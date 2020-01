DHA YURT BÜLTENİ - 1

Silvan\'da öğretmen, silahlı saldırıda ağır yaralandı

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde Milli Eğitim\'e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde (RAM) müdür yardımıcısı olan öğretmen İzettin Güven, oturduğu apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Güven, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi\'ndeki Bahçelievler Sitesi\'nde meydana geldi. Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, oturduğu apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla yakın mesafeden 7 el ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Güven, kanlar içerisinde yere yığılırken, sitede oturan 4 emniyet bekçisi silah sesleri üzerine balkonlara çıkıp, kaçan saldırgana ateş etti.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boyun ve sırt bölgesine 6, ayağına da 1 kurşun isabet eden İzzettin Güven, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaymakam Adem Çelik ve Emniyet Müdürü Mehmet Güçlü de saldırının meydana geldiği siteye gelerek, buradaki görevlilerden olayla ilgili bilgi aldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) -

Konya\'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

OKULDAKİ ÇEŞME SUYU KAÇAK KUYU ÇIKTI

Konya\'da 29 öğrencinin içtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Şehit Abdullah Tayip Olçok İmam Hatip Ortaokulu\'nun bahçesindeki suyun, kaçak kuyudan temin edildiği ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada, çeşme suyunun KOSKİ\'ye bağlı tatlı su çeşmesi olarak adlandırılan sokak çeşmesi şebeke hattına bağlı olmadığını belirledi.

KOSKİ\'den yapılan açıklamada okulun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi özel bir okul olduğu ve darbe girişiminin ardında FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı\'na devredildiği hatırlatırdı.

Okul bahçesindeki suyun şehir şebekesinden bağımsız açılan bir kuyuyla suyun temin edildiği belirtilen açıklamada, \" 29 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine hemen okula sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, akredite laboratuvarında incelenmek üzere su numunesi aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde suyun klorlanmadığını tespit eden KOSKİ ekipleri, suyun şehir şebekesine bağlı olmadığından şüphelenerek tekrar ayrıntılı inceleme yaptı.\" denildi.

KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu\'nun katıldığı incelemede suyun temin edildiği kuyunun üzerinin bordür taşlarıyla kapalı olduğu belirtilerek, \" Yapılan incelemede suyun kendi kuyularından temin edildiği, kuyunun da bordür taşlarla gizlendiği tespit edildi. Hijyenden uzak, kontrolsüz olarak musluklara verildiği görülen suyun, ciddi tehlike oluşturması dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından okula ait olan kuyu hattı tamamen iptal edildi. Şehir şebekesinden beslenmesi sağlanan okulun, depo ve iç şebekesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.\" denildi.

Haber- Kamera İsmail AKKAYA KONYA (DHA)

Bakan Demircan: Sayın Baykal\'ın durumunu sürekli takip ediyorum

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Ünuversitesi (OMÜ) Dektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç\'i makamında ziyaret etti. Ardından da defterini imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonunda Bakan Demircan, Rektörlük bahçesine fidan dikti. Bakan Demircan, üniversitenin yemekhanesine gidip öğrencilerle birlikte yemek yedi. Bakan Demircan sonrasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Samsun programıyla ilgili açıklamalarda bulunup basın mensuplanının sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal\'ın sağlık durumu ile ilgili soru üzerine Bakan Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Bize gelen, sayın rektörümüzün son mesajında şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu tedavi amaçlı, beynin yorulmaması için, ödemin görülmemesi için. Sayın Baykalı\'ın tedavisi Türkiye\'nin en yetkin hekimleri tarafından takip ediliyor. Bize gelen son durum bu\" dedi.

BAKAN DEMİRCAN:TÜRKİYE\'Yİ UÇURUMUN KENARINDAN ALDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2017-2018 yeni akademik yıl açılış törenine katıldı. OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Bakan Demircan\'ın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Zuiya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış bölümünde konuşma yapan Bakan Demircan, \"İnsan iradesi ve aklı insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Gençler özelikle sizlere söylüyorum aklınızı ve iradenizi kimseye emanet etmeyin, teslim etmeyin. Bakın bunun faturasını 15 Temmuz\'da bu aziz millet ağırlaşmadan önüne geçti. Çok ağır bir fatura ödeyebilirdi Türkiye. Türkiye uçurumun kenarından lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın işaret etmesiyle millet ayağı kalktı ve Türkiye\'yi uçurumun kenarından aldı. Aklını ve iradesini teslim etmiş adeta mankurtlaşmış bir yapı ile karşı karşıyaydı Türkiye. Ve oldu geçti diyemeyiz. Her zaman böyle bir kıntı herkesin başına gelebilir Bunun da tek bir çaresi aklı, vicdanı hür tutmak, memleketine milletine sözleşmesine anayasasına sadakat üzerinde birilği, beraberliği tesis etmek esastır\" dedi. Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından şiir dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Ardından geleneksel \'Açılış Dersi\'ni ise İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet \'Akademik liderlik\' konusunda verdi.

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

Başbakan Yardımcısı Işık\'tan kavşak tepkisi

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'nde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Fikri Işık kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, \"Yakışmadı size, yakışmadı\" diyerek tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri lşık bugün öğleden sonra Gebze\'de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır yapımı devam eden Gebze Anibal kavşağına gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. Fikri lşık, \"Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle\" dedi.

Fikri lşık yaptığı açıklamada, \"İnşallah Gebze Anibal kavşağında 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa Kasım sonuna kadar da Anibal kavşağı tamamen bitmiş olacak\" diye konuştu.

Haber: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

Canikli: Coğrafyadaki arazide olmayı hak eden tek ülke Türkiye\'dir

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kuzey Irak\'taki operasyonlara ilişkin konuştu. Canikli, \"Coğrafyada bakıldığında arazide olmayı hak eden tek ülke Türkiye\'dir. Çünkü Suriye\'den hem de Irak\'taki risk ve tehditler Türkiye\'ye yöneliktir. Ne Amerika\'ya ne Rusya\'ya ne İran\'a yöneliktir. Orada bir ülkenin bulunması gerekiyorsa bu Türkiye\'dirö dedi.

Akşam saatlerinde kente gelen Milli Savunma Bakankı Canikli, partisinin Giresun Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılarak gündemi değerlendirdi.

Bakan Canikli, bugün dünyanın en teknolojik insansız hava aracını yüzde yüze yakın oranda yerli olmak üzere ürettiklerini belirterek, \"Şu anda terörle mücadelede inanılmaz şekilde etkin bir şekilde kullanıyoruz ve üretilen insansız hava aracının silahlı ve silahsızının çok önemli bir faktör olduğunu söylememiz gerekiyor ve bu geliştirmeyi yapan arkadaşlarımıza da, bu ürünü üreten ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bu mücadeleyi, bu güçlü mücadeleyi yapma imkanı sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hiç kimseye bağlı kalmadan tüm alanlarda havada, karada, denizde bu toprakların savunulması için etkili bir şekilde savunulması için ihtiyacımız olan teknolojisi yoğun olan ürünlerin tamamını geliştirme aşamasındayız. Özellikle insansız hava araçları konusunda teknolojiyi yakaladık\" dedi.

\'ARAZİDE OLACAKSINIZ\'

Kuzey Irak\'taki operasyonlara değinen ve Türkiye\'nin arazide olması gereken tek ülke olması gerektiğinin altını çizen Bakan Canikli, şöyle konuştu:

\"Oturduğumuz yerden küresel gelişmeleri takip etme ve yönlendirme imkânımız kesinlikle yoktur. Sadece orada kalırsanız ülkemize yönelik tehditlerin risk boyutu büyür hem de hiçbir zaman hesaba katılmazsınız, masada olamazsınız. Bu açıdan bakıldığında Fırat Kalkanı Operasyonu\'ndan önceki Türkiye\'nin konumu ve sonrasında Türkiye\'ye bakış arasında çok fark var. Bu farkı oluşturan da Türkiye\'nin arazide olmasıdır. Arazide olacaksınız. Coğrafyada bakıldığında arazide olmayı hak eden tek ülke de Türkiye\'dir. Çünkü bu risk ve tehditler hem Suriye\'den hem de Irak\'taki risk ve tehditler Türkiye\'ye yöneliktir. Ne Amerika\'ya ne Rusya\'ya ne İran\'a yöneliktir. Orada bir ülkenin bulunması gerekiyorsa bu Türkiye\'dir. Konuşarak bunu yapamazsınız. Kılıçdaroğlu\'nun dediği gibi çözemezsiniz. \'Benim adım Kemal ben yaparım\' diyerek bu meseleleri çözemezsiniz. Gideceksiniz ve sorunu kaynağında çözeceksinizö

\'DEAŞ DA BÜYÜK ORANDA BİTTİ TEMİZLENDİ\'

DEAŞ\'ın büyük oranda hem Suriye\'de hem de Irak\'ta temizlendiğini kaydeden Canikli şöyle devam etti:

\"YPG\'ye silah verilmesinin gerekçesini DEAŞ\'la mücadele olarak gösteriyordunuz, öyle söylüyordunuz bugüne kadar, şu anda DEAŞ da büyük oranda bitti temizlendi, bundan sonra niye silah yardımı yapıyorsunuz, hangi gerekçeyle? Gerekçeniz DEAŞ\'la mücadeleyse DEAŞ terör örgütü artık büyük oranda hem Irak\'ta hem Suriye\'de artık varlık gösteremez hale geldi. Artık bundan sonra verilecek olan her silah doğrudan Türkiye\'yi hedefleyen, hedefleyecek şekilde terör örgütüne silah vermek anlamına gelir. Başka bir izahı yokö

\'İSTEYEN İSTEDİĞİNE NİKÂH KIYDIRIR\'

Milli Savunma Bakanı Canikli, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesi üzerine hazırlanan tasarıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak şöyle dedi:

\"Bu millet zaten yıllardır bunu yapıyor. Dünyanın her yerinde de nikâh dini merasimdir. Zorunlu değildir dini boyutu, ama uygulamada bakarsanız dini boyutu öne çıkan merasimdir. Amerika\'da, İngiltere\'de de Fransa\'da da. Hatta bizzat ibadet yerlerinde kilisede kıyılır. Yahudi içinde Hıristiyan içinde geçerli. Dini mabetlerde kıyılır nikâhlar, törenler gerçekleştirilir. Türkiye\'de de insanlarımızın önemli bir bölümü biliyorsunuz, resmi nikâhın dışında dini nikâh kıydırıyor. Getirilen düzenleme nedir, 2 uygulama var bunu ortadan kaldırmak. Ayrıca zorunlu değil. İsteyen istediğine nikâh kıydırır. İsteyen nikâhını müftüye kıydırırsın, istersen kıydırmazsın. Kılıçdaroğlu buna karşı. Seni kimse zorlamıyor. Sen nikâh kıydırmazsın. Zorlama yok. Niye insanlara zorluk çıkaralım. İsteyen istediği şekilde bu töreni gerçekleştirsin. Zaten yapılıyor Türkiye\'de. Bunun laiklikle uzaktan yakından veya laiklik kurallarının ihlal edilmesinde uzaktan yakından alakası yok. Aslında olay klasik CHP\'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu\'nun İslam düşmanlığıdır. Ama bunu direk söylemiyorlar. Kıyıdan köşeden yandan bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Çık bari söyle. \'Benim gerçek niyetim bu\' diye söyle. Bir açık sözlülük yap hayatında, bugüne kadar yapmadığını yap. Ama herkes bunu biliyor\"

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyanın meselelerinin çözümü için Kur\'an\'ı gündeme almak zorundayız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde düzenlenen \"Güneysu\'da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayatö konulu sempozyumun açılışı ve hafızlık icazet merasimi programına katıldı. Burada konuşan Erbaş, \"Dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur\'an\'ın mesajlarını gündeme almak zorundayızö dedi.

Güneysu Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder ile davetliler katıldı.

Kuran\'ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ufkunu aydınlatan Kur\'an-ı Kerim\'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi olduğunu belirtti. Devasa sorunlarla boğuşan dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur\'an\'ın mesajlarını gündeme almak zorunda olduklarını ifade eden Erbaş, \"Çünkü Kur\'an bir hidayet rehberidir ve en doğru yola iletir. Gerçekten bu Kur\'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü\'minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Herkes Kur\'an-ı Kerim\'den Kur\'an\'a hizmeti kadar istifade eder. Yani ona ne kadar değer verirsek, Allah katında değerimiz o kadar artacaktır. Biz Kur\'an-ı Kerim\'e kalbimizi, aklımızı ne kadar açarsak O, bizlere bereketini, hakikatini, şefaatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek; O da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır\" dedi.

\"KUR\'AN-I OKUMA AZMİ VE HEYECANI HERGÜN ARTIYOR\"

Kur\'an-ı Kerim\'i okuma azmi ve heyecanının her gün arttığını ifade eden Erbaş, şunları söyledi: \"Kur\'an kurslarımıza gösterilen ilgiden biz bunu biliyoruz. Bundan dolayı halkımıza ve bu alanda çalışan personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin bereketli, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. \'Oku\' emriyle başlayan, bilgiyi, bilenleri üstün ilan eden, her daim tefekküre, akletmeye, vurgu yapan bir kitaptır. Onu anlamak kadar önemli bir husus da onu doğru anlamaktır. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden biri, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Bunun için Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın, inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkanlığımızı takip etmesi, bizi memnun etmektedir. Gösterdiği teveccühten dolayı aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum.\"

\"TOPLUMUN ALİMLERİ OLACAKSINIZ\"

Kur\'an-ı Kerim ahlakıyla ve ahkâmıyla hayatın güzelleşeceğini vurgulayan Erbaş, hafızlık icazeti alan 15\'i kız 18\'i erkek öğrenciye yönelik tavsiyelerde bulundu. Erbaş, \"Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur\'an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir. Eğitiminize devam edeceksiniz. Sizler bu toplumun âlimleri olacaksınız. Matematikten edebiyata, her alanda bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller öğreneceksiniz. Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek, aileniz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri muvaffak kılacak.ö diyerek Kur\'an kurslarına yardım eden, emek ve gönül veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hafızlık icazeti alan 33 öğrenciye belgeleri verildi.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

Şehit ailesine ev verildi

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde oturan 21 yaşındaki Hüseyin Kavalbacak, geçen yıl Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde piyade onbaşı olarak vatani görevini yaptığı sırada PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Seydişehir Belediyesi\'de, kaymakamlığın desteğiyle Kavalbacak\'ın, ailesinin oturduğu ev fiziki olarak kötü olduğu için yeni bir ev yapıp teslim etti.

2 kardeş olan Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak, terhisine 1.5 ay kala 23 Ağustos 2016 tarihinde Uludere\'de düzenlenen saldırıda şehit düştü. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, taziye ziyareti sırasında şehit babası Ali Kavalbacak\'ın ailesiyle oturduğu evin fiziki durumunun kötü olduğunu gördü. Bunun üzerine şehit babasının oturduğu Ketenli Mahallesi\'nde belediyeye ait arsaya şehit ailesi için ev yapmaya karar verdi. Seydişehir Kaymakamlığı\'nın desteğiyle yapılan evin eşyaları da yardım severler tarafından döşendi.

Şehit ailesi çin yapılan ev bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmet Cansaran, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve davetliler katıldı.

Evin 300 metrekare olduğunu belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, \"Ketenli Mahallesi\'nde inşa edilen ev, 300 metrekarelik kullanım alanı olan iki katlı bir binadır. Binanın yüzde 80 belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından yüzde 20\'si de hayırseverler tarafından yapılmıştır. Bunlar güzel şeyler ama acıları bitirmez , acıları hafifletmek için bir nebze çorbada tuzumuz olsun diye yaptığımız bir çalışma.\" dedi.

Oğlunun vatan için şehit düştüğünü ve bir can feda etmeye hazır olduğunu belirten şehit babası Ali Kavalbacak, yapılan ev için mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından evin anahtarı Ali Kavalbacak\'a teslim edildi.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR -KONYA (DHA)

Yarış motoruyla bariyerlere çarpan sürücü öldü

Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde motosikletiyle bariyerlere çarpan 34 yaşındaki Can Yontarım hayatını kaybetti. Kazada sağ bacağı kopan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir\'den Bursa\'nın İnegöl İlçesine gezmeye gitmek üzere yola çıkan Can Yontarım yönetimindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, İnegöl\'ün Mezit Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak önce bariyerlere sonra istinat duvarına çarparak durdu. Bariyerlere çarpmasıyla sağ bacağı kopan genç ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından steril poşete konulan kopan bacağı ile İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilen Can Yontarım yapılan tüm müdahalely rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

Birecik\'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde ike otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Birecik yönüne ilerleyen Mustafa İyi yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kemal Taş idaresindeki otomobil, Halfeti kavşağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan Emine İyi, Ayşe Küçük, Songül Taş ve Mustafa Ünlü yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber:Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, (DHA)

Otomobil inşaat temeline uçtu: 3 yaralı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobilin yol kenarındaki inşaatın temeline uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Cuma Parkı karşısında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü yönünden Üçgen Dokuzkavaklar Mahallesi\'ne doğru giden 34 yaşındaki Fevzi Kurcan, kavşakta, yönetimindeki 20 BZ 378 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Aşırı hız yüzünden kontrolden çıktığı belirtilen otomobil, yolun yanındaki 3 metrelik inşaat temeline uçarak ters döndü. Kazada sürücü Fevzi Kurcan ile yanındaki iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polise haber verdi, ambulans çağırdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, temele merdivenle inerek otomobildeki yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanelere götürülmesinin ardından, inşaat temelindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR\'de özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo, 600 gram esrar, uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi. 12 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan narkotik köpeği Lady\'inin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 600 gram esrar, 329 gram skunk, 17 gram metamfetamin ,14 gram bonzai, 10.68 gram eroin, 3 bin 337 ecstacy hap ile 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde imalatında kullanılan amonyak pet şişe, 2 telsiz, 4 uyuşturucu alımında kullanılan aparat, 2 ruhsatsız av tüfeği, 71 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 pala ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Diyarbakır\'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yaptı

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında kente gelen Diyarbakırlı öğrenciler ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maçı Vali Tavlı\'nın yer aldığı kırmızı takım 4-2 kazandı.

İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakırlı öğrenciler, Çanakkale\'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitlikler ile tarihi Ören Yerlerini gezen öğrenciler, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Bektaş ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Vali Tavlı, Diyarbakırlı öğrenciler ile bir araya gelip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 20\'şer dakikadan iki devre halinde oynanan dostluk maçında Kırmızı Takım\'da Vali Tavlı ve Eceabat Kaymakamı Yılmaz, Yeşil Takım\'da ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ile Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bektaş yer aldı. Vali Tavlı\'nın vuruşuyla başlayan maç eğlenceli görüntülere sahne olurken, kırmızı takım yeşil takımı 4-2 mağlup etti.

Maçla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İç İşleri Bakanlığının \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakır\'dan gelen öğrencileri Çanakkale\'de ve Şehitlik\'te ağırladıklarını söyledi. 102 yıl önce olduğu gibi memleketin dört bir tarafından gelen insanların bugün yine Çanakkale\'de buluştuğunu belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: \"Aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı kardeşlikle, aynı birlikle Çanakkale Ruhu\'nu tekrar oluşturuyoruz. Biz biriz, biz beraberiz ve birlikte Anadoluyuz, birlikte Türkiyeyiz. O yüzden Çanakkale\'de olmaktan, Çanakkale\'de misafirlerimizi ağırlamaktan, Çanakkale\'de Diyarbakırlı, Vanlı, Siirtli kardeşlerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve herkesi Çanakkale\'ye bekliyoruz. Bugün akşam da Sayın Valimiz ile birlikte Diyarbakır\'dan gelen kardeşlerimizle hep birlikte dostluk maçı yapıyoruz. Her şey dostluk, kardeşlik için, her şey Türkiye için, birliğimiz ve beraberliğimiz için çok keyifli, coşkulu bir ortam var. Çok mutluyuz\"

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Mekanik otopark hizmete açtı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Antalya\'nın ilk mekanik otoparkını hizmete açtı.

Sinan Mahallesi\'nde 2000 Plaza\'nın karşısında yer alan mekanik otoparkın açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, mekanların daha efektif kullanılması gerektiğini söyledi. Menderes Türel\'in bir koyundan nasıl 4 post çıkarılacağını bu otoparkla gösterdiğini belirten Karaloğlu, otopark sayısının artırılması durumunda şehir merkezinin rahatlayacağını vurguladı. Kaldırımda düzensiz parkları, otoparklar sayesinde ortadan kaldırılacağını kaydeden Karaloğlu, \"Araç bir imkan ama araçlar bir noktadan sonra insanlara eziyet olmaya başlıyor. Bu nedenle toplu taşımayla gideceğiniz yerlere toplu taşımayı kullanın. Antalya bisiklet için kullanımına çok uygun, bisiklet kullanımını da artırmamız gerekiyor. Sağlık için de bisiklet kullanmak gerekiyor\" dedi.

TEKNOLOJİK OTOPARK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bölgenin eskiden halk pazarı olarak kullanıldığını söyledi. Yeni nesil teknolojik otoparkı buraya kurarak yeni bir dönemi başlattıklarını kaydeden Türel, \"Otopark ihtiyacımız giderek artıyor. Araç parkının azlığı nedeniyle insanımız şehir merkezine gelmekten ürküyor. Turizm ve ticarette bu nedenle istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Bu soruna karşı otopark dönemi başlattık\" dedi.

188 ARAÇ KAPASİTELİ

Doğu Garajı Projesi kapsamında 700 araçlık bir otopark, eski stadyumun yanında 500 kapasiteli bir otoparkı daha Antalya\'ya kazandıracaklarını anlatan Menderes Türel, mekanik otoparkta ise 188 araç kapasitesine ulaştıklarını aktardı. Kaleiçi\'ne araçlarıyla gelen insanları bu otoparka yönlendireceklerini belirten Türel, \"Kaleiçi\'ne aracımla geldim giremedim, gideceğim nereye gideceğim derdi bu otoparkla sona erdi. Eskiden 90 araç bu otoparka sığıyordu. Kısa süreli park edecek araçlar için 2 katlı asansörleri, uzun süreli kalacak için de 4 katlı asansörümü kullanacağız. Bir saate kadar 5 lira, 3 saat kadar 8 lira, 24 saat kalacak ise 15 lira otopark ücreti ödeyecek\" diye konuştu.

METRO PROJESİNİN GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Menderes Türel, araçlara otoparklarla yüzde 100 çözüm bulmanın mümkün olmadığını söyledi. Öncelikli olarak toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını tavsiye eden Türel, \"Otomobil yerine bisikleti tercih edin. Antalya\'da bisiklet yollarımızı birbirini tamamlayacak şekilde dizayn ediyoruz. 2019\'dan sonra da Antalya metro ile tanışacak. Bununla ilgili bütün izinleri aldık. Yeniden hizmet imkanı olursa Büyük Liman\'dan Lara-Kundu\'ya kadar ve \'Y\' çizerek Varsak\'a uzanacak bir metro projesi gündemimizde\" dedi.

Konuşmasının ardından yeni otoparkın açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

