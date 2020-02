DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bursa\'da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU SEL BÖLGESİNDE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaşanan sel felaketinden zarar gören Orhaneli Yolu, Doğancı Köyü ve Hüdavendigar Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, \"Başbakanımızın talimatı ile vatandaşlarımızın zarar ziyanı karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, heyelan bölgesine gelerek yolun açılması için yapılan çalışmaları ve meydana gelen zararları inceledi. Felaketin yaşandığı köye de giden Çavuşoğlu burada köylülere geçmiş olsun dileklerini iletip zararlarının karşılanacağını söyledi. Hüdavendigar Mahallesi\'nde de zarar gören vatandaşları ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüştüğünü, Yıldırım\'ın geçmiş olsun dileklerini iletip zararın karşılanmasına dair gerekli talimatları verdiğini söyledi. Olağanüstü bir yağış olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 6 kilometrelik çapta 6 ayrı heyelan meydana geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Kısa süredeki büyük bir tehlike atlattık. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Ancak araçlara ve bazı noktalarda zararlar söz konusu oldu. Hükümetimiz olarak, Başbakanımızın talimatı ile gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ziyanı karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dün akşam saatlerinden beri gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerek Bursa Valiliğimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz çok büyük bir mücadele ile burada oluşabilecek önemli zararların önüne geçmek için gayret sarf ettiler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Burada problemin nereden çıkacağını, ön görülür olmadığı için bazı yerlerde sonradan haberdar olduk. Dolayısıyla oralara da acilen müdahale etme durumumuz söz konusu oldu. Bugün itibari ile tek şeritten, kontrollü bir şekilde yolumuz trafiğe açılacak. Bu yağış ön görülebilir bir yağış değildi. Son derece şiddetli kısa sürede çok yoğun yağış nedeniyle bu durum ortaya çıktı. Tekrardan çok geçmiş olsun\" dedi.

Oğlu ırmakta kaybolan anne: Kaza olsaydı hiç değilse oğlumun mezar taşı olurdu

ANTALYA\'da, 8 gün önce Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan ve bulunamayan Samet Durmuş Vurkun\'un (5) ailesi perişan oldu. Baba İbrahim Vurkun, \"Her şey Allah\'ın takdiri. Cenab-ı Allah bulunmasını istemiyorsa nasıl bulacaklar?\" derken, anne Zeynep Vurkun ise \"Bu acı dayanabilecek gibi değil, kaza olsaydı hiç değilse oğlumun mezar taşı olurdu, dua ederdim\" diye gözyaşı döktü.

Manavgat\'ın Bucakşeyhler Mahallesi\'nde 18 Mayıs Cuma günü turizmde çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun bulunamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, AFAD, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'ne bağlı dalgıçlar, su altı arama robotları ve yüzey arama ekipleri tarafından Samet\'in bulunması için 6 gün boyunca ırmakta arama çalışması yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri de helikopterle ırmak kenarında ve sahilde aramalar yaptı. Küçük Samet\'in suya düştüğü yerden Manavgat şehir merkezi girişine kadar yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar süresince ekiplerin ikmal yaptığı noktadan bir an olsun ayrılmayan Samet\'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun ise gelecek iyi haberi umutla bekledi.

AİLE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Çalışmaların sonlandırılmasının ardından Zeynep ve İbrahim Vurkun çifti, Manavgat Belediyesi tarafından evlerinin önüne kurulan taziye çadırında geçmiş olsun ziyaretine gelenleri kabul ediyor hem de aramaların devamı konusunda yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor.

\'HER ŞEY ALLAH\'IN TAKDİRİ\'

Turizmde çalışan baba İbrahim Vurkun, ırmakta kaybolan Samet\'in ardından diğer oğlu Ömer\'i evinin yakınındaki çocuk parkında oynatarak, acısını hafifletmeye çalıştı. Arama yapan dalgıçların canla başla çalıştığını söyleyen İbrahim Vurkun, \"Her yeri aradılar ama yapacak bir şey yok, her şey Allah\'ın takdiri. Cenab-ı Allah bulunmasını istemiyorsa nasıl bulacaklar? İlahi takdir\" dedi.

\'KAYMAKAM BEY ARAYACAKLARINI SÖYLEDİ\'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit\'le görüştüklerini ve arama yapılacağını söylediğini aktaran İbrahim Vurkun, \"Dalgıçlar burada değil ama belki deniz kenarında. Hangi mevkide olduğunu bilmiyorum. Ama Kaymakam Bey arayacaklarını söyledi\" diye konuştu. Baba İbrahim Vurkun, oğlunun ilk suya düştü yerde yeniden aranmasını da istedi.

\'ÇOK SEVİMLİYDİ, KONUŞMAYI ÇOK SEVERDİ\'

Anne Zeynep Vurgun ise evin önünde kurulan taziye çadırında, \"Bu acı dayanabilecek gibi değil, kaza olsaydı hiç değilse oğlumun mezar taşı olurdu, dua ederdim\" diye gözyaşı döktü. İlaçlarla ayakta duran Zeynep Vurkun, Samet\'in çok hareketli ve sevecen bir çocuk olduğunu anlatarak, \"Çok sevimliydi, konuşmayı çok severdi. Hiç çekinmesi yoktu. Herkesle konuşurdu. Hiçbir şeyden korkmazdı. Cesaretliydi\" diye konuştu.

\'EN SON GÖRDÜĞÜMDE EŞİM DE YOKTU\'

Olay günü ırmak kenarında piknik yaptıklarını aktaran Zeynep Vurkun, akşamüzeri eve gelmek üzere toparlandıklarını, bu sırada Samet\'in ırmağa düştüğünü ve arkasından babasının suya girdiğini belirtti. Zeynep Vurkun, \"Ben su alçaktır, çıkar diye sağa sola baktım, bir şey bulurum diye ama bulamadım. Bağırdım, o an hiç kimse yoktu. Bir ara kendimi attım suyun içine bulayım diye. En son gördüğümde eşim de yoktu. İkisi birden gittiler sandım\" dedi.

\'ÖLÜ VEYA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM\'

Sonrasında olay yerine yardıma vatandaşların geldiğini ve 112\'ye haber verildiğini kaydeden Zeynep Vurkun, ardından itfaiyenin ve dalgıçların geldiğini de belirtti. Dalgıçların o gün bir süre aradığını ve ertesi günden itibaren arama yaptıklarını söyleyen Zeynep Vurkun, \"Ertesi günden itibaren geniş arama yapıldı. Helikopterle de arama yapıldı. 6 gün sonra arama sonlandırıldı. Çocuğumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum. Kim ne yapabiliyorsa yapsın\" diye konuştu.

\'HALEN DE BİR HABER YOK\'

Teyze Emine Kurulan, baba İbrahim Vurkun\'un olayı kendisine anlatırken, Samet\'in suya düştüğünde ardından atladığını ve yukarı çıkarttığını söylediğini belirterek, \"Babası, \'O anda gelen suyun hızıyla 3.5 metre dibe gittik, ondan sonra ben yukarı çıktığımda göremedim zaten. Ayağım yerden kesildiğinde ben çocuğumu göremedim\' dedi. 3.5 saat suyun içinde bekledi. Halen de bir haber yok. Biz çocuğumuzun ölü veya diri kurtarılmasını bekliyoruz\" dedi.

\'TEK İSTEĞİMİZ, YEĞENİMİN BULUNMASI\'

Samet\'in teyzesi Sema Akdemir, yeğeninin bulunması için biraz daha çaba gösterilmesini isteyerek, \"İstek üzerine mi aranacak bu çocuk? Bulunana kadar aransın. Allah aşkına bulunsun. Ailesi perişan. Şu mübarek günde orucu bile ağızlarının tadıyla tutamıyorlar. Tek isteğimiz, yeğenimin bulunması\" diye konuştu. Yetkililerin sürekli olarak baba İbrahim Vurkun ile irtibat kurduğunu anlatan Sema Akdemir, \"Babanın nutku tutuldu. Sizin evladınız sizin elinizin içinde kayıp gitse ne yaparsınız? Babanın durumu bu\" dedi.

\'TORUNUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM\'

Torunun kaybolduğu haber üzerine Uşak\'tan Manavgat\'a geldiğini söyleyen babaanne Halise Vurkun (90) da \"Evladımın bulunmasını istiyorum. Köyden geldik. Bir haftayı geçti biz buradayız. Gece gündüz, uyku durak yok. Torunumun bulunmasını istiyorum\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba: Mücadeleden kaçan namerttir



GIDA Tarım ve Hayvancık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'da partisinin aday listesini kendisinin hazırladığını iddia edenlere tepki gösterdi. Fakıbaba, milletvekili listesinden haberi olmadığını belirterek, listeyi yapmış olsam söylerdim. Ben pazartesi günü öğrendim ama bahane ile Ahmet Fakıbaba\'yı vurmakla elinize ne geçecek? Şanlıurfa\'ya canım feda olsun. Vallahi bende karşınıza çıkmak istemiyordum ama mücadeleden kaçan namerttir\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde Şanlıurfa\'da AK Parti\'den milletvekili adayı gösterilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin milletvekili adayları Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Mehmet Fatih Aksoy,Güler Kama İzol, İbrahim Toru, Sedat Ertürk, İsmail Tosun ve İbrahim Ayhan ile birlikte 11 Nisan Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen aday tanıtım törenine katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende adaylar tek tek partililere tanıtıldı. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, mevcut adaylara başarılar diledi. Konuşmaların ardından aday tanıtımına geçildi. Çiftçilikle uğraşan 14\'üncü sıra adayı İbrahim Ayhan (22) kürsüye gelen ilk aday oldu. Salona hitap etmek için hazırlanan metni okumaya çalışan aday fazla heyecanlanınca \"Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım ne yapacağımı bilemiyorum\" diyerek kürsüden indi.

FAKIBABA: MÜCADELEDEN KAÇAN NAMERTTİR

AK Parti\'den 1\'inci sıra milletvekili adayı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 10 aylık bakanlığı döneminde çok başarılı işlere imza attığını söyledi. Kentte ve ilçelerde tepkiye neden olan AK Parti listesinin kendisinin yaptığı eleştirilerine değinen Fakıbaba şunları söyledi:

\"Listede vallahi benim de tanımadığım arkadaşlar var ama gurur duyuyorum. Listeyi ben yapmadım ama inkar edenler var, yanlış algılar var. 300 kişinin içerisinde belki bu 2 kişi bu algıyı çıkarıyor, çıkarsın zararı yok. Ben mertçe konuşan bir adamım. Listeyi yapmış olsam söylerdim. Hiçbir bakana listeyi yaptırma hakkını vermediler. Ben pazartesi günü öğrendim ama bahane ile Ahmet Fakıbaba\'yı vurmakla elinize ne geçecek? Urfa\'ya canım feda olsun. Onun için hiç kimsenin yanlış şeylerine gelmeden AK Parti\'yi destekleyelim. Vallahi bende karşınıza çıkmak istemiyordum ama mücadeleden kaçan namerttir.\"

Konuşmaların ardından milletvekilleri adayları toplu fotoğraf çektirdikten sonra kendi bölgelerinde seçim çalışmalarına başlamak üzere salondan ayrıldı.

LÖSEV’den hastalara ramazan yardımı

BURSA’da Ramazan ayı dolayısıyla LÖSEV’e kayıtlı bulunan tüm hasta ailelerine erzak yardımında bulunuldu. Ramazan ayı boyunca, Türkiye genelinde 30 bini aşkın lösemi hastası çocuk ve yetişkin ile ailelerine içinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolileri dağıtıldı. Bağışçıların destekleriyle temin edilen kuru gıda ve yardım kolileri, LÖSEV gönüllüleri ile birlikte hazırlanarak ofislere gelen ailelere teslim edildi, gelemeyenlerin de evlerine ulaştırıldı.

Ramazan sonuna dek sürecek yardımlarla ilgili bilgi veren LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, “Bu mübarek ayda hasta ailelerimize iletilmek üzere LÖSEV’e destek olan yediden yetmişe tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağışçı ve gönüllülerimiz binlerce dualar aldınız. Bir kez daha anladık ki Bursa gerçekten yardımlaşmanın zirvede yaşandığı bir ulu bir şehrimiz. Bizler LÖSEV olarak ailelerimizin hep yanında olacağız, bu zor hastalık sürecinde onları yalnız bırakmayacağız. Herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve hayırlı ramazanlar diliyoruz“ dedi. Özcan şunları kaydetti:

“Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. LÖSEV olarak \'Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Sizler de mübarek Ramazan ayında fitre ve zekat bağışlarınızı LÖSEV’e gönül rahatlığı ile yapabilir, Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı GSM hatlarından 3406’ya HAYAT yazıp bir SMS göndererek veya www.losev.org.tr internet sitesinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.”

