DHA YURT BÜLTENİ-1

KARAMAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)

1)ŞEHİT CENAZESİ KONYA\'YA GELDİ

Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde silahlı saldırı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın cenazesi uçakla Konya\'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Şehit Kızılca\'nın naaşı, buradan karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi.

- Uçağın gelmesi

- Cenazesin uçaktan indirilmesi

- Cenazenin taşınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

2)ERBİL\'DE TALABANİ İÇİN ANMA TÖRENİ



IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde anma töreni düzenlendi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de bir video mesajı yayımlayarak, 1 haftalık yas ilan edildiğini açıkladı. Dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü Almanya\'nın Berlin kentinde hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani için Erbil\'de bir anma töreni düzenlendi. Talabani için düzenlenen anma töreni nedeniyle Erbil-Kerkük karayolu üzerinde bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde büyük kalabalık toplandı. Parti binası önünde bulunan Talabani\'nin büyük fotoğrafı önünde toplanan kalabalık, mum yakarak, kurulan masaya çiçek bıraktı. Anma töreninde bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, Erbil Polisi KYB binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Celal Talabani\'nin cenaze töreni ile ilgili hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, konu ile ilgili KYB yönetiminden önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

BARZANİ BİR HAFTALIK YAS İLAN ETTİ

Talabani\'nin vefat haberi üzerine bir video mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, çok üzgün olduğunu belirterek, Talabani Ailesine başsağlığı diledi. Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde Talabani\'nin vefatı nedeniyle bir haftalık yas ilan edildiğini de duyurdu. Erbil\'de yas süresinca bayrakların da yarıya indirileceği belirtildi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de Celal Talabani\'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakan Neçirvan Barzani, Celal Talabani’nin Kürdistan devrimleri ve demokrasi mücadelesinde unutulmaz bir role sahip olduğunu belirterek, \"Kürdistan ve Irak halkı, bugün özgürlükçü ve Kürdistan’ın büyük özgürlük mücadelesinin savunucusu olan Mam Celal’in kaybını yaşıyor. Bu üzücü kayıptan dolayı kendim ve hükümetim adına tüm Kürdistan ve Irak halkına, Hero Xan’a, Sayın Kubad Talabani’ye, Sayın Pavel Talabani ve partililere başsağlığı dileklerinde bulunuyorum\" ifadelerini kullandı.

- KYB binası önündeki anma töreni

- Anma töreni için toplananlar

- Mum yakılmış masadan görüntüler

- Çiçeklerden görüntüler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Felat BOZARSLAN /ERBİL,(DHA)

Rize’de heyelanda kapısı toprakla kapanan eve pencereden giriliyor (EK)

3)HEYELAN ANI KAMERADA

Rize\'de aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, heyelanlara neden oluyor. Merkeze bağlı Veliköy yolunda bir kamyonetin geçişinin hemen ardından yamaçtan kayan toprak kütlesi, yolu ulaşıma kapattı. Paniğe neden olan heyelan anı, saniye saniye görüntülendi.

-Heyelan anı görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR /RİZE,(DHA)

4)EMRAH SERBES\'İN NEDEN OLDUĞU KAZADA ÖLÜ SAYISI 3\'E YÜKSELDİ



YAZAR ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi. İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak taklalar atan otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) hayatı kaybederken, eşi Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi sürdürülen Nilgün Özçelik, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünlü yazar ve senarist Emrah Serbes (36), kendisine ait olan 34 NT 5005 plakalı Chevrolet Camaro model aracın, kaza sırasında da kendisinin yönetiminde olduğunu itiraf etmişti.

ÖZÇELİK\'İN CESEDİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU MORGU\'NA GÖNDERİLDİ

Yazar ve senarist Emrah Serbes\'in yönetimindeki 34 NT 5005 plakalı otomobilin, geçen 22 Eylül\'de İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpası otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra (16), eşi Nilgün Özçelik (51) de hayatını kaybetti. Özçelik\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

-Ölen kadının fotoğrafı

- Adli tıpta Nilgün Özçelik'in cesedinin indirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

-Nilgün Özçelik'in yaşamını yitirdiği hastaneden arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN-Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

5)ANKARA\'DA ÇIKAN YANGINDA BABA VE 2 OĞLU YARALANDI



ANKARA\'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında alevler arasında kalan baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, 5 kişi ise dumandan etkilendi. Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi Pamuk Sokak\'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katında Abdullah K.\'nin 2 oğlu ile birlikte oturduğu evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Daire alevleri içinde kalırken, yayılan duman kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında alevler arasında kalan Abdullah K. ile oğulları Aziz ve Tolga K. kurtulmak için evin balkonuna yöneldi. Ancak demir parmaklıklar nedeniyle balkondan çıkamayan baba ve iki oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla demir parmaklıkların kırılması sonucu dışarı çıkabildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıkları oluşan baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada apartmanda bulunan 5 kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi, yangın sırasında evde bulunan kedisini de kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

-------------------------------

Yanan evden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Yangında yaralanan kişilerden görüntü

Mahalle sakinlerinden görüntü

Mahalle sakinleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

6)İZMİR\'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR\'İN Karşıyaka İlçesi\'ndeki bir barda garson ile 3 müşteri arasında çıkan tartışma barın dışında da devam etti. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden 21 yaşındaki Mehmet Şahin Yenice aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, Cenk Aras (21) yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli Mutlu İ. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, barda garson olarak çalışan 22 yaşındaki Mutlu İ., küfürlü konuştukları gerekçesiyle müşteriler Mehmet Şahin Yenice, Cenk Aras ve Kubilay Arslan\'ı uyardı. Garson ile 3 müşteri arasında tartışma yaşandı. İşletmenin kapanmasının ardından bardan çıkan Mutlu İ., kaldırımda yürüdüğü sırada tartıştığı müşterilerle karşılaştı. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mutlu İ., bıçakla Yenice ile Aras\'ı yaralarken, Arslan ise kavgada yara almadı. Kavgayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yenice\'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Aras\'ı ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aras\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Mehmet Şahin Yenice\'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Öte yandan Mutlu İ., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken iddiaya göre Yenice ve Aras\'ı kendisinin bıçakladığını söyledi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ARSLAN\'I POLİS SARILARAK TESELLİ ETTİ

Kavgaya karışan 3 kişiden biri olan Arslan, arkadaşı Yenice\'nin hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bu sırada bir polis memuru Arslan\'ı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yenice'nin cesedinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Polis memurunun Arslan'a sarılmasından görüntü

- Suç aletinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY - Davut CAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

7)KAYSERİ\' DE HURDACILARIN YAŞADIĞI 6 ÇADIRIN KUNDAKLANDIĞI İDDİASI



KAYSERİ\'de hurdacılık yapan akraba ailelerin kaldığı 6 çadır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aileler, çadırların, gün içerisinde kavga ettikleri başka bir ailenin bireyleri tarafından ateşe verildiğini iddia etti.

Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Anbar Mahallesi Erden Sokak\'ta, Çağlar ile hurdacılık yapan Kuşçu aileleri arasında gün içerisinde kavga çıktı. Araya gidenler, tarafları yatıştırdı. Akşam saatlerinde bir yakınlarını ziyarete giden Kuşçu ailesinin yaşadığı çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki akrabalarının yaşadığı 5 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çadırların yanındaki hurdalara da sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangını, gün içerisinde kavga ettikleri Çağlar ailesinin çıkardığını ileri süren Yeter Kuşçu, \"Kızıma oturmaya gitmiştik. Döndüğümüzde içinde eşyalarım ve paramın bulunduğu çadırı yakmışlar. Bu olayı gece yapsalardı, çadır içinde çok sayıda çocuk olabilirdi. Hepsinden şikayetçiyiz\" dedi.

Yangının ardından Kuşçu ve Çağlar arasında çıkan kavga, olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

-------------------------------

- Yanan çadırlardan alev alev görüntü

- itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- Polis ekipleri ve olay yeri görüntü

- Çadırı yananlardan açıklama

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,(DHA)

8)GAZİANTEP’TE AV TÜFEĞİ İLE BAŞINDAN VURULAN GENÇ ÖLDÜ



GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil, parkta dolaşırken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeği açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bu akşam Aydınbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; parkta silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler yerde kanlar içinde yatan İsmail Avcıgil\'i gördü. Polislerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Avcıgil\'i, ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Avcıgil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kurusıkıdan çevirme tabanca ile av tüfeğine ait boş fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, tüfekle ateş ederek kaçan ve eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

-------------------------------

- Olayın meydana geldiği yed

- Olay yerindeki polisleri

- Polislerin olay yerindeki incelemeleri

- Yerdeki tabanca

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,(DHA)

9)KARTAL BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI



BİLECİK’te geçen haziran ayında eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal\'dan sezaryenle alınarak getirildiği Isparta\'daki özel hastanede tedaviye alınan erkek bebek, yaşamını yitirdi. Bilecik\'te, geçen 15 Haziran perşembe gecesi uzaklaştırma kararına rağmen eşi 35 yaşındaki Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanan ve götürüldüğü hastanede ölen 8 aylık hamile 29 yaşındaki Melike Kartal\'ın sezaryenle alınan erkek bebeği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ndeki ilk tedavisinden sonra ambulans helikopterle Isparta\'ya sevk edildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine inen ambulans helikopterden alınan erkek bebek, buradan da kara ambulansıyla Özel Isparta Hastanesi\'ne getirildi.

Özel Isparta Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan bebek, yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesinin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından halası tarafından teslim alındığı belirtildi.

-------------------------------

(ARŞİV)

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

10)İNTİHAR EDEN UZMAN ONBAŞI TOPRAĞA VERİLDİ



MARDİN İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yaparken, evinde tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesi Mersin\'in Silifke İlçesi\'nde toprağa verildi.

Sayağzı Mahallesi\'ndeki Afetevleri Camisi\'ndeki cenazeye Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Serdar Arbaş, Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınlarının gözyaşına boğulduğu törenin ardından Uzun\'un cenazesi Ovacık Mezarlığı\'na defnedildi.

-----------------

-İntihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun'un cenazesinin baba evine getirilmesi

-Uzman Onbaşı Mehmet Uzun'un cenazesinde helallik alınması

-Uzman Onbaşı'nın cenaze namazı

Haber-Kamera: Mehmet OKUR /SİLİFKE(Mersin),(DHA)

11)ELAZIĞ’DA KAZA: 11 YARALI



ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ne giden Burhan Akdeniz yönetimindeki 35 FN 907 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Kaya yönetimindeki 35 U 2634 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda, aralarında çoçukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevkiden ambulanslarla Elazığ ve Karakoçan\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

-------------------------------

-Çarpışan arabalar

-Yoldaki araba parçalarının toplanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

12)MOTOSİKLETLE 25 METRE UÇURUMA DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde 17 yaşındaki Hasan T., kontrolünü kaybettiği motosikleti ile duvara çarptıktan sonra 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan genç, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hasan T., direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumun kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra motosiklet ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan Hasan T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımı ile uçuruma indi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Hasan T., ekiplerin 1 saat süren çabaları sonucu sedyeye konularak yukarı çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Hasan T. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-------------------------------

Ekiplerin halat ile uçuruma inmesi

Yaralının sedyeye konması

yaralının yukarı çekilmesi

yaralıya ilk müdaahale

Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

13)İŞTEN ÇIKARTILAN ARKADAŞLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR



KONYA\'da bir fabrikada işten çıkartılan 34 kişinin yeniden işe alınması için 311 işçi, fabrika bahçesinde eylem yaptı. Merkez Selçuklu İlçesi 3\'üncü Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan 34 işçi iddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde işten çıkartıldı. Bunun üzerine fabrikada çalışan diğer işçilerden 311\'i, 34 kişinin haksız yere işten çıkartıldığını ileri sürerek dün akşam saatlerinde fabrika bahçesinde eylem yaptı. İşçilerin eylemine üye oldukları Petrol İş Sendikası da destek oldu. Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, 34 kişinin sırf sendika üyesi olduğu için çıkarıldıklarını iddia etti. Eylemin gerçekleştiği fabrikada 2011 yılında örgütlenmeye başladıklarını belirten Gül, \"2017 yılına geldiğimizde işveren, sendikanın toplu iş sözleşme yetkisine itiraz etti. Bunun üzerine iş yerinde NACE kodlarını (İş yerinin faaliyet alanına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi) değiştirerek, 6-7 tane gruba ayırdılar. Bugün burada 34 işçi arkadaşımızı işten attılar. Şu anda 311 arkadaşımız burada direniyoruz. Ya hep beraber işten atacaklar, yada 34 arkadaşımızı işe alacaklar. Ben yöneticilere sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyorum. Biz ekmek mücadelesini yapıyoruz.\" dedi.

Fabrika çalışanları, arkadaşlarının yeniden işe alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

--------------

- Şuayip Gül açıklama

- İşçilerin sloganları

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

==================================

14)GEBZE\'DE BİN KİŞİ TAPULARI İÇİN EYLEM YAPTI



KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde devlet arazilerinde evleri bulunan yaklaşık bin kişi, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilerek tapularının verilmesi için eylem yaptı.

Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde devlete ait arazilerde evleri bulunan yaklaşık bin kişi Gebze Kent Meydanı\'nda bir araya geldi. Polis meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasını yapan Gebze Yavuz Selim Mahallesi Derneği yöneticilerinden Erol Şen, \"Bizler sığınmacı veya göçmen değiliz. Bu toprakları hiç tereddüt etmeden canını vererek vatan yapan ecdatların torunlarıyız. 1985 yılından sonra bu iki mahallede Gecekondu Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak bazı işlemlere dair 2981 sayılı kanun gereğince birçoğumuza \'tapu tahsisi belgesi\' verilmiştir. İlk başvuru bedelleri ile birçoğumuz arsa bedellerini yatırmıştır. Bir kısmımız da 2012 yılında çıkarılan ve halk arasında 2B yasası olarak bilinen 6292 sayılı kanun gereğince hak sahibi kabul edilmiş ve ilk başvuru bedelleri yatırılmıştır. 30 yıldan fazla süredir bu iki mahallede ikamet eden ve devletimiz tarafından da hak sahibi olarak kabul edilen bizler oylarımızla seçtiğimiz belediye başkanlarından bir an önce fiili duruma göre imar uygulamalarını yapıp, tapularımızın verilmesini beklemekteyiz\" dedi.

Eylem devam ederken, mahalle sakinlerinden oluşan 10 kişilik bir heyet Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile görüştürüldü. Belediye Başkanı Adnan Köşker\'in makamına giden mahalle sakinleri, sorunlarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinin belediye başkanı ile görüşmesinin ardından meydanda toplananlar dağıldı.

--------------

-Eylemden görüntüler

-Konuşmalar

-Polisin önlemleri

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

================================

15)ATIK KAĞITLAR ARASINDAN SİGARA ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda TIR\'lardaki atık kağıtların arasından 20 bin 500 paket kaçak sigara çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün gece saat 23.00 sıralarında Pazarcık\'tan Kahramanmaraş\'a gelen 4 TIR ve 1 otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler bir süre sonra TIR\'ları ve otomobili durdurarak arama yaptı. Atık kağıt yüklü TIR\'larda ve otomobilde arama yapan ekipler, 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

---------------------------

- TIR'ın kapaklarının açılması

- Sigaraların dışarıya atılması

- Otomobildeki sigaralar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

16)ÇOCUKLAR ÖLMESİN DİYE PEDAL ÇEVİRİYOR



LÖSEMİ hastaları için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla Adana\'dan İstanbul\'a pedal çeviren 39 yaşındaki Kemal Yücel, Adapazarı\'na ulaştı.

Adana\'da yaşayan Kemal Yücel, 4 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen kaybedince hayatını çocuklara adadı. Kemal Yücel, lösemi hastası çocukları kurtarmak için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla \'Her Pedal Bir Umut\' projesini başlattı. Adana\'dan 17 Eylül\'de tek başına bisikletle yola çıkan Kemal Yücel, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara\'daki illere bisikletle ulaşarak vatandaşları kan vermeye davet etti. Bin 800 kilometre yol kat ederek Adapazarı\'na ulaşan Kemal Yücel, burada Sakarya Bisikletsevenler Grubu üyeleri tarafından il sınırında karşılandı.

Çocukların ölmemesi için yola çıktığını ifade eden Kemal Yücel, \"Her pedal bir umut olsun diyerek 17 Eylül\'de Adana\'dan yollara düştüm. Amacım lösemi hastası çocuklara umut ışığı olabilmesi için kök hücre ve kan bağışı yapabilmek. Rota üzerindeki şehirleri tek tek gezerek buralarda kök hücre bağışı kampanyaları yapıyoruz. Kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını istiyorum. Yapılan her kök hücre bağışı lösemi hastası çocuklar için bir umut olacaktır. İlik nakli olan çocuklarımız da hayata tutunacaktır. Ben çocukların ölmemesi için yollardayım. Tura çıktığımdan bu yana bazı şehirlerde ailelerin bazı telaşlarını görüyorum. Çocukları için okul alışverişi yapıyorlar. Sonra hastanedeki çocukları düşündüm. Normal yaşamlarında olan insanlar çocuklarının eğitim telaşındayken, hastanedeki yoğun bakımda evlatlarını yaşatabilme telaşındalar. Bu çocuklar ilik bağışıyla, kan bağışıyla yaşama tutunacaklar. Ben evlat acısı yaşadım, dayanılmaz bir acı. İstiyorum ki hiçbir çocuk artık ölmesin. Yaşama devam etsin\" dedi.

Kemal Yücel tur boyunca 17 ili gezeceğini, 10 Ekim\'de İstanbul Kadıköy\'de projenin tamamlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yolda farklı yaşam öykülerine de rastladım. Bunlardan iki tanesi beni ciddi anlamda etkiledi. Kayseri girişinde meyve satan esnaf bir babaya rastladım. Neden bisiklet kullandığımı anlattım. Mehmet amcanın gözleri yaşardı. \'Keşke senin gibi biri 20 yıl önce olsaydı, belki benim şimdi karım hayattaydı\' dedi. Eşini lösemiden kaybetmiş, kan kanserinden. Hacıbektaş ziyaretimde de benzer bir durumla karşılaştım. Yoldan geçen vatandaş durdurdu. Ne yaptığımı sordu, amacımı anlattım, hıçkırarak ağlamaya başladı. O da 3 gün önce çocuğunu kaybetmiş. \'Çocuğumu ziyarete gidiyorum, ilik bulsaydık o da yaşayacaktı\' dedi. Ben o çocukların da yaşamasını isterdim. Çeşitli illerde ilik nakli bekleyen çocuklarımızın yaşama tutunabilmesi için seferber olmamız gerekiyor. Tüm güzel yürekli insanların kan bağışı kampanyası yapmasını rica ediyorum. Bana göre kahramanlık bir çocuğun hayatını kurtarandır.\"

-----------

-Bisikletlilerin geçişi

-Ropörtaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

================================================