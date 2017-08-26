DHA YURT BÜLTENİ-1

Tatilini Yunanistan\'da geçirmek isteyenler İpsala Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluşturdu (1)

Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan\'a tercih edenvatandaşlar İpsala Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluşturdu. Dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan\'a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi. Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşursunken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-İpsala Sınır kapısı\'ndan görüntü

-Türk plakalı araçlardan görüntü

-oluşan kuyruktan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE (DHA)

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TEM\'de kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu\'nun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu artarken, meydana gelen iki kazada, 19 kişi yaralandı.

Marmara Bölgesi\'nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine gitmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu\'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren daha fazla hissedilen yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri güzergahta denetimleri sıklaştırdı. Bölgede kazalar da meydana gelince, 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

İKİ KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI

TEM\'in Ankara yönü Köroğlu mevkiinde 55 NA 583 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Ankara yönüne giden Bayram Kahraman yönetimindeki 55 PR 325 plakalı otomobille Ali Gemici yönetimindeki 34 SB 6531 plakalı kamyonet Yeniçağa kavşağında çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavile alındı. Bu arada karayolunda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazadan görüntüler

-Trafik kazası yapanların tartışması

-Trafikten görüntüler

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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İzmit\'te bayram trafiği yoğunluğu

Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti

Bayram tatiline çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İzmit kesiminde dün akşam saatlerinde de yoğunluk devam etti. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik yoğunluğu gece görüntüsü

-TEM Otoyolu Bekirdere rampasından detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Kamyon ile Fransa plakalı otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

NİĞDE\'de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik-Yeşil Gölcük Yolu Bağlama Kasabası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Ali Osman Yıldız\'ın kullandığı DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye uyruklu Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız\'ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Refüje çarpan otomobilde anne ve kızı öldü, hız kadranı 120 kilometrede takılı kaldı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde refüje çarpan otomobilin sürücüsü 53 yaşındaki Serpil Ulusoy ve yanında oturan kızı 19 yaşındaki Merve Ulusoy öldü. Hurdaya dönen aracın hız kadranı 120 kilometrede takılı kaldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Serpil Ulusoy yönetimindeki 34 SU 852 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolu ayıran refüje çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü Serpil Ulusoy olay yerinde ölürken, ağır yaralanan kızı Merve Ulusoy ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Merve Ulusoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Merve Ulusoy\'un cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

Hurdaya dönen aracın hız kadranının 120 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti. İnceleme sırasında çalan cep telefonuna cevap veren jandarma ise yakınlarına Serpil ve kızı Merve Ulusoy\'un kaza geçirerek hastaneye kaldırıldıklarını ve Keşan\'a gelmeleri gerektiğini söyledi. Serpil Ulusoy\'un da cesedi kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılarak, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Serpil ve kızı Merve Ulusoy\'un Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul\'dan, akrabalarını ziyaret etmek için Çanakkale\'ye gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Refüje çarpan araç

-Jandarmanın incelemesi

-Yolda akan trafik

-Jandarma ve itfaiye araçları

-Kaza kırım ekibinin çalışması

-Jandarmanın çalan cep telefonuna cevap vermesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Takılı kalan hız kadranı

-Serpil Ulusoy foto

-Merve Ulusoy foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye sınırına obüs ve ZPT sevkiyatı



TERÖR örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis\'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi\'ne komşu olan Kilis\'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3\'üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na götürüldü. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konvoyun geçişi

- Çekicilerdeki obüsler

- Zırhlı personel taşıyıcı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilinde silahlı saldırıda yaşamını yitirdi



OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde 34 yaşındaki Hacı Başsarı, otomobilinde, husumetli olduğu 28 yaşındaki Mustafa Akgöllü\'nün silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cığcık Köyü\'nde meydana geldi. Yönetimindeki 80 KR 166 plakalı otomobilliyle köye giden Hacı Başsarı, aralarında husumet bulunan Mustafa Akgöllü\'nün tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Başsarı, ağır yaralandı. Aynı otomobille köylüler tarafından Kadirli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başsarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye akın eden Hacı Başsarı\'nın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa Akgöllü\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastane önününden görüntü

- Saldırını yaşandığı araç

- Aracın başındaki polisler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polisin yakalama anı güvenlik kamerasında

BİLECİK\'de hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferdi U., bir iş merkezinde polisleri görünce kaçmaya çalıştı. İş merkezindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda polisler, kısa süren boğuşmanın ardından Ferdi U.\'yu yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

Olay, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi\'ndeki Kurtulmuş İş Merkezi\'de meydana geldi. Asayiş Şubesi ekipleri iş merkezinde yanında kardeşi Ufuk U. ile birlikte dolaşırken gördükleri çeşitli suçlardan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ferdi U.\'yu gözaltına almak istedi. Kaçmaya çalışan Ferdi U. kendisini yakalayan polislerle bir süre yerde boğuştu. Ufuk U. da ağabeyinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. İş merkezindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda polisler vatandaşların da yardımı ile gözaltına aldıkları Ferdi U.\'yu Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)

-Ufuk U.\'nun iş merkezi koridorunda telefonla cep telefonuyla konuşurken,telefonla konuşurken,

-2 sivil polisin koşarak Ferdi U.\'yu yakalamaya çalışması,

-Ferdi U.\'nu polislere direnmesi,

-Kardeşinin araya girmesi,

- Ferdi U.\'nun bir sivil polisle boğuşarak yere düşmesi, polisin altta kalması,

-Vatandaşların araya girmesi ve Ferdi U.\'nun polisler tarafından iş merkezindeki boş bir dükkana sokulmasından

-Vatandaşların kapıyı tutması ve kardeşini girmesini engellemesi

-Resmi üniformalı polislerin gelmesi ve Ferdi U.\'nun götürülmesi

Haber: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ormana mantar toplamaya giderek kaybolan 1 kişi hayatını kaybetti

ORDU\'nun Mesudiye İlçesi\'nde, mantar toplamak için ormana giden 2 kişi yoğun sis nedeniyle kayboldu. Telefonla jandarmayı arayarak yardım isteyenlerden 48 yaşındaki Mevlüt Öztürk 20 saat sonra sağ bulunurken, rahatsızlanan 75 yaşındaki Kahraman Ceylan ise hayatını kaybetti.

Olay Ordu\'nun Mesudiye İlçesi\'ne bağlı Topçam Mahallesi Eriçok tepesi bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Kahraman Ceylan ve Mevlüt Öztürk, mantar toplamak için ormanlık alana girdi. Yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden Ceylan ve Öztürk orman içerisinde kayboldu. Telefonla jandarmayı arayarak yardım isteyen Ceylan ve Öztürk\'e ulaşabilmek için AFAD, Jandarma ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Önceki gece yarısından itibaren dün de devam eden arama-kurtarma çalışmaları yoğun sis nedeniyle güçlükle yapılabildi. 20 saat aradan sonra Mevlüt Öztürk\'e ulaşmayı başaran ekipler 2.5 saat aradan sonra ise Kahraman Ceylan\'ı buldu. Sağlık durumu iyi olmayan ve oldukça bitkin olan Kahraman Ceylan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir Anonsu

-Arama kurtarma çalışmasından görüntü

-Sisli ormandan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hayvan pazarından 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı



ZONGULDAK\'ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı.

Hırsızlık, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii\'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Geçen pazartesi Çankırı\'nın Kurşunlu İlçesi\'nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya, sabah kalktığında bir hayvanın eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri hayvan pazarında inceleme yaptı.

Metin Karakaya, saat 04.00\'de hayvanı bağlı bulunduğu açık yerde gördüğünü, 2 saat sonra ise aynı yerde göremediğini söyledi. Hayvanın çalındığını ifade eden Karakaya, \"Hayvanın izini takip ettim. Hayvan Pazar yerinden alınarak karayoluna kadar götürülmüş ve oradan bir araca bindirilerek götürülmüş. Çünkü, tekerlek izleri vardı. Günboyu aramamıza rağmen bulamadık. Merakla bekliyoruz. Canlı 700 kilo ve yaklaşık 10 bin lira değerindeydi. Polis geldi, inceledi, \'araştıracağız\' dedi. Şüphelendiğimiz kimse yok. Gözümle görmedim. Pazarın ne zabıtası ne gece bekçisi ne de polisi yok. Her sene buraya hayvan getiren çok mağdur kalıyor. Can ve mal güvenliği yok\" dedi. Polis, hayvan hırsızlığıyla ilgili soruştuırmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanın çalındığı alan

-Hayvan sahibi Metin Karakaya ile röp.

-Hayvan pazarı

-Hayvanlardan detaylar

-Tekerlek izi

-Vatandaşların inceleme yapması

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin cesedi otomobilde bulundu

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Alican Bektaş\'ın bir otomobil içerisinde cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde 9301 sokaktaki Tahsin Yazıcı Parkı yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Alican Bektaş\'ı 35 GA 3839 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz gören çevredekiler durumu sağlık ve polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşayan Bektaş\'ın yakınlarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Alican Bektaş\'ın yapılan ilk incelemesinde kalp kriziden yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağlık personeli olduğu belirtilen Bektaş\'ın daha önce de daha önce de 2 kez kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Bektaş\'ın yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Denizli\'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ polisi, sabah saatlerinde kent merkezi, Çivril ilçesi ve Uşak ilinde 8 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5\'i kişi adliyeye sevk edilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü sabah saatlerinde, Denizli kent merkezi, Çivril ilçesi ve Uşak ilinde 3 aydır takip edilen ve uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 06.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkan ekipler, kent merkezinde 6 farklı noktaya baskın yaptı. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik arandı. Yapılan aramalara özel eğitimli Narkotik köpekleri de katıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyon kapsamında toplam 164 adet uyuşturucu hap, 31 gram esrar, 23 reçeteye tabii hap, 1 gram eroin, 0,9 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 5\'i adliyeye sevk edilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntü

- Polisin eve girişinden görüntü

- Polis köpeğinden görüntü

- Hap ve tabancanın bulunmasından görüntü

- Zanlının gözaltına alınmasından görüntü

- Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AFAD ekiplerinin \"Sesimi duyan var mı?\" sorusuna cevap gelmedi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda çığlık atıp yardım isteyen bir kadın sesi duyulması ihbarı üzerine AFAD ekipleri alarma geçti. \'Chichi\' adlı arama kurtarma köpeğiyle ormanlık alanı didik didik arayan ekipler bir sonuca ulaşamadı.

Olay dün Atakum İlçesi\'nde ki Ondoku Mayıs Ünuversitesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre Karadeniz Yurt Müdürlüğü yanındaki ormanlık alandan kadın çığlığıyla birlikte \'yardım edin\' diye bağırdığını duyan çalışanlar durumu üniversite yetkililerine bildirdi. Yetkililer polise ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen AFD ekipleri 4 ekip halinde \'cihichi\' adlı arama kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmasına başladı. \'Sesimi duyan var mı\' diye bağırarak çalışmalarını yürüten ekipler yaklaşık 1 saat boyunca ormanlık alanı didik didik aradı. Ancak bir sonuca ulaşamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama kurtarkma çalıyşmalarından detay

-Köpekten detay

-Ekiplerin \'sesimi duyan varmı diye bağırması

-Diğer detaylar

Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hastanede gaz sızıntısı; hastalar tahliye edildi

25 HASTA SEVK EDİLDİ

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde yoğun gaz sızıntısı nedeniyle, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan 25 hasta tahliye edilerek başka hastanelere götürüldü.

Hastanenin 1\'inci katındaki yoğun bakım ünitesinde AFAD ekiplerinin incelemesi devam ederken, hastalarda tam donanımlı ambulanslarla, kent içindeki özel ve devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde oksijen sisteminde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında (oksijen doygunluğu) düşme görülmesi üzerine ameliyatların derhal sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Cuma günü öğleden sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi ve gaz sisteminde farklı bir koku duyulması üzerine ameliyatlar derhal sonlandırılmış, hastalar yoğun bakıma alınmıştır. Yapılan tetkiklerde 4 hastanın durumunun iyi olduğu değerlendirilmiştir. Saturasyon düşüklüğü nedeniyle 2 hastanın tedavisi sürdürülmektedir. Hastalar yoğun bakımda tedavi görmekte iken, oksijen sisteminde aynı kokunun hissedilmesi üzerine tüm hastalar için merkezi oksijen sistemi kapatılmıştır. Bunun üzerine hastanede oksijen ihtiyacı olan toplam 25 hastanın aynı ilde diğer hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.\"

\'GAZLARIN KARIŞIM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR\'

Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca, \"Oksijen sisteminde meydana gelen bu hadise, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirilmiştir. Derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulmaktadır. Gazların karışım sebepleri geniş çaplı araştırılmakta, konuyla ilgili müfettiş incelemeleri ve raporlama çalışmaları ise halen devam etmektedir. Gerekli tedbirler alınmış olup soruşturmanın sonucunda yapılacak yasal işlemler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna duyururuz\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane genel görüntüsü

- Hastaların ambulansa taşınmaları

- Hasta yakınlarının görüntüsü

- Ambulansların görüntüsü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şampiyona memleketinde sevgi seli

DÜNYA şampiyonu güreşçi Metehan Başar, memleketi Sakarya\'nın Sapanca İlçesi\'nde sevgi gösterleriyle karşılandı.

Fransa\'nın başkeni Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grokoromen stilde 85 kiloda şampiyon olan Metehan Başar, meleketi Sapanca\'da TEM Otoyolu gişelerinde karşılandı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve vatandaşlar tarafından oluşturulan kortej eşliğinde Sapanca Belediye binası önündeki tören alanına gelen Metehan Başar, belediye başkanının makam aracının üzerinden halka selam verdi.

Törende alanında konuşan Başkan Yılmazer, Metehan Başar\'ı kutlayarak, \"Ülkemizin milli gururu olmuştur. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutan, tarihi bir başarıya imza atan ve ilçemizi bu gururu yaşatan Metehan kardeşimi gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum\" dedi.

Metehan Başar ise, \"Ülkemize altın madalya getirdim. Tabi bu hep hayalini kurduğum bir şampiyonluktu ve bana nasip oldu. Bu madalyayı Sakarya\'ya ve Sapanca\'ya getirdiğim için çok mutluyum. Sapanca\'dan böyle şampiyonların çıkması çok güzel bir şey. Zaten burada nice şampiyonlarımız var. Benden sonra da nice dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacaktır. Bizlere dua eden herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmazer ve törene katılan davetliler tarafından Metehan Başar\'a altın ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Yılmazer şampiyon ve davetlileri makamında ağırladı. Metehan Başar\'a ailesi ve amcası 1992 Barcelona Olimpiyatları 2\'ncisi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Milli Takım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Teknik Direktörü Hakkı Başar, amcasının çocukları Dünya Gençler 2\'ncisi, Sakarya Hendek Belediyespor ve Yıldızlar Milli Takım Antrenörü Zafer Başar ile 2016 Avrupa Şampiyonu Abdulsamet Başar yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Metehan Başar\'ın makam aracı ile gelişi

-Kutlama alanında Başar\'a gösterilen sevgi seli ve kutlamalar

-Başkanın konuşması

-Başar\'ın konuşması

-Başkanlık makamından görüntüler

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çıldır Gölü, sahilleri aratmıyor

Türkiye\'nin doğusundaki sınır kentleri Kars ve Ardahan illeri arasında bulunan Çıldır Gölü, sıcaklarla birlikte Ege, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Kabotaj Bayramı etkinliklerinin ardından turizme açılan Çıldır Gölü\'nde düzenlenen tekne turları, yöreye olan ilgiyi artırdı. Üzeri kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü\'nün yakın bir gelecekte turizmde söz sahibi olması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kütük Ev\'den detay

-İskeleye uzatılan tahtadan düşen vatandaş

-Tahtaları düzelten vatandaşların yeni bir tahta getirmesi

-Yüzenler suya atlayanlar

-Strafor kağıtları üzerinde güneşlenen geçlerin konuşmaları

-Gölde yüzenler ve kouşmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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634 işçi Guinness\'e girmek için ekmeğe salça sürdü

BURSA\'da, bu sene 50\'nci yılını kutlayan Tat Gıda\'nın düzenlediği ettkinlik kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için 634 çalışan, \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\'ni gerçekleştirdi.

Tat Gıda\'nın 50. Kuruluş Yıldönümü Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'ndeki fabrikalarında ilginç etkinlikler ile şölen havasında kutlandı. Fabrikada, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girilmesi için yapılan \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\' başarıyla sonuçlandı. Hazırlıkları günler önce başlayan rekor denemesi çalışmaları kapsamında fabrikada çalışan 635 kişi önceden hazırlanan alana, Guinness World Records Merkezi ile canlı yayın bağlantısı kurularak teker teker sayılarak alınıp üzerinde salça, ekmek ve bıçak bulunan masaların çevresine teker teker yerleştirildi. Guinnes yetkilisinin canlı yayında kuralları hatırlatması sonucu startı verilen derneme sonrasında katılımcılar, 30 saniye boyunca dilim ekmeklere salça sürdü. Havadan görüntülerin de alındığı rekor denemesi sonrasında kural gereği tüm salçalı ekmekler, şenliğe katılanlar tarafından tüketildi. Uzun bir inceleme sonrası Guinness\'in, 2013 yılında Fransızların, 435 kişinin katılımıile başardıkları rekorun kırıldığını duyurduğu açıklandı. Böylece Tat, 50. Kuruluş Yıldönümü\'nde Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi hak kazandı.

TAT GIDA\'DAN ÇİFTÇİYE DİJİTAL DESTEK

Rekor denemesi öncesinde açıklamalarda bulunan Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, yürüttükleri, \'Domatesin Önderleri\' projesi kapsamında tarımda dijitalleşmeyi sağlayan ve çiftçilere eğitim imkanı sundukları mobil uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bu proje ile bir ilk gerçekleştireceklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Turan, \"Ülkemizde sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük eden bir markayız. \'Domatesin Önderleri\' projesinin, bizim için en önemli etaplarından birisi de tarımda dijitalleşme. Geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla tarlaların takibi, çiftçilere online eğitim verilmesi, bitki gelişiminin izlenmesi, çiftçilere online danışmanlık verilmesi gibi konularda dijitalleşiyoruz\" dedi.

Tat Gıda\'nın etkinlikleri kapsamında akşamda Ziynet Sali konser verecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Basın toplantısından detaylar,

Hakan Turan\'ın konuşması,

Rekor denemesi için yapılan hazırlıklar,

Ktılımcıların alana alınması,

Rekor denemesi,

Alandan genel görüntüler,

Rekor denemesinden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR- Faruk KAHRAMAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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En güzel inekler, sahiplerine Almanya seyahati kazandırdı

TEKİRDAĞ\'da gerçekleştirilen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nda inekler podyuma çıktı. İnek güzellik yarışmasında birinci olan Şampiyon ve Sarıkız, sahiplerine ödül olarak Almanya seyahati kazandırdı.

Tekirdağ\'da gerçekleştirilen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nın 2\'nci gününde, Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından organize edilen inek güzellik yarışmasında, kaliteli hayvan yetiştiren üyeleri hem ödüllendirmek hem de teşvik etmek amacıyla yarışma düzenlendi. Simmental ve Holstein ırkı olarak iki grupta düzenlenen yarışmada toplam 15 inek juri tarafından oylandı.

Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ergin Durgun, \"Birincilerin Almanya fuarlarına ulaşımları sağlanacak. Hem Simmental hem de Holstein birincilerine. İkinciler ise Antalya\'da düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na katılmaya hak kazanacaklar. Bugün bizim amacımız şudur. Tekirdağ ilinde damızlık değeri yüksek kaliteli hayvan yetiştiren üyelerimize hem ödüllendirmek hem teşvik etmek\" dedi. 4 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Holstein inek gurubundan Şampiyon adlı inek, Simmental kategorisinde ise Sarıkız adlı inek birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Numaralandırılan inekler

-Jürinin oylama yapması

-yarışmaya katılacak ineklerin alana getirilmesi

-meraklı izleyiciler

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erol Evgin 33 yıl sonra yine Bodrum Kalesi\'nde sahne aldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde konser veren Türk Pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin sevilen şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen \'Altın Şarkılar\' konserleri kapsamında, 33 yıl aradan sonra dün akşam Türk Pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin tekrar sahne aldı. Konsere \'Bir Tanem Söyle Canım\' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri yaklaşık iki bin kişi izledi. Şarkının nakarat bölümünü kadın hayranlarına söyleten Evgin, kadınların performansından memnun kalarak, \"Hanımlarımız müthiş bir sorumluluk duygusu ile şarkı söylüyorlar. Aslında her işi böyle yapıyor hanımlar. Yaşasın hanımlar. Türkiye\'nin aydınlık yüzü hanımefendiler. Cehalet kadından korkar, çünkü kadın öğrenirse, çocuğu da öğrenir. Yaşasın kadınlarımız\" dedi.

Erkeklere de aynı şarkının nakarat bölümünü söyleten Evgin, erkeklerin performansını taraftar marşına benzetti. Başından geçen bir anısını da anlatan Evgin, \"Ben birkaç yıl önce Fenerbahçe 1907 Derneği\'nin gecesinde sahne aldım. Bizim takım hazır mı aslanlar dedim. Salon bir anda buz gibi oldu. Neyse sonradan gönüllerini almıştım\" dedi. Evgin paylaştığı anının ardından, Fenerbahçe marşını okudu. Galatasaraylı olduğunu açıklayan Evgin, yükseleninin de Beşiktaş olduğunu söylemesi üzerine bol bol alkış aldı. Konserine \'Rüya\', \'Ateşle oynama\', \'Ben imkansız aşklar için yaratılmışım\', \'Ah bu hayat çekilmez\' şarkılarıyla devam etti. Evgin konserin yanı sıra, hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle de kahkahaya boğarak konserinde stand-up havası estirdi.

\"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ PAYLAŞMAKTIR HAYATI\"

Genç kızların anneleri için kendisinden imza istediğini de anlatan Evgin, \"Dünyanın en güzel şeylerinden biri paylaşmaktır hayatı paylaşmak şarkıları paylaşmaktan geçer birlikte şarkı söylemekten geçer kadınlı erkekli birlikte gülüp eğlenmekten geçer. Bu şarkıları ilk söylediğim günlerdeki 6 yaş grubu kız çocukları genç birer hanımefendi olarak geliyorlar konserlerime. Bazen çocuklarını getiriyorlar, bazen eşlerini getiriyorlar, bazen de yalnız geliyorlar. Çok mutluluk benim için. Bu arada günümüz genç kızları da imza istiyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Bu yaşlı bir adamın genç bir kıza imza vermesi güzel bir duygu. İmza alan genç kız \'ama annem için\' diye ekliyor. Benden anneannesi için imza alan var. Geçenlerde bir genç kız geldi \'Annem size hayran, ama anneannem size aşık\' dedi. Bu tür olaylarla karşılaşıyorum\" dedi.

Konserine devam eden Evgin, \"Bu akşam çok güzel bir konser olacak. Nereden biliyorsun derseniz ben korodan anlıyorum. Koro güzel olunca konser çok güzel oluyor\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Hayranlarının koro halinde şarkılara eşlik etmesinden görüntü

- Erol Evgin\'in esprilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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