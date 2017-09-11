DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)KÜTAHYA\'DAKİ ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. dün öğlen saatlerinde Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

YANGIN 100 HEKTARLIK ALANA YAYILDI

Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri ve 6 helikopterle yangına müdahalede bulunulduğunu söyledi. Helikopterlerin havanın kararmasıyla ayrıldıklarını belirten Oktar, \"60 arazöz, yüzlerce işçiyle yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor\" dedi. Bu arada yangın bölgesine yakın olan Kızılsaray Yaylası\'nda bulunan evler boşaltıldı, hayvanlar güvenli alanlara götürüldü.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'ne bağlı Çukurca beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Çukurca Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.100 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen yangına gece boyunca ekipler müdahalede bulundu. Bu sabah erken saatlerinden itibaren 6 helikopter de söndürme çalışmalarında kullanıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahalenin arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapıldığı belirtildi. Yangın, Bilecik\'in Bozüyük İlçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Ekipler bu bölgede de yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Orman yanının meydana geldiği bölgenin uzaktan görüntüsü,

-Dumanların görüntüsü bululuyor

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-Alevli görüntü,

-Helikopterlerlerin,

-Jandarma ekiplerinin,

-Evlerin boşaltılmasıyla ilgili araçtaki eşyaların,

-Vali Vekili Sedat Oktar\'ın konuşması

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(BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜLER)

-Geceleyin çekilen görüntülerde yanan ağaçların,

-İş makinalarının çalışması,

-Arazözlerin görüntüsü,

-Yangınla ilgili 2 vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)İZMİR\'DEKİ YANGINDA 30 DÖNÜMLÜK ZEYTİNLİK ALAN KÜL OLDU



İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, plajın arkasındaki alana park edilmiş aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu.Yangın, dün gündüz saatlerinde Bademli Mahallesi Killik Koyu Mevkii\'nde çıktı. İddialara göre, aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarılan yangına ilk olarak o sırada denize giren vatandaşlar hortumlarla ve kovalarla müdahale etti. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Söndürme çalışmalarına destek veren yaşlı bir vatandaş kolundan yaralanırken, bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 30 dönümlük zeytinlik alan alevlerden etkilendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Alanda tutuşan çalı ve ağaçlardan görüntü

- Söndürmeye çalışan vatandaşların cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ERZİNCAN\'DA MAÇ SONRASINDA OLAY ÇIKTI

TÜRKİYE 3\'ncü lig 2\'inci grupda mücadele veren Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş\'ye 4-3 yenildi. Maç sonrası Erzincanlı taraftarlar polis arasında arbede yaşandı.Ligin ikinci haftasında kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş ile karşılaşan Anagold 24 Erzincanspor maçı saat 15.30\'da 13 Şubat Şehir Stadyumunda başladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskı yapan Diyarbekirspor A.Ş Mehmet\'in 4. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 2-1 Diyarbekırspor\'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı karşılıklı mücadele ile geçen müsabakanın ardından Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasından 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından alınan sonuç nedeniyle teknik heyete tepki gösteren taraftar ve polis arasında arbede çıktı. Tribün içerisinde yaşanan arbede stad dışında da devam etti. Bir süre devam eden tartışmaların ardından taraftarlar stad çevresinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Stad içinde polis ile taraftar arasında arbede

-Polisin taraftarları dışarı çıkarmaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)RESTORANDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI



ADANA\'da bir restoranın eski ve yeni sahibi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile Orhan isimli bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı\'ndaki lüks bir restoranda meydana geldi. Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen \'Satır\' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kemal D. ise, beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulunundu. Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Kemal D.\'yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan bir kişi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Olay yeri genel ve detay görüntüleri

- Yerde boş kovanlar

- Olay yeri inceleme çalışırken

- Polis aracı incelerken

Hayatını kaybeden bir kişinin tabuta taşınması

SÜRE:02\'57\" - BOYUT:180 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DİKİLİ\'DE 52 SURİYELİ GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR\'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 52 Suriyeli göçmen yakalandı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Dikili\'nin 2 mil açıklarında, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan Suriyeli göçmen grubu tespit etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 Suriyeli göçmeni yakaladı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Komutanlıktan görüntü

- Göçmenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ÇANAKKALE\'DEKİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ÇANAKKALE\'NİN Yenice İlçesi\'nde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Alaattin Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Kocabaş\'ın (18) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Yenice-Balıkesir Otoyolu Çan Yolu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, otoyoldan Yenice istikametine dönmek isteyen Yılmaz Çorak (50) yönetimindeki 17 TK 015 plakalı otomobil ile, Çan\'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf Kocabaş yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Eren\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kocabaş ise, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocabaş\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Çordak ise, kazayı yara almadan atlattı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Ölen kişiden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / YENİCE (Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

DENİZLİ\'de yolun karşısına geçmeye 44 yaşındaki Hüseyin Düzgün, Serhat K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. Serhat K. İdaresindeki 20 V 004 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Düzgün\'e çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Düzgün\'ün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Serhat K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KARANLIK YOLDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADAPAZARI\'nda, karanlık yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü Bektaş Çiçek otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Kaza saat 23.30 sıralarında, Taşlık Mahallesi Setaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı yolda ilerleyen Bektaş Çiçek yönetimindeki motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Bektaş Çiçek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Bektaş Çiçek\'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücü olaydan 1 saat sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Bektaş Çiçek\'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Parçalanmış motosiklet

-Üzeri örtülü ceset

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)AT YARIŞINDA TARİH YENİDEN CANLANDI

KONYA\'nın Beyşehir İlçesi\'nde düzenlenen 2 bin yıllık tarihe sahip \'Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması\' ile tarih yeniden canlandı.Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Bahar, Fasıllar Mahallesi\'ndeki Lukuyanus Anıtı\'nı Roma-Pagan döneminde, genç yaşta yaşamını yitiren Lukuyanus adlı bir binici anısına yaptırıldığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Jokey Kulübü ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile 2 bin yıllık tarihiyle dönemin at yarışı kurallarının yazılı olduğu Fasıllar Mahallesi Lukuyanus Anıtı yakınlarında atlı dayanıklılık yarışları gerçekleştirildi. Başlangıç ve varış noktası TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede oluşturulan parkurda düzenlenen, yurtdışından da binici olarak katılımcıların olduğu yarışlar, bölgede geçmiş tarihin yeniden hayat bulmasına neden oldu. İki farklı kategoride düzenlenen atlı dayanıklılık yarışlarında, 60 kilometrelik K2 kategorisinde binici Kathy Akkaya\'ya ait \'Alkaçkızı\' adlı atı, 287 dakikalık derecesiyle parkuru tamamlayarak birinci oldu. Aynı kategoride binici Sıtkı Doğuşlu \'Lale Devri\' isimli atıyla parkuru 286 dakikada bitirerek ikinci oldu. Yarışmada, Helene Belley ise \'Şaman\' isimli atıyla parkuru 230 dakikada tamamlayarak üçüncülük, Nicolas Guillo ise \'Şaka\' adlı atı ve 229 dakikalık derecesiyle dördüncü oldu. Hız sınırının kural gereği ortalama saatte 12 ila 16 kilometre arasında değiştiği yarışta, dereceler atların başlangıç ve varış zamanı, veteriner kontrol giriş ve nabız zamanı, nabız ölçüsü, zaman, hız, dinlenme ve çıkış zamanına göre değerlendirildi. 48 kilometrelik kalifikasyon (UAD) kategorisinde ise sıralama oluşmadı. Atlı dayanıklılık yarışlarının son bölümünde ise 10 kilometre parkurlu şov amaçlı gösteri yarışması düzenlendi. Bu kategoride \"Shamuö isimli atıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile \'Elis\' isimli atıyla Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da binici olarak yarıştı. Yarışların son bulmasının ardından Fasıllar Mahallesi\'nde ödül töreni düzenlendi.

Törende Lukuyanus Anıtı üzerinde araştırma yapan Prof.Dr.Hasan Bahar, Amerikalı bir akademisyen meslektaşı ile 2005 yılında bu yazıtın içeriğini çözdüklerini anlattı. 2 bin yıl öncesine ait kitabede Lukuyanus isminde genç yaşta ölen binicinin atının buradaki anıtta yer aldığını belirten Bahar, \"Buradaki kural şu; bir at bir kez yarışmaya katılsın, sahibi ikinci bir yarışmaya katılmasın. Centilmenlik olan bir yarışma, böyle ilginç bir hikayesi var\' dedim. Bu konuda yaptığım çalışma ve açıklamalarım, haber olarak ulusal ve uluslararası basında yer alınca, halkımızın da ilgisini çekmeye başladı. Belgeseller çekildi,televizyon kanalları yayınladı. Ardından bu organizasyonu gerçekleştirdik.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.ödiye konuştu.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması\'nın Beyşehir\'de ilk defa yapıldığını, bundan sonraki süreçte de devamının gelmesini temenni etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ise, atlı dayanıklılık yarışları ile Beyşehir\'deki bu tarihi potansiyeli yeniden canlandırarak, bölgeyi tanıtmak istediklerini söyledi. Atlı dayanıklılığın aslında uluslararası bir disiplin olduğunu dile getiren Bora, \"Enduruns olarak dünya şampiyonası da yapılıyor. Bizim aslında atalarımızın ömrü at sırtında geçmiş ve atalarımızın yaptığı bir spor bu atlı dayanıklılık yarışları. Dolayısıyla bu sporu biz ülke genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü, binicilik sporu aslında özellikle çocukların yetişme çağında yapması gereken, onlara sadece fiziki değil, ruhen de gelişme sağlayan bir spor dalı. Biz bunu güzel Anadolumuzda ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar mutlu olacağız.ödedi.

Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren binicilere madalya, kupa ve hediye takdimleri, ödül törenine katılan protokol tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atlardan detay

- Yarıştan detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)1650 ENGELLİ VATANDAŞ KENDİLERİNE BAKAN AİLELERİ İLE BİRLİKTE ANTALYA\'DA TATİL YAPTI

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara\'daki 1650 engelli vatandaş ailesi ile birlikte Antalya Manavgat ilçesinde lüks tesislerde yaptı. Tatil yapan engelli vatandaşlar tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu.

Ankara Etimesgut ilçesinde yaşayan 1650 engelli vatandaş aileleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya\'nın Manavgat ileçisindeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanı buldu. Engelli vatandaşlar tatil yaptıkları tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu. 1 hafta süren tatillerinde engelli vatandaşlar ve kendilerine bakan aileleri ile bir yılın yorgunluğunu attı. Tatil boyunca engelli vatandaşlar ailelerin yardımıyla hem yüzdü hemde kültür fizik hareketleri yaptı.

Manavgat\'taki lüks tesislerdeki animasyon ekiplerinin gösterileri ile doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri projeden çok mutlu olduklarını ve bu hizmetin artarak devam etmesini gerektiğini belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçede engelli vatandaşların rahat etmeleri açısından seferber olduklarını ve böyle bir hizmeti 2010 yılından itibaren sürdürdüklerini söyledi. Demirel, \"Her yaz döneminde 100 ile 200 özel insanımızı herhangi bir ücret talep etmeden tatil cennetleriyle buluşturuyoruz. Şuan için de Antalya Manavgat\'ta 13 kafilemiz tatil yapmaktadır. Etimesgut\'ta yapımı biten ve çok yakında hizmete açacağımız Türkiye\'de eşi benzeri olmayan 25 bin metre karelik bir alana kurduğumuz Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni hem ilçeye hem de tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Tesislerden görüntü

-Engelli vatandaşlar ve ailelerinden görüntü

-Röp.

-Engelli vatandaşların denize ve havuzagirmeleri

-Engelli vatandaşların animasyon gösterileri ile eğlenmeleri

-Belediye Başkanı ile röp.

Haber-Kamera: MANAVGAT / (ANTALYA) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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