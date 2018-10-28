DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kılıçdaroğlu, İstanbul\'daki törene katılmayacak



Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ / DUMLUPINAR,(Kütahya),(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul\'daki Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayacağını söyleyerek,\" Ankara\'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara\'da kurduk. Ankara\'ya, başkentimize sahip çıkacağız\" dedi.

CHP\'li Ankara Yenimahalle Belediyesi\'nin, MHP\'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis\'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya\'nın Domaniç ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak ilçe belediye başkanı MHP\'li Niyazi Tezcan\'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin \'yarınki havaalanı açılışına katılacak mısınız? Akşamki resepsiyona katılacak mısınız?\' şeklindeki soru üzerine, \" Şimdi burada, şöyle söyleyeyim yani. Elbette ki törenlere katılacağız\" dedi. Soruyu soran gazetecinin, havaalanı açılışına katılıp katılmayacağını söylemesi üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

\"Hayır, hayır. Ankara\'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara\'da kurduk. Ankara\'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

Detaylar

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Bakan Kurum\'dan, Tunceli şehitlerinin ailelerine ziyaret



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen\'in (25) Mersin\'de yaşayan ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sabah saatlerinde, şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi\'ndeki baba ocağına geldi. Dikmen ailesine başsağlığı dileyen Bakan Kurum, daha sonra kent merkezindeki Arpaçsakarlar Mahallesi\'ne geçti. Burada da şehit Uzman Çavuş Asım Türkel\'in ziyaret eden Kurum, başsağlığı dilediğinde bulundu. Bakan Kurum\'a, taziye ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Asım Türkel\'in babaocağından görüntüler

- Eve asılan Türk Bayrağı\'nın detay görüntüsü

- Protokol üyelerinin görüntüsü

- Aile yakınlarının detay görüntüsü

- Evin genel görüntüsü

- Bakan Kurum\'un karşılanması

- Bakan Kurum ve Elvan\'ın şehit babasına başsağlığı dilemesi

SÜRE: 01\'04\" BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera:Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Kazdağları\'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80\'ine zarar verdi



Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarındaki bölgede, zeytin ağaçları zeytin sineği nedeniyle kurtlandı. Kurtanan ağaçlardaki zeytinlerin yüzde 80\'i zarar gördü. Zeytinler ağaç diplerine dökülürken, erken hasada başlayan üreteci, kalite düşüklüğü ve ürün kaybı nedeniyle üzüntü yaşadı. Bazı üreticiler ise işçi parasını kurtarmadığı için zeytini toplamayıp dalında bırakıyor.

Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin dağ köylerinde geçen kış mevsimi ılık geçti. Zeytin sineği zararlısı, zeytinlerde kurtlanmaya sebep oldu. \'Zeytin Sineği\' olarak bilinen zararlı yüzünden, bazı üretim alanlarında neredeyse yüzde 80\'e varan oranda \'kurtçuk\' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler ise ağaç diplerine dökülmeye başladı. Zeytinli, Çatalçam, Palamutoba, Ahmetçeli, Pıtıreli, Saçaklı, Doğancıköy ve Kutluoba köylerindeki üreticiler, zeytin sineğinin neden olduğu durum yüzünden hasada erken başladı. Zeytin kalitesinin düşmesi ve beklenen gelirin elde edilemeyecek olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan üreticiler, daha önce zeytinde böyle bir kurtlanma görmediklerini belirtti. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen üreticiler, kurtlu da olsa zeytin tanelerini yere düşmeden önce toplamaya çalışıyor. Bazı zeytin üreticileri ise, işçi parasını kurtarmadığı için zeytini dalında bırakıyor.

\'ZEYTİNDE YÜZDE 80 CİVARINDA ZARAR VAR\'

Kendisi de zeytin üreticisi olan Kutluoba köyü muhtarı Zafer Sezer (52), bugüne kadar zeytinde böyle kurtlanma görmediğini belirtti. Köy tüzel kişiliğine ait zeytinyağı fabrikasında sıkma işinin devam ettiğini ifade eden Sezer, \"Maalesef zeytinde yüzde 80 civarında bir zarar söz konusu. Zeytincilik ile geçinen köyümüzde büyük üzüntü yaşanıyor. Ağaçlardan zeytin taneleri dökülmemesi için zeytin hasadı bölgemizde erken başladı\" dedi. Zeytin üreticisi Feridun Arslan (58), \"Bu sene zeytinlerimizde kurtlanma oldu. Ama gemlik cinsi zeytinlerde aynı hasar söz konusu değil\" diye konuştu. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise 2018 yılı iklim koşullarının, zeytin hastalık ve zararlıları lehine seyrettiğini belirtti. Çanakkale\'de zeytin sineğinden kaynaklı kurtlu meyveler ve dökülmelerin bu yıl maksimum seviyede gözlendiğini ifade eden Karadağ, şunları söyledi:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZARARLI POPÜLASYONUNUN ARTMASINA NEDEN OLDU

\"Bölgemizde akdeniz meyve sineğinden kaynaklanan zeytin zararı gözlenmemiştir. Yılın başlangıcı olan kış aylarında ortam sıcaklıklarının yüksek seyri, kış aylarının ılıman geçmesiyle, tüm bitki zararlısı etmenlerin popülasyon oranı yükselmiştir. Soğuk ve olumsuz hava koşullarıyla gerçekleşen zeytin sineği kış ölümleri bu yıl gözlenmemiştir. Konunun hassasiyeti tüm Bakanlık birimlerimizce alarm düzeyinde değerlendirilmiş, 2018 yılının bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelenin zor geçeceği bilinci ile üreticimize gereken uyarılar her fırsatta yapılmıştır. Müdürlüğümüz zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları, hastalık ve zararlı durumuna göre tüm yıla ve üretim bölgelerimize yayılmaya çalışılmakta olup; bölgesel ve bireysel şikayetler anında değerlendirilip, ekiplerimizce sorunun kaynağına ulaşılmakta ve çözüm yolları konusunda ilgililer ve ilçe müdürlüklerimiz bilgilendirilmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Merkez, Bayramiç, Gelibolu, Eceabat, Gökçeada, Ezine ilçelerimizde yıl içinde bir çok faaliyet yürütülmüştür. Zeytin güvesi zararlısı ve zeytin sineği zararlısıyla, \'Yönetimli Çiftçi Mücadelesi ve Zeytin Entegre Mücadele Çalışmaları\' kapsamında haftada 2 gün survey ve zararlı sayım çalışmaları zamanlama hatası yapılmaması amacıyla merkez ekibimizce yürütülmektedir. Toplam 7 istasyonda survey ve tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır.\"

TOPLAM 536 ÜRETİCİYE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ

Çanakkale merkez ilçe ve köylerinde toplam 20 günübirlik eğitimde 536 üreticiye bilgilendirme yapıldığını da belirten Müdür Erdem Karadağ, \"20 üreticimizin isteği doğrultusunda arazilerinde kontrol gerçekleştirilerek, sorun çözüm odaklı değerlendirilmiştir. Gökçeada, Ezine, Eceabat, Bayramiç, Biga ilçelerimizde ise 320 üreticimize uzun süreli eğitim ve toplantı programları düzenlenmiştir. Eğitimlerin tamamında zeytin hastalık zararlılarıyla ilgili konu uzmanları da yer alarak 2018 yılının extrem durumu, hastalık ve zararlılar konularında üreticilerimize bilgilendirmeler gerçekleştirmişlerdir. Tarımsal üretimde bölgemiz için önemli bir paya sahip zeytin ürününde; zeytin üretimi, zeytin hastalık ve zararlılar konularında gereken hassasiyet Müdürlüğümüzce gösterilmiştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zeytin bahçesinden genel görüntü.

-Zeytin toplayanlardan görüntü

-Kontinü yağ fabrikasına zeytin getirerek yağ çıkartmak isteyenlerden görüntü

-Getirilen zeytinlerin içlerindeki kurtlardan görüntü

-Kutluoba köyü Muhtarı Zafer Sezer ile röportaj

-Zeytin üreticisi Feridun Arslan ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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Gaziantep\'te Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Gaziantep\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törenle başladı.

Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönemi nedeniyle düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunduğu törende Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve Tuğgeneral Şefik Atak meydanda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanı

- Protokol üyelerinin tören alanına gelişi

- Anıta çelenk bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB

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Paraşüt eğitmeni toprağa verildi



Antalya\'da paraşütünün irtifa kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Bekir Baştuğ\'un (54) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 32 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu ve eğitmenliği yapan Bekir Baştuğ, dün sabah saatlerinde Bademağacı mevkiine gelerek öğrencilerine uçuş eğitimi verdi. Ardından kendi hazırlıklarını tamamlayan Baştuğ, uçuşa geçti. Bekir Baştuğ, uçuşa başladıktan 500-600 metre sonra havadayken irtifa kaybetmeye başladı. Acil iniş planlamasını yapan Baştuğ, yere 4-5 metre kala kayalık alana düştü. Sol omzu üzerine düşen Baştuğ, kask takmasına rağmen başından aldığı darbeyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören bölgedeki diğer paraşütçülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Baştuğ\'un cenazesi kayalık bölgeden alınarak Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Türk Hava Kurumu\'nun da paraşüt eğitmeni olan Bekir Baştuğ\'un cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu\'na gelen oğlu Oktay Baştuğ ve arkadaşları tarafından morgdan alındı. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı\'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

25 YILLIK ARKADAŞI ANLATTI

Bekir Baştuğ\'un cenazesini alanlar arasında bulunan 25 yıllık arkadaşı Mehmet Aksoy, üzüntüsünü gazetecilerle paylaştı. Bekir Baştuğ ile birlikte 2015 yılında Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü\'nü kurduklarını kaydeden Mehmet Aksoy, “Kulübün ilk başkanı bendim. Bir süre önce yaptığımız genel kurulda kendisini başkan yaptık. Şu an kulübün 50-55 üyesi var. Bekir Ağabey ile uçuştan bir gün önce görüşmüştük. Uçuş zamanları birbirimize haber verirdik. Herkes uçuşlara kendi imkanları nispetinde katılırdı\" dedi.

Kadim dostunun dün de arkadaşları ile birlikte Bademağacı\'nda uçuş yapmaya gittiğini hatırlatan Mehmet Aksoy, \"Dün akşam saatlerinde öğrenci uçuşları tamamlandıktan sonra Bekir Hoca kendisi uçuş yapmak için kalkış yaptı. Her zaman uçuş yaptığımız tepenin eteklerinde uçuşu devam ederken, alçak irtifada yamaç paraşütünün ani irtifa kaybetmesi nedeniyle sert bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Herhangi bir teknik nedenden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. 4-5 metrelik mesafeden sert bir inişte aldığı kafa travmasından dolayı hayatını kaybettiğini gördük. Olay yerindeki doktor arkadaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kafa travması nedeniyle tıbbi desteğe cevap veremedi ve maalesef kurtarılamadı\" diye konuştu.

Dün hava koşullarının güzel olduğunu kaydeden Mehmet Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bekir Ağabey 22 yaşından beri havacıydı. Binlerce atlayışı var. Yüzlerce kilometre uçuşu var. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Tamamen bir talihsizlik. Çünkü teknik herhangi bir neden, meteoroloji koşulları veya pilotaj hatası yok. Bekir Ağabey bu işin teknik eğitimine son derece dikkat eden bir öğretmenimizdi. Yetiştirdiği öğrenciler mükemmel uçuşlar yaptı. Türkiye dereceleri yaptılar. Hem yurt içi, hem yurt dışı uluslararası organizasyonlarda hakemlik, direktörlük yaptı. Hepsinden de yüzünün akıyla çıkmış birisidir. Çok üzgünüz. Çok büyük bir değer kaybettik.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeyi bekleyenlerden görüntü

- Ölen paraşütçünün oğlu ve arkadaşlarının görüntüsü

- Mehmet Aksoy röp

- Adli Tıp Morgu’nun girişinden görüntü

- Adli Tıp Morgu yazısından görüntü

- Cenazenin adli tıptan çıkarılması

- Cenazenin asansöre konulması

- Cenazenin asansörden alınıp, cenaze alınmasına konulması

- Cenaze aracının gidişi

635 MB /// 05.44

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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(Özel) - Ahmet Kaya\'nın doğum gününde balmumu heykeline ziyaretçi akını

Fransa\'da hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya\'nın memleketi Malatya\'da yapılan balmumu heykeli, 61\'inci doğum gününde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Paris\'in Porte de Versailles semtindeki evinde 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya\'nın, dünyaya geldiği Malatya\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı\'nda yaptırılan Kültürevi, 61\'inci doğum gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Kaya\'nın doğup büyüdüğü sokağa yapılan balmumu heykelini de inceledi, bazı vatandaşlar ise dua etti.

Kültürevi çalışanı Çağrı Bayram, Kaya\'nın, 28 Ekim 1957\'de bulundukları sokakta doğduğunu kaydederek, \"Biz Ahmet Kaya\'nın doğduğu sokağa heykelini diktik. Ahmet Kaya ilk bağlamasını kendi sigorta telleriyle yapıyor. Onu burada yapıyor. Müzikle tanışması ilk yine bu sokak üzerinde oluyor. Biz buraya onun heykelini diktik. Ahmet Kaya\'ya dışarıdan, özellikle İstanbul, Ankara gibi illerden çok fazla gelen oluyor. Ahmet Kaya\'nın heykelini, eşyalarını görebilmek için. Kendisi öldü, ama biz heykeliyle burada kendisini yaşatıyoruz, şarkılarıyla yaşatıyoruz. Bugün doğum günü olduğu için zaten artık sosyal medya şartlarındayız. Sosyal medyada insanlar bunu görüyor, bugün çok fazla ilgi var. Yine dışarıdan gelen insanlar oldu\" diye konuştu.

Ziyaretçiler, heykeli çok gerçekçi bulduklarını söyledi, fotoğraf çekindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Kaya\'nın balmumu heykeli

- Ziyarete gelenler

- Çalışan Çağrı Bayram ile röp.

- Ziyaretçiler röp.

- Ahmet Kaya\'nın plağı

- Kaya\'nın özel eşyaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

600 MB

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Kar yağışı sonrası, Uludağ\'ın doğal güzellikleri ortaya çıktı

Türkiye\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ\'da geçen günlerde yağan kar sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Yüksek kesimlerin tamamen karla kaplandığı Uludağ\'da, beyaz ve yeşilin tonlarının birbirine karıştığı görüldü. Kartpostallık görüntüler, drone ile havadan görüntülendi.



Görüntü dökümü:

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-Uludağ’dan görüntüler DRONE kullanıldı

Süre: 2 dk 20 sn

Boyut: 264 MB

Habe/Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA/ (DHA)

