DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)KAÇIRILAN EGEMEN 36 SAAT SONRA KURTARILDI



AKSARAY\'da 2 gün önce petrol istasyonundan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, sabaha karşı jandarma tarafından yapılan operasyonla rehin tutulduğu eve gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Olay, 21 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde yaşandı. Ortaköy İlçesi Balcı Köyü yakınında Galip D.\'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan E.\'yi (23) bacağından yaraladı. Şüpheliler daha sonra petrol istasyonunun market bölümüne yönelerek işyeri sahibi Galip D.\'nin oğlu Egemen Samet Dinç.\'i otomobile bindirip kaçırdı. 2 gün boyunca olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Jandarma ve emniyet ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ve polis, sabaha karşı 2 şüphelinin yerini belirledi. Kaçırılan 10 yaşındaki Egemen\'in Aksaray\'ın merkeze bağlı Borucu Köyü\'nde terk edilmiş bir evde rehin tutulduğunu öğrenen Jandarma ekipleri, sabaha karşı düzenlediği operasyonla çıkan çatışmaya rağmen Egemen\'i sağ olarak kurtardı. Operasyonda çocuğu kaçıran Ferhat K.(21) bacağından vurularak, diğer şüpheli Berat Batuhan K.(18) ise yaralanmadan yakalandı. Hazar D. (16) isimli şüpheli ise dün öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sağ salim kurtarılan Egemen Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi\'nde tedavi edildikten sonra evine götürüldü. Anne Gülfidan ve baba Galip Dinç mutluluklarını kameralara anlatırken Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ çocuğu hastanede ve evinde ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yakınları da çocuğun bulunmasını sevinçle karşılarken aile ve yakınlarının mutlulukları gözlerinden okundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

2)ZONGULDAK\'TA YAĞMUR NEDENİYLE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

ZONGULDAK merkez ile Kozlu İlçesi\'nde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Kentte, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Liman Caddesi\'nde göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kaldırımları aşan su sahildeki gezi yoluna doldu. Milli Egemenlik Caddesi\'nde rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Arızalanan bazı araçlar yolda kaldı. Kentin içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Liman içinde bir çöp konteynırının da yüzdüğü görüldü.

KOZLU\'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kozlu İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe girişindeki yol tamamen suyla kaplandı. Belediye ekipleri dizlerine kadar gelen suyun içine girip tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Atatürk Caddesi de yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Buradaki işyerlerini su bastı. Esnaf, işyerlerine giren suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de vidanjör ile işyerlerindeki suyun boşaltılmasına yardım etti. Su altında kalan Kozlu sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi.

HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE 5 EV BOŞALTILDI

Zonguldak\'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınartepe Mahallesi\'nde meydana gelen heyelanda yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direği kaydı. Elektrik firması yetkilileri yüksek gerilim hattındaki enerjiyi kesti. Bölgede heyelan riski taşıyan 5 ev tahliye edildi. Evlerde yaşayan toplam 32 kişinin bir kısmı Zonguldak Belediyesi\'ne ait otobüsle geçici olarak kent merkezindeki öğrenci yurduna, bir kısmı da yakınlarının yanına gönderildi. Mahalle sakinleri, TOKİ\'nin yaptığı inşaat nedeniyle evlerinde heyelan riskinin oluştuğunu ifade ederek tepki gösterdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Karagöz, aileleri sakinleştirmeye çalışarak güvenlikleri için geçici olarak tahsis edilen yurt yada yakınlarında kalmaları gerektiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

KOZLU\'DA SU SEVİYESİ YÜKSELEN DERE, KÖPRÜ YIKTI

Kozlu İlçesi\'ne bağlı Esen Köyü Ilıksu Mahallesi\'nde su seviyesi yükselen dere, karşı taraftaki restorana girişi sağlayan yaya köprüsünü yıktı. Restorandakiler köprü yıkılınca arka taraftaki ormanlık alandan evlerine gitti. Derenin taşma riskine karşı aynı mahallede yaşayanlar evlerini boşalttı. Araçları olmayan 4 kişilik bir aile, Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından alınarak yakınlarının evine bırakıldı.

EREĞLİ\'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi Suat Başol Sokak\'ta tıkanan rögar kapakları nedeniyle park halindeki 4 araç sular altında kaldı. Çevredekiler, 3 aracın sahibine ulaşıp araçları sudan çıkartmayı başardı. Bir araç ise tamamen suyun altında kaldı. Evlerinin önü suyla dolan vatandaşlar, Ereğli Belediyesi ekiplerinin vidanjör ile suyu boşaltmasını bekledi.

=============================================

3)BARTIN KURUCAŞİLE\'DE SEL

BARTIN\'ın Kurucaşile İlçesi\'nde 2 saat boyunca etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, 20 dükkan sular altında kaldı. Kurucaşile yolu ulaşıma kapanırken, bir köy evinde mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinde ilçede etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Bartın\'a bağlı Kurucaşile ilçesinde 1 saatte metrekareye 90 kilogram yağış düştü. İlçenin ortasında geçen dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan dükkanlar sular altında kaldı. Kurucaşile-Bartın yolunda ise meydana gelen heyelan nedeniyle sayıda araç mahsur kaldı. Uğurlu Köyü\'nde ise evde mahsur kalan 4 kişilik bir aileyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, Kurucaşile limanında bağlı olarak bulanan 4 tekne de sel sularına kapılarak, denizde kayboldu. Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, yaptığı açıklamada şöyle dedi: \"İlçemizde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. İlçemizin ortasında geçen dere sel suları nedeniyle kabarınca 20 dükkan sular altında kaldı. Özellikle Tekkeönü köyü ve Kurucaşile ilçemizden bu yağıştan çok fazla etkilendi. Bartın Kurucaşile şu anda yol güzergahındaki derelerin taşması ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediyemizin bütün ekipleri şu anda seferber olmuş durumda. Ayrıca uğurlu köyünde dere kenarında bulunan bir evde mahsur kalan ailelerin olduğunu öğrendik. Şu anda ekiplerimiz o aileleri kurtarmaya çalışıyor. Hakikaten geçen sene 13 Ağustos\'da yaşadığımız sel felaketini tekrar yaşadık.\"

4)GENÇ FUTBOLCU KAZADA ÖLDÜ



YUNUSEMRE Belediyespor\'un futbolcusu Samet Algu (25) takımının kamp yaptığı Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Afyonkarahisar\'da gece saatlerinde meydana geldi. 45 EK 160 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Algu henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Ahmet Akbaş\'ın kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Algu, Akbaş ve takımın masörü Sadık Çalış (26) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Samet Algu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Samet Algu Yunusemre Belediyespor\'un sevilen oyuncularından biriydi. Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Merve Algu ile evlenmiş, 2 ay önce de baba olmuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Algu\'nun cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edilip Manisa\'ya getirildi. Şeyh Fenari Camiinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazınun ardından Algu\'nun tabutu, arkadaşlarının ve sporseverlerin omzunda cenaze aracına kondu. Algu, Kırtık mezarlığında toprağa verildi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, kulüp yöneticileri ve futbolcu arkadaşları, babası Osman Algu, annesi Selma Argu, kardeşi Melih Algu ve eşi Merve Algu cenazeye katıldı. Merve Argu, eşinin tabutuna sarılıp ağladı.

Öte yandan kazada yaralanan takımın masörü Sadık Çalış\'ın (26) önümüzdeki saatlerde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Araştırma Hastanesi\'ne getirileceği belirtildi.

5)İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

SİNOP\'un Ayancık İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop\'un Ayancık İlçesi\'nde Tarakçı Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fuat Can idaresindeki 34 AH 8756 yönetimindeki otomobil vrajı alamayarak karşı yönden gelen Erkan Turan idaresindeki 57 FE 817 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fuat Can (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Cahit Can (63), Erkan Turan (40), Tülay Turan (31), Tuncay Toprak Turan (2), Belinay Turan (3), Birkan Efe Turan (9) yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayancık İlçe Delet Hastanesi\'ne götürülürken Fuat Can\'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.



6)OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ: 5 YARALI

İZMİT\'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-605 Karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Orhan Korkmaz idaresindeki 35 HR 206 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhalarına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Orhan Korkmaz ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ADANA\'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 ile 48224 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necati Akmeşe yönetimindeki 01 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz\'ın kullandığı 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ferhat Akmeşe ve Leyla Çağıltay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çağıltay\'a müdahale edemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gönderilen itfaiye erleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çağıltay\'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3\'ünün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay, tedavi gördüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Kazanın diğer yaralılarının ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

8)BACAĞI TIR\'IN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ 3 SAATTE KURTARILABİLDİ

KONYA\'da seyir halindeki domates yüklü TIR, kontrolden çıkarak yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü Berzan Toktik, kapı ile koltuk arasında sıkıştı. Bacağı TIR\'ın altında kalan Toktik, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 23\'ncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Beyşehir istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Berzan Toktik idaresindeki 33 BTD 37 plakalı domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen Toktik, sürücü koltuğundan sağ koltuğa fırlayarak kapı arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Toktik\'i kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Toktik\'in TIR\'ın altında kalan bacağı kurtarılamadı. Bunun üzerine vinçten yardım istendi. Olay yerine gelen vinç tarafından TIR\'ın kupası yukarı kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası Berzan Toktik sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Toktik, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toktik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Konya-Beyşehir karayolu ise polis ekipleri kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

9)POMPALI TÜFEKLE VURULAN İKİ KARDEŞİN CESEDİ TARLADA BULUNDU

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurulmuş halde iki erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem (26) ve Ercan Erdem (28) kardeşlere ait olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 2 kişinin de ölmüş olduğunu belirledi. Polis yaptığı incelemede cesetlerin Erhan Erdem ve Ercan Erdem kardeşlere ait olduğunu saptadı. Olay yeri yakınlarında yapılan araştırmada terkedilmiş halde 35 TAY 59 plakalı bir otomobil bulunarak incelemeye alındı. Erdem kardeşlerin cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Ölen kardeşlerin yakınları olay yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşarken, çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, Erdem kardeşleri öldüren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

10)DEHŞET SAÇAN KOCA YAKALANDI



DENİZLİ\'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında göğsünden ve kolundan bıçaklayarak yaralayan Osman Ö., Afyon\'un Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Denizli\'ye getirilen Osman Ö., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Ağustos\'ta saat 17.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Saltak Caddesi\'nde meydana geldi. Osman Ö., iddiaya göre, caddede kırmızı ışıkta bekleyen 64 BB 915 plakalı otomobil içinde ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini, A.A. ile birlikte gördü. Otomobilin yanına yaklaşan Osman Ö. sürücü koltuğunda oturan A.A. ile tartışmaya başladı. A.A.\'nın otomobilden inmesiyle birlikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırıp, göğsünden ve kolundan bıçakladı. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırmaya devam ederken, vatandaşlar araya girip, yardım etmek istedi. Osman Ö. bu sırada vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerinde kanlar içinde kalan A.A.\'ya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Eczaneye götürülen A.A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis Osman Ö.\'yü aramak için çalışma başlattı.

DİNAR\'DA YAKALANDI

Boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin yanında gördüğü A.A.\'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçan Osman Ö., Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Sorgulanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Osman Ö., \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan adliyeye sevk edildi. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

==============================================

11)\"YURDA GİTMEK İSTEMİYORUM\" DİYEREK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ



AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, kendisinin ve üç kardeşinin yurda götürülmesine tepki gösteren 16 yaşındaki Fatmanur Karacan \'Yurda gitmek istemiyorum\' diyerek 4\'üncü katın balkonundan atlayarak intihar etmek istedi.

Olay, Zafer Mahallesi 119 sokaktaki bir apartmanda dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fatmanur Karacan, baba ve annesinin kendisine bakamadığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine geçen 26 Kasım\'da Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kardeşleri Ali Karacan (12), Ayşenur Karacan (9) ve Kader Karacan (6) ile çocuk yetiştirme yurduna götürüldü. Burada uzun süre kalan çocuklar kısa bir süre önce yurttan izinli olarak ailelerine teslim edildi. Bu sırada çocuklara ailesinin bakamadığı şikayeti yeniden yapılınca yetkililer çocukları yeniden yurda götürmek için bu sabah eve geldi. Fatmanur Karacan, kendisinin ve kardeşlerinin tekrar yurda götürüleceğini öğrenince evden ayrılarak akrabalarının yanında saklandı. Sabah saatlerinde eve gelen yurt yetkilileri Ali, Ayşenur ve Kader\'i alarak yurda götürürken, Fatmanur\'u evde bulamadı.

\"YURTTA KALACAĞIMA ÖLÜRÜM\"

Fatmanur Karacan, kardeşlerinin yeniden yurda götürüldüğü öğrenince sabah eve geldi. Burada baba ve annesine, \"Kardeşlerimi neden verdiniz. Eğer beni de almaya gelirlerse yurtta kalmaktansa kendimi öldürürüm\" dediği öğrenildi. Ayrıca Karacan, \"Geçen yıl beni yurda götürdüler. Ben yurtta kalmak istemediğimi söyledim. Ailemle kalmak istiyordum. Bu nedenle intihara kalkıştım. Eğer bu kez beni yine yurda götürecek olurlarsa kendimi öldüreceğim. Beni almaya gelecekler diye dünden beri bir yakınımızın yanına saklanmıştım. Beni de arıyorlar. Yurtta kalmak istemiyorum. Babam bizim için çok uğraştı. İçki dediler bıraktı. Ev dediler evi değiştirdi. Sigortalı işin olacak dediler sigortalı işe girdi. Onların dediği her şeyi yaptı ve bizi yurttan geri aldı. Beni istemeye gelen kişiler farklı numaralardan şikayette bulunuyor. Kardeşlerimi ve ailemizi istiyorum. Ne olur bize yardımcı olun\" diye konuştu.

AKŞAM İNTİHARA KALKIŞTI

Fatmanur Karacan eve geldikten saatler sonra kendisinin de 1 gün sonra yurda götürüleceği haberini aldı. Bunun üzerine oturdukları apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkarak kendisini aşağıya atacağını söyledi. Baba polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis uzun süre aşağıdan genç kızı ikna etmeye çalışmasına rağmen başarılı olmayınca eve girerek balkona çıktı. Baba İbrahim Karaca ve annesi Esma Karaca ile polisler Fatmanur\'u intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak genç kız \"Yaklaşmayın kendimi atarım\" diye bağırdı. Kızın bir anlık boşluğundan yararlanan baba İbrahim Karacan ve polisler Fatmanur\'u çıktığı balkon demirlerinden çekip aldı. Sağlık ekipleri genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

12)MAĞAZADAKİ YOĞUNLUKTAN YARARLANIP TELEFONLARI ÇALDILAR

İZMİT\'te, yabancı uyruklu 3 kişi telefon mağazasında satış elamanlarının müşterilerle ilgilendiği sırada yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki adet cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Hayati Dilek\'e ait telefon mağazasına giren yabancı uyruklu 3 kişi, satış elamanlarının müşterilerle ilgilendikleri sırada camlı tezgah içerisinde bulunan yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki adet cep telefonunu çalarak, üzerlerinde taşıdıkları omuz çantalarının içerisine koydu. 3 kişi daha sonra mağazadan ayrıldı. Hırsızların cep telefonlarını çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hayati Dilek, 3 kişinin mağazanın yoğun olduğu bir anı gözleyip içeriye girdiklerini belirterek, \"Dükkanımız yoğun olduğu bir anda 3 yabancı uyruklu kişi tezgahtaki en pahalı olan iki adet telefonu çalıyor. Hırsızlık olayıyla ilgili karakola gidip şikayette bulunduk\" dedi.

13)MİNİBÜSLERDEN BOZUK PARA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

ADANA\'da, şehir içi yolcu taşıyan park halindeki minibüslerden toplam 600 lira bozuk para çaldığı öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet A., güvenlik kamerasına yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 4 minibüsün içinden 600 lira bozuk para çalan zanlıyı yakalamak için, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği minibüs durağının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Görüntülerde, park halindeki bir minibüsün açık olan kapısından giren zanlının, ön kısımda bulunan bozuk paraları alarak kaçtığı tesbit edildi. Kısa sürede yakalanan Mehmet A.\'nın, aynı suçtan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

14)AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ ALTINOLUK\'TA

BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde bulunan Abdullah Efendi Konağı\'nda, 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Aydın Doğan Vakfı tarafından toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 33\'üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 2016 yılında 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yaptı. Edremit Abdullah Efendi Konağındaki sergi, 1 Eylül\'e kadar gezilebilecek.

33\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi; İstanbul, Eskişehir, Muğla ve Adana illerinin ardından son olarak Balıkesir\'in Edremit ilçesinde sergilendi. Abdullah Efendi Konağı\'nda düzenlenen serginin açılışını; Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, Aydın Doğan Vakfı Sergiler Koordinatörü İlhan Artar ve Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert gerçekleştirdi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Saka, serginin kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi. Serginin Edremit\'te olması ve bu tür sergilerin artmasına çok sevindiklerini belirten Saka, \"Biz Edremit\'in her köşesini sanatın, sporun bir merkezi olarak düşünüyoruz. Edremit\'i bu noktaya taşımaya çalışıyoruz\" dedi.

Sergiyi değerlendiren karikatürist Ergin Gülen ise, \"Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma ilk olarak Hürriyet Gazetesi kurucusu Sedat Simavi adına tarafından yapılmıştır. Sedat Simavi Karikatür sanatçısıdır aslında. Sonradan 1947 yılında Hürriyet Gazetesi\'ni kurmuştur. Çocukları da onun anısına bu uluslararası yarışmayı düzenlemişlerdir. Gazete devredilince bu yarışma da Aydın Doğan\'a geçmiştir. Ben karikatür sanatçısıyım, benim için önemli olan yarışmanın sürmüş olması, ciddiye alınmış olması, uluslararası alanda birinci derecede olmasıdır. Türk Sanat hareketini, kültür hareketini temsil ettiği için çok memnunuz\" dedi. Sergiye katılanlar ise eserleri son derece beğendiklerini belirtti. Sergide, yarışmanın birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi \'Cau\' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve \'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya\' kategorisinde verilen Özel Ödül\'ün sahibi ise Emrah Arıkan\'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer aldı.

Yarışmada Başarı Ödülü kazananlar arasında Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), \'Feggo\' Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya) eserleri yer alıyor. Karikatürde hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer alması ve düşünceden hareketle düzenlenen ve dünyada \'Karikatürlerin Oscar\'ı olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasına 1983 yılından buyana 137 ülkeden 7 bin 800\'ü aşkın sanatçının katıldığı öğrenildi.

15)ARAP TAYLARI OTOMOBİL FİYATINA SATILDI

BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'ndeki Tarım İşletmesi\'nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı. \'Mezithaber\' ve \'Kocamemed\' isimli Arap tayları 100\'er bin liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi\'nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı ihale usulüyle satıldı. TİGEM\'in 1 milyon 268 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 100 bin lira ile \'Mezithaber\' ve Kocamemed\' isimli taylara verildi. \'Mezithaber\'i Çetin Özdil, \'Kocamemed\'i ise Reşat Arslan satın aldı.

Satışta ayrıca \'Mahmut\' ve \'Çillimenaf\' isimli taylar 80\'er bin liradan Mozaik Tarım A.Ş.\'ye satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 8 bin lira oldu. 8 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

