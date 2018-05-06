DHA YURT BÜLTENİ - 9

Akşener: Öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Meydanlar doldu; arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin\'e gelerek, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında kurulan alanda partililere hitap etti. Arslanköylü bir kadının verdiği sandıkla platforma çıkıp, konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener, \'\'Görüyorum ki analarınızı da almış, gelmişsiniz. Dün çiftçiye \'Ananı da al, git\' diyenler, bugün AK Parti\'ye oy vermeyenleri münafık ilan ettiler. Yazıktır, sen nasıl imam hatip mezunusun? Münafık nedir biliyor musun? Biz senin bu konuları bildiğini düşünüp, saygı duyardık. Ne demek bu millete, AK Parti\'ye oy vermeyenlere münafık demek? Sen kimsin? Ama belliydi. \'Peygamber efendimiz kibirlendi, biz kibirlenmedik\' dediler. Bu arkadaş çıkıp, \'Haşa, estağfurullah\' demedi. Sonra biri çıkıp, \'Allah’ın bütün sıfatlarını üzerinde taşıyor\' dedi. Çıkıp, \'Estağfurullah\' demedi. Demek ki hoşuna gidiyor. Mağrur olma Erdoğan; senden büyük Allah var, millet var. İhtilaf mevsimini açan, diğerlerinin sandığa gitmesini engellemek için her haltı yiyen sensin. Buna yönelik önlem geliştirenler, vatan haini. Hadi oradan\'\' diye konuştu.

\'MEYDANLAR DOLDU, ASABİYETİ TAVAN YAPTI\'

Yola çıktıklarını ve zulmedenlerin, zalimlerin uykusunun kaçtığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:\'\'Sabah- akşam bizden korkarlarmış meğer. Partimizi seçime sokmama iradesinde gördük bunu. Sayın Erdoğan, gittiğin yol, yol değil. Herkesi vasat eğitime mecbur bıraktın. Ne yapalım sen okumamışsın; ama çocuklarımız okusun. Meydanlar doldu, arkadaşın sinirleri bozuldu, asabiyeti tavan yaptı. Kavga ettirmeye çalıştı. Ben öyle bir kavga ederim ki kaçacak delik bulamazsın. Ama insanlar yorgun, bıkkın. Bıktık, usandık. Kardeşim biraz çeneni kapat, evine git dinlen. Gerim gerim gerdin insanları. Senden bıktık, usandık. Hangi tahriki yaparsan yap, biz sana uymayacağız. Bir demokratik yarış olması gerekirken, adayın birine oy vermeyenlerin \'münafık\' edildiği bir dönemdeyiz. Sen kimsin? Bir Allah’ın kulusun. Artık yoruldun ve bu ülkeye bir yüksün. Dış politikada, eğitim politikalarında, gençler üzerinde bir yüksün. Ekonomiyi bilmiyorsun.\"

\'KIBRIS\'IN VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

Partililerin \'Devletin başına Meral gelecek\' sloganına karşılık veren Meral Akşener, şöyle konuştu:\'\'Siz böyle söyleyince birileri üzülüyor. Ben de yıllarca bağırdım, meğerse talebi yokmuş abinin. \'Cumhurbaşkanı Meral\' diye bağırınca kızıyor, Sayın Erdoğan. Olan Binali Bey\'e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yapmayın böyle. Binali Bey yandı yine. Kıbrıs\'ın verilmesine müsaade etmeyeceğiz, veremeyeceksin. 18 adanın akıbetine benzetemezsin. Baktı seçilemiyor, \'cumhur ittifakı\' yaptı. Sonra döndü, \'Milletim beni affetsin\' dedi. Hep kandırılıyor. Bu arkadaşla el sıkışık yürümenin imkanı yok. 1 günde 5 yalan nasıl söylenir, hayretler içerisindeyim.\'\' Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingin sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kadınların kendisine hediye ettiği şal ve eşarp ile köylülerin kilim hediyesini alıp, Mersin\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Araç gelirken

- Meram Akşener\'in araçtan inmesi

- Vatandaşlar arasında yürürken

- Akşener\'e temsili seçim sandığı verilmesi

- Sahnede sandıkla yürümesi

- Kadınların verdiği eşarpları alması

- Akşener\'in konuşması

- Alandan genel ve detay görüntü

SÜRE: 05\'40\" BOYUT: 428 mb

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE- Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

=========================================

Denizli\'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı



Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde, Antalya\'dan Pamukkale\'ye turistlerin taşındığı otobüs, henüz bilinmeyenden nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Rus ve Ukraynalı 15 turist ile 2 tur rehberi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolunun Acıpayam ilçesinin Aligöz mevkisinde meydana geldi. Antalya\'nın Kemer ilçesinden aldığı çoğu Rus ve Ukraynalı 32 turisti Pamukkale\'ye getiren Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan yaralı 15 turist ve 2 tur rehberi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Acıyapam, Serinhisar ve Denizli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Kültür ve Turizm Denizli İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı. Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist ise başka otobüsle Antalya\'ya gönderildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

=========================================

Annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Arda, son anda bulundu ve kendi sünnet düğününe yetişti

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda Akyol, velayetini elinde bulunduran annesinin kendisini hafta sonları görebilme izni olan babasına teslim etmemesi nedeniyle dedesinin kendisi için düzenlediği sünnet düğünü törenine katılamadı. Düğüne katılamayan Arda\'nın sünnet kıyafetleri ayaklı askıya asıldı. Baba İsmet Akyol\'un (37) şikayeti üzerine jandarmaların kendisine ulaşıp, düğüne getirdiği Arda, son dakikalarında da olsa kıyafetlerini giyip, babasıyla karşılıklı oynayabildi.

Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi\'nde yaşayan pazarlamacı İsmet Akyol ile butik işleten Arzu Örsel (35), iki yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin 12 yaşındaki çocukları Arda Akyol\'un velayeti mahkeme tarafından annesi Arzu Örsel\'e verildi. Mahkeme, baba İsmet Akyol\'a da oğlu ile her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi sabahından pazar akşamını kadar birlikte olma hakkı verdi. İsmet Akyol\'un babası Yaşar Akyol dün (Cumartesi) Irlıganlı Mahallesi\'nde torunu Arda için sünnet düğünü töreni düzenledi. 6 ay önce başlayan düğün hazırlıkları kapsamında bütün yakınlarına davetiyeler dağıtıldı, Arda\'nın giyeceği sünnet kıyafeti alındı. Düğün günü oğlu Arda Akyol\'u almak için boşandığı eşinin evine giden baba İsmet Akyol, çaldığı kapının açılmaması üzerine boşandığı eşi Arzu Örsel\'i cep telefonundan aradı. Telefon da kapalı sinyali verince baba İsmet Akyol, jandarmaya haber verdi. Sünnet düğününün yapılacağı yere jandarma ekipleri geldi. Mahkeme kararıyla düğün günü oğluyla birlikte olma kararı bulunan ancak eski eşinin oğlunu kaçırdığını iddia eden baba İsmet Akyol, eski eşinden şikayetçi oldu. Babanın şikayeti üzerine Arda, aranmaya başlandı. Evin önünde düzenlenen düğün töreninde Arda olmayınca, sünnet kıyafeti ayaklı askıya asıldı. Düğünde davetliler Arda\'yı göremeyince şaşkına döndü. Baba İsmet Akyol ve dede Yaşar Akyol davetlilerden özür diledi. Davetliler, takı merasiminde sünnet çocuğu olmayınca ellerindeki para ve altınları kutuya attı. Dede Yaşar Akyol, düğün alanına üzerinde \"Torunum Arda\'nın en mutlu gününde sünnet merasiminden annesi tarafından kaçırılmıştır. Tüm davetlilerden özür dilerim\" yazılı afiş astı. Baba İsmet Akyol, oğlunun bugün mahkeme kararıyla yanında olması gerektiğini ancak annesi tarafından kaçırıldığını belirterek, \"Dedesi, oğlum için sünnet töreni yaptı ancak oğlumu annesi kaçırdı. Bulamıyoruz, aradık yoklar. Evde de iş yerinde de yok. Sünnet kıyafetini bile kendi seçmişti ama giyemedi. Biz de kıyafeti ayaklı askıya astık\" dedi. Yemekli sünnet mevlidi bitmek üzere iken jandarmadan mutlu haber geldi. Jandarma ekipleri, Arda\'yı annesinden alıp, düğün alanına getirdi. Sünnet kıyafetini giyen Arda, koltuğuna oturup, poz verdi. Ardından babasıyla birlikte karşılıklı oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sünnet düğününden görüntü

-Davetlilerden görüntü

-Ayaklı askıya giydirilen sünnet kıyafetinden görüntü

-Dedenin astırdığı afişten görüntü

-Baba İsmet Akyol\'un konuşması

-Arda Akyol\'un sünnet düğüne gelmesi

-Arda Akyol\'un sünnet kıyafetini giymesi ve babasıyla oynaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=========================================

UMKE\'den gerçek gibi tatbikat

Bolu\'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7\'nci Ulusal UMKE Tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatlar içinde en dikkat çekeni uçak kazası olurken, yaralıları oynayan UMKE personellerinin oyunculuğunun gerçekçiliği şaşırttı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar\'ın isminin verildiği 7. Ulusal UMKE Tatbikatı kapsamında, 81 ilden gelen 500 UMKE personeli Yeniçağa ilçesinde hazırlanan alanlarda tatbikat yaptı. Yaniçağa Gölü kenarında oluşturulan kamp alanında 3 gün boyunca hazırlık yapan UMKE gönüllüleri, bugün yapılan törenle tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doğan Ünal, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkilileri Yeniçağa Gölü Kenarında bulunan koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikat öncesi konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, \"Ülkemiz için 1999 yılındaki deprem hakikaten bir milat oldu. Afetler konusunda farkındalığını arttırdı\" dedi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise, Türkiye\'nin afetler ülkesi olduğunu ifade ederek, \"Afetlerin bazı sınıflandırmalara göre 4 fazı var. Müdahale özellikle 1999 depreminde gördük ki bizim önemli eksiklerimizden bir tanesiydi. AFAD\'ın kurulmasında UMKE\'nin kurulmasında temel görülen tarih 1999 depremiydi. Sonrasında özellikle müdahale anlamında çok önemli mesafe alındı. Bugün UMKE\'nin ve AFAD\'ın bu kapasitesinden bahsedebiliyorsak bu son 10-15 yılda yapılan bütün çalışmaların toplamından dolayı\" diye konuştu.

EŞ ZAMANLI 5 FARKLI OLAY SENARYOSU

Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, arazide hazır bekleyen UMKE ekiplerine telsizle tatbikatın başladığını bildirdi. Tatbikat eş zamanlı olarak 5 farklı yerde yapıldı. Tatbikatta, Yeniçağa Sanayi bölgesinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ve Yeniçağa Akıncılar Yaylası mevkiinde teknik bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kalan özel bir uçağın kırıma uğraması ile Bolu\'da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında ilçede yıkılan ve yangın meydana gelen bir binadan yaralı kurtarma ve Yeniçağa\'da ev ocakları üretim tesisinde sülfürik asit tanklarının patlaması sonrasında Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer(KBRN) sızıntısı olduğu senaryoları işlendi. Tatbikata katılan yetkililer, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları kurtarma çalışmalarını Yeniçağa Gölü kenarındaki koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikatlar arasında en dikkat çeken zorunlu iniş yapmak zorunda kalan uçaktan yaralıları kurtarma tatbikatı oldu. Tatbikatta gönüllü olarak, yaralıları canlandıran UMKE personellerinin gerçeği aratmayan oyunculuk ve makyajları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Uçak kazası tatbikatından görüntüler

-Ekiplerin müdahaleleri

-Detaylar

Süre: 02:06-Boyut: 237 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

==========================================

Batman\'da 20 bin kişi 500 metrelik yer sofrasında yemek yedi

Batman\'da Şeyh Halid\'i anma etkinliklerine katılan yaklaşık 20 bin kişi, yarım kilometreden oluşan yer sofrasında yemek yedi. Programda ayrıca yapılan ilahi yarışmasında birinci gelen Tekirdağ grubuna ödül olarak 1 koyun verildi.

Batman\'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyündeki Zilan türbesinde geleneksel olarak kutlanan Şeyh Halid\'i anma ve aş dökme etkinliğinin son gününde, 20 bin kişiye yarım kilometreyi bulan yer sofrası kuruldu. 20\'si büyükbaş, 100\'ü de küçük baş olmak üzere 120 hayvanın kesildiği türbe etkinliğine katılan 20 bin kişi, yer sofrasında yapılan yemek ikramıyla ağırlandı. Aşçılardan Hüseyin Sezgin, misafirlere yaklaşık 5 ton et, 2 ton sebze ve meyvelerle ağırladıklarını belirterek, \"Ağırlıklı güveç, kuru fasulye, 1.5 ton bulgur ve pirinç, 70 bin adet tulumba tatlısı ikram edildi\" dedi. Ziyaretin son gününde konukları uğurlayan Şeyh Selman Bağdu, ilahi yarışmasında birinci gelen Tekirdağ gurubuna 1 koyun armağan ederken, ilk 3\'e giren Van, Tekirdağ-Lüleburgaz ve Batman ekibine çeşitli hediyeler dağıttı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-İlahi yarışması

-Tekirdağ grubuna koyun hediyesi

-Misafirlerin ağırlanması

-Binlerce kişinin yer yüzü sofrasında yemek yemesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

========================================

Gastronomi kentinde ‘Ulusal Yemek Yarışması’

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez Gaziantep’te organize edilen \'Ulusal Yemek Yarışması\' başladı.

Festival Park’ta düzenlenen yarışmaya, 150\'nin üzerinde katılımcı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ünlü şefler ve ekipleri katıldı. \'Ulusal Yemek Yarışması’nda birinci gün 80 yarışmacı bireysel alanda yarışarak hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ikinci gününde ise yarışmacılar gruplar halinde hazırladıkları yemekleri Jüriye sundu. Jüri ekipleri yapılan yemekleri değerlendirirken zorlandığı görüldü.

Türkiye\'nin tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen Jüri Başkanı Milli Şef Tahir Tekin Öztan, \"Bu tür etkinliklerin yapılması ve bir ülkenin tanıtılması o ülkenin mutfağından geçer. Bunu bütün dünya böyle kabul eder. İtalya\'ya Amerika\'ya baktığımız zaman hep mutfağı ile dünyaya kendini tanıtmıştır. Buz ürünlerimizi, yoğurtlu yemeklerimizi, turşularımızı, tarhanamızı dünyaya tanıtsak bütün dünya hem Türk mutfağını tanır hem de Türkiye’yi tanır. Buradaki etkinlikte şuanda bütün bölgeler kendi yemekleriyle tanışıyorlar. Bu sayede tüm yöreler farklı ve kültürlerin hepsinin birbirini tanımasını sağlıyoruz\" dedi.

Bireysel yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya ve başarı sertifikaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Yarışmacıların yemek yapması

- Hazırlanan yemeklirin sunulması

- Jurinin değerlendirmesi

- Tahir Tekin Öztan Röp.

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)



