarışıyor olmak ve 95 ülke güzeline karşı ülkemi temsil etmek benim için büyük heyecan ve deneyim olacak\" dedi.

Tartan, Las Vegas\'ta 26 Kasım\'da gerçekleşecek finale hazırlanmak üzere 11 Kasım\'da bu kentte düzenlenecek kampa katılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Çekimden görüntüler

- Pınar Tantan Röp.

- Pınar tartan piyanosu başında

- Klip görüntüleri

Haber- Kamera: Mehmet KURT / İZMİR, (DHA)

(Tür: Yurt)