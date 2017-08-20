DHA YURT BÜLTENİ- 1

Apartmanda yangın çıktı, dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırıldı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplarken, inada mahsur kalan ve aralarında yeni doğmuş bebeklerin de bulunduğu 20 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın içini yoğun duman kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdivenlerine alınarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen ve aralarında yeni doğmuş bebeklerinde bulunduğu 20 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Bina sakinlerinin itfaiye ile kurtarılması

- Dumandan etkilenen vatandaşların ambulanslara alınması

- Vatandaş röportajı

- Yangının meydana geldiği apatman

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ (DHA)

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Eski sevgili, 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

KÜTAHYA\'da 22 yaşındaki İrfan Konsu, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sevgi Çetinkaya ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarında bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İrfan Konsu, yolda gördüğü eski sevgilisi Sevgi Çetinkaya ile yanında bulunan arkadaşlarını takip etti. Konsu, alt geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ve karanlık olan yolda Sevgi Çetinkaya\'yı durdurunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken İrfan Kansu, Sevgi Çetinkaya\'yı 8 yerinden, araya giren genç kızın erkek arkadaşı Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarındaki 34 yaşındaki Koray Altun ve 22 yaşındaki Ebru Şahin\'i de çeşitli yerlerinden bıçaklayıp otomobiline binerek kaçtı.

Yaralılardan Kubilay Yeşilmeşe, yakındaki Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amirliği\'ne giderek yardım istedi. Polislerin çağırdığı ambulanslarla yaralılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sevgi Çetinkaya, Kubilay Yeşilmeşe ve Koray Altun\'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kaçan İrfan Konsu\'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı Kubilay Yeşilmeşe\'nin görüntüsü,

-Polislerin Kubilay Yeşilmeşe\'ye müdahalede bulunup kanamasının olduğu yere tampon yapması,

-Kubilay Yeşilmeşe\'nin ambulansa alınması,

-Olay yerindeki polislerin,

-Kaçan şüpheli İrfan Konsu\'nun fotoğrafı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA\'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, yanması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki Ahmet Karagöz öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25\'nci kilometresindeki Çarıklar Mevkii\'nde meydana geldi. Çumra İlçesi\'nden il merkezine gelen Ramazan Karagöz, yönetimindeki 42 SN 526 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç takla atıp, şarampole düştü. LPG\'li otomobil daha sonra yanmaya başladı. Kazada sürücü Karagöz ile araçta bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ahmet Karagöz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisine ve soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Yola düşen lastik kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı



KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen biçerdöver sürücüsü Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Bodrum\'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, kamyonetle çarpışan otomobildeki Niyazi Kocaköse öldü, Güler Demir ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonet şoförü Hüseyin Karasoy, Kocaköse\'nin elini tutup, \"Ne olur ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalıçiflik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 yaşındaki Hüseyin Karasoy yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp bahçıvanlık yaptığı belirtilen 62 yaşındaki Niyazi Kocaköse yönetimindeki 48 TD 147 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Karasoy, ambulans beklerken, otomobilde sıkışan Kocaköse\'nin elini tutup \"Ağabey ne olur dayan, ambulans geliyor, ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Niyazi Kocaköse\'nin öldüğü belirlendi. Otomobilden fırlayıp ağır yaralanan 30 yaşındaki Güler Demir ise Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Kocaköse\'nin kızı Necla Kocaköse ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kocaköse\'nin yeğeni Mehmet Ateş, \"Bu yol altı aydır yapılmadı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün önce yolu güya yaptı. Mucuru döktü gitti. Burada çok kazalar olacak, böyle olmaz dedik, dinletemedik. Dayım öldü, bu kazalar \'geliyorum\' dedi. Bu çağda böyle yol olur mu? Yolun üstüne mucuru dök, insanları ölüme gönder\" diyerek tepki gösterdi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Karasoy, gözalltına alınırken, otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Kocaköse\'nin cesedi ise Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ölen otomobil sürücüsünden görüntü

- Yola fırlayan yaralı kadından görüntü

- Yardım etmeye çalışan vatandaşlardan görüntü

- Karasoy\'un konuşmalarından ve Kocaköse\'nin yanından görüntüsü

- Ambulansın gelip yaralıyı almasından görüntü

- Kocaköse\'nin kızının feryatlarından görüntü

- Kazayı gören vatandaşlarla röp.

- Kazanın oluşuna mucura ve yola isyan eden ölen kişinin yakınları ile röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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İki minibüs çarpıştı: 8 yaralı



KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde iki minibüsün hatalı sollama nedeniyle çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit-Kandıra karayolu Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Kandıra yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RB 3176 plakalı minibüs, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 41 FR 341 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden çekilen görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / Kandira (KOCAELİ) (DHA)

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Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sırasında otomobili bırakıp kaçtı



ADANA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücüsü, yaşanan kovalamaca sırasında otomobili bırakıp kaçtı.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine 01 L 6561 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtira uymayarak yoluna devma etti, polisler de peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir sivil polis memuru, yavaşlayan otomobile müdahale etmek istedi. Ancak otomobilin ön camı patlayınca, polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheli otomobili bırakıp kaçtı.

Yaralanan polis memuruna ayakta müdahale edildi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede bir \'su motoru\' ele geçirildi. Otomobil, çekici ile polis merkezine çekilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polis ekipleri

- Ambulansın beklemesi

- Yaralanan polis memuru (sivil uzun boylu)

- Polis memurunun parmağındaki sargı

- Otomobilin çekici üzerinde durması

- Otomobilin patlamış camı

- Otomobilin çekici ile götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)

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Çorum\'da silahlı kavga: 1 ölü



ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Kertme Köyü\'nde Hayrettin K., kavga ettiği Abdullah Özkoçak\'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Kertme Köyü\'nde husumetli oldukları belirtilen Hayrettin K. ile Abdullah Özkoçak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin K., tüfekle Abdullah Özkoçak\'a peş peşe ateş etti. Bacaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Abdullah Özkoçak, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Abdullah Özkoçak, çağırılan ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak Özkoçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Hayrettin K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü-

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-Hastane acil önü görüntü

-Katil zanlısı Hayrettin K, fotoğrafı

-Olay yeri fotoğraf

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Çöp kamyonunda patlama: 2 yaralı



ADANA\'da belediye ait çöp kamyonunda nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Tepebağ Mahallesi\'nde bulunan 27027 sokakta çöp toplayan temizlik işçilerinin çöpleri yüklediği Seyhan İlçe Belediyesi\'ne ait 63 B 8990 plakalı presli kamyonundan duman yükseldiğini fark edenler, aracın şoförünü uyardı.Bunun üzerine temizlik ekibi, kamyonu sokak üzerindeki boş bir alana çekti. Temizlik işçileri, kamyonunda çöplerin bulunduğu arka kapağını açınca hafif şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın etkisiyle temizlik işçilerinden Ahmet Öğretmen ve Hakan Türev, hafif yaralandı. İşçiler ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde görevli polisler zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla olay yerine geldi. Bomba uzmanının da aralarında bulunduğu polisler, kamyonda inceleme yapıp görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenen polisler, çöplerin arasına atılan kapalı plastik şişelerdeki matbaa malzemelerinin de patlamaya neden olabileceğini söyledi. Patlamanın nedeninin saptanması için araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polisin incelemesi

- Görgü tanıkları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) -

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Eskişehir\'de şüpheli çantadan giysi çıktı

ESKİŞEHİR\'de alışveriş merkezi karşısında, tramvay yolu yanındaki yaya kaldırımına bırakılan şüpheli sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba uzmanının açtığı çantadan giysi çıktı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi karşısındaki yaya kaldırımında saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir sırt çantası görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip tramvay yolunu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, çantadan erkek giysileri çıktı. Çanta polis merkezine götürülürken, tramvay yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaya kaldırımındaki çantanın görüntüsü,

-Polislerin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması,

-Bekletilen bir tramvayın,

-Özel giysi giyen bomba uzmanının çantanın yanına yaklaşması,

-Bomba uzmanının incelediği çantayı alıp götürmesi,

-Yolun açılmasının ardından tramvayın geçiş yapması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Atatürk\'ün Yalova\'ya gelişi SOLOTÜRK gösterisiyle kutlandı

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Yalova\'ya gelişinin 88. yıldönümü, \'Benim Kentim\' dediği Yalova\'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK\'ün gösterisi adeta nefesleri kesti.

Atatürk\'ün 19 Ağustos 1929 yılında Yalova\'ya gelişi nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler ilk olarak, Atatürk\'ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği \'Yürüyen Köşk\' önünden Edirne Belediye Bandosu ekibinin de katıldığı bir yürüyüşle başladı. Yürüyüşe; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Yalova Kent Müzesi\'nde \'Atatürk ve Yalova\' konulu bir fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

SOLOTÜRK NEFES KESTI

Kutlamalarda en büyük ilgiyi ise Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın akrobasi ekibi SOLOTÜRK\'ün F-16 uçağı ile yaptığı gösteri gördü. Alana toplanan binlerce vatandaş, jet uçağı ile yapılan akrobatik hareketleri cep telefonlarına kaydetti. SOLOTÜRK pilotu Yüzbaşı Erhan Günar\'ın F-16 uçağı ile yaptığı gösteri, adeta nefesleri kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Sergi görüntüsü

-Vatandaşlardan detay

-SOLOTURK gösterisi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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Antep fıstığı festivali, hasat ile başladı

GAZİANTEP\'te, bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, Karkamış İlçesi\'nde tarlada hasat ile başladı.

Hasat için Teketaşı Köyü\'nde köye giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarlada işçilerle birlikte fıstık topladı. 183 gurme ve şefin de katıldığı fıstık hasadında, Gaziantep yöresine ait halk oyunları ve Barak türküleri söylendi. Tarlada kurulan fıstık alanında çiftçilere Antepfıstığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, \"Şehir olarak \'lezzet başkenti\' diye bir iddiamız varsa bunu UNESCO\'ya onaylattıysak, bunun ana damarı yeşil sermayemiz, yeşil altınımız fıstığımızdır\" dedi.

Şahin, Gaziantep toprağının bereketli olduğunu ifade ederek, \"Toprağımız kıpkırmızı, yeşilimiz yemyeşil, mavimiz masmavi, güneşimiz her şeyden çok ısıtıyor. Bunun sonucu olarak yeşil altın dediğimiz Antepfıstığı ortaya çıkıyor. Fıstık bizim izin her şey, soframızın bereketi, şehrimizin ekonomisi, gözümüzün nurudur. İsmimizin önünde gerek bakan gerekse Büyükşehir Belediye Başkanı yazarsa yazsın fıstığın özel olarak korunması ve daha güçlü üretimin sağlanması için çalışma yaptık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'yla fıstık eylem planı kapsamında fıstığı daha fazla nasıl üreteceğiz, dünyaya nasıl pazarlayacağız, bunun sulamasını nasıl yapacağız, fıstığı nasıl koruyacağız diye çok önemli çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'mda Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı adıyla özel ve güçlü bir birim kurduk\" diye konuştu.

Gaziantep\'in UNESCO\'ya girmesinde fıstığın büyük etkisi olduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

\"Bugün UNESCO onayı aldıysak fıstığımızın çok büyük katkısı vardır. Nizip\'te fıstık ve zeytin var, İslahiye\'de biber ve üzüm var. Bunları birleştirdiğimizde soframızın lezzeti bambaşka oluyor. Meyvesiyle sebzesiyle baharatıyla soframız farklı bir hale bürünüyor. Şehir olarak lezzet başkenti diye bir iddiamız varsa bunu UNESCO\'ya onaylattıysak bunun ana damarı yeşil sermayemiz, yeşil altınımız fıstığımızdır. İhtiyacımız olan tek şey fıstığımızı Dünya\'ya daha iyi anlatmaktır. Antepfıstığı sağlıktır, şifadır, tedavidir, aizamer gibi büyük bir hastalığın çaresidir, tedavisidir. Doktorlar, hastalığın koruyucu ve önleyici tedbiri Antepfıstığı olduğunu söyler.\"

Hasadın ardından tarlada kurulan çadırda \'Türkiye\'nin Gastoronomi Profesyonelleri Mutfak Şefleri ve Yatırımıcıları Antepfıstığı Hasadında Buluşuyor\' konulu panel düzenlendi. Panelde; Antepfıstığını önemi ve yararlarının yanı sıra yöresel ürünlerin önemi anlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hasat etkinliği

- Fatma Şahin\'in hasat yapması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP (DHA)

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Patlıcan Festivali\'nde rafting ve jet ski gösterisi



KAYSERİ\'nin Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Yamula Patlıcan Festivali\'nde rafting ve jet ski gösterileri yapıldı.

Yemliha Mahallesi\'nde düzenlenen Yamula Patlıcan Festivali, rafting ve jet ski gösterileri ile başladı. Gösterilerde ayrıca yeraltı arama kurtarma ekipleri Kızılırmak\'ta gösteri yaptı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, \"Bugün Yemliha Mahallemizde patlıcan festivali için bir aradayız. Aslında patlıcan festivali için başladık ama patlıcanın dışında Yemlihamızı tanıtmak için rafting etkinliği düzenledik. Rafting, jetski, yeraltı kurtarma çalışmalarının yapıldığı etkinliğimiz oluyor. Kocasinan ilçemizin birçok yerinde bu tür güzelliklerimiz var. Önemli olan bu değerlerimizin korunup, daha fazla hemşerilerimiz tarafından ilgi alaka oluşturacak şekilde kamuoyuna tanıtılmasıdır. Bizim de aslında yapmak istediğimiz bu. Burasının ileride daha profesyonel spor alanı olması için çalışmalarımız devam edecektirö ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik, çocuk oyunları ile sürerken ardından Kocasinanspor Kulübü sporcuları çeşitli gösterilerde bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu festival bugün de çeşitli etkinliklerle sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rafting ve jet ski gösterisi

-Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile röportaj

-Genel detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ (DHA)

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Evlilik yıldönümlerini düğünle kutladılar



KAHRAMANMARAŞ\'ta 35 yaşındaki Muhammed Karaca ile 32 yaşındaki Leyla Karaca, evliliklerinin 14\'üncü yıldönümünü ikinci bir düğünle kutladı.

Kuyumcu Muhammet Karaca, 26 Ağustos 2003\'te evlendiği Leyla Karaca ile 14 yılı geride bıraktı. Kendisine Şevval (13), Seval (8) ve Elif (5) adında 3 çocuk veren eşi Leyla\'ya sürpriz yapmak için ikici bir düğün yapmaya karar verdi. Tıpkı ilk defa evleniyormuş gibi Muhammet Karaca damatlık, Leyla Karaca ise gelinlik giyip dağıttıkları davetiyeyle de yakınlarını ve arkadaşlarını düğünlerine davet etti. Çiçeklerle süsledikleri gelin arabasının arkasına isimlerinin baş harflerini güllerle işleyen Karaca çifti, aracın arkasına da \'Ne zorlukla göğüs gerdik beraber. Eğlenmek bizim de hakkımız\' ile \'15\'inci yıl\' yazdırdı. Gelin arabasını da Leyla Karaca kullandı.

Karaca çifti, düğün salona arkadaşlarının alkışlarıyla girip Ferhat Göçer\'in \'Cennet\' şarkısıyla da düğünün ilk dansını yaptı. Bir düğünde olması gereken her şeyin olduğu düğünde Muhammet ve Leyla Karaca çifti çocuklarıyla karşılıklı oynadı. Düğünde takı töreni de düzenlendi.

\'ERKEKLERLER \'BAŞIMIZA İŞ AÇTIN\' DİYOR\'

Damat Muhammet Karaca, ilk düğünden çok daha heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Yıllardır içimizde bir uhdeydi. Hani çiftler söyler ya \'İlk düğünde hoşumuza gitmeyen şeyler oldu, tekrar düğün istiyorum\' gibisinden. Biz de evlilik yıldönümüydü aklımdan böyle bir şey geçti. 3 çocuğumuz var. Birbirimizi seviyoruz zaten, eşimi de mutlu etmek istedim. Güzel de oldu, bayağı olumlu tepkiler de aldık. Bayanlardan çok olumlu tepkiler var, erkekler \'başımıza iş açtın\' diye tepki gösteriyor. İnanın ilk düğünden daha heyecanlıyız. Çocuklarda da \'Annemizin, babamızın düğününü görüyoruz\' diye ayrı bir heyecan var. \"

\'3 ÇOCUKTAN SONRA İKİNCİ GELİNLİK\'

Leyla Karaca ise çok mutlu olduğunu, tüm kadınların bu duyguyu yaşaması gerektiğini belirterek, \"Eşime bu güzel sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok mutlu etti, onu çok seviyorum. Aklımızdan geçiyordu ama, böyle bir sürpriz eklemiyordum. 3 çocuktan sonra ikinci bir gelinlik oldu\" diye konuştu.

Çiftin en büyük kızı Şevval ise anne ve babasının düğününe şahit olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğün davetiyesi

- Gelin ve damadın araçtan inmesi

- Muhammet Karaca\'nın konuşması

- Leyla Karaca\'nın konuşması

- Meryem Karaca\'nın konuşması

- Gelin ve damat çocuklarla birlikte

- Çocukların annelerinin duvağını taşıması

- Çiftin dans etmesi

- Çiftin çocuklarıyla birlikte oynaması

- Çiftin tebrikleri kabul etmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

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