DHA YURT BÜLTENİ-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar\'da

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katılmak için kente geldi. Ankara\'dan havalanan uçak, saat 22.00\'de Afyonkarahisar\'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da geldi. Havalimanından kampın yapıldığı NG Otel\'e direkt geçiş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kampın açılış konuşmasını yapacak.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASALN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'le yaptığı görüşmeye ilişkin, \"Melih beyi Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor\" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar kampında gazetecilere açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçmeden önce Ünal, gazeteciler için kurulan çadırda kısa süre sohbet etti. Burada dün akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki görüşmeye açıklık getirdi. Melih Gökçek\'in daha önce Cumhurbaşkanı\'ndan randevu talep ettiğini dile getiren Ünal, \"Melih beyi Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi söz konusu değil. Ama bizim dört aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor.Yani bütün bu elden geçirmelerin amacı 2019\'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına herhangi bir kendisi siyasi güvence altında görmesi söz konusu olamaz. Şunların istifası istenecek, bunların istenmeyecek diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları devam ediyor\" dedi.

MAKAMI ALIRKEN SORUN ÇIKARMAYAN BOŞALTIN DENDİĞİNDE

Cumhurbaşkanı\'nın, Ak Parti\'yi bir dava partisi olduğunu daha önce de dile getirdiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:\"Cumhurbaşkanımız \'Biz bir ekip ruhu ile hareket ediyoruz. Biz de partinin değeri anlamı üstün ve kıymetlidir\' dedi. Makamı alırken sorun çıkarmayanlar, makamı boşaltın denildiğinde niye sorun çıkarsınlar? Aslında her şey çok açık, bir süreç devam ediyor. Bu süreç içinde herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız. Melih Gökçek özelinde bu tartışmanın yaşanması doğru değil. Melih bey ile görüşmenin içeriği projeler ve randevudur. Bunun dışına çıkılması söz konusu olmadı.\"

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL KAMP PROGRAMINI ANLATTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na yönelik açıklama yaptı.

Mahir Ünal, 16 yıl önce \'Ak Parti Erdemlileri\' olarak Afyonkarahisar\'da yola çıktıklarını belirterek, 16 yıllık bir istikrardan bahsettiklerini söyledi. Ak Parti\'nin bütün kurullarıyla, istişarenin gelenek halidiği bir süreç olduğunu dile getiren Mahir Ünal, \"Programımız yarın Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla başlayacak. Enerji, ulaştırma ve ekonomi politikalarıyla ilgili bakanlar sunum yapacak. Öğleden sonra ise güvenlik ve dış politika konularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun sunumları olacak. Pazar günü Başbakanımızın konuşması olacak. Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulumuz genel istişare gerçekleştirecek. Kapanışta da Cumhurbaşkanımız konuşacak. Açılış ve kapanış konuşmaları dışındaki programlar basına kapalı olacak\" dedi.

2019 KRİTİK YIL

2019 yılında 3 seçim yaşayacağını kaydeden Mahir Ünal, 2019 yılına hazırlığın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Sözcü Ünal, \"İktidar partisi olarak 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde göstereceğimiz başarı son derece kritik ve önemli\" dedi.

AFYONKARAHİSARLI OLAN BAKANDAN TAVSİYELER

Ünal\'ın konuşmasının ardından, Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, gazetecilerin yanına gelerek \"Hoş geldiniz\" dedi. Memleketi hakkında gazetecilere bilgi veren Eroğlu, Afyonkarahisar\'da gezilecek yerler konusunda önerilerde bulundu. Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Türkiye\'nin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Eskiden bütün yollar Roma\'ya çıkar derlerdi ama şimdi bütün yollar Afyonkarahisar\'a çıkıyor. Yakında inşallah hızlı tren de gelecek. Afyonkarahisar termal turizmin başkenti haline geldi. Bizdeki otellerin kalitesi Avrupa\'da 7 yıldızlı otellerin kalitesi. İlk kaymaklı lokum burada icat edildi ama kaymak talep olmadığı için üretilmemeye başlandı. Ama biz mandacılığı geliştirmek adına bir seferberlik başlattık\" dedi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Ak Parti\'nin kitapçığı Erdoğan\'ın hapis cezası manşetleriyle başlıyor

Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapıldığı NG Otel\'e girişler devam ediyor. Kampı 100\'ün üzerinde gazetecinin takip etmek için akredite yaptığı öğrenildi.

Gazetecilere dağıtılan yaka kartlarında ise \'Hep birlikte büyük hedeflere\' sloganı yer alıyor. 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için dağıtılan kitapçıklar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1998 yılında aldığı hapis cezası sonrası gazetelere atılan manşetlerle başlıyor. \'16 yıllık demokrasi yolcuğumuz\' başlığını taşıyan kitapçıkta, Ak Parti\'nin kurulduğu günden bugüne yaşadıkları ve bu yolculuğunda önemli olaylara yer verildi. Kitapçığın son sayfasında 14 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen Ak Parti\'nin 16\'ncı kuruluş yılını gösteren fotoğraflar bulunuyor.

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Düzce Belediyesi\'nin yeni başkanı seçildi

DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş\'in istifasının ardından toplanan belediye meclisinde Ak Partili üye Dursun Ay, yeni başkan seçildi.

2014\'te Düzce Belediye Başkanı seçildikten sonra yeni aldığı audi makam otomobili ve 9 akrabasını belediyede çalıştırdığı iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Keleş, işadamı olan damadı Emre Kurt\'un geçen Ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra geçen hafta görevinden istifa etti. Keleş\'in istifası ardından Ak Partili meclis üyeleri Dursun Ay, Hasan Küçük, Murat Caymaz ve Gönül Asuk, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Parti genel merkezi 4 isim arasında Dursun Ay\'ın aday olmasına karar verdi. Bugün olağanüstü toplanan Düzce Belediye Meclisi\'nde seçim yapıldı. 21 Ak Partili üyenin yanında 10 üyesi bulunan MHP, Dursun Ay\'ın karşısına aday çıkarmadı. Yapılan seçimde ilk iki turda gerekli olan 3\'te 2\'lik oy çoğunluğu sağlanamadı. 3\'üncü turda 21 Ak Partili meclis üyesi Dursun Ay\'a oy verirken, MHP\'li 10 üye ise boş oy attı. 3\'üncü tur sonunda Ak Partili Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Dursun Ay, Mehmet Keleş\'in istifası ardından göreve talip olduğuna vurgu yaparak, \"Teşkilatımızda yapılan temayüllerden sonra Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ve Genel Merkezimizin teveccühü ile aday olduğum Düzce Belediye Başkanlığı\'na meclisimizin yapılan oylaması ile seçildim. Yüce rabbim nasip ederse siz değerli hemşerilerimizin 2019 yerel seçimlerine kadar hizmetinde olacağım. Rabbim bu zor ve kutlu görevde beni ve mesai arkadaşlarımız utandırmasın\" dedi. Tebrikleri kabul eden Başkan Ay, daha sonra Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli\'den başkanlık mührünü teslim aldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Köyceğiz\'de kaçan 2 PKK\'lı teröristle temas sağlandı

BAŞSAVCILIKTAN \'SICAK TEMAS YOK\' AÇIKLAMASI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bugün de arama ve yakalama çalışmalarına devam edilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. PKK\'lı teröristlere yönelik olarak yürütülen operasyonlar çerçevesinde kaçan 2 teröristle sıcak temas sağlanmadığı belirtilen açıklamada, \"1 tutuklu, 11 gözaltı bulunan dosyamızda dün itibariyle 5 PKK\'lı terörist öldürülmüş olup, kaçak olan 2 PKK\'lı teröristi arama ve yakalama çalışmaları halen devam etmektedir\" denildi.



Haber: MUĞLA, (DHA)

Çalılık alandaki yangın evlere sıçradı: 5 ev yandı

ANTALYA\'da çalılık alanda başlayarak 5 eve zarar veren yangın 1.5 saatte söndürüldü. Yangında ev sahipleri, evlerde mahsur kalan evcil hayvanları için gözyaşı döktü.

Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi\'ne bağlı Yamansaz mevkiindeki çalılık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Büklüm Sokak\'ta bulunan ikametlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı yangın söndürme arazözleri geldi.

KUŞLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bölgenin yamaçlı olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle ilerledi. Büklüm Sokak\'taki 5 ev alevlerin ortasında kaldı. 4 ev kısmen yanarak zarar görürken güvenlik görevlisi Necmettin Yıldırım\'a ait iki katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangına mahalle sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında Yıldırım ailesinden kimsenin içeride olmaması felaketi önledi. Yangını haber alarak evine gelen Fatma Yıldırım ve 2 yaşındaki küçük kızı Nisa, büyük panik yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Fatma Yıldırım, \"Eşim Necmettin\'in kuşları içeride kaldı\" diyerek gözyaşı döktü.

AVUSTRALYALI BARBARA\'NIN KÖPEK SEVGİSİ

Yangında evi kısmen zarar gören Avustralyalı Barbara Schellenberg de söndürme çalışmalarına destek verdi. Schellenberg bir taraftan itfaiye ekiplerine destek verirken diğer yandan alevler arasında kalan bir köpeği kurtardı. Köpeğe sarılıp uzun süre seven Schellenberg, \"Ben çok korktum hala korkuyorum. İçeride 4 köpek, 7 kedi var. Evim yansın ama benim hayvanlarıma hiçbir şey olmasın\" dedi.

Yangın yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne süren Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, \"1 saattir arıyorum itfaiyeyi. Kaymakam beyi bile aradım. Ot yangınından bir anda evlere sıçradı\" dedi.

Mahalle sakini Uğur Zerman ise \"Bu kadar teşkilat yeterli değil. Ormandan evlere sıçradı ve büyüdü. Bir ağaç yerine 5 ev yandı\" dedi.

Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Bursa\'da evin balkonunda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde inşaat halindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde kullanan ve evin balkonunda komaya giren 24 yaşındaki Hakan C., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan sıva ustası 24 yaşındaki Hakan C., inşaat halindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede uyuşturucu madde kullandı. Evin balkonunda komaya giren ve balkonda yere serilen genci gören çevredeki apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı. Ekipler, kilitli olan kapıyı açarak sağlık ekiplerini içeriye çağırdı. Komaya giren Hakan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

====================================

Rehin alma ihbarında bulunulan daire boş çıktı

ANTALYA\'da bir dairede, bir kadının emekli asker tarafından rehin alındığı ihbarı özel harekat polislerini harekete geçirdi. Kapısı kırılarak girilen daire boş çıktı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi Üçgen Mahallesi\'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında saat 21.30\'da meydana geldi. Polise ihbarda bulunan Derya Y., annesi Zehra Y.\'nin evde olmasına rağmen kapıyı açmadığını, emekli asker olan yakınları tarafından rehin alınmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Daireye çıkan polisler çelik kapıyı açamayınca balkondan girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Zehra Y.\'nin rehin alınmış olabileceği ihtimaline karşı adrese polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sırasında bazı vatandaşların yaşananları film gibi izlediği görüldü. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık için bölge güvenlik şeridiyle çevrildi. Merdivenli itfaiye aracı yardımıyla özel harekat ekipleri dairenin balkonuna kadar çıkarıldı. Bu sırada kapıyı açmayı başaran polis ekipleri daireye girerek içerisinin boş olduğunu belirledi. Çalışmalar sırasında ihbarda bulunan Derya Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Derya Y. ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

========================================

TIR Köprüye çarptı, trafik 3 saat durdu

BURSA\'da seyir halinde dorse kilidi açılan TIR\'ın dorsesi köprüye çarptı. Kaza, Bursa-İstanbul yolunun ve bağlantılı birçok yolun 3 saat trafiğe kapanmasına sebep oldu.

Kaza, 18.00 saatlerinde İstanbul caddesi şehir merkezi istikameti Demirtaş Kavşağında meydana geldi. 52 yaşındaki Abdullah Bolat kontrolündeki 16 DL 098 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR\'ın seyir halindeyken dorse kilidi açıldı. Bir anda yükselen dorse Demirtaş Köprü\'süne çarptı. Kazanın etkisiyle TIR, köprü ve yol arasında sıkıştı. Sürücü Abdullah Bolat yaralanarak olay yerine gelen ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastahanesi\'ne kaldırıldı. Dorse, ateşli demir kesme makinesiyle TIR\'dan ayrılırak vince alındı. TIR\'ın yoldan kaldırılması esnasında yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, zaman zaman trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. 3 saat süren çalışmanın ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

Tartıştığı seyyar satıcıyı tabanca ve bıçakla öldürdü

GAZİANTEP\'te 32 yaşındaki İbrahim B., tartıştığı kaynamış mısır satan 35 yaşındaki Remzi Yılmaz\'ı tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim B. ile sokakta seyyar olarak kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim B., yanındaki tabancayla Remzi Yılmaz\'ı vurdu, ardından da bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Remzi Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, olay yerinde çalışma yapıp, delil toplayan polis, kaçan İbrahim B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

Güneş gözlüğü çalan şüpheli kamerada

KONYA\'da gözlük kılıfı almak için geldiği işyerinden güneş gözlüğü çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi\'nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelerek gözlük kılıfı istediğini belirten şüpheli, işyeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek reyonda bulunan bir adet güneş gözlüğünü alıp elindeki poşete koydu. Şüpheli daha sonra güvenlik kameralarını kontrol edip, işyeri sahibinin kendisine verdiği gözlük kılıfını alarak hızla işyerinden uzaklaştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

\'Kanepeden düştü\' denildi, kendine gelip \'Eşim dövdü\' dedikten sonra öldü

DİYARBAKIR\'da, evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki Aydın Uluk, kendine gelince polise, kanepeden düşmediğini eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Daha sonra tekrar durumu ağırlaşıp kaybeden Uluk\'un yakınları, ölümünden sorumlu tuttukları yengeleri Y.U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ölmeden önce verilen ifade ve yakınlarının şikayeti üzerine Uluk\'un şüpheli ölümünü araştırıyor.

Merkez Sur İlçesi Ali Paşa Mahallesi\'nde oturan 2 çocuk babası Aydın Uluk\'un eşi Y.U., 27 Haziran tarihinde eşinin yakınlarını arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen Aydın Uluk\'un kız kardeşleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Aydın Uluk\'u Ambulansla ile hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda Hepatit B hastası olan Aydın Uluk, Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, doktorlar Uluk\'un vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri tespit ederek, kız kardeşi S.U.\'yu yanına çağırarak, Aydın Uluk\'un vücudundaki dayak izlerinden haberi olup- olmadığını sordu. Uluk\'un kız kardeşi S.U. ise ağabeyinin eşi tarafından aranarak kanepeden düştüğünü söyleyince onu hastaneye götürdüklerini ve dayak izlerinden haberleri olmadığını öne sürdü.

KONUŞUNCA \'EŞİM BENİ DÖVDÜ\' DEDİ

Hastanede tedavisi devam eden Aydın Uluk, 10 gün sonra kendine gelip konuşmaya başlayınca, eşinin kendisini dövdüğünü ve kanepeden düşmediğini söyledi, doktorlar da durumu hastane polisine bildirdi. Hastane polisi ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz 2017 tarihinde, Aydın Uluk\'un doktorlar eşliğinde ifadesini aldı. Uluk verdiği ifadede, şöyle dedi: \"Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak\'a bağırdığını fark ettim. Ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim.\"

DURUMU AĞIRLAŞTI VE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede polise verdiği ifadeden sonra darp raporu verilen Aydın Uluk\'un durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alındı ve yapılan tüm müdahalelere geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Uluk\'un yakınları, kardeşlerinin ölümünden eşi Y.U.\'nün sorumlu olduğunu iddia ederek, kardeşlerinin ölmeden önce çektikleri video ve ifadesi ile birlikte suç duyurusunda bulundu. Polis Aydın Uluk\'un ölümüyle ilgili kapsamlı araştırma başlatırken, Uluk\'un ölmeden önce çekilen son videosunda, eşi Y.U.\'nun kendisine vahşet uyguladığını söylediği ve vücudundaki darp izleri görüldü. Geçtiğimiz yıl eşi Y.U. tarafından Aydın Uluk\'a boşanma davası açıldığı daha sonra davadan vazgeçildiği belirtildi.

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

Yemin töreninde \'siyahi asker\' sürprizi

SİVAS 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Yemin eden askerler arasında yer alan annesi Libya asıllı olan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sivas\'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. 2 bin 700 asker ve aileleri arasında 3 kuşaktır Türkiye\'de yaşayan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin ve annesi Serpil Özergin dikkat çekti. Anne-oğlun Türkçe\'yi çok iyi konuştukları görüldü. Yemin töreni sonrası konuşan Libya asıllı siyahi anne Serpil Özergin, 3 nesildir Türkiye\'de yaşadıklarını ve oğlunun asker olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade ederek şöyle dedi: \"Bugün oğlumun yemin töreni vardı. Ben de onun için geldim. Çok heyecanlandım. Bana bu gururu yaşattığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 3 nesildir Türkiye\'deyiz. İzmir\'de daha çok Ege Bölgesindeyiz. Ben İzmir\'de doğdum büyüdüm. Oğlum Aydın\'da doğdu. Uzun zamandır burada yaşadığımız için Türkçe\'yi güzel konuşuyoruz. Aslında ana dilimizi konuşuyoruz. Biraz bununla ilgili şaşırıyor insanlar. Biz de buna şaşırıyoruz nasıl yani diye. Konuşunca aslında o tepkiyi alıyoruz. Konuşmayınca sorun yok, yabancı sanıyorlar ama hiç de yabancı değiliz\" dedi.

\"ASKERLİĞİMİN 2 HAFTASI 7 SÜLALEMİ ANLATMAMLA GEÇTİ\"

3 haftalık acemi eğitiminin ardından yemin eden Ercüment Özergin ise her Türk gencinin askerlik duygusunu tatması gerektiğini ifade ederek, \"Bugün yemin törenim vardı. Askere gelmeden önce korkuyordum ama askere geldiğimde her gencin, her Türk vatandaşının tatması gereken bir duygu bu. Her Türk asker doğar diyorum. Şu anda üçüncü haftam. Bunun ilk iki haftası bütün tugayın beni tanımasıyla geçti. Bütün tugaya 7 sülalemi anlatmışımdır ama hep olumlu tepkiler aldım. Sivil hayatımda da tabi sadece annemin dediği gibi konuştuğumuz zaman tepki görüyoruz ama hep olumlu tepkiler görüyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey\" ifadelerini kullandı.

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Merkezefendi Meclisi, antik kent Laodikya\'da toplandı

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi\'nin meclis toplantısı, 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Laodikya Antik Kenti\'nde yapıldı.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi\'ndeki 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Laodikya Antik Kenti, meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Merkezefendi Belediyesi, Ekim ayının ilk meclis toplantısını antik kentteki kazı merkezinde yaptı. Toplantıda, yapılan ve yapımı planlanan projeler konuşuldu.

1500 YIL SONRA TEKRAR

Kazı merkezindeki meclis toplantısının sona ermesinin ardından, Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve meclis üyeleri, Laodikya\'nın tarihi caddelerinde gezerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Celal Şimşek, meclis üyelerine antik kentin tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Tarihi mecliste bir araya gelen meclis üyeleri ve Başkan Subaşıoğlu, sembolik olarak toplantı yaptı. Meclis üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle toplantı sona erdi.

\"TARİH CANLANDIRILDI\"

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentin bilinen 7 bin 500 yıllık tarihi geçmişi olduğunu dile getirdi. Laodikya\'da en son 1500 yıl önce meclis toplantısı yapıldığını belirten Prof. Dr. Şimşek, \"Laodikya Denizli\'nin önemli bir değeri. 2.5 aylık bir süre içerisinde, antik kentte bulunan 150 metrelik caddeyi ayağa kaldırdık. Meydandaki restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 2015 yılında ortaya çıkardığımız \'su yasası\' oldukça önemli bir bulgu. Dünyada başka bir örneği yok. Milattan önce 250 yılından itibaren meclisin toplandığını ve kararlar aldığını biliyoruz. En son toplantı ise Milattan Sonra 5. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Bu tarihten sonra bölgede gerçekleşen büyük bir depremle burası yıkılmış ve taşınmış. Depremden sonra bu bölgede toplantı yapıldığıyla ilgili elimizde bir veri yok. 1500 yıl sonra burada ilk kez yerel bir belediye, tabiri caizse tarihi canlandırdı\" dedi.

\"LAODİKYA\'YA DESTEK SÜRECEK\"

Başkan Subaşıoğlu ise, Laodikya Antik Kenti\'yle ilgili projeler üretmeye ve tanıtımını sağlamaya devam edeceklerini belirterek, \"1500 yıl sonra Laodikya\'da bir toplantı yapıldı. Merkezefendi ilçesiyle ilgili kararlar alındı. Laodikya içerisinde, sanatsal, spor ve siyasal yapıları bulunduran bir antik kent. Biz Laodikya\'yı açığa çıkarabilmesi, kazıların sürdürülebilmesi için 1 milyon liralık destek sağladık. Bundan sonra da katkılarımız sürecek. Bugün meclis üyeleriyle birlikte hem toplantımızı yaptık, hem de antik kenti yerinde inceledik. Antik kentimiz, ilerleyen süre içerisine daha fazla tanınacak. Kentteki lise öğrencilerini gruplar halinde buraya getirerek burayı gezdireceğiz. En geç 2 ay içerisinde hayata geçireceğimiz proje ile gençler Laodikya\'yı daha iyi tanıyacak\" diye konuştu.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Bodrum Kalesi\'nin kapatılmasına tepki

BODRUM Kalesi ve Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin yıkım, tadilat ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim\'den tibaren ziyarete kapatılması tepkilere neden oldu. Müze yetkilileri, 2 yıl sürecek olan restorasyon çalışmaları sırasında ve sonrasında kaledeki şapel-caminin ibadete açılacağı konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca hazırlanan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları\'nca onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak restore edilen binaların yıkılarak yeniden düzenlemeye gidilmesi için bir süre önce 1.5 milyon TL\'ye proje hazırlandı. Ardından bu projenin 30 milyon TL bedelle ihalesi yapılıp, 6 gün önce Bodrum Kalesi\'nin surlarına iskeleler döşenip, restorasyon çalışmalarına başlandı. UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında Özel Ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin yıkım, tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılmak üzere ziyarete kapatılması tepkilere neden oldu. Kalenin ziyarete kapatılmasıyla ilgili Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yapılan incelemeler neticesinde müzenin, kale yapısı olması nedeniyle bölümlerde ve müzenin depo olarak kullanıldığı mekanlarda hasarlar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kontrolörlüğü İzmir ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı işi\' (1.Etap) kapmasında başlayacak olan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılması Bakanlığımızın 13.09.2017 gün ve E.182776 sayılı oluruyla uygun görülmüştür\" denildi.

\"KALE ZİYARETE KAPATILMASIN\"

Kalenin ziyarete kapatılması ve restorasyon çalışmalarına tepki gösteren Bodrum Kent konseyi Kültür ve Tarih Grubu Sözcüsü Rezzan Şebin, \"Bodrum Kent Konseyi olarak 2016 yılının Ekim ayında bu söylentileri duymuştuk. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne arkeolog arkadaşlarımızın çalışması sonucunda dilekçe verip, proje hakkında bilgi almak istedik. Ancak bu talebimiz, \'Proje çalışmaları devam ediyor\' denilerek, reddedildi. Dolayısıyla Bodrum halkının ve sivil toplum kuruluşlarının bilgisi ve katılımı hiçbir şekilde sağlanmadan proje yürürlüğe girdi. Bodrum Kent Konseyi\'nin meslek odaları dernekler ve partiler gibi çok bileşenleri vardır. Biz yine de önyargısız olarak Bakanlık\'tan yetkilileri ve proje uygulayıcılarını da dahil ederek, bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda tüm sivil toplum kuruluşları ve Bodrum halkı projeye karşı çıktı. Buna rağmen proje hayata geçirilmeye başlandı. Elbette tadilat ve tamirat yapılabilir, ancak bu süreç içerisinde yılda 200 bin kişinin ziyaret ettiği kaleyi neden kapatıyorsunuz. Bu yanlış. Yeni yıkım ve yapılaşmalara ve kalenin ziyarete kapatılmasına karşıyız. Çünkü Bodrum halkının bu konuda ciddi ekonomik sıkıntı yaşayacağına inanıyoruz. Tadilat yapılsın ama kale 2 yıl ziyarete kapatılmasın\" dedi.

\"KALEYE DOKUNMAMALIYIZ\"

Mimar Laçin Karaöz de proje kapsamında kale içindeki binaların yıkılmasına gerek olmadığını vurgulayıp, \"Bir iyileştirme çalışması için incelediğimiz zaman, yapılacak projedeki kütlelerin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bu tamamen kalenin karakterini değiştirecek bir yaklaşım. Bu yaklaşım kesinlikle terkedilmeli. Yeni yapılacak müze projesinin kapasitesi çok kısıtlı. Yani, 2017 yılında bir müze yapıyoruz fakat bu müzeye 2 amfora fazla gelirse koyacak yerimiz yok. Peki neden, bu kadar bütçeyi böyle bir kapasitesi olmayan proje için harcıyoruz? Eğer, kalenin içinde bir yıkım söz konusu olacak ise \'Neden bir müze oturtmaya, sığdırmaya çalışıyoruz?\' Dolayısıyla kaleye dokunmamalıyız. Şayet, herhangi bir yıkım söz konusu ise projeyi tekrar oturtmaya çalışmamalıyız. Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Projeyi inceledik, herhangi bir cami için kullanım işlevi verilmediğini gördük\" diye konuştu.

MÜZE YERLEŞİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ELEŞTİRİ

Serbest Arkeolog Ayşe Temiz, Bodrum Kalesi\'nin, Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayıp, \"Bu müze, 1995 yılında en iyi yerleşim ve müzecilik sergileme Ödülü\'nü almıştır. Ayrıca UNESCO\'nun aday listesine aday olarak gösterilmiştir. Şimdi böyle düzenlemesi olan bir kalenin müze yerleşimini, \'Başka şekilde değiştireceğim\' denilmesi bilime, ilme ve tarihe aykırıdır. Ayrıca, müzede şu anda çok iyi bir sergileme ile birlikte genç nesillere çok iyi bir eğitim verilmektedir. Bodrum Kalesi, bütün Bodrum ve halkı bütünleşmiş bir sosyal alandır ve kamusal bir yerleşim haline gelmiştir. Kaleyi, bugün çok güzel bir şekilde o küçük sergilemeleri gezerek tamamına ulaşabilirsiniz. Ancak, yeni yapılacak projede kütlesel yapılara karşıyız. Ayrıca, yeni yapılacak salon camdan düşünülüyor ki ışık bir eseri en çok bozan etkenlerdendir. Bu olmaması gerekir. Böyle bir sergileme çok ayıp olur, yakışmaz\" dedi.

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi içinde yer almaktadır ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bodrum\'da gezilecek ve görülecek en popüler yerlerden biridir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bünyesinde 14 sergi salonu bulunmakta olup, dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nde Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir. Müzede sergilenen dünyanın en eski batık gemi kalıntısı da görülmeye değer önemli eserlerdendir. Müzenin \'Serçe Limanı Cam Batığı Salonu\'nda, 1025 yılında batan teknenin kendisi sergilenmektedir. Bu tekneden 3 ton kırık ve sağlam cam çıkarılmıştır. Ayrıca dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da yine burada yer almaktadır.

KALENİN KAPISINA \"RESTORASYON NEDENİYLE KAPALI\" YAZISI ASILDI

Kalenin kapısına İnglizce ve Türkçe olarak restorasyon nedeniyle kapalı olduğu yazısı asılırken, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, kalenin içindeki şapel-caminin ibadete açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

