DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SURİYE SINIRINDA PATLAMA, TÜRK MÜHENDİS ÖLDÜ

KİLİS\'te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti. Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan y7aşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep\'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan\'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

2)EVLİLİK TEKLİFİ SONRASI KUTLAMA YANGINA YOL AÇTI



ELAZIĞ\'da adı açıklanmayan bir kişi, sevgilisinin evlenme teklifini kabul etmesi üzerine yaptığı havai fişek gösterisi yangına neden oldu. kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli ginç ile arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Elazığ\'da dün akşam saatlerinde adı açıklanmayan bir erkek, sevdiği kıza yaptığı evlenme teklifinin kabul etmesi üzerine, bir grup arkadaşıyla birlikte tarihi Harput İlçesi\'ne gelerek sürpriz kutlama yapmak istedi. Gençlerin havai fişek gösterisi sonrası, fişeklerden biri kuru otların arasına düşerek yangına neden oldu. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tutuşan otları söndürmesinin ardından, jandarma ekipleri ifadelerini almak üzere gençleri karakola götürdü. Evlenme teklifi kabul eden kızın ailesinin haberinin olmadığı, bu yüzden de kız ve erkeğin isimlerinin gizli tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

3)CHP\'Lİ BAŞKAN, ATLETLE KAHVALTI YAPIP SONRA ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ

TUNCELİ\'nin CHP\'li Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, atletli olarak belediye binası önünde kahvaltı yaptıktan sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte ormanda çıkan yangını söndürmeye gitti. CHP\'li Başkan Polat, atletli fotoğra ve görüntülerini, sosyal medya hesabından duyurarak, \"Sabah halkımızla simit cay ve gundemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat Halkından Ülkeme selam\" notunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın da eleştiri konusu yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafı tartışması devam ederken, Tunceli\'nin Hozat İlçesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Celalledin Polat da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu tartışmaya katıldı. Belediye binası önünde bazı vatandaşlarla atletli olarak kahvaltı yapan Başkan Polat, daha sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte kırsal alanda devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. CHP\'li Başkan Polat, kahvaltı ve orman yangının söndürme çalışmaları sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de facebook ve twitterdeki kişisel sayfalarından, takipçileriyle paylaştı. Atletli kahvaltı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Celaleddin Polat, \"Sabah halkımızla simit cay ve gundemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat halkından ülkeme selam\" notunu düştü. Paylaşımında, orman yangınlarına da dikkat çeken Başkan Polat, yangın söndürme çalışmasından önce, kendisi gibi atletli 5 kişiye hitaben yaptığı konuşmanın yeraldığı videoda, \"Buraya günlerdir yanan ormanı söndürmeye geldik. Atletle söndüreceğiz. Bu atletler ormanlarımızın yandığı gündemini saptırmaz. Gündemi orman yangınları mı acaba atlet mi belirleyecek? Bunu da göreceğiz. Günlerdir burada mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Ormanlar bizim ciğerimizdir. Ha insanlar katledildi ha ormanlar katledildi. Biz bir kaç gündür orman yangınını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 kez de mayın patladı. Önce duyarlılık göstermeyip bizimle gelmeyen vatandaşlarımıza, bir de uzak durup facebookta ahkam kesenlere, artı ülkenin bu kadar gündemi varken, insanlar ölürken, ormanlar yanarken, ülkenin gündemini atletle meşgul edenlere de sözümüz. Bir bakalım nasıl söndüreceğiz onun da planını yapalım\" dediği duyuluyor.

4)SİVAS\'TA \'SURİYELİ\' GERGİNLİĞİ



SİVAS\'ta oturdukları evde çevreyi rahatsız ettikleri ve 15 yaşındaki bir çocuğu dövdükleri ileri sürülen Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, Suriyelilerin oturduğu evi ablukaya alırken, yapılan görüşmelerin ardından mahalleli sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kent merkezindeki İstiklal Mahallesi 10\'uncu Sokak\'ta kiraladıkları bir müstakil evde oturan Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında akşam saatlerinde gerginlik yaşandı. Tek katlı müstakil evde oturan Suriyeliler iddiaya göre mahallede oturan 15 yaşındaki U.E.\'yi dövdü. Mahalle sakinleri çocuğu kurtarırken, Suriyelilere tepki gösterdi. Suriyeli mültecilerin haber vermesiyle olay yerine başka Suriyeliler de gelince gerginlik tırmandı. Bunun üzerine toplanan mahalle sakinleri Suriyelilerin oturduğu evinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Suriyelilerin yaşadığı evi ablukaya alarak herhangi bir müdahaleyi engellemeye çalıştı. vin çevresine kimseyi yaklaştırmayan polis, dağılmaları konusunda mahalle sakinlerini ikna etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri Suriyeliler\'in eve önce bir kaç kişi geldiklerini zamanla sayılarının 40\'lara kadar çıktığını belirterek, mahallede sürekli adaba aykırı davranışlar sergileyip, kadınları rahatsız ettiklerini, uygunsuz kıyafetlerle dolaştıklarını ileri sürdüler. Gece geç saatlere kadar dağılmayan mahalle sakinleri Suriyelilerin evi terk etmesini istedi. Olay yerine gelen ev sahipleri de Suriyeli mülteciler ile görüşerek evi boşaltmalarını istedi. Polis ekipleri de evin boşaltılacağının sözünü vererek, öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaşmaya ikna etti. Gerginlik büyümeden önlendi.

5)ÖDEMİŞ\'TEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, GDZ Elektrik\'in başlattığı tesis yenileme çalışması nedeniyle 10 Ağustos\'tan beri her gün 9 saat elektriksiz kalan vatandaşlar kesintilerin akşam saatlerine sarkması üzerine Ödemiş-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı.GDZ Elektrik\'in tesis yenileme çalışması nedeniyle geçen 10 Ağustos\'tan bu yana her gün 9 saat elektriksiz kalan vatandaşlar, hayvanlarını sağıp, tarlalarını sulayamadıklarını ve kesintilerin tam da üretim dönemine denk geldiğini söyleyerek isyan etti. Çalışmaların yaklaşık 2 haftadır tamamlanamadığını 23 Ağustos\'taki kesintinin 16 saate ulaştığını söyleyen vatandaşlar İlkkurşun Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde eylem düzenledi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı eylem esnasında güvenlik önlemi aldı. Yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, bölgeye Ödemiş Kaymakamı ve GDZ Elektrik yetkililerinin gelmesini istedi. Her gün 09.00-18.00 saatleri arasında kesinti yaşandığını, bu kesinti sebebiyle susuz kaldıklarını ifade eden öfkeli kalabalık, dertlerini anlatacak kimse bulamadıklarını belirterek 2017 yılında yaşadıkları bu sıkıntıya isyan etti. Zaman zaman oturma eylemi de yapan vatandaşlarla görüşmek üzere Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ile Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu eylem yapılan alana geldi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, vatandaşların derdiyle dertlendiklerini vurgulayıp bölgede akşam saatlerinden itibaren yaşanan sıkıntıyı TEDAŞ Genel Müdürlüğü\'ne kadar ilettiklerini, çözüm bulunmaya çalışıldığını belirtti.

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ise vatandaşları Bölge Trafik İstasyonu önüne toplayarak sorunlarını dinledi. Ateşoğlu, GDZ Elektrik\'in başlattığı çalışmaların düzenli gitmesi için gerekli talimatları vereceklerini belirtti.

Elektrik olmadığı için sondaj pompalarını çalıştıramadıklarını söyleyen çiftçi Sezgin Aydın, Kaymakam Ateşoğlu\'nun \'Elektrik kesintilerinin patatesle ve mısırla ne alakası var?\' dediğini iddia ederek bu duruma uzun süre tepki gösterdi. Kaymakam Ateşoğlu, daha sonra varsa hasarın tespiti ve karşılanması için bölgede inceleme yapılacağını söyledi. Kaymakam Ateşoğlu\'nun konuşmasının ardından öfkeli kalabalık yolu trafiğe açtı. AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise çalışmaların mümkünse ertelenip üretim sezonunun daha hafiflediği bir döneme denk getirilmesi için görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Öfkeli vatandaşlar, Ateşoğlu ve Badem\'in konuşmalarının ardından bir süre daha yol kenarında bekledikten sonra olaysız dağıldı.

6)KAÇIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN 15 YAŞINDAKİ SÜMENYE BULUNDU



TOKAT\'ın Almus İlçesi\'nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyde oturan S.A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş ilçe yakınlarında bulundu. Genç kız ilk ifadesinde kendi rızasıyla gittiğini söyledi.

Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, 7 gün önce ortadan kayboldu. Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. İlk çalışmalarda S.A.\'ya ulaşılamadı.

OTOMOBİLDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümenye Aktaş\'ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş\'ı 60 SA 736 plakalı otomobilde yakaladı. S.A. ile kaçırıldığı öne sürülen Sümenye Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Almus\'ta jandarma tarafından düzenlenen çalışma sonrası bulunan Sümenye Aktaş ile onu kaçırdığı öne sürülen S.A., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Sümenye Aktaş daha sonra sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sümenye Aktaş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. S.A.\'nın ise savcılık ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Anne Kezban Aktaş kızının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun. Kızımı bulundu\" dedi

7)CİNAYET HASTANENİN GÜVENLİK KAMERALARINDAN ÇÖZÜLDÜ

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, borcunu ödemediği için arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra hastane bahçesine atıldığı öne sürülen 40 yaşındaki Hakan Ceyhan\'ın, ölmeden önce hastane bahçesine getirildiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şahin Tepesi Mevkii\'nde geçen 17 Ağustos perşembe günü gece saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. B.S. (Bülent Sel), komisyonculuk yapan ve birlikte çalıştığı arkadaşı Hakan Ceyhan\'a 20 bin lira borç verdi. Borcun 8 bin lirasını ödeyen Ceyhan, geri kalanını ödeyemeyince B.S.\'yle araları açıldı. Olay günü telefonla Ceyhan\'ı arayan B.S., 12 bin lirasını istedi. Ceyhan\'da alacak meselesini Şahin Tepesi\'nde buluşarak çözmek istediğini belirtti. Bunun üzerine B.S., yanına arkadaşları C.K. (Cengiz Kaya) ile S.N.\'yi (Serkan Nesivar) alarak buluşma yerine gitti. Ceyhan ile B.S. burada buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S., otomobilin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Ceyhan\'a ateş etti. Olayı gören S.N. panikle olay yerinden kaçtı. B.S. ile C.K., ağır yaralı olan Ceyhan\'ı, otomobille, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirdi. Ceyhan\'ı acil serviste sedyeye koyan ve sağlık görevlilerine haber veren B.S. ile arkadaşı otomobile binerek olay yerinden soğukkanlılıkla ayrıldı. Burada tedaviye alınan Ceyhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceyhan, otopsisi sonrası kentte toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Ceyhan\'ın hastane bahçesine bırakıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde acil servise otomobille gelen B.S. ve Cengiz K., Ceyhan\'ı otomobilden indirip bahçedeki sedyeye koyduktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden eşkalleri belirlenen B.S. ve Cengiz K. düzenlenen operasyonla bir kahvehanede otururken gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu doğrultusunda ise Serkan N., gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.S. tutuklanırken, Cengiz K. ve Serkan N. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

8)MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 26 yaşındaki Ümit Demirci idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden 34 yaşındaki Himmet Tombak yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan 36 yaşındaki Şeref Çakal hayatını kaybederken, Ümit Demirci de yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30\'da Denizli-Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Demirci idaresindeki 20 BA 449 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Himmet Tombak (34) yönetimindeki 45 KA 1895 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık yüz metre sürüklenirken, Demirci ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Şeref Çakal yola savruldu. Kazayı görenler diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çakal\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Demirci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirci\'nin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü Tombak, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada hayatını kaydeden Çakal\'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

9)REFÜJE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 24 yaşındaki Tolga Okumuş hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi\'nde meydana geldi. Tolga Okumuş idaresindeki 20 V 294 plakalı hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç sürücüsü Tolga Okumuş ön camdan dışarı fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okumuş\'un hayatını kaybettiği belirledi. Acı haberi alan Okumuş\'un yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)FETÖ\'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nda görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap\'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde bir dairede saklandığı ihbarı alındı. Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap\'ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasap\'ı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap, ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

11)HAKKARİ\'DEKİ CİNAYET ZANLISI TEKİRDAĞ\'DA YAKALANDI

HAKKARİ\'nin Pınarca Köyü\'nde ölü olarak bulunan 55 yaşındaki Ramazan Köksal\'ın katli zanlısı olduğu belirlenen Fatih Özcan, Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hakkari\'nin Pınarca Köyü\'nde aracılık yapan Ramazan Köksal, 5 gün önce ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Köksal\'ın aracını terk edilmiş olarak bulmuş, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Fatih Özcan ise aranıyordu.

TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Ölü bulunan Ramazan Köksal, önceki gün memleketi Ordu\'da toprağa verilirken, teknik takibe alınan ve yanında çalıştığı belirlenen Fatih Özcan\'ın Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'ne geldiği tespit edildi. Özcan\'ın Kapaklı\'da imam nikahlı eşiyle yaşadığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi\'ne sevk edilen Özcan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

12)16 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI



ADANA\'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hayrullah Yaşar, polis tarafından yakalandı.

Farklı zamanlarda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hayrullah Yaşar, iddiaya göre yaklyaşık bir yıl sahte kimlik kullanarak günlük yaşamına devam etti. Yaşar\'ı bulmak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kalabileceği adresleri tespit etti. Yaşar\'ın merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis, fiziki takip sonucu zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

13)YURTTA HUZUR UYGULAMASI

ADANA\'DA ASAYİŞ UYGULAMASI



ADANA\'da \'Türkiye Huzur 7\' kapsamında 500 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen \'Türkiye Huzur 7\' kontrolleri kapsamında Adana\'da oluşturulan sabit noktalarda araçlarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 500 polisin katıldığı kontrollere, havadan da bir helikopter destek verdi. Özel eğitimli detektör köpelerle araçlarda uyuşturucu arayan polisler, binlerce vatandaşın da kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller, gece yarısına kadar devam etti.

İZMİR\'DE \'HUZUR TÜRKİYE\' UYGULAMASI YAPILDI



EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan \'Huzur Türkiye\' uygulamasına İzmir\'de toplam 813 polis havadan, karadan ve denizden yaptığı asayiş uygulamasıyla destek verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı \'Huzur Türkiye\' uygulaması tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Uygulamaya 813 polis, 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik Botu, 4 Polis Botu ve 5 narkotik köpeği katılırken, İzmir İl Merkezi\'nde 16 noktada denetimler gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarına da uygulama kapsamında denetleme yapıldı. 8 bin 123 kişi üzerinde yapılan kimlik sorgulaması sonucu 9 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi de yakalandı. 2 bin 254 aracın kontrol edildiği uygulama kapsamında 147 araca toplam 83 bin 799 TL ceza kesildi ve 27 araç da trafikten men edildi. \'Huzur Türkiye\' uygulaması kapsamında İzmir\'de yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.

Sahil şeridinde bulunan ilçelerde ise, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri uygulamaya botlarla katılarak tekneler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama gece yarısına kadar sürdü.

BURSA\'DA 700 POLİSLE \'HUZUR OPERASYONU\'



BURSA\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, dün akşam Türkiye\'nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan \'Huzur Türkiye - 7\' adı verilen asayiş denetimi Bursa\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı denetimde toplam 6 noktada \"yol uygulaması\" gerçekleştirirken, kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerlerde denetleme yaptı.

Uygulamalarda 822 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. 2 iş yerinde toplam 17 kişinin evraksız çalıştırıldığı tespit edildi ve 4 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Denetimlerde sorgulaması yapılan 255 araçtan 9\'u trafikten men edilirken, 31 araç hakkında da 8 bin lira cezai işlem yapıldı.

ADIYAMAN\'DA 313 POLİSLE HUZUR OPERASYONU



ADIYAMAN\'da 313 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.

Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 313 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda bir çok bıçak ve sopaya el konuldu.



14)SİLİFKE\'DE ALIÇ ALTERNATİF ÜRÜN OLMA YOLUNDA

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde çiftçilerin alternatif ürün arayışına en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya\'da görülen gülgiller familyasından alıç da katıldı. Bir çiftçi tarafından yetiştirilen ve hasadı yapılan alıç, alternatif olarak üreticilere umut olacak.

Çiftçi Durhasan Soykan\'ın Balandız Mahallesi\'nde yetiştirmeye başladığı alıç, çiftçilere yeni bir alternatif ürün oldu. Hasadına başlanan ürünle ilgili açıklama yapan Soykan şöyle dedi:

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile birlikte 2004 yılında fizibilite çalışmasına başladık. Kırsal alanda ekonomiye katkı sağlamak amaçlı çalışma yaptık. Çeşitli yerlere seleksiyon yaptık. Yaptığımız seleksiyon sonucunda en iyi 900 ile bin 200 rakımda olduğunu tespit ettik. 2010 yılında dikimini yaptık. Geçen yıl kilosunu 25TL\'den sattık. Bu yıl yaklaşık toptan fiyatı 30 TL ile perakende fiyatı 60 TL arasında olduğunu biliyoruz.

Geçen yıl bahçe başı 300 kilo rekolte elde ettiklerini belirten Soykan, Bu yıl yaklaşık 500 ile 1 ton arası rekoltemiz var. Kırsal alanda alternatif bir gelir sağlasın diye öncü bir çiftçiyiz. Benimle birlikte başka çiftçiler de Silifke\'de alıç yetiştirmeye başladı. İnşallah bu yöreye ekonomik bir katkı sağlar, Silifke\'yi iyi bir şekilde tanıtmış oluruz diye konuştu.

\'KALP DOSTU, KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ\'

Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, yetiştirilen her alternatif ürünün, kendileri ve yöre halkı için umut verici olduğunu kaydederek, şunları söyledi

Çiftçilerimiz yeni bir alternatif meyve çeşidi olarak alıç denemesi yaptı. 20 dönüm civarında küçük parçalar halinde meyve bahçesi tesis etti. Bölgemizde her şeyin olduğu yerde, alternatif olarak alıç da var. Kividen, elmadan, armuttan alternatif ürünlere geçişler var. Bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Alıç, sağlık açısından da faydalı bir üründür. Kalp dostu, kolesterol düşürücü bir meyve olarak bilinmektedir. Bölgemizdeki kıraç arazileri değerlendirsinler diye genç çiftçilerimizi teşvik ediyoruz.

