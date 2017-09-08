DHA YURT BÜLTENİ - 1

Adana\'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a militan kazandırdığı öne sürülen 3 kişi, hava destekli operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ\'a eleman kazandırdığı iddia edilen 3 kişinin evini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden de polislerin katıldığı operasyona, helikopter ile havadan destek verildi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüte militan kazandırdığı öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Özel harekat timinin baskın yapılan evin kapısına yürümesi

- Evin kapısı önündeki özel harekat timinden görüntü

- Özel harekat timinin koç başı ile evin demir kapısını kırması

- Özel harekat timinin eve girişi

- Zırhlı araç başında uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polisten görüntü

- Karanlıkta uçan polis helikopterinden görüntü

- Evin kapısında bekleyen özel harekat timi ve polislerden görüntü

- Kapıyı açan zanlının demir korkuluklara dayatılması

- Ekiplerin ve zanlının eve girmesi

- Polislerin \"Herkes yere yatsın\" diye bağırması

- Baskın yapılan ev ve önünde bekleyen zırhlı polis araçlarından görüntü

- Baskın yapılan evin damında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Zanlıların sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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İzmir\'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı



İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı, pompalı tüfekle olayın yaşandığı gece kulübüne ateş açtı. Olayda, 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Nil Kayar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi\'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Ramazan Arcanlı, bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edilmesi üzerine gece saatlerinde 34 JPG 59 plakalı otomobille gece kulübünün önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Arcanlı\'nın, otomobillin içinden pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açması sonucu işletmenin güvenlik görevlisi Nil Kayar başına ve göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter M. sırtından, 25 yaşındaki Sedat Ş.\'de gözünden yaralandı. Saldırgan olayın ardındın otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kayar\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılardan Merter M. ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Sedat Ş. ise Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Merter M. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözünden yaralanan ve tedavisi süren Sedat Ş.\'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kayar\'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Arcanlı\'yı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Saldırgan hastanedeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Saldırganın hastaneye getirilişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Teröristler Durankaya Belediye Başkanı Keskin\'in evine ateş açtı



HAKKARİ\'ye bağlı Durankaya Beldesi\'nin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin\'in kent merkezindeki evine PKK\'lı teröristler tarafından ses bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınlarının ateş açtığı saldırıda yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari\'ye 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya Beldesi\'nin Belediye Başkanı Bağımsız Fatih Keskin\'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi\'ndeki iki katlı bahçeli evine PKK\'lı teröristler saldırı düzenledi. Keskin\'in evine dün saat 22.00 sıralarında önce ses bombası atan teröristler, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınları da anında ateş açarak teröristlere karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından teröristler kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı haberini duyan Başkan Keskin\'in yakınları da evine akın etti. Polis evin çevresini güvenlik çemberine alarak koruma sağlarken, kaçan teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu da Başkan Keskin\'in evine gelerek incelemelerde bulundu, ekipleri yönlendirdi.

KESKİN: DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, siyasi görüşünden ve duruşundan taviz vermeyeceğini belirterek, \"Bu saldırıyı neden yapıyorlar anlamış değilim. Bu gibi saldırılar bizi korkutmaz, siyasi görüşümüzden ve duruşumuzdan hiç kimse bizi vazgeçiremez. Hakkari\'nin yerli ailelerindeniz. Geçmişte buradaydık, yine burada olmaya devam edeceğiz. Alnımız açık, başımız dik, yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Teröristlerin yakalanıp etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri incelemeleri,

-Başkanın açıklaması

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Detaylar

Haber: HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorlu\'da yaptırılan Atatürk Lisesi, valiliğe \'Atatürk büstsüz\' teslim edildi



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin Çorlu İlçesi\'nde yaptırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin valiliğe devir teslim töreni yapıldı. Okul bahçesinde Atatürk büstü yerinin boş olduğunu gören gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'a büstün olmadığını sorması üzerine belediye yetkilileri, yetişmediğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında Çorlu İlçesi\'nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yaptırıldı. Lisenin dün yapılan devir teslim törenine Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye başkanı Ünal Baysan ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, \'11 ilçeye 11 okul\' yapılması projesi kapsamında Çorlu\'da yaptırdıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Albayrak, şöyle dedi:

\"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisİ üyeleri ve 11 ilçe belediye başkanları ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada Çorlu Belediye başkanımız Ünal Baysan ile birlikte ismi ne olsun diye düşündük ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi olmasına karar verdi. Çorlu farklı bir konseptte spor lisesi projesi hazırladı. 8 milyonluk projeyi teslim ettik sanıyorum. Bir üç ay içerisinde Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerimizdeki okullarımızı teslim edip 11 okul projesini tamamlamış olacağız.\"

Törende lisenin önünde Atatürk büstünün konulacağını kaidenin boş bulunduğunu gören gazeteciler, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'a sordu. Bu sırada Albayrak\'ın yanında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, büstün yapımının bitmediği için yetişemediğini söyledi. Başkan Albayrak da, \"Büst sorun değil\" dedi.

VALİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNEMLİ BİR İŞ YAPTI

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önemli bir proje yaptığını belirterek, \"11 ilçemizde 11 eğitim yuvasının kazandırılması gerçekten önemli ve değerli bir hizmet. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerimize, Tekirdağlı hemşerilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu yapmış oldukları hizmetler gelecek için ve gelecekte bu ülkeyi yönetecek nesillerin yetişmesine en iyi şekilde vesile olur, katkı sağlar diyorum. Ve daha fazla hizmetlerle eğitime yapacakları katkılarla bu hizmetlerini daha da taçlandırırlar diyorum ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

Daha sonra ise devir teslim için hazırlanan tabelayı Vali Ceylan ile Başkan Kadir Albayrak imzaladı. İmzalarını ardından ise kurdele kesilip, okul gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okul tabelası

-Atatürk büstünün boş yeri

-Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'ın konuşması

-Vali Ceylan\'ın konuşması

-Açılıştan detaylar

-Okuldan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Artvin\'e yılın ilk karı düştü

ARTVİN\'de önceki gün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

Havanın soğumasıyla birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine yılın ilk karı düştü. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa\'nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerine yağdı. Eylül ayında kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana\'da ayakkabı mağazasında yangın

ADANA\'da bir ayakkabı mağazasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Merkez Seyhan İlçesi Cemal Gürsel Caddesi\'nde kapalı olan bir ayakkabı mağazasında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kepenklerden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen ekipler, kepenkleri kırıp alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürülürken, ayakkabı mağazasında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan ayakkabı mağazası ve itfaiye aracından görüntü

- Mağazanın önündeki itfaiye erleri ve polislerden görüntü

- İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak müdahale etmesi

- Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntü

- Küle dönen mağazanın içinde inceleme yapan itfaiye erinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üç tekerlekli motosikletten ateş açtılar: 2\'si Suriyeli 4 yaralı



KONYA\'da üç tekerlekli sepetli motosikletteki 2 kişi tarafından açılan ateş sonucu 2\'si Suriye vatandaşı 4 kişi yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, üç tekerlekli arkası sepetli motosiklet ile Suriyeli vatandaşların çoğunlukta yaşadığı sokağa gelen şüpheli 2 kişi, tüfeklerle rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Suriyeli Hamis El Süleyman (30), Nehide Süleyman (35) ile Ömer Özgökmen (37) ve Nevzat Gökmen (44) vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye uyruklu Nehide Süleyman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SURİYELİLERİ HEDEF ALMIŞLAR

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede üç tekerlekli motosikletler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler inceleme yaptığı sırada olay yeri yakınından geçen üç tekerlekli arkasında sepet bulunan motosikletteki iki kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen durmayıp kaçtı. Bunun üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası bir apartmanın duvarına çarpan motosikletteki 25 yaşındaki Abdülkadir S. ile 28 yaşındaki Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma suçundan tutuklanan iki arkadaşlarının tutuklanma sebebi olarak Suriyelileri gördükleri için saldırıyı gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü oldukları belirtilen şüphelilerden Abdülkadir S., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını da tehdit ettiler. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Olay yeri detay

- Şüphelilerin polisten kaçması

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Taş çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti



KAHRAMANMARAŞ\'ta taş ocağında çalışan 48 yaşındaki Mehmet Yılmaz, düştüğü çukurda üzerine dökülen çakılların altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi\'ne bağlı Çakallı Mahallesi\'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü Mehmet Yılmaz, getirdiği çakılları kum makinesine döktü. Daha sonra araçtan inen Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki çakılların döküldüğü çukura düştü. Makineden çukura çakılların dökülmesi devam ettiği için Yılmaz taşların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının sonunda Mehmet Yılmaz\'ın cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz\'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesedin torbaya konulması

- Olay yerindeki kurtarma ekipleri

- Ekiplerin sedyeyi getirmesi

- Cesedin çıkarılması

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Mehmet Yılmaz\'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ - KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erkek yurdunda cinsel istismar iddiası, müdür gözaltında

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı.

Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki Özel Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu\'nda meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu. 10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu\'nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yurt

- Yurt\'un tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN - ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aksaray\'da öğrencilere uyuşturucu satmaya hazırlanmışlar



AKSARAY\'da polisin düzenlediği operasyonla durdurulan araçta 3 kilo Ecstacy hap, 131 gram uyuşturucu skank, 0.66 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin okullar açılmasından sonra öğrencilere satılmak için hazırlandığı öne sürülürken, sürücü Mahmut S., tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Polis, sevkiyatın yapıldığı 34 UP 4968 plakalı hafif ticari aracı düzenlenen operasyonla kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada. 2 kilo 992 gram Ecstasy hap, 131 gram bonzai türevi sentetik bir uyuşturucu olan skank, yine içilmeye hazır 3 paket halinde 7 gram skank, 0.66 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mahmut S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araçta arama yapılması

- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ - AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İşten çıkarılan taşeron işçiler eylem yaptı



SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışırken işlerine son verilen 30 işçi, yürüyüş yaparak duruma tepki gösterdi.

Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışan 30 işçinin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını duyan işçiler şube şefliği önüne gelerek eylem yaptı. İşçiler daha sonra Suşehri ilçe girişine kadar yürüdü. Burada işçiler adına açıklama yapan Erdoğan Aktaş, \"Çalışmış olduğumuz taşeron firma, sebepsiz yere iş hakkımızı sona erdirdiğinden dolayı biz de bu şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizin de bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Firmanın küçülmeye gittiği bize belirtildi. 5 kişiyle başladı işçi çıkarılışı ve 30 kişiye ulaştı. 30 kişi çalışıyorduk ve 30 kişinin iş hakkı sona erdirilmiştir. Yalnız bizim sorunlarımızdan bir tanesi de firmamızın Türkiye genelinde 50\'ye yakın Suşehri gibi şubesinin ihalesi bulunmaktadır. Neden Suşehri üzerinde böyle bir oyun oynandığını anlayamıyoruz. Büyüklerimizin çözüm getirmesini istiyoruz. Açıklamanın ardından polis ekipleri eylemin izinsiz olduğunu ve grubun dağılmasını istedi. Daha sonra işçiler olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçilerin eylemi

-Yürüyüş görüntüsü

-Basın açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Bülent TATLI / SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Esnaf, marka avukatlarını protesto için kepenk kapattı



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kepenk kapattı.

Marmaris\'te bu akşam oteller bölgesi olarak adlandırılan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bir araya gelen esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki olarak kepenk kapattı. Araç yolunu trafiği kapatarak eylemi sürdürmek isteyen esnaf polisle görüştü, ancak izin verilmedi. Bir saat süren kepenk kapatma eylemi sırasında esnaftan bir temsilci polis müdürleri ile görüştü, ardından protesto sonlandırıldı. Eylem sırasında alışverişe çıkan yabancı turistler, kalabalık polis grubu ve esnafı görünce, hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı.

Esnaf adına konuşan Ömer Pektaş, \"Burada gördüğünüz dükkanlarda ekmek paramız var. Mal sahibine yıllık 120 bin lira veriyoruz. Devlete vergimizi tıkır tıkır veriyoruz. Bu ürünleri bizlere satmamızı izin verenler, şimdi gelip, ceza kesip, gidiyorlar. Turizmin hali ortada. Senetlerimizi ve çeklerimizi ödeyemez hale geldik ve bir sürü borcumuz birikti. Madem sattırmayacaksın, bunu başta yapacaktınız. Bize sattırmayacaklarsa, hayvancılık yapar veya pamuk toplayarak ekmeğimizi bir şekilde çıkartırız. Madem bunlar yasak, Marmaris girişinde Çetibeli arama ve kontrol noktası olarak bilinen jandarma karakolu var. Oradan sokturmasınlar. Yetkili kurumlar bir an önce bu konuyu çözüme kavuştursunlar, aksi halde çok daha büyük eylemler bekliyor\" dedi.

Marmaris\'te esnaf, son üç ay içinde marka avukatlarını protesto etmek için altı defa eylem yaptı. Bazı eylemlerde tansiyon yükseldi. Esnafın önümüzdeki günlerde, aralarından seçecekleri 10 temsilci ile önce Ak Parti Muğla milletvekilleri ile görüşme yapıp, ardından, Ankara\'da Ak Parti Genel Merkezi\'ne gidecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemden görüntü

- Esnaf temsilcisi Ömer Pektaş ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Demir çubuk sırtından girip başında çıktı, sağlığına kavuştu



İZMİT\'te, demir çubuğun sırtından girip başından çıktığı 34 yaşındaki Sinan Yıldız mucize kabilinden hayatta kalarak sağlığına kavuştu. 6 saat süren operasyona çok sayıda doktor ve itfaiyeci girerken, demir çubuk inşaat işçisinin vücudundan çıkarıldı. Göğüs cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, Sinan Yıldız\'ın sağlığının iyiye gittiğini, yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

Olay, 21 Ağustos günü, İzmit Veliahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası Sinan Yıldız dengesini yitirerek inşaat alanı içerisinde dik duran demir çubuğun üzerine düştü. Sinan Yıldız\'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiyenin demir çubuğu kesmesi ile kurtarılan Sinan Yıldız, vücuduna saplanan demirle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kaldırıldı. Yıldız\'ın vücuduna giren demir çubuk, itfaiye ekipleri ve doktorların 6 saat süren operasyonu ile çıkarıldı. 15 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Sinan Yıldız önceki gün Göğüs Cerrahi Servisi\'ne alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sinan Yıldız, şöyle dedi:

\"Beton kalıbı çakıyordum. Bir anda dengemi kaybettim. Sağ tarafımdan giren demir sol gözümün üzerinden çıktı. Olayın şokuyla bir tek hastaneye geldiğimi hatırlıyorum. Şuanda görmem de dahil olmak üzere hiçbir sıkıntım yok. Hastanede birçok doktor tedavime yardımcı oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum.\"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatırken, \"Sinan Yıldız, hızla ameliyata alındı. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, göz, beyin cerrahi ve anestezi uzmanı hekimlerimiz tarafından yaklaşık 6 saat süren ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ameliyatta itfaiyeden de yardım alınarak demir çubuk organlara zarar vermeden çıkarılmıştır. Hastanemizde yapılan tedavinin ardından hastamız, hızla iyileşme göstererek yoğun bakımdan servise çıkarıldı. Hastamızın tedavisi devam ediyor ve bir süre daha devamlı olarak takibimiz altında kalacaktır. Hasta bir hafta sonra taburcu olacak duruma gelecektir.\"

\"YAŞAMASI BİZİM İÇİN BİR MUCİZE\"

Yıldız\'ın yaşamasının bir mucize olduğunu ifade eden Göğüs Cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, şunları söyledi:

\"Acilden hemen ameliyata aldık. İtfaiye ekipleri boyun ve göğüs kafesindeki demirin bağlantısını kestiler. Göğüs kafesindeki demir çıkarıldı, demir aşağıya doğru kayınca genel cerrahlar çekti. Yapılan operasyonun ardından ertesi gün görmeyle ilgili operasyon yapıldı. 15 gündür hastamız yoğun bakımındaydı ve damar yoluyla besleniyordu. Bugün ilk defa sulu gıdalarla beslenmeye başladı ve ileri ki günlerde normal katı gıdalarla beslenmeye başlayacak. Sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Yaşaması bizim için bir mucize.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasta ile röp.

-Başhekim ve hasta doktoru ile röp.

-Hastanın eşi ile röp.

-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden görüntüler, kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İntihar girişiminde bulunan genç sara krizine girdi



ŞANLIURFA\'da uzun süredir işsiz olduğu belirtilen sara hastası 30 yaşındaki İbrahim Halil Tamer, 5 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşları tarafından çatıdan indirilen Tamer, sara krizine girdi.

Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için ailevi sorunlar yaşayan İbrahim Halil Tamer, intihar için apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki genci fark eden çevredekiler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri binanın altında havalı branda açarak önlem alırken, polis de genci ikna edebilmek için uzun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından mahalle arkadaşı Muzaffer A., üzerine atlayarak Tamer\'i yakaladı. Ardından polis genci etkisiz hale getirdi. Polis eşliğinde binadan indirilen Tamer, sara krizine girdi. Bir süre yerde kriz geçiren Tamer, olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Binadan indirilen genç çıkışta sara krizine girmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali başladı

İZMİR\'in Selçuk İlçesi\'nde, 48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin ilk gününe, Devlet Opera ve Balesi\'nin şan konseri damgasını vurdu.

Selçuk\'un kurtuluşu sebebiyle bu yıl 48. kez düzenlenen Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali, İstasyon Meydanı\'ndan hareket eden festival kortejiyle başladı. Festivalin ilk gününde pazaryerinde buluşan Selçuklular, Zeybek Grubu, İzmir Park Akrobasi ve Brek Dans Grubu gösterileriyle Sidar Beyaz\'ın rap performansını beğeni ile izledi. Festival süresince açık kalacak kadın el emeği, doğal ve yöresel ürün stantlarını gezen Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen esnafla ve sanatkarlarla yakından ilgilendi. Festivalin ilk günü programı İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçılarının şan konseriyle devam etti. Klasikleşen eserlerin yanı sıra milli mücadele, Çanakkale ruhunu yansıtan eserlerin de seslendirildiği konserde Çökertme, İzmir\'in Kavakları gibi türkülere Selçuklular da eşlik etti.

Konser sonrası sahneye çıkan Başkan Bakıcı, \"Sanatçılarımız çok güzel hepimizi gururlandıran, duygulandıran eserleri seslendirdiler. Bizlere böylesine güzel bir müzik ziyafeti sunan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Selçuk halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Selçuk adına çok önemli günleri yaşıyoruz. Biliyorsunuz, 8 Eylül kurtuluş törenleri kapsamında başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ilçemize gelecek. Burada olduğu gibi 8 Eylül de İstasyon Meydanında yine hep bir arada olacağız. O coşkuyu da yine hep birlikte yaşayacağız\" dedi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından sanatçılara çiçek ve Artemis Heykeli hediye etti.

48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali dün akşam saat 20.00\'de Pazar yerinde 7. Artemis Ephesia Jimnastik Festivali ve saat 21.30\'da Burcu Güneş konseriyle devam etti.

8 Eylül Selçuk\'un Kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'in Selçuk ilçesine giderek kutlama, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacağı belirtildi. Ayrıca Kadın El Emeği, doğal ve yöresel ürün stantları festival süresince 10.00- 23.30 saatleri arasında açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kortej görüntü

- Zeybek gösterisi

- Konserden görüntü

- Başkan Konuşma

Haber-Kamera: Ayşe Havva GEYİK / SELÇUK(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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