DHA YURT BÜLTENİ-1

1)REYHANLI\'YA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı yapıldı.

İskenderun istikametinden hareket eden askeri araç konvoyu, Reyhanlı İlçesi\'ne ulaştı. 3\'ü Kirpi, toplam 18 araç, ilçedeki çeşitli birliklere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar gelişi

- Araçların gidişi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)TAHRİP EDİLEN ATATÜRK ANITI, ONARILARAK YERİNE KONULDU

DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir İlçesi Şeyh Said Meydanı\'nda sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilen Atatürk Anıtı\'nın onarımı tamamlanarak bu akşam saatlerinde eski yerine yerine monte edildi. Yenişehir İlçesi\'ndeki Şeyh Said Meydanı\'ndaki Atatürk ve yanındaki 2 çocuğun tasvir edildiği anıt 19 Ağustos tarihinde çekiçli saldırıya uğradı. Anıtın sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilmesi ardından polis saldırıyı 30 yaşındaki İbrahim Yeşil\'in yaptığını belirledi. Yakalanan Yeşil, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tahrip edilen Atatürk Anıtı ise onarım için yerinden kaldırıldı. Onarım tamamlanan Atatürk Anıtı, bugün çekici ile Şeyh Sait Meydanı\'na getirilerek yine aynı noktaya aynı yerine monte edildi. Bazı kişiler anıtın yerine monte edildiğini görünce bunu cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Büstin çekiyle taşınması

-Yerine bırakılması

-Monte edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)ÇORUM\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20\'nci kilometresi Beşdam köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Börekçi (31) yönetimindeki 06 MFT 36 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Murat Akpınar (29) yönetimindeki 52 HA 869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Akpınar\'ın kullandığı araçta bulunan Veli Kılıç (35) olay yerine yaşamını yitirdi, sürücüler ile İlknur Bal (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Veli Kılıç\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Jandarmanın incelemesi

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: SUNGURLU (Çorum), (DHA)

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4)OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

KONYA\'nın Kulu ilçesinde geri geri gelen bir otomobilin, yaya çarpıp yerde sürüklemesi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 15 Eylül günü saat 18.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geri geri gelen bir otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Sürücü, yayaya çarptığını fark edip aşağıya inerek yardıma koştu. Yaya, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilin yayaya çarpma anı ve yayanın yerde sürüklenmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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5)BURSA\'DA MOBİLYA YÜKLÜ TIR YANDI



BURSA\'da seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü bir TIR, demir yığınına döndü.

İstanbul\'dan yüklediği mobilyaları Bursa\'ya götüren 47 yaşındaki Muzaffer Şencan yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı TIR, Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi gişelerine geldiğinde alev aldı. Yangını fark eden TIR şoförü Şencan, aracı yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yol kenarına oturup, gözyaşı döken TIR şoförü Şencan\'ı, polis ekipleri teselli etmiyi çalıştı.

Kapanan otoyolun Bursa istikameti, yangının söndürülmesinin ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan Tır,

- itfaiyenin gelişi,

- müdahale,

- kamyon söförünün ağlaması,

- jandarmanın tesellisi,

- duran trafik,

- trafiğin açılması

- detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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6)KULLANILMAYAN OKUL BİNASINDA YANGIN ÇIKTI



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, kullanılmayan Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Nazilli İmam Hatip Lisesi\'nin kullanılmayan binasının en üst katında, yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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7)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA



KONYA\'da kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 3 Eylül günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi\'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanına gelen bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra az ileride bekleyen iki kişiyi daha yanına çağırdı. Şüpheliler, motosikleti alarak kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Hırsızlık anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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8)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDI



ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç., 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.

Manavgat\'ın Aydınevler Mahallesi\'nde Fatih Ç., iddiaya göre bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti çalmak istedi. Motosiklet sahibinin fark edip, yakalamaya çalıştığı Fatih Ç., portakal bahçesine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçede arama yapan polis, herhangi bir sonuç alamayınca, şüphelinin kaçtığı söylenen yakındaki konutların olduğu bölgeye bakıldı.

Binaların bodrum katları, garajlar da dahil didik didik bölgeyi arayan polis ekipleri, şüphelinin 3 katlı bir binanın çatı katında olduğu bilgisine ulaştı. Fatih Ç. polisin düzenlediği operasyonla çatıda saklanırken gözaltına alındı.

Kelepçelenen Fatih Ç., polis aracın bindirilirken, \"Çatıya iyi bakın, keleş vardı. İyi ki bir kavga ettikö dedi. Polis merkezine götürülen Fatih Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin portakal bahçesine girişi

- Polislerin eli silahlı arama yapması

- Şüphelinin yakalandığı bina

- Şüphelinin gözaltına alınarak ekip otosuna bindirilmesi

- Şüphelinin üzerinden çıkan çantanın kontrol edilmesi

- Şüphelinin ekip otosuyla polis merkezine götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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9)MALATYA\'DA KAVGA: 1 ÖLÜ



MALATYA\'da 24 yaşındaki Yusuf Tay, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada A.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Hidayet Mahallesi\'nde saat 22.00 sıralarında A.B. ile Yusuf Tay arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.B., yanındaki tabancasını çekip, Yusuf Tay\'a kurşun yağdırdı. Tay, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yusuf Tay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Tay\'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, olayın ardından kaçan A.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA, (DHA) -

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10)İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak\'ta meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Çetin bacağından ve karnından bıçaklanarak yaralandı. Kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin\'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çetin\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet K. polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kavgadan görüntü

- Kafeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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11)İNTERNETTEN TANIŞTIĞI UGANDALI KIZ ARKADAŞIYLA EVLENECEK



ÇORUM\'da yaşayan ve çaycılık yapan 40 yaşındaki Selim Avcı, internetten tanıştığı 28 yaşındaki Nakate Ruth\'un daveti üzerine gittiği Uganda\'da evlenme kararı alıp, kız arkadaşını ailesinden istedi.

Selim Avcı, 1 yıl önce internet üzerinden Ugandalı Nakate Ruth ile tanıştı. Avcı, Ruth\'un daveti üzerine Uganda\'ya gitti. Yanında götürdüğü gelinliği de kız arkadaşına hediye etti. 12 gün evlerinde konuk olduğu kız arkadaşını Türkçe\'yi bilen bir kişi yardımıyla ailesinden istediğini belirten Avcı, \"Onlar da evlenebileceğimizi ve bunda bir sakınca görmediklerini söyledi. Yetkili yerlere müracaat yaparak kız arkadaşımın pasaport işlemlerini tamamladım. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Türk, gerekse Ugandalı yetkililerden işlemlerimizin bir an önce tamamlanması için destek bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çaycı Selim Avcı iş yerinde çalışırken

-Çaycı Selim Avcının Ugandalı kız arkadaşı ile tanışmalarını anlatması ve

-Uganda Cumhurbaşkanından yardım istemesi

-Çaycı Selim\'in komşularının Uganda Cumhurbaşkanına seslenmeleri

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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12)KARABÜK\'TE SIRTINI KAŞIYAN AYI KAMERADA

KARABÜK\'te, boz ayının sırtını ağaca dayayarak kaşıması fotokapanla görüntülendi.

Karabük\'te yaban hayatı fotokapanla izleniyor. Karabük Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, yaban hayatı çeşitliliği ve envanter çalışması kapsamında Yenice yaban hayatı sahasında 35 fotokapan kurdu. Fotokapanlar ile boz ayı, karaca, kara leylek ve yaban kedisi görüntülendi. Bir boz ayının arka ayaklarının üzerine kalkıp sırtını ağaca dayayıp kaşıması da kameraya yansıdı. Görüntüde bir süre sırtını kaşıyan ayı, daha sonra kamera açısından uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Boz ayının ağaca sırtını dayayıp kaşıması

-Karaca\'nın su içmesi

-Kara lyelek\'in derede yürümesi

-Yaban kedisi\'nin otluk alanda etrafına bakınması

Süre:(01.36) Boyutu:(23 MB.)

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13)PARAMOTOR İLE STADYUMDA ŞOV YAPTI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor ile Karşıyaka arasında oynanan maçın ardından saha ilginç görüntülere sahne oldu. Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi paramator ile Bandırma ve Karşıyaka taraftarına görsel şölen yaşattı.

Bandırmaspor\'un 1-0 kazandığı maçın bitiş düdüğünün ardından Arif Kemal Buhara, paramotorla takımların bayraklarının yanı sıra Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile stadın semalarında belirdi. Posterleri gökyüzünde gören taraftarlar, pilotu İzmir Marşı ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları ile karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stadyumdan seyircilerden görüntü

- Paramotorun stada inişi

- genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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14)ADANA\'DA 1500 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI



ADANA\'da 1500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri, havadan destek verdi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Güven 1 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1500 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter ile havadan destek verildi. Kent geneli 25 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 10 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapılırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nde görevli kadın polisler ise okulların açılması nedeniyle aileleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

1 POLİS YARALANDI

Kontrol noktasında plakasız bir motosiklet, dur ihtarında bulunan polis memuruna çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan motosikletli sürücüsü Doğan D., uzaklaşamadan yakalandı. Doğan D. gözaltına alınırken, yaralı polis ise hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun bacağının kırıldığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DENETLEMELERE KATILDI

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telsizden anons yaparak denetime katılan polislerin öncelikle güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini istedi. Denetlemelerin vatandaşların huzuru için yapıldığını vurgulayan Yıldız, anonsta vatandaşların özgürlük alanlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra denetlemelere katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada \"Suç ve suçluyla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Asla uyuşturucu, terör ve benzeri suç gruplarına müsaade etmeyeceğiz. Adanamızı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek bizim mutlak sorumluluğumuzdur\" dedi.

Yıldız, uygulama sırasında arama yapılan bir otomobilde bulunan iki kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti. Uygulama gece yarısına kadar devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Uygulama alanandan görüntü

- Uygulama alanında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın yardımcılarından uygulama alanı hakkında bilgi alması

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın anons yapması

- Uygulama alınanda durdurulan otomobilden inen vatandaş ile Emniyet Müdürü Yıldız\'ın konuşması

- Kadın polisin, kadın sürücüye bilgilendirici büroşür vermesi

- Polislerin şüphelendikleri bir otomobili uygulama alanına çekmesi

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın gazetecilere açıklama yapması

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın uygulama alınanda çocuklara büroşür ve hediye vermesi

- Havadaki polis helikopterinden görüntü

- Detektör köpek ile şüpheli bir otomobilde arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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15)AK PARTİLİ YILMAZ, İSOT HASADINA KATILDI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa\'da düzenlenen İsot Festivali\'nde kent protokolüyle birlikte tarlada isot topladı. İsot nedeniyle ağzı yanan Yılmaz\'a, bol bol ayran ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen İsot Festivali\'nin ilk ayağı olan isot hasadı, Kısas Mahallesi\'nde yapıldı. Kente gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ak Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla birlikte isot hasadına katıldı. Yılmaz ve beraberindekiler, eldiven takıp takım elbiseyle tarlada isot topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Türkiye\'nin isotsuz kalmayacağını belirten Yılmaz, bütün acıların böyle olmasını temenni ederek şunları söyledi:

\"Ben ilk önce bu hasadın bereketli olmasını temenni ediyorum. İsot aynı zamanda kültürel bir değer. Bunu daha çok tanıtmamız lazım. Bu güzel ürünü bugün tarladan toplayarak hasat sezonu başlattık. Şanlıurfa ve tüm çiftçilerimize hayırlı olur inşallah. Bu yıl ürünün iyi olduğunu öğrendim. Biber kentimizin bereketini simgeliyor. Acı ama tatlı bir acı, güzel bir acı. Bütün acılarımız isotun acısı gibi olsun diğer acılar olmasın inşallah.\"

Konuşmaların ardından protokol heyetine acı isot ikram edildi. Acıdan ağzı yanan Yılmaz\'a bol bol ayran ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsot hasadının yapıldığı tarla

- Protokol heyetinin karşılanması

- Tarlada isot toplayan protokol heyeti

- Cevdet Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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16)ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU BAŞLADI

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nun 11\'incisi düzenlendi. Organizasyona Güney Kore, Tayland, Japonya, Almanya (2), İspanya olmak üzere 6 yabancı ülkeden sanatçı katılırken ülkemizden ise 5 sanatçı katıldı. Kent kimliği ve kültürüne sahip çıkılması adına önemli olan uluslararası sempozyum, insanlık tarihinin en eski ve sıcak yapı malzemesi Pişmiş Toprak usta sanatçıların elinde adeta hayat buldu.

Dünyaca ünlü sanatçıları ve yurt içinden katılan zanaatkarlar Tepebaşı\'nda etkinlik boyunca çamura elleriyle şekil verip muhteşem eserler ortaya çıkardı.Bu eserler aynı zamanda Eskişehir ve Tepebaşı parklarında açık havada sergilenecekler. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nun 11.\'si ile birlikte bugüne kadar Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu 32 farklı ülkeden sanatçılar sempozyuma katılmış oldu. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 10 sempozyuma ise 100 sanatçı katılırken 130 heykel üretilirken, toplamda 389 bilimsel sunum yapıldı.

Festivalde sadece profesyonel sanatçıların yanında Pişmiş Toprak\'a hayat ve şekil vermek isteyen minik eller de sempozyuma dahil oldu. Yaşları 6 ila 14 yaş arası çocuklar da usta sanatkarları izleyip kolları sıvadılar ve çamura şekil vermeye çalıştılar. Tepebaşı Belediyesi\'nin çocuk sanat ve kültür merkezlerinden gelen geleceğin minik seramik sanatçıları hayal güçleri ile birbirinden güzel işlere imza atıyor. Yurttaşlar da sempozyum alanını ziyaret ederken çocuklarıyla bu güzel sanat ve yapı malzemesiyle tanışmış oluyor.

Bu arada etkinlik kapsamında ünlü sanatçılarımız Alpay, Buray ve Mithat Körler de sahne alarak Eskişehirli vatandaşlarımıza müzik dolu akşamlar yaşattı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, \'Pişmiş Toprak Sempozyumu Eskişehir ve Tepebaşı ile bütünleşen bir etkinlik oldu. Bu yıl 5 yabancı ülkeden sanatçılarımızı konuk ettik. Bu etkinlik süresince yaklaşık 130\'u aşkın heykeli muhteşem eserleri çeşitli parklarda sergilenecek. Çocuklarımız usta sanatçıları izleme fırsatı bulup kendileri de çamura şekil verdiler. Yeni nesile sanatı sevdirmemiz lazım. Uluslar arası Pişmiş Toprak Sempozyumunda çeşitli bilimsel sunumlar yapılırken 11\'inci Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile sanatı yaşatmayı sürdüreceğiz\' diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Sempozyumdan görüntüler

- Sanatçıların çalışmalarından görüntü

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera : ESKİŞEHİR (DHA)

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17)KİLİS\'TE ÜZÜM FESTİVALİ



KİLİS\'in Musabeyli İlçesi\'nde, bu yıl ilk kez Üzüm Festivali düzenlendi.

Kilis Valiliği tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde ilçeye bağlı Çayıraltı Köyü\'nde düzenlenen festivalin açılışına; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Bayrak Türker, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentin yöresel 5 ürünün tanıtımına ihtiyaç olduğunu belirterek, \"Başta üzümümüzü, zeytinimizi fıstığımızı hem nitelikli, sağlıklı üretir, hem de yerince pazara hazırlayacak şekilde işlemden geçirirsek, bir de bunun üzerine el birliğiyle tanıtım ve markalaşmaya itersek, o zaman bizim için bu sadece 3- 5 dönüm bağ sahibi olmaktan çıkar, bir iş yeri sahipliğine dönüşür. O zamanda yeni nesil hem sağlıklı, hem de ürünlerle büyür, hem de kendi geçimini sağlayacak geçim kaynağına sahip olur\" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise, kentte çok iyi üzüm yetiştirildiğini ifade ederek, \"Bizim çok iyi değerlerimiz var. Üzümü bugün yetiştirmek kolay değil, yemek çok kolay, Önümüze yaş üzüm geldiği zaman yiyoruz. Kuru üzüm geldiği zaman aynı şekilde avuçlayarak ağzımıza atıyoruz. Ama yetişene kadar neler çekiyoruz. Ekmesi bir dert, onu aşılaması bir dert, bağ bellemesi bir dert, sürmesi bir dert, üzümü kesmesi bir dert, sermesi bir dert, satması daha büyük bir derttir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra bağlardan Kilis karası üzümler kesilip kurutulması için serildi. Daha sonra protokol üyeleri pekmez yapılan tesisi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanı

- Protokol üyelerinin gelişi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Halk oyunları gösterisi

- Üzüm toplanması

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

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