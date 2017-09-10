DHA YURT BÜLTENİ-1 

Oğlunu kaçırmak isteyen PKK\'lı teröristlerce öldürüldü



SİİRT merkeze bağlı Kemerli Köyü\'nü basan PKK\'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan\'ı (40) kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan\'ı silahla vurarak öldürdü.

PKK\'lı teröristler, dün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Kemerli Köyü\'ne gidip, Mehmet Salih Aslan\'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan\'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan\'ı ensesinden tek kurşunla vurdu.

Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan\'ı da bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ ATİK: MÜNFERİT BİR OLAY

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Vali Atik, \"Kemerli Köyü\'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK\'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane acil servis önü

-Genel ve detay görüntüler

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-Vali Atik, Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay hastanede

- Vali Atik\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Kılıçdaroğlu\'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü



KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde öldürülen PKK\'lı 5 teröristten birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'de konvoyuna saldırı düzenleyen Andok/Siyabent kod adlı Göksal Tiryaki olduğu ortaya çıktı.

Kağızman kırsalında 31 Ağustos\'ta terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4\'ünün kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristlerin \'Cemil\' kod adlı Yunus Kamış, \'Bawer\' kod adlı İdris Güzel, \'Andok/Siyabent\' kod adlı Göksal Tiryaki ve \'Mazlum\' kod adlı Fırat Sevinç olduğu belirlendi.

Göksal Tiryaki\'nin, 25 Ağustos 2016\'da Artvin\'in Ardanuç İlçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konvoyuna düzenlenen saldırıya katıldığı belirtildi. Tiryaki\'nin ayrıca 31 Temmuz 2015\'te de Kars\'ın Kağızman İlçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu jandarma uzman çavuş Ali Gökçe\'nin şehit olduğu eylemde de yer aldığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Konvaya saldırı sırasında çekilen görüntüler

Haber: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Çukurca\'da Hudut Birliğine saldırı: 3 terörist öldürüldü



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde konuşlu 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına PKK\'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınınken, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle: \"09.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapılmıştır. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Görüntü DÖkümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

Hakkera: HAKKARİ,(DHA) -

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Van\'da zırhlı polis aracı takla attı: 1 şehit, 3 yaralı



VAN\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği zırhlı polis aracı takla attı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis yaralandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları, Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için gittiği zırhlı araçla yola çıktı. Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'ne gelindiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan zırhlı araçta bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen 4 polis memurundan 1\'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: VAN (DHA) -

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Sivas\'a şehit ateşi düştü



VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka\'nın acı haberi, memleketi Sivas\'taki ailesine ulaştı.

Polis memuru Adnan Saka\'nın şehit olduğu haberini Kızılırmak Mahallesi\'nde oturan ailesine Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi. Acı haberi alan baba İbrahim Saka ve anne Mukadder Saka gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için Saka ailesinin evine akın etti.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan 10 yıllık polis memuru şehit Adnan Saka\'nın evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir oğlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafları

-Şehit evinden grüntüler

-Türk bayarağı asılması

-Genel Görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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Manisa\'da orman yangını

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Turgutlu İlçesi Sazlıdere mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 30 arazöz, havadan 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, incelemelerde bulundu.

Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Bolu\'da iki ayrı kaza; 6 yaralı



BOLU\'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolunun Hayrettin-i Tokadi Türbesi kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Şengün yönetimindeki 81 EV 121 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Halil İbrahim Özmodanlı yönetimindeki 63 N 5472 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 63 N 5472 plakalı otomobilde bulunan Şehmuz Özmodanlı ve Ayşa Delipalta yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise, saat 21.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak\'ta meydana geldi. Kadir Öz yönetimindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Kadir Öz ile yanındaki Sefa Canlı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Kanala uçan otomobil

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza tanığı ile röportaj

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Kazada ölen anne, 2 oğlu ve kardeşi toprağa verildi

ESKİŞEHİR\'de lastiği patlayan minibüste yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, dün memleketleri Muş\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskişehir-Ankara karayolunun 55\'inci kilometresinde önceki gün meydana gelen kazada 32 yaşındaki Serdar Demir yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu fabrika duvarına çarptı. Kazada, minibüste bulunan 37 yaşındaki Netice Karaboğa ile oğlu 9 yaşındaki Muhammet Karaboğa olay yerinde, 13 yaşındaki diğer oğlu Bedirhan Karaboğa ile sürücü olan kardeşi Serdar Demir de kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazada minibüste bulunan aynı aileden 6 kişi di yaralandı ve hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza kurbanlarının cenazeleri dün Muş\'a getirildi. Anne Netice Karaboğa 2 oğlu ve kardeşi merkeze bağlı Çöğürlü köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bayram öncesi akrabalarının Muş\'a geldiğini anlatan Halis Saltık, \"Bayramlaşma bittikten sonra kendi araçlarıyla önceki gece saat 01.00 sıralarında Ankara\'ya ulaşıyorlar. Burada kısa bir dinleme yaptıktan sonra aracı elden geçirip tekrar yola devam ediyorlar. Eskişehir Sivrihisar ilçesi yakınlarında aracın 2 tekeri patlıyor ve takla atıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze arabalarının gelişi

-Cenazelerin taşınması

-Cenazelerin gömülmesi

-Röportaj

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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Dalış sırasında kalp kriz geçiren Avustralyalı turist öldü



ÇANAKKALE\'nin Eceabat İlçesi\'nde, denize tüple dalış sırasında kalp krizi geçiren Avustralyalı turist 58 yaşındaki Kevin John Hurley, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Seddülbahir Köyü Tekke Koyu açıklarında meydana geldi. Tatil için Çanakkale\'de bulunan Avustralyalı turist Kevin John Hurley, beraberindeki kafileyle birlikte koyun yaklaşık 500 metre açıklarında düzenlenen tüplü dalış etkinliğine katıldı. Hurley, dalış sırasında fenalaştı. Kafiledekiler tarafından kıyıya çıkarılan Hurley, olay yerine sevk edilen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurley, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirenen Hurley\'nin cesedi Eceabat Devlet Hastanesi\'nde bekletilirken, Avustralya\'nın Çanakkale Konsolosluğu yetkililerinin de olayla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Elini kıyma makinesine kaptırdı

ŞANLIURFA\'nın Halfeti İlçesi\'nde, biber ezmeye çalışan Vahide Kılıç, elin kıyma makinesine kaptırdı. Acil serviste itfaiye ekipleri ve doktorlar tarafından makineden sıkışan eli çıkarılan Vahide Kılıç ameliyata alındı.

Olay, Halfeti\'nin Argıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Vahide Kılıç, biber salçası yapmak isterken sol elini makineye kaptırdı. Acılar içerisinde çığlık atan Kılıç, yardımına koşan yakınları tarafından kıyma makinesiyle birlikte Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil Servis\'te doktorların çabasına rağmen eli makineden çıkarılmayan Vahide Kılıç için bu kez itfaiye ekibinden yardım istendi. Hastanenin acil servisinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından Vahide Kılıç\'ın sol eli kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı. Eli parçalanan Vahide Kılıç, ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekipleri acil serviste kadına müdahale etmesi

- Kıyma makinesi kesilmesi

- Eli parçalanmış bir şekilde çıkartılan

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Denizli\'de 30 metrelik uçurumda ceset bulundu

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi\'nde yaklaşık 30 metrelik uçurumda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin uçurumdan düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi Mevkii\'ndeki 30 metrelik uçurumda, dün bir ceset gören çoban, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uçurum dibinde 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedini buldu. Polis ekipleri, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı.

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılırken, ölen kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Uçurumdan görüntü

- Polis araçlarından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi tutuklandı

Muş\'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince \'kasten adam öldürmek \' suçundan tutuklandı. Aykan, Muş E Tipi Cezaevi\'ne götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden çıkarılması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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Tuvalete attığı eroini polis çıkardı



KONYA\'da polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda küçük torbalar içerisinde, satışa hazır 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin baskın sırasında tuvalete attığı eroin torbaları, polis tarafından çıkarıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında 42 yaşındaki Özgür K., satışa hazır küçük torbalardaki eroini tuvalete attı. Polis, tuvalet borularını söküp, 400 gram eroini dışarı çıkardı.

Gözaltına alınan Özgür K.\'nın uyuşturucuyu Antalya\'dan getirdiği ve Konya\'da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- FOTOĞRAFLAR

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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Yaslandığı çit kopunca dere yatağına düşüp, yaralandı



BURSA\'da yaslandığı tel çitin kopması sonucu 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen 44 yaşındaki Cem Hüner, yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir tanıdığını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için yola çıkan Cem Hüner, yorulunca Karıncadere kenarında tel çite yaslandı. Bu sırada çit yerinden kopunca Cem Hüner, yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yaralanan Hüner, telefonla komşusunu arayıp yardım istedi. Komşusunun ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkarılan Cem Hüner, Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalle sakinleri dere yatağı kenarında bulunan demir çitlerin dayanıksız olduğun, her an başka birilerinin de düşebileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekipleri Cem Hüner\'i dereden çıkarırken

-Sağlık ekiplerinin kontrolü

-Ambulansa bindirilişi ve ambulansın gidişi

-Vatandaş röp.

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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İzmir\'de 9 Eylül coşkusu

TÜRK YILDIZLARI\'NDAN GÖSTERİ

İzmir\'in kurtuluşunun 95. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi\'nin birbirinden renkli etkinlikleriyle kutlandı. Kutlamalarda Türk Yıldızları\'nın gösterisi de yer aldı. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, Kordon\'a akın etti. Gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları\'nın yarım saatlik gösterisini hayranlıkla seyreden İzmirliler, bu güzel anı fotoğraf ve video ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Kutlamaların bir diğer renkli kısmı da süvari birliğinin Kordon\'dan geçişi oldu. Tıpkı 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi birbirinden heybetli atlarıyla Kordon\'a çıkan süvari birliği büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türk Yıldızları\'nın gösterilerinden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Süvarilerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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