DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)ŞEMDİNLİ\'DE PATLAMA: 3 GÜVENLİK KORUCUSU YARALANDI

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne PKK\'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Şemdinli İlçesi\'ne bağlı İncesu Köyü ile Elde Mahallesi arasında yeni yapılan üs bölgesinde arama tarama faaliyetine katılan güvenlik korucularının geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan 3 güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı güvenlik korucularının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

2) POLİSLE TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ; 1\'İ SİLAHLA 3 KİŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, izinli polis memuru 44 yaşındaki Ertem Y. ile tartıştığı 46 yaşındaki Mustafa Y. arasında arbede çıktı. Tabancası ateş alan ve Mustafa Y.\'nin yaralanmasına neden olan polis Ethem Y. ile kişiyi tartaklandı.

Olay, dün öğleden sonra Çığşar Mahallesi\'nde meydana geldi. Siirt\'te görev yaparken Mersin\'e atanan polis memuru Ertem Y., izinli olarak geldiği memleketinde bilinmeyen nedenle Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan arbede sırasında polis Ertem Y., iddiaya göre yanındaki beylik tabancasını çekti. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Mustafa Y. kasığından yaralandı. Silah sesleriyle gelen Mustafa Y.\'nin yakınları da polis memuru Ertem Y. ile yanında bulunan arkadaşı 60 yaşındaki Cafer Ö.\'ye saldırıp tartakladı.

Tabancayla yaralanan Mustafa Y. ile yakınlarının tartaklamasa sonucu yaralanan polis memuru Ethem Y. ve yanındaki Cafer Ö., gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla götürüldükleri Andırın Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahramanmaraş\'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

3)ADANA\'DA POLİS OTOSUNA SİLAHLI SALDIRI



ADANA\'da devriye görevi yapan sivil polis otosuna tabanca ile ateş açıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait sivil polis aracına devriye görevi yaparken tabancayla ateş açıldı. Mermiler, 01 LA 379 plakalı otomobilin ön cam ve lastiğine isabet etti. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Olayın ardından Denizli polis merkezi önündeki yol trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)

4)MERSİN İDMANYURDU- AMED SPORTİF MAÇINDA DENİZ NAKİ\'YE YUMRUKLU SALDIRI



TFF 2. lig kırmızı grupta oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki\'ye saldırdı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alındı.

Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif, dün saat 20.00\'de Mersin Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26\'ncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Bu arada, İl Spor Güvenlik Kurulu\'nca bir hafta önce Amed Sportif taraftarının maça alınmaması kararı alınmıştı.

Ancak yaklaşık 150 kişilik Amed Sportif taraftarı, bilet alıp Mersin taraftarlarının yan tarafındaki tribünde yerini aldı. Amed Sportif taraftarları tazahürat yapınca statta görevli çevik kuvvet polisleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

5)OTOMOBİL, YAYAYA ÇARPIP, TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



KONYA\'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Sarıtaş\'a çarpıp takla attı. Kazada, Sarıtaş öldü, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Beyşehir Çevreyolu\'nda meydana geldi. Muhammet Evrim yönetimindeki 42 LG 045 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Hasan Sarıtaş\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Sarıtaş ile sürücü Evrim ve yanındaki Serkan Evrim ile Abdullah Selman yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Hasan Sarıtaş yakındaki özel bir hastaneye, diğer üç yaralı ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Sarıtaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Muhammet Evrim\'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

6)TUVALET İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI



KONYA\'nın Kadınhanı İlçesi\'nde tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilinden inen 32 yaşındaki Mustafa Babaoğlu, arkadan gelen TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadınhanı-Ilgın karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Babaoğlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için 42 APR 88 plakalı otomobilii yolun sağına çekip aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Mahdı Ranjdoust yönetimindeki İran plakalı TIR, Babaoğlu\'na çarptı. TIR\'ın altında sürüklenen Babaoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın Mustafa Babaoğlu, yaşamını yitirdi.

İzmir\'den İran\'a tavuk kümesi götüren TIR\'ın şoförü Mahdı Ranjdoust, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

7)YOLA DÜŞEN LASTİĞİN NEDEN OLDUĞU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüsün takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, geçen 19 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anının ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı. Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen ve gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü Ahmet K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

8)DRİFT YAPAN GENÇLER İLE MAHALLELİ ARASINDA KAVGA: 8 YARALI



ŞANLIURFA\'da otomobille drift yapan gençler ile mahalleli arasında çıkan, tabanca, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerindeki Küçükhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen otomobil ile drift yapan gençler ile mahalle sakinleri arasında çıkan toz nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA - (DHA)

9)KARAYOLUNU 2 SAAT TRAFİĞE KAPATTILAR

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası vatandaşlar, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı.

Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşları, olay yerine gelen Germencik Kaymakamı Ayhan Işık söz vererek ikna etti. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı. Vatandaşlarla yoldan geçmekte olan sürücüler arasında yaşanan gerginliği ise jandarma önledi.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Neşetiye Mahallesi\'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fetri Çelik (22), kullandığı 09 TR 150 plakalı motosiklet ile yanındaki kardeşiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, o sırada İzmir\'den Aydın yönüne giden Tamer Köteli (47) yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kardeş de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki kardeşe çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Köten kazadan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören mahalle muhtarı İkram Gelmez, peşinden koştuğu otomobilin önüne geçti ve beylik tabancasını çekerek otomobili durdurdu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü öfkeli vatandaşların elinde aldı. Sürücü gözaltına alınırken otomobil ise olay yerinden çekildi.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Yaşanan kazadan sonra vatandaşlar, daha önce de aynı yerde ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen yüzlerce vatandaş, vali veya kaymakamın gelmesini istedi. Bu sırada polis ve jandarma yetkilileri vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, gerekirse 24 saat yolu açmayacaklarını söyleyen vatandaşlar ikna olmadı. Bu sırada, yoldan geçmeye çalışan bir otomobili vatandaşlar önüne geçerek durdurdu. Otomobil sürücüsü yoldan geçmekte ısrarcı olunca vatandaşlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar otomobili tekmelemeye başlayınca sürücü geriye doğru kaçmaya başladı. Vatandaşlar otomobili kovaladı ve sürücüyü otomobilden indirerek linç etmeye çalıştı. Devreye giren jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden kurtardı. Jandarma ile vatandaşlar arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ YOL AÇILDI

Uzun süren gerginliğin ardından olay yerine Germencik Kaymakamı Ayhan Işık geldi. Mahalle Muhtarı İkram Gelmez ile vatandaşlar, Kaymakam Işık\'a, \"Buraya acilen ya trafik ışıkları ya da üst geçit yapılsın. Yoksa biz bu yolu trafiğe açmayacağız. Her yıl birimizin yakını bu yolda ya can veriyor ya da yaralanıyor. Yeter artık yıllardan beri verdiğimiz canlara\" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kaymakam Işık ise, \"Ben bir Kaymakam olarak buraya geldim. Acınız hepimizin acısıdır. Bu, hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa, gelin görüşelim. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız. Gerekirse karayolları yetkilileriyle birlikte görüşelim. Konuyu Vali Bey\'e de aktardım. Çözüm için uğraşacağız. Ancak araya bayram giriyor. Tatil sonrası sorununuza mutlaka çözüm bulmaya çalışacağız. Burada söz veriyoruz\" dedi.

Vatandaşlar, Kaymakam\'ın verdiği sözden sonra yolu trafiğe açtı ve bekleyen yüzlerce araç yoluna devam etti.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)

10)ESKİŞEHİR\'DE DRONELİ TRAFİK DENETİMİ

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile bayram süresince trafik denemi yapılacak.

Eskişehir\'de ilk kez uygulanan drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batıkent kavşağında drone ile trafik denetimi yapıldı. Drone ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, sürüş anında cep telefonu ile konuşanlar ve emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek gerekli ceza uygulanıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, bayram süresince uygulamanın çeşitli cadde ve kavşaklarda yapılacağını belirterek şunları söyledi:

\"Bayram süresince 481 ekip, 925 personel ile etkin, yoğun ve sürekli bir şekilde vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmesi için çalışacağız. İlimizde ilk defa drone ile bu bayramda havadan kural ihlallerine karşın denetim yapıyoruz. Çalışmamız şehir merkezi ve karayolunda aralıksız devam edecek. Ayrıca sabit ve hareketli radarlı hız kontrollerimiz bayram süresince aralıksız devam edecek. İl merkezinde, AVM önlerinde, gar ve otogar önlerinde yığılmalara karşı takviye olarak yaya personel görevlendirdik. Bundaki amacımız parkları önlemek ve trafik akışını sürekli halde tutmaktır. Şehirlerarası yolu kullanacak olan sürücüler de hız kurallarına uymalarını, yakın takipten kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını 2 saatte bir en az 15 dakika mola vererek dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu bayramın sloganı olan \'frene değil, kurallara güvenin\' sloganına uymalarını istiyoruz.\"

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

11)BAKAN FAKIBABA: SATILMAYAN KURBANLIKLARI, DEĞERİ ÜZERİNDEN ALACAĞIZ



GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden satın alınacağını açıkladı.

Bakan Fakıbaba, akşam saatlerinde geldiği Adıyaman\'da, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı. Türkiye Petrolleri Toplantı Salonu\'nda açıklama yapan Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak Kurban Bayramı kapsamında bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Üretimi arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Fakıbaba, \"Bütün amacımız üretimi artırmak olacaktır. İnşallah bu konuda bütün arkadaşlarımız el ele vereceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satıcının elinde kalacak hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını da açaklayarak, şöyle konuştu:

\"Ben geldiğim günden bu yana et fiyatı, \'Şu olacak, bu olacak\' demiyorum. Ama amacımız herkesin et yiyebileceği sistem kurabilmek, üretici de mutlu olacak. Kasabından, sanayisine kadar bütün arkadaşlarımızdan sistem kuracağıma inanıyorum. Kuracağız Allah\'ın izni ile ve en son tüketen arkadaşımız da gerçekten kendi kesesine uygun \'Ben kıyma, kuşbaşı yiyorum.\' Ben bunları uygun şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız son safhaya geldi. Bayramı rahat geçeğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da eğer satılmayan hayvanlar olursa, değer üzerinden kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum.\"

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- (DHA)

12)SAVCILIĞIN AÇIKLAMASINDA YER ALAN ADİL ÖKSÜZ KONUŞTU



FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz ile isim benzerliği nedeniyle zor günler geçiren sebze ve meyve toptancısı Adil Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın kamuoyundaki iddialarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Öksüz, iddialar nedeniyle CHP\'li Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir gazetede ve bazı haber sitelerinde de yer alan FETÖ\'nin \'Hava Kuvvetleri İmamı\' firari Adil Öksüz\'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı. Bozdağ, bu kişinin Adil Öksüz ile isim benzerliği olan Bingöl\'ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı Adil Öksüz olduğunu söyledi.

Manisa\'nın Salihli İlçesi\'ndeki Sebze-Meyve Hali\'nde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz, iddiaların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Vatan haini bir insanla aynı kefeye konmanın hoş bir durum olmadığını belirten Öksüz, \"Bu sabah beni savcılıktan aradılar. Bir gazetede yayınlanan haberle ilginiz var mı diye. Durumdan gazeteyi okuyunca haberdar oldum. Savcılık beni uyardıktan sonra gazeteyi bulup baktım. Evet oradaki uçuşlar doğru. Dayım Abdullah Bayat\'ın vefat etmesinden dolayı kız kardeşim Gurbet Demir ile birlikte İzmir-İstanbul-Elazığ üzeri bilet aldım. Oradan da Elazığ-Ankara ve İzmir üzeri dönüş bileti de aldım. Biletleri de internet üzerinden aldım. O sıralarda da darbe olayları vardı. Milletimiz meydanlardaydı. Yaşanan bu olayı ve haberi duyunca çok rahatsız oldum. Yalan yanlış haberlere gerek yok. Vatan haini bir insanla beni aynı kefeye koymaları hoş bir durum değil\" dedi.

\'BAYRAĞINA SAHİP ÇIKACAK ÖYLE ADİL ÖKSÜZLER VAR Kİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hedef gösterildiğini öne süren Adil Öksüz, \"Bülent Bey bunu iyi bilsin ki; bu ülkenin vatanına, bayrağına sahip çıkacak öyle Adil Öksüzler ve öyle babayiğitler var ki, o hain olan Adil Öksüz\'e de kesinlikle prim vermez, verilmeyecek de. Burada savcılarımızı ve istihbaratımızı kötülemenin bin anlamı yok. Herkes iyi şekilde işini yapıyor\" diye konuştu.

\'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

\'Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Öksüz, \"Milletvekilinin bu açıklaması hoşuma gitmedi. Pazartesi günü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kimseyi rahatsız etmeye, kimsenin düzenini bozmaya hakkı yoktur. Böyle kalkıp da belgelerin arkasına sığınıp, devletimizi ve hükümetimizi kötülemenin bir anlamı yok. Doğru şeylerle gelsinler, hep birlikte hareket edelim. Böyle yalan yanlış şeylerle gelip de bizi rahatsız etmelerini uygun bulmuyorum... Buyursun gelsin. Belgelerle karşısında olacağız\" dedi.

\'İLK ETAPTA ŞAŞIRIYORLAR\'

İsim benzerliği nedeniyle fazla bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Adil Öksüz, \"Adil Öksüz ismini görenler ilk etapta şaşırıyor. Ama bayrağını, vatanını seven insana kimse bir şey demez. Ne savcı, ne polis, ne de jandarma, kimse de bir şey yapmaz. İsmimle hiç sorun yaşamıyorum. Salihli\'de bilinen bir insanım\" şeklinde konuştu.

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

12)YAZAR MUZAFFER İZGÜ YAŞAMINI YİTİRDİ



YAZAR Muzaffer İzgü, 84 yaşında, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Çoğu çocuklara yönelik, 154 kitabı bulunan Muzaffer İzgü, Ağutos ayının ilk haftasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada kendisine kanser teşhisi konulan İzgü, tedaviyi kabul etmeyip, evine döndü. 3 çocuk babası Muzaffer İzgü, dün evinde hayatını kaybetti.

\'GÜLMECENİN SON ÜÇLÜSÜNÜ KAYBETTİK\'

İzmir\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Yazar Muzaffer İzgü\'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile gelini Muhterem İzgü büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Türk Edebiyatı\'nın gülmecenin son üçlüsünü kaybettiğini söyleyen Ahmet Şahin İzgü, \"Türk okurunun başı sağolsun. Sevgili babamızı kaybettik. Babamızı kaybetmemizle gülmecenin son üçlüsünü de kaybetmiş bulunuyoruz. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü. Cenazeyi Pazartesi öğlen Hocazade Camii\'nde kaldırmayı düşünüyoruz. Babamız Doğançay Mezarlığı\'nda eşi Gülümser İzgü\'nün yanına defnedilecek\" dedi.

Ayrıca Muzaffer İzgü\'nün yazar dostu Bekir Yurdakul da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

14)AZRA AKIN, TRAKYA USULÜ DÜĞÜNLE DÜNYAEVİNE GİRDİ



ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan İlçesi\'ne bağlı Bahçeköy\'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya\'ya özgü düğün töreniyle evlendi. Düğünde davetlileri, kapıda Azra Akın\'ın anne ve babası Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru\'nun anne ve babası Seniye ve Ahmet Koru karşıladı. Düğüne modacı Cemil İpekçi ve çok sayıda davetli katıldı. Azra Akın, Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinlikle düğüne geldi. Atakan Koru ise lacivert takım elbiseyi tercih etti. Çift, düğünden önce gazetecilere açıklama yaptı.Azra Akın ve Atakan Koru, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Azra Akın, gelinliğinin 2 aylık bir sürede Cemil İpekçi tarafından hazırlandığını ifade ederek, \"Cemil benim için çok özel biri. Bizim birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi. Cemil, bu toprakların kültürü ve zamanın ruhunu çok iyi harmanlayan biri. O yüzden çok mutlu oldum\" dedi. Azra Akın, çekimlerine Ekim ayında yurtdışında başlanacak sinema filmi projesi olduğunu da söyledi.

ÇOK ÖZEL YANLARINI BİLİYORUM

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, \"Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor. Balayını bir süre erteledik. İşlerin yoğunluğu\" diye konuştu.

Çift daha sonra alkışlar eşliğinde piste gelerek, açılış dansını yaptı. Düğünde modacı Cemil İpekçi de göbek dansı şovu yaptı. Azra Akın ve Atakan Koru çifti düğünde gönüllerince eğlendi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

15)20\'NCİ KÜLTÜR SANAT VE ARMUT FESTİVALİ\'NDE GÖKHAN TEPE RÜZGARI ESTİ



BURSA\'da düzenlenen 20\'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali Gökhan Tepe konseriyle son buldu. Türkiye\'nin armut üretim merkezi olan Bursa\'da Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi\'nin birlikte organize ettiği Kültür Sanat ve Armut Festivali\'nin 20\'ncisi yapıldı. 2015 yılında Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız\'ın makamında şehit edilmesi, geçen yıl da 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yapılamayan festival, bu sene coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında düzenlenen \'En iyi armut\' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Ardından Timsah Kavşağında kurulan platformda sahneye çıkan sanatçı Gökhan Tepe, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Tepe, alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe\'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanatçı Gökhan Tepe\'ye, üzerinde armut resmi olan çini hediye etti, ilçede yetişen armut verdi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

