DHA YURT BÜLTENİ-1

1)DİYARBAKIR\'DA OPERASYON HAZIRLIĞI; 46 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

DİYARBAKIR\'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı kırsal kesimdeki 46 mahalle ve mezrada, yapılacak operasyondan sivil halkın zarar görmemesi için, saat 05.00\'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği, Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Operasyonda, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi. Valilik, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanarak, zarar görmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilen kırsal mahalle ve mezraların isimlerini şöyle açıkladı: \"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Ortaç, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Dolunay köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları), (Hazro ilçesine bağlı olan; Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Güzdamı ve Şahgeldi mezraları), (Silvan ilçesine bağlı olan; Mutluca, Çaldere, Dolaplıdere, Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları), (Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy, Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları)] 21 Eylül 2017 Perşembe günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"



2)\'BENİ KURTARIN\' DİYE YARDIM İSTEYEN ESKİ POLİS MEMURU YANGINDA ÖLDÜ

BURSA\'da bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında pencereye çıkıp \"Yardım edin beni kurtarın\" diye bağıran 41 yaşındaki eski polis memuru Ali Darıca yanarak can verdi. Dokuz ay önce \"memuriyete uymayan hareketler\" nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Ali Darıca\'nın yangın çıkmadan önce aralarındaki tartışma nedeniyle evden ayrılan kadın arkadaşı Zevcan Aydın geriye geldiğinde \"Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay Merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Babadağ Apartmanının 5\'inci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve dokuz ay önce \'memuriyete uymayan hareketler\' nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Ali Darıca, 47 yaşındaki arkadaşı Zevcan Aydın ile birlikte yaşamaya başladı. Apartman sakinlerinin verdiği bilgiye göre Ali Darıca ve Zevcan Aydın birbirlerine yüksek sesle bağırarak kavga ettiler. Daha sonra Zevcan Aydın tartışmanın ardından evden ayrılıp bina önünde beklemeye başladı. Kadın arkadaşının evden ayrılmasından sonra iddiaya göre Ali Darıca çelik olan daire kapısını arkadan kilitledi. Yangının çıkmasının ardından Ali Darıca pencereye çıkıp bağırakak \"Yardım edin beni kurtarın\" diye yardım istedi. Evin yandığını gören Zevcan Aydın çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirip birlikte kapıyı açmaya çalıştılar. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde yoğun dumandan dolayı zehirlenip yere düşen Ali Darıca\'nın yanmış cesediyle karşılaştı.

Aynı binada işyeri bulunan Hüseyin Çay \"Yangından bir saat önce evin içinden kavga sesleri geliyordu, birbirlerine bağırıp bir şeyler kırıyorlardı. Daha sonra kadın dışarıya çıktı. Daha sonra yanında bulunan üç kişiyle kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Ekipler kapıyı kırdılar, içeriye girmeye çalıştık ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremedik, kadının anlattığına göre adam kavga esnasında kendimi yakarım demiş\" diye konuştu.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları araştırmada yangının sıvı bir madde ile tutuşturulmuş ihtimali üzerine inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Darıca\'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. \"Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk\" diye gözyaşı döken Aydın\'a, \"Son kez görmek istiyorum\" dediği Darıca\'nın cesedi cenaze nakil aracında kendisine gösterilerek teşhis yaptırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)ÇERKEZKÖY\'DE ORMAN YANGINI



TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'de meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Çerkezköy\'ün Veliköy Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

4)KARABÜK\'TE ORMAN YANGINI

KARABÜK\'te Pirinçlik mevkisinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam 18.00 sıralarında Karabük-Zonguldak yolu üzerinde Pirinçlik mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye etkipleriyle birlikte Karabük Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle yangın alanına ulaşmakta zorlandı. İş makineleri orman alanında yol açma çalışması yaparken, ekipler dağlık bölgenin diğer tarafında yangın yerine ulaşarak alevlere müdahele etti. Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek verdi. Helikopter müdahalesi havanın kararmasıyla durduruldu. Karabük Valisi Kemal Çeber de yangın yerinde yetkililerden bilgi aldı. Açıklama yapan Çeber, arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle yapıldığını söyledi. Çeber şöyle konuştu: \"Sıkıntımız karadan müdahale çok mümkün değil, araçlar giremiyor. Arkadaşlar yol açmaya başladı. Dağın diğer tarafından müdahale ediliyor. Bütün kamu kurumlarının dozerlerini buraya yönlendirdik. Helikopter uçuşu müsait olduğunca uçacak. Yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmüyor. Gelişme rüzgarın durumuna, arkadaşların karadan müdahale edebilme şansına göre değişir. Ama büyümeden arkadaşlar kontrol altına almaya gayret ediyor.\"Vali Çeber, Eflani İlçesi Karacapınar Köyü mevkisinde öğleden sonra başlayan yangında ise yaklaşık 20 dönüm meşelik alanın zarar gördüğünü söyledi. Vali Çevber, bu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

YANGIN SÜRÜYOR

Karabük\'te kızılçam ormanında etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına Karabük ile birlikte Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Bolu\'dan gelen takviye ekipler de katıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının tren yolunda raylarda demir sürtünmesinden çıkmış olabileceğini söyleyerek, \"Büyük bir ihtimalle tren yolundan çıktı yangın. Biz Eflani İlçesindeki yangına gidiyorduk. Geride bir duman görüp durduk. Tren yolunda çıktığını gördük. Bu kesin bile diyebiliriz. Raylarda demir sürtünmesinden olabilir. Sigara izmariti olduğunu sanmıyorum\" dedi.

Her noktada yangını tutmaya, kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden Beşel, \"Çevre illerimizden gelen arazözlerimiz ve çalışanlarımız var. Helikopterimiz sabah gün ışığıyla birlikte havadan müdahalesine devam edecek. Şu anda ne kadar bir alanın yandığını söylemek için erken. Bakmayın bu kadar geniş göründüğüne. İçinde yanmayan alan var. O daha sonra tespit edilir. İnşallah İnsan zayiatı olmaz. Çünkü çalışanlarımız var. \'Dumandan zehirleniriz\' diye endişemiz var. Ters rüzgara dikkat etmek önemli. Bu yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmaları sürecek. Her köke müdahale edeceğiz\" diye konuştu.

5)MERSİN\'DE 19 DÖNÜM ORMAN YANDI

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 19 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Buladanlı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, \"Çamlı Mahallesinde meydana gelen orman yangınına hemen müdahale edildi. Yangın etkili çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 19 dönüm kızılçam ormanlık alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor\" dedi.

6)TCDD DEPOSUNDAKİ YANGIN NEDENİYLE İZBAN SEFERLERİ DURDURULDU



İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD\'ye ait depolama alanında çıkan yangında kullanılmayan kablo makaraları yandı. Alevler nedeniyle İZBAN seferleri yaklaşık 1 saat durduruldu.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Hilal Mahallesi\'ndeki Hilal İZBAN istasyonu altındaki TCDD\'ye ait depolama alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa süre sonra TCDD\'ye ait kablo makaralarının bulunduğu alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının olmadığı yangında kablolar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangının TCDD\'ye ait depolama alanında çıktığını belirten İZBAN Genel Müdür Yardımcısı Sönmez Alev, \"İZBAN hattında herhangi bir hasar yok. İZBAN seferi güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1 saat durdurulduktan sonra tekrar başladı\" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

7)EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGIN ÇIKTI

Iğdır\'ın Konaklı Mahallesi Doğubayazıt Caddesindeki 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü\'nün zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangında binada bulunan personel ve vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ve TOMA yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Binanın yangın çıkan zemin katında il emniyet müdürlüğüne ait resmi araçlar bulunuyordu. Yangın araçlara sıçramadan kısa sürede kontorl altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaklaşık 45 gün önce de Iğdır Valiliğinde yangın çıkmıştı.

8)SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ SÜRÜYOR

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi?ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

İskenderun istikametinden gelen askeri araçlar Reyhanlı İlçesi\'ne ulaştı. Askeri araçlar sınırdaki çeşitli birliklere gönderildi. Bu araçlardan bazıları da Cilvegözü Gümrük sahasına giriş yaptı. Dün iş makineleri de Cilvegözü?ne geçti.

9)OTOYOL ÜZERİNDE HIZ DENEMESİ ÖLÜMLE BİTTİ

BURSA\'da beş motorsikletli gencin otoyolda yaptıkları hız denemesinde 16 yaşındaki Kemal Deniz seyir halindeki bir tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bursa Ankara Otoyolu Mudanya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 16 yaşındaki Kemal Deniz ve dört arkadaşı kendilerinin kullandıkları motorsikletlerle Çevre yoluna çıkarak hız denemesi yapmaya başladılar. Kontrolsüz olarak şerit değiştiren gençlerden 16 BVP 96 plakalı motorsikleti kullanan Kemal Deniz direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 16 ZM 289 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsikletten düşerek sürüklenen Kemal Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kemal Deniz\'in annesi Mesude ve babası Bayram Deniz sinir krizleri geçirdiler. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatılırken Kemal Deniz\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

10)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktörün sürücüsü 20 yaşındaki Sema Acem öldü, kardeşi 16 yaşındaki Merve Acem ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Anıcık Mahallesi\'nde meydana geldi. Sema Acem yönetimindeki 01 E 7819 plakalı traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema Acem yaşamını yitirirken, yanında bulunan kardeşi Merve Acem ise yaralandı. Merve Acem, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acem, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Osmaniye\'ye sevk edildi.

Yaşamını yitiren Sema Acem\'in cesedi ise jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

11)KARDEŞİNİN YARALANDIĞI KAZA YERİNE GİDERKEN TIR ÇARPIP ÖLDÜ

ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde kardeşinin yaralandığı kazanın olduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ayşe Kuşoğlu, TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında D-400 Karayolu Köprülü Mahallesi kavşağında meydana geldi. 60 yaşındaki Vehbi Altınbaş yönetimindeki 46 LY 103 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Altınbaş\'a müdahale edemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kurtarma çalışması sürerken, Altınbaş\'ın ablası Ayşe Kuşoğlu da kaza yerine geldi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kuşoğlu\'na, Hüseyin A. yönetimindeki 16 VR 769 plakalı TIR çarptı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kuşoğlu\'nun öldüğü belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Altınbaş, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

12)FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 13 YARALI

DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste fındık bahçesinde çalışan hepsi de aynı aileden 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatleride ilçeye bağlı Karaçörtlen Köyü mevkisinde meydana geldi. Fındık tarlasında çalışan fındık işçilerini taşıyan Mustafa Çizik yönetimindeki 27 GH 218 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak 20 metrelik yamaçta şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran minibüste hepsi de aynı aileden sürücü Mustafa, Esra, Songül, Eray, Cihan, Zeynep, Meral, Emine, Nurali, Gülbin, Esma, Berivan ve Gülbahar Çizik yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce\'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13)KILIÇDAROĞLU, \'FINDIK İÇİN ADALET\' MİTİNGİNDE KONUŞTU: ELİN OĞLU NEDEN FİYATI BELİRLİYOR ?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Giresun\'da düzenlenen \'Fındık İçin Adalet\' mitingine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin fındık üretiminde dünya birincisi olduğunu belirterek, \"Mademki dünya birincisiyiz fiyatı neden biz belirlemiyoruz ? Elin oğlu neden fiyatı belirliyor? \" diyerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

3 GÜNDE 45 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

CHP\'nin organizasyonuyla Ordu\'dan Giresun\'a \'Fındık İçin Yürüyoruz\' etkinliğinin son gününde partililer ile fındık üreticilerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişi sabah saatlerinde Ayvasıl mevkiinde toplandı. \'Emeğime saygı\', \'Fındığımız dalda, emeğimiz rafta kalmasın\' ve \'Fındıkta sömürüye son\' pankartları açan grup, \'Emek-ekmek fındık demek\' sloganı atarak yürüyüşe geçti. Gruba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de eşlik etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, bir grup fındık üretici üzerlerine fındık topladıkları çuvalları giyerek fiyatları protesto etti. Güre Mahallesi belediye plaj mevkiinde mola veren grup 3 günde yaklaşık 45 kilometre yol yürüyerek dün saat 17.30 sıralarında Giresun Atatürk Meydanı\'ndaki miting alanına ulaştı.

\"HAKKI HUKUKU VE ADALETİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ\"

Trabzon\'dan Giresun\'a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'da \'Fındık İçin Adalet\' mitingine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, alın terine her zaman saygı duyduklarını ifade etti. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit\'in \'Emek ekmek iş aş demiştir. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demiştir\' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, ülkeye insanca ve halkça bir düzeni getireceğini savundu. Görüşü, inancı ve kimliği ne olursa olsun 80 milyonu kucaklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye\'de birliği huzuru hep birlikte getirip, hakkı, hukuku ve adaleti birlikte sağlayacaklarını söyledi.

\"ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN KARLIĞINI VERİYORMUYUZ ?\"

Fındığın çok önemli stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: \"33 ilde fındık ekiliyor.15 ilde ise fındık temel geçim kaynağı. Fındık olmazsa bu 15 ilde hayat olmuyor. Bu 15 ilde 502 bin ailenin gelir kaynağı fındıktır. Tarım ürünü olarak ihraç ettiğimiz fındık gelir açısından Türkiye için bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Milyarlarca lira para kazanıyoruz peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz?. Alın terinin emeğinin karşılığını veriyor muyuz? İşte sorun buradan başlıyor. Fındık 10 Ekim 1935 yılında ilk milli fındık kurultayı toplandı ve açılışını rahmetli Celal Bayar yapar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeden önce Fiskobirlik\'in kurulma tarihi verir. Şimdi bu meydan da Fiskobirlik\'in ilk kurucularının torunları olabilir. O nedenle onların adını bu meydanda anmak onlara rahmet dilemek benim namus borcumdur. Giresun, Trabzon, Ordu, Bulancak, Keşap ve Ordu\'dan 2\'şer kişi Bunlar Fiskobirlik\'i kuranlardır.

\"ELİN OĞLU NEDEN FİYATI BELİRLİYOR?\"

Fındık üretiminde dünya birincisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Mademki dünya birincisiyiz fiyatı neden biz belirlemiyoruz. Elin oğlu neden fiyatı belirliyor. Bizim gücümüz ve imkanımız mı yok. Gücümüzde imkanımız da var. Ama fındık üreticisi bir araya gelmediği için ortak ses çıkarmadığı ve mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Niye bu sorun çözülmüyor? Bu ülkeyi yönetenler alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilseler, fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler, fındık ihracatından milyonlarca lira gelir elde ediliyor bari \'bir kısmını da fındık üreticisine verelim\' deseler bu dram yaşanmaz\" diye konuştu. Hükümete eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkeyi yönetenlerden şu veya bu şekilde muhatap olduğunuzda şu soruyu sorabilirsiniz. \'Siz milyarlarca dolar fındık ihraç ediyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Bari birkaç yüz milyon dolarını da bu ülkenin fındık üreticisine verseniz ne olur?\' bu soruyu sorun. Cevabını bende merak ediyorum\" dedi.

\"CUMHURİYETİN KURUCU AYARLARINA DÖNMEMİZ LAZIM\"

Fındığın az olduğunda sorun olmadığını ama ürün fazla olduğunda fiyatın yerlerde süründüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, \"O zaman herkes mağdur. Çiftçi de ailesi de mağdur. Gelir standardı düşüyor ve hayat onun için huzursuz hale geliyor. Olması gereken ne? Ürün fazla yada düşük olsun fiyatta istikrarı sağlamak lazım. Fiyatta istikrarı kim sağlar? Dünyanın bütün ülkelerinde istikrarı devleti yöneten hükümetler. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa çiftçisine sahip çıkmıyor demektir. Alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Size sözüm söz terör nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım. Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönemiz lazım. Bu ayarlarda Fiskobirlik var. Fiyatta istikrarı sağlamak için bu cumhuriyeti kuranlar kurdular. Şimdi 15 yılda Fiskobirlik bir köşeye atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ çiftçinin hakkını ve hukukunu korumak için tarımda fiyat istikrarını sağlamak için kuruldular. Demek ki yapmamız gereken nedir? Fiskobirlik\'i eski görkemli günlerine kavuşturmaktır\" diyerek bunun mücadelesini vereceklerini söyledi.

\"ALIN TERİNİ SÖMÜRTMEYECEĞİZ\"

Hollanda\'nın Konya\'dan küçük olduğu örneğini veren Kılıçdaroğlu bu ülkenin yıllık tarım ürünü ihracatının Türkiye\'nin 5 katı olduğunu belirterek şöyle devam etti: \"Fındığın var. Dünyanın her tarafından talep var. Ama gidiyorsun kendi üreticini ezdiriyorsun. Alın terini birilerine sömürüyorsun. Hollanda kadar bile olamıyorsun. Biz alın terine değe veren parti olarak Bülent Ecevit\'in geleneğinden gelen parti olarak çiftçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz. Onun alın terinin hakkını ona teslim edeceğiz. Ziraat Odaları 166 tarım ürününden 99\'undaki fiyat artışının enflasyonun altında olduğunu açıklıyor. Yani insanlar kazanamıyor fakirleşiyor. Birileri kazanıyor ama kaybeden bu ülkenin çiftçisi, emekçisi ve yoksul insanları oluyor. Onlara sahip çıkmak benim bu ülkede milletini, bayrağını, vatanını seven herkesin ortak görevi olmak zorunda.\"

\"SURİYELİ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDU FINDIK ÜRETİCİSİ İKİNCİ SINIF\"

CHP Lideri konuşmasında hükümete eleştirilerini sürdürerek, şöyle devamn etti:\"Suriyelilere 30 milyar dolar harcadılar. Onlar oldu birinci sınıf vatandaş Karadenizli fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş. Bunun hesabını soracaksınız. Siz soracaksınız. Çalışmayan Suriyeliye 30 milyar dolar harcadılar. Bunun hesabını soracak mısınız?. Sadece Suriyelilere değil. FETÖ\'ye ne diyorlardı. \'Ne istediniz de vermedik\'. Bir de bu çiftçinin hakkını ver. Fındık üreticisi kalkıp darbe girişiminde mi bulundu. Hep birlikte demokrasilerde hesap sandıklarda sorulur. Sandığa gideceğiz ve \'oturdun konuştun ne istedilerse verdin, bana vermedin. Kusura bakma ben oyumun rengini değiştiriyorum\' diyeceksiniz. Söz mü?. İmralı\'da masaya oturdular. Oslo\'da, Habur\'da oturdular. Bir de çiftçilerle fındık üreticileri ile masaya oturalım dediler mi?. Geldiler mi?. Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız?. Ben de size namus sözü veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam ve sonuna kadar arkasından gitmezsem yediğim ekmek bana haram olsun. Fındık üreticisine gelince para yok ama Marmaris\'te 250 odalı yazlık saray inşa ediliyor. Hani para yoktu. 1100 odalı saray neyine yetmiyor. Bir uçak aldın, 5 uçak aldın yetmedi.1100 odalı saray yetmedi. 350 odalı yeni yazlık saray yapacaksın. Karadeniz\'in yiğit evladı bunları unutacak mısınız?. Sandıkta hesabını soracak mısınız.?\"

FINDIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN 6 MADDE ÖNERDİ

Fındık sorununa 6 çözüm önerisi getiren Kılıçdaroğlu, \"FİSKOBİRLİK\'i en şaşaalı yıllarına geri döndüreceğiz. Taban fiyatı burası belirleyecek. Ürünü burası alacak. Hem çiftçinin hakkını hem Türkiye\'nin hakkını koruyacak. Götürüp parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Fındık kanunu doğru dürüst değil. Yeniden fındık kanunu çıkarmamız lazım. Manavcılığı ve lisanslı depoculuğu dahil ederek fındık İhtisas Borsasını kuracağız. Fındık fiyatına burası karar verecek. Elin oğlu değil. Fındık AR-GE merkezi kurulmalı. Fındıktan katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Niye elin oğlu para kazanıyor da biz kazanamıyoruz. Fındığın ana vatanı Karadeniz. Karadeniz\'in fındığına başka birini ortak etmeyelim. Fındık burada yetişsin. Fındık ağaçlarımız yaşlandı. Onları gençleştirmemiz lazım. Hem gençleştireceğiz hem de geliri düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz. 15 yılda çözülemeyen fındık sorununa 6 madde önerdik. Mental yorgunluktan bahsediyorlar 15 yıldır yoruldun. Çekil bu ülkeye insan emeğini koruyan insanlar gelsin yönetsin\" ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

FİSKOBİRLİK\'İ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu miting sonrası FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdoğlu kara yoluyla Trabzon\'a hareket etti.

14)CHP\'LİLER MUNZUR\'DA HES VE BARAJLARA \"HAYIR\" DEMEK İÇİN YÜRÜDÜ

TUNCELİ kent merkezi ve ilçelerden gelerek Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen bin kadar CHP\'li, Munzur Vadisi\'nde yapımı planlanan HES ve barajların iptal edilmesi için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Protesto yürüyüşüne CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda partili katıldı. Ellerine \"Munzur\'da barajlara ve HES\'ler hayır\" yazılı dövizler taşıyan gurup, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı\'nda bir araya geldi. Yürüyüş öncesi konuşan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, CHP\'nin, hükümetin yaptığı yanlış politikalar karşısında CHP\'nin artık alanlara çıktığını belirterek \"Hükümet son yıllarda birçok yanlış politika izlemeye başladı. Biz CHP\'lililer olarak bu yanlış politikalar karşısında alanlara çıkarak, yüksek sesle sesimizi duyurmaya başladık. Tunceli halkı her konuda Türkiye\'de örnek olmuştur. Necmettin Öğretmen katledildiği sırada bu meydanda, halk ile birlikte Necmettin Öğretmenin katledilmesini ve terörü protesto ettik. Bugün burada Dersim halkının kutsal saydığı inanç merkezi olan, Aleviler için kutsal sayılan Munzur üzerinde yapılması planlanan HES\'lere ve barajlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Devletin yanlış güvenlik polikitaları karşısında bu duruma tepki göstererek, orman yangınlarının durdurulması için her türlü çabayı gösterdik. Basın açıklaması yaptık ve her türlü canlının yaşam hakkı kutsaldır dedik. Orman yangınlarının söndürülmesini istedik. Bugün burada munzur özgür aksın diye, Munzur\'a kelepçe vurulmasın diye, kutsal mekanlarımıza HES yapılmasın diye toplandık ve tepkimizi dile getireceğiz. Munzur Baba bizim inanç merkezimiz, kutsal mekanımızdır. Munzur\'a asla baraj yada HES yaptırmayacağız. Size söz veriyorum. Ben milletvekili olduğum sürece Munzur\'a bir tek kazma vurulamaz, Munzur\'un önüne set kurulamaz. Munzur\'a HES yapılmaması için bütün bürokratik girişimlerde bulunacağım, bütün HES projelerinin iptal edilmesini talep edeceğim. Eğer girişimlerim sonuç vermez, HES yapım kararı verilirse, Munzur Vadisi\'ndeki bütün HES ve baraj projeleri iptal edilinceye kadar Dersim meydanında Dersim halkına söz veriyorum, TBMM\'de oturma eylemi yapıp iptal kararı verilinceye kadar meclisi terk etmeyeceğim\" dedi. CHP Grup Başkan vekili Engin Altay da, Türkiye halkı tarafından Munzur Suyu\'nun kutsal kabul edildiğini hatırlatarak, \"Buralara HES yapılmaması için hertürlü mücadeleyi vereceklerini belirterek şöyle konuştu; \"Bugün burada herkes tarafından bütün Türkiye tarafından kutsal sayılan bir Munzur\'dan bahsediyoruz. İnsanların inançlarına inanç yerlerine saygısı olmayanların toplumlara asla faydası olmaz.Muzur\'un özgür akması için, aslında bütün dereler vadiler özgür aksın ama hele hele munzur ille de Munzur çayı söz konusu ise Türkiye\'de akan bütün çaylar nehirler dereler durur içiniz rahat olsun munzur\'a HES yapmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Yılardır bu topraklarda kardeşçe yaşayan 81 milyon kişinin huzurunun refahının, mutluluğunun bir tane yolu var kimse ama kimse inanç siyaseti yapmayacak. Yapanın Allah belasını versin. Kimse ama kimse Etnisite üzerinde siyaset yapmasın yapanın allah belasını versin. Kimse ama kimse yaşam tarzı üzerinde siyaset yapmayacak yapanın alah belasını versin. ülkenin çektikleri bu üç şey yüzündenindir. Akan kan saydığım bu üç şey yüzündendir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntı bu üç şey yüzündendir. Kaybettiğimiz demokrasi , kaybettiğimiz adalet, kaybettiğimiz huzur ortamı bu üç bela yüzündendir. Bu ülkeye bu topluma yapılabilecek en büyük kötülük yaşam tarzı siyaseti, inanç siyaseti ve etnik siyasettir. Bende bu nedenle bu siyasetin Ağ babası Sayın Erdoğan\'a diyorum, gel bu milleti bölme, bin yıllık kardeşliği bitirme, Munzur Özgür aksın 80 milyon kardeşçe yaşasın.\" Yapılan konuşmalardan sonra en önde CHP\'li kadınların yer aldığı yaklaşık 1000 kişi Munzur\'da HES ve barajlara \"hayır\" yazılı dövüzleri taşıyarak, yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra Munzur ve Pülümür çaylarının birleştiği Gola Çetu Parkı\'na geldi. Burada Munzur\'da Munzur Çayı\'na karanfil bırakan kalabalık, daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

15)ÇILGIN AŞIK SEVDİĞİ KIZ ARKADAŞININ GÖZÜ ÖNÜNDE HARAKİRİ YAPTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki Fırat Ç. sevdiği kız arkadaşının gözü önünde bıçağı karnına sapladı. Ekmek bıçağıyla kendini yaralayan çılgın aşık Fırat Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Firat Ç., iddiaya göre sevgilisi 20 yaşındaki Naciye K.\'ya telefon açarak, \"el,yoksa ben sizin eve geleceğimö diyerek tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen Fırat Ç.\'nin yanına gitti. İki sevgili arasında çıkan tartışma sırasında Fırat Ç., genç kıza tokat attı. Bu olayı gören çevredekiler genç tepki gösterirken, polise haber verdi.

5 LİRAYA ALDIĞI BIÇAKLA HARAKİRİ YAPTI

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekibini gören Fırat Ç., bir marketten 5 liraya aldığı ekmek bıçağını karnına saplamaya başladı. polis, hemen müdaha ederek kanlar içerisinde kalan Fırat Ç.\'nin elinden bıçağı aldı. Polislerden biri, yere düşerek kanlar içindeki Fırat Ç.\'nin kan kaybını önlemek için sağlık ekibi gelinceye kadar eliyle tampon yaptı.

SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ

Ağır yaralanan Fırat Ç., başından ayrılmayan kız arkadaşı Naciye K.\'ya \"Sen beni hiç sevmedin. Hakkımı sana helal etmiyorumö diyerek sitem etti. Ağır yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Fırat Ç. hemen ameliyata alınırken, Naciye K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

16)BALKONDA OTURAN YAŞLI ADAMA ASİT İLE SALDIRDILAR

ADANA\'da 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısında yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, zemin kattaki evinin balkonunda oturan Hüsnü Sabırlar\'ın yüzüne asit atıp kaçtı. Olay, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Saldırganlar ara sokaklarda izini kaybettirirken, Sabırlar ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Sabırlar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hüsnü Sabırlar\'ın eşi birlikte yaşadığı, çiftin tek çocuklarının ise Almanya\'da yaşadığı öğrenildi. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

17)KARACABEY CANBALI DERESİNDE YİNE BALIK ÖLÜMLERİ

BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa Karacabey?den geçen Canbalı Deresi\'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. Yaklaşık bir ay önce de yaşanan balık ölümlerinin yeniden başlamasına tepki gösteren balıkçıklar, kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istiyor.

Canbalı Deresi\'nde yüzlerce balık telef oldu. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, yetkilileri ilgisiz olmakla suçladı. Daha önce de benzer ölümlerle karşılaştıklarını söyleyen balıkçı Yusuf Kenar, \"Geçimimi balıkçılıktan sağlıyorum. Buradan tuttuğum balıklarla 2 çocuk okuttum. Fakat şimdi derenin ve balıkların halini gördüğüm zaman üzülüyorum. Çok rica ediyorum yetkililerden bu konuya bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artık. Yetkilileri yanımızda göremiyoruz. Birkaç gün içerisinde dereden 1 tonu aşkın balık ölüsü çıkardık. Bunlar yok edilen balıklar. Geleceğimiz için bu katliama çözüm bulunması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Balıkçılığı bırakacağım. Yetkililerden iş isteyeceğim. Bittik biz. Daha ne yapacağızö dedi. Son 3 gündür Canbalı Deresi\'nde tonlarca balığın telef olduğunu söyleyen başka bir balıkçı, \"Bu memleket bizim. Çocuklarımıza ne bırakacağız. Derede akan bu suda bırakın balığı kurbağa bile yaşamaz. Yetkililer biz balık tutarken ceza yazmak için bahane arıyorlardı. Suya attığımız oltayı çıkarttırıp kaç iğne attığımıza, nasıl balık tuttuğumuza bakıyorlardı. Nerede bu yetkililer? Bu resmen bir katliam. Buna çözüm bulunmalıdır\" diye konuştu. Karacabey İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken ise, \"Müdürlüğümüze bağlı Su Ürünleri Mühendisleri derede incelemelerini yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alındı. Yaklaşık bir ay önce gönderdiğimiz numunelerin sonuçları henüz çıkmış değil. Araştırmalarımız sürüyor. Alınan numunelerden çıkan sonuçlara göre gerekli çalışmaları yapacağız\" dedi.

18)KUYUMCUDA SAHTE ALTIN BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDILAR



KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde, kuyumculara sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2\'si kadın, 4 kişi, gözaltına alındı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde, ihbar üzerine altın bozdurmaya çalışırken hareketlerinden şüphelenilen bir kadının yakalanması için çalışma başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan polis, 33 plakalı bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada 13 parça halinde 320 gram sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Sahte altına el koyan ekipler, otomobildeki 31 yaşındaki Güney Ö. ve 35 yaşındaki Şöhret Ö. isimli kadınlar ile 41 yaşındaki Bora S. ve 38 yaşındaki Erkut E.\'yi gözaltına aldı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Yapılan incelemede kadın şüphelilerin, ilçedeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurup, karşılığında 2 bin 700 lira aldığı belirlendi. Dolandırıcılık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının farklı zamanlarda kuyumcuya girip, sahte altınları bozdurdukları görülüyor.

19)OKUL ÖNLERİNDE DENETİMLER SIKILAŞTI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, okul önlerindeki emniyet tedbirleri arttırıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Trafik Şube ekipleri her gün farklı bir okul önünde çalışma yapıyor. Özellikle uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar ve servis minibüslerine yönelik yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlar, polis tarafından kontrollerden geçirildikten sonra narkotik köpeği Molly tarafından da uyuşturucu taramasından geçiriliyor. Öğrenci servis minibüslerinde de sürücüleri denetleyen trafik polisleri öğrencileri de bilgilendiriyor. Polis denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor.

