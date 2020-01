DHA YURT BÜLTENİ-1

Kandil, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri , Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenledi. Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan; silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 21 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan; silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-ARŞİV

-HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: ANKARA (DHA)

========================================

Reyhanlı\'ya askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay\'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine TIR\'lar üzerinde zırhlı askeri araç sevkiyatı yapıldı. Akşam saatlerinde İskenderun istikametinden TIR\'lar üzerinde taşınan zırhlı askeri araçlar Kırıkhan İlçesi\'ne bağlı Topboğazı bölgesinden geçerek Reyhanlı \'ya geldi. Zırhlı askeri araçlar, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde konuşlu bulunan çeşitli askeri birliklere sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Zırhlı askeri araç sevkiyatından görüntü

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

=======================================

Yüksekova\'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava desetleki operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

ARŞİV

-DAĞLICA - BUZUL DAĞLARI BÖLGESİNDEKİ OPERASYONLARDAN GÖRÜNTÜ

Haber: HAKKARİ,(DHA)

=======================================

Şehit eşi: Asker sevmek her kadının harcı değildir

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş 28 yaşındaki Halis Özcengiz\'in memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Özcengiz\'in eşi Esra Özcengiz\'in daha önceden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda \"Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez\" ifadeleri dikkati çekti.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde oturan annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz\'e iletildi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan şehit annesi Emine Özcengiz, son telefon konuşmalarında oğlu Ahmet Özcengiz\'in 1 Ekim\'de yıllık iznini kullanıp ziyaretlerine geleceğini söylediğini iletti. Sağlık ekibinin de hazır bekletildiği şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları taziyeye geldi. Şehit Halis Özcengiz\'in 3 yıl önce Esra Özcengiz ile evlendiği ve çiftin 1.5 yaşında Hira Nur adında bir de kız çocukları bulunduğu belirtildi. Eşi Esra Özcengiz\'in Hakkari\'de oturduğu ve çiftin son olarak Ramazan ayı içinde Konya\'ya geldikleri öğrenildi.

\"ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR\"

Şehit eşi Esra Özcengiz\'in daha önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine \'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...\' ve \'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!\' mesajlarının yazması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

----------------

- Şehit Özcengiz ve ailesinin fotoğrafı

- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

=========================================

1 haftada 46 PKK\'lı terörist öldürüldü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda toplam 46 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği kaydedildi. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 14- 20 Eylül tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi: \"Bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap (İncebel-Kato Dağları) ile Silopi (Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Mardin/Nusaybin, Siirt/Eruh (Bağgöze-Akmeşe) ve Diyarbakır/Lice ve Hani kırsalı bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet 81 mm havan, 5 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 adet silah namlusu, 33 kg amonyum nitrat, 123 adet el bombası, 96 adet fünye, 5.377 adet hafif silah mühimmatı, 1.060 adet uçaksavar mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet mayın, 47 adet RPG-7 roketatar roketi, 24 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet muhtelif dürbün, 3 adet gece görüş dürbünü, 57 adet şarjör, 13 adet telsiz, 64 adet tüp, 3 adet kamera ve 1 adet güneş paneli ele geçirilmiş, 46 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.\" Bir haftalık dönemde çıkan çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığı ancak bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verildiği vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: \"Teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 480 litre akaryakıt, 77.310 paket kaçak sigara, 91,5 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14.911 kişi yakalanmıştır. Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.\"

SALDIRI VE TACİZLERE MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

TSK\'dan yapılan haftalık bilgilendirmede, Suriye\'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı\'nın devam ettiği belirtilirken, PKK/PYD\'li teröristlerin saldırı ve taciz atışlarına anında misli ile karşılık verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: \"Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla ülkemize tehdit teşkil eden tüm unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-ARŞİV

-operasyonlardan görüntü

Haber. GAZİANTEP, (DHA)

=========================================

Mardin\'de hava destekli operasyon: 6 PKK\'lı öldürüldü

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği, Kızıltepe İlçesi\'nde PKK\'lı 6 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Kızıltepe İlçesi Çimenli Kırsal Mahallesi\'nde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 21.09.2017 Perşembe günü başlatılan operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak, bunlarla birlikte, 1 adet M16 silah, 3 adet kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet termal, 1 adet araç telsizi ile çok sayıda mühimmat, kıyafetler ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyonlar devam etmekte olup vatandaşlarımızın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: MARDİN,(DHA)



==========================================

Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı

Kocaeli\'nin Körfez İlçesi\'nde balıkçı barınağında metal kapıyı açmaya çalışırken akıma kapılarak yaralanan Çağatay Kurtoğlu, Körfez ilçesinde bulunan özel hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Çağatay Kurtoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Tütünçiftlik sahilinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi.Sahilde yürümeye çıkan Çağatay Kurtoğlu balıkçı barınağına girmek için demir kapıyı açmak istediği sırada elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Çağatay Kurtoğlu\'nun yere düştüğünü görenler hemen 112 Acil\'i arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çağatay Kurtoğlu\'na kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen lise öğrencisi Çağatay Kurtoğlu tedavi altına alındı. Akıma kapılarak yaralanan Çağatay Kurtoğlu, Körfez ilçesinde bulunan özel hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Çağatay Kurtoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yerde yatan gence kalp masajı yapılması

-Ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber: KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

=============================================

Eskişehir\'de orman yangını

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Eskişehir\'deöğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına çeşitli ilerden gelen 4 helikopterherle de havadan müdahalede bulunuldu.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangının 10-15 hektarlık Meşe ormanında etkili olduğunu, çam ormanına sıçramaması için çalışma yapıldığını söyledi. şuan için korkulacak bir durumun da olmadığını da ifade eden Temel şöyle konuştu: \"Korkulacak bir durum yok şu aşamada. Sahada yoğun bir müdahalemiz var. Orman Bakanlığımızın göndermiş olduğu 4 adet helikopter İstanbul\'dan, Balıkesir, Akhisar ve Bursa\'dan 4 helikopter intikal etti. Su atımına hava kararına kadar devam ettiler. Bunun haricinde 9 arazözümüz bir fiil sahaya müdahale ediyoruz. Sahada 200\'e yakın teknik elaman ve işçimizle müdahale ediyoruz. Korkulacak bir durum şu aşamada yok. Biraz rüzgar var. Ondan dolayı meşe ormanından çam ormanına geçmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah gece kontrol altına alacağız. Sabaha kadar da soğutma çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Şuan 10-15 hektar civarında, ama gerçek öçlükleri yangın kontrol altına alındıktan sonra belirlenecek. Meşe ormanı. Çam ormanına şu anda sirayet etmedi.\"

Görüntü dökümü:

------------------------------

-Yangının uzaktan çekilen görüntüsü,

-Helikopterlerin müdahalesi,

-Alevlere orman işçilerinin müdahalede bulunması,

-Gözetleme kulesi görevlisini yangın yerine bakması,

-Orman Bölge Müdürü Recep Temel\'in konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

=============================================

Çanakkale Açık Cezaevi\'ndeki yangın korkuttu

ÇANAKKALE Açık Cezaevi\'nin Tekstil Atölyesi\'nin çatısında yapılan mebran kaplama işlemleri sırasında, bir kıvılcımın neden olduğu yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, cezaevi önüne akın eden mahkum yakınları yetkililerden bilgi almak için seferber oldu.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında, Çanakkale Açık Cezaevi\'nde bulunan tekstil atölyesinin çatısındaki onarım işlemi sırasında çıktı. Yangına, çatıya mebran kaplama işlemi yapıldığı sırada çıkan bir kıvılcımın sebep olduğu belirtildi. Paniğe neden olan yangına Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait arazözler ile AFAD ekipleri müdahale etti. Bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil atölyesinin çatısı büyük zarar gördü.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE AKIN ETTİ

Yangını haber alan mahkum yakınları cezaevi önüne akın etti. Cezaevi içinde isyan olduğu dedikodusu üzerine mahkum yakınlarının sağlığından endişe eden çok sayıda vatandaş, bilgi alabilmek için cezaevi önündeki polislerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, cezaevi kapısına gelerek, mahkum yakınlarına yangının çıkış nedenini anlatıp, can kaybı olmadığını söyledi. Müdür Alanoğlu\'nun sözleri ile ikna olmayan vatandaşlar içerideki mahkum yakınları ile telefonla görüşme konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine içerideki mahkumlardan bazıları kapıda bekleyen yakınlarını arayıp, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, \"Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ait atölye binalarının çatısında yapılmakta olan onarım sırasında, çatıda bir yangın meydana gelmiş olup yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp, bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" ifadelerine yer verdi.

İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan cezaevindeki yangını soğutma çalışmalarına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Yangından görüntü

- Cezaevi önündeki mahkum yakınlarından görüntü

- Yakınları ile cep telefonu ile konuşanlardan görüntü

- Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu\'nun cezaevi önünde mahkum yakınları ile görüşmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Burak GEZEN, Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=============================================

Salıncak ipi boynuna dolanan 8 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE\'de bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan 8 yaşındaki Muhammet Sadak, ambulans helikopter ile sevk edildiği Tokat\'ta hayatını kaybetti.

Olay Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Çobanlık yapan Ferman-Semra Sadak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Sadak evlerinin yakınında salıncağa binerek sallanmak istedi. Babası Ferman Sadak\'ın, otlatmaya çıkardığı hayvanları ahıra götürdüğü sırada Muhammet salıncağa bindi. Bu sırada salıncağın ipi çocuğun boynuna dolandı. Nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi olayı fark eden babası yaptı. Köylülerin yardımıyla çağrılan ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Muhammet Sadak daha sonra ambulans helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Sadak\'in cenazesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Hastaneden görüntüler

- Morgdan cenazenin çıkarılması

- Cenazenin nakil aracına konması

- Karaçayır mahallesi muhtarı röportajı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

==========================================

Kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

ANTALYA\'da, Ramazan Güral idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girdi. Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle korku yaşayan işyeri sahibi Sevim Şahin uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı\'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Güral yönetimindeki 16 E 2066 plakalı otomobil Yener Ulusoy Bulvarı\'ndan Şarampol Kavşağı istikametine seyrederken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra cep telefonu satışı yapan işyerine girerek durdu. Kazada sürücü Ramazan Güral ile otomobildeki iki arkadaşı yara almadan kurtuldu. İş yeri sahibi Sevim Şahin ise kazanın etkisiyle korku yaşadı. Maddi hasara yol açan kazadan yara almadan kurtulan Sevim Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otomobilin LPG\'li olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin ifadesine başvurduğu Güral, \"Alt geçide girerken bir anda savruldum, sağa girdim. Araba kaydı\" dedi. Görgü tanıklarından Mehmet Ekinci ise sürücünün bir anda paniklediğini belirterek, \"Alt geçide girmek istedi sonra sağa döndü. Ancak araç kontrolden çıktı. Önce elektrik trafosuna çarptı ardından dükkana girdi. Elektrik trafosu hızını kesti\" dedi. İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla işyerinden çıkarılarak otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kaza yeri detay

Otomobilden detay

Dükkan içinden detay

Savaş alanına dönen dükkandan detay

Mehmet Ekinci röp

Sürücü Ramazan Güral röp

Dükkan Sahibi Sevim Şahin röp (konuşamadı ancak gözyaşları ve sakinleştirme çalışmalarından detay)

Polis ekipleri detay

Yoldan detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

==========================================

Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

NİĞDE\'de otomobil ve TIR\'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde - Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abitter Türk\'ün kullandığı 42 ESV 29 plakalı otomobil ile Orhan Küçükçerçi yönetimindeki 01 AFH 06 Plakalı TIR, çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Ihsan Doğan (20), Ayşe Doğan (55), Havana Doğan (48) ve Hulya Dazkırli (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hulya Dazkırli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Yaralıların sedye ile acile taşınması

- Acil Servis önünden görüntü

Haber - Kamare: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

==========================================

Suriyelilerin kavgasında biri ağır üç kişi yaralandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada biri ağır üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Fatih Mahallesi İklim Sokak üzerinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Ahmet E., Abdullah E. Ve Emced A.´nın evine gelen kimliği belirsiz bir Suriye uyruklu kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi Ahmet E., Abdullah E. Ve Emced A.\'yı yanında bulunan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdüler. Durumu ağır olan Ahmet E. ameliyata alınırken kaçan zanlının yakalanması için polis araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yaralıların görüntüleri

-Detaylar

-Olay yeri genel görüntü

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA-(DHA)

============================================

Türkiye\'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi\'nin birinci etabı açıldı

MERSİN\'de, Türkiye\'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi\'nin birinci etap açılışı yapıldı.

Mezitli Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ortaklığında yapımı tamamlanan kompleksin birinci etap açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay ve davetliler katıldı. Dans gösterilerinin ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, projenin konusunda Türkiye\'de ilk ve tek olduğuna söyledi. Projeyi Mersin\'e kazandıran taraflara teşekkür eden Koramaz, \"Bu tesis aynı zamanda bir bilim okulu. Bilimin yerine hurafelerin esas alındığı, kamu yararı yerine piyasanın kutsandığı günümüz Türkiyesi\'nde, bilimi ve eğitimi önceleyen böyle anlamlı bir proje ki, bilim özgür ortamlarda yapılır; yani demokrasiyi hedefleyen böylesi bir projeyi birlikte yaşama geçirdikleri için emeği geçenleri kutluyorum\" dedi.

NÜKLEER SANTRALE KARŞIYIZ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise nükleer santrale karşı olduğunu belirterek, \"3 bin yıl önce o zaman yaşayanlar burada güneşin önemini kavramışlar. Yılın 300 gününden fazla güneşli olan Akdeniz\'de maalesef bu konuda gerekli çabaların gösterilmediğini görüyoruz. 3 bin sene önce yaşayan Romalılar, Yunanlılar, burayı önemli bir ticaret ve bilim merkezi yapmışlar. Bu komplekste eğitimin uygulamalı olarak yapılmasını sağlayacak sistem var. Güneş enerjisi en temiz enerjilerden biri. O nedenle, Mersin\'de nükleer santral yapılmasına karşı çıkıyoruz. Olmaması gerekir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından kompleksi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kompleksten görüntüler

- Katılımcılardan görüntü

- Protokolden görüntü

- Dans gösterisinden görüntü

- Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akar Tülücü\'nün konuşması

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz\'ın konuşması

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın konuşması

- Kurdele kesiminden görüntü

- Protokol üyelerinin kompleksi gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

=====================================

Tekirdağ\'da Bağbozumu Festivali

TEKİRDAĞ\'da Süleymanpaşa Belediyesi ile valiliği ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü\'nün düzenlediği Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali\' törenle başladı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi, Tekirdağ Valiliği ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 3\'ncüsü düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali törenle başladı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Tarım il Müdürü Zekeriya Sarıkoca, konuk olarak katılan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Bağcılık Enstitüsü Müdür Vekili Gürkan Avcı ile davetliler katıldı. Festival açılışına katılan davetliler Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden getirilen bu senenin mahsulü üzüm çeşitlerinden tattılar. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinin bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, \"Tekirdağ ilimiz 40 bin hektara yakın bir alanda bağcılık faaliyeti gösteriyor. Şuan içinde bulunduğumuz kurum olan Bağcılık Enstitüsü de ilimiz için oldukça önemli bir kuruluştur. Bağcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yetiştirdiği ürünlerin gerek kalite gerekse diğer ürün hastalıkları konusunda en iyi ve en kaliteli ürünü almalarına buradaki arkadaşlarımız büyük katkı sunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1930 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği bu önemli kuruluşta arkadaşlarımız bugünde aynı disiplinle çalışmalarını sürdürüyorlar. Az öncede gezdik ve gördük. Burada farklı illerin ürünlerinin hem korunması hem de gelecek nesillere aktarılması konusunda bir takım melezlemelerle daha geliştirilmesi yönünde güzel çalışmalar yapılıyor. Bu güzel organizasyon bizlere bağcılığın önemini ve bağcılıkla ilgili ve bölge ekonomisindeki değeri ile ilgili gerçekten önemli bir etkinlik olacak. Bu tür etkinlikler farkındalık yaratmak açısında önemli bir çalışma, ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bölgenin kalkınmasında bağcılığın önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, \"Biz yerel halk olarak, Süleymanpaşalılar olarak burada temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kalkınmamızı sürdürülebilir bir yöntemle götürmek istiyoruz. Bunlardan biri üniversite kenti olmaksa diğeri de iyi bir tarım ve hizmet kenti olmaktır. Biz üzüm üretiminin bu bölgede ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yıllar içinde üzüm üreticisi her ne kadar alanlarını kaybetmiş olsa da, bu bölgenin kalkınma motoru olarak bunu değerlendirmek bizim görevimiz olmalı. Yıllardır bizim aslında çok farkında olmadığımız ama bu alanda Türkiye\'nin iki önemli kurumundan bir tanesi bizim şehrimizde. Şu anda içinde bulunduğumuz Bağcılık Araştırma Enstitüsü bizim şehrimizin açık hava müzesi konumunda. Burada 1500\'e yakın kök her sene farklı dönemlerde mahsul veriyor. Yani bir açık hava üzüm müzemiz var. Üzüm ürünlerini araştıran, geliştiren yetkin bir kurumumuz var. Bu kuruluşu ve bu doğal müzeyi tanıtmak da bizim görevimiz olmalı. Aynı zamanda son yıllarda kaybettiğimiz Tekirdağ\'ın ekonomisine ciddi katkıda bulunan ve simgesi olan Tekirdağ Rakı ve Şarap Fabrikası\'nın kaybını ortadan kaldıracak yeni adımlar da atmak zorunda olduğumuz düşünüyoruz. Bu kadar bağcılığa elverişli bir klimaya sahip olan şehrimiz bundan sonra üzüm ve bağcılık alanında daha fazla geliştirilmeli, biz de yerel yönetim olarak elimizden gelen katkıyı koymalıyız. 3 gün sürecek olan şenliğimiz tekrar sahilde bu kurumla birlikte yapacağımız pekmez kaynatma töreni ile devam edecek. En son Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri ile sona erecek. Ben 3 gün içinde başta şehrimizi ziyaret edecek konuklarımız olmak üzere herkese iyi vakit geçirmelerini ve şehrimize de katkı vermesini diliyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol ve beraberindeki davetliler Bağcılık Enstitüsü içerisinde bulunan üzüm bağlarına geçerek bağbozumu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

-Enstitü içerisinde sergilenen üzümler

-Üzümlerin davetliler tarafından tadılması

-Vali Ceylan\'ın konuşması

-Başkan Eşkinat\'ın konuşması

-Protokolün üzüm salkımlarını kesmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

=====================================

Vali Cemevinde Muharrem iftarı verdi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Aleviler\'in matem tuttuğu Muharrem oruçlarının birinci gününde Tunceli Cemevi\'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Vali Tuncay Sonel\'in Muharrem ayı oruçları nedeniyle Tunceli Cemevi\'nde verdiği iftar yemeğine Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet :aşsavcısı Behçet işlek, Yüksek Adli Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, 4\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Alevi Dedeleri katıldı.

Vali Tuncay Sonel\'in verdiği iftar yemeği öncesi cemevindeki bir Alevi Dedesi yemek duası verdikten sonra, iftara katılanlar oruçlarını açtı. Vali Sonel ile diğer protokol üyeleri hep birlikte iftar açtıktan sonra cemevi bahçesine çıkarak bir süre sohbet etti ve dahaa cemevinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-valinin cemevine gelişi

-cemevinden görüntü

-iftar yemeğinden görüntü

-yemek öncesi alevi dedesinin duası

-yemekten detay görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

==============================================