DHA YURT BÜLTENİ-1

1)REFERANDUM KUTLAMALARI ERKEN BAŞLADI



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin düzenlediği referandumda oy sayım işlemleri devam ederken, bazı bölgelerde kutlama gösterileri de başladı. Gösterilen sırasında zaman zaman silah sesleri duyuldu. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ne bağlı bölgeler ve tartışmalı bölgelerde yapılan bağımsızlık referandumunda oy sayım işlemleri devam ediyor. Referandumda oy kullanma saatinin bitmesinin ardından sandıklarda sayım işlemleri sürerken, saat 22.00\'e kadar açılan sandıklarda ortalama yüzde 95 oranında \'Evet\' oyu çıktığı öğrenildi. Referandumda oy sayım işlemlerinin devam ettiği saatlerde Erbil\'in bir çok noktasında sevinç gösterileri başladı. Erbil\'in 60\'lık caddesi ve İskan semtinde toplananlar, sevinç gösterileri yaptı. Havai fişeklerin atıldığı gösterileri sırasında sık sık silah seslerinin duyulması dikkat çekti. İskan semtinde kurulan bir platformda müzik dinletisi sunulurken, kalabalık grup halinde halay çekenler oldu. Referandumla ilgili oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sevinç gösterileri

- Müzik eşmiğinde eğlenenler

- Halay çekenler

- Araba ile konvoy halinde gezenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK / ERBİL,(DHA)

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2)AĞRI\' DA TERÖRİSTLER KAÇAKLARI ÖLDÜRDÜ

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristler, yasadışı yollardan yurda giren kaçakları taşıyan minübüse ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay dün saat 17.30 sıralarında,19 Eylül günü Valilik kararı ile terör olaylarının önlenmesi amacıyla \'geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edilen Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Göngören köyü Yukarıdemirkapı mevkinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu kaçakları taşıyan minibüse PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine giden güvenlik güçleri yaralılara müdahale ederken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

AĞRI VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

Ağrı Valiliği Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyünün Yukarıdemirkapı mezrasında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda Türkiye\'ye kaçak yollardan giriş yapan minibüsteki Afgan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca olay yerinden kaçmaya çalışan 10 Afgan uyruklunun da Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi. Yaralananların Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtildiği açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)-

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3)ADANA\'DA 2500 POLİS İLE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adının verildiği operasyonda 2500 polis ile 210 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, helikopter ve drone ile de havadan destek verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın koordine ettiği \'Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Operasyonu\'na Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat şubelerinden 2500 polis katıldı. Polisler, bazı adreslere tırmanarak girerken, direnişin yaşanabileceği adreslere ise özel Harekat polisleriyle gidildi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, detektör köpeklerle didik didik arama yaptı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri ve drone de havadan destek verdi.

ANKARA\'DAN ÖZEL EKİP

Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da izledi. Seydioğlu\'nun beraberinde Adana\'ya gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerde inceleme yapan Emniyet Müdürü Yıldız, Adana\'da uyuşturucuyu kazıyacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Polis araçlarının çıkışı

- Özel Harekat polislerinin ellerindeki uzun namlulu silahlar

- Polislerin \'Koçbaşı\' ile kapıları kırması

- Evlere girmesi

- Şüpheli şahısların yere yatırılması

- Narkotik köpeğinin eve girmesi

- Ev sahibi kadının ağlaması

- Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın gelişi

- Selami Yıldız\'ın konuşması

- Polis helikopterinin görüntüsü

- Polislerin evlere tırmanarak girmesi

SÜRE:06\'03\" - BOYUT:369 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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4)KURU SIKI TABANCAYLA POLİSE ATEŞ AÇTI



KÜTAHYA\'da alkollü olduğu belirtilen Ali T., polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna kuru sıkı tabancayla 3 el ateş ettikten sonra kaçarken bahçe çit demirlerine kafasını çarparak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde 30 Ağustos Mahallesi\'ndeki Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önünde meydana geldi. T.A. adlı kadın, kendisini rahatsız eden boşandığı eşi Y.Y.\'den şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. T.A.\'nın sevgilisi olduğu belirtilen Ali T. de bir süre sonra polis merkezine geldi. Alkollü olduğu bildirilen Ali T.\'yi polisler içeriye almayarak uzaklaştırmak istedi. Polis merkezinin bahçesinden dışarı çıkartılan Ali T. belindeki kuru sıkı tabancayla nöbet tutan polis memuruna doğrultarak 3 el ateş etti. Nöbetçi polis olayda yaralanmazken, polisler havaya uyarı ateşi açarak Ali T.\'nin elindeki kuru sıkı tabancayı aldı. Ali T. polislerin elinden kurtulup kaçmak isterken kafasını bahçe çit demirlerine çarptı. Yaralanan Ali T. polislerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde baygın halde yatan Ali T.\'nin görüntüsü,

-Polislerin A.T.\'ye yardım etmeye çalışması,

-Ali T.\'nin sevgilisi olduğu öne sürülen kadının ağlaması,

-Ali T.\'nin ambulansla götürülmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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5)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIP, OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ YAYA ÖLDÜ

KONYA\'da elinde bıçakla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk, art arda 2 aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bir sanayi sitesi içerisinden koşarak caddeye çıkan Devrim Oluk\'a önce Mahmut Bilgen idaresindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından da Osman Tezcan idaresindeki 06 TZC 01 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Oluk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapmak isteyen sağlık ekipleri Oluk\'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinin ifadesine göre Devrim Oluk\'un birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bağırarak yola doğru koştuğu belirtildi. Oluk\'un üzerinden bir adet bıçak ve 2 adet merminin yola düştüğü görüldü. Devrim Oluk\'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Kazaya karışan araçlar detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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6)CANER\'İN ORGANLARI 7 KİŞİYE UMUT OLDU

BALIKESİR\'in Gönen ilçesinde, geçirdiği tek taraflı motosiklet kazasının ardından Bandırma Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Caner Öner\'in beyin ölümü gerçekleşti. Öner\'in organları ise organ bekleyen 7 kişiye umut oldu.

Gönen İlçesi\'nde önceki gün motosikletiyle seyir halinde iken geçirdiği tek taraflı kaza sonrasında ağır yaralanan Caner Öner Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Öner\'in dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesinin ardından yapılan ameliyat ile Caner Öner\'in kalp, akciğer, karaciğer, iki böbrek ve korneaları alındı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, Öner\'in yedi organının nakil bekleyen hastalara umut olduğunu söyledi. Atıcı, \"Kalp ve akciğerler Ankara Türkiye İhtisas Hastanesi\'ne uçakla, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne karaciğer, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine iki böbrek ve kornealarının nakil bekleyen hastalara nakledilmek için ekipler tarafından götürüldü\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gelişi

-Organ kutularının nakli

-Doktor Ersin Atıcı\'nın açıklamaları

SÜRE: 3 Dakika 13 saniye BOYUT: 199 MB

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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7)ARACININ YANIŞINI ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLEDİ

KONYA\'da çalışmadığı gerekçesiyle başka bir araçtan takviye yapılan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücü Muhammet Tekin, yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Tekin\'e ait 42 N 7557 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre çalışmadı. Bunun üzerine çevredeki bir vatandaştan yardım isteyen Tekin, aracın aküsünün bittiğini düşünerek takviye yapmak istedi. Takviye yapıldığı sırada araç, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Muhammet Tekin ise yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi. Tekin\'i çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksanından çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Aracın yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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8)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞETİ



BURSA\'nın İnegöl ilçesi\'nde seyir halindeki iki otomobilin arasından geçmek isteyen alkollü sürücü trafikte dehşet yarattı. Meydana gelen zincirleme kazada üç otomobil de hurda yığınına dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Yenice Kavşağında meydana geldi. Hakan T., yönetimindeki 16 FM 950 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine giderken, aynı yöne giden Melik Ö. idaresindeki 16 KIR 63 plakalı otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 16 RZ 754 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Alkollü olduğu öne sürülen Hakan T.\'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç otomobil zincirleme kaza yaptı. Otomobillerin demir yığınına dönüştüğü kazada sürücüsü Mustafa G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa G. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri araçların görüntüleri

Alkollü sürücünün görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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9)ÇOBANBEY\'DE YARALANAN 2 SURİYELİ, TEDAVİ İÇİN KİLİS\'TE

SURİYE\'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 Suriyeli, Kilis\'te tedaviye alındı.

Çobanbey\'de, terör örgütü DEAŞ militanlarının tuzakladığı belirtilen el yapımı patlayıcı akşam saatlerinde infilak etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı Suriyeliler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü

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- Ambulansların gelişi

-Yaralının sedye ile taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154MB

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10)KARI- KOCAYI KAZA AYIRDI

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde otomobilin, motosiklete çarpması sonucu kasksız motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Selahattin Aka yaralanırken, arkasında oturan eşi 31 yaşındaki Songül Aka yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Değirmenköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Eşi Songül Aka ile birlikte Akşehir\'den alışverişten dönen Selahattin Aka, yönetimindeki plakasız motosikletle iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde kavşaktan Değirmenköy yoluna döndü. Bu sırada Afyonkarahisar istikametinden gelen Yurtsev Sungur\'un kullandığı 35 TLK 69 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle y kasksız Selahattin Aka ve eşi Songül Aka yere savruldu. Songül Aka olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı Selahattin Aka, çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selahattin Aka\'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yurtseven Sungur da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Ceset ve araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atılla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA,(DHA)

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11)ADLİYE TUVALETİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİNİN BACAKLARI KIRILDI



BURSA\'nın İnegöl İlçesinde polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı 27 yaşındaki Önder Ç., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan Önder Ç., götürüldüğü adliyenin ikinci kat tuvalet penceresinden kaçmak için atladığı sırada iki bacağının kırılması sonucu hastaneye götürüldü. İnegöl İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Önder Ç., polisin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Önder Ç., Sinanbey Mahallesi Leylak Sokakta yakalandı. Yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah bulunan hırsızlık şüphelisi, emniyet ekiplerince adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi\'nin bulunduğu ikinci kata çıkarılan Önder Ç., tuvalet ihtiyacını gidermek için izin istedi. Polisin tuvalet kapısında beklediği sırada lavabonun üzerindeki pencereye çıkan şüpheli, yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayarak kaçmak istedi. Beton zemine çakılan Önder Ç., acı içinde kıvranmaya başladı. Feryatlar üzerine gelen polislerin ihbarı üzerine sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde her iki bacağının kırıldığı belirlenen Önder Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Önder Ç.\'nin daha önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sabıkasının olduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızın yakalanma anı

-Zanlı adliyede yaralı halde

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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12)ZEMİNDEN ÇIKAN ESERLER İNŞAAT ÇALIŞMASINI DURDURDU

ÇANAKKALE\'de kentsel SİT alanında yerlerine büyük bir alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılan eski birkaç işyerinin zemininde geç döneme ait kültür varlıkları tespit edilince, inşaat çalışması durdurulup, müze görevlilerince tespit kazısı başlatıldı.

Fevzipaşa Mahallesi, Çarşı Caddesi\'nde, kentsel SİT alanında kalan bazı işyerleri yıkılarak, sahibi tarafından yerine alışveriş merkezi yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Yerin kentsel SİT alanı olması nedeniyle eski işyerlerinin yıkım çalışması Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü izniyle, Arkeoloji Müzesi yetkilileri gözetiminde yapıldı. Eski yapıların yıkıldığı arsanın zeminindeki dolgu malzemesi kaldırılmaya başlandığı sırada, Osmanlı\'nın son zamanlarına denk gelen geç döneme ait bazı seramik parçaları bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanması üzerine inşaat çalışması durduruldu. Koruma Kurulu\'nun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri alanda tespit kazısı başlattı. Yapılan kazıda, zeminde taş duvarların gözükmesi, alanda eski bir yapı olabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Koruma altına alınarak devam eden kazının sonucu hem arsa sahibi hem de Çarşı Caddesi esnafı tarafından merak konusu oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi eser çıkan inşaat alanından görüntü

-Müze görevlilerinin kazı alanındaki incelemelerinden görüntü

-Kazı yapılan alanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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