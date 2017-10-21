DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bakan Ağbal: Emir alan değil, emir veren bir Türkiye var (2)

DEMİRÖZÜ KONGRESİNDE KONUŞTU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin Demirözü 6\'ıncı Olağan İlçe Kongresi\'nde katıldı. Bakan Ağbal kongre öncesinde parti örgütü temsilcileri ve vatandaşların yanı sıra davul-zurna eşliğinde karşılandı. Vatandaşlarla tokalaşarak bir süre görüşen Bakan Ağbal\'dan salon girişinde bulunan davulcu bahşiş istedi. Bakan Ağbal\'ın bahşiş vermemesi üzerine yanında bulunan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ceninden çıkardığı 100 lirayı davulcuya verdi.

Kongrede bir konuşma yapan Bakan Ağbal, iktidarları döneminde Türkiye\'de yapılan bütçenin yüzde 90\'ının vatandaşa hizmet olarak verildiğini kaydederek \"Çok şükür güçlü bir kamu maliyemiz var. Tüm badirelerden bu kadar hızlı çıkabildiysek bunun 2 tane sebebi var. Biri siyasi istikrar. Diğeri de güçlü bankacılık sistemimiz. Güçlü bankacılık sistemimiz ve güçlü kamu maliyemiz sayesinde her türlü çaba ve gayreti gösterdik. Şimdi birileri diyorlar ki: \'Tamam Türkiye ekonomisi büyüdü ama, siz bu kadar kamu maliyesinden destek verdiniz. Kamu maliyesi bu kadar açıldı. Bu destekler verilmeseydi ülke ekonomisi bu kadar büyümezdi\' Şimdi ne yapalım yani Türkiye ekonomisi büyümesin diye bu destekleri vermeyelim mi? Vereceğiz tabi. Ama vermek için gücümüz var. O zamanlar bütçe yapılırdı ama faiz bütçesiydi. Bütçe yapıyorsunuz yarısını faize veriyorsunuz. Şimdi bütçe yapıyoruz bunun yüzde 90\'ını vatandaşa hizmet olarak veriyoruz. Yani Türkiye artık faiz bütçelerinden çıktı hizmet bütçelerine döndü\" dedi.

EN GENÇ ADAY BAŞKAN OLDU

Tek liste olarak gidilen kongrede 30 yaşında teşkilatının en genç adayı olan ve kongre günü doğum günü olan Arslan Gürer AK Parti Demirözü İlçe Başkanı oldu. İlçe kongresinde yapılan oylamada Yüksek Seçim Kurulu\'na ait şeffaf sandıkların kullanılması da dikkat çekti.

Görüntü dökümü

Bakan Ağbal karşılama

Bakan Ağbal bahşiş dialoğu

Bakan Ağbal konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / BAYBURT (DHA)

===========================================

Sinema yıldızları Antalya\'da

ANTALYA\'da düzenlenen 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin açılış törenine katılacak Türk sanatçılar kente geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılacak Türk sanatçılar sabah saatlerinde İstanbul\'dan özel uçakla kente geldi. Sanatçılar, festival ekibi tarafından karşılandı. İç hatlar gelen yolcu kapısından giriş yapan oyuncular arasında Murat Cemcir, Necati Şaşmaz, Necla Nazır ve Suzan Avcı da yer aldı. Dereceli gözlüğünün üstüne güneş gözlüğü taktığı görülen Necla Nazır, uzun yıllar festival için Antalya\'ya gelmediğini söyledi. Nazır, \"Beni Onur Ödülü\'ne layık görmüşler. O yüzden buradayım\" dedi.

NECLA NAZIR: ULUSAL BÖLÜMÜN KALDIRILDIĞINDAN HABERİM YOK

Festivalin bu yıl ulusal bölümün kaldırılıp, sadece uluslararası kategoride devam edilmesi konusunda görüşlerinin sorulması üzerine Nazır, \"Ulusal kategorinin kaldırıldığından hiç haberim yoktu. Keşke olmasaydı, niye kaldırıldı? Niye böyle bir karar aldılar acaba? Üzüldüm. Keşke devam etse, düzelir. Bunu da bir imtihan olarak kabul edelim, umarım en kısa zamanda düzelir\" diye konuştu.

\"SANIRIM BU ANTALYA\'YA SON GELİŞİM OLUR\"

Onur Ödülü alacak sanatçılardan Suzan Avcı ise, ödülü festivalin son günü alacağını bildiğini söyledi. Ödüllerin bu akşam verileceğini havalimanında gazetecilerden öğrenen Avcı, \"Ödülümü alır dönerim ben de. Şükür bugünlere, bunu gördüğüme sevindim. Çok geldik gittik Antalya\'ya ama sanırım bu son olur. Allah izin verirse yine geliriz\" ifadelerini kullandı.

TANINMAMAK İÇİN

Antalya\'ya gelen sanatçılar arasında yer alan Murat Cemcir\'in tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı görüldü. Cemcir, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca havalimanından ayrıldı. Diğer sanatçıların aksine CIP kapısından çıkış yapan Necati Şaşmaz da ekibiyle otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

AKM önü detay görüntüler

Venüs heykelinden görüntü

RÖP 1: Necla Nazır

RÖP 2: Suzan Avcı

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==============================

Görenleri şaşırtan kaydırakta çalışma yapıldı

SİVAS\'ın Suşehri İlçesinde bir süre önce yol genişletmesi yapılan mahalledeki bir siteye ait çocuk parkının bir kaydırağı boşluğa denk gelecek şekilde kalmasının gündeme gelmesinin ardından çalışma başlatıldı. Boşluğa gelen kaydırak söküldü.

Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi Necip Fazıl Sokakta, Oğuzhan Sitesinin yanında bulunan çocuk oyun parkı görenleri şaşırttı. İlçede belediyenin yol genişletme çalışması bölgede bulunan parkı da olumsuz etkiledi. Yol zemininden yaklaşık 2 metre yüksekte bulunan parkın kaydıraklarından biri çalışma sonrası, binan çocuğu boşluğa düşürecek hale geldi. Parkın haberlerinin yayınlanmasının ardından ilçe belediyesi bugün harekete geçti. Belediye ve site yönetimi ucu boşluğa denk gelen kaydırağı söktü. Oyun grubu bulunduğu yerden biraz daha geriye çekildi. Ancak vatandaşlar çalışmanın yetersiz olduğunu ve parkın daha güvenli hale getirilmesini istedi. Bölge sakinleri yapılan haberlerin ardından belediyenin olaya hemen el atarak çalışma yapmasını memnunlukla karşıladıklarını ancak, çalışmanın yetersiz olduğunu belirttiler. Parkın yine boşluğun kenarında durduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, daha güvenli bir yere taşınması gerektiğini ifade etti.

Hafta sonu nedeniyle parkta oyun oynayan çocukların sayısında artış görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Oyun parkının görüntüsü

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Sökülen kaydırak bölümü

-Oyun oynayan çocuklar

-Röportajlar

-Sunum

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

=========================================

Mutfakta düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi’nde, 35 yaşındaki Emine Timurtürkan evinin mutfağında yemek pişirirken, düdüklü tencerenin patlaması sonucu el ve yüzünden yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Suruç\'a bağlı Germüş Mahallesi’nde meydana geldi. Emine Timurtürkan, evinin mutfağında yemek pişirirken, ocaktaki düdüklü tencere henüz bilinmeyen nedenle patladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede, eliyle yüzünde 1 ve 3\'üncü derecede yanıklar oluştuğu belirlenen Timurtürkan, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Acil servise gelen ambulans

- Yaralı kadın ambulanstan indirilmesi

- Sedye ile acile götürülen yaralı kadın

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

========================================

Yılların zabit katipleri klavye sınavına alındı

ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü\'nün, klavyeyi hızlı kullanamayıp hatamı yazan kadrolu ve sözleşmeli zabıt katiplerinin belirlenmesi için tüm zabıt katiplerini sınava tabi tuttu. Belirlenen 3 dakika içersinde hatasız 90 kelime yazamayanlar eksikliklerini gidermeleri için kursa katılacak.

Adalet Bakanlığı, mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan zabıt katiplerinin kalvye kullanımını belirlemek için çalışan personeli sınava tabi tuttu. Tüm yurtta gerçekleşen sınav Bursa\'da da gerçekleşti. Sabah Adliye Sarayı\'na gelen Bursa ve ilçelerindeki mahkemeler ile icra darelerinde görev yapan 851 zabıt katibi, Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Üyesi Bursa 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş\'ün gözetiminde belirlenen 3 dakika içersinde hatasız 90 kelime yazmaları için sınava girdiler. Yapılan sınava anlam veremediklerini söyleyen bazı zabıt katipleri, \"biz zaten bu sınava girdik. Ve başarılı olduk. Neden yapılıyor anlamış değiliz. İşin ilginç tarafı sınava giren zabıt katipleri arasında emekliliği gelenlerin olması\" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ise açılan sınava tüm zabıt katiplerinin gireceğini hatırlatıp, Burada amaç, zabıt katibinin klavyeyi kullanma seviyesinin belirlenmesi. Sınav sonrası istenilen düzeyde olmayan arkadaşlar kursa tabi tutulup bu eksiklikleri giderilecek\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

Sınavdan görüntü

Sınava giren ile röp

Sınavdan görüntüler

Adliye sarayından görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

===========================================

Canlı böbrek naklinde \'organ ticareti\' tehlikesi

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Aydın Türkmen, akraba dışı böbrek nakil oranlarının ürkütücü derecede arttığını, bu durumun organ ticareti tehlikesini doğurduğunu söyledi.

Türk Nefroloji Derneği tarafından bu yıl 34\'üncüsü düzenlenen Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya\'da Belek Turizm Merkezi\'ndeki Kaya Palazzo Hotel\'de yapıldı. 134 akademisyen ve 1200 davetlinin katıldığı kongrede; 25 panel, 9 konferans, 6 sözlü bildiri oturumu, 6 uydu sempozyumu yapıldı.

\"75 BİNE YAKIN BÖBREK HASTASI VAR\"

Kongrenin basın toplantısında, Türkiye\'de diyaliz ve nakille ilgili güncel bilgileri paylaşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Prof.Dr. Turgay Arınsoy, 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye\'de 56 bin 687 hemodiyaliz, 3 bin 508\'i periton diyalizi ve 14 bin 280\'i böbrek nakilli olmak üzere son dönem böbrek hastalıklı 74 bin 475 hastanın bulunduğunu söyledi. Bunların yüzde 80\'e yakınının hemodiyaliz hastası olduğunu kaydededen Prof. Dr. Turgay Arınsoy, diyalize yeni başlayan hasta sayısının 8 bin 900 olduğunu, bu hastaların da yüzde 38\'inin şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği çektiğini söyledi.

\"SURİYELİLER, DİYALİZLE DAHA ÇOK YAŞIYOR

Prof. Dr. Arınsoy, Türkiye\'ye sığınmacı olarak gelip böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Suriyeli hastalara ilişkin de bilgiler verdi. Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi\'ne (TDIS) 2015 yılı sonu itibarıyla kayıtlı 56 bin 951 Türk hemodiyaliz hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Arınsoy, “2016 yılı sonunda 345 kronik diyaliz tedavisinde olan Suriyeli hemodiyaliz hastası mevcut. Suriyeli göçmenlerden ücret alınmıyor, devlet ödüyor. \'Acaba daha mı az yaşıyorlar\' diye kendi diyaliz hastalarımızla karşılaştırdık. Veriler başarılı olduğumuzu gösterdi. Onların tek avantajı Türk hastalara göre daha genç olmaları. Bu nedenle ölüm oranları daha düşük çıktı. Diyalizle yaşama şansları yüksek çıktı. Beslenme yönünden ise kötü çıktılar\" dedi.

\"AKRABA DIŞI ORGAN NAKLİNİN HIZLI ARTIŞI ÜRKÜTÜYOR\"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Aydın Türkmen ise 2016 yılında 3 bin 416 böbrek naklinin yapıldığını, bunlardan 779\'unun kadavradan, geri kalanın canlı vericiden alınarak gerçekleştiğini söyledi. Toplam nakil sayısında geçen yıla göre yüzde 6.6 artışın dikkati çektiğini belirten Prof. Dr. Türkmen, şunları kaydetti:

\"Hastaların üçte birinden fazlası diyalize başlamadan direkt nakille tedavi oluyor. Bu tercih edilen bir yöntemdir. Akraba dışı canlı nakil oranları da artıyor. Bu istemediğimiz bir şey. Yüzde 40\'lara yaklaşmış canlı nakiller. Bu biraz ürkütücü. Organ ticaretinin önüne geçmek için dünyadaki nakil cemiyetleri çok sıcak bakmıyor bu duruma. Türkiye\'de Sağlık İl Müdürlükleri\'nde bir etik kurul oluşturmuştu. Bu kurul akraba dışı nakilleri değerlendiriyordu. Ancak bu kurulun kararları yargıya taşınmaya başlandı. Bu iyi değil. Kurul olumsuz karar verse de yargı kararı bozuyor. Ve biz nakil yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kötü bir şöhrete yol açabilir. Canlıdan nakilin artışı biraz ürkütücü.\"

\"KİLONUZ FAZLAYSA BÖBREK HASTASI RİSKİNİZ ARTIYOR\"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Prof.Dr. Siren Sezer de kilonun böbreğe olan etkisiyle ilgili bilgiler verdi. Obezitenin böbrek yetmezliğini artırdığını belirten Prof.Dr. Sezer, “Özellikle gövdesel kilo alıyorsunuz. Bu kişilerde böbrek hastası olma riski yüzde 40 artıyor. Bu açıdan gövdesel obezitenin böbrek için risk olduğunu belirtmeliyiz. Obez olduğumuz zaman böbrek yetmezliği riski 3,5 kat artıyor. Orbit obezde ise 7 kat artıyor böbrek yetmezliği\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE TUZ TÜKETİMİ ÇOK FAZLA\"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Altun ise sağlıklı yaşam için günde bir çay kaşığı tuz alınmasının yeterli olduğunu söyledi. Türkiye\'nin aşırı tuz kullanımı konusunda önde olduğunu belirten Prof. Dr. Altun, aşırı tuz tüketiminin hem kan basıncını yükselttiğini hem de kalp-damar hastalıklarına, inmeye ve kronik böbrek hastalığına yol açabileceğini söyledi. Tuz tüketiminin azaltılmasıyla ölüm oranlarının ilişkili olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Altun, “Tuz tüketiminin yaklaşık 6 gram azaltılması ile inmeye bağlı ölümlerin yüzde 20- 25, kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 10- 15 oranında azaltılabileceği öngörülmektedir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

Toplantıdan detaylar

Konuşmacılardan detaylar

Gazetecilerden detay

Prof. Dr. Turgay Arınsoy açıklama

Prof. Dr. Aydın Türkmen açıklama

Prof. Dr. Siren Sezer açıklama

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===========================

3 gündür kayıp çiftçinin cesedi çayda bulundu

DÜZCE\'de 3 gündür kayıp olan çiftçi 64 yaşındaki Hamdi Koz\'un cesedi, Melen Çayı\'nda bulundu.

Melen Çayı\'nın Cumayeri İlçesi Avlayan Köyü mevkisinde suyun yüzeyinde erkek cesedi görenler jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, cesedin bulunduğu yerde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. AFAD ekibinin botla çaydan çıkardığı cesedin, Cumayeri\'nde oturan ve 3 gündür kayıp olan Hamdi Koz\'a ait olduğu belirlendi. Koz\'un cesedi, yapılan inclemeden sonra Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede Hamdi Koz\'un vücudunda yara izine rastlanmadı. Koz\'un, çarşıya gidip gelirken sürekli kullandığı çayın kenarındaki yolda yürürken dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği değerlendirildi. Koz\'un kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri

-Ceset sudan çıkarılırken

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================