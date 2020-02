DHA YURT BÜLTENİ - 9

TIR ile askerleri taşıyan midibüs çarpıştı: 25 yaralı

Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde, kavşakta TIR ile midibüsün çarpıştığı kazada, 21\'i asker, 3\'ü korucu ve 1\'i midibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Kırkağaç 6\'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Soma\'dan Kırkağaç yönüne giden Hüseyin Kozdere yönetimindeki 45 VY 797 plakalı TIR, kavşakta çarşı iznine çıkan uzman erbaş ve korucuları taşıyan Recep Tekdemir\'in kullandığı 45 YC 0440 plakalı midibüse sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Devrilen midibüsten fırlayan bazı parçalar, Alay Komutanlığı önünde park halindeki diğer araçlar ve burada bekleyen askerlerin üzerine geldi. Kazada 21 uzman erbaş, 3 korucu ve midibüs şoförü Tekdemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Kozdere\'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yaralanan askerlerin olay yerinde görüntüsü

-Yaralanan askerlere olay yerinde müdahale edilmesi

-Kaza yapan TIRve midibüsün görüntüsü

-Yaralıların ambulanslarla götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

===========================================

Bakan Fakıbaba: Siyasetçi her zaman, her şeye hazırdır

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, erken seçim kararını \'baskın seçim\' olarak yorumlayanlara \"Siyasetçi her zaman çalışır, uyanıktır, hizmet üretir ve her zaman her zaman her şeye hazırdır\" sözleriyle karşılık verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa\'ya geldi. GAP Havaalanı\'nda Bakan Fakıbaba\'yı Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar ile partililer karşıladı. Uzun araç konvoyuyla alandan ayrılan Bakan Fakıbaba, gazetecilerle toplantı yaptı. Toplantıdaki konuşmasında \"Ben yok, biz varız\" diyerek birlik mesajı veren Bakan Fakıbaba, kendisinden önce büyük hamleler yaptığını belirttiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik\'e teşekkür etti. 8 aydır yürüttüğü bakanlık görevi süresince Şanlıurfa için yapılan çalışmaları açıklayan Bakan Fakıbaba, bu çalışmaların hiçbir zaman seçime dayalı olmadığı vurgusunu yaparak, \"İl Tarım Müdürlüğü kompleksi ve 8 ilçe müdürlüğü hizmet binaları yapıldı. 3 ilçede ihalesi yapıldı. Diğerleri yapılıyor. 9 projeyi 1 proje olarak sunuyorum. Seçim öncesi veya seçim sonrası hizmete girecekler. Bizim çalışmalarımız hiçbir zaman seçime dayalı bir çalışma olmadı. 15 gün buradaydım, ortada seçim yoktu\" dedi. Çarşamba günü bir projeye daha imza atmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte kente geleceğini ifade eden Bakan Fakıbaba, \"Emine Hanımefendi ile bir proje için burada olacağız\" diye konuştu. Toplantıda Şanlıurfa’nın eğitim projelerine değinen Bakan Fakıbaba, 2019 yılı sonunda sınıf mevcutlarının 30\'a düşeceğine dikkat çekerek 2017 yılında 300 okul kazandırdık. 2019 yılında 3 bin derslik daha kazandırınca artık her sınıfa 30 öğrencinin olduğu Türkiye ortalamasını yakalamış olacak. 5 bin öğretmen açığımız var, bunu da Milli Eğitim Bakanı ile bu konuyu konuştuk\" şeklinde konuştu.

\'SİYASETÇİ UYANIKTIR\'

Konuşmasında erken seçime değinen Bakan Fakıbaba, \"24 Haziran, Türkiye için bir dönüm noktası\" diyerek baskın seçim diyen muhalefet partilerini de şu sözlerle eleştirdi: \"Biz Ak Parti olarak seçim çalışmasını seçim bittikten sonra başlatırız. Bizim seçim çalışmalarımız 25 Haziran\'da başlar. Diğer partiler gibi \'Aman ne oldu, nasıl erken baskın seçim\'. \'Baskın seçim\' olmaz. Siyasetçi her zaman çalışır, uyanıktır, hizmet üretir ve her zaman, her şeye hazırdır. Her şeyi açıktır, şeffaftır. Bu bağlamda Ak Parti sadece Türkiye\'ye değil, dünya ülkelerine örnek bir partidir.\" Ramazan ayında et fiyatlarına ilişkin plan ve programlarını üreticilere yönelik yaptığının altını çizen Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle devam etti: \"Et fiyatları ucuzlayacak diye yerli üreticilerimiz hayvanlarını kesime göndermesinler. Biz plan ve programlarımızı hep üreticilerin maliyetlerini, kar oranlarını baz olarak hesaplıyoruz. Bunun için projelerimiz devreye girecektir. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızın da bu projelerimizi devam edeceğine inanıyorum.\"

250 bin damızlık projesi ile hayvansal ürünler ithalatını yakın zamanda bitireceklerini söyleyen Fakıbaba, ilk olarak 26 Nisan’da Şanlıurfa’dan başlatacakları 300 damızlık koyun projesi ile orta ve uzun vadede hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelineceğini söyledi. Toplantından ayrılan bakan Fakıbaba, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçerek orada tedavisi devam eden hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Düzenlenen basın toplantısı

- Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

- Toplantıya katılan protokol

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 273 MB

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Van Gölü\'nde kaçak avlananların kullandığı ağ ile tekne bulundu

Van Gölü kıyısındaki Karahan ve Ovapınar bölgelerinde, inci kefali tutmak için atılan 200 metrelik manyat tipi balık ağıyla göl kıyısındaki sazlıklara gizlenen balıkçı teknesi ele geçirildi.

Van\'da, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece- gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye İlçesi Jandarma Asayiş İstihbarat ile Edremit Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısındaki Ovapınar ve Karahan mahallelerindeki sazlıklarda kaçak balık avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gölde feribotla yapılan operasyona, karadan da jandarma asayiş ve istihbarat ekipleri destek verdi. Operasyonda, balık avlanırken kullanıldığı belirtilen, sazlıklar arasına gizlenen balıkçı teknesi ile inci kefalinin avlanması için atılan 200 metrelik manyat tipi balık ağı ele geçirildi. Jandarma yetkilileri, avlanması yasaklanan inci kefalinin korunmasına yönelik kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

JANDARMA KAMERASI

-----------------------------

-Van Gölü üzerinde kaçak avına Feribotla çıkan jandarma ekibi

-Anons yapan Jandarma görevlisi

-Feribotun arkasına bağlanan kaçakçıların kullandığı balıkçı teknesi

-Balık ağı

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

==========================================

Gelinin cevabı nikahı iptal ettirdi



Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, nikah memurunun \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz\" sorusuna gelin Hatice Koşman, \"Hayır demek ne mümkün\" diye cevap verince nikah memuru nikahı kıymaktan vazgeçti. Gelin ve damadın ikna etmeye çalıştığı nikah memurunu kararından dönmeyince, çıkan gerginliğe polis müdahale etti.

Turgutlu\'da bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman (24) ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri (26), evlilik kararı aldı. İki genç, dün Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu\'nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça\'nın \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz\" sorusuna gelin Koşman, \"Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet\" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, \"Ben gidiyorum\" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, kararından vazgeçmeyince gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi. Damat Turgut Dinçer Güneri\'nin yakın çevresine nikah memurunun önce şaka yaptığını zannettiğini belirtip, \"Nikah öncesinde, prosedür hakkında bizi bilgilendirmedi. Sorusuna nişanlımın verdiği cevabın ardından hiçbir açıklama yapmadan da masadan kalkıp, gitti. Kendisi, \'hayır\' kelimesini duyunca masadan kalktığını söylüyor. Sonrasında ne dediysek de ikna edemedik\" dediği belirtildi.

Haber:Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

==========================================

Amcasının oğlu sırtından vurdu

Düzce\'nin Gümüşova ilçesinde, 55 yaşındaki Ayhan Öztürk arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarından husumet bulunan amcasının oğlu T.Ö.\'nün tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Ayhan Öztürk tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Gümüşova\'nın Yeşilyayla Köyü\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Öztürk ile amcasının oğlu T.Ö. arasında bahçede arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. T.Ö. tabancasını çıkararak ateş açtı. Ayhan Öztürk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Ayhan Öztürk arkadaşları tarafından Gümüşova Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öztürk, tedavi altına alındı. Öztürk\'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.Ö. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ayhan Öztürk\'ün hastaneye getirilmesi

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==============================================

\'Mega projeli\' dev pasta

Bursalı börek ustası Hasan Acar ve ekibi Türkiye\'de gerçekleştirilen mega projeleri anlatan dev pasta yaptı. Dev pasta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen çocukların beğenisine sunulacak.

Yaptığı ilginç projelerle gündeme gelen Bursalı börek ustası Hasan Acar, bu kez Türkiye\'de son yıllarda yapılan mega yatırımları modellediği 6.5 metrelik dev bir pasta yaptı. Kullanılan 60 kilogramlık şeker hamuruyla neredeyse bir insan ağırlığında olan pastanın yapımı 2 hafta sürdü. 10 kişilik bir ekibin görev aldığı pasta yapımında gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Hasan Acar, pasta için 150\'den fazla parça kullanıldığını, büyük bir emeğin söz konusu olduğunu söyledi. Pastanın, dünyanın dört bir yanından gelerek 23 Nisan\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde kabul edilecek çocukların beğenisine sunulacağını anlatan Acar, \"Pastada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Erzurum Tüneli, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi dünya çapında eserlerin modelleri var. Tabii bunlar bizim için yapılan çalışmalardır. Biz de şeker hamurundan elimizin emeğiyle modelleyerek mega eserlerin dünya çocuklarına tanıtılmasında katkıda bulunmak istedik\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Pastadan genel ve yakın plan detaylar

-Çalışmalardan kesitler

-Hasan Acar ile Röportaj

SÜRE: 3 dk 3 sn,BOYUT: 342 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)