DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TEKİRDAĞ\'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

TEKİRDAĞ\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sürücü ve yayalara da zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçit altı, bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar olurken, Değirmenaltı Mahallesi\'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar köprü altlarında mahsur kaldı. Caddelerde mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri koştu. Su birikintilerinin yoğun olduğu bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Kent genelinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli araç kullanması konusunda uyardı. AFAD ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada yağışların süreceği bildirilerek, \"Yağışların il genelinde aralıklarla kuvvetli 21-50 kilogram olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Sular altında kalan caddeler

-Yağışta güçlükle ilerleyen araçlar

-Önlem alan trafik ekipleri

-Saçak altına sığınan vatandaşlar

-Çöken yol

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)GAZ DOLUM TESİSİNDE PATLAMA: 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Olay, dün saat 21.15 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana geldi. Çağdaş Sanayi Gazları isimli iş yerinde sanayi tipi tüpler bilinmeyen bir nedenle patladı. İş yerinde güvenlik görevlisi olara çalışan Kerim Selmi\'nin vücudunda yanıklar oluştu. Çevredeki iş yerlerinde çalışanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunun tamamında yanıklar oluşan Kerim Selmi\'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kerim Selmi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıdan görüntü

Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)OKUL YOLUNDA SALDIRIYA UĞRAYAN KÜÇÜK KIZ ÖLDÜ, ANNESİ YARALANDI (EK)

SALDIRGAN YAKALANDI

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekli öldürüp, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u da yaralayıp, kaçan M.S.M. (Mehmet Salik Mumcu) polis tarafından yakalandı.

\"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM\"

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürerken, saldırıda torunu ölen, kızı ise yaralanan Ayşe Dişsiz, yüreğinin yandığını söyledi. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır kızı ile birlikte yaşayan M.S.M. olduğunu belirten Dişsiz, \"Kızımın kendisinden ayrılması nedeniyle böyle bir şey yaptı. Dün (pazartesi) de evimize taşlı saldırıda bulunmuştu. Polisi aradık. Ancak, onlar gelene kadar kaçtı. Bu kadarını yapacağını ben de beklemiyordum. Oysa, torunum ona \'baba\' diyordu. Yaptığından utansın. Torunum canından oldu. Kızım ise hastanede. Onlara bu kötülüğü yapan M.S.M.\'nin hakettiği cezayı çekmesi istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Zeynep Çeliksoy\'un fotoğrafı

-Öldürülen Zeynep Çeliksoy\'un annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ve anneannesi Ayşe Dişsiz ile fotoğrafı

-Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un olaydan bir gün önce okula girerken çekilmiş görüntüsü

-Gözaltına alınan şüpheli M.S.M.\'nin (Mehmet Salik Mumcu) güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BİRİ HAMİLE İKİ KADIN, MAGANDALARIN AÇTIĞI ATEŞ İLE YARALANDI



ADANA\'da hamile olan 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu Fatma Katılmış, sokakta yürüdükleri sırada magandaların av tüfeği ile rast gele açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hamile Bahar Kaya ve komşusu Fatma Katılmış, hava almak için evden dışarı çıktı. İki kadının sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz magandalar, av tüfeğiyle çevreye rast gele ateş açtı. Magandaların silahından çıkan saçmalar, iki kadının çeşitli yerlerine isabet etti. Kadınların yaralanması üzerine magandalar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı iki kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Katılmış ve Kaya\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, anne karnındaki bebeğin de zarar görmediği belirtildi. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans ve kalabalıktan görüntü

- Ambulansın gidişinden görüntü

- Acil servisin girişinden görüntü

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Yaralı hamile kadının sedye ile acile taşınması

- Olay yerinde polislerin av tüfeği kartuju araması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)POLİS ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 POLİS MEMURU YARALI

MUĞLA\'nın, Menteşe İlçesi\'nde hırsızlık şüphelisini takip ettikleri sırada kullandıkları ekip aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaçan şüpheli Şener Suda\'nın yakalanması için aramalar sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yaraş Mahallesi Soda Mevkii\'nde meydana geldi. Polis, hurdalıktan hırsızlık yaptığı şüphesiyle aranan Şener Suda\'nın Düğerek Mahallesi\'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suda\'yı gözaltına almak için mahalleye hareket etti. Polisleri fark eden şüpheli, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Sivil polisler, Şener Suda\'yı yakalamak için emniyete ait hafif ticari araçla takibe başladı. Yaraş Mahallesi Soda Mevkii\'ndeki toprak yolda polis memuru Zafer Uysal\'ın kullandığı 48 DC 260 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda Uysal ve diğer görevli polis memuru Şahin Çelik yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya hastaneye gelerek, Zafer Uysal ile Şahin Çelik\'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 48 ET 457 plakalı otomobili ile firar eden Şener Suda\'nın yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, \"Fedakar bir şekilde görevlerini yürüten çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliyi en kısa zamanda yakalayıp, adalete teslim edeceğiz\" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis memurlarının hastaneye getirilişinden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Cavit AKGÜN / MENTEŞE(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

İZMİT\'te bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobil içerisinde mahsur kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye otomobilin camını kırarak kurtardı.

Olay saat 16.30 sıralarında, İzmit Körfez Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Eşiyle beraber otoparkın yanında bulunan özel bir hastaneye gelen İlyas Boyuneğmez otomobilini park ettikten sonra araçtan indi. Aracın otomatik kilitleme sisteminin devreye girmesiyle otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk araç içerisinde mahsur kaldı. İlyas Boyuneğmez itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın sürücü camını kırarak çocuğu araçtan çıkararak ailesine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Araçta mahsur kalan çocuktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin camı kırması

-Çocuğun araçtan çıkartılması

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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7)GEMLİKTE KAZA: 1 ÖLÜ

BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü Ertan Turan hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik İlçesi Armutlu mevkii Çevreyolu Mezarlık kavşağında meydana geldi. 47 yaşındaki Ertan Turan yönetimindeki 11 DT 356 plakalı kapalı kasalı kamyonet ile Gökhan K. yönetimindeki 34 TP 6269 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan kamyonet sürücüsü Ertan Turan ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ertan Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL / BURSA(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KOCAELİ\'NDE MOTOSİKLET KAZALARI: 3 YARALI

KOCAELİ\'nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelen kazalarda 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. Dün akşam saatlerinde, Derince İshakçılar Tahtalı Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Nazif Karagöz motosikleti ile ilerlerken kontrolünü kaybetti. Motosikleti ile yola savrulan Nazif Karagöz yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Nazif Karagöz tedavi altına alındı. İzmit Tepeköy Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Yaşar Şamlı idaresindeki 45 TB 859 plakalı motosikleti ilerlerken devrilen motosikletin altında kalarak yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yaşar Şamlı tedavi altına alındı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi\'nde meydana gelen kazada, Erkan Kaya idaresindeki 41 GD 582 plakalı otomobil Özer Uzuner idaresindeki 34 ZA 5313 plakalı motosikletle çarpıştı. Özer Uzuner hafif yaralanırken, tramvay yolunda meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Yaralanan Özer Uzuner kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SİVAS\'TA TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİN ARACINI YAKTILAR

SİVAS\'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken taraflardan biri diğer grubun aracını ateşe verdi.

Olay, bu gece saat 01.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada aynı araçta bulunan S.A. (21) kalçasından, S.Ö. (17) sırt ve kolundan bıçakla yaralandı, N.Y. (24) ise darp edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.A. ve S.Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, N.Y. ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. S.Ö\'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan, kavgaya karışan taraflardan birine ait 06 TUH 50 plakalı otomobil ise iddiaya göre diğer gruptaki kişilerce ateşe verildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonrası tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiyenin söndürmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AK PARTİ\'Lİ KAN, ŞEMDİNLİ\'DE TERÖRİSTLERİN VURDUĞU SIĞINMACILARLA GÖRÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nde PKK\'lı teröristlerin Jandarma Tabur Komutanlığı\'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi nedeniyle yabancı uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirmesi, 2\'si ağır 5 kişinin de yaralanması üzerine AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, beldede incelemelerde bulundu.

Yüksekova\'dan Derecik Beldesi\'ne helikopterle geçen Kan, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Demirel, Ak Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Akgül tarafından karşılandı. Kan, Derecik 34. Hudut Alay Komutanlığı\'ndan önceki gün olayın meydana geldiği ve yaklaşık 600 sığınmacının derme çatma çadır ve barakalarda kaldığı Orta Mahalle\'ye geçerek, burada sığınmacılarla görüştı. Sığınmacıların sorunlarını dinleyen Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla bölgeye geldiğini ve sığınmacıların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirterek, \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Görüşme

Röportajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Abdullah KAYA /ŞEMDİNLİ(Hakkari),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)CHP\'Lİ BİÇER, İLAHİYATÇI ŞENOCAK\'A KADIN PANTOLONU VE CIMBIZ GÖNDERDİ



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, \"Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını aldırmasın\" diyen İlahiyatçı İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız gönderdi. Şenocak\'ın açıklamalarına tepki gösteren Biçer, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen günlerde bir camide verdiği vaazda kadınların pantolon giymesi ve kaş aldırmasıyla ilgili sözleri çok tartışılan ilahiyatçı İhsan Şenocak\'a tepki gösterdi. CHP\'li Biçer; İhsan Şenocak\'ın, \"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanmıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın o halde üniversiteye giderken, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak\" ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Şenocak hakkında \'Nefret ve ayrımcılık\', \'Hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' ve \'Anayasayı ihlal\' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

KARGOYLA ŞENOCAK\'A KADIN PANTOLONU VE CIMBIZ GÖNDERDİ

Suç duyurusunun yanı sıra İhsan Şenocak\'a kargoyla kadın pantolonu ve cımbız da gönderen Biçer, \"Kızlarımız kot pantolon giyince yüreği parçalanan, ama el kadar çocuklara tecavüz edilince sesi çıkmayan din istismarcısının toplumu karanlığa sürüklemesine ve Şenocakgillerin zihniyetinin kız çocuklarımızın geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Neden Aladağ\'da tarikat yurtlarında ölen çocuklar için kürsüye çıkıp vaaz vermedi? Çocuklarımızı okutmak, onların geleceğine destek olmak her annenin ve babanın görevi olmakla beraber, biz siyasilerin de ayrıca görevi ve sorumluluğu altında. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel durumu gözönünde bulundurduğumuzda, özellikle kız çocuklarımızın eğitim oranında ciddi bir sayısal azlığın sözkonusu olduğu yadsınamaz bir gerçek. Kız çocuğu pantolon giyince içi parçalanan Şenocak\'a bir pantolon ve bir cımbız gönderdim. İçi parçalanmasın. Kendisi giysin, içi rahatlasın\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Biçer\'in gönderdiği pantolon ve cımbız

-paketlenmiş halleri

-Biçer\'in fotoğrafı

Haber: Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)45 YILDIR EVLERİNE ELEKTRİK BEKLİYORLAR

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde yaşadıkları 3 ev için ilk başvuruyu 45 yıl önce yapmalarına karşın elektrik dağıtım sistemi kurulmadığını öne süren vatandaşlar, geceleri karanlıkta kalıyor. Gaz lambası, mum ve lüksle aydınlatılan evlerde buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi kullanılamazken öğrenciler mum ışığında ders çalışıyor. Kayadibi Mahallesi Gökbent Mevkii\'nde yerleşim yerine 2 kilometre uzaklıktaki 3 hanenin sakinleri, evlerine elektrik verileceği günü bekliyor. Geceleri karanlıkta kalan evler, gaz lambası, mum ve lüksle aydınlatılırken; buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletleri kullanılamıyor. Çiftçilikle geçimleri sağlayan vatandaşlar zor şartlarda yaşamını sürdürürken, mum ışığında ders çalışan öğrenciler ödevlerini bir sonraki güne yetiştirmekte zorlanıyor. Evlerinde elektrik tesisatı olmasına karşın Aydın, Denizli, Muğla (ADM) Elektrik Dağıtım Şirketi\'nin 2 kilometre mesafedeki yerleşim yerinden evlerine dağıtım sistemi kurmadığını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

\"İLK BAŞVURU 1972 YILINDA YAPILDI\"

Ev sahiplerinden 76 yaşındaki Sabri Göksan elektrik için ilk başvuruyu 1972 yılında yaptıklarını kaydetti. Evlerinin arazisi orman sınırları içinde kaldığı için elektrik verilmediğini anlatan Göksan, daha sonra arazilerinin 2B\'ye (orman vasfını yitirmiş arazi) çıkarıldığını, 2015 yılında ise tapularını aldıklarını kaydetti. Farklı dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamına kadar dilekçeli müracaatlarda bulunduğunu, ancak tapu olmaması gerekçe gösterilerek başvuruların geri çevrildiğini aktaran Göksan, \"Artık tapumuz var. Ama elektrik yine yok. Gaz lambası, mum, lüks ve çıra ile yaşıyoruz. 21\'inci yüzyılda dağa, bayıra elektrik götürülürken bize hala elektrik gelmedi. Televizyon ve buzdolabı çalıştıramıyoruz. Her şeyden bihaber yaşıyoruz\" dedi.

\"45 BİN LİRA İSTEDİLER\"

Göksan\'ın oğlu 32 yaşındaki Sabri Göksan ise ADM Elektrik Dağıtım Şiketi\'nin evlerine elektrik tesisatı çekmek için 45 bin lira para istediğini öne sürdü. Çiftçilikle geçindiklerini anlatan Göksan, \"Bu parayı bulmamız mümkün değil. Devletimiz her yere elektrik götürürken bizi karanlıkta bıraktı. Bir an önce elektrik bekliyoruz. Evimizde su var. Parasını ödüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir görevli eve gelmiş, fatura kesmek için elektrik sayacı arıyor. Böyle bir şey bu devirde olmaz\" diye konuştu.

Ev sahiplerinden Hasibe Durduran da buzdolabı olmadığı için yaz gününde soğuk su içemediklerini, yaptıkları yemekleri saklamakta zorluk çektiklerini, her öğün yemek hazırlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

\"GÜN BATMADAN ÖDEVLERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Mum ışığında ödev yapan Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Safinur Göksan, elektrik olmadığı için derslerini gün ışığında tamamlamaya çalıştığını söyledi. Akşama kalınca mum ışığında ödev yaptığını belirten Göksan, ailesiyle birlikte elektrik beklediklerini belirtti.

Aynı okulda 6\'ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sami Göksan ise \"Yapacak başka bir şey yok. Elektrik istiyoruz. Hep böyle derslerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Mum ışığında ya da lüks ışığında ödev yapmaktan yorulduk\" dedi.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ\'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin ADM Elektrik Dağıtım Şirketi\'nden açıklama yapıldı. Elektrik dağıtım sistemine ilişkin yapılacak yatırımlarım denetime tabi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Yasal düzenlemelere göre bu tür alanlara kamu kaynakları kullanarak gerçekleştirilecek yatırımlar için en az 5 kullanıcının ikamet etmesi ve bağlantı talebi ile müracaatta bulunması gerekmektedir. Bölgede yönetmelikte belirtilen sayıda kullanıcı bulunmamakta olup, bu alan mevcut elektrik sistemine takriben 2 kilometre uzaklıkta ve yerleşim yeri dışındadır. Bu nedenle yalnızca sınırlı sayıdaki hanenin ihtiyacının karşılanması için kapsamlı bir elektrik dağıtım tesisi ve trafo inşası gerekmektedir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hususu gözetilerek oluşturulduğu bilinen söz konusu yasal sınırlamalar nedeniyle bu tesislerin yapımı mümkün olmamıştır.\"

Görüntü Dökümü

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- Mum ışığında ders çalışan öğrencilerden görüntü

- Lüks ışığında oturan vatandaşlardan görüntü

- Baba Sabri Göksan ve oğul Sabri Göksan ile röportaj

- Hasibe Durduran ile röportaj

- Öğrenciler Safinur Göksan, Sami Göksan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)DENİZLER TERK EDİLMİŞ AĞLARDAN TEMİZLENİYOR

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Balıkesir\'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası\'ndan gemiyle Karaada\'ya gidildi. Etkinlik kapsamında balıkçılara \'Ekmek teknenizi koruyun\' mesajı verildi.

Deniz alanlarının \'hayalet ağ\' olarak bilinen terk edilmiş ağlar ve av araçlarından temizlenmesi için 2015\'te Ayvalık\'tan başlatılan \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Cunda Adası\'ndan gemiyle Pazartesi günü Karaada\'ya doğru hareket edildi. Etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Pullu, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Emrah Hatunoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı\'ndan Oğuzhan Güler ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay katıldı.

Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, av faaliyetleri sonrasında denizlerde takılan ağları çıkardıklarını belirterek, \"Bu faaliyetlerimiz İstanbul, Çanakkale, Bursa, Mersin ve Adana açıklarında devam etti. Ayvalık açıklarındaki kayalıkları da temizliyoruz. Özellikle kırmızı mercanların bulunduğu bu açıklar, bölgeler bizim için önemli. Bakanlığın bütçesinden 2 milyon lira harcanarak 15 bin dekar alan tarandı. Denizlerimizde ve bu bölgelerde yaklaşık 300 bin metrekare ağ temizlendi\" dedi. Projeyi önümüzdeki yıl da sürdüreceklerini ifade eden Atalay, bu tür ağları buldukları zaman, balıkçıların il ve ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da denizlere terk edilmiş av malzemelerinin deniz hayatını olumsuz olarak etkilediğini kaydetti. Yazıcı, \"Doğal yaşamın daha kolay devam ettirilmesi ve daha fazla balık için bu projenin ilimizde uygulanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Balıkçılarımızın av malzemeleri ve benzeri atıklarını asla ekmek yedikleri denize bırakmamasını diliyorum. Bol kazançlı avlar diliyorum ama ekmek teknemizi koruyalım\" diye konuştu.

Proje kapsamında denize kıyısı olan 28 ilde son 5 yılda kaybolan av araçlarına ve kaybedildiği yerlerin belirlenmesine yönelik 400 balıkçı ve balıkçı örgütlerinin temsilcileriyle yüz yüze görüşülerek ön saha çalışması yapıldı. Bu ön çalışmada 650 lokasyonda, 585 kilometre uzatma ağı, 44 adet gırgır ağı ile 20 adet trol ağının kaybolduğu bilgisi alındı. 2015 yılında 3 milyon metrekare alanda çalışma yapılırken, av araçlarının yoğun olarak kaybolduğu Adana, Hatay, İstanbul ve Muğla illerinde pilot uygulama ile belirlenen av araçları ortamdan uzaklaştırıldı. 2015 yılında 500 bin lira kaynak ayrılan proje Balıkesir\'in yanı sıra Hatay, İstanbul, Mersin ve Sinop\'ta uygulanıyor. 2015 yılında 16 lokasyonda çalışma yapıldı. 69 dalış yapıldı. 40 dekar alan tarandı. Çesitli türlerde 3 bin 500 metre kare ağ toplandı. 2016 yılında 9 lokasyonda 2 bin 350 dekar alan tarandı. 4 bin 50 metre kare ağ ile 2 adet trol takımı çıkarıldı. 2017 yılında 8 bin 500 metre kare ağ, 3 parça uzatma ağı, 1 adet gırgır ağı, 10 dalış yapılarak çıkarıldı. Özellikle resif bölgelerinde terk edilmiş av araçlarının temizlenmesine devam edildiği bildirilirken Balıkesir\'in bu çerçevede, Marmara ve Ege Denizi\'ne kıyısı olması nedeniyle de en fazla avcılığın yapıldığı illerden biri olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Altuğ Atalay ile röp,

-Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile röp,

-Ağlar çıkarılırken görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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