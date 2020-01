DHA YURT BÜLTENİ-1

1)HAKKARİ\'DE TERÖR SALDIRISI: 4 ŞEHİT, 4 YARALI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay, dün sabah saatlerinde İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana geldi. Karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Yüksekova\'da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklmada şöyle denildi: \"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 4 asker için akşam saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı\'ndaki törende şehitlerin özgeçmişleri ile dualar okundu.

Basına kapalı törenin ardından uzman çavuş 45 yaşındaki Ömer Doğan\'ın cenazesi Ankara\'ya, uzman çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal ile sözleşmeli er 22 yaşındaki Olcay Çelik\'in cenazeleri Çankırı\'ya, uzman çavuş 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar\'a uğurlandı.

2)ÇANKIRI\'DA ÇİFTE ŞEHİT ACISI



HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in memleketi Çankırı\'daki evlerine ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal\'ın Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne geldi. Şehit Topal\'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal\'ın cenazesinin bugün Çankırı\'da törenle toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT OLCAY ÇELİK

Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in ise Çankırı Aksu Mahallesi\'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik\'in cenazenin de bugün Çubuk\'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİDİN KÖYÜ, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Gökhan Topal’ın acı haberi, baba ocağı Çankırı’nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne ulaştıktan sonra şehidin evi ve köy meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, acılı baba Akif Topal ile annesi Fatma Topal, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yakınlarının gözyaşı ve ağıtlar yaktığı şehit evinde Kur’an okundu.

2015 yılında Hakkari Yüksekova\'da göreve başlayan şehit Gökhan Topal\'ın Özkan, Tuncay ve Hüseyin adlı üç erkek, Hilal isminde de bir kız kardeşi bulunuyor.

Katar\'da tesisat işlerinde çalışan ağabeyleri Özkan ve Tuncay Topal’ın bugün öğle saatlerinde Ankara’ya gelecek olması nedeniyle şehit uzman çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesinin Özlü Köyü\'nde bugün ikindide definedilebileceği belirtildi.

Orta Kaymakamı Ömer Kıraç, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile yetkililer, şehit evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bu arada, bugün yapılacak cenaze töreni öncesi köyün bozuk yolları Orta ve Yaylakent belediye ekiplerince düzeltildi.

ŞEHİT ÇELİK\'İN ANNE VE BABASI ÇUBUK İLÇESİ\'NE GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli piyade er Olcay Çelik\'in babası Muammer Çelik ve annesi Hacer Çelik, acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'dan, diğer çocuklarının yaşadığı Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'ndeki evlerine getirildi. Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'ndeki evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken Kur\'an okundu, dualar edildi. Çelik\'in naaşının yarın getirilmesi halinde Çankırı\'nın Yapraklı İlçesi Yüklü Köyü\'nde toprağa verileceği belirtildi.

HAKKARİ ŞEHİTLERİ ÇANKIRI\'YA GETİRİLDİ

Hakkari Yüksekova\'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK\'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan 4 askerden Çankırılı olan iki şehidin cenazeleri baba ocaklarına getirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara\'ya getirilen şehitlerin cenazeleri daha son memleketlerine ulaştırıldı. Çankırılı şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesi karayolu ile Orta İlçesi Devlet Hastanesi morguna, sözleşmeli Piyade Er Olcay Çelik\'in naaşı ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çankırılı şehitlerden Olcay Çelik\'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yüklü Köyü\'nde defnedilecek. Şehit Gökhan Topal\'ın naaşı ise ikindi namazının ardından Orta İlçesi Özlü Köyü\'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

3)AFYONKARAHİSAR\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde oturan ailesine acı haber ulaştı.

İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'ne bağlı Karayokuş Köyü\'nde oturan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Bekir Kılınç ile annesi Adile, kardeşleri Ahmet ile Ali Kılınç, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Acı haberi duyan köylüler de ailenin evine geldi. Şehidin dedesinin Kore gazisi olduğu ve öldükten sonra maaşının babasına kaldığı, ailenin de bu şekilde geçimini sürdürdüğü belirtildi. Şehit Abdil Kılınç\'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.

BABA VE ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın acı haberini vermek için Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özen, İkmal ve Garnizon Komutanlığı\'nda görevli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer baba evine geldi. Heyet eve geldiğinde köy dışında olan baba Bekir Kılınç, bir süre sonra geldi. Kalabalığı görünce şaşıran Bekir Kılınç\'a acı haber verildi. Evin önüne getirilen sandalyeye oturan baba Kılınç, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Özen, Albay Sağdıç ve Dernek Başkanı Kumartaşlı, babanın yanına oturarak teselli etmeye çalıştı. Albay Sağdıç babanın omzuna elini koyarak teselli etmeye çalıştı. Anne Adile Kılınç da evin dışında oturduğu sandalyede gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

4)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ\'UN CENAZESİ KONYA\'YA GETİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş\'un cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi.

Şehit Ömer Doğan\'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya\'ya gönderildi. Şehidi havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi. Şehidin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

5)ADANA\'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

HABUR\'DAKİ TATBİKATTA PİYADE BİRLİKLERİ İLE TEMSİLİ ÇIKARMA (2)

6)2\'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL SİLOPİ\'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Silopi İlçesi\'nde sürdürdüğü tatbikat devam ederken, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, denetleme yapmak üzere dün akşam saatlerinde bölgeye geldi. Korgeneral Temel, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat alanında incelemede bulunarak, gece yapılan intikali denetledi. Denetleme sırasında, sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Gece intikaline katılan zırhlı birlikler, temsili tatbikat alanı çevresinde manevra eğitimi yaptı. ZPT, ZMA ile tanklardan oluşan birliklere, intikal ve taktik eğitiminin yanı sıra hava saldırılarına karşı savunma eğitimi verildi. Tatbikata Irak askerleri katıldı.

Öte yandan tatbikat alanında çekim yapan basın mensuplarına askerler tarafından çorba ve poğaça ikramı yapıldı.

7)RİZE’DE SELİN YARALARI SARILIYOR



RİZE’de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların hasarları giderilmeye çalışılıyor. Selin en fazla etkilediği Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde tüm köprülerin ya hasar gördüğü ya da yıkıldığı ortaya çıktı. Vadide ayakta kalan ise sadece tarihi kemer köprüler olması dikkat çekti.

Sel ve heyelanların en fazla hasara neden olduğu Rize’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa, Gürpınar ve Yeşiltepe Köyleri’nde karayolu ve köy yollarında oluşan tahribatların onarılması için çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri yol ağlarında biriken malzemeleri boşaltıyor, dolgu ve duvar çalışması yürütüyor. Dere yataklarına biriken malzemenin de boşaltılmaya başlandığı köylerde elektrik ve su hatları da onarılıyor. Köylerin yer aldığı Senoz Vadisi’nde tüm köprüler ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Vadide tek ayakta kalan yapılar ise tarihi kemer köprüler oldu. Vadideki 200 yıllık Yeşiltepe Kemer Köprüsü selden etkilenmezken yakınındaki iki beton köprü ağır hasar aldı.

\'KÖYDEN ÇIKAMADIK\'

Bir hafta sonra yolu ulaşıma açılan Gürpınar Köyü’ndeki vatandaşlar da ilçeye inebildi. Köyde bir yakınına misafirliğe geldiğini anlatan Remzi Usta, bir haftadır zorunlu köyde kaldığını belirterek “Köyde mahsur kaldık. Evler, köprüler yıkıldı, yollar tahrip oldu. Köyde ayakta kalan sadece 300 yıllık bir kemer köprü oldu. Derenin üzerine yapılan tüm köprüler ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Ama kemer köprüler dimdik ayaktaö dedi.

\'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK\'

Remzi Usta’nın eşi Nuriye Usta da “Sel üzerimize doğru geldi. Evimizin dört bir etrafı gitti. Çok büyük bir korku yaşadık. Bir hafta köyde mahsur kaldıkö diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Köy sakinlerinden Osman Aygün ise “Dağ bir anda aşağıya geldi. Baktım ki gidecek yol yok. Köyden ayrılmadık. Bir hafta mahsur kaldık. Ne su ne elektrik var. Alışveriş için bir hafta üzerine çarşıya gidiyorumö ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Rize’de önceki hafta meydana gelen sel ve heyelanlarda bölgede 10 ev yıkıldı. Çayeli, Güneysu ve Çamlıhemşin İlçeleri’nde heyelan riski taşıyan 40 ev boşaltıldı. İl genelinde heyelan riski tespit edilen 50 riskli yapı için acil istinat duvarı yapımı kararlaştırıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu ile köy ve mahalle yolları, enerji nakil hatları ve içme suyu şebekeleri de hasar gördü. Selde 20 kadar araç ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede hasar tespitinin sürdüğü belirtildi.

8)KAPIKULE\'DE 5 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU



EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR\'lar, 5 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR\'ların Kapıkule Sınır Kapısı\'nda genellikle hafta sonları oluşturduğu yoğunluk ve kuyruk hafta içi günlerine de sarktı. Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'ların girdiği 300 araçlı TIR parkının dışında yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakınırken, özellikle Bulgaristan tarafının gümrük işlemlerini yavaş yapmalarının kuyrukları artırdığını söyledi.

MAZOT KOTASI, 550 LİTREDEN 900\'E ÇIKTI

Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Erdil Babhçekapılı, Almanya\'ya yük taşıdığını ve önceki gün sıraya girdiğini ifade ederek, \"Dünden beri kuyrukta bekliyoruz. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer yok. Normalde sadece termokinli araçlar yani soğutmalı araçların geçişi serbest ama kuru gıda taşıyanlar da sollayıp geçiyor. Kimse ilgilenmediği için adaletsiz bir bekleyiş oluyor. Bize kimse bir şey demiyor sadece yoğunluk var diyorlar\" diye konuştu.

Kapıkule gümrüğünden çıkış yapacak ihracat yüklü TIR\'ların 550 litre olan kotasının 900\'e yükseldiğini ifade eden TIR sürücüsü Yılmaz Bin ise \"TIR\'lar giriş-çıkışta gümrükten mazot alıyorlar. Giren TIR araçları 550 litre bir defada, çıkış yapan TIR\'ların kotası ise 900 litreye yükseltildi. Bu nedenle giren araçların çıkışları çok uzun sürüyor. Bizler de kuyrukta sıranın bize gelmesini bekliyoruz\" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son bir haftada sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye 4 bin 692 TIR giriş yaparken, 5 bin 13 TIR\'ın da çıkış işlemi yapıldı. Kapıkule\'nin yanı sıra Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli\'de ise son 7 günde 2 bin 445 TIR giriş yaparken, 2 bin 152 TIR da çıkış yaptı.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ MANİSA\'DA EK

9)AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaretten sonra Yunusemre İlçesi Uzunburun Mevkii\'nde yapılan katı atık tesisinin açılış törenine katıldı. Partililer, saatler öncesinden açılışın yapılacağı alanı doldurdu. Manisa merkezden ve ilçelerden açılışa katılacak olan vatandaşlar, otobüslerle alana taşındı. Tesise Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş\'in resimlerinin bulunduğu dev bir pankart asıldı. Açılışa katılanlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı, ülkücü işareti yaptı. Bahçeli\'nin alana gelişi öncesinde Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları ekibi geleneksel halk danslarını sergiledi.

MEHTER MARŞI\'YLA ALANA GİRDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, alana mehter takımının marşları eşliğinde giriş yaptı. Vatandaşlar kendilerini selamlayan Bahçeli\'ye, çiçek verdi, elini öptü, fotoğraf çektirdi. Açılış törenine Bahçeli\'nin yanı sıra MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin MHP\'li Başkanı Cengiz Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP\'li ilçe belediye başkanları ve Manisa protokolü katıldı.

\'MİLLETE RAĞMEN SİYASET YAPILAMAYACAĞINI BİLİRİZ\'

Törende konuşan Bahçeli, Manisa\'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Katı atık bertaraf tesisi ile kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Bahçeli, projenin hayata geçmesinden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ü kutladı. Bahçeli, \"MHP tüm kadroları ile gecesini gündüzüne katmakta, sizlerin yaşadıkları sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizler günübirlik siyasi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı her şeyden önce gelir. Milletimiz mutsuzsa, biz geleceğe umutla bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Milletin duası olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır. Halden, dertten anlamayan yüksek hedeflere varamayacaktır. En büyük arzumuz, milletimiz layık olduğu şekilde temsil etmek, sorunlarını çözmektir. Her insanın beklentilerini karşılamak, tok karın, mutlu yarın amacına ulaşmak için çalışıyoruz. Yaşadığınız tüm sıkıntıları takip ediyoruz\" dedi.

\'ÜZÜM EN AZ 5 LİRA OLMALI\'

Bahçeli, üzüm üreticilerinin sorunlarını bildiğini ve her zaman gündeme getireceklerini söyledi. 4 liranın altında alınmayacağı açıklanan kuru üzümün taban fiyatının düşük olduğunu söyleyen Bahçeli, en az 5 lira olması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Manisalı çiftçilerin son dönemde yaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz. Üzüm Manisa\'nın gözbebeği, hatta kalbidir. Çiftçilerin geçim kaynağı, sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak, üzüm üreticisi kardeşlerim üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta, emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim durumunuz zordur. Halinizin farkındayım. Gözlerine bakınca anlıyorum, mağdursunuz, yardım bekliyorsunuz. Sorununuzu görecek, tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte MHP buradadır. Sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bu MHP sözüdür, içiniz rahat olsun. Her seviyede ve mümkün olan her yerde çaba göstereceğiz. Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçi için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancak üzüm taban fiyatı 4 olarak açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticilerini hayal kırıklığına uğratmıştır. Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları artırabilir. Ama bizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek zamanı yoktur, sabır taşı çatlamıştır. Kuru üzümde taban alım fiyatı bugün için en az 5 lira olmalıdır.\"

\'BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR\'

Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılan referandumla ilgili konuşan Bahçeli, sert sözlerle Barzani\'ye tepki gösterdi. MHP lideri şunları dedi: \"Irak\'ın kuzeyinde peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu, kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak\'ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası, Irak\'ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir.\"

\'ESAS AMAÇ 4 PARTİLİ KÜRDİSTAN\'I KURMAKTIR\'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hedefteki asıl ülkenin Türkiye olduğunu ve bu referandumun ardında 4 parçalı Kürdistan\'ı kurma hayalinin bulunduğunu söyledi. Referandumu onaylamadıklarını söyleyen Avrupa ülkelerine de seslenen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Esas amaç dört parçalı Kürdistan\'ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD\'nin palazlandırılması da bu yüzdendir. Bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar, ama arka planda Barzani\'nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye\'dir. Irak ve Suriye\'deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük\'te zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odakları her türlü sorunu çıkarsın. Varsın tüm hainler karşımıza dizilsin. Allah\'ın izniyle Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Asırlık kasveti sonlandırma zamanı gelmiştir. Varsın tüm hainler, öbek öbek karşımıza dizilsin. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Her türlü tehdit, bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkumdur. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmaktır. MHP üzerine ne düşüyorsa, sonuna kadar yapacak, ülkesinin ve milletinin yanında olacaktır.\"

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

1.5 yılda yapımı tamamlanan tesisin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise kentin 40 yıllık çöp sorununun çözüldüğünü ifade etti. Manisa merkezdeki çöp alanının daha önce patlamalarla gündeme geldiğini hatırlatan Ergün, çöplükten kurtulduklarını ve elektrik üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan modern bir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı. Türkiye\'nin ilk çevrecisi Tarzan\'ın hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Ergün, tesis hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve protokol üyeleri, tesisin açılış kurdelesini kesti. Ergün, Bahçeli\'ye üzüm yaprağı figürlü tablo hediye etti. Ardından tesisi inceleyen Bahçeli, makineleri çalıştıran butona bastı. Bahçeli, tören alanından Manisa İl Başkanlığı\'na geçti. Bahçeli, buradaki programının sonrasında Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret edip kentten ayrılacak.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, 110 milyona mal oldu. Günlük kapasitesi 650 ton, toplamda da 3 milyon ton olarak planlandı. Tesis 440 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233 bin 600 ton, kompost alanı kapasitesiyle yıllık 85 bin ton ile sızıntı suyu arıtma bölümünün kapasitesi günlük 60 metreküp, yakma sisteminin kapasitesi saatte 2 bin 500 metreküp, depolama sahasının atık depolama kapasitesi 2 milyon 211 bin metreküp olarak belirlendi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ\'YE TÜRKMEN KILICI HEDİYE EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımlarından Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışına gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış sonrası partisinin il başkanlığını ziyaret etti. MHP Manisa İl Teşkilatı Binası önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karanfiller ve Türk bayraklarıyla karşılanan Bahçeli, \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\" sloganları eşliğinde il binasına çıktı. Bahçeli\'ye ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP\'li belediye başkanları eşlik etti. Ziyaretin sonunda Bahçeli\'ye üzerinde \'Türkmen Beyi\' yazan bir kılıç hediye edildi. Kılıcı yakından inceleyen Bahçeli, il yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, il yönetimiyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

10)OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI: 2\'Sİ AĞIR, 5 KİŞİ YARALI



SAMSUN\'un Havza ilçesinde Otobüs, Kamyona arkadan çarptı, 2\'si ağır 5 yaralı kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 01.30\'da meydana gelen olayda Samsun\'dan İstanbul İstikametine gitmekte olan Korkmaz Bektaş (52) yönetimindeki 34 ULD 66 plakalı yolcu otobüsü Samsun\'un Havza İlçesi Küçük Sanayi sitesi önünde aynı istikamette giden Mitat Taşdemir (52) yönetimindeki 55 VG 708 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyon içerinde bulunan şoför Mitat Taşdemir, otobüs sürücüsü Korkmaz Bektaş, yolculardan Damla Ayan (21), Elmas Alparslan (50) hafif yaralandı. Yolculardan Yaşar Alparslan (65) ve muavin İbrahim Tirsi (24) ise ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Muavin İbrahim Tirsi (24) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Havza Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedavi sonrası yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Alparslan ve İbrahim Tirsi Samsun\'a sevk edildi. Muavinin iki ayağında da kırıklar olduğu öğrenildi. Bu arada kaza yapan otobüsteki yolcular farklı bir otobüsle olay yerinden taşındı.

11)YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN POLİS MEMURUNA OTOMOBİL ÇARPTI

ANTALYA\'da, iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Ceren Ekici\'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ekici\'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza, Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda 21.30\'da meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yan yol üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli istirahatte olan 29 yaşındaki Ceren Ekici\'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ekici, ağır yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken ağır yaralanan Ekici ise tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ekici\'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çok sayıda polis hastaneye kan vermek için gitti. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'da hastaneye gelerek Ekici hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)YERDEKİ KADINA TEKMELİ COPLU MÜDAHALEDE BULUNAN POLİSLER AÇIĞA ALINDI



ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, kimlikleri belirlenen polislerin açığa alındığını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Alanya İlçesi\'nde bir kadının 2 polis memuru tarafından sokakta darp edildiğine ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemede, yerde yatan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadına kötü muamelede bulunan polislerin kimlik ve sicil numaraları saptanarak görevden el çektirildiği kaydedildi.

Her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi:

\"Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.\"

COPLA VURUP, TEKMELEDİLER

Cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş hâlde sokakta asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri önce kadına tekme atıyor. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru daha sonra elindeki copla vurmaya devam ediyor. Yerde oturan kadına tekme ve copla vurmaya devam eden aynı polisin, sonra kadını saçından tutup sürüklediği görülüyor.

BAŞSAVCI: \'KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDAN\' SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya\'da önceki gün sabah saat 07.20\'de Saray Mahallesi Türkmenbaşı caddesindeki bir otel önünde iki polis memurunun yabancı uyruklu bir kadını tekmeleyerek darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla, tepkiler çığ gibi büyüdü. Darp edilen ve ismi gizli tutulan yabancı uyruklu kadının ifadesinin alındığı öğrenilen olayla ilgili Alanya Cumhhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan açıklamada, \"03.10.2017 saat 07.20 sıralarında bir kadının iki polis memuru tarafından Alanya İlçesi\'nde darp edildiği olay sebebiyle polis memurları hakkında \'Kötü muamele suçundan\' adli soruşturma baştılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

13)EŞİ İLE TARTIŞIP İKİNCİ KAT BALKONUNDAN ATLAYAN KADIN, YARALANDI



ESKİŞEHİR\'de eşi Selahattin G. ile tartışıp ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayan Hacer G., ağır yaralandı.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Çiçekçi Sokak\'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Selahattin G. ile eşi Hacer G. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hacer G. ikinci kattaki evin balkonuna çıkıp, aşağı atladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacer G., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Hacer G., eşi ile tartıştıktan sonra intihar etmek amacıyla balkondan atladığını söyledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Komşularından bazıları ise olay yerine gelen polislere Hacer G.\'yi tartıştığı eşinin balkondan aşağıya atmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Selahatin G.\'yi gözaltına aldı. 2 çocuk babası ve torun sahibi olduğu belirtilen Selahattin G. polislere 35 yıllık eşini balkondan atmadığını söyleyerek, \"Bizde gelinlikle gelen kefenle gider. Eşimi ben aşağıya atmadım. Tartışmamız sonrası kendisini atacağını söyleyerek balkona gitti. Ben engel olmaya çalıştım. Ancak tutamadım\" dedi.

14)PARASINI ALAMAYAN İŞÇİ VİNCİN TEPESİNE ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI



BOLU\'da üniversite kampüsünde yurt inşaatını yapan müteahhit firmadan paralarını almaya gelen 30 işçiden 19 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Ç., alacakları verilmeyince 40 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü\'nde yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan 30 işçi müteahhit firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 15 gün önce işten ayrıldı. İddiaya göre, inşaatı yapan firmadan 70 bin liralık alacakları için şantiyeye gelen işçilere paralarının sonraki günlerde ödeneceği söylendi. Şanlıurfa\'dan Bolu\'ya çalışmaya gelen işçilerden Mehmet Ç., parasını alamadığı gerekçesiyle yaklaşık 40 metre yükseklikteki vincin tepesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Mehmet Ç.\'nin intihar girişimi sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin telefonla konuşarak ikna ettikleri Mehmet Ç., aşağıya inerek kendisini bekleyen işçilerden 28 yaşındaki dayısının oğlu Yasin Demir\'e sarıldı. Mehmet Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15)KÖYLÜLER BAKIR MADENİ İÇİN AĞAÇ KESİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR



BİLECİK\'in Bozüyük İlçesi\'ne bağlı Muratdere Köyü sakinleri, açılması planlanan ve ÇED raporu alınan bakır maden ocağı için 211 hektar ormanlık alanda 72 bin ağacın kesileceğini iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Bozüyük\'e bağlı Muratdere Köyü mevkiine Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan tesislerin yerinde, İl Genel Meclisi üyeleri, köylüler ve şirket yetkilileri incelemelerde bulundu.

Muratdere Köyü Muhtarı İsmail Kurt, maden ocağı için 72 bin ağacın kesileceğini, 7-8 çeşmenin kurutulacağını söyledi. Ağaçların kesilmesine karşı olduklarını ifade eden muhtar Kurt şöyle devam etti:

\"Biz bu ormanlardan gelirimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımız bu sahalarda otluyor. 7-8 tane çeşme var o sahanın içinde. Üstünü kapatacak, dolduracak. Benim orada, orman içinde, yerinde, maden sahası içinde çeşmelerim var. Orada biz piknik yapıyoruz. Bunların atık sahasında piknik saham var benim. Şu anda dışarıdan, Bozüyük\'ten gelenler var piknik yapıyorlar. Yeşil alanımız var, ormanımız var. Ormanda 72 bin tane ağaç kesilecek. Buradan yetkililere arz ediyorum. Buranın bir an önce değiştirilmesini ve sahanın gözden geçirilmesini talep ediyorum.\"

\'DOĞAMIZ BOZULMASIN\'

Muratdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman ise, \"Biz, köylüler olarak hem doğamızın bozulması, hem sağlığımızın tehdit altında olmaması için bu projeye karşı çıktığımızı beyan ediyoruz\" dedi.

\'MADEN BAŞKA YERDE İŞLENECEKTİ\'

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler de, köylülerin gösterdiği tepkilerden dolayı bölgede incele yaptıklarını belirtti. Serter şunları söyledi:

\"Meclisimize bu konu geldiğinde, sadece maden çıkartılacağı ve madenin de taşınarak başka yerde işleneceği söylenmişti. Biz de İl Genel Meclisi olarak 2010 yılında bu şekliyle ruhsat verdik. Fakat daha sonra projeler değiştirip, geliştirilip, daraltma gibi şeyler yapıldı. Kendi kanaatime göre nakliye ücretinden veya başka sebeplerden dolayı maliyet artacağı için direkt tesis de buraya kurulacak. Arıtma tesisi, pasa sahası. Muhtar 72 bin ağacın kesileceğini söyledi. Buradaki 100-150 yıllık çamlar da kesilmek koşuluyla açık maden çıkartacaklar. Ağaçlar kesilecek, kimyasal maddelerle burada ayrıştırma yapılacak, pasa sahası hemen köyün üzerinde olan vadiye yapılacak. Tarım arazilerini görüyorsunuz, hemen maden sahasının yanında. Bu maden yukarıda. Bu mecburen burada akmasa, maden çıkartılan yerde akacak. Çıkartılan yerler oyuk oyuk kalacak. Burada küçük küçük göletçikler oluşacak. Bu anlamda hem doğa açısından, hem köylünün sağlığı açısından, hem köyün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 20 tane il genel meclisi üyemiz de bu duyarlılığı gösterdiler. Bizler de daha önce tarım komisyonumuz olarak buraya incelemeye gelmiştik. Ruhsat verilmemesiyle ilgili karar aldık ama bu Ankara\'dan verileceği için bizim aldığımız karar çok da hüküm görmedi. O yüzden bir kez daha meclisimize soruldu. Biz de buraya meclis üyesi arkadaşlarımızla geldik ve bu maden ocağının daha rantabl ama sağlığa da, köye de, ormana da, doğaya da daha az zararlı olmasını talep ediyoruz.\"

\'ALAN TEKRAR ORMANCILIĞA AÇILACAK\'

Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'de görevli Jeoloji Mühendisi Orkun Başer de konuşmasında şu ifadeleri kulandı:

\"72 bin ağaç kesileceğinden bahsediyorlar. Şöyle söyleyeyim, bizim ÇED izin alanımız 210 bin hektar. Ve bu alanın içinde proje ünitelerimizin toplam alanı 136.5 hektar. Bu 136.5 hektarın içinde 5.5 hektar kadar tarım alanı mevcut. Ve gene yaklaşık 12-13 hektar civarında daha önce orman tarafından kesilmiş ve boş alanlar var. Yani yaklaşık 120 hektara falan geliyor. Bu bahsedilen rakamın çok çok altında, öncelikle onu söylemek istiyorum. Diyorlar ki, ormanları keseceksiniz. Zaten bu köy, Muratdere Köyü, orman köyü. Zaten burası ağaç kesiyor. Bizim sahadaki ağaçlar, işletme oldukça kesilecek, yani birden bire biz girdik, bu kadar ağacı kestik, burayı açtık diye bir şey sözkonusu değil. Burası zaman içinde kesilecek ve yeniden rehabilite edilecek. Orman Müdürlüğü\'ne bunun için gereken ödemeler yapılacak ve burası daha sonra ormancılığa kapatılmayacak, daha sonra orman burayı rehabilite edecek ve bu alanlar tekrar ormancılığa açılacak.\"

16)ARTVİN\'DE ÇEVRECİLERİN TEPKİSİ SÜRÜYOR



ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine başlayan bir şirketin iddiaya göre yetkilisi ile bölgede madenciliğe karşı çıkanları ikna etmek için faaliyet yürütmeleri karşılığında oluşturulan 14 kişilik bir komiteye aylık 70 bin lira ödeneceğine dair sözleşme tutanağının kamuoyuna yansımasına yönelik tepkiler sürüyor.

Artvin’de bir grup çevreci genç hazırladıkları ‘Sahibinden satılık dernek, 70 bin lira’ yazılı afişi, Bizim Artvin Platformu derneği binası önünde asılı bulunan ‘Şehirlerin değerleri, Türkiye’nin değerleridir’ yazılı afişin üzerine astı. Maden şirketi aleyhine sloganlar atan gruba çevredekiler de alkışlarla destek verdi. Bina önünden ayrılan grup, Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde esnaf ve halka maden şirketi ile dernek arasında yapıldığı iddia edilen sözleşme örneğini dağıttı.

Grup üyeleri ardından dağıldı.

17)İZMİR\'DE TÜPGAZ PATLAMASINDA SURİYELİ GENÇ YARALANDI

İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki bir evde ilk belirlemelere tüpgaz sızıntısından kaynaklanan patlamada Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Çevrede paniğe neden olan patlama nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, Basmane Semti 1273 sokakta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı bir evde gerçekleşti. Tüpgazdan sızıp evin içerisinde biriken gaz, iddiaya göre trafodan çıkan kıvılcım nedeniyle patladı. Şiddetli patlamada ev harabeye dönerken odada bulunan ve soy ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Omar yaralandı. Patlama, çevrede de korkuya neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Omar\'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Omar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olayın gerçekleştiği eve gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

18)AMPUTE BASKETBOLCU, KADIN KASİYERİ DARP ETTİ



ANTALYA\'da, bir zincir marketin kasiyerini darp eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V.K. gözaltına alındı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kulüp, protez bacak kullanan ampute sporcu Mikail V.K. ile ilişiğini kesti.

Kepez İlçesi\'nde önceki gün akşam bir zincir marketin şubesinde alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncu Mikail V. K., iddiaya kadın kasiyere adını sordu. Cevap vermek istemeyen kasiyer, başka müşteriyle ilgilenmek istedi. Bunun üzerine sinirlenen Mikail V. K. kasanın diğer tarafına geçerek kasiyeri darp etti. Marketteki bir kadın müşteri ve güvenlik görevlisinin müdahale ettiği Mikail V. K., olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Polis, kimliğini belirlediği Mikail V. K.\'yi gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen ampute sporcu Mikail V. K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp olayı ise market şubesinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Olayın ardından bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, olayı duyar duymaz oyuncunun takım ve kulüple ilişiğinin kesildiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, \"Hiç bir şekilde bu şiddeti kabul etmiyoruz. Böyle bir sporcu bizim kulübümüze yakışmaz. Kadının ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisinden ve ailesinden özür diliyoruz\" dedi.

19)İLK YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR\'A \'CİNAYET\' DAVASINDAN BERAAT



TÜRKİYE\'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya\'nın ölümüyle ilgili haklarında \'kasten adam öldürmek\' suçundan açılan davadan beraat etti.

2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye\'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birklikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre \'bu arabayı yakacağım\' deyip otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Kaya\'nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29 Eylül günü Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 9\'uncu duruşmada, savcı Uğur Acar ve 2 arkadaşının beraatı yönünde mütalaa verdi. Ancak mahkeme heyeti, 10\'uncu duruşmada karar vermek üzere celseyi erteledi. Dün görülen 10\'uncu duruşmada mahkeme, 3 sanığın da beraatına hükmetti.

\'BERAATI BURUK SEVINÇLE KARŞILADIM\'

10\'uncu duruşma sonunda beraat eden Uğur Acar, yakın akrabası Ramazan Kaya\'nın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, \"Ancak bugünkü baraat kararına da sevindim\" dedi. Acar, \"Hakkımda dava açıldığının bile farkında değildim. Çünkü bu olay beni çok üzmüş, psikolojik travma yaşamama neden olmuştu. Çünkü olayda hayatını kaybeden Ramazan benim hem akrabam hem de can dostumdu. Her şeyimi küçük yaştan beri onunla paylaşırdım. Can dostumu ve dert ortağımı kaybetmiştim. Bu üzüntüleri yaşarken cinayetle suçlanmam üzüntümün katlanarak artmasına neden oldu. Neredeyse baraat kararını buruk bir sevinçle karşıladım diyebilirim. Ailesine ve benim de akrabam olan yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstenmeyen bu olay hepimizi kahretti, çok üzgünüm\" diye konuştu.

20)BURDUR\'DA HAYVAN HAKLARI KORUMA GÜNÜ KUTLANDI



BURDUR\'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde (Lisinia Doğa) tedavisi yapılan \'kızıl şahin\' doğal yaşam alanına bırakılırken, ardıç ağacı dallarından yapılan \'Yılan Kartalı Heykeli\'nin de açılışı yapıldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lisinia Doğa\'da düzenlenen etkinliğe Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Genel Sekreteri Servet Olpak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, hayvanseverler ve halk katıldı. Etkinlikte, yaralı halde bulunduktan sonra Lisinia Doğa\'da tedavisi yapılan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı, sanatçı Durul Bakan\'ın ardıç ağacı dallarını kullanarak yaptığı \'Yılan Kartalı Heykeli\'nin de açılışı yapıldı.

Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, yaptığı konuşmada, \"Doymak bilmeyen insanoğlu doğanın dengesini bozduğu gibi, hayvanların hakkını da gasp ediyor, çevreyi bozarak insanlar arasında huzursuzluğa yol açıyor. İnanıyorum ki gelecek nesiller hayvanlarla, çevreyle ve bitkiyle kendi aralarında daha dost daha anlaşabilir daha adaletli bir dünyada yaşayacaklardır\" dedi.

638 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ise hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların doğal yaşamlarını sürdürmeleri adına farkındalık oluşturmak için tüm dünyada 4 Ekim\'in Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi. Rıza Kamil, müdürlük olarak 2013 yılından bu yana 638 vurulmuş, yaralanmış, trafik kazasına uğramış yaban ve sokak hayvanının tedavisini yaptıklarını kaydetti.

BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ ÇEKİLME

Sümer Ezgü ise Burdur Gölü\'nün su seviyesindeki çekilmeye dikkati çekti. Ezgü, \"Doğa bir zincirdir. Birisini yok ederseniz diğer taraf da gider. Hepsi birbirine bağlı. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez\" dedi.

YILAN KARTALI HEYKELİ AÇILDI

Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Öztürk Sarıca da yılan kartalının sulak alanların azalmasıyla Türkiye\'de neslinin tehlike altına girdiğini söyledi. Açılışı yapılan Yılan Kartalı Heykeli hakkında da bilgi veren Sarıca, \"Burada yapılan heykel dünyadaki en büyük yılan kartalı heykeli. 7.5 metre kanat açıklığına ve 4 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 1250 parça ardıç ağacı dalı kullanıldı. Bundan sonra Lisinia\'nın simgesi olacak\" diye konuştu.

21)AYDIN\'DA İLK KESTANE HASADI



AYDIN\'da incirden sonra, en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestanenin ilk hasadı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu\'nda yılın ilk kestanesi üreticiden, kilosu 40 liralık sembolik fiyatla satın alındı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, yılın ilk kestanelerini getiren Davut Bayrak ve Özkan Sütçü\'ye birer çeyrek altın hediye etti. 2016 yılında Türkiye\'de 64 bin 750 ton, Aydın\'da ise 25 bin ton kestane üretildiğini kaydeden Erdel, Aydın\'da üreticilerin bu sezon da geçen sezonki rekolteyi yakalamayı hedeflediğini ifade etti. Kestane sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Erdel, \"İki üreticimizin getirdiği 50 kilo kestaneyi burada kilosu 40 TL\'den aldık. Sezonumuz hepimize hayırlı olsun. Kesataneyi getiren üreticilerimize de altın hediyesi takdim ediyoruz\" dedi.

