DHA YURT BÜLTENİ - 9

1 - Bekir Bozdağ Cari açığı, bütçe açığını aşağı düşüreceğiz



BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye’yi önümüzdeki 10 yılda da 3 kattan daha fazla büyüteceğiz. Dünya’nın 10 büyük ekonomisi içerisine sokacağız. Nükleer güç santralleriyle, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltacağız. Daha iyi noktaya getireceğiz. Cari açığı, bütçe açığını aşağı düşüreceğiz. Ülkemizi daha iyi noktaya getireceğizö dedi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin, şu anda sanki sistem değişmemiş gibi bir algının içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi

\"Yani 16 Nisan 2017’de aziz Türk milletinin verdiği oylarla parlamenter hükümet sistemi gitti, yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Ayın 24’ünde de biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya başlayacağız. Siz nasıl uygulayacaksınız size yetki verirlerse neyi nasıl yapacaksınız. Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz. Bunların buna dahi bir tane fikri yok. Bir tane alt yapısı yok. Bir tane hazırlığı yok. Hepsi, biz eskiye döneceğiz diyor. Yahu eski hal muhal. Eskiye dönmek yok artık. Yeni bir yol açıldı, bu yolda, adam gibi beraber yürüyeceğiz. Siz nasıl yürüyeceksiniz. Bu yolda arabayı nasıl kullanacaksınız. Bunu anlatın anlatmıyorlar. Biz gelince hemen eski düzene yeniden döneceğiz diyorlar. Gelsin koalisyonlar, gelsin krizler. Çünkü sandıktan biz iktidar yetkisi alamayız diyorlar. Yüzde 50 artı 1 milletten oy almadan Türkiye’yi bundan sonra yönetme imkanı yok. Adam diyor ki; ben yüzde 25’im. Ben yüzde 10’um diyor. Yüzde 50 artı 1’i nasıl alacağım diyor. Alamazsan iktidar olma, alan olsun. Sen o zaman politikalarını değiştir yüzde 50 artı 1’in oyunu alacak politikalara geliştir. Projeler geliştir. Söylem geliştir. Ona göre çalış ona göre koş. Ama yok. Onlar Ankara’da otursunlar ideoloji kavgalarını yapsınlar Türkiye’ye dair alın teri dökmesinler, kebap oyları var. kesin oyları var. Kıyamet kopsa da değişmeyen oyları var. Bazı partiler var öyle. Hizmet etsin etmesin iyi yapsın yapmasın. Doğru yapsın yapmasın, yanlış yapsın ne yaparsa yapsın oyu değişmiyor. Artık bir şeyleri görmemiz lazım, artık millet oyunu değiştiriyor. Oyunları da bozuyor.\"

‘İKTİDARA TALİP OLAN PROJELERLE GELECEK’

Yeni dönemde Türkiye’nin iktidarına talip olanların projeleriyle milletin önüne geleceğini söyleyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü

\"Peki bunlar şu anda projeleriyle milletin önüne geliyorlar mı Yok. Biz ne diyoruz. Türkiye’yi önümüzdeki 10 yılda da 3 kattan daha fazla büyüteceğiz. Allah’ın izniyle. Dünya’nın 10 büyük ekonomisi içerisine sokacağız. 3. Havaalanını devreye alacağız. Şehir hastaneleriyle Türkiye’yi yeniden donatacağız. Nükleer güç santralleriyle Türkiye’nin enerjiye bağımlılığını dışa azaltacağız. Daha iyi noktaya getireceğiz. Cari açığı bütçe açığını aşağı düşüreceğiz ülkemizi daha iyi noktaya getireceğiz. Eğitimde sağlıkta emniyete tarımda her alanda neyi nasıl yapacağımızı kalem kalem yazdık. Biz daha iyilerini yapma gayreti içerisindeyiz. Onu yazdık. Ama bunlar ne yapıyorlar. Neyi nasıl yıkacaklarını yazıyorlar. Projeleri bu. Bunların projesi yok yıkım projeleri var, yıkım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın halkı selamlaması

-Bozdağ’ın konuşması

Haber - Kamera Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Tüfenkci: Türkiye\'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnaf kardeşlerim verecek

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz ve faiz üzerinden Türkiye\'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnafın vereceğini belirterek, \"Esnaflarımız Türkiye\'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye\'ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar\" dedi.

Malatya\'da Kışla ve İnönü caddelerinde esnafı ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran\'da yapılacak seçimler için destek istediklerini anlattı. Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin asıl amaçlarından birisinin esnafın durumunu yerinde görmek ve istişare yapmak olduğunu kaydederek, her zaman çarşı ve pazarlarda olmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonominin gerçek sahibinin çarşı ve pazar esnafı olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, \"Esnaf, ekonominin bel kemiği ve nabzının attığı yer. Bu anlamıyla esnafımız son günlerde döviz ve faiz üzerinden Türkiye\'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye\'ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar\" diye konuştu.

Tüfenkci, kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlara 24 Haziran\'da en güzel cevabın esnaf tarafından verileceğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Döviz ve faiz üzerinden Türkiye\'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı buradaki esnaf kardeşlerim verecek. Kendileri de 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında durarak, gerekli cevabı sandıkta vereceklerine inanıyorlar. Biz de 24 Haziran\'dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağandışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye\'de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyaretlerden görüntü

- Vatandaşlarla konuşma

- Dükkânları ziyaret

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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3 - Tokat\'ta bulunan kayıp çocuklardan 2\'si ailelerine teslim edildi

İSTANBUL\'un Avcılar ilçesinde, 5 gün önce kaybolan ve dün Tokat\'ın Zile ilçesinde bulunan 3 çocuktan Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B.(14), kente gelen ailelerine teslim edildi. Ailesine dönmek istemeyen Batuhan D. (17), için kimse gelmedi.

İstanbul\'dan 27 Mayıs\'ta Avcılar\'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.’den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul\'da yaşayan, yazları ise Tokat\'ın Zile ilçesinde ikamet eden Garip Y.\'nin (44) yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince Garip Y.’nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aile içi şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını ve İstanbul\'dan tanıdıkları Garip Y.\'nin yanına geldiklerini anlatan çocuklardan Batuhan D. ve Ömer Berkay B., Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesine Müdürlüğüne getirildi. Berfin Nazlı B. ise Tokat\'ın Niksar ilçesinde bulunan Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi. Dün gece İstanbul\'dan yola çıkan Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.\'nin aileleri öğle saatlerinde sıralarında Tokat’ta geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesine Müdürlüğüne gelen Vasfi B. oğlu Ömer Berkay B.’yi teslim aldı. Baba ve oğlun kavuşması esnasında duygusal anlar yaşandı. Baba Vasfi B. \"Şu an çok mutluyum. Artık umutlarımızı kesmiştik. Ya ölüsü ya dirisi dedik. Allah, yardımcımız çok şükür\" dedi.

\'PARA KAZANIP DÖNECEKTİK\'

Evlerinden kaçmaya bir anda karar verdiklerini ve otobüs biletlerini ise Garip Y.’nin aldığın söyleyen Ömer Berkay B., \"Artık buranın havası kaçtı. Başka bir yere gidelim diye düşündük. Garip abi de Tokat’ta gidecekti. Biletlerimizi aldı. Tokat’ta geldik. Garip abiyi Batuhan tanıyor. Bize \'O adamın kimseye bir zararı olmaz. Adamın kimsesi yok. Kimseye bir şey yapmamış’ dedi. Tokat’ta iş bulup çalışarak para kazandıktan sonra tekrar eve dönecektik. Batuhan dönmek istemedi. Biz sadece Berfin’le dönmek istedik. Batuhan evine de gitmek istemedi. Yurtta kalmak istedi. Buna karakolda kendi karar verdi. Karakolda televizyonda kendimizi izledik. Az çok şaşırdık. Berfin annesinin televizyona çıkacağını tahmin ediyordu. Yüzde yüz annesinin Müge Anlı’ya çıkacağını tahmin ediyordu\" dedi.

Geceyi Niksar\'da bir çocuk yurdunda geçiren Berfin Nazlı B.\'de ilçeye gelen yakınlarına teslim edildi. Ailesinin yanına dönmek istemediğini beyan eden çocuklardan Batuhan D.\'yi almaya ise ailesinden kimse gelmedi. Batuhan D.\'nin yurtta kalmaya devam edeceği öğrenildi.

GARİP Y. SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan çocukları beraberinde Zile ilçesine getirdiği belirlenen Garip Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sorgulandı. Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yurdun görüntüleri

-Çocuklardan Berkay\'ın basası ile çıkışı

-Babasının ve Berkay\'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4 - Aşevine yardım kolisi desteği

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bin 21 adet gıda yardım kolisini verdi. Gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevinden yardım alan bin 21 aileye, Haliliye Belediyesinden destek geldi. Hazırlanan gıda kolileri, dernek yetkililerine teslim edilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı sağlandı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, kamyonla getirilen yardım kolileri aşevi yöneticilerine teslim etti. Yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını aktaran Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:“Aşevi Derneğindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 21 adet gıda kolisinin teslimini yaptık. Geçmiş yıllarda da, aynı şekilde desteklerimiz oldu. Desteklerimiz sadece Ramazan Ayına özel değil. Burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ekmeklerden 950 bin adedini Haliliye Belediyesi olarak temin ettik. Yardımlarımızı Türkiye Cumhuriyet Devletinin bütçesinden sağlamaktayız. Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim, ailelerimizin muhtaçlığını bir an önce sona erdirsin.ö

Yardım kolilerini teslim alan aşevi yöneticileri ise katkılarından dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR\'dan indirilen yardım kolileri

- Aşevine bırakılan koliler

- Koli almak için toplanan ihtiyaç sahipleri

- Yardım kolisini dağıtan Başkan Fevzi Demirkol

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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5 - Adana\'da FETÖ\'nün hijyen evlerine baskın: 25 gözaltı (2)

13 ŞÜPHELİ SERBEST

FETÖ/PDY\'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13\'ü sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Geriye kalan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne götürülmesi

- Adli Tıp Birimi\'ndan çıkarılması

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

